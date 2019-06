La Vida Moderna es convertir el carril bici en una pista hípica

Voz 1 00:00 hola

Voz 3 00:32 cinta esta está el tiro del público siempre mi debilidad pero sobre todo prometo por un fuerte aplauso pero David Broncano

Voz 0470 00:49 usted aquí susto me llevaba con la gordo de ciudadano en la madre que lo parió de repente te giras sin Santa pues me consta

Voz 6 00:56 más no tener fin

Voz 0470 00:58 usted pero qué bien te queda eh en el campamento

Voz 6 01:02 ha blanqueado blanca no mejora

Voz 0470 01:07 es que es que queda lleva tienes pinta con la camiseta de la guarda de campamento al campamento de verano de Ciudadanos

Voz 7 01:12 va el lugar donde mandaría a tus hijos

Voz 0470 01:16 bueno a todos es el programa número quinientos sesenta pasa nada perfecto

Voz 8 01:22 ya ciudadano es muy gracioso todo eso se ha simplemente por esto ya vale todo el verano Ciudadanos a jugar hacer fachas fachas pero no pero no no claro exacto saber ser facha y camuflar la todo el rato como un ejercicio de campamento base un año

Voz 0470 01:41 canas como una gincana de boy scout eso es

Voz 8 01:43 de que ser facha pero que sin que se te note

Voz 0470 01:46 David te viene una Biblia que besarla como que no pero vas en bici vas en veinte ella es ya salía Santi UPyD perdón ahí va un poco por ahí también como UPyD te acuerdas de UPyD

Voz 8 02:03 pero UPyD empezará

Voz 6 02:08 el acuerdo se me emociono cuando la nostalgia esta vez

Voz 0470 02:12 vino hace poco antes decíamos el debate de la por de la en el en la semana preelectoral que vino uno de UPyD bueno que era una idea caimán que ganó más pero yo que no se dedica a eso que igual el carpintero

Voz 8 02:23 bueno yo fueron los que pesaron esa línea de camuflaje de soy facha pero llevo una camiseta rosa pues a veces

Voz 0470 02:30 el otro día comentamos que lo de UPyD ahora son como los jugadores de fútbol de la selección de Islas Feroe que se dedican otra cosa rara que igual os son charcutería es un hobby UPyD su hobby a día de hoy es un estilo de vida como el sur de It's my life más claro dice bueno vamos a ver hay varias cosas que tratan de programa a ver han hemos está actuando sonó muy rápido hemos está todo en el teatro romano de Mérida estoy de resaca prácticamente se llenó de resaca emoción

Voz 8 02:56 estamos cansados en el cerebro en el corazón como entramos a caballo y a cada hay una foto yo salgo detrás de que que como una camiseta

Voz 6 03:05 es que aquí a lo mejor puedo aparentar pero arriba de un caballo los dos siempre quedo yo como el maricón donde lo poco eso pusiste en Twitter totalmente todo lo puse Twitter

Voz 8 03:19 si es que lo difícil era a ver con qué foto nos quedamos que era era todo

Voz 7 03:24 tan al agua que no sacó

Voz 0470 03:27 digo extremeños real como lo habíamos sido nunca había esto negro

Voz 7 03:32 en este madure sí

Voz 0470 03:33 dónde y estaba esperando su oportunidad

Voz 8 03:36 el foco quita del teatro no perdió oportunidad que es quedó supe graben conduciendo en un en un teatro romano mucha gente mirando un negro con mucha tensión diciendo Si vienes aquí es para batir en la gira como hubo lucha de Troya Gladiator y aún joder

Voz 0470 03:56 agradecemos mucho al público y al público que va a venir al deporte dentro de un par de semanas es bonito no es tan bonito

