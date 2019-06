El Larguero: Tercera parte (16/06/2019)

Voz 1 00:00 Rus

veintitrés minutos para la una de la madrugada a las once en la Comunidad Canaria vaya semana que tenemos por delante y no sólo porque ya hemos comentado que puede pasar en en París a lo largo de esta semana sino por el Europeo sub veintiuno el Mundial femenino también porque tenemos una cita obligada desde hace ya algo menos de una década el playoff de ascenso a Primera División el jueves Deportivo de La Coruña Mallorca en Riazor la vuelta a las nueve de la noche el próximo domingo en somos San Pedro Fullana o la Pedro hola Álvaro muy buena tú poquito raro porque te doy paso ya sé que eras tú un habitual hasta hace unos años de la información del Atlético de Madrid pero porque fíjate se lo vamos a poner este es Pedro Fullana inalámbrico nuestra del Atlético de Madrid Rando para Radio Mallorca en el día de hoy el pase del Mallorca a esa final del peor de ascenso a Primera División insisto que se va a enfrentar al Deportivo de La

Voz 0995 00:55 Coruña la ida este próximo jueves en el Estado

Voz 1704 00:58 municipal de Riazor la vuelta en somos es Pedro Fullana inalámbrico del Atlético de Madrid narrando para Radio Mallorca

Voz 4 01:27 entre los dos días que lleva en la cama media enfermo de redes de última hora y con Radio amarga con la Cadena Ser bueno pues evidentemente también un partido emocionante lo ha sido en la retransmisión han local de de Albacete también aunque en ese caso ha terminado con él hubiese pasado agosto está Juanma sevillanas de verdad pero ahora de Juanma pero vamos al Mallorca pero este evidentemente tenemos la tuya bueno ha sido una gran eliminatoria semifinal a sino a la temporada dos equipos que han sufrido mucho ex de primeras los dos han pasado por Segunda División B las últimas temporadas los dos han ganado a pulso tener una oportunidad como la que han tenido en este caso pues el el Mallorca el que ha sabido hacer valer el partido de ida a nivel global el Mallorca ha sido mejores dos El eliminatoria porque en el partido de ida el Albacete fue irreconocible Se nota que también ha apurado mucho la temporada que ha llegado con la gasolina baja y ahí el Mallorca

Voz 1704 02:21 ha estado mejor de ahí quizás que sea llevado

Voz 4 02:23 en la eliminatoria le ha venido justito porque Manolo Reina ha hecho un partidazo en el día de hoy practicamente tres intervenciones de muchísimo mérito del portero del Real Club Deportivo Mallorca o Mallorca que es verdad que la sonda para estaba mejor el Albacete conseguía el gol que abría las puertas de la esperanza pero bueno el Mallorca hace un año celebraba que subía de Segunda División B a Segunda División

Voz 4 02:49 que un año después iban a estar luchando en la gran final para ascender a Primera División seis años después del descenso de la máxima categoría

Voz 1704 02:57 está a dos partidos tan sólo la eliminatoria frente al Deportivo de la Coruña además enfrentándose es curioso el quinto y el sexto el tercero y el cuarto el Madrid Albacete ya ya están fuera ahora vuelvo contigo pero pero nos está escuchando uno de los no sé si calificar de héroes después de lo que ha pasado hoy con un par de paradas de realmente de mérito del portero del Mallorca de Manolo Reina que no escucha esta hora de la noche hola Manolo buenas noches

Voz 0476 03:18 hola buenas noches enhorabuena eh muchas gracias

Voz 1704 03:21 se ha celebrado a lo grande el Vestuario

Voz 1704 03:45 eh por partes en el minuto dieciocho Se adelanta el el Albacete en ese momento que piensas dices puf todavía quedan por delante setenta mil

Voz 0476 03:53 en el minuto dieciocho al final no lo esperábamos que que esa falta pudiera terminar en gol pero pero sí ha pasado así ni bueno el equipo el equipo cuando les toca sufrir cuando le toca de defender pues pueden defender igual no y bueno yo creía

Voz 0749 04:11 en cualquier momento

Voz 0476 04:12 hemos tenido alguna oportunidad que otra para para poder meter un cerrarle eliminatoria pero bueno no ha podido ser no tocado el último cinco seis minutos meterme atrae defender y muy contento porque porque ha salido todo bien en la jugada del uno

Voz 1704 04:24 cero Novés salir bien el balón porque parece que raciones un poquito tarde no sé si es que lo ves tarde el balón no

Voz 0476 04:29 pero bueno la jugada La jugada del de la falta lo que pasa es que que viene muy baja no hay un momento que la pierdo creo que va a pegar en el la barrera pero de repente vuelve a salir no vital de un segundo bien en salir y lo que le hace que no pueda llegar en

Voz 1704 04:46 es esa mano que le que les a casa huyen y en el minuto noventa y tres antes justo también lazo Zulia está toda la isla de Mallorca hablando de eso pesas de esas dos intervenciones tuyas con el cabezazo de Zulia y con cuando los en las sacas hay ahuyó ni en el minuto veintitrés de partido sea especialmente esta última de parece increíble porque es justa ahí abajo ya sé que el la toca hay tac y ahí al lado del parque como la sacan parece increíble la lámpara del partido

Voz 0476 05:10 bueno esa última jugada siquiera en un poco más complicada no pero bueno para eso estamos los porteros no era el equipo llegaba noventa y pico minutos corriendo no y bueno había que que sacar esto como fuera bueno pero ha salido bien el Deportivo de la Coruña ahora

Voz 1704 05:25 los enfrenta es curioso estabais tercero cuarto quinto sexto y os vais a enfrentar el quinto contra el sexto eh soy seguramente los dos equipos que había llegado más fuertes en el tramo final de temporada

Voz 0476 05:36 bueno si estamos ahí es por qué porque han llegado bien no al final en esta en esta categoría ya ya se ve durante todo el año no que que da igual que juegue primero segundo que que como hayas quedado en es muy difícil es muy complicada al final se decide por por detalles no hay inmigrado va a ser una eliminatoria muy bonita eh

