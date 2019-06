Dani Sordo: "Estoy muy contento no voy a pedir perdón por haber ganado"

Voz 1 00:00 más motor victorias hoy de Fernando Alonso de los hermanos marque de Marco Ramírez y faltaba hay lo que faltaba José Antonio Ponseti hola qué tal cómo estás

Voz 2 00:09 de madrugada como digo yo si efectivamente de Dani Sordo en el Rally de Italia hacía seis años que no grabó una prueba del Mundial

Voz 1025 00:16 no no hoy sobre Todó como ha sido vamos a ver vamos por partes el rally de de Dani espectacular muy bien ejecutado liderando igualado en la en la última parte el Toyota de OTA Náquera más rápido y todo apuntaba a que Dani va a terminar en el podio termina ahora en segunda posición insisto eh en un rally de esos impecable Dani ya viene está mal que diga esto porque metemos menos estará escuchando Dani Sordo buenas noches buenas noches

Voz 2 00:47 como te voy a decir a la cara Dani lleva para mí

Voz 1025 00:54 los dos últimos años con una madurez con pero fueron Pekín Ling de falta de de de eso de sabes el el último escalón para conseguir ganar un rally porque el tío lo está haciendo francamente bien mira mira que hace años que le veo correr Il disfruto de Dani pero no se estos dos últimos años ya este año especialmente Le veo lo veo muy bien lo veo francamente bien me parece que es un piloto muy difícil de ganar que es un tío al que hay que pelear un montón para para ganarle y hoy hoy nos ha dado el alegrón

Voz 1 01:26 hola Khalid por teléfono que la cosa no ha sido Dani una pregunta muy dura por parte de

Voz 1404 01:32 a ver qué estoy mucho más explicarlas no pero bueno sí que creo que que esté pero bueno estamos tengo Putín el año pasado pero entonces no sé no sé cuando estábamos tengo un nudo en Cali en Portugal vamos líderes y bueno pues aquí estamos haciendo un buen trabajo fuimos líderes

Voz 3 01:58 a un día y medio oí

Voz 1404 02:01 un día después pues empezar a tratar no fue como un poco en el tiempo y Coulson lidera a un poco pero cada vez dijo lo acoge no poco igual obscenamente hoy era era un día que había que que pasar para estar segundos pero no estar ahí porque los rallys rallies sí qué te pasar puedo hasta el último tramo Si bueno pues eso es lo que pasó

Voz 2 02:27 explícanos que que pasaba al final

Voz 1 02:28 montana es porque llevaba una diferencia más o menos apreciable que los suyos hubiese acabado segundo Dani Sordo

Voz 1025 02:33 claro yo yo creo que lo que quiero que lo cuente Dani porque lo estábamos hablando fuera de de micrófono porque al final ha sido todo una confusión total porque Dani vosotros ya había terminado tiene estaba pendientes a ver qué pasaba claro

Voz 1404 02:48 sí bueno la verdad es que estamos pende de nada porque lógicamente no no tenía que pasar nada pero sabíamos que estamos la mañana con digamos la venta Juan III que estaba bien de diecisiete segundos no faith por ahí bueno pues no lo sé no estábamos uno tiene tranquilos no recupera la segunda es el tercer tramo corrió en poco más de seis a siete segundos entonces ya me aventaja ya había recomendado ha estado en todo el mundo quedaba el último tramo de seis kilómetros pero bueno tampoco quería mucho a Viera mucha rabia era bueno o el tramo hay espacio con encaja ahí bueno pues acababa de Felipe II es que está muy bien para nosotros pues cerramos el rally llevamos y manda un mensaje que estaba parados entonces pedía al instante van a otro mensaje al coche que que sí que andando tampoco hizo mucho caso no porque igual sabía pasaron Cruyff como Alba treinta segundos Taha o treinta y pico o no puede pasar

Voz 1 03:50 o sea que os ha que la suerte como has tenido Dani la suerte que has tenido en otras ocasiones hoy sí que has tenido