Voz 6 04:02 la verdad es que una cosa muy especial

Voz 8 04:04 ya vale muy bien por un momento los contagiar de la energía

Voz 0470 04:07 eso es vale empezar el programa lo he dicho a quién al público que que he visto una noticia sólo por comentarle porque no me atrevo vamos a hacer chistes no me atrevo muchas son muchas semanas te piensas dar formato de risa no simplemente enunciar denunciarlo lo mismo que yo yo que distingo entre promoción María no eso es entre denunciar chiste no que han detenido a dos terrorista gallegos me y tomando nota que Boys yo voy levantando yo voy levantando acta a ver con estos elementos que se puede hacer pero no para hoy es siempre se sabe cuál los terroristas gallegos han pillado se confirma sí sí que eran gallegos sí pero no sé no sé si terroristas torista es ambiguo por eso digo que es como la gente que dice que soy actor sino has

Voz 6 05:01 el Tour ya pero eso no soy lo ocurrido decirle llegó ya tiene algo de terrorista aunque ella Terrorista emocional fragata terrorista hombre por supuesto amigo Franco Ifrán no no pero ellos ves no voy por ahí

Voz 8 05:19 sino simplemente que están locos

Voz 6 05:22 sabes que yo soy gallegos tuvo un poquito a poco

Voz 0470 05:26 sí sí sí es verdad precisó

Voz 7 05:28 qué lo has dicho para rebatir que están locos cayera

Voz 0470 05:33 la imagen de la mesura voy a investigar un poco más el tema igual el miércoles podría llegar yo hacer porque como veo que sólo comentarlo da hace Grace creo que hay ahí los patinar igual si Resistencia Galega se llama el grupo INTER machote lo están poniendo a que te dediquen no sea que es un hobby a que Galicia tiene que ser un territorio libre fuera de España y fue a Portugal Alicia pero fuera de sí a hacer palanca con un martillo en una isla que echarlo al Atlantis vale vale me refería uno terroristas y geólogos quieren es la independencia real es las Islas Gallegas la gallega

Voz 6 06:15 como dice su mala apoya alguien ha creído conveniente gritarle en el fondo

Voz 0470 06:29 chaval pero pero igual no venir por cinismo

Voz 6 06:33 te fantasías siempre pueblo no somos sólo explicable ahí hay gallegos Agustín vaya vaya grito mandamiento porque podía haber hecho gallego no son no no no hay por igual igual igual igual ahí ahí de quejarse no que disgustos nos cuál es la gestión en la policía te garantiza ayer Lorenzo que llegan a las termas hay gallegos puede ser dura las termas y pero hay gallegos cualquier cosa vale estaba señalando que es la atracción ahí ahí cayendo también ella

Voz 0470 07:24 pues ahí nunca sabes de dónde eres si puedes tu galego de dónde de pero no eres terrorista

Voz 7 07:33 eh

Voz 0470 07:34 de momento no no pero que

Voz 6 07:37 hace tiempo que de pronto te llega la vocación y no en un sitio donde no hay licor café el terrorismo está a la religión al terrorismo te elige a ti

Voz 0470 07:47 no de plató te pille un año Jacobeo bueno te vienes arriba eh a leerla

Voz 7 07:51 vale por el grupo terrorista gallego si se pudiese cambiar el nombre llamarse hay Gallego

Voz 6 07:56 es decir no tienen ninguna ningún

Voz 0470 08:04 ha cometido nada tú no lo sé es que también te digo una cosa estamos viendo chistes porque visto en la noticia en el ascensor de mi casa imagínate que encargaba siete ocho claro

Voz 8 08:12 el ya vete a tu fuente de información son lo mismo

Voz 0470 08:14 es decir hace sol que pone cosas aleatoria en hay una pantalla hay quien informa de todo entonces estamos haciendo bromas igual hasta moldeando una vez más bueno

Voz 7 08:24 no

Voz 6 08:25 bueno pero bueno la a que yo lo arreglo vamos

Voz 0470 08:28 como This claim Mer legal hemos hecho chistes con esto porque sólo hemos leído el titulares no estamos informados que en Youtube de repente faltan siete minutos

