Juan Manuel de Prada: "Soy partidario de que el PP se abstenga en la investidura de Sánchez"

Voz 1727 00:00 incorporamos esta mesa ahora que empezamos a hablar de España del Gobierno de España de que cosa deba ser el Gobierno de España en esta tesitura en la que estamos a Juan Manuel de Prada buenos días

Voz 1219 00:09 hola muy buenos días ya saben nuestros oyentes que llevamos

Voz 1727 00:11 desde las elecciones incorporando a esta mesa en el último tramo otras voces otras miradas sobre el día a día sobre el carril que le llamo yo de las noticias donde estamos nosotros con los ojos un poco viciados los periodistas ya necesitamos a quienes ponen un poco de distancia los ayudan a entender que no se está pasa lo que está pasando se lo contamos lo que está pasando que nos está pasando Juan Manuel de Prada los españoles donde estamos

Voz 1219 00:39 bueno no yo creo que en líneas generales en todos los países europeos hay una cosa que hay un malestar hay malestar hay una hay un sentimiento de agotamiento de la de la democracia o de las democracias tal y como fueron concebidas tras la Segunda Guerra Mundial y es evidente que ese malestar en unos países expresa de una manera y en otros de otra no es decir yo creo que el alza de de unos partidos que a diferencia de lo que ha ocurrido en Vox en España donde ha quedado muy circunscrito a lo que podemos decir los descontentos de la derecha pues son partidos que han conseguido un electorado totalmente transversal que han creado un electorado nuevo que han cogido descontentos de todos los de todos los ámbitos esto es una un síntoma de ese malestar no en España el malestar yo creo que ese que se expresa más en la fragmentación en la fragmentación en en la en una fragmentación política en una disolución de aquel bipartidismo que fue tan hegemónico durante décadas no

Voz 1 01:47 sí

Voz 1219 01:48 bueno pues la impresión también de que te como dijo alguien que Felipe González no el poder desgasta sobre todo a quienes no lo tienen no les bastó que Pedro Sánchez consiguiera el poder para para tratar de res para arrestar algo los efectos del bipartidismo en contra pues ha ha conseguido que la derechas

Voz 1 02:12 se dice no

Voz 1219 02:14 lo que pasa a partir de ahora pues vamos a ver lo vamos a ver dentro de poco yo sí yo también soy partidario de que misma mete el Partido Popular Partido Popular puedas tener en la en la investidura yo creo que eso lo lo tienen que explicar a sus a sus votantes no es decir yo creo que tiene que hacer una declaración institucional del de quién auténticamente quiera ser el líder de la derecha en España salir y explicarle a los españoles las razones por las que facilita la investidura de Pedro Sánchez y las razones por las que a partir de el minuto numero uno va dedicas a hacer oposición constructiva pero sí voy a hacer como

Voz 1727 02:50 el gesto refundación al del PP que viene

Voz 1219 02:53 bueno yo creo que ahora mismo es evidente que si hay algo que ha quedado claro en las últimas elecciones es que la derecha nunca más podrá volver a presentarse bajo tres marcas ya esto es evidente no Illa la la la la derecha tendrá que te tendrá que reestructurarse tendrá que acudir a fusiones a coaliciones alianzas no sé cómo lo tendrá pero es evidente sino son tontos saben que es imposible ganar unas elecciones

Voz 1 03:20 con tres con tres marcas Juan Manuel de Prada

Voz 1727 03:24 es un apasionado del cine es articulista es escritor acaba de sacar por cierto de publicar con Espasa lucía en la noche una novela de amor y misterio que protagonizó un escritor falto de inspiración nuestro caso

Voz 1 03:36 verdad no gracias a Dios no no

Voz 1727 03:39 no te defino Juan Manuel conservador de derechas

Voz 1219 03:42 yo ahora soy tradicional no soy tradicional mi pensamiento es tradicional llevó muchos años tratando de explicar a la gente pero en España desgraciadamente la demográfica la modernidad la

