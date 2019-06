La Vida Moderna | Chapecoense 1 – Palmeiras 2

Voz 1 00:00 pues la vida moderna del martes si antes de nada un fuerte aplauso para la muchacha

Voz 1 00:57 regalamos fundas de gafas

Voz 0470 01:01 es que es Álex serán gafas o es que José Luis e igual de creo son batidora José a ver dónde está el grifo el briefing tenemos que investigar nosotros que es verdad que sólo la fuga

Voz 1194 01:16 bueno espero que la funda las fundas de Siroco son buenísimas

Voz 5 01:20 hola funda son la hostia en Junta aquí ponme te pueden meter un hámster era para faltan tan guapas o para un altavoz ojo eh que de operadora

Voz 0470 01:32 son gafas especiales para tener operadora ecuatoriana pero pero pero para vienen del futuro directo

Voz 1 01:41 Santa dueño de los Andes cuanta gafas me gustaría recomprar la gorra de Ciudadanos donde todo

Voz 0470 01:52 Lugo momento momentos antes de pone en la tú crees que José Luis Siroco prueba va a querer asociar sus gafas con la gorra ciudadanos ponte la revés al revés de béisbol

Voz 4 02:08 cómo bondad de encontrar

Voz 0470 02:11 ojo que ahora parece Pucci El perro de los hinchas el demorará es que ahora está muy de volar con las porque las cosas son como de de cristal de éste despejó de colores de bandera es el eje teme también este orgullo está gafas e totalmente y con la con la gorra de atrás joe o porque dos vacantes comparándolo Gemelli

Voz 1 02:31 está

Voz 0470 02:34 feliz día del orgullo Judea éstos queden realmente Maale

Voz 1194 02:38 sí

Voz 0470 02:40 mira es que la gafas tiene su cosa eh pero porque son como de ciclismo no voy a ir el deporte ETA no alegría ahora

Voz 1 02:46 sabe que cogido el hábito de caminar

Voz 1194 02:48 voy a ir así por el Retiro está está Jaffa tiene infrarrojos que detectan jovencitos confusos

Voz 1 02:55 no

Voz 5 02:57 bueno tenemos aquí dos más para que es a la gane porque a lo largo del programa pues ya veremos no menor allí no he detectado en detector de menores para la Fiscalía

Voz 0470 03:10 van a ir qué hacemos pero esto es esto incluye también cosas gratis se pasó para regalar hay cosas gratis para que hay pocas con vale pues al final pero al el programa La que

Voz 5 03:19 a los dos chavales menores Kayes volver loco exactamente lo coja no tirarlo no me lo carga el diablo

Voz 1194 03:25 pero tengo aquí otra ventaja es una forma de selección natural que se queden sólo con las gafas los más fuertes claro que se queden solo con la Hafez Siroco la gente masaje

Voz 0470 03:34 pero vamos a ver la hacemos la promoción de hoy las hemos puesto con unas gafas de Ciudadanos han dicho que te sirven para desde la operadora luego para buscar menos ecuatoriana pero eso es hacer que la gente ese Pelé ponerlo

Voz 1 03:47 hombre no bajaba lo que quiero hacer es evitarlo

Voz 1194 03:50 disfuncional lleve estafa

Voz 1 03:55 que se haga pasé agregadores más espartana

Voz 0470 04:00 eh unas gafas que podemos podemos hacer por si acaso una versión de la promoción esto luego alemanas de la en la promoción más políticamente incorrecto hombre del una cosa esta promoción ya está hecho todo lo peor que se puede hacer una promoción lo hago eso sí ahora agravada venga Mines se pone las gafas

Voz 1 04:19 el niño tardé todos estos mano somos

Voz 5 04:26 el futuro no utilicen más inocente que un niño hay una corriente que no que no no no se puede ser una prueba

Voz 1194 04:32 hay aquí que sepa manejar situaciones con menores hoyo

Voz 0470 04:38 no sé a un niño va a hacer publicidad vamos a ver al qué te parece esto ya está grabado esto ha sido lo peor que se ha hecho a nivel promoción

Voz 1194 04:45 cree que esto es abriendo el nuevo afronta

Voz 0470 04:48 sí pero mira vamos a una cosa esto se lo enviamos este corte se lo enviamos a lo a José Luis y loco y que él decida si quiere ponerlo si decide que quiere ponerlo Se verá todo esto y entonces se verá que Siroco mató pero ironía hombre en sino grabamos ahora Un minuto de promoción normal que no y luego se ve sólo eso no ha pasado nada ve esto es que han querido esto perfecto yo creo no me entiendes

