David Ferrer: "Nos preparan para ganar, para ser campeones, pero no para retirarnos"

Voz 16 07:38 lo vi

Voz 17 08:12 sí

Voz 18 08:16 en el Mundial de fútbol femenino juega España hoy contra China es una ocasión interesante para saber si podemos ganar conectaremos con el Mundial brilla

Voz 0230 08:28 la luz que brilla con luz propia lo que no empecé que lo apoyemos mediante el siguiente Coró

Voz 5 08:34 sonido lustrosos a hacer cosas recuerdo va a ser fácil espera espera espera espera espera espera

Voz 0230 08:42 espera espera esto hay que concentrarse esto no es fácil en tres dos uno

Voz 5 09:16 no presentarse finalmente a Sonia Lus que está Sonia Lus en Francia tirando como para Olear jure esto podemos ganar a China

Voz 0444 09:31 hombre no sólo podemos es que debemos nos hemos enfrentado dos veces a ellas fueron los dos primeros partidos de la como seleccionador allá por el dos mil quince ganamos uno tres y uno dos lo que pasa que hoy hay mucho en juego que es meterse por primera vez en la historia en unos octavos de final del Mundial España va a jugar de blanco Rubiales ya está en el palco sí si vamos a jugar de blanco entero Rubiales va a ser el primer partido que vea in situ de la selección absoluta femenina ha estado en la Copa de la Reina ha estado en la Champions ha estado en las categorías inferiores pero esta es la primera vez que va a ver a la selección absoluta y hoy es un día perfecto para que todo salga bien lo que pasa Toni históricos que la china ransom bastante

Voz 0230 10:12 oye oye pero bueno bueno Lucía García oído que puede ser titular o no no no

Voz 0444 10:17 va a ser comparsa

Voz 12 10:20 no hay cambios e se lo digo los cambios se mira

Voz 0444 10:24 es el Corredera deja al lateral izquierdo y pasa el derecho Leila wahabí que es el exotismo de la roja va a estar en el lateral izquierdo entra Guijarro en el once titular acompañando a Virginia Torrecilla va estar Lucía García tu amiga Tony por la derecha y aunque Nike haría tenido molestias toda la semana va a formar pareja de ataque con Hermoso hermoso así que está garantiza

Voz 5 10:45 dado por lo menos el espectáculo y la fuerza entonces nosotros rascar pues también un poco a poco pero nosotros buscamos también habrá por lo menos que mover más rápido el balón para que si van a rascar que no lleguen muy bien venga pues peligrosísimo llevada a las seis no es esto madre mía el once si no ya lo dejamos para

Voz 12 11:04 luego vamos venga

Voz 0444 11:11 en la portería Peng si Men lateral derecho Jan Pen Izquierdo Louis pareja de centrales Lin Chupi in Italy Fabián que es la capitana en el centro del campo cuya tasa Zhang Rui Huan Jian igualan Swan que es la que juega en el PSG es el peligro en punta de ataque One San Sant Ilich consigan

Voz 5 11:32 no Sonia muchas gracias hasta luego chicos luego bueno las aventuras de Guillem

Voz 19 11:39 Mou

Voz 20 11:49 la solución para la incorporación de Vox a los gobiernos municipales y autonómicos debería ser que los de Vox gobiernen de noche con los vampiros ya saben los oyentes que hay una comedia sobre vampiros en HBO en la que hay un personaje al que no le dejan ser vampiro

Voz 11 12:03 Gemma él es ayudante de vampiro eso les quisiera ser vampiro

Voz 0230 12:08 pero no les dejan ser vampiro se llama Guillermo en la versión original ahora lo escucharemos en el inglés original lo pronunció

Voz 11 12:14 ya un momento vamos a escucharlo están llamando porque él es ayudante en lo que vamos a escuchar ahora están regañando un poco eh ahora lo que vamos a escuchar es cuando lo están negando el acceso a una zona de vampiros Don venció

Voz 0230 12:40 llamo llamo no puede ser vampiros le pasa como a Vox que Vox dejan ser ayudante de gobierno de PP y Ciudadanos pero no lo dejan gobernar aunque sí está en el Gobierno aunque no está en el Gobierno aunque sí está en el Gobierno aunque no está en el Gobierno según el alcalde de Madrid Martínez Almeida no se puede negar que haya una negociación con Vox es bonito la expresión no se puede negar porque sugiere que si pudieran lo negaría

Voz 21 13:06 no podemos negar que tenemos un marco de negociación con Vox y de que dentro de ese marco de negociación están previstas una serie de Juntas de distrito es obvio