Voz 2 03:56 en plan modernidad

Voz 1219 03:59 por es un término que utiliza un escritor al que yo admiro mucho Leonardo Castellani según el cual que mantiene a la gente en un rifirrafe constante a escribiendo la negociados ideológicos para que no para que no pueda admitir otras premisas otras visiones del mundo no la mía es una visión anti moderna una visión moderna ahí ya sabes que me ha dicho al pensamiento tradicional español que creo que tienen soluciones alternativas muy muy interesantes para para el tiempo presente no digamos que a la a los modernos yo les parece una persona progresista o incluso roja en las cuestiones económicas en un en la cuestión social Illes parezco una persona muy conservadora en las cuestiones morales digámoslo así no pero eso es porque porque soy un soy una persona tradicional

Voz 1727 04:52 ya ven ustedes han pasado por aquí actores directores escritores y con total naturalidad se describen políticamente Se describen políticamente con total naturalidad eso que cuesta tanto en otros ámbitos esta posibilidad que apuntaba Juan Manuel de Prada de que finalmente el PP en un gesto que podía ser efectivamente refundación al yo vengo diciéndolo practicamente desde el día después de las elecciones generales puede hacer un discurso impecablemente de oposición durísimo con Sánchez en el estilo en el que lo ha hecho hasta ahora Pablo Casado duración decir pero me abstengo para que usted gobierne esto lo veis posible empiezo por Antón Losada que está más lejos donde di tú de dónde estoy más lejos afortunadamente lideró a futuro

Voz 0199 05:41 mente el centro yo soy un periférico militar del centro que está lejos de mi no y yo la veo imposible la ve posible primero porque igual que Rivera no puede facilitar gobiernos del PSOE porque supone abandonar la competición por liderar la derecha Pablo Casado no puede facilitar un gobierno del PSOE y ofrecerle a la yugular de esa manera Albert Rivera en esta lucha que no está cerrada por ver quién se queda con el liderazgo de de la derecha en un punto Un punto dos me da la sensación de que además esos sólo serviría para resolver un problema puntual que es el problema de la investidura que aquí se está separando con mucha facilidad pero una de las características de la vieja política es que no iban separados de investidura significaba tener los votos para gobernar después de separar la investidura de la gobernabilidad es una mala idea fue lo que hizo Rajoy ya vemos cómo terminó la cosa entonces una cosa es que faciliten digamos llegara a la presidencia y otra cosa es que al día siguiente hay que tener los ciento setenta y seis votos que se necesitan para gobernar realmente este este país para poder aprobar los Presupuestos para poder sacar un paquete de leyes mínimamente presentable que afecta a cuestiones esa reforma realmente estructurales que es el problema realmente que tiene Pedro Sánchez en este momento yo creo pueblo manos la investidura no creo que vaya a haber hay mayor dificultad más o menos de los acuerdos a los que se puede llegar el problema si al día siguiente con quién sumo la realidad los números son muy tozudo sólo puede sumar hace un lado es muy interesante

Voz 1727 07:12 plan de Antón porque en realidad en los últimos días el Partido Socialista Ábalos particularmente pero casi cualquiera quién le ponen un micrófono delante apela a la responsabilidad de todos los demás no hay ya sabemos que está apelando a la responsabilidad básicamente de Ciudadanos del PP de de Unidas Podemos no para unos para que se abstengan otros para que no pero la mayor responsabilidad compete a quien tiene la obligación de formar gobierno ya quién tiene la mayoría en la Cámara lo dijimos siempre de Rajoy lo dijimos su la responsabilidad mayor le compete usted es verdad que los otros tienen el deber de no convertirse en un obstáculo para el Gobierno de España pero eso usted quién tiene que fraguar acuerdos como mínimo complicidades no bueno vamos a ver lo que ocurre es que Sánchez tendrá que ponerse en un determinado momento la tarea de trabajarse su investidura porque hasta el momento está recabando reclamando a cambio de nada retóricamente

