Vox propone centralizar en Madrid todas las líneas de autobuses

tienes listos los titulares del futuro sí pero hoy empañados por la tristeza y eso pues porque ayer arrancó la nueva ley hipotecaria eso te pone tristísimo muy triste si porque metimos en un sistema que se pasa el día defendiendo los clientes y me preocupa que nadie piense los bancos entiendo entiendo es un sector muy vulnerable es que no es que no es justo fíjate piensan esos pobres bancos que tienen todos los contratos impresos en Times New Roman cuatro ya no los tienen que poner en términos Román doce quién les paga la tinta de la impresora esa gente pone justicia es una injusticia que deberíamos darles más dinero público para la tinta para la tinta

Díaz Ayuso compaginará la presidencia de la Comunidad de Madrid con no haber trabajado en la vida la política popular anuncia así que no renunciara a su principal hobby para mí eso es una de mis prioridades el examen de selectividad se repetirá hasta que a todo el mundo le parezca bien yo pensé Trauma dice hice que de tonto para toda la vida Espinosa de los Monteros ingresado por estrés postraumático tras cruzarse con una mujer árabe y lesbiana los médicos le han recomendado reposo siglo XIX España no se ha defendido bien el alcalde de Madrid llama a todos sus compañeros del cole y les pregunta quién ríe ahora Almeida también se ha pedido el día libre para ir a visitar a una chica que no quiso hacer su novia cuando tenían siete añitos el candidato alavés del PP que quiso pactar con Bildu tendrá su propia serie en HBO es la nueva apuesta por la fantasía épica tras el éxito de Juego de Tronos mucho la Bolivia española cinco miembros del Tribunal Supremo anuncian formalmente que Franco les cabe en casa los magistrados todos ellos del Opus han dicho que donde caben siete caben ocho vox propone centralizar en Madrid todas las líneas de autobús de España el partido de Abascal no entiende que haya buses en Cataluña que no tengan parada en Sol pero que es bueno para España los bancos empezarán a robar a sus clientes también en los cajeros quejas del colectivo de carteristas que han tildado esta práctica de intrusismo intolerable