Voz 1194 05:08 me gustaría a mí que hubiera un ejército de disfuncionales llevando estas gafas

Voz 0470 05:13 ojalá aspiramos a eso vale vamos a hacer vamos a hacerlo del Príncipe y que luego ya elija sino que quiere emitir si esto lo otro un ejército pero esto ya ahora ya sin menciones a esto Nacho porque yo es que elijan ellos elijan ahora promoción normal no está en nuestra mano vale Paulette la música no hay música sino no pero ponen algo distante

Voz 1 05:30 la música es la música también tienen un lindo impone también compone música de Gladiator holandesa

Voz 0470 05:41 lo que pone algo dinámico con Pignoise no Gladiator la de teatro algo que suele eso no habla ya tocando pon pon no la cabecera no pon un porrón como estos no voy a ex pone neo FX elaborarán será el niño como así fue

Voz 1194 05:59 bueno no no no no le voy al ni siquiera miran verdad que te gusta este juego

Voz 1 06:05 voy a lanzarse Lass vale como siempre

Voz 1194 06:07 la gente quiere las así quarterback guarda la coges

Voz 0470 06:20 ah vale ahora hay que hacer cuarenta y cinco segundos que es lo que se paga de promoción normal y que luego ya ellos elijan vale vale claro está buscarlo de Fecsa promoción normal no sí pero sin sin sin sin colectivos vale sin nada de qué manera las gafas que buena suena pero espera que me queda sube lo Koke

Voz 7 06:41 no quedamos para este tipo de la mano en trató de Tatum cabalga para él

Voz 6 06:46 lo mismo lo José Luis Siroco y sus gafas

Voz 8 06:53 mañana recuerden

Voz 6 06:55 no adoran además no tengo hora mano pero ya quisiera yo tener una trama renuncio a mis gafas renuncio me gafas graduadas tan guapa que elijan ellos lo nota que elija no están la promoción no voy a ponerme estas gafas y había soy adivino que son pero son lograr deben ser Sillero

Voz 1 07:35 venga ahora otra más correcta que me ha gustado mucho puedo no no verla más correcta todavía nos quedó demasiado juvenil que no andando

Voz 5 07:47 para el próximo día me que me gusta

Voz 0470 07:50 que hay aquí que pasa es que traes tú tú

Voz 1194 07:53 aunque soledades más de jugadores que yo de baloncesto

Voz 0470 07:55 ha regalado una camiseta de baloncesto patín una de Fournier de Orlando y otra para eh vale

Voz 6 08:05 Kevin Durant

Voz 1194 08:07 pero no pero porque manden de tallas grandes que soy

Voz 1 08:18 que me mareo

Voz 0470 08:23 igual la sensación de que cuando Caco marcaba el mareo por qué es parecido porque cuando grita mucho

Voz 1 08:31 usted es lo mismo raro es el día que no grito grabando te lo digo de verdad es bonito es quedando cambio a me me gusta acompañar con porque

Voz 0470 08:40 como si tienes un passing shot me siento poderoso como Rafa

Voz 1 08:42 Nadal

Voz 0470 08:45 vale vale ya está todo no

Voz 1194 08:47 porque lo que quiero enviar

Voz 0470 08:50 como de Nike directamente a pues una empresa pequeña que está empezando

Voz 1 08:57 yo que os lo agradecemos mucho no hay que les vendrá muy bien está pública va a José Manuel Nike muchas gracias

Voz 0470 09:07 vale ya está pero bueno no nos ha pasado al es una nota cuando hablamos de lo de los terrorista gallegos que decíamos que así lo estamos liando estamos hablando de gente que se ha cargado al que la Liga algo pone aquí diversos periodistas politólogos y partidos políticos en duda la existencia Resistencia Galega sobre la base de la falta de vive de videncia organización dirección conocida acusaciones por consistentes falta de atentados

Voz 1 09:29 no falta el atentado nada es lo más grave que se le puede decir

Voz 0470 09:35 que pocos atentados pero estáis atentando muy Falco que es a una banda terrorista sería claro a ver si para ya esta racha de no atentar

