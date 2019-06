Nacho Vigalondo: "Me pagan por dar la chapa sobre las películas que me gustan"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido tener respeto nombre en pantalón corto no se le podía no es es es algo que sabemos todos es imposible

Voz 2 00:12 en una persona los cortos por favor por favor Pierre de hecho en la actualidad

Voz 1995 00:16 en fin respeto no me emociona casi tanto como la salida del sol a lo de la aparición de las cabezas de los de las cabezas no de las piernas de los cuerpos especiales por este estudio allí dónde amanece la radio están dichas imprevisibles como la meteorología del siglo XXI tan inesperados como la Inquisición española en el sketchs de Monty Python tan multiusos del humor como Johann Sebastian Maestro Piero tan surrealistas como Faemino tan perspicaz de si tiernos como Javier Krahe y a veces tan incómodos y casinos como Benny Hill frena al hoy por hoy su talento su gracejo sus gorras jemeres

Voz 3 00:50 la Unión riendo contracorriente cómodos salmones el chiste son nuestros cuerpos especiales

Voz 0460 00:57 me parece que es cuerpos especial especiales Dani Mateo muy buenos días qué muy bueno día cómo estáis muy bien yo he venido con pantalón largo he venido con pantalón largo y Villarramiel Omar que venía

Voz 4 01:11 la SER por favor

Voz 0460 01:12 que no que no se corre la voz de que yo sido el de los pantalones cortos no ni compañero ha tenido la desfachatez de venir en pantalón corto Illes llegado a verle en riñonera correcto Iñaki juega muy muy fuerte no por la lea fíjate que lo digo con muchas muchas ganas mucha desidia con desdén

Voz 0335 01:30 el estoy aún pasa llevar la riñonera esta cruza que llevan los chavales ahora sí en plan Bandolera que eso no lo entiendo pero Antonia Pérez de baile fichas para los provecho contéis compre hace un patinete eléctrico que estás estás en realidad os puedo decir que un día había un señor de treinta y nueve años yo tengo cuarenta y dos treinta y nueve años con un monopatín que se cayó y me tuve que Rey

Voz 1995 01:49 Het normal seis que yo norma esto que voy a decir es serio Santiago Abascal

Voz 0460 01:57 por el ex series yo imaginad el día que la te envidio de en skate con sus hijos ya entramos ya en momentos donde los líderes de la ultraderecha en skate sea te puede ir patinando a la ultraderecha vas a verlo

Voz 1995 02:11 todas esas ruedas además Evra buena figura dije

Voz 0460 02:17 por qué por qué por qué me lo imagino más a caballo que no estaba atado al caballo puede ser ya una parte no se veía aparte delante Badiola va muerto sobre el skate pitaron como no serlo

Voz 4 02:31 llevamos el tema que Eisner muy famoso al que atar

Voz 0460 02:33 con Iñaki porque has venido en pantalones cortos porque yo

Voz 0335 02:37 tengo una mala costumbre y es que cuando hace calor me pongo el pantalón corto ya no me pone el largo te lo juro es como que no

Voz 2 02:42 Espinar dicen no ya no no no hace calor no no así que hace si tú quieres verla así que tú tienes que hace que sean que nos dice yo a tú piensas hablamos sí sí sí sí ese sí está cuál

Voz 1995 02:54 yo lo que siendo nuestro invitado tipo serio un tipo hombre estudios un tipo bien tenga que soportar todo esto es que me siento mal porque mental estoy puedo decirle mina venta académico veinte otro día que no tengas que tú que soportar esto porque no tiene ni catadura ni necesidad ninguna con lo que tú

Voz 0460 03:14 eso películas con gente buenísima

Voz 1995 03:16 a famosos inglés fija que observar es que tenga que están es consciente de la SER viendo lo que está viendo pero nosotros le conocemos estonio sea también una responsable de la gente