Voz 0230 13:16 es obvio ciudadanos tiene aquí el problema de que sin poderlo negar como dice el alcalde lo niega Inés Arrimadas la portavoz del partido para resolverlo anoche creó un nuevo verbo el verbo ir que es un híbrido de hecho y dicho vamos a escuchar decir anoche en La Sexta hemos dicho lo que dijimos

Voz 11 13:35 pues hemos hecho lo que dijimos que hemos hecho

Voz 0230 13:40 cómo se come pregunta disco hemos dicho cómo se conjuga el verbo hicieron pues yo digo tú dices realice nosotros hicimos nosotros y ellos dicen es perfecto porque no es hacer no es decir ni una cosa ni la contraria

Voz 8 13:53 Boix ha firmado un acuerdo con el Gobierno andaluz donde están ustedes Vox ha apoyado unos Presupuestos en Andalucía que son bueno

Voz 0230 13:59 y a lo loco es la vida al límite en cambio Teodoro García Egea del partido el Secretario general del Partido Popular lo ve distinto en Radio Nacional

Voz 22 14:08 hemos acordado con Ciudadanos hemos acordado con Vox el poner en marcha otros gobiernos de libertad a partir de este momento están eh con una interlocución ampliadas desarrollan los le haga más euro

Voz 0230 14:19 no eso es interlocución amplia gobiernos libertad el alcalde Martínez Almeida está buscando que juntas de distrito de Madrid le da Vox no

Voz 21 14:28 les puedo confirmar concretamente si son Chamberí Salamanca Usera eh serán juntas de distrito que nos han correspondido al Partido Popular en el acuerdo con Ciudadanos y por tanto nosotros estamos abiertos a esa posibilidad

Voz 0230 14:38 estarán ahí los de Chamberí pensando que me

Voz 0470 14:41 que vemos un amigo pedir que te gusta

Voz 0230 14:43 si hay un concejal de Vox en Orihuela que a la jura del cargo se llevó un crucifijo pero de dimensiones Feijóo no era un crucifijo grande para jurar por Dios que iba con él cargándose lo puso en el atril a crucifijo juró por Dios por España contra el Estatuto de Autonomía

Voz 23 15:05 se lo digan donde vuela guardar guarda como dónde está el Estatuto vamos iba a abrir

Voz 0230 15:26 bueno habéis oído ese percibida que acababa diciendo Viva el Rey Viva España en un tono de voz tranquilo en cambio el concejal del Partido Popular en Barcelona Josep Borrell acabó su intervención dando vivas a Barcelona Cataluña y España con la particularidad de que los dos primeros viva serán en un tono de voz bastante lógico pero cuando Dios vivo a España se vino arriba

Voz 1262 15:47 muchísimas gracias y terminó como siempre Visca Barcelona y Visca Catalunya

Voz 5 15:51 no hombre no

Voz 0230 15:54 tras dar un viva España sin reencarnarse Millán Astray es decir Viva España Viva España también lo es todo aclarar pero bueno con la elección de Ada Colau gritó mucha gente en Barcelona en la calle delante del Ayuntamiento bueno sea difundido vídeos yo he visto un vídeo con partidarios de Ernest Maragall que estaba gritando

Voz 5 16:15 a la cara

Voz 0230 16:18 partidarios de Ada Colau u otros ciudadanos y ciudadanas gritándole

Voz 24 16:21 a veinte centímetros de la cara pero pero muy cerca tal a las que además de la

Voz 0230 16:28 lesividad es muy poco higiénicos desde el punto de vista de la salud publica es poco si está resfriado

Voz 24 16:34 el resto Mariola veinte centímetros

Voz 0230 16:39 si vas a gritar tan cerca de alguien punto mascarillas lo menos urge hacer un censo de traidores en Cataluña por que pronto habrá más traidores a Cataluña que catalanes buenas es que ya no va todo esto se complica por supuesto con la situación de los eurodiputados presos el Tribunal Supremo sabéis que dice que los presos del Pro se pueden ser diputados pero no eurodiputados

Voz 12 17:01 entenderlo

Voz 0230 17:04 no hay mucha gente que lo entiende pero bueno ahora será como el fantasma de la ópera pero el Parlamento Europeo

Voz 3 17:14 pero eso también Parlamento provocando Hidden se moverá la lámpara en la gente será mucho Mon con máscara que estará en Melilla también menudo tomate nuevo presidentes Eduardo de Castro en Melilla esto Eduardo de Castro