Voz 1 08:07 lo los apoyos

Voz 1727 08:10 pero a mi me parece que lo que dice Juan Manuel de Prada está muy en razón en el sentido de que una cosa es que sea poco probable y otra cosa es que resulte verosímil es poco probable pero sí es verosímil que el Partido Popular en el momento en que pueda facilitar la investidura por qué porque además ya tenemos un precedente de que el Partido Socialista de forma muy traumática pero lo hizo con Mariano Rajoy ese precio desde vuelven contra Sánchez que fue el que capitaneó vamos bien bien bien pero escaño eso sí pero históricamente trascendiendo de Sánchez yendo al Partido Socialista el partido socialista se abstuvo y eso permitió que Mariano Rajoy con ciento treinta y siete escaños pues se presidente del Gobierno y después el el el la fase posterior la de gobernar pues ahí se impone lo que en lo que Moncloa hablan de geometría permanente Noia variable permanente y algunas cosas podrá hacerlas con el digamos la izquierda hay otras cosas con la derecha porque este Gobierno con estos números es decir con ciento veintitrés escaños de base tiene que hacer una política muy móvil muy móvil y muy transversal y abordar problemas de muy distinta naturaleza y habrá que recobrar las mejores habilidades de los ochenta y cuatro

Voz 3 09:41 de la moción decía su obra trasladarlos a doscientos veintitrés a los ciento veintitrés de ahora buscar pactos puntuales

Voz 4 09:49 pero permanente sí

Voz 3 09:55 nueve y cuatro ocho y cuarenta y cuatro en Canarias lo la cómo va lo del Gobierno de España Peter es que habrá un gesto de grandeza ese gesto de grandeza que estamos esperando en la política española para desbloquear una investidura no yo creo que ahora es bastante improbable

Voz 5 10:14 a pesar de que bueno yo creo que Pedro Sánchez intentaba que a raíz de los pactos municipales esos en esa puerta se pudiera abrir no de alguna forma creo que eso no se va a producir creo que la investidura será con la abstención de Esquerra Republicana no podía ser tampoco de otra manera que Esquerra se abstuviera después de ver a Oriol Junqueras tenderle la mano en el Congreso al al presidente del Gobierno y creo que lo que no es descartable es que en la negociación de presupuestos por ejemplo se pueda intentar hablar con PP y conciudadanos casi diría más que con el PP que conciudadanos y eso puede pues no puede estar en el Gobierno porque si podemos entrar en un gobierno esa esa puerta también sí

Voz 1727 10:53 pero esta mañana ya saben hemos incorporado a Juan Manuel de Prada escritor columnista de ABC a esta tertulia porque nos gusta tener siquiera una pincelada de otras opiniones que están menos en el detalle periodístico que que nosotros quienes le conocen quiénes leen dicen que es un hombre con mucho pensamiento propio eh que caiga quien caiga guste o no dice lo que quiere y eso escribe eso es lo que se puede ver en sus columnas nos hemos hecho más sectarios los españoles Juan

Voz 1219 11:24 bueno María indudablemente sí yo creo que la partitocracia ha tenido sus efectos sobre la población no yo creo que la gente cada vez esta más en cada hay más atrincherada

Voz 1 11:36 en su en el

Voz 1219 11:38 en una casilla no en una casilla que sea autogol adjudicado que los medios de comunicación también

Voz 1727 11:45 construimos contribuye yo creo que sí

Voz 1219 11:47 indudablemente no Isidro estoy porque he puesto que estamos hablando ahora esto que estamos hablando ahora es decir que un partido de derechas no pueda trasmitir a sus a sus votantes un mensaje clarísimo de las razones por las que apoya una investidura y las razones por las que luego va a hacer una oposición

Voz 1 12:06 leal pero pero pero implacable a mí me resulta llamativo no

Voz 1219 12:11 es evidente que prima el interés sectario es decir bueno pues los señores Rivera he casado quieren disputarse ese liderazgo de la derecha cuando ambos saben en en el en dentro de su corazoncito que de una manera u otra tendrán que o fusionarse o coaligarse a buscar pactos porque tendrá que presentar juntos en las próximas elecciones si quieren si quieren ganar las no entonces bueno pues es triste a mi esto me parece triste pero sobre todo me parece que estamos ante una sociedad muy fanatizados no sería muy fanatizados es que a mí me parece verdaderamente sorprendente que esto no se pueda que este mensaje no se pueda trasladar con tranquilidad