Voz 6 08:35 esto es una un chaval naranja o gallego y todo gallego

Voz 0470 08:40 así que vamos a para el programa programa número quinientos sesenta Dalí empezamos a votar

Voz 9 09:21 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque Gil hola soy Vicente del Bosque

Voz 10 09:39 hola

Voz 11 09:39 muy llamativo

Voz 9 09:42 dónde

Voz 0470 10:03 que te da la gorra ciudadanos eh

Voz 6 10:04 no te pones

Voz 7 10:10 deja de rematar

esto es la vida moderna hay algo de Erwin central hala hala a la profesión promocionarla lo la adhesión como socio no pero dijo que la promotora del día del día pues el viernes becas

al final también en nada el veintiocho de junio hasta Juan Luis Guerra nosotros

Voz 8 10:35 ahora

Voz 6 10:36 vamos al de Juan Luis Guerra también no vamos bien vamos a ir

Voz 0470 10:39 sí sí sí sí a Cannes canjear

Voz 6 10:41 en Kenia donde Juan jueves

Voz 0470 10:44 este jueves parlamentario no hombre no no te has adelantado durante el careo después que no hombre que no va a tener que volver a hacerlo el lunes martes y miércoles vale muchas gracias promoción es que hay gallegos no que no se presentaba a verdad esto es lo lo hago canónico ir rápido e cabal en la vida moderna llevamos quinientos sesenta programas de la Lapurdi a que no sé ni cómo lleva seis temporadas doscientos sesenta quinientos sesenta por treinta euritos cada uno y están sin darse importancia con una camisa de flores y una camiseta de la lloc está están Ignacio sí que tiene una plaza eh

Voz 8 11:31 el caballo muy viene debo decir que se sentía ahí muy protegido

Voz 7 11:34 porque además el caballo justo antes de salir hizo un sí sí sí

Voz 6 11:37 Arribas se vio

Voz 7 11:39 estaba yo en el último momento pequeñito pero tuvo fantástico bueno es que me gusta mucho hasta casualidad bonita Quesada porque mi sección también hay gallegos

Voz 0470 11:49 todas bueno que hemos hablado nada

Voz 7 11:52 apoyo totalmente casualidad vamos a hacerlo de lo de Rajoy lo de Rajoy pero esto ya había dos secciones tengo una para mañana también a ver por tiempo como vamos ya tenemos una u otra

Voz 0470 12:02 esto es cómodo para el equipo técnico es que elige tu propia aventura eh en el último minuto nos aburra

Voz 7 12:08 claro claro para que estén atentos porque entonces es más que el protagonista de la sección Baser Rajoy por una cosa que ha pasado pero yo creo Rubén aprovechar este ratito que tengo aquí mi cámara

Voz 8 12:17 claro

Voz 0470 12:17 con lo cual el androide ese pasa no esa rara de ahí no la del fondo estoy mirando

Voz 7 12:24 esa no si es que no me sino

Voz 0470 12:26 no lo que quiero es que eso es verdad que parece no sólo todos esos que ponen los geólogos para medir un poco el terreno hacia Messi eso no es un balance no

Voz 7 12:38 no

Voz 0470 12:39 una escuadra llama porque lo que se que cómo se llama eso que tiene una burbujitas dentro nivel creo que no a saber equilibrar su función principal yo creo

Voz 8 12:50 brocha Juan los yo me compro esos pero sólo por el momento no

Voz 7 12:54 momentos mensaje directivos directivas de la audiovisual español Mi nombre es que que fue un poco eh

Voz 0470 13:01 es un palo quiero por favor

Voz 7 13:04 dar un concurso vale es la puta ilusión bueno premios sólo hay una forma

Voz 12 13:12 mejor vamos no la hay

Voz 7 13:14 que presentar un concurso que grabas dos días desgravar siendo el beso de bueno

Voz 0470 13:20 ves a tu casa y te pega totalmente pero tiene presente por su concurso como Arturo Valls como como Juanra Juanra Bonet

Voz 7 13:29 Martínez perfecto dio el concurso del año hace Dani Martín sí sí otro concurso ahí está la careta

Voz 9 13:34 el concurso del baño vale saber la norma minada

Voz 6 13:48 el gallego aquí lo que su cumpleaños hombre eso sería bonito la verdad hombre hijo hombre para antes o quiere concursar

Voz 7 14:08 hombre yo creo que tenemos hay sale pero

Voz 0470 14:15 le dije que tiene algo a tu padre o tu padre yo elijo para para la gente de la radio tienen los dos con exactamente la misma ropa la misma que camiseta lo entonces melliza pero ella

Voz 7 14:29 no es sitio para devolverlos un poco loco

Voz 0470 14:32 soy tan parecidos

Voz 6 14:34 ya quisiera si es el cumpleaños de lo

Voz 7 14:37 sí vale como es José Vicente concurso del baño vamos a ver unas imágenes que han circulado por las redes de Rajoy en un yate bañándose con unos amigos todo normal Rajoy hace lo de Rajoy si se lo único no es envidia porque él está de vacaciones y nosotros no entonces vamos a empezar a ver el vídeo cuál es cuál crees que es la primera imagen que nos va a regalar Rajoy Rajoy sacándose un moco Rajoy escupiendo o Rajoy rascándose el culo la del moco estén coordinados eh cuidado vamos a ver a ver adelante Pablo padre e hijo se llaman

Voz 8 15:14 jo rascándose

Voz 6 15:17 pero que oyéndose el dedo

Voz 7 15:20 paramos Pablo por favor porque en ese momento Rajoy se está quitando la camiseta que va a hacer ahora Mariano de fuego e uno detrás de otro que va a hacer se tira de cabeza muy flipado se moja las piernas más enseñar más de lo que haría yo sí sí José vuelve a rascar el culo en el culo hay que elegir hay que ponerse de acuerdo el culo a culo te te dos culo dice el hijo entiendo ahí que elijo rascarse la autoridad paterna se ha impuesto no en este caso vamos a ver qué hace Mariano Rajoy monto que se quita la camiseta si Serras se moja

Voz 6 16:11 Hernando

Voz 13 16:14 el sí

Voz 6 16:16 cuatro UPD claro Truman pero con Mariano Rajoy de momento no ha acertado ni una no damos una hubiera

Voz 7 16:22 has acertado eso es I al padre mira tenéis déjanos esa imagen

Voz 8 16:26 a favor la de padre pero que tiene mayor que tu hijo drogadicto

Voz 6 16:34 por la calle contrate

Voz 7 16:38 pero para lo para déjanos lo dejarlo damos la imagen ya de Rajoy ya yo moviendo la pierna citas que es muy muy muy bien

Voz 0470 16:45 muy tierno y que yo he hecho tanta mi mira la pregunta

Voz 7 16:47 está como una visa acertado ni una piedra de llevar un punto la pregunta creativa tú que crees que está pensando hay Mariano Rajoy porque yo creo que está en plan mía pues no ha sido presidente de cada a un pie sí sí yo presidente presidente del Gobierno de España pero unos cuantos años Santa quince lo cuente yo que lo flipa tú qué qué creéis que está pensando hacerle de voz de Mariano Rajoy

Voz 6 17:17 yo creo que en todo momento con invitación no

Voz 3 17:25 la hombre María que voy mal

Voz 6 17:28 para tratar el padrón supere porque imitando porque Mariano Rajoy dice

Voz 0470 17:35 pero vamos a ver yo creo que es así toda la noche

Voz 6 17:38 bueno Papa limita a Rajoy

Voz 7 17:42 bueno lo que estamos viendo ahí Vega segunda oportunidad

Voz 12 17:46 Iñaki rápido igual

Voz 7 17:49 igual igual Froto siendo muy rápido claro como Jesucristo gracias sería muy bonito que el se levantara hay caminar sobre las aguas hombre sabía ya como ver eh doce por Pablo porque Mariano Rajoy vamos a ver qué se incorporan está sentado mojando a las piernas se incorpora

Voz 0470 18:15 maniobra de cómo es como un thriller en el que no pasa nada no pasa nada es exacto que es la mejor metáfora de Rajoy es nunca pasa en teoría hay mucha movimiento pero luego no está pasando es el hombre previsible es la hostia bien Mariano Rajoy se levanta en el minuto uno doce y es una maniobra que dura

Voz 7 18:32 mención tres opciones tres segundos practicamente levantarse seis segundos o diez segundos levantarse levantarse incorporase de donde está ahora por eso de que yo creo que es ahí segundo y segundo ya sería una media digamos de persona desde el minuto uno doce contamos todos juntos adelante Pablo

Voz 14 18:51 uno dos tres cuatro cinco seis

Voz 15 18:57 eh

Voz 3 18:59 si bien vamos vamos a Rajoy

Voz 6 19:09 Mariano Ánimo

Voz 0470 19:11 el hecho tanto de menos es que yo lo que no puede parar

Voz 6 19:14 llega uno veinticinco llevamos vamos a salir de este bote no estaba dando la hombre dicho cordón sanitario a los a la Armilla que ya puedes hacer todo lo ilegal

Voz 7 19:24 espero territorio nacional pues jugar al póquer hace lo que quieras el minuto uno veinticinco es uno de momentos favoritos porque parece que Mariano Rajoy se ha incorporado y parece que se va a tirar pero antes de tirarse al agua ser una cosa que mola puede ser se enciende un puro puede ser una vueltita absurda sobre sí mismo ojalá ojalá ojalá puede ser unas entradilla o rascarse el Cool la vueltita la vueltita para vueltita todas gremio el One vueltita

Voz 0470 19:57 no creo que lo de porque no solamente siempre se reserva

Voz 7 20:00 la vueltita Moner haberlos probador Farjas la sala vueltita eh

Voz 0470 20:04 vale acerca al borde

Voz 6 20:20 en la persona de la nada monta un espectáculo eh

Voz 7 20:27 bueno en el uno treinta ya se tira la última pregunta cómo se tira a Mariano Rajoy al agua se tira de cabeza yo no lo haría luego sería como es me tiré a los palos de pie un cuchillo triunfando el queso entrando así os tira mal y además tapándose la nariz estoy cuando se nariz mal este país si con esto acabamos el concurso eh

Voz 0470 21:00 confío en que Mariano se tira de cabeza e Twitter

Voz 7 21:02 cabeza sí

Voz 0470 21:05 el fondo más bien de talento en plan bomba bomba también o cómo se tira rango Mariano Mariano José ponen al borde para el poco mano a la nariz

Voz 6 21:18 no lo sé pero

Voz 8 21:20 no sé la verdad y la verdad que no esto fue un trauma que salvar así cuidado que así fue como se cayó del helicóptero en Móstoles

Voz 6 21:33 claro por eso lo pelearon celiacos ganado como para sobrevivir

Voz 8 21:37 tienes que hacer esto

Voz 0470 21:39 vamos a fijarnos para ver llamara sueltas vale Pablo no no no no

Voz 7 21:45 si no no no se tira esos valientes puede cero puntos a uno de la Vuelta vueltita bonito es verdad que el agua y la vueltita casi vueltita que les damos de premio la la gorra ciudadano que la ciudad no

Voz 6 22:04 no me vuelvo datos

Voz 16 22:17 hola buenas noches aquí

Voz 17 22:26 Elio

Voz 0470 22:37 yo sé que está feo pero voy a seguir hablando de lo de Mérida vale está Ac2 y quedó allí pero es que de verdad que fue fue muy bonito si podemos ver una foto sí la tiene Alex ahí a mano date cuenta de miras quiero análisis a estas horas antes de empezar a las fotos el público a escribir tu no bueno simplemente del Teatro Romano toda la fachada todavía era de día todavía era de día que estaba siendo pero ya estaba montado aquí pasa mierda gestas el escenario y el frente escénico Case Vélez será

Voz 14 23:06 yo he ido luego las luces de neón los focos el humo artificial

Voz 0470 23:11 en la bandera en las pantallas ponen las hito negro de luto ahí hay donde está la luz natural que me emociona pero

Voz 8 23:21 era mojito ahí claramente a profanar hombre Carod saque llegamos profana hemos y nos fuimos mantenía

Voz 0470 23:30 mancillar Mansilla ese espacio que no podía ser no

Voz 8 23:33 es natural ese además tuvimos mucha suerte que hubo hizo una noche muy buena

Voz 0470 23:37 también a la luna llena es increíble

Voz 8 23:40 el Reverte meter esa esa corriente eléctrica son watios y eso es lo que hicieron lo mismo en Vietnam de hecho yo creo que esto es lo que hicimos nosotros como la llegada del helicóptero que se ve en la película es como invadir un espacio eterno eternamente a algo único ir totalmente respetable el XXXV años raro fue algo totalmente frívolo que esto no es que reflexiona y es que a lo mejor en la época era así igual la perspectiva distorsionada lo quiero decir hoy no no te acuerdas no te acuerdas que luego los que hablando hemos hablado con el director el director del del festival de teatro así que de Mérida que creo que empieza la semana que viene Se quedó hablando con nosotros se los dijo dice durante

Voz 0470 24:31 había gente había gente muy

Voz 8 24:33 K que en algún saco ya que nosotros lo agradecemos porque eso te envalentonó también pero había un momento que el que hubo insultos Random

Voz 14 24:42 de hecho no un cornudo dos cornudo

Voz 0470 24:48 hijo de puta a los artistas

Voz 8 24:50 ya pero lo he cornudo está no no venía a cuento de nada simplemente me imagino algún extremeño coño aquí se viera insultar y lo primero la gente lo comentaba esto en Twitter era era un ambiente de batalla que El director de del Festival de Teatro Clásico de Mérida no sé no sé

Voz 0470 25:08 que no lo había vivido nunca es que ellos están acostumbrados a otra cosa es la primera vez que se haga teatro clásico claro yo le pregunté digo aquí ha venido Nuria Espert el PSOE coja pensaba que la preguntarán broma Nuria Espert es la actriz que tiene el récord

Voz 6 25:21 me veces ahí ahí dos

Voz 0470 25:24 a media actual entonces él está acostumbrado a un respeto

Voz 7 25:28 ah como si aquello fuera algo

Voz 8 25:30 sagrado y pienso yo no los que seguro claro a lo mejor esa es la perspectiva equivocada a lo mejor lo natural hilaridad en la época romana el público se comportaría así era ir a lo loco a dependería de la obra dependería de muchas circunstancias

Voz 0470 25:46 te has documentado

Voz 8 25:47 me he documentado un poco como

Voz 0470 25:50 donde sí he leído tuits

Voz 8 25:55 date cuenta otra cosa curiosa esto es lo llamaban esto lo comentamos también todos todas las ruinas que aparte de Mérida

Voz 0470 26:03 estaban cubiertas por completo por una especie de montante dos días así llamaban las

Voz 14 26:08 siete sillas porque Aviaco como siete digamos siete promontorio Ximena

Voz 8 26:16 que despuntaba no pero nadie había preocupado nunca por saber a llevaba eso como llenará será mucha casualidad

Voz 0470 26:23 que haya un teatro aquí debajo

Voz 8 26:26 hasta que a principios del siglo alguien decidió empezar ahí algún arqueólogo que ha habido dimisiones como ha denunciado y Messi dimisiones tiempo creo que había una arqueóloga un arqueólogo que estaba responsable de velar por porque esto después de la de la patraña que nosotros hemos montado ha presentado su dimisión quiero decir

Voz 6 26:46 pues mira para uno que dimite se hemos creado la controversia

Voz 8 26:53 sea hemos creado todo de todo ese tipo de situaciones

Voz 7 26:57 que a lo mejor alguien nos puede aclarar yo

Voz 8 27:01 a mi se me ocurrió llamara a Juan Mayorga el autor teatral sin adaptado obras de Sófocles van para saber nosotros Juan Mayorga está dando clases entonces Xue editor sí me explicó todo esto a Juan Mayorga se le puede molestar y el propio editor de la editorial La Uña Rota que están especializados en teatro de vanguardia bueno obras de Rodrigo García del propio Juan Mayorga tras comprobar esto me comprende hecho fui fui al al puesto de ellos de la de la feria

Voz 14 27:32 libro sí sí les compré todo lo que vi todo os quiero

Voz 8 27:41 entonces entonces quiero quiero saludar al otro al teléfono a Mario editor de la de La Uña Rota gracias

Voz 0470 27:48 por atendernos Mariola uso para Mario

Voz 8 27:55 es gente gente que vosotras estáis como Rodrigo García o Angélica Liddell me me decías que para ellos tampoco es decir no no no está fuera de lo normal contar con provocar pequeños escándalos cada vez que ven actuaron sitio gente que como en el caso del ICAA son premios Nacional de Premio Nacional de Teatro de hace dos años

Voz 1703 28:18 exacto exacto sí sí el discurso tras que ya tienen tanto Ángel las obras de teatro Angélica ahí de Rodrigo así discurso otras cesó incendiario pues ha provocado muchas veces que que la gente salga de de los espectáculos son los casos de Angélica también el límite al que lleva su cuerpo en las representaciones pues ha provocado que mucha gente también también ese saliera de esto

Voz 0470 28:45 Saconi nation mucho a ver que lleva no

Voz 8 28:47 lleva el cuerpo no presenta unos límites yo el debate el debate que teníamos con el director del Festival de Mérida el colega que decía yo no sabía cómo actuar los había sin levantarme parar esos o te estaba poniendo nervioso porque él no está acostumbrado a cosa tan yo lo que digo es igual eso en lo equivocado igual neonato Nadal y así sucedía el Siglo de Oro con las obras de por ejemplo en la gente iba allí a tirar tomates a va a hacer barrabasada a a insultar a los actores ya a lo mejor estamos las perspectiva equivocada en respuesta respetar eso cuando la carretera se respeta deja de ser deja de ser algo guay que Clemente es algo encapsulado que no va a ningún sitio la la misión de la cultura pienso que es construir cosas guapas que la gente derrumbe

Voz 1703 29:34 claro y lo que tiene que ser la el teatro tiene que provocar tiene que provocar reacciones en el en el público reacciones muchas veces encontradas y entonces eso se manifiesta lo que decías tú en el Siglo de Oro los Mosqueteros pues se dedicaban a llenar los escenarios de zanahorias tomates lechugas

Voz 7 29:51 Cervantes decía que su teatro

Voz 1703 29:53 había pasado sin pena de gloria pero aunque al menos una vez recibido las ofensas de los tomates darle Chiva sabía eso claro claro nosotros tuvimos vivimos de cerca un caso que fue el de Rodrigo García que con una obra que puso ese discurso en el Centro Dramático Nacional en el María Guerrero que se titula Gólgota pic nic como ahora se representaba era una visión muy libre que hizo Rodrigo García como todo lo que hace sobre la Biblia entonces el escenario estaba todo cubierto con panecillos de arte

Voz 7 30:27 burguesas

Voz 0470 30:30 colocando sin necesidad habrá de salimos

Voz 7 30:33 también escrito ya si tú no la sabemos

Voz 8 30:38 iba a un grupo de gente

Voz 1703 30:40 al teatro a la entrada ya la salida se tiraban durante la hora y pico dos horas que duraba la obra rezando el rosario para salvar el alma