Voz 1704 05:56 viste el encuentro ayer

Voz 0476 05:57 el de sí sí sí que lo porque bueno había que estar ahí echándole un vistazo

Voz 1704 06:02 existen el Málaga saliste de ahí no eres de allí si tú

Voz 0476 06:04 en el año un equipo que usa que quería creen

Voz 1244 06:07 mucho cariño no quería es enfrentarte al Málaga entiendo

Voz 0476 06:10 bueno no no querían Fred

Voz 6 06:12 conforme a ninguno de los votos

Voz 0476 06:15 muy difíciles no pero bueno así que si tiene que pasar alguno me era un poco diferente porque porque tampoco quería enfrentar normal anda prefieres la

Voz 1704 06:23 en casa

Voz 0476 06:24 te gusta me indiferente no porque el año pasado ascendimos jugando primero en casa luego fuera éramos pasar eliminatoria así no oí iguana un poco diferente no tenemos que que trabajar bien el partido allí en Depor sabemos que va a ser un partido muy difícil y luego venir a casa a darlo todo como llevamos todo el año

Voz 1704 06:41 está al cincuenta por ciento a la eliminatoria un favorito

Voz 0476 06:45 no yo no creo que haya ningún favorito al final esto son dos muy buenos equipos no esto se decidirá por detalles nosotros vamos a seguir en la misma línea que todo el año vamos a trabajar más que nadie a correr más que nadie ya dejarnos el alma y luego poder llegar al vestuario y mirarlo todo lo gozo y se ha podido ser bien y si no puede pues dar un abrazo compañero oí el enhorabuena

Voz 7 07:07 y la última eh tú que tienes treinta y cuatro treinta y cinco años bueno llegó a treinta y cuatro años tú tienes el culo pelado quiere decir Málaga Levante Cartagena te fuiste a Chipre a Grecia Nástic

Voz 1704 07:18 llega hasta el Mallorca en Segunda División B está a punto ascenderá a Primera vista no sé si estás ante el momento que que me me parece que también el fútbol tiene estas historias de gente que está igual en el tramo final de su carrera como tú treinta y cuatro años has vivido una cosa igual quiero decir llegaste al Mallorca en Segunda B estas apuntan a primer

Voz 0476 07:35 me parece increíble y bueno en el en el Levante

Voz 1704 07:39 has visto ahí sí sí sí sí estuvimos

Voz 0476 07:41 segundo hay subimos primera mantos ascenso si las entonces ascenso uno de segunda primera hay dos de Segunda B a Segunda y luego en el Nástic pues bueno fue un año parecido a éste pero no eliminó el el Osasuna no subimos de Segunda B a Segunda y luego lo metimos terceros pero no no eliminó Osasuna

Voz 1704 08:00 ya has vivido algún momento como éste tan especial estos asemeja lo del Levante

Voz 0476 08:05 sí pero bueno al final como este momento la verdad que que no porque al final cuando van pasando los años va viendo que esto que esto se va terminando no intenta de de saborearlo Map es que que ya queda menos no innobles Thomas pues bueno la la misma la misma mentalidad que pueden no cuando tienes veinticinco años portero que haya mucha suerte

Voz 1704 08:27 muchas gracias a vosotros pero la ida este próximo jueves en en Riazor la Volta en somos que estará lleno entiendo

Voz 4 08:33 sí sí sí sí hubo dieciséis mil personas en el partido de ida frente al Albacete es de esperar que si va a ser un partido tan decisivo en una eliminatoria final pero que el partido de vuelta será jugar en en casa en Mallorca cuando prácticamente ya nadie confiaba que esto fuera a ser así lo normal es que el estadio se llene como pues practicamente hace siete ocho nueve años no se llena Son Moix desde que el Mallorca estaba en Primera y prácticamente se jugaba en no descender en las últimas jornadas de Liga desde el dos mil trece el Mallorca bajó a Segunda División de ahí cuatro temporadas seguidas en Segunda el año de Segunda División B ate de segunda B puede pasar a primera división en apenas poco más de un año y un mes las cosas a veces tienen esto no y el Deportivo La Coruña fíjate un equipo que hace mes y medio no voy a decir que estoy descartado para el play off pero lo está pasando bastante mal peleáis Martí mallorquín mallorquinista de cuna va a ser el que va de dirigir al Deportivo La Coruña en un partido que va a ser una una final de categoría I de nivel como corresponde a un playoff para ascender a Primera la

Voz 0995 09:36 da muchas vueltas y el fútbol también lo contaremos en la Ser un abrazo Pedro hasta luego se queda con la miel en los labios en Albacete que oro que es el hecho muy larga la temporada Juanma Sevilla Albacete hola

Voz 1704 09:47 hola qué tal ahora está Morais y no sé si tiene mucho retardo Juanma que la pasada Albacete en este tramo final de temporada bueno hoy es cierto que tienen sus opciones al principio al final del partido porque yo creo que en el núcleo en el nudo del del partido en plan del del minuto quince veinte al minuto ochenta Tina oportunidades de sobra el Mallorca para empatar el encuentro

Voz 1646 10:07 si el Albacete la verdad que ha hecho yo creo que lo más difícil que era marcar un gol y además hacerlo pronto con ese gran tanto de falta de Jeremy vela en el minuto dieciséis de partido se ponía practicamente todo de cara porque el dos cero le podría valer al conjunto manchego que ese resultado le valía en la prórroga pero el Albacete tú lo has dicho ha llegado muy flojito de de gasolina de fuerza yo creo que la han sobrado en torno a tres semanas porque este equipo a raíz de esa derrota tan crucial el contra el Granada en ese partido tan importante cita trascendental donde incluso estuvo muy cerca de poder a ver He tenido opciones de ascenso directo le ha pasado factura luego también tener una plantilla una plantilla demasiado corta porque muchos jugar muchos partidos se han disputado pues solamente con catorce quince jugadores eh siendo habituales entonces todos esos factores le han pasado factura pero Álvaro a este equipo no se les puede el charla absolutamente nada porque en la recta final del partido ha tenido dos claras ocasiones esa mano Vela que comentaba antes Manolo Reina huyen y Valderrama prácticamente el descuento que si el balón e hubiera provocado la prórroga pero

