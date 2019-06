Flash deportes SER de las 14:30 (17/06/2019)

escuchábamos la el seleccionador oye cita como decimos de este Mundial femenino a las seis de la tarde China España pero ayer fue el turno de la sub veintiuno la selección de Luis de la Fuente tropezó ante Italia por tres goles a uno Un partido donde la selección no salió contenta sí habló Pablo jornal tras el partido

Voz 2

01:02

parte de los veintidós que jugamos que juegan hay hay un juez que es el que dice que lo que vale y lo que no vale y es el que marca la la línea de la dureza de las tarjetas y de todo sí que es verdad que empezó empezó sacando tarjetas muy fácil de pararlo bastante el juego y en cada falta hay bueno y luego pues se dejó llevar también no como excusa pero sí que es bueno lo que yo creo que es justo es que no estén dando nosotros charlas del bar y luego no se no se emplee en el campo igual que que nos lo explican a nosotros pero eh no creo que nos ganaran por pegar más o menos