Voz 0230 17:28 no es que solo tiene un representante Eduardo de Castro presentó su candidatura por tará tachando había anunciado que se abstendría para que repitiera Juan José Imbroda del PP cuando repente presenta su candidatura este es el momento en el que Imbroda este es el momento vamos a escucharlo en el que Imbroda se entera de que hay otro candidato

Voz 3 17:51 ha presentado unos días Duran

Voz 0230 17:54 vale vale de acuerdo hay mal vale de acuerdo dice pero claro las cosas fueron a peor cuando salió la votación y el de Ciudadanos salió con los votos de Coalición por Melilla hay PSOE genera un vergüenza eres un sinvergüenza empujones bueno falta un poco de músculo democrático a veces nos falta un pelín mira larga

Voz 11 18:15 quién tiene mirada el

Voz 0470 18:19 el Rey ya es de la Orden de la Jarretera como Miguel Ríos

Voz 25 18:22 Eva

Voz 1262 18:24 ah sí

Voz 3 18:34 una orden del siglo XIII

Voz 18 18:37 orden que entronca a Felipe VI nuestros felices

Voz 3 18:40 el Rey Arturo Vidal del bueno

Voz 11 18:44 es que hay mucha confusión uno cree que es pero es de ciento ciento y hay quien se confunde y piensa que uno eso es un perro

Voz 1743 18:52 él lo cuenta Nerea es una información que lleva India Today una influencer de Malasia

Voz 0230 18:58 ha sido bueno se tenida por retener a uno

Voz 1743 19:00 eso en su casa la arrestada dijo que creía que era un perro porque lo encontró por la noche en la calle que lo vio muy débil que quería cuidarla hasta que se recuperase los agentes de policía llegaron a su domicilio por la denuncia que unos vecinos pusieron al escuchar los rugidos en casa y además cuando llegaron la influencer no estaba se había ido de festival ella lo justificó con que le había dejado comida bebida en la cocina bueno pues pese a sus explicaciones ha sido arrestada por el departamento de vida salvaje Parques Nacionales y será procesa

Voz 0470 19:26 la confundió confunde Veloso con un perro sí porque dijo que lo veía por la noche no lo había visto bien y que entonces pues ya paga la franquicia esta gente

Voz 12 19:34 bien india tu eh

Voz 3 19:38 aunque

Voz 2 19:45 ah

Voz 1981 20:05 muy bien de Radio Valencia pero antes

Voz 11 20:07 Especialistas secundarios bueno vamos a yo

Voz 3 20:13 voy a hablar de tenis seguimos así vamos a casualmente

Voz 14 20:17 es casualmente hoy es lunes un buen día para hablar tengo varias no días de tenis la primera la primera es que Rafa Nadal ha diseñado una raqueta bueno no no la ha diseñado la ideado el diseño ha corrido a cargo de Rubén Paqui Rubén Paqui es un ingeniero de caminos canales puertos y raquetas que está al teléfono es la persona que se encarga pues de llevar a cabo esta este sueño de Rafa de esta raqueta Rubén Paqui buenas tardes

Voz 27 20:40 buenas tardes bienvenido a la venta

Voz 14 20:43 en Rafa Nadal se puso en contacto con usted no para el tema

Voz 27 20:45 no yo es que no llama Rafa para mí es Rafael Nadal

Voz 14 20:54 a ver si si ha posado maltrataba

Voz 27 20:56 me iba porque tenía una cita que era una raqueta que poquito a sus dos pasiones que son el tenis y el parchís

Voz 14 21:03 así le gusta mucho en el partido

Voz 27 21:05 la jeta de BCN por el otro lado tenemos un parking sí hermosísimo

Voz 14 21:09 por un lado tenis y por el otro parchís a simple vista uno diría que es una gilipollez pero parece una cosa practica

Voz 27 21:15 la mala de participan se caen no se Chita esta jugada paquete llega por digamos una bola de tenis y si Le quiere devolver con es si está animando además a vale vale vale con lo quite

Voz 14 21:26 con lo títere así sí que no se caen pues muy práctico desde luego Ruth

Voz 27 21:30 sí a mi web que es la web si la por mencionar para que la gente conozca Mis trabajo de diseño

Voz 14 21:37 en absoluto no absolutamente no muchísimas gracias Rubén aquí vamos con otra seguimos hablando del tema de tenis Francino con un par de noticias ojo que ésta afecta a los jueces de silla del tenis ya sabes que el juez Marchena está como muy está muy de moda y algunos jueces de silla lo están imitando