Voz 0460 03:24 da la que acabe conociendo pero que España entera y conoce ya pero es que España requiere es un tío muy cercano es haber estado en América yo se lo digo es que Mario Vaquerizo de la intelectualidad ostras qué qué bonito el símil de todo el mundo le quieren de Calvin a España a los que haya que irse de cañas con la cara que apuesta ahora

Voz 1995 03:47 vamos a presentar nuestro siendo imitada

Voz 5 03:50 bueno venga estamos

Voz 1995 03:52 sí claro Nacho Vigalondo director de cine muy buenos hola qué tal muy buenas

Voz 0460 04:00 por esa voz de radio de la Ignacio Villalonga la habla es José Ignacio o Ignacio que les intriga de mi que ahora tienen que subir la música

Voz 3 04:13 después de las preguntas que les intriga de bien

Voz 1995 04:19 esto funciona al revés las preguntas las hacemos nosotros cara y luego tuya si eso estás bien estás bien estoy bien estoy bien no si estás al tanto vamos a empezar con tema serio y luego ya vamos

Voz 2 04:31 a la jocoso divertido

Voz 1995 04:35 Cabezón de la Sal este fin de semana ya tiene no alcalde segunda legislatura consecutiva del regionalista Víctor Reinoso en Cabezón de la Sal sois poco más de ocho mil habitantes

Voz 4 04:47 siempre hemos jugado a que no llamar pueblo a Cabezón sin llamarlo Villa Villa una especie de terminología intermedia entre metrópoli no hay gente que cree que porque gozan ya estaba pilla dices es más que un pueblo por lo tanto es una villa porque si ya es menos ya un ecosistema de esta región

Voz 1995 05:08 con este nuevo alcalde de de de Tuilla

Voz 4 05:12 no no no no no me encantaría tirarme ahora suelo con una exclusiva maravillosa es decir que sí que es zurdo o que una vez la podría de mi hermano podría el suyo

Voz 1995 05:23 sabes a esperar no tengo nada incas pensado todo en presentarte a como máximo representante de tu pueblo alcalde del pueblo

Voz 4 05:31 o sea que realmente que el chiste de hablar con voz grave después de que a veces los dos merluza ha impactado en la entrevista

Voz 0460 05:37 sí sí sí sí vamos hubiera por primera vez

Voz 4 05:40 toda una entrevista enseguida me han preguntado por mis inquietudes políticas no tiene aspecto de alcaldable aceptarías joven y enrollado yo jugar el chantaje emocional sea pediría que ellos me hicieran chantaje emocional a mí me dais una calle

Voz 2 05:59 hola emplazar algo

Voz 4 06:01 entonces sí hombre antes que quería tener una plaza antes que ser alcalde que siguen el orden habitual

Voz 1995 06:07 eh

Voz 4 06:07 pero bueno tenemos calles y plazas para repartir encabezó nadie estoy si no se puede puede tener cada habitante una una calle es si fuera así entonces no sería una villa sería sería algo muy importante plan bebió hubo algunos eslóganes de la pasada campaña contra Bush

Voz 1995 06:23 hubo algunos lugares también eslogan de campaña será llamativo si te planteas un eslogan dependería en concreto con Cabezón de la Sal

Voz 2 06:33 ahora cabezón

Voz 4 06:39 a mí me gustaría pero me gustaría ser el primer político que en su campaña habla de tú a tú y que dice que es lo que dijera por favor Botana una cosa es profundamente humana por favor porque en esa búsqueda de la humanidad del político a veces se les olvida que el eslogan tiene que ser lo que le días alguien mirando a los ojos as a alguien a los ojos dices vamos adelante si Se Puede no es son expresiones como

Voz 0460 07:02 como muy poco pero yo lo

Voz 4 07:05 entonces museo es gritar a una publicidad

Voz 0460 07:08 la sincera claro no no yo lo haría doblete no le importa importa no teme no lo haría mal yo lo haría yo pondría a mí por favor por favor