Voz 1194 09:43 sí sí

Voz 0470 09:44 vale pero que sintieron ayer entender la cotización vale pues ya está como siempre el problema es muy constitucional y por tanto vamos a empezar lo una prosa para empezamos otra

Voz 1 09:53 sí

Voz 0470 10:28 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 6 10:44 hola buenas noches de atiende donde

Voz 1 11:03 ya has sabido para algo la cerveza artesana eso es

Voz 0470 11:06 vale esto es la número quinientos sesenta y uno y están aquí un día más embutido por un lado en su camiseta ATAN no era tan grande porque la mía claro hombre claro a quiénes no ya lo otra novedad porque te sienta muy bien pero a mí me gustaría así le permite el baile yo no probar una camiseta con esto se también la vida bailando y observando día más oscura vale que que manejamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que qué vamos a usted cuando

Voz 1194 11:48 que empieza así

Voz 0470 11:50 esa sonrisilla de zorro la mirada en la sonrisa

Voz 10 11:54 me gustaría que escucha seis esta canción

Voz 0470 12:02 haría

Voz 12 12:18 vale la rural porque esta esta

Voz 10 12:25 tienes que pues si te destaca por eso porque claro qué pasa

Voz 0470 12:28 el último día Ignatius fue cuando

Voz 1 12:31 a ver si estaba ya inmunizado contra el programa de hecho

Voz 1194 12:35 tiene cortes pasaron cosas que no se pueden emitir esos días te has vuelto por con la misma estrategia

Voz 0470 12:41 hombre claro porque me estoy conteniendo está contento porque estaría feo no hace la sección donde ha salido aunque a ti te vendrá bien

Voz 1194 12:46 la otra como hay debatir aquí sobre la nutria ahora mismo pero me gusta mucho la nutria hombre es un animal excelente nutria

Voz 5 12:59 a mí me gusta mucho la nutria he visto una nutria bebé una no tiene bebé precioso que es que pongamos una foto tú has visto cuando nada de espaldas o que creció salón que están mirando el cielo puta nutría hoy pensando y la nutria piensa ojalá pudiese volar está pensando en él

Voz 0470 13:18 es lo contrario que piensa una una gaviota cuando veo una nutra de de pelar judías

Voz 1194 13:22 ahora

Voz 5 13:23 por por la noche además casi anfibio casi y tiene y tiene

Voz 0470 13:26 lo cuando se cuando Nadal parece como el de una focas elegante

Voz 5 13:28 después de aerodinámica de perfecto

Voz 1194 13:31 este piano porqué soy subnormal esto es una sección que está hecha para concienciar a la gente de que no ha Palais nutrias bebé

Voz 5 13:41 sí porque esta vez no movimiento ahora de mucha gente que nos apaleado nunca pocas has porque nadie les hace nada no da lustre es un animal muy tranquila porque no se usa

Voz 0470 13:54 por no se puede sacar nada más que nada más que cachondeo

Voz 5 13:57 lo que se puede sacar de la nutria es confundirla con una foca

Voz 0470 14:00 claro

Voz 5 14:02 bueno no sé no sé la verdad no sé yo lo he entendido algo más alguien saber más de nutria quiero aportar algo que esto está encaminado a que la sección va de la esta esta sintonía la otra estamos jugando con la lucha que entraba al campo el amigo de David Broncano quitaba cosas del campo ya no lo hacemos pero a mí me gustaría seguir reivindicando lo rural y más ahora tope vamos a dar la brasa estos cuatro años los cómicos que vimos en Madrid

Voz 1 14:32 Madrid

Voz 13 14:35 en la otra que Cal

Voz 1194 14:38 perdona perdona que soy como pregonero de las fiestas de la calle pero

Voz 5 14:42 es verdad que eso pero el pregonero en Malasaña pero no nos olvidamos de Madrid son cuatro millones de personas y luego hay cuarenta millones de personas que ya muchas viven en los rural Madrid la España vacía adaptadas a lógicamente hay un hay Praga además que se ocupan de eso pues donde es tener que ocupar en La dos en la tele a Gross fuera que pagamos todos me encanta me encanta esferas de los monjes de pueblos