Voz 4 11:10 nada que reprochar ya aquí toda la afición

Voz 1646 11:12 eh se ha quedado durante varios minutos aplaudiendo a sus jugadores que estaban hundidos abatidos tendidos en el terreno de juego pero la afición del Albacete

Voz 0995 11:22 y gritando aplaudiendo coreado también

Voz 1646 11:25 el sobrino del Albacete así que vamos a ver si lo que hemos vivido esta tarde puede ser la primera piedra para que la próxima temporada aquí en La Mancha

Voz 1704 11:33 la Paul podamos volver

Voz 1646 11:35 con con el Albacete y esperemos más pronto que tarde volverlo a ver en primer

Voz 1704 11:39 equipo de Segunda afición desde luego primera poder segundo porque es lo que sea lo que sea demostrado por cierto me me llama mucho la atención y me gusta ayer en Málaga hoy en Albacete acaba el partido y en el campo del tercero ir el cuarto clasificado en la Liga que han pasado el quinto y el sexto todos hermanados el equipo con la afición no pasa nada adelante blando no todo sin malos rollos la segunda es muy dura se juegan muchísimos partidos son cuarenta y dos jornadas y en el caso de que quedes entre el tercer y sexto para acceder a primera edición tres cuarenta y seis cuatro Mason cuarenta y seis partidos es una auténtica barbaridad que ha dicho Ramis al acabar el encuentro o Juanma

Voz 1646 12:16 bueno pues Ramis ha felicitado a los jugadores por la gran temporada pero ha dicho que tiene fuerza así que ahora toca descansar irse de vacaciones pero recordamos Ramis tiene contrato ya pensando también en el planificar la próxima temporada la escuchamos

Voz 0984 12:28 yo pretendía que es lo que ayer es la precipitación lógica no hay máximas dábamos pronto creo que ha sido así y el equipo ha sido inteligente ha llegado muy justo de fuerzas con muchas dificultades eh con jugadores eh bueno al límite eh que nos obligaban a tomar decisiones y bueno creo que hemos Mercè me merecido cuanto menos ir a la prórroga pero hemos tenido varias acciones en la queremos hasta aceptados

Voz 8 12:54 y al final pues no sido suficientes

Voz 1646 12:57 bueno Álvaro pues ahora ver cómo con Red configura su plantilla el Albacete porque va a haber muchos jugadores que van a estar la próxima temporada en equipos de Primera división ya sí que el alba ya a partir de mañana a preparar ya la confección de la plantilla de cara a la próxima campaña abrazos Juanma hasta la próxima

Voz 0995 13:12 un abrazo hasta luego una menos diez doce menos diez en Canarias En seguida analizamos lo que ocurrió anoche en la Argentina Colombia porque lo dejamos a la una y media de la madrugada creo estábamos comentando con José Palacio con Bruno Alemany con Gustavo López con el

Voz 1704 13:24 Mata cero pero es que después Colombia le metió dos goles Argentina es decir de nuevo más problemas para Lionel Messi con Argentina la Argentina no gana la Copa América desde el año mil novecientos noventa y tres y Messi con treinta y un años todavía no ha ganado ningún título con Argentina seguimos

Voz 1704 14:10 no Copa América dos mil diecinueve esta pregunta hábito López hola o hola qué tal muy buenas

Voz 0995 14:21 Bruno Alemany no la Bruno muy buena lo primero de todo Bruno está jugando ahora mismo Uruguay

Voz 0301 14:26 sí estaban dando por tres goles a cero contra la selección de Ecuador con un futbolista más así que bueno carril larguísimo este el primer partido para la selección de de Uruguay que te voy a decir no es el caso de de Gustavo porque escuche el viernes en la previa estaba haciendo el Larguero Yago de Vega hay estuvo y con con a Silicon estaba haciendo un poco de

Voz 0995 14:48 no

Voz 0301 14:49 esa gente no metía Uruguay entre las candidatas y Gustavo hijo ojo que es aquí Uruguay como mínimo está justo por detrás de de Brasil entre las candidatas y de Argentina o al menos en ese mismo escalón yo y lo está demostrando y a mi me parece que tiene un equipo para seguro competir hasta prácticamente al final

Voz 0749 15:07 Bush lo está haciendo creo no sé si lo estoy viendo si se se para mí candidata número uno candidata número uno a la altura de Brasil lo o más que obras y más que Brasil Uruguay lo pongo lo pongo a Brasil porque local lo que siempre Brasil porque siempre tiene esa calidad futbolística en cualquier momento te puede ganar el partido pero para mí Uruguay por lo visto y por lo visto en los últimos partidos amistosos y también en algunas previas que hubo de de eliminatorias para el Mundial que tiene una defensa muy contundente con Godín con Jiménez Cáceres y en una en una banda también un mediocampo con muchísima contundencia Icon calidad comentan Kurt con andes con Lodeiro después que podemos decide la pareja atacantes con Cavani con al que hoy se está dando un festín es verdad que tiene un nombre un hombre más pero estoy viendo según un Uruguay muy muy afinado para esta Copa América

Voz 1704 16:00 bueno voy que tiene tres millones de habitantes tres millones y medio de habitantes no me canso de decirlo qué mérito tiene este pequeño país de Sudamérica donde parece que los futbolistas aparte de hacen muchos futbolistas muchos jugadores que después se ve en Europa o el cubrieron allí en Sudamérica después tiene mucho oficio hay que saber jugar bien al fútbol hay que saber jugar al futbolín Uruguay desde luego lo saben hacer muy bien de Uruguay y Argentina de ayer esa derrota dos cero frente