Voz 0230 21:54 ratito Jiménez lo conocéis todos eso

Voz 14 21:56 colaborador de de la Ser expertos Jiménez qué tal buenas tardes de la persona que más sabe de tenis de esta casa de verdad

Voz 1262 22:04 sí seguramente sí que pasó fue Marchena

Voz 14 22:06 lo que pasa si es según el juez Marchena está creando tendencia en el tenis también

Voz 1262 22:13 ha sido jugados explicó en Alicante este fin de semana en los jugadores discuten sobre la entrada o no y el juez de silla interviene vamos a ver

Voz 28 22:31 señores señores yo no voy a permitir que este partido se convierta en una disertación sobre me Triana vamos a ver si la pelota ha entrado o no corresponden a ese tribunal decidirlo

Voz 3 22:48 pues sí sí desde luego está en que hay que

Voz 14 22:53 dando forma si empieza para algunos lo que es la la la época más excitantes de la temporada

Voz 1262 22:59 la verdad que que es como se presenta en ese aspecto bien no se presenta ya piensa que cojonudo da muy buena pinta ya hay bastante

Voz 14 23:10 ya está el experto destaca me algo bueno tenemos las Ryan madre que es de las mejores del mundo

Voz 1262 23:16 las híbridas ir tiene calidades medicinales y un sabor bastante suave citó a cinco horas el gramo y me gusta mucho también las INI Silver

Voz 14 23:25 es que eso hablando de marihuana ayer Vallirana semis en guerra no me a quedar deportes fallo mío fallos haciendo nada aunque haya perdido el tenis en hierba puedes decir alguna cosa aunque ojito con Federer

Voz 1262 23:46 ver a él

Voz 3 23:50 muchísimas gracias ojitos de Frattini hojita con Federer esta yo creo que si se acaban la sección de tenis hojita confederal rapidito gracias

Olga Nebra

Voz 11 24:14 Platero y tú le lleva el momento en el que se fue de la casa de sus padres a los catorce años y su llegad a Barcelona

Voz 30 24:33 U2 suena en su memoria para recordar su primer título ATP dos mil dos

Voz 31 24:40 ah

Voz 30 24:52 era el año dos mil ocho El recuerda cómo ganaron la Copa Davis

Voz 11 25:06 seguimos con su pasión el tenis Queen de lleva cuando hizo final en el dos mil trece en Roland Garros

Voz 16 25:15 Pierre que darle descanso

Voz 11 25:20 llegamos al final mala reputación nos lleva al ocho de mayo de este año momento que dice adiós al tenis por lo menos al profesional

Voz 0230 25:40 esta tarde en La Ventana todo por la radio

Voz 6 25:42 o de los estudios de Radio Valencia el gran David Ferrer

Voz 33 25:45 bien

Voz 9 25:48 cómo estás amigo qué tal vez de verdad te gustó la peli de Queen has visto la sí que te gusta

Voz 0479 25:53 sí muchísimo la verdad que no gustó mucho si la esto está muy bien hecha nunca es fácil que tiene una película

Voz 9 26:00 personaje real y Aubenas se ha gustado más que el que el titular de requisito de ojito con Federer que está Mourinho entender la clavado ha pasado un mes nada Hay muy poquitos días con cómo lo llevas esta mañana estaba revisando el gesto que tuvo desde Erez al final cuando pide que la gente aplaude y se ponen en pie antes del último jaque cosa tan que cosas tan bonitas a veces en el deporte no siempre pero a veces sí sí

Voz 0479 26:29 sí por suerte sí que me han pasado cosas muy bonitas mucho más bonitas que mala y sí que es cierto que que hablando de mi retirada y mi último año ha sido ha sido fantástico no jamás muy esperado ese recibimiento por parte de todos mis compañeros público oí y sobre todo por por por el cariño que que recibida ha sido algo sorprendente

Voz 9 26:54 cómo lo llevas hoy cómo estás estás todavía en fase de digestión au y ha pasado como cómo lo definirías pues un poco sí

Voz 0479 27:01 que esa es qué pasa que al terminar mi carrera en Madrid pues que eso no he tenido tenido muchos actos pues homenaje eso tema de sponsors también y tampoco he podido parar no pudo tener una rutina diaria de de de estar en casa vivir una vida pues más tranquila más normal no la verdad es que estas dos semanas ha sido un poco más pausada Si poco a poco pues estoy digiriendo estoy pues bueno este verano así que es cierto que necesito eso desconectar que regenerar otra vez

