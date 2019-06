Rivera y sus misterios

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa esto de los pactos cuando menos nosotros ha ido alguna cosa entretenida como asistir al pornográfico espectáculo de ver cómo unos y otros se desnudaba delante de todo el país ahora los conocemos tal que si los hubiéramos parido o acá supieron en ustedes por ejemplo alguna duda de quién defiende sus principios morales éticos políticos y quiénes un chufla capaz de vender por una concejalía a su madre a su padre a su esposo esposa ya está el niño que están la cuna no claro que no que les hemos visto decir que yo con ese no negocio mientras firmaban papeles a mansalva poniendo a su disposición vidas y haciendas y encima de tapadillo como si el resto de la humanidad fuera tan estúpido como lo son niveles mínimos se creyera sus Papa luchas es verdad que en estos días ha habido pequeños tramposos pero también gigantescos farsantes para Navy debe ser una sorpresa que esta modestísimo Asunción elija como gran triunfador en este duro combate al portentoso al sublime al inigualable Albert Rivera otrora ascenso para el reformismo el centrismo y liberalismo hoy monaguillo de Casado el dimos número con Abascal pero aún nos queda el trago de la investidura y a lo mejor hay que añadir algún otro nombre al catálogo de los malos malísimos no cierren el cuaderno