Voz 0995 16:23 te ha frente a Colombia

Voz 1704 16:27 algo que no sepamos ya Gus quiero decirte sorprendió algo es cierto que la primera parte ya lo contábamos aquí en el tramo final de Carrusel hasta la una y media de la madrugada no no dio para mucho pero dejamos justo acabamos a la una y media hay parecía que Argentina estaba más cerca del uno cero que Colombia

Voz 0749 16:41 se sabe que me sorprendió que no tuvo rebeldía creo que Argentina es verdad que no jugó bien es verdad que no encontró a Messi es verdad que teniendo ese mediocampo con paredes icono Chencho en necesitaba tener más volumen de juego en el medio campo abusó mucho el balón largo para el Kun Agüero creo que los cambios tampoco han ayudado mucho creo que el técnico se equivocó en ese sentido va cambiando y haciendo más y más débil a la selección argentina no sólo en ataque sino también en el medio campo pero me faltó Bell la rebeldía de una selección como en Argentina sacar la furia dentro lo menos serle algo más consciente de que el partido se le iba Hinault vi esa esa chispa de Argentina salvo en algunos minutos no pasaje el partido cuando entró por Di María y que como esta de Paul que se juntó mucho más con con Messi pero me faltó es Argentina que tenga alegría en el cuerpo y no estamos viendo esa esa selección argentina Messi desconectado totalmente no les llevan el balón que parecía que con ese mediocampo iba a llegar después defensivamente muy vulnerable sobre todo en el lado de Sarabia lateral derecho de de Rácing recién fichado por el Oporto por ese lado ahí tuvo muchas debilidades Argelia

Voz 1704 17:53 Bruno y en concreto por por Messi porque estábamos hablando antes en la redacción de estamos a mediados de junio es un año en el que no hay no hay mundial parece que no hay nada tener a su XXI tal las grandes estrellas del fútbol europeo ya están descansando pero Lionel Messi tiene Copa América ya saber hasta cuándo tiene porque todavía quedan semanas acaba de arrancar después de una temporada bastante frustrante con el Barça ha ganado la Liga pero las sensaciones de lo que pudo haber sido y al final no fue y esto empieza ya después en julio quiero decir tú tú cómo lo has visto no sé si agotado no le lo que le buscaron tenía un centro del campo lo suficientemente bueno encima con eso como para no retrasar demasiado su posición

Voz 0301 18:37 sí bueno de hecho no no es de los partidos no es que vivimos a Messi bajar más sí creo que es una buena medida dentro de lo que cabe que estoy totalmente de acuerdo con Gustavo que hay bastantes cosas en las que creo que que Scaloni se se equivocó al final si ese esa a Messi bajar muchos le le pierdes en las zonas en la que es más definitivo que que es arriba eh le vi desesperado por momentos me vi con algo de revendían el tramo inicial del segundo tiempo pero le duró bastante poco y te lo comentaba también ayer realmente sumar los primeros cuarenta y cinco minutos no hay una acción en la que los compañeros dejen a Messi con un mínimo de de ventaja ya en el segundo tiempo por ejemplo tuvo esa admiración el Kun Agüero en la que tira un caño justo en la frontal del área Italy es una jugada de de cesión bastante clara se puede decir es que que no ha ayudado nada a Messi que no fue el mejor partido individual tampoco de el del futbolista argentino y en referencia a lo que decías de del descanso y demás bueno veremos el desgaste que que tiene también en esta Copa América sobre todo yo lo veo lo que decías que que el tramo final ha sido para el frustrante y anímicamente todavía no le veo en el todo aunque es verdad que luego las palabras de me oyes hablar hice lo veía bastante tranquilo oí teniendo en cuenta que lo que estamos viendo dentro de lo que menos lo lo normal que no esperaba un grandísimo torneo de argentino Leo no

Voz 1704 19:57 pero ahora analizamos lo que le queda Argentina que es Paraguay y Qatar en su grupo pero Javi Sánchez ex compañero de Dobleu rápidas Avis y también el enviado especial de la de la Cadena SER no sé si en Salvador de Bahía en Brasil hola Javi

Voz 0995 20:10 muy buenas

Voz 1704 20:11 qué tal Álvaro aquí estamos en Salvador de ballo in la Copa América allí en Brasil que se dice de Argentina que pasó allí

Voz 13 20:18 bueno pues ayer a la salida del estadio pudiendo hablar con algunos compañeros argentinos sobre todo IMS indicaban que que Leo Messi había estado muy sólo durante todo el partido que el Kun Agüero hace apenas apareció que Di María tampoco criticaron a a escalón por poner ha llegado prácticamente hacia el costado derecho que quizás el tenía que ser más un volante de creación pero bueno auténtica decepción no entre los con varios periodistas y Bruno lo próximo es Paraguay Qatar

Voz 0995 20:48 además Paraguay es Paraguay empatado dos contra Qatar no sé si es como hizo que es que es partidazo Bruno sonó partidazo partidazo

Voz 0749 20:59 el que vimos de Paraguay Qatar partidazo de los

Voz 0995 21:02 sí yo no pero sí un partido muy bueno

Voz 0301 21:04 entretenido empezado marcando la selección de Paraguay Qatar ha llegado a a hacer a Rajoy a hacer jugadas de de combinación bestiales en la frontal de del área de tocando el balón basándose en que están en buena confianza brutal lo justo después de ganar contra pronóstico la la Copa de Asia y me ha gustado mucho no no se puede decir agua aunque es verdad que Paraguay ha tirado más que la selección de Catar pues no se puede decir que no haya me decido o que al menos por momentos Qatar no haya puesto en aprietos de verdad a Paraguay que sea del todo incluso el el resultado ha estado muy bien el carrilero izquierdo de de Qatar Al y que ya firmó una gran Copa de Asia marcado un golazo en el día de hoy ha estado bien Almirón por ejemplo con con Paraguay el doblete del mítico Cardozo del delantero por el que parece que no pasen los los años hoy dos goles más en Copa América Bush