Voz 9 27:31 hemos tenido un debate antes al abrir todo por la radio en La Ventana David Ferrer tenista extenista veinte extenista tenis tenista plató la vida bueno extenista profesional esa no grasas no en la que tienes academias no

Voz 0479 27:48 si hacen tenemos de tenis Javi mano hoy socio oí Israel y habrá pues bueno la sede se va a ampliar en La Nucía pero bueno es eso es algo que que ya se venía haciendo tiempo oí bueno es una manera si ligado en el mundo del tenis obviamente pues ahora mi prioridad es es mi familia no no bueno no voy a poder estar cada día en en la Academia quiero eso formarme también y hay y haber pues el año que viene qué manera pudo empezar otra vez

Voz 9 28:17 mira con esto que acabas de comentar el viernes pasado en Málaga que entrevistamos a Antonio Banderas le le pusimos el un fragmento del discurso de cuando recibió el Goya de Honor en dos mil quince que que se lo dedicó a su hija y casi se echó a llorar ese día cuando recordó que por rodar tantas películas de tanto viaje tanta cosa se había perdido muchos momentos buenos de de su hija y a su familia en general tú después de diecisiete años de carrera sientes algo algo parecido y te tocara digamos compensar un poco

Voz 34 28:49 no a ver

Voz 0479 28:51 como si es con con mi hijo no porque mi hijo pequeño tiene un año entonces ha sido último año de carrera y también ha podido viajar conmigo entonces sí que es cierto que lo he visto he visto como entrenadores que he tenido me primeramente porque dejo conmigo al principio tuvo dos hijos en unos pudo ver crecer porque bueno como es este trabajo

Voz 11 29:11 y ahora que lo bueno

Voz 0479 29:13 que que que lo estoy viviendo pues sí que es cierto que que no quiero perder perder detalle él no que habría que va evolucionando va creciendo el vínculo que cada vez es mayor y quiero disfrutar de ese tiempo si algo me ha dado el tenis es el ser poder ser dueño de mi tiempo y ahora mismo puedo serlo entonces necesito eso necesito compartir con la familia y eso también es mi mi pareja que no pues no sé

Voz 9 29:39 luego lo dijiste el último día lo dijiste de Marta eh que había sido fundamental para todos los también

Voz 0479 29:44 y aparte que bueno que que he viajado mucho y quiera eso no pues ella también tiene su trabajo

Voz 34 29:50 hay no es fácil

Voz 0479 29:53 ser pareja de alguien que está treinta y dos veinticinco semanas viajando fuera no y ahora sí que es verdad que necesite bueno quiero pero también es verdad que que tengo que confesarle más que a mí que a mí me vea a mi a mi pareja

Voz 9 30:06 hoy David en el gran reto de un tenista es no volverse a no acabar odiando el tenis me imagino que las memorias y Agassi es una maravilla no está muy bien escritas e hijo dice bueno hay que tienen que odiar este deporte no si yo creo que más que entre la gente que acaba

Voz 0479 30:23 en el deporte porque quiérase o no

Voz 9 30:26 nos preparan para

Voz 0479 30:27 para ganar para ser campeones pero quién los prepara para la retirada nos retiramos a sea entre cinco Te6 treinta y siete que como yo tengo yo ahora nos queda toda una vida por delante somos muy jóvenes entonces a veces es complicado el tema de bueno ante Andre Agassi lo que estamos hablando pues sí que es verdad que hablo del tenis porque es lo que conozco pero el perder cada semana estar fuera de casa no en no pueden apoyar te con tu familia eso es complicado y eso hay que saber digerirlo bien y hay que aceptarlo y hay momentos que cuando eres joven y no tienes esa madurez porque no puedes tener porque no nace sabiendo entonces es verdad que hoy es ese tenis en mi caso así no hará mucho más madura donde así sido transitorio y lo puedo aceptar mucho más si lo he disfrutado ni mucho menos me me he ido con con Goyo el tienes y eso sí pero con uno de mis mayores logros me había comido con con amor y cariño a este deporte

Voz 9 31:25 no habrá jugado nunca el tenis con Broncano verdad pasan el día Eli Javier del Pino ocho Leandro de lo bien que juega sobre todo Broncano latinos más prudentes

Voz 0470 31:34 yo soy el tenis retales un día

Voz 6 31:36 pero no no simplemente bueno la recta hoy déjate no cuenta sabe cómo es porque claro lo haré

Voz 0470 31:45 yo sé que él es muy fan de Federer pero claro ganador sí sí sí

Voz 9 31:51 Federer y Nadal son en esta generación del tenis como no sé como como Messi Cristiano en el fútbol quiero decir que que el el escalón para llegar a su altura está muy muy muy