Voz 1404 03:56 hombre es cierto que la gente no él fue más rápido y tal Si mas rápido fue pasa pero hay que estar ahí a estar cuarto en gano clave entonces yo también está en México primero y coches que lo que

Voz 4 04:11 cuál debe esto sí es una yo no he visto una años

Voz 1 04:17 bajen en la que lo estaba celebrando a lo bestia ese rally de Cerdeña en las aguas frías del del Mediterráneo a que se prepara una buena para esta madrugada entiendo

Voz 1404 04:27 no bueno a ver tampoco ahí se prepara una

Voz 1 04:29 no todos los días a las pruebas del mundial de rallys eh a que hacía seis años que que ahí va como moto

Voz 5 04:35 no

Voz 1404 04:36 tampoco lo ha dado el Mundial de rallys estamos contentos pero vamos que lógicamente no te voy a decir que no voy a poder ayudar a decir perdonas porque he ganado muchas eso se ha no voy a parar Page grande el siguiente no sé ahora parece que lo que se quejan porque otro propio decidió es que he gastado es que el padre era pues eh

Voz 2 05:00 va a todo esto ha dado loco nota NAC me imagino que si no lo luego sabes visto hoy

Voz 1404 05:06 llevan hombre yo lo voy a decir pues lo siento pero estoy contento no me voy a decir hay que pide compite yo yo yo

Voz 2 05:14 sí sí sí pero si no estás

Voz 1404 05:17 ahí no gana entonces pues claro que igual no tenía la laboriosidad para ver competir con el cara a cara pero pero bueno estábamos cerca ahí estoy bueno pues pasamos delante lo que no

Voz 1 05:30 cuarenta y cinco podios y su segunda victoria Alemania dos mil trece Cerdeña dos mil diecinueve y haciendo además pareja siendo tu copiloto un buen amigo de la Cadena SER como Carlos del Barrio esto es la radio en directo Dani nos puedes pasar a Carlos por favor

Voz 2 05:44 a grabar adormece adiós Dani gracias

Voz 6 05:48 venga adiós

Voz 1 05:50 acá entre que se pone el el el auricular el teléfono Carlos del Barrio que es comentarista nuestro de que Rosell motor

Voz 2 05:55 no no haremos es es un mito un mito y Carlos de barrio copiloto cuando mira he ahí le tienes hola Carlos pilotando con sorpresa pues muy bien tal tú buenas noches buenas noches que estamos bien me alegra oir te sereno hoy centrado todavía

Voz 5 06:16 hombre me he comportado porque eso que quedó en en con vosotros en directo en el larguero

Voz 7 06:22 es lo primero

Voz 2 06:24 oye enhorabuena lo primero de todo es que Ponseti no ha dicho nada

Voz 7 06:27 la vía enhorabuena eh Carlos Muccino

Voz 5 06:29 sí gracias muchísimas gracias y queremos hacer estamos muy contentos

Voz 1 06:34 ya ya lo hemos hecho todas las preguntas complicadas a Dani a así que no sé por Pons

Voz 1025 06:39 bueno vamos a tirarle algunas algunas la primera tío porque contaba Dani todo eso del intercambia mensajes como te enteras tú que habéis ganado porque porque ha sido todo un caos al final ha sido un lío yo no yo no sé quién nos ha dicho que había ganado el rally vosotros porque que aún

Voz 5 06:57 no ha sido cuando hemos llegado al stage hay al lado de la playa y el al ver la cara de nuestros compañeros equipo incluso de su inminente el copiloto sobretodo nuestros compañeros equipo pues felicitarnos querrá ahí ellos tenían más información porque nosotros en el tránsito que es controles propios a a llegar a esa zona que a lo mejor hay seiscientos metros pues fue cuando ya se confirmó que este hombre al ya se había parado se había retrasado lo suficiente como para

Voz 2 07:29 o sea a ver a ver si te entiendo Carlos que llegáis al podium vosotros no tiene idea que había ganado eso sus así

