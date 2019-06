Arranca la nueva ley hipotecaria

escuchábamos hay cómo se manejan algunos estas cosas sucias de los cambalaches del dinero diez mil veinte mil treinta mil cuarenta mil los que estamos pagando hipoteca no estamos metidos en esos rollos crees que van a subir o no van a subir con la nueva ley

a ver en la Ley cinco barra dos mil diecinueve y sobre todo lo que da derechos que antes no estaban regulados o mejoras en en condiciones de las hipotecas a los a las personas físicas que contratar una hipoteca sobre un inmueble residencial que evidentemente en el momento en que se está cargando con más trabajo burocrático por decirlo de alguna manera con más obligaciones a los bancos en materia de formación Ia además se les está eh incluyendo cláusulas como el vencimiento anticipado que ya no pueden dar por vencida lastres cuotas sino las doce etcétera etcétera También se les hace asumir los gastos de alguna manera la banca va a intentar qué te estos incrementos de costes directos indirectos se carguen en los intereses de las comisiones de las hipotecas ahora bien ahora bien dudo de que sean capaces de trasladar esos costes de forma lo que ya no han hecho ahora a las hipotecas que se firmen el lunes y el martes y el miércoles tiene que no lo van a tener fácil donde yo creo que van a intentar y de hecho ya se está ya lo están haciendo donde creo que van a intentar subir los los precios sin que el sin que el cliente lo vea tan claramente de los productos vinculados en esos seguros en esos planes de pensiones en esos fondos en esas alarmas que ahora los bancos están colocando porque la ley no lo prohibe

ya sí bueno hay algún punto que es por lo menos se limitan los límites a los productos vinculados como tarjetas etc ya ya recuerdo vamos a ver lo que lleva a recordar un poquito para que la gente se aclare que cambia con esta nueva ley hipotecaria cambian algunos pagos sea la gestoría el registro la notaría la copia de escritura lo tiene que pagar el banco el cliente paga ahora sólo la tasación y su copia de escritura se prohíben las cláusulas abusivas las cláusulas suelo las amortizaciones limitan también habrá un mínimo de doce impagos para que puedan embargar la casa ese regulan las hipotecas multi divisa lo que decíamos que se ponen ciertos límites a los productos vinculados Care donde tú dices qué crees que pueden tratar de arañar algo los bancos no

Voz 1690

02:52

sí porque la la la idea de osea la idea que se supone que tenían que hacer que era prohibir o limitar al máximo los los productos vinculados en realidad así como ha acabado siendo la ley S se permite la venta vinculada lo único que al cliente hay que darle la opción de contratar la hipoteca si los productos vinculados con los productos vinculados a los productos vinculados hay que especificar K el coste de cada uno de ellos pero no se prohiben y al no prohibirse a ser la ley tan en este aspecto tan Vigo a mi mi predicción es que los bancos van a seguir colocando productos vinculados con mucha intensidad dio el otro día estaba con un banquero o bancario y me dijo que el negocio de de su oficina ya no era vender hipotecas o vender depósitos era vender unos coches que habían comprado a buen precio que ellos financiaban al tipo de interés cero tiene ahí ganaban dinero es decir los bancos ya han cambiado sus línea de negocio ya no ganan pues los intereses ganan por lo que venden asociado sus productos financieros y la hipoteca al final es la excusa por decirlo de alguna manera para después colocarnos el resto de productos ya no es un producto que les haga ganar mucho dinero sino que es un producto que les permite captar clientes