La Lengua Moderna: el punto ''C'', acaba ya que me quiero ir (17/06/2019)

Voz 1 00:00 tan moderno en tan ante igual a ver como el fax y el teletexto como una señora antiestrés moderna con lector de Miguel

Voz 2 00:15 cada persona una bestia

Voz 3 00:54 este es el programa número diecisiete

Voz 2 00:58 el séptimo Programa de la lengua sí

Voz 3 01:07 dicho o la familia como Ramón García ya Ramón García

Voz 2 01:12 Miriam que bueno te miro

Voz 3 01:17 mira si me sale del alma decirte

Voz 4 01:20 yo quiero morir de vida que me maten lentamente las noches locas la urgente felicidad la bebida el tabaco la partida de póquer y las ofertas de tentaciones expertas con lencería pecado morir mientras hoy llamado

Voz 3 01:34 vivir porque me despiertas Valeria Romero

Voz 2 01:42 nunca

Voz 4 01:43 era experta la madrugada diez y media oye la escritura automática puesto Pipa Diego Valeriano pimpampum hacia la lado bonita emocionada inspiran poco en un libro que hay de Joaquín Sabina que ha sacado poesías vital que la el fíjate la el prólogo de un tal Emilio de Miguel programas que no me quieres

Voz 5 02:02 a la espera de mí como tú no

Voz 4 02:04 esta cuadra pero Valeria a quién le quieres dedicar el programa número diecisiete

Voz 5 02:10 complicadísimo es decir diecisiete bien decimoséptimo no sé pues me gustaría dedicárselo a todos vosotros chicos

Voz 2 02:18 demagogia barata

Voz 5 02:21 Telecinco mismo Aquino Héctor dice que él no ve los comentarios de Youtube pero yo los leo todos porque es mi vida esto y entonces me da muchísima vida porque como se que los que me lo que veis nuevamente me queréis pues sumó la moral

Voz 4 02:37 mucha que sí ya que se está

Voz 5 02:39 dicho programa alucinado porque hay un hijo de puta que no la queremos que que me está poniendo a parir ya habéis creado bueno igual vosotros no pero hay un Valerio hay que están diciendo a Pi sal de aquí no es el momento para mí

Voz 4 02:55 lo que te dice

Voz 5 02:57 el hijo Daniel grande Naranjo

Voz 4 03:00 dos apellido hijo de la gran puta

Voz 5 03:03 hice Valeria eres la clásica pija sin talento pero con influencias ya me gustaría a vez a la verdad pues a los pijos también somos pobres es todo claro

Voz 4 03:13 pijos también lloran lo peor de este país

Voz 2 03:16 Belloch Laponia

Voz 6 03:19 la Universidad Pontificia de Irlanda el cabreo escuchó todo el programa anterior odiando me todo todo bueno os dais cuenta apoyando a este tipo de persona estáis a pie apoyando al loro Alami

Voz 5 03:31 mismo

Voz 3 03:34 la nihilismo bueno pues que insinúa que es

Voz 4 03:36 las aquí porque estás bien relacionada que tienes contactos que a lo mejor era

Voz 7 03:41 José no es ni se puede imaginar que me follón alguno sólo por amigos cabras

Voz 2 03:51 programa es el norte

Voz 4 03:54 el Islán de Naranjo de Naranjo no pare nunca sigue se sigue para que les haga muchísimo y está la labor terapéutica de las redes y los comentarios este señor es un psicópata en potencia gracias adiós hago poco por ahí yo quiero dedicarle hoy el programa fíjate a una de nuestras invitadas que vendrá Marian frutos por qué lo anunció en las redes creo que lo podemos ver vea puso puso en Twitter mañana seremos los invitados de que Kay Valeria en la lengua moderna Si quieres asistir como público total nuestra foto por cierto Flora que renovador fama apunta eh que tenemos que renovar fotos urgentemente bien llega un señor José Alfredo de la vida eh vamos a verlo arroba cata Crocker contexto como sigue a este programa y atención a la gran respuesta de nuestra invitada por qué a la gente le interesa saber cosas de este tipo como lleva tilde cuando tiene valor interrogativos cuesta

Voz 3 04:55 yo esto me sirve para decir que hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 2 05:02 gracias empezamos

Voz 3 05:15 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 2 05:19 el chiste que me puede la comedia ávido

Voz 4 05:26 destacado miembro de nuestro público que como ya hemos dicho alguna vez el ochenta por ciento de los conocemos que ha tenido una idea acércate por favor ondea más David Davis muy bien David has traído lo que tú has has definido todo eso tu Tutu Ureta porque Cafú yo lo llamo Cafú en Cádiz lo daban directamente pito de carnaval

Voz 3 05:47 pito pito si tranquilamente se podría adaptar porque mujeres agujeros en el papel

