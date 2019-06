Voz 1603

buenos días repartidas las varas de mando estrenamos lunes con nuevos alcaldes y alcaldesas pronto se ver desvelando algo que aún no conocemos la letra pequeña de los pactos que casi siempre lo sabemos por experiencia esconden alguna trampa el PP ha jugado bien sus cartas y exprime al máximo el poder municipal que le da Vox sin sonrojarse porque al fin y al cabo para que estará Familia al PSOE no le ha lucido tanto los datos globales una vez pasados a limpio podemos casi ha desaparecido y Ciudadanos merece un capítulo aparte de tanto soñar con liderar la derecha lo que ha rendido ese liderazgo del centro tiene que conformarse con ser la muleta del PP se pone de perfil con Vox como si no fuera con ellos aunque la factura está pendiente de cobro ya saben la letra pequeña tuvo que ser el socio de Ciudadanos Manuel Valls el que les recordara al hacer alcaldesa a Ada Colau que los principios hay que defenderlos incluso cuando las cosas no salen como uno quiere su foto aplaudiendo a Ada Colau la cara de circunstancias de ella vale más que mil palabras