Vox anuncia que cancela las negociaciones con el PP para la Comunidad de Madrid "hasta que no se cumpla lo pactado"

Voz 1

00:00

que he cancelado las reuniones con el Partido Popular que tenía hoy para hablar de para negociar la investidura e la Comunidad de Madrid no hasta que no se cumpla con lo pactado entre PP y Vox no tiene sentido seguir avanzando con otras negociaciones porque qué sentido tiene avanzar con unas negociaciones firmar un acuerdo si luego esos acuerdos no se cumple