Voz 1194 15:06 Televisión que a su vez Soleil Nights desde una huerta

Voz 5 15:09 no hay no hay y eso nos ha trabajado nosotros fuimos un día os acordáis al pueblo a un pueblo de Toledo hacer un Checa a Sonseca usted verdad en la primera segunda temporada cosas primera seguida Wolf la primera salida que fue eso es lo que hay que hacer el programa eso es haya un patio de un pueblo y como no lo pasamos esa súper bien no tienen es que lo Rumanía gallinas allí

Voz 1194 15:29 sí sí sí sí que hay que salirse ya de la de la cosa de de de Madrid Madrid Madrid Central y no sé qué

Voz 1 15:36 hay Carmena Carmena que ya no puede hacer Iñigo ya no puede casar verano bueno hay más España José María Emma no pasa nada esa usamos ya

Voz 5 15:50 de esa burbuja Cuqui por eso recomendamos por favor que veáis agro esfera para que flipa con cincuenta segundos de lo rural hijo Time porque pasa una cosa con lo rural que los urbanitas tenemos mitificado el campo el campus todo son todo un icono hay justicia en el campo es una puta

Voz 0470 16:08 no dual naturalezas durísimo

Voz 5 16:11 may muy injusta y nunca ganan los buenos no vamos a ver cincuenta y tres segundos del mejor programa que hay ahora mismo en Televisión Española esfera adelante

Voz 14 16:21 el gusano Nouri sí pueden ustedes no va a cómo ha ido la planta a comer la planta entonces la Mata países muere estoy uno plaguicidas que se echen para qué

Voz 1 16:33 en una huerta totalmente ecológica

Voz 14 16:37 Ana Isabel que la planta está un poco triste y entonces hay que buscarlo eh hay luz hay veces que tiene uno la suerte lo encuentra hay veces que no se llama forma expeditiva mira Roma procuro

Voz 2 17:05 más

Voz 5 17:06 por qué porque lo hace porque la huerta como bien explicó ecológica ecológica no pueden echar insecticida se pone gordo el gusano grises que tiene nombre de Juego de Tronos

Voz 0470 17:15 yo no sé si si déjame que describa que sale una eh pues eso una un hortelano ahí está con con la vuelta está bastante gordo que se está comiendo la la planta

Voz 5 17:25 sí que está que está triste la plantado al ser su legado

Voz 0470 17:28 yo las plantas y no lo gusanos pues coge coge una navaja eh que es un cuchillo romo como de Malaysia Airlines y seis como aquella mata el gusano por medio de partir lo en dos gusanos tiene un aperitivo a tomar por por esta razón R como

Voz 5 17:44 vamos que no olvidemos nunca lo rural esto

Voz 0470 17:47 qué qué bonita escena Francia prefiero porque eso

Voz 5 17:49 es una metáfora también perfecta de cómo funciona el campo que el campo no es todo bonito metemos todo

Voz 6 17:55 ahora me voy a casa una gallina

Voz 5 17:58 pero lo hacemos su pequeño agua para que disfrute pero aún más planta no se come to planta pues hay que matarlo me vaya manos tenía el señor a los dedos

Voz 1194 18:11 sea se puede el el el nivel de eso

Voz 1 18:18 sin olvidar

Voz 0470 18:19 por último pero por qué no la risa nosotros no me porque es verdad eso sí señor vamos a verlo

Voz 5 18:25 el último segundo venga Pablo

Voz 14 18:26 la forma expeditiva lo mato mira toma procuro

Voz 0470 18:31 pero

Voz 1 18:37 tú crees tú crees que podemos guardar ese cacho de audio para cuando decimos nos han dado un Ondas

Voz 0470 18:42 sí es verdad que puede ser procure las risitas procuro

Voz 1 18:52 se puede acoplar esto a los de Hola soy Vicente del Bosque para todo eh

Voz 14 18:58 me procuró

Voz 0470 19:00 pero es que además de una bolsa de un par de segundo gusano eh

Voz 1 19:05 banda estaba muerto soy mejor que tú como especie

Voz 5 19:11 pero grande grande este señor ya está

Voz 16 19:19 hola don Juan y empleo uu

Voz 6 19:40 tenemos que aprender de esta gente tenemos que aprender esta gente porque apalear han también ha

Voz 1194 19:46 a focas pero no las confunden con nutrir de eso es lo que los diferencia de la gente rural del mundo de la ciudad nosotros no sabemos a los que hemos ellos lo hacen a conciencia empatía simpatías hoy vengo a explicar algo no sé si lo tacharon ambicioso