Voz 4 07:19 no frases diseñadas para secretas en la distancia sino frases que uno dice pues ya no se hace una década

Voz 1995 07:26 me

Voz 4 07:27 te lo juro mientras se despeja el futuro de la villa

Voz 1995 07:31 de nuestro invitado de Nacho Vigalondo vamos a hablar un poco pero de lo más cercano lo más próximo que tiene que ver con esto

Voz 6 07:38 para los que creen que ya lo han visto todo gustan una joya oculta nada mejor que llamar a un especialista que la saque a la luz

Voz 4 07:46 o sea que queréis que presente mis películas favoritas en TCM

Voz 3 07:49 da igual que sean TCM produce y estrena en exclusiva el programa Vigalondo Midnight Madness

Voz 0460 07:56 el canal de televisión TCM ha

Voz 1995 07:59 no sabemos muy bien por qué llamaban Nacho Vigalondo para que haga una serie una una selección de películas Vigalondo Midnight Madness arrancó el pasado treinta y uno de mayo esto sería el sueño de de mucha gente es el sueño de la luz trata encontrar joyas ocultas películas quién hemos visto que deberíamos ver es su sueño

Voz 4 08:18 además Vigalondo en Midnight Madness también podría ser un buen eslogan de mi partido político también sería la gente la gente arrancaría los carteles para ponérselos en casa

Voz 1995 08:28 pero también lo demás es el sueño de cualquiera

Voz 4 08:31 por encima de bota Vigalondo me di a todo que puede fallar

Voz 1995 08:38 me es imposible ir a peor bueno que premisas tiros de dos del canal para poder elegir las películas

Voz 2 08:44 el que fue una combinación de

Voz 4 08:47 The pues eso películas que yo tenía en mente a priori que me gustaría ver en televisión emitida ese bajo esta premisa pero también dieron ellos el fondo el fondo del canal catálogo que tenían trajeran Canedo lo tienen sí sí sí sí había muchos títulos que se cruzaban de los dos conjuntos estos que acabo de describir pero reconoció que hay había alguna película en la que me empeño especialmente que no la tenían no la tenían ya de antemano hizo

Voz 1995 09:10 el esfuerzo de conseguir y no no sientes que por primer vez está sacando dinero a lo que hasta ahora era una bueno pues ver película niño y en el cine ahora por fin pude sacar rédito a todos

Voz 4 09:21 claro lo de esté siendo pagado por dar la chapa sobre las películas que me gustan que es una actividad que hasta ahora estaba Boyero como sabía Boyero pero mirando es decir Ali a diferencia de Boyero cambiar tu jardín se Boyero yo creo que él hace tiempo alardea de que de que el fondo no le gusta ver películas es una pistola nada tiene sentido cuando vas festivales peores el tío está cobrando un trabajo el tío tiene la habilidad

Voz 0460 09:51 estar cobrando por un trabajo que le cuesta hacer como casi todo el mundo e también te digo te llama trabajo por eso digo que en este caso concreto en esta es verdad que lo lleven al cine apunté de armas

Voz 4 10:01 parece que le tiran leones de mañana

Voz 1995 10:04 muy grande a nuestro pero claro las seleccionó en la primera programadas el último viernes de mayo fueron

Voz 0460 10:12 England de Bin Weekly y también X B guión uno de Hendrix

Voz 4 10:21 Pollack

Voz 0460 10:27 claro ya se está viendo supervivientes quede lo demás poblacional pero no entonces no hay ninguna ninguna raras son todas las de cabecera les que tenemos todos te regalan con el país si bien esta Canta Juegos y las películas de Vigo no vamos a hacer una pequeña pausa volvemos no sé por qué pero enseguida

Voz 2 10:47 soy Nacho Vigalondo quiero que me acompañáis en un viaje lisérgico por los bosques británicos a la acuerde no os perdáis bienvenidos a diga London Linda Eastman suena bien