Voz 0749 21:53 sí echo viendo el el viendo el partido parecía que iba a ser un paseo de Paraguay sobre todo por la primera mitad siendo un equipo que defendía bien y que después a la hora atacar también atacaba bien pero Se se reveló como lo que le faltó Argentina sí lo tuvo Qatar transiciones rápidas son rapidísimo son muy verticales en cuanto cogen el balón enseguida buscan portería contraria si cogen a la defensa desprotegida desorganizada te hace muchísimos problemas en el segundo tiempo para mí mereció mucho más que el empate porque tuvo dos o tres ocasiones pero por una cuestión de finura de creer que podía ganar el partido terminó el Rando dos goles y Paraguay se confió menos precio yo creo acatar con ese resultado que iba ganando dos a cero menospreció al equipo qatarí y lo terminó pagando y casi termina perdiendo el partido cuidado porque este grupo se pone bonito porque hay que ver qué es lo que pasa el partido que viene de Argentina frente a Paraguay pero ese empate le permita Argentina seguir creciendo pero a Paraguay a Qatar también tener varias posibles les

Voz 1704 22:47 madrugada del miércoles al jueves dos y media de la madrugada Argentina Paraguay si está comiendo todos los partidos de la Copa América Gustavo López que son son nuestros ojos junto a los de Bruno Alemany Javi Sánchez que está allí en en Brasil

Voz 0995 22:59 un abrazo Gus Bruno hasta la próxima adiós un abrazo también partía esta mañana un abrazo chico está

Voz 1244 26:40 Roussel deportivo te has sido nuestro ya suerte no vería más tarde porque un pinchazo a última hora nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista no el coche siete veces más rápido todas las veinticuatro horas estas razones e ganamos bueno voy tenía muy buena y además campeón del mundo resistencia si eran el objetivo prioritario de de hoy no intentar ser campeón del mundo me comprometí para hacer dos campeonatos del mundo aunque fuese muy exigente calendario porque quería optar a este campeonato

Voz 1704 27:19 eran las palabras de Fernando Alonso en Eurosport esposa de haber conseguido no sólo el triunfo las veinticuatro Horas de Le Mans sino también haberse proclamado campeón del Mundial el resistencia creo que es el primero que es campeón del Mundial de Resistencia del W C y además ser campeón mundial de Fórmula uno como lo fue en dos mil cinco y en dos mil seis

Voz 0995 27:37 a Franco no sé si ya de regreso de Le Mans sigue allí o de Bolt en España hola mano muy buenas qué tal muy buenas aquí estamos el esto cuando te vuelves

Voz 1385 27:47 pues mañana mañana Solà íbamos

Voz 26 27:50 Ana Aparisi a las catorce horas recordar salimos de paliza hacia Madrid y

Voz 1704 27:57 al final lo decía Fernando Alonso esa suerte que algunas veces con el Mundial de Fórmula uno parecía que no tenía en esta ocasión en las veinticuatro horas el sí que la tengo porque parecía que iba a acabar segundo no

Voz 1385 28:09 sí bueno pero decir que todo estaba más o menos preparado por parte del equipo Toyota para que el el Toyota el número ocho que era él de Fernando Alonso puede ser campeón del mundo y en el mundo de resistencia ir el otro el número siete de fuera que ganase las veinticuatro horas de Le Mans así ha sido durante buena parte de la carrera hasta que a falta de una hora pues he visto que que todo ha dado un vuelco porque había un pinchazo en en ese coche en el coche número siete es decir coche rival de Fernando Alonso ícono ese pinchazo no lo tras entrar cambiar la rueda luego había sensor han tenido que volver a parar sin duda por eso ha hecho que que el coche de Alonso fuera el líder terminado

Voz 27 28:52 el líder muy y eso provoca

Voz 1385 28:55 no solamente fuera campeón del mundo resistencia sino también

Voz 26 28:58 el campeón del Atlántico otro dilema es el el día más feliz

Voz 1704 29:02 profesionalmente hablando de Fernando Alonso desde que dejó la la Fórmula Uno

Voz 1385 29:07 yo creo que sí yo creo que sí también el año pasado cuando ganaron ya que veinticuatro horas de Le Mans fue un día muy feliz aquel día yo recuerdo Alonso vuelve a la historia porque estábamos inflaron no que lleva mucho tiempo sin ganar llevan mucho tiempo sin sin sin ser ha habido una carrera tan importante como esta semana este año pues ya estamos a Fernando que exceptuando la niña Boris que todos sabemos clasificar a nado todas las carreras las que ha participado este año así que en cuanto a la felicidad absoluta quita el año pasado volver a ganar pues fuera es muy bonito pero este año campeón del mundo y encima otras de Le Mans sí probablemente fue el haya sido mejor día con la Fórmula uno parados

Voz 1704 29:52 está por ahí nuestro ingeniero Isaac Prada Isaac muy buenas qué tal

Voz 24 29:57 buenas noches qué te ha parecido

Voz 0749 29:59 eh dentro de lo que es el mundo del motor

Voz 1704 30:02 lo que ha conseguido es es tan importante tan relevante imagino que no al nivel de conseguir un Mundial de Fórmula uno como hizo en dos mil cinco dos mil seis a la década pasada pero ganar veinticuatro horas de Le Mans que es una prueba mítica que todo el mundo conoce el Mundial de Resistencia que que le queda ya Fernando

Voz 24 30:17 bueno pues esa es una de las pruebas que está escritas con letras de oro estamos acostumbrados a exigirle a Fernando que gane otro título de Fórmula uno pero no nos damos cuenta que detrás muchas competiciones que sin llegar a hacer lo máximo que es la Fórmula Uno pues son competiciones

Voz 27 30:30 míticas legendarias como esta que claro

Voz 24 30:33 pero no claramente Fernando tiene puesto el objetivo ahora en las quinientas millas de de Indianápolis de hacer un papel muy diferente al que ha hecho este año y bueno pues se ha cumplido otra vez la leyenda de que Le Mans elige a su ganador porque a falta de una hora