Voz 1727 12:48 cuánto te preocupa Vox

Voz 1219 12:52 no bueno yo sobre vos escrito mucho y se todo lo que he escrito la verdad es que ha sido absolutamente dejarlo así profético no yo creo que Vox es un partido que se dirige ya que ellos utilizan estos diminutivos yo creo se dirige a la derechista en nada yo creo que se dirige hacia el votante que se siente traicionado descontento con el Partido Popular y que en un momento determinado de de efervescencia pues parecía que eso podía adquirir una densidad demográfica sigamos importante pero yo creo que a medida que pasan los días pues la gente vuelve al redil no yo creo que sea disparatado mucho con esas apelaciones a la extrema derecha a mí no me gusta demonizar a nadie tal vez porque yo he sido una persona muy demonizar a lo largo de todos estos años de vida pública no me gusta demonizar a nadie yo no demoniza a Podemos en su momento cosa que me ha costado muy muy graves muy graves injurias desde el sector de la derecha tampoco creo que haya que demonizar a Vox yo creo que de alguna manera Vox no nos engañemos sus banderas son las banderas que defendía el Partido Popular preferimos Alianza Popular o incluso la Unión de Centro Democrático a principios de los años ochenta

Voz 0199 14:12 pero no estamos a principios de los años ochenta y que no estamos a principios de los años ochenta bueno Chad española había había

Voz 1219 14:19 esa es una idea esa es una idea jeque Eliana según la cual según la cual es decir paso del tiempo el paso del tiempo hay inmovilismo que a la vez que se mueve el tiempo se mueve en la ciudad

Voz 0199 14:29 dar llamarla algo la llamar a las cosas por su nombre no es lo mismo que demonizar la sido unos derecha extrema derecha extrema no pero bueno yo yo no es parte del espacio

Voz 1219 14:40 yo no yo no creo que las cosas por las que se les denomina de extrema derecha sea yo creo que una persona puede ser contraria pues no sé pongamos al aborto aunque no tengo muy claro que que Vox lo sea porque siempre habrá con ambigüedades yo no yo no considero que estar en contra del aborto o considerar que el aborto un mal

Voz 1 14:58 ese seas se a ser de extrema derecha

Voz 1219 15:01 ah pero puedo decir no considero que sea ser de extrema derecha considerar que el régimen autonómico tiene que ser cambiado revisado entre otras razones porque el trote ellos lo he cambiado aquel dicen elimina

Voz 5 15:13 eso es inconstitucional los volverá pero bueno

Voz 1219 15:16 qué tal el Partido Socialista defiende un Estado federal también es inconstitucional quiero decir uno puede postular un régimen administrativo distinto al que está en la Constitución siempre y cuando acepte ya los llamados legales para cambiar sí pero es

Voz 0199 15:33 es no estamos diciendo que sea legal estamos diciendo que es una oposición de derecha extrema es decir reclamar ahora la recentralización del Estado hombre ideológicamente te ubica la derecha extrema

Voz 1219 15:42 bueno pero entonces el Estado federal la diversidad

Voz 1727 15:45 ha ganado Juan Manuel se situarían la

Voz 1219 15:48 pierda extrema y el modelo que tampoco deja muy claro podemos yo no sé sería ya un modelo un modelo la mente antisistema rico porque claro defiende la posibilidad de que se hagan referendos en en un auto economía no y que sean vinculantes pues esto sería antisistema directamente no yo creo que esas son esas son apelaciones que son simplemente demonizado horas yo creo que que vos es un es un partido que recoge a los rezagados

Voz 1 16:25 eh

Voz 1219 16:26 el rezagados de la de la derecha y que tiene digamos como una especie de vocación reactiva frente a una deriva que hay personas en la derecha que consideran que no es la derecha la aquellos votar pero yo creo que demonizar a las personas lanzar alertas antifascistas y demás pararme cosidos para generar antagonismos que yo entiendo que es un mecanismo

Voz 1 16:49 que un según y según unos

Voz 1219 16:52 se cuenta la Claude es muy beneficioso para provocar situaciones digamos o dinámicas revolucionarias una vez que la que la clase obrera desaparecido pues la cláusula recomienda aprobaran a provocar antagonismos sociales

Voz 1727 17:07 ya que menciona no ya ya que mencionan a mencionar a la clave en la crónica de ABC leí sobre la presentación de un libro que estuvo Rejón