Voz 0470 20:05 entonces ha vuelto a traer perdona aún una dos un folio como una sábana

Voz 5 20:08 a dos tamaños yo creo que lo he sido

Voz 0470 20:11 es una dos tres a lo mejor no porque a trece es la mitad

Voz 10 20:16 eso es

Voz 0470 20:19 claro se confirma gente diciendo que si para que no se gente que sí que sí que importa

Voz 1194 20:26 vale bueno puedes poner música de ideados

Voz 0470 20:31 es algo grandilocuente porque ya sólo queda la uno luego

Voz 1194 20:34 dar este grandilocuentes el título también de fíjate el secreto de la alegría Hoover

Voz 5 20:39 bueno se acerca al final de temporada ahí está ya tocando las

Voz 1194 20:42 por qué por porque por por por mucho que estemos cansados no hay que renunciar a a la alegría a los a los grandes temas entonces yo yo yo creo que el secreto de alegría a ver si a ver si me consigo explicar si hay que elegir no se básicamente la la la tarea más básica a la que no todos nos enfrentamos el Egipto olfato todo el rato tenemos que estar eligiendo yo lo que digo yo es elegir siempre que hay algo que elegir habitualmente son dos opciones por simplificar lo elegir pues de la de las dos opciones te quedas con la peor sonríes y ya está la elegir lo quedarte con lo mejor es la virtud no hay que confundir alegría con virtud ser virtuoso no es sinónimo de estar alegre yo creo que puede ser virtuoso eligiendo siempre lo mejor y eso está bien pero la alegría pienso que está en quedarte lo mejor llevarlo lo peor perdón llevarlo con una sonrisa vale porque elegir lo mejor llevarlo con una sonrisa es otro tipo de sonrisa ya es una sonrisa de afeó el tratamiento en cambio atendiendo en cambio yo opto por una sonrisa existencialista está siendo estoy en la puta mierda pero no me vas a quitar esta sonrisa de la cara en tu puta vida

Voz 0470 21:58 muy inquietante

Voz 1194 22:01 lo por ejemplo entre mundo rural como o la ciudad como acabamos de de de nombrar pues te quedas con toda la ciudad por la cultura no por la contaminación

Voz 1 22:15 yo vengo al a la ciudad no por

Voz 1194 22:17 la cultura que me fresca en contra posición Ko Ko Ko con lo poco que se pueda o no sé a lo mejor no hay tanto hijo tantos teatro en un pueblo y en la ciudad encuentras más pero yo no vengo la ciudad por eso yo vengo para respirar mierda y eso lo veía igual con mi mejor sonrisa para el sida ponerle a exacto exacto a eso voy a eso voy gracias por adelantarlo que tenemos ya la ciudad pero la parte nociva digamos pues esa parte tienes contemplación oscila tuteó al sida está siempre el chorizo siempre lo vas partiendo siempre te quedas con la peor parte salen Iker ir cada vez tu sonrisa será más existencialista por lo tanto tu alegría tu alegría será proporcional a la cantidad de mierda que soportes entiende también explicaba entonces yo creo que se está entendiendo bien por ejemplo otra opción que aquí salió el tema a la semana pasada yo puedo elegir entre Osama me tengo síncope

Voz 0470 23:15 F catorce simplemente recordemos que el otro día tú

Voz 5 23:18 eso lo tengo claro estoy en riesgo de en riesgo de cinco

Voz 0470 23:20 este católico que es que cuando dado tienes un problema cardiaco heces duras a las Alcarràs eso es al apretar te puede puedes perder saco en el cerebro y que te de un bordillo incluso morir reinando podríamos ir calando

Voz 1194 23:33 sí hay gente que por Twitter si podemos enseñar la foto me ha advertido un poco de a lo que me enfrento

Voz 0470 23:38 esta esta escena de destacando con el tiranosaurio Xarla

Voz 1194 23:43 ahí estoy yo sentado en el váter esperando a la muerte esperando el aborto no quiero decir enfrenta

Voz 5 23:49 por tanto la Molin Sandro también cierto sentido

Voz 1194 23:52 entonces yo ante esta situación que me sucede que puede optar hay soluciones hay soluciones que la gente llegamos a hablar aunque se lo tomaron en broma