Voz 1385 30:46 estaba todo cantado como estabais hablando con más

Voz 24 30:48 para que el coche número siete de sus compañeros de Toyota ganara y bueno pues no sólo el pinchazo sino que en Toyota decidieron al meterle al coche contrincante de de Fernando no cambiarlo y las cuatro ruedas para seguir manteniendo neumáticos hasta el final

Voz 1385 31:02 sí

Voz 24 31:03 y bueno pues no cambiaron justo la rueda que estaba pinchada por un problema en el ascensor y tuvieron que volverle a meter ya fue perdió mucho tiempo del más de dos minutos que llevaba de ventaja yo creo que para Fernando hoy es un día sin duda pues eh que va estar escrito con mayúsculas en su carrera porque ha conseguido un éxito pero pocos han hecho cómodas

Voz 1385 31:19 produce Le Monde quitando el

Voz 1704 31:22 hasta después del Mundial de Fórmula uno el mayor éxito en la carrera de Fernando Alonso el haber ganado veinticuatro horas de Le Mans el Mundial de Resistencia

Voz 24 31:30 pues probablemente sí creo que sin duda porque después de la Formula uno el de resistencia con otras competiciones como el Mundial de Rallys o el Mundial de Motos por supuesto para algunos pilotos que se han pasado a las dos ruedas no

Voz 0995 31:42 y no descartamos que no no descartamos que vuelva a la Fórmula uno Manu que me quedó muy claro el día ayer descartamos que vaya a subir a una moto y que vaya a pelear contra Marc Márquez sí sí sí aunque absolutamente que tengo por ahí a Mela Chércoles en que en cualquier momento Mela empieza a los hilos y demás si le ponemos hoy en el equipo Honda Ducati o en Yamaha donde haga falta

Voz 0301 32:03 eso ya

Voz 28 32:03 la reprobó la onda de informar correctamente el último

Voz 1385 32:07 por que estuvo con Honda

Voz 28 32:10 le encantó pero no tanto como eso no no llega

Voz 1704 32:13 no no no no lo lo Manu lo próximo quiero decir estamos a dieciséis ya diecisiete de junio de aquí a que acabe el año que va a hacer Alonso

Voz 27 32:22 pues mira por porque se lo de carreras de carreras dos son de karting probablemente sea de Cannes Cannes carreras del Campeonato de resistencia que hacer con contó con algunos amigos también con Pedro de la Rosa por ejemplo y el rezo carrera pues está por ver de lo más probable es que hayan una carrera que se de de algún Wright para prepararse ponerse la próxima temporada pero está está por verse aún no hay confirmación y ya lo iremos contando pero como te digo todo depende también de Si de alguna manera vuelve a la Fórmula uno

Voz 23 33:00 porque la cara al toro caras en enero el Mundial empieza

Voz 1704 33:05 Marzo los son dos meses efectivamente

Voz 27 33:07 sí sí sí que podría hacer las dos cosas bueno pero es complicado es complicado yo creo que hay que elegir una cosa pero ya hemos visto que el año pasado los de Formula uno sigue porque no podría hacer el Dakar y luego les puedes hacer el ruido todo eso hasta este momento incógnitas tienen muchas cuestiones abiertas muchas cosas

Voz 26 33:28 que el futuro Frank un abrazo

Voz 0995 33:32 descansa reconvertidos por estar que yo he dormido muy poco en las últimas horas buenos últimas horas con unas cuantas horas veinticinco treinta horas

Voz 27 33:40 un hábita aproximadamente unos mirando yo nacer siempre en casa

Voz 1704 33:43 a la próxima chao Isaac el cartel que mantiene Fernando Alonso en la Fórmula uno de gran cartel el otro día le preguntaba Manu Franco por Ferrari su respuesta era bastante enigmática no lo vamos a negarlo a a mí no me sorprende es decir pasa pasa el tiempo pasan las semanas los meses pero ahí está el runrún de Easy vuelve vuelve Ferrol

Voz 24 34:08 pues es que está está muy claro que Fernando sigue manteniendo el el nivelazo de piloto que que ha demostrado en Fórmula uno está en otras competiciones muy buena así ganando oí bueno pues hoy lo ha demostrado y yo creo confió que no tanto en dos mil veinte de la temporada que viene pero creo que con el cambio de normativa que vienen los hemos años en la Fórmula uno a partir de dos mil veintiuno yo creo que vamos a volver a ver a Fernando subido a un coche vamos a ver si es el McLaren el confía otra vez en el McLaren como si ya está ruleta de la fortuna que es la Fórmula Uno pues le ponen otro equipo fijas yo creo que en ese cambio de normativa Fernando va volverá a intentar apostar por un equipo que con pie porque es un momento en el que cambian muy radicalmente la normativa y las prestaciones de los coches pues bueno va a nacer por lo menos bastante diferente eso eso deseamos a lo que estamos viendo este año Dinio claro en las últimas temporadas Mercedes yo creo que Fernando es el momento en el que se lo va a plantear

Voz 29 34:58 y mientras tanto como como ha dicho pues ha cumplido el compromiso de los pues yo Taiba

Voz 24 35:06 otros proyectos vamos a ver si el Dakar u otras carreras de otro tipo y centrarse en la en el proyecto de la quién todo el año que viene

Voz 1704 35:14 Isaac un abrazo hasta la próxima

Voz 24 35:16 con un abrazo protagonista

Voz 0995 35:18 relacionado con el Mundial de rallys enseguida con Ponseti que ha ganado su primera prueba en seis años no lo hacía desde Alemania dos mil trece pero antes Camerata de velocidad motociclismo Mela Chércoles hola

Voz 1385 35:29 pues que sepas que me consta que Fernando Alonso Kimi

Voz 0995 35:35 no no no nos ha cortado y otro teléfono por suerte sino dos

Voz 1385 35:40 me consta que Fernando Alonso Kimi tenía como mínimo una Harley Davidson una Ducati replica de la Desmosedici de Moto GP saque gustarle las motos te gustan y además ha dejado sin cuando por los grandes premios he disfrutado siempre muchísimo del espectáculo de Moto GP pero con Franco es una cosa que otra