Voz 0479 32:02 es que lo veo imposible que alguien es que para mí son los mejores que yo he visto porque lo convivido pero pueblo los títulos lo que han conseguido eso es algo inalcanzable practicamente no hay yo creo que no volveremos a vivir una rivalidad de jugadores tan buenos que han marcado una época sobre todo en qué momento y aparte luego está no me ha dicho Puig no olvidemos que es otro jugador muy talentosos estamos hablando de MacCain Rubén sube poco gente que que eran leyendas pues está pues Roger Rafa ha dicho que os han duplicado y triplicado en en en títulos Grand Slams que estamos hablando de que de que han sido mucho mejores a nivel de resultados y eso ahora mismo como lo vemos en directo No somos conscientes pero en el futuro va a ser difícil

Voz 9 32:49 oye David te tienta ser comentarista o o te gusta más lo de preparar a otros chavales claro para que te atrae más ahora mismo

Voz 11 32:58 sí

Voz 0479 32:59 siempre me ha atraído el tema de de de entrar ayudar au o formar jugadores jóvenes en pista no porque porque me gusta el deporte porque porque bueno es es inquietudes esas inseguridades pues creo que puedo ayudar y me gusta lo de comentarista más que nada por aprender cosas nuevas yo no me gusta estar siempre haciendo lo mismo o están en mi zona de confort sino probar otras cosas para para luego poder decidir no haberlo hecho no quedarme tranquilo de de haber bueno nunca sabes en había había te da sorpresas y eso busco como nuevos retos diferentes que que se me dan peor no pues no sé pues

Voz 9 33:36 el otro día tuve hacer un speech inglés en la Academia de Rafaela si es verdad es complicado no sé si la graduación y todas esas cosas pues no lo no a priori

Voz 0479 33:46 no es algo que me guste pero bueno me me esfuerzo porque porque creo que es importante no hacen más cosas no solo quedarte en tu ámbito

Voz 9 33:53 del ganar y perder el éxito y el fracaso Iniesta dijo en una entrevista que el año que luego ganó prácticamente todo tanto con el Barça como no con la selección que ese año le costó estar casi un año más deprimido después te suena esto de cuando te van las cosas muy bien estás ahí arriba bueno tú fuiste en dos mil trece el número tres del mundo que es como el número uno entre los mortales vamos no te te suena eso David de de Gijón es que estoy tan arriba que casi me me me desanima

Voz 0479 34:18 bueno hasta tanto no yo creo que eso también a veces cuando estamos tan tan enfocados en el deporte no vemos mucho más allá sí que es verdad que ha habido momentos que me apasiona sido tan grande en el tenis que que eso no deja de lado otras cosas importantes de mi vida de mi familia de de poder disfrutar de estar con la gente que quiero pues estar tan centrado te hace a veces obsesionó arte y eso nunca es bueno eso sí que me ha pasado pues el con la alimentación el ser obsesivo no sufres como una pequeña la derrota parece que sea lo peor del mundo no hay por ahí sí que lo he pasado mal cuando más arriba estaba no y sin embargo a veces cuando mejor esa cabeza ahí no ganas tantos partidos pues valoras mucho más todo lo que has consumido

Voz 9 35:04 oye que vaya preguntando todo el mundo que hay gente con ganas de hacerlo El Mundo Today Toni Martínez Especialistas secundarios venga que empiece por ejemplo

Voz 14 35:11 Arman o lo David bueno primero deciros que ya estuvo con nosotros en que Rosell David haciendo de comentaristas comentando la final de razón muy bien estupendo de verdad de hecho ya posó ficha para el año que viene que igual no David la pregunta que quiero que esos padres y madres que tienen hijos e hijas que están empezando ahora en el tenis en la tierra batida

Voz 11 35:35 esa suciedad es fácil

Voz 0470 35:39 eso no no es normal que a mí se sale fácil

Voz 9 35:44 pues nunca vista como siempre

Voz 0470 35:46 se estrenó no digamos si si ahí sí que está difícil pero bueno estarán sucios pero

Voz 0479 35:52 sí pero eran bien no pasa nada es lo que sí

Voz 0470 35:54 yo pensaba que empezaba a pedir

Voz 9 35:57 es recomendar a que se callen los padres cuando jugó a los niños pero bueno

Voz 0470 36:01 esa es una tarea un poquito más

Voz 9 36:02 complicada va preguntas Íñigo

Voz 1262 36:05 a la pregunta de aficionado quién pelotear un entrenamiento con con un Federer con una Dalai