Voz 1995 11:01 la carrera de Nacho Vigalondo empezó con una candidatura al Oscar el cortometraje siete treinta y cinco de la mañana en aquel entonces os medios de comunicación se empeñaron en venderle como la nueva gran promesa del cine español con una incoó sólo comparable aquel mostró para desmentir porque con el tiempo Vigalondo ha logrado hacer de los márgenes un habitat natural de la singularidad a una forma de vida su gran mérito radica en el hecho de que ha logrado que le paguen por ello

Voz 3 11:27 más paguen bien

Voz 1995 11:29 hace unas semanas estrenó su nuevo espacio mensual en el canal TCM para compartir sus particulares gustos cinéfilos

Voz 3 11:36 Vigalondo Midnight mal

Voz 1 11:40 bien

Voz 0460 11:44 yo no voy yo no voy ni de coña tenemos también he propuestas aún más raras pero quieres acompañarme a un viaje lisérgico por los bosques ingleses lógicamente no coge tal acuerda acoge te acuerdas Nacho Vigalondo hay más alemanes era la única no había más opciones Nacho de noche de claro

Voz 4 12:06 jolines que creo que creo que la probó funcionan mucho mejor hasta hasta que me preguntéis a mi cosas de momento estoy como nada nadando no estoy sus Ferrando y ahora de repente tengo como que como que meter piedras en el zapato si había alguien más disponible no no no hombre claro título si grande es el cine Vigalondo sí sí sí no no estuvimos dando vueltas y reconozco que si por ejemplo el título no es en castellano no es al cien por cien en castellano es porque fracasó en el intento porque yo creo a mi me apetecía más son título que tuviera que tuviera una connotación necesariamente y y anglo fílmica pero claro Vigalondo locura de medianoche parece prototipos de programa diga lo humor de también ahora raro poder dices suena como cool perdices no ya he visto donde hijo puta cara no no no ya no ya no ya no es la campaña política que recela que antes estábamos hablando no me está el fondo claro hasta el fondo Vigalondo pero es que no mira existe yo existe o no sabes eso veo la verdad que en Auxerre en la plataforma de Internet hay una sección de entrevistas a cineastas que hago a eso personalidades el título hasta el fondo Vigalondo

Voz 0460 13:22 ah sí insisto que que lo más gracioso es que les pagan

Voz 1995 13:25 ya

Voz 0460 13:26 tiene después de la primera sesión con afilan England llega

Voz 1995 13:29 el próximo viernes veintidós de junio en el que podrán verse dos películas un clásico de mil novecientos cincuenta y tres vinieron del espacio

Voz 7 13:36 Hein ahorros space Tuc lo bueno hubo supo

Voz 0460 13:42 es una película reciente en dos mil once escapar Samurai dirigida por Egipto Matsumoto

Voz 8 13:49 muy

Voz 0460 13:52 oye

Voz 2 13:54 sí

Voz 1995 13:55 Matteo a ver escogió un poquito más buscado un poquito menos

Voz 4 13:59 las dos películas que se hacen películas mi disfrutable es la segunda por ejemplo habla acerca de un de un vagabundo Samurai

Voz 0460 14:06 es un vagabundo Samurai

Voz 4 14:09 qué le detienen porque se ha escapado ilegal su descubrir entonces el el señor feudal proponen lo siguiente me dice mira mi hijo hace tiempo que sufre una maldición y es incapaz de reírse entonces sí que es evitar el buque es la ceremonia el harakiri te doy treinta días para que hagas reír a mi hijo entonces la película son los treinta intentos por hacer reír a los niños entonces empieza como una película de repente se convierte en un una Cantinflas no yo tenía

Voz 0460 14:38 a la titulado Froilán

Voz 4 14:40 sí algo así es una película ahora que tengo aquí a dos especiales vestidos