Voz 4 05:58 recordemos que el Kazuo como lo ella es probablemente el instrumento más fácil de tocar del mundo

Voz 3 06:03 en medio

Voz 4 06:06 cantar Se puede claro porque como hay que tararear para que suelen una una prueba para

Voz 8 06:12 todo

Voz 3 06:13 la canción del concurso te la sabes déjame que afines que tiene que ver con la comedia ya

Voz 4 06:23 entonces como hacemos trabas yo la canto

Voz 8 06:26 la basado Orlando gran Cafú

Voz 4 06:28 sí sí yo melodía de la voz venga perfecto se habla de tres de tres salimos como podamos

Voz 2 06:34 The O

Voz 9 06:35 dos árabe en el concurso dos personas enfrenta cuales más por supuesto hay premios esto nos la ruleta es el concursado cutre de la moderna

Voz 3 07:01 que pierda

Voz 2 07:16 una ruta te quieres quedar a concursar

Voz 4 07:18 no me importaría

Voz 2 07:20 pues es todo una excusa huevos

Voz 5 07:26 a Congo

Voz 4 07:28 olvidado ya David David de dónde eres de aquí de Madrid de aquí de Tadic que bonito es de aquí de Madrid siempre que sea de Madrid hay que decir de aquí para que quede claro que eso te

Voz 3 07:39 David tú sabes que ya no tenemos premios no habéis tenido

Voz 4 07:44 una época que sí que bajamos a China compramos

Voz 3 07:46 hemos comprado todo lo que hay en el cine verdad deberían promocionarlo

Voz 5 07:51 cómo se llama esto un sponsor y eso es lo eso

Voz 4 07:54 falta en este programa un patrocinador un patrocinador que suelte

Voz 3 07:57 claro que sí

Voz 4 08:01 fabricante de Cafú

Voz 3 08:04 es un premio Juan Roig barro falso como nosotros Juan Roig el de Mercadona

Voz 4 08:15 te acaba de librar porque Mercadona no hace nada de publicidad pero si se quiere decir nada pero Adrià que te dedicas acaba de terminar migrado en Químicas hombre grabaron químicas muy bien aunque ya tiene mucha salida no tanto legal como ilegal

Voz 3 08:34 luego Walter White bueno venga quien quiera concursar contra David Gabriel abrir claros un aplausos

Voz 2 08:46 Ariel no ha venido para

Voz 5 08:48 ha asegura que nunca

Voz 3 08:52 están echando la bronca cómo estás muy bien yo soy de digo

Voz 2 09:03 laberinto habría como ha venido ya

Voz 3 09:05 el otro

Voz 2 09:12 qué película tampoco

Voz 3 09:13 en el auto películas porque no se está durmiendo y suerte ocho tras quitaron ocho horitas durmiendo

Voz 4 09:19 yo

Voz 2 09:20 casi otra

Voz 4 09:25 venga pues vamos ya con el concurso efectivamente no hay premios así que insistimos el llamamiento a cualquier marca de cualquier cosa no tenemos un no para nadie vale

Voz 5 09:33 se ha azafata claro buena ver yo creo que ya me gustaría hacer de azafata pero no creéis que lleva demasiados programas currando Musacchio igual ya le toca un día libre vamos a es como convenio a convenio igual yo creo que podía ser la azafata que no ocurra pero tiene que estará ahí para ver salir lo típico de becaria

Voz 4 09:52 a falta de UGT

Voz 5 09:54 a falta de UGT sindical

Voz 4 09:57 esta liberada que aún así está aquí no

Voz 5 09:59 intentaré no meter nada e intentaré que no

Voz 4 10:02 pues empezamos con el concurso y hoy el otro día hice mucho el vago y saque las preguntas de la propia Twitter lo da cuenta de Twitter de la pero es que es que se me quedó una olvidó una pregunta entonces vamos a empezar por eso

Voz 5 10:18 esto que ha extraído una ya habrán lo más vago del mundo

Voz 4 10:20 a saber la primera pregunta vea por favor amiguito de excelente ortografía me acaba de escribir la calor la RAE informa ahí yo lloramos por dentro está Esther lo lo está pasando mal

Voz 5 10:33 las nuestras drama interno porque alguien ha escrito

Voz 4 10:35 calor suponemos que en el Whatsapp o donde sea y entonces David la pregunta es qué crees que la va a contestar la RAE que la calor está bien dicho es el calor sólo adelante es tu momento me suena que tanta aceptado tanto en Andalucía como en Cataluña no escribió es que habla habla

Voz 5 10:54 esto te da seguridad extra dado la química

Voz 2 10:57 a la química hay otras cosas El Pollo

Voz 3 11:08 él ha insinuado ya un chiste que ya había entrado por favor

Voz 4 11:18 desde que esto se los no sufra esto ya no sufra en la lengua culta calor se usa masculino pero hay zonas de España América donde no está estigmatizado su uso en femenino incluso hay zonas con eso distintivo en las que se asocia el femenino a calor extremo un fuerte aplauso