Voz 0470 36:11 recibir unas es un becario has echado sobre todo con aquí

Voz 0230 36:23 sacan provecho de un entrenamiento un peloteo con una persona que no está

Voz 0479 36:27 sí hay jugadores de bueno pues sparring por así decirlo que que un poco hacen lo que lo que el jugador profesional decida no son peloteos cortos pero normalmente siempre entrenamos con jugadores en los torneos hablo eh con entre nosotros pocas veces entregamos con alguien de bueno de tipo sparring alguien no nunca siempre cogemos pista entre nosotros y nos vamos turnando

Voz 11 36:52 la bronca la bronca broncas Xavi cuál es tu pista favorita del mundo jugaría siempre

Voz 0479 37:02 la que juega siempre me ha me lo que más me impresionó ha sido la la Catedral de Wimbledon sin lugar a dudas las espectaculares sobre todo desde que sales del Vestuario está aquí mientras no se tiene algo diferente que tienen una elegancia ahí es como que ahí empiezo

Voz 6 37:19 la hierba que decía que Tito no que tienes cuando te toca contra si eres tan bonito

Voz 0470 37:28 Roberto David siempre se habla de que el tenis es un deporte eminentemente individual pero a mí me gustaría que me dijera

Voz 35 37:34 hasta qué punto es importante el equipo es decir toda la gente que te rodea que es lo que hacen es hasta qué punto te apoyan yo recuerdo algún comentario por ejemplo muy apasionado de tu madre el entorno hasta qué puntos importantes equipo

Voz 0479 37:45 es que es fundamental el equipo es el que viaja contigo cada semana tiene que haber muy buen ambiente y entenderse muy bien para bueno yo creo que que si te entiendes muy bien con el equipo las cosas irán mejor no quiere decir que no te vayan bien porque al final un jugador si están dentro eso es muy bueno y bueno y es fría yo también hay buenos jugadores pero desde mi punto de vista tengas confianza con tú fisio tuvo entrenador tu cuerpo tu cuerpo técnico en en todos los aspectos forma parte del éxito y compartir así creo que es fundamental a partir es un deporte individual pues si tienes es son mucho mejor

Voz 9 38:23 tus mejores amigos los tienes dentro del mundo del tenis o mundo no forzosamente no tengo muy buenos amigos

Voz 0479 38:29 es verdad que tengo Bonnín Rafa Feliciano López los quiero mucho oí y luego bueno jóvenes que estén con mucho respeto pero no me señores amigos bueno son de Jávea que como partido prácticamente toda mi vida Hay y bueno al final siempre tiene una cuadrilla pero mejores amigos os siempre hay dos o tres no cortados con las manos Toni

Voz 0230 38:51 hola David hay mucho hay muchos no hay algunos futbolistas no muchos que son capaces de jugar más o menos con las dos piernas tú has conocido algún tenista que sea capaz de jugar con los dos brazos

Voz 0479 39:04 no sé qué había un tenista un doblista Jensen los hermanos Jensen creo que señalaban pero bueno no sé si me equivoco estarán pero pero sí que un jugador que jugaba con la diestra sacaba con la ahí estoy con la zurda pero no no es habitual la verdad que no

Voz 9 39:18 Rafa tuvo que escoger entre el Rafa es que juega a dos manos con tanto con sí sí sí con este hecho como con el revés no no una mano final lo acertó cambiar de mano que es para jugar siempre

Voz 0470 39:30 quería digo claro él él fue el robo te diría yo

Voz 0479 39:33 a Mónica Seles no sé si os acordáis movilice todos dos manos pues Rafa jugaba así jugaba tanto la derecha como el revés todo las manos al revés ya lo hace a dos manos pues la derecha también apoyaba con con la otra mano mi

Voz 9 39:44 mi padre jugaba así palas en la playa lo cual lo cual recuerdo un espectáculo

Voz 11 39:51 parchís mano que hay en los en los campos de las canchas

Voz 12 40:05 como ves no me da miedo

Voz 0470 40:09 dicho si sitio marrón marrón con que la gente

Voz 4 40:19 luego cuando estás viendo tu partido por la tele ahí te disponga si chilla a la tele au pues es es sin

Voz 0479 40:27 ante me he visto muy pocos partidos en carrera de mística no sé si igual uno no lo ha acabado seguro nunca me nunca me he visto cuando ha pasado todo siempre bueno no se habría porque porque nunca me he visto todo lo que usted sí me he visto muy pocos bueno iba buscar una razón que no la tengo no sé porque no no hago otras cosas

