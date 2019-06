Felipe VI investido como caballero de la Orden de la Jarretera

Voz 0313

00:00

iré a la conversación sobre algo ultramoderno último grito de lo más de lo más in de nuestro tiempo algo como lo decimos en tradicional rancio buenos bueno da igual bueno a ver la la institución de la Monarquía en sí misma digamos que muy moderna de origen no sería pegaba me explico haber salgamos de Javier explica el Rey Felipe VI a esta hora hace una hora eh ya esa hasta ahora caballero de la Muy Noble Orden de la Jarretera es como otro más TC ya el Rey se une así a un grupo muy selecto de personalidades de la monarquía europea y mundial en un acto que ha contado con la mayor solemnidad que suelen saber aplicar los británicos Michael sí o no no es una comisión con esta cara nada el separador pues no Humphrey corresponsal Begoña Arce buenas tardes bueno me Sargent algo que que es la Orden de la Jarretera a ver