Voz 0460 14:45 Vales

Voz 4 14:48 muchas ganas de hablar

Voz 0460 14:49 hace pigmento ganas de ver al así un detalle con ellas he dicho cosas ser que había es bestia es igual de hecho nos falta la élite en la gorra y desaparecer los gemelos de Alicia en el país de las maravillas y tenemos dos hermanos pequeñito que la ropa pues después de denunciar las dos próximas quiero decirles que el resto de títulos de ciclo hace que este es que hemos comentado hasta ahora parezcan Blockbuster porque después de la de Matsumoto que decir de machismo es samuráis llega esprín de Justin Benson in también podemos ver La maldición de Frankenstein de tenis

Voz 9 15:30 de serlo

Voz 0460 15:33 es un estudio de Peters Pita

Voz 1995 15:42 un hecho tú porque lo que me apetece hubiera sido feliz en un videoclub

Voz 4 15:47 bueno pero al leer tampoco ese problema como un videoclub sino como el destilado de las películas que realmente de un videoclub y que ninguna su rollo quería dejar claro esa la o no esto claro yo me voy ellos vienen aquí pero pero sabemos que estamos dando define Perales puede parecer no les puede parecer al oyente perdón que no puede parecer que que que son películas de silencios de tres minutos no los silencios de tres minutos suecas no apto y al igual que al igual que la al igual que en la radio en el cine tampoco funciona muy bien silencios de tres minutos antes

Voz 0460 16:23 al contrario Nacho son películas que a priori pueden parecer malas dicen oye un samurái que le cuenta chistes a un niña dice es como la OTAN no de entrada no como la OTAN vale vale pero pero luego son buenas pero hay alguna aquellas confirmado que porque parecían una mierda y al final oye definitivamente es lo peor que has visto en tu vida es peor película que alcista en tu vida

Voz 4 16:51 por ejemplo los inmortales dos saber lo que pasa es que la gente que hacemos películas somos extremadamente benevolentes porque cuando ves cuando ves una película que no tiene no tiene que cuyo título es mejor que el desarrollo que es el el ataque de los tomates asesinos pero esto va por ejemplo que ya dicha el título dicho dicho todo hay un momento claro ahí podemos hacer como que la hemos visto ya no hay nada que merezca la pena hacer a partir de este momento respeto esta película que ahora al ataque de los tomates asesinos y que vale la pena

Voz 0460 17:21 acción de los tomates asesinos no claro

Voz 4 17:24 no me salía ellos Clooney no pero salía cuya fórmula

Voz 0460 17:27 la si me pero voy a reformular cuál es la mejor

Voz 1995 17:31 peor película que has visto

Voz 0460 17:33 bien es que que quién mejor la mejor peor película

Voz 2 17:36 ya no plana no es mejor peor película es una eh

Voz 4 17:42 hay películas que tienen como la calificación como de cine basura como tatuada pero luego son películas magistrales como mal gusto por ejemplo la primera película que hizo Peter Jackson que es una invasión extraterrestre que rodó tirando de fines de semana durante cuatro años de su vida en la que él hace la mitad de los papeles no por no por gol Aurelia sino por necesidad porque realmente él literalmente cogía su cámara se iba a un descampado australiano hice lo que tenía literalmente en la Cámara hiel entonces se en la cabeza

Voz 0460 18:14 esta no es la de descampado australiano me ponerme es como has descrito Australia si el continente sí sí mi madre se ha comido a tu perro esta Exterior postes

Voz 4 18:27 esto exterior usted esa mira por ejemplo se hace tanta gracia no es que va tenis forzado que bueno no que una una película así de sangre y vísceras sin más a veces cuando tienen los recursos tan pequeños como esa primera película de la que hablo a es se crea una una magia cuando ves realmente cuando ves la película sabes exactamente como han hecho todo lo que no hay ningún tipo de secreto ves es es como ver artesanía dura como es como comprarse es como comprarse artesanías como dices mira veo las huellas del del del artesano del alfarero en el barro