Voz 11 40:49 Rojo igual yo he visto muy poco

Voz 12 40:52 es verdad

Voz 0470 40:57 el silencio es porque hay tanta precisión en el golpeo que

Voz 0479 41:01 que bueno pues es hay mucha concentración en ese momento por eso cuando hay un ruido en un momento dado pues se nota no no me lo puedes fallar es diferente a otros de

Voz 9 41:09 os recuerdo algún la eliminatoria de Copa Davis en Argentina por ejemplo mira si lo que hace es cuando estás dentro de una pista ahí te encuentras con este berenjena lo aceptas que no te queda otra no llegaron nuevas ampliar fuera de casa pero pero bueno intenta

Voz 0479 41:28 lo intentas llevarlo oí bueno tanto para ti como para el otro

Voz 0470 41:32 esto sólo sólo ocurren algo sólo ha en Copa Davis que yo recuerde como campeonato no no

Voz 0479 41:37 en poco pero en Copa Davis pisotón Sudamérica e sí que es verdad que Sudamérica son más pues

Voz 34 41:42 ah

Voz 0470 41:44 tiene pasión deportes y pasionales mejor

Voz 9 41:50 bueno es muy bien así qué pasa con la Copa Davis David que no se y me visto desde fuera claro que los calendarios son muy exigente los fin los títulos Grand Slam todos muy apetecible pero por una cosa es que hay que representa o país citar no sé cómo iba a decir la palabra deserciones y sería muy injusto no ausencias

Voz 0479 42:12 reiteradas de gente en el primer nivel no haber hay muchas ausencias iraquí no sólo en España sea no no a nivel mundial sobre todo con el tiempo porque los jugadores que más mayores pues ya priorizan lógico claro y ahora es verdad que se ha cambiado el formato a jugar una semana sería

Voz 9 42:30 al parecer toda vez que parece haber a mi forma tome

Voz 0479 42:33 está el problema que hay es la fecha que es una fecha final de año después de de que los jugadores jueguen su último torneo y hay dos semanas entonces quiénes son no muchos jugadores ya están de vacaciones iban a llegar están cansados de todo el año de viajar y no va a ser fácil que tenga bueno que vengan todos los los grandes jugadores pero si cambiarán si se pudiera cambiar esa fecha en un futuro yo creo que les darían mucho valor otra vez a la Copa Davis

Voz 9 42:59 hace un mes mes y medio ya cuando te dieron entregaron la Medalla de Oro al Mérito Deportivo aparte de decir que algún día podrás contar a tu hijo lo que significa recibir esa medalla que es que es muy grande pasaron un vídeo impidió que se quedarían habían editado la gente del Ministerio y tal con un con un montón de imágenes que resumían diecisiete años de historia con que hay más gente que

Voz 11 43:21 pues mira hay muchas no es fácil no

Voz 0479 43:27 sí

Voz 11 43:29 yo creo ahí porque está más de cien

Voz 0479 43:31 te te diría o cuando cuando jugué mi último partido en Copa Davis en Valencia porque fue en mi casa no gane nada no no es que ganar algo importante porque era en cuartos de final pero yo creo que cuando acabe ese partido Alfredo cinco horas no sea el año pasado fue no sé cuando me caí al suelo es como que a veces paso por esa plaza de toros sí digo usted

Voz 0470 43:50 ahí me me me vuelve a levantar sabes cómo que mi retirada empiezo

Voz 0479 43:56 fue como mi último bueno mi último homenaje a mí mismo por así decir

Voz 9 44:01 no tenemos por aquí rondando y a Benjamín Prado Javier Sagarna porque a las seis tenemos como cada lunes La Ventana de los libros tú se que es un buen lector que bueno que has tenido últimamente entre manos que tenga ya hay que te gusta Pérez Reverte me han dicho también no sí bueno ahora estoy leyendo el último de está está estaba muy bien bueno vale perdón no le los dos de co y ahora estoy con con con una historia España con caldo con Historia de España me Pérez Reverte y un libro un libro recomiéndanos un libro va bueno pues

Voz 0479 44:28 como Matar a un ruiseñor de Harper Lee me me encantó aparte fue lo único que que escribió oí sobre todo por la fui que iba a ir a su tiempo

Voz 11 44:37 hace poco me parece bien

Voz 0470 44:40 tomando con calma

Voz 6 44:44 eso no se debe leeré pues bien próximos así lo veo desde el equipo español en el Mundial de fútbol de Francia