Voz 5 07:35 no hombre salimos el control esto con los mensajes de que tan Axa había parado en el tramo pero claro pararse con la meta saqueo a puedes pagarte hacer un trompo de diez segundos o puedes pagarte porque tienes un pinchazo porque es uno por lo que sea entonces no sabíamos no no no teníamos constancia de nada fíjate en estado de shock clásica

Voz 1 07:58 el estado de eso que ahora a celebrarlo tienes que traer aquí a a la Cadena Ser el claro el trofeo de campeón dando dado un trofeo bonito no que oyó pitos ahí

Voz 5 08:09 pero lo que pasa es que me parece ya a nuestro jefe coreano encima solo le faltaba una de las tasas

Voz 2 08:16 adiós adiós a primera se lo promete al coreano ideó encima claro lo rompes

Voz 5 08:23 sí sí o sea no no es cierto está roto entonces bueno Charo toda una parte de plástico que ya se buscará la vida para poner va a saber de todas formas yo por ejemplo el trofeo de Alemania tampoco le tengo serviría dos mecánicos y eso yo no es que tenga yo mucho los siempre más de la mitad de los Trofeos siempre le regaló sobre todo a los miembros de equipo porque evidentemente se sin ellos es un trabajo de todo sin yo no no no se podría conseguir

Voz 1404 08:49 Torío segundos pues todos los octavos

Voz 1 08:51 invita a la gente que que el motor buena con la que comparte desgranó momentos

Voz 1025 08:55 no no no haremos un algo o no del barrio cómo lo ves nombre

Voz 5 09:01 sí ya sabes que es un problema que ellos hoy habitual de la plaza de Santa Ana una charla un jueves cualquiera vamos eso no no hace falta animar

Voz 1 09:10 no lo que no tenemos Copa pero sí tenemos copas y que cada uno entienda lo que hay que entender

Voz 2 09:16 Carlos del Barrio copiloto de

Voz 1 09:19 te Dani Sordo campeón hoy en el rally de Cerdeña comentarista nuestro de que Rosa el motor enhorabuena de nuevo eh un abrazo

Voz 5 09:25 un abrazo fuerte a todos y hasta pronto

Voz 2 09:27 a lo grande es el barrio que grandes grandes mira Allegro dale grosella

Voz 1 09:34 porque aquí tenía apuntado campeones de rallys españoles en el Mundial de rallys Carlos Sainz Chus Puras Dani Sordo que lo fue hace seis años si vienen en un Mundial que para todos aquellos que no siguen diciendo si llevamos quince años de dominio francés primero Sebastian Loeb después Sebastián Auger a ver este año

Voz 1025 09:50 sabes sabes qué pasa que este año vuelven a estar los tres lastres maravillas que digo yo que soy Erne Billy J NAC y entre ellos bastar el título a ver a ver quién lo consigue quién sale al final pero pero sí que apetece sobretodo porque parece que después de Sainz no hemos quedado un poco huérfanos y no es cierto no porque está peleando y de qué manera para estar en un equipo puntero para estar en lo más alto para para siempre intentar estar en el podio o ganar rallys no no es fácil ganar el Mundial de rallys no es fácil ganar un rally nosotros tenemos parece que la mirada un poco desviada y sin embargo Dani Sordo cuando menos lo espera no lo esperamos ahí están hoy hay nos nos sorprende elevó y luego están viniendo chavales jóvenes de verdad con mucho talento eh porque hoy en en Cerdeña también

Voz 8 10:41 no estamos ahí también está

Voz 4 10:44 Nos defendiendo las categorías inferiores

Voz 1025 10:47 eso para nosotros es fundamental porque es el futuro si no estuviera Carlos Sainz en Fórmula uno cuando se marcha Alonso para nosotros la Fórmula uno quedaría huérfana el día que se vaya a Sordo necesitamos a gente que que que empuje ahí que tenga talento de categoría para intentar ganar el campeonato del mundo Ponseti