Voz 2 19:00 eso ya cuando tiene ya más medios y lo tiene

Voz 4 19:03 más que sangre vísceras pues hay un encanto

Voz 2 19:07 que deberían el presupuesto triunfa Tiburón III por ejemplo tenía Michael él sin ambages

Voz 0460 19:17 pues sí el otro el que él opina de

Voz 4 19:19 mismo tiene una tu Tiburón o tiene mucho mérito tiburón pensad que Tiburón la primera habló de la inmortal ha de Spielberg es una película tiene la película con el monstruo más evitable de la historia del cine es muy fácil que te como Tiburón

Voz 2 19:32 no

Voz 4 19:33 alguien dice cuidado que hay que hay que elaborar lotes el fin

Voz 0460 19:38 es muy listo

Voz 4 19:41 señoras y lo corta Pilar no sabe por qué se me apunto de Moby Dick al tipo

Voz 0460 19:46 bueno hay que matar al monstruo es bueno cesión no

Voz 4 19:48 es fácil fácil no pero espero que no que lo que digo es que Tiburón es una buena película porque consigue sortear esa cuestión fundamental que es que es muy fácil evitar que un tiburón te mate

Voz 0460 20:00 era muy fácil evitar que Frankestein te pille in mira a las chicas que parece que tenga rodilla feas con chicle cómo van tropezando se agarrándose a los arboles y al final no te pilla Hacienda tiene cada metro

Voz 4 20:11 plantease el mérito si ya la primera película ya es controvertida y es difícil marginal ya pues una prueba como Tiburón III dos que ya es era parte tiene que intentar explicar por qué la gente se metidos en el agua

Voz 0460 20:21 pero por qué seguís agua no les ha pillado habéis visto boa contra pitón lo digo sólo por recomendar la loba contra Laboa contra pitón me la voy a asaltarla la siguiente crean una boa gigante insignes escapa entonces Laboa empieza a hacer sus maldades por ahí los científicos cómo podemos pararla ya está creamos una pitón aún más grande Ilan solicitamos que pudo salir mal tendréis que verla

Voz 4 20:49 cuál era el plan original osea que Clan originales

Voz 0460 20:52 la pitón Cecoma alabó

Voz 4 20:54 no no perdón perdón la primera frase te has dicho has crean una bola gigante cuál era cuál era la actualidad

Voz 0460 21:00 me cuál es el olvidado el tenemos un plan punto número uno queremos una bola gigante punto número tres no lo si no sé si la evaluación

Voz 1995 21:12 qué hacéis estáis haciendo algo malo con vuestras vidas si hay mucho

Voz 0460 21:15 el director de Moha contra pitón

Voz 1995 21:18 una de las que a ti te gustan esas también

Voz 4 21:21 también así por supuesto que Memorias de África mucho pero bueno pero a mí me una de las cosas que más me entusiasmaba del programa es bueno vamos a formalizar cabeza otras carreteras sobre todo la sensación de que ahora que se ve más cine o que se ve más contenido audiovisual que nunca muchos tenemos la sensación de que lo que se ve mucho saber más que nunca lo que se ve poco menos que nunca como que

Voz 1995 21:43 es de los catálogos de las plataformas en Compostilla

Voz 4 21:45 antes había como más más heterogeneidad en los gustos si en la misma pero la canta más porque ahora todo el mundo puede ver cualquier cosa entonces tengo la sensación de que las películas de éxito como por ejemplo por supuesto de Schengen tienen cifras récord mientras que

Voz 2 22:04 el cine más arrinconados estamos arrinconó que nunca no lo que ya me recuerdo de África también puede ser

Voz 0460 22:12 que queda de África lleva un rato esperando eso sí sí sí sí no no es son propuestos trío de cine bueno todos los viernes los últimos viernes en mes de Nacho Vigalondo ha decidido entregar su criterio su conocimiento su saber su prestancia su elegancia no fuiste a Sergio Ramos así a lo mejor respuesta cada en Vigalondo hay debemos amigo