Voz 0995 35:58 otra es otra etapa volvamos locos tampoco que no nos volvamos locos para empezar bueno hoy en Catalunya triplete español

Voz 1385 36:05 sí sí la mar de la mar de bien desde dos mil diecisiete no vivíamos un triplete español fue el Jerez de eso han pasado un poquito más de dos años y esta ha sido Aubry nace de Marc Márquez ser otro GP su hermano Ales en Moto2 IVE Marco Ramírez se moto que además se convierte en el primer andaluz capaz de ganar en el Mundial nosotros ciclismo yo el piloto número cuarenta pero los nuestros que que tiene una victoria en grandes premios y además esto también tenemos tres solido liderados por el Canet con su segundo puesto se pone más líder todavía de la general de de Moto3 el son veintitrés puntos los que Time Alex Márquez supera en la general de Moto2 avala Harris que se ha caído ya era líder con siete puntos de ventaja sobre Thomas Luthi y eso ya ha tenido un regalo tremendo invocar

Voz 0995 36:48 el a su compañero Jorge Lorenzo

Voz 1385 36:50 que la ha llenado mucho camino hacia el Mundial porque Lorenzo ha caído en la curva dos en la frenada es la frenada de la curva diez Iker es llevado al suelo nada más y nada menos que a Andrea Dovizioso eso Amaury del lleva Valentino Rossi esto significa que martes ha tenido a partir de ahí se incorpore según de inmediato ha sabido gestionar lo ampliamos ya ha cruzado la meta con dos y medio de ventaja sobre Fabio cuarta uno de conseguir su primera supone podían mundialista sobre Danilo Peter Luccin qué quiere decir esto que era marketing treinta y tres puntos

Voz 24 37:19 deja al frente de las máquinas que recordemos

Voz 1385 37:22 desean veinticinco por carrera y que venimos de superar dos circuitos como los de Mugello y Montmeló los que teóricamente Dovizioso debería recortar puntos y en cambio ha perdido la oportunidad de veintinueve respecta

Voz 1704 37:35 magnífico Gran Premio para Marc Márquez también beneficiado de manera involuntario por lo que pasó en esa vuelta número dos de hecho creo que hablabas con Jorge Lorenzo que estaba muy afectado después de lo que pasó porque se llevó consigo tiró al traste las opciones del fin de semana no sólo las suyas sino también la de otros tres pilotos más esta era la conversación que mantenía Mela Chércoles con con Jorge Lorenzo cuando

Voz 30 37:55 venga hombre

Voz 1001 37:56 eh Maverick estás una situación muy difícil porque no está consiguiendo los resultados que que creo que les espera y encima la ya sucedió lo más entonces entiendo perfectamente su reacción en caliente siempre reacciona de manera más exagerada ya tú a desafío cualquier disculpa yo lo vivido mil copias carnes no sirve de nada encima te puede incluso dar un poco de rabia no lo entiendo perfectamente no va a cambiar ni los miras la caída y los puntos de luto para recuperar a ellos están luchando no pudo cambiar el pasado sólo puedo aprender de esta situación para él vacunas específicas como esta no intentar adelantarle de nada exagerada almacenada loca una frenada simplemente ahí estaban Maverick ha mirado injustamente una trabajada no para defender sino para salir rápido de la de la curva pues de lo contrario

Voz 9 39:03 sí reconoce el error Mela

Voz 1385 39:05 lo hizo en el SIP tres cosas una que reconoce el error que dice que estaba bueno pues demasiado excitado que a partir de esta maniobra sea instalado el debate sobre si deben sancionar no Marques cree que no porque no es una locura lo que ha hecho más y eso sí que piensa que debería ser sancionado más caliente y no de hecho está dedicado a pie de pista una peineta pero eso decía Lorenzo que entendía su calentón Valentino Rossi otro damnificado pues le da igual no ha querido hacer demasiada sangre y luego destacar también el detalle de que Jorge Lorenzo se Oxford Vox a pedir disculpas personalmente ha entrado en el de Ducati allí se ha encontrado con Andrea Dovizioso que aceptó sus disculpas a esto hablando con el espacio de uno dos minutos esa disculpa también con todo el equipo educativo al de Yamaha buscará Mavericks Valentino Rossi pero ya se habían ido lo que ha hecho ha sido disculparse con Esteban García jefe de mecánicos de Madrid Viñales con Valentino Rossi ICO Massimo mediada que es el director de equipo Yamaha

Voz 24 40:06 esa pedir disculpas a todos ellos ha sido lo peor

Voz 1704 40:08 es un gran fin de semana para el motociclismo español un abrazo Mela

Voz 0995 40:11 la la próxima otro a vosotros hasta luego nos queda una historia

Voz 1704 40:14 las buenas noches que Celedonio nuevas

Voz 31 40:16 ver que utilicemos durante el Príncipe esta conversación hombre mambo de madrugada en la SER paseante del universo garrapata en muda Gatopardo si asume

Voz 19 40:28 ah pues

Voz 1 40:32 Gafotas me va bien

Voz 19 40:35 esa Viernes a la uno había una hora menos en Canarias maratones Cadena SER

Voz 1 40:42 Carrusel deportivo Nasser

Voz 0995 40:45 más motor victorias hoy de Fernando Alonso de los hermanos marque de Marco Ramírez faltaba hay lo que faltaba a José Antonio Ponseti hola qué tal cómo estás feliz madrugada como digo oye efectivamente victoria de Dani Sordo en el Rally de Italia hacía seis años que no grabó una prueba del Mundial

Voz 1025 41:02 no noise sobre Todó como ha sido vamos a vamos por partes el rally de de Dani espectacular muy bien ejecutado liderando bueno en la en la última parte el Toyota de opta Náquera más rápido y todo apuntaba a que Dani va a terminar en el podio mi va a terminar en segunda posición insisto eh en un rally de esos impecable Dani ya viene está mal que diga esto porque metemos menos estará escuchando Dani Sordo buenas noches buenas noches Dani Sordo cómo está la Daniel de Japón

