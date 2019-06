Si Colau es lo peor

Voz 1389

00:05

Colau nada Jabois quizá para Girauta no yo ahí ya no no entro si para Girauta los independentistas son golpistas xenófobos pues Colau desde luego para él es algo mucho peor habría que aclarar en qué en qué términos hay un discurso de Ciudadanos sobrecogió partido de Colau que lo comprarían el independentismo catalán El adversario con el nacimiento de de Ciudadanos creo que fue en el año dos mil seis ciudadanos nace recordémoslo para oponerse al independentismo catalán y Ciudadanos es un partido enfadado porque Barcelona en la capital de Cataluña no tiene independentista saca toda la retórica todas las uvas todos los reparos morales el mensaje es ése es el que queda Xicola es lo peor Ciudadanos debería tener el mandato moral de pactar con los independentistas o fusionarse con ellos para combatirla urgentemente esta mañana un beso