Voz 2 11:33 para David eh

Voz 4 11:37 yo veo a algún colega que desde Lleida se sería de padres vamos contigo como como ya semana acabó a las preguntas que le rodea la RAE lo que he hecho es probarle preguntas a la Fundéu

Voz 3 11:52 a menos de por favor vamos con la primera pregunta

Voz 4 11:55 qué robado de la cuenta de la Fundéu fundado por favor ciénaga o ciénaga yo esto ni sabía que que esto podía ser una duda Gabriel tú que crees ciénaga o también puede ser las dos eh que es otra opción o Lucia

Voz 2 12:11 triana

Voz 4 12:12 fuera tú tú apuestas sólo ciénaga para nada no no es público

Voz 5 12:18 esto es lo que es toda una idea

Voz 4 12:21 es decir como una especie de pantano no

Voz 3 12:24 dónde vive

Voz 2 12:27 lo sabe todo tiene amigos de Lleida

Voz 4 12:30 por favor vamos a ver la respuesta de la RAE por favor ambos son válidos aunque se prefiere ciénaga así que pues

Voz 3 12:38 hombre él viene desde Vigo

Voz 4 12:44 David vamos contigo otra pregunta que les roba la Fundéu por favor vea hola una duda que es lo correcto lo han dado por muerto o le han dado por muerto esto es un clásico lo le hilo aclara se refiere a una persona de género masculino gracias lo o le diría Le han dado por muerto porque sería el complemento indirecto de a él

Voz 3 13:03 a ella luego decir que los de ciencia no

Voz 4 13:10 vamos a ver la respuesta de la RAE pues al final si el referente es una persona de sexo masculino son admisibles

Voz 3 13:16 a mí eso explica muy bien pero bueno venga casi como él le hizo una discusión clásica vamos con otra pregunta

Voz 4 13:27 por favor eh o la Fundéu cuál es el plural de hiper Button y él mismo da opciones ITER híper Button es hiper Button hiper gracias Jorge porque Jorge muy educado

Voz 5 13:41 Blanco y luego White Harry

Voz 4 13:44 yo Gabriel tú que crees hiper va todo es la hiper Banon perdona

Voz 3 13:51 buscamos

Voz 4 13:51 plural de hiper Button tu cuál crees que es arriesgar riega sea de Vigo en un autobús Gemma

Voz 5 13:58 también te una cosa en qué momento te sale escribir un tuit así en qué momento tenías la palabra hipérbole

Voz 3 14:03 esto nos aboca estás creando una tesis de repente te viene la duda no se refiere yo creo que desde luego ninguna

Voz 4 14:11 de las que están ahí pues a ninguna de esas que hay que son hiper hiper Button es hiper bastones o hiper vatios ninguna de esas crees creo que no os vamos con su apuesta personal

Voz 5 14:22 tienes otra opción

Voz 4 14:25 lo hace en un momento en su momento

Voz 10 14:30 un momento del sabía

Voz 3 14:33 no me cambiaron profesora de Lengua ya si no si no me dice nada tenemos que darle el rebote ha

Voz 4 14:44 con David que lo están sea por última oportunidad

Voz 5 14:48 a ver es gallego habla que nos hace gracia aunque sea

Voz 3 14:54 días

Voz 2 14:55 el rebote ya parada

Voz 4 14:59 bata mira esa buena puertas opta por el latín no porque la vamos a ver la respuesta de la RAE por favor él plurales híper va a todos

Voz 3 15:09 Ariel no

Voz 4 15:11 la verdad es que no teoría David vamos a ver otra pregunta por favor que cuál es la escritura correcta de la siguiente palabra Arcoiris Arcoiris o arcoíris Gabriel ves que tienes la pizarra Gabriel pues cogerla por favor queréis que es la que tú quieras y la otra sala pasa un compañero como se escribe porque ya verás ya verás es que tenemos la respuesta también lo voy a dar Paul por la respuesta mira ahí la funda de obtener información aquí me gusta mucho esto así que venga aparatito primero Gabriel como se escribe correctamente arcoiris tiempo música rancia de concurso

Voz 2 15:58 de familia porque

Voz 3 16:04 el hemos ido sólo a Gabriel Silva pero avisa venía arriba y eso para mí que soy ya nuestra opción

Voz 4 16:10 cómo se escribe arcoiris separado dices separado separado y siempre en mayúscula grandes vale cual está puesta junto y con junto con el público que cree que tiene razón aquí Gabriel o David porqué

Voz 5 16:30 hay uno que dice que los dos los dos totalmente la juegas eh

Voz 4 16:34 sí lo es que hubiéramos en en plural como sería el caