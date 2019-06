"Queríamos poner un granito de arena contra la violencia en el fútbol formativo"

Voz 0313 00:00 Fernando Moreno buenas tardes Fernando Moreno ex entrenador del alevín del Málaga por lo tanto protagonista directo o indirecto de esta esta imagen que va en dirección absolutamente contraria a lo que por desgracia tenemos el contar tan tan a menudo Fernando lo primero felicidades de verdad a los chavales anti porque eso eso sí que es dar ejemplo eh

Voz 1 00:23 con nada mucha gracia bueno se nosotros intentamos hacer transmitir y poner nuestro granito de arena en el cual pues estamos duramente encontrados de de cualquier violencia verbal que ocurre

Voz 0313 00:39 oye pero el partido era un partido no se trabó

Voz 2 00:41 ha de emocionante o

Voz 0313 00:44 en fin que hubiera tenido yo qué sé lo que pasa en el fútbol aunque sean aunque sean chavales pues algún momento de de tensión a un partido tranquilo que pasado

Voz 1 00:52 bueno pues es cierto que al cero Catherine Finaldi que puede ser que se a ir el partido fuese algo más algo muy pensó si es cierto que que podría hacer que que algún lance del juego pueden hubiese alguna jugada más peligroso pero al lado nada fuera de lo normal

Voz 0313 01:13 oye de quién fue la idea de marcharse a la banda de ponerse de espaldas fue de los chavales fue del cuerpo técnico

Voz 1 01:19 pues fue de consenso como con el cuerpo técnico todo el cuerpo técnico que lo formamos junto a los jugadores pues y estuvimos hablando con con ellos se lo comentamos en cuanto el árbitro abusó de El juego fuera más otro ácida eh hacia la grada donde se encontraba todos los familiares Hay nada hicimos ese acto de protesta que ya te digo se exponen púlpito mate de arena a pero la violencia me fui informativos

Voz 0313 01:49 oye funcionó el gesto quiero decir la grada se calmó un poco

Voz 1 01:53 sí bueno también hay que hay que agradecer que estuvo poco tuvo una intervención magnífica el cuerpo de seguridad que que estaba trabajando durante todo el torneo a todo el fin de semana actuó mantuvieron la calma tanto los padres momento que nosotros pues no nos acercamos hacia hacia la grada pues sí fue recíproco que que recibimos por parte de todos de toda la grada

Voz 0313 02:20 qué bien oye tú que llevas ya me imagino bastante tiempo en esto es lo más lo más especial lo más lo más singular que has visto en un campo de fútbol

Voz 1 02:30 bueno sí sabemos que hoy en día bueno realmente las redes sociales pues puede muchísimas cosas no si se ven cosas muy desagradables pero se me ocurren muchas cosas buena muchas cosas malas y nosotros lo que intentamos ayudar que el fútbol formativo fea sea cada vez mejor no puede ser una de las cosas más ocho a que hemos visto aquí nada sentir para que para que ocurran estas cosas que no no me lo ha posibles

Voz 1546 02:59 Fernando es posible que algunos de los espectadores más travieso traviesas eran padres directos a los jugadores tuyos

Voz 1 03:11 bueno no son gente de de la grada son gente familiares que estaban allí por tanto de un equipo como veo otro no nosotros sí es cierto que que nuestro nuestro aficionado nuestros familiares han estado durante toda la temporada y lo han hecho fenomenalmente bien apoyando animando respaldado a al equipo y y la verdad es que no tenemos ninguna ninguna que deja de ellos

Voz 1546 03:38 bueno recriminado estoy de ese detalle un padre adulto ha recriminado al gesto y de los jugadores a dar la espalda a ellos

Voz 1 03:50 no han mostrado han mostrado todo su apoyo a a ello en todo momento desde que finalizó el partido estuvimos hablando con ellos tanto con el otro entrenador del Sporting de Portugal que te amo espectacular me entero bien con con nuestro cuerpo técnico y con los jugadores Si un sin ningún problema a cabo el partido medianamente muy bien y nada para seguir

Voz 3 04:17 los árbitros imagino Fernando que lo entendieron también a la primera no porque si la complicidad del árbitro de los árbitros que hicisteis porque no se puede hacer

Voz 1 04:24 exacto fue pues fue el árbitro el que el que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con la grada aquí a raíz de ahí fue cuando decidimos Un decidió el pausado el partido nosotros nosotros pues decidimos tomar esa decisión

Voz 0827 04:40 el fútbol formativo también trabajáis con los jugadores quiere decir un jugador que hiciera lo mismo no sé qué increpar al árbitro o a otro jugador del equipo rival también lo sancionarlo castigados para que no se vuelve a repetir la cosa

Voz 1 04:55 bueno son cosas tren-tran forma parte de que de nuestra norma interna no pero momento nuestro jugadores que he se comportaron mal todo lo contrario tuvieron una actitud fenomenal muy buena Hay ni nada

Voz 0313 05:14 oye Fernando cuántos años lleva llevas entrenador

Voz 1 05:17 pues esta es mi novena temporada

Voz 0827 05:20 buena temporada te estarás haciendo rico no entrenando

Voz 1 05:24 bueno no está mal

Voz 4 05:26 bueno te estás enriqueciendo haciendo

Voz 1 05:29 que poco a poco a poco pues uno va adquiriendo concepto con una entrenadores también al fin al cabo cuando se está intentando enseñar un acaba acaba ofreciendo no eso pues es fruto de los chicos no que metiéndote tampoco y en ello un nuevo concepto que tú les trasmite Montroi bueno el el él mutuo no que ni para él tanto los tactos lo ha hecho hacia ellos como nosotros y eso al final que alguno que se que mucho que está prestan de mejor manera

Voz 0313 06:06 fuiste jugador antes de entrenar Fernando

Voz 1 06:09 sí es en categoría en la categoría Pace hasta hace un par de añitos estado estar jugando están jugando

Voz 0313 06:16 hay que que que experiencia recuerdas todo cuanto tenía es la edad de los que entrenas ahora

Voz 1 06:22 pues mira quiero decir estamos mejor estamos peor

Voz 0313 06:25 en ese aspecto

Voz 1 06:27 no estamos evolucionando evolucionando poco a poco a ir mejor es cierto es el tema de las redes sociales pues mucho todos lucran muy involucrado en lo que a lo mejor no hacer un poquito más que el año pero bueno al fin y al cabo es algo con ellas ha inculcado a Sabina ahí no hay que darle un atrás hay que vivir con eso

Voz 4 06:50 por cierto enhorabuena porque al final canasta torneo es verdad tres goles a cero al Betis en la final

Voz 1 06:57 se con nada muchas gracias a que no merecía una alegría para un fin

Voz 0313 07:03 semana donde el Málaga digamos que no han tenido nos ha quedado ahí no

Voz 1 07:08 sí bueno la verdad que fue un día segura no me quedé lo nosotros por ejemplo tenemos que que hacen pero creo que es una ciudad como Málaga un club tan grande como como este merece está división sobre todo no no por eso por la fantástica afición que qué tiene mala de ahí que ha demostrado tener este este fin de semana una vez más

Voz 5 07:34 es una pena no que cuando estáis de enhorabuena Aitán no se liga el club y los mayores

Voz 4 07:43 claro es casi mal visto está feliz año a todos los demás están bueno yo creo que es que tendrán que fichar a Fernando Moreno comenta vengador vete a saber dónde estaría el primero

Voz 0313 07:52 pues vete saber los chavales que hoy será el día de mañana Fernando un abrazo muy grande amigo de verdad eh

Voz 1 07:58 nada muchísimas gracias a Aguirre