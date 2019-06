yo hombre tienes que entregar soy profesor Balduchi esas son las órdenes no haré llevará sino tendrás problemas amenazan con cerrar tu escuela por no tener la Domus franceses

Voz 3

01:22

sabía que pues sería disuelta eso aquí no pintas nada Abed suelta la no habló con Police británica que sabes quién disparó al caso te importa me necesites Manuel he oído los rumores se que no ha sido tu pero necesito saber quién fue siempre decías que no llegaríamos a viejos que si tenías razón ahora lárgate