Voz 0995 41:35 DISA la voy a decir a la cara dan

Voz 1025 41:37 si lleva a mil los dos últimos años con una madurez con pero con un pelín de falta de de de eso de sabes el el el último escalón para conseguir ganar un rally porque el tío lo está haciendo francamente bien mira mira que hace años que le veo correr Il Iris fruto de Dani pero no se estos dos últimos años ya este año especialmente Le veo lo veo muy bien lo veo francamente bien me parece que es un piloto muy difícil de ganar que es un tío al que hay que pelear un montón para para ganarle y hoy hoy nos dado el alegrón yo se lo digo a la cara importante

Voz 0995 42:13 cuando que la cosa como lo has sido Dani una pregunta muy dura por parte de ahora

Voz 32 42:19 es es que estoy otro Mamel Arnau explicarlo pero no lo pienso Kenyon y bueno sí que creo que que esté pero bueno estamos tengo Putín llamado sobre todo el año pasado pero entonces no nos no coche cuando estábamos no dudó en Cali en Portugal vamos líderes y bueno pues aquí estamos haciendo un buen trabajo y fuimos líderes

Voz 27 42:45 un día y medio oí

Voz 32 42:47 un día después Tana pues empezar a tratar no fue comerme un poco en el tiempo y discursos lidera a un poco pero cada vez cogiendo poco igual obscenamente hoy era era un día que había que que pasar para estar segundos pero estar ahí porque los rallys son rallies

Voz 27 43:05 sí aquí pasa fuegos

Voz 32 43:08 en el último tramo Si bueno pues eso es lo que pasó

Voz 0995 43:11 sí sí es explícanos Quique basado al final

Voz 1704 43:14 son tan porque llevaba una diferencia más o menos apreciable que los suyos que hubiese acabado segundo Dani Sordo

Voz 1025 43:18 claro yo yo creo que lo que quiero que lo cuente Dani porque lo estábamos hablando fuera de de micrófono porque al final ha sido todo una confusión total porque Dani vosotros ya había terminado tiene estaba pendientes a ver qué pasaba tan claro

Voz 32 43:34 sí bueno la verdad es que no estamos pende de nada porque lógicamente no no tenía que pasar nada no sabíamos que estamos por la mañana con digamos aventajó en tercero de bien de diecisiete segundos no quiere ir por ahí bueno pues bueno tiene tranquilos no recupera la segunda frente al tramo correr un poco más de seis a siete segundos entonces ya me aventaja ya había comentado hasta segundos quedaba el último tramo de seis kilómetros pero bueno tampoco quería correr mucho había mucha rabia era bueno o el tramo I espacio con encaja ahí bueno pues acababa de Felipe II es que está muy bien para nosotros pues cerramos el rally llevamos un mensaje que estaba parados Profés podían al instante van a otro mensaje al coche que que sí que andando tampoco es mucho caso no porque igual sabía pasaron Cruyff como Alba treinta segundos ventaja o treinta y pico puede pasar

Voz 0995 44:36 o sea que os que la suerte que tenido Dani la suerte que has tenido en otras ocasiones hoy sí que has tenido

Voz 32 44:42 hombre es cierto que la gente no él fue más rápido y tal Si mas rápido fue pero hay que estar ahí va a estar cuarto en vano claves entonces yo también estaba en México primero y coches que lo que no Pia

Voz 0749 44:58 he visto se una no

Voz 1704 45:02 es una imagen en la que lo estaba celebrando a lo bestia ese relay de Cerdeña en las aguas frías del del Mediterráneo sea que se prepara una buena para esta madrugada entiendo

Voz 32 45:12 no bueno a ver tampoco ahí preparado

Voz 0995 45:15 no todos los días a ganar pruebas del Mundial de rallys se que hacía seis años

Voz 24 45:20 no

Voz 32 45:21 tampoco lo ha dado el Mundial de rallys no estamos contentos pero vamos que lógicamente no te voy a decir que no voy a poder ayudar perdona porque he ganado sabe eso sí que no voy a parar porque el siguiente ahora parece que eso es lo que se quejan porque otros el propio pidió es que haga que el padre era pues eh

Voz 1025 45:46 va a todo esto hace nota me imagino que si no lo habéis visto hoy

Voz 32 45:52 hombre yo lo voy a decir pues yo no siento pero estoy contento pero que pide rompisteis yo yo yo lógicamente pero si no estás ahí no gana entonces pues claro que igual no tenía la había sillas para ver competir el cara a cara pero pero bueno estábamos cerca ahí estoy bueno pues pasamos delante lo que no

Voz 1704 46:15 cuarenta y cinco podios y su segunda victoria Alemania dos mil trece Cerdeña dos mil diecinueve y haciendo además pareja siendo tu copiloto un buen amigo de la Cadena SER como Carlos del Barrio estos la radio en directo Dani nos puedes pasar a Carlos por favor

Voz 1025 46:29 has dejado varado darme harías Dani

Voz 1244 46:32 gracias

Voz 32 46:34 hola adiós a no

Voz 1704 46:36 acá entre que se pone el el el auricular el teléfono Carlos del barrio que es comentarista nuestro de que rozó el motor

Voz 1025 46:41 la haremos es un mito un mito y Carlos copiloto lo cuando mira he ahí le tienes Carlos o pilotando con pues muy alto buenas noches buenas noches que esto estamos bien me alegra oir te sereno hoy centrado todavía

Voz 24 47:01 no hombre me he comportado porque eso que que hubo entrar en con vosotros en directo en el larguero

Voz 1025 47:08 lo primero oye enhorabuena lo primero de todo lo que tiene hasta dicho nada todavía enhorabuena eh Carlos

Voz 24 47:15 muchísimas gracias muchísimas gracias y queremos hacer estamos muy contentos

Voz 1704 47:19 ya ya lo hemos hecho todas las preguntas complicadas a Dani a así que no se por Pons