Voz 7 30:48 que las personas que estábamos dentro viendo

Voz 1703 30:51 el viento es ahora menos Mahler

Voz 7 30:54 hay que agradecérselo

Voz 1703 30:55 a ver la obra terminaba era muy interesante porque te opinaba que eso era lo más transgresor de todo terminaba con un concierto de un pianista italiano formen siempre desde que interpretaba al piano las siete últimas palabras de Cristo desnudo tocaba el piano desnudo

Voz 3 31:12 cómo de ideas una hora después de haber ido a Mary

Voz 6 31:16 eh

Voz 1703 31:19 pero claro era un concierto que duraba hora y media y eso era lo más transgresor de todo porque la gente ha visto la obra de teatro y luego el concierto era muy

Voz 0470 31:29 es curioso porque esta misma obra

Voz 1703 31:31 tanto en París y en París hubo manifestaciones en París en París

Voz 0470 31:37 manda flipado manifestaciones y detenciones porque

Voz 1703 31:39 los ultras católicos querían parar la representa

Voz 6 31:42 al final el mejor público teatros del extremeño

Voz 7 31:45 eh

Voz 6 31:47 no hay publicó como los extremeños para aumentar un buen escándalo en una obra gracias Mario por atendernos muchas gracias

Voz 3 32:00 bueno simplemente quería

Voz 0470 32:02 aprovechar la llamada Macías ha llevado tu espacio en la Cadena SER hacia el conocimiento no voy hacia la

Voz 8 32:08 no no les destrucción del conocimiento bueno ya ya le propongo precisamente el que todo que tomemos conciencia de que la la cultura está para Carlos en ella

Voz 0470 32:17 ya pero pero sí sí

Voz 8 32:19 eso es lo bonito de la cultura hay que construir una cultura lo más refinada y sutil posible para entre todos derrumbar la y eso es lo bonito del momento desde el momento en el que tú reverencias la palabra eh tienes un exceso de respeto por lo que se arriba de un escenario Ice cuando lo estás matando pergeñando está ahí cuando de verdad está anulando cualquier posibilidad pero que no

Voz 0470 32:43 es una actuación Nacho sea que tenemos

Voz 8 32:46 en lo que a tocar por eso digo que es una pelea Sara roto se esto no cae en saco roto todavía nos queda una oportunidad para tocar fondo de verdad entre todos el próximo viernes veintiocho de junio quiero con la ayuda de todo el mundo hasta tocar fondo colectivamente el tu parte en tu parte

Voz 3 33:07 ya ya hacerme sentir por lo menos Mi parte lo tuyo pero apuntando joder que no gustar lo a cambiar

Voz 8 33:17 cuidado con falto

Voz 3 33:19 con lo tengo tanto no no pero lo ha hecho meta tocaba al que sabotear los hay que boicotear

Voz 8 33:31 es el Elia el el bicho que es horas CMS

Voz 6 33:36 no

Voz 8 33:36 la cultura tiene que demorarse hace mes mal

Voz 6 33:39 sí pero del del del uno de julio eso porque no que no de julio en todos los que ya sabemos con sus cuando vas tú luego hay eso al teatro Alcázar actuar hay que vayan ahí ahí ahí

Voz 8 33:52 a gustar yo se lo que se siente no es bonito y ese sentimiento no la comedia no Julia cosa bonita de ver joder a que aquella hay que volver al repetiré la comedia no es una cosa bonita de ahí se va a pasarlo mal eh ya sufría insultados qué y quién no quiera entenderlo eso que se vaya que se vaya a Toy Sara

Voz 0470 35:12 la vida moderna es convertir el carril bici en una pista hípica tarareen que AENA más empezar popa caballos ir idea treinte que que empalme el carril bici convenida poder ir desplazándose de Talavera y venimos con gitana y esto ha sido la vida moderna ha sido una definición de arroba diente quemado muchas de premiando la mucho para estar aquí un día más a Ignacio sigue

Voz 3 35:39 a polémico