Voz 5 24:00 no tengo ningún complejo médicos que bueno

Voz 1194 24:03 a mano decían oye pues ahí laxante si hay cosas que propofol Popper hay cosas que puedo usar para que mía no tenga una flexibilidad que me llevé hacía la vida pero yo no voy a optar por eso tenemos que elegir irá bien una de las múltiples elecciones a las que una persona se enfrentarán subida yo elegido cagar mal pero Pelayo si siquiera bien hay opciones por ejemplo el vídeo se pueden escuchar es un vídeo curioso no sé si lo los

Voz 17 24:37 que usted dónde vienen tus en una creemos a mierda de unicornio totalmente limpio y servida directamente de su suave y sabes quién no lo hace bien porque cuando te sientas de porcelana hacemos lo retuerce Toumani evita que salgan a pasear tranquila es un problema gracias a los que levantar la bandera sentarse Simone causar hemorroides hinchazón estreñimiento hay otras mierdas cacique Gary corrió mejor dame purpurina quemas a cuando dejas de estar sentado y te pones de cuclillas el músculo se relajan el extremeño

Voz 1 25:16 entonces amanece mayor de lo que yo siga tenido

Voz 17 25:19 para esfínteres listo para la batalla conocido creados para cagar de cuclillas y ahora puedes hacerlo en tu propia casa presentamos no no es una broma darte la mejor Kaká

Voz 0470 25:35 en la mesa garantiza no somos para caballero

Voz 17 25:38 pinchazos ramas con hemorroides también espera obstruido Live obstruido simplemente no puedes rebañar tus natillas Poti Poti consigues una completa evacuación demasiado tiempo en el que académico con Scottie Poti lo haces dos veces más rápido te devolvemos el dinero vienes te sientas y plomo quieres cagar fino y no dolorosas piedras del camino además su innovador diseño te permite guardar lo perfectamente

Voz 0470 26:14 claro es que el larguísimo públicos pero bueno lo que viene a decirle a Lucio Ignatius ha puesto cuida usted hubiera cuidado cuidado cuidado pueda en cuclillas en la besan a riesgo de huevo por favor y Koke siempre es el que en total la voz de alarma

Voz 5 26:35 recordamos a chaval que tienes detrás que siempre es muy gracioso asomarse por debajo

Voz 0470 26:38 sí podría es un momento alguien podría hasta ese momento por aquí por favor alguien pueda somos puede alguien asomarse

Voz 18 26:46 hola más

Voz 0470 26:48 Lina más a esta paz

Voz 1 26:51 a la bata decir yo yo por ser

Voz 1194 27:00 es así en plan de hecho lo podría ser sin tasa del váter como es que la aceras terrible está pasando está pasando yo puedo venir aquí y mi participación en la radio será siempre así si Draghi sentado ya aquí puedo defecar en plan gárgolas ese sería la opción buena eso sería elegir bien esto no sabía esto es verdad

Voz 0470 27:25 eso sí hay mucha gente que se pone en la rodilla más altas cuando cuando cada has echado p'alante eso te puede que eso te quita la vida

Voz 1 27:33 claro esa es la manera natural pero aquí lleva eso a la a cómoda miento

Voz 19 27:40 acomodaticio Idi Latin Teeth bien la dilate en tease

Voz 1194 27:48 el principal mal de nuestra época así que hay que optar siempre por el camino difícil en la vida y eso es lo que nos va a convertir en persona alegre de provecho vivir peligrosamente

Voz 0470 28:00 tal vez

Voz 5 28:07 ah gracias de no

Voz 0470 28:11 a ver qué pensaba que está dudando diletante

Voz 5 28:13 The Deal pues ahora sigo una plaza

Voz 6 29:08 Chapel uno Palmeiras dos

Voz 17 29:12 Vida moderna

Voz 0470 29:15 tú yo intuyo que hay algo ahí hay algo hay algo ahí intuyo que hay algo ahí a mi se me ha escapado y no no yo sí sé lo que es no sé si voy detrás de este resultado el resultado hay un amago de chiste que puede haberlos y en ese caso Nacho niega osea que si no sea que efectivamente así que vamos a hacer más hincapié en el tema tantísimo ahora lo levanté

Voz 1 29:37 ahora ahora vamos a regalar la gafas aquí al azar de Siroco pero antes vamos a tener un aplauso para que ir ganando bien

Voz 4 29:45 la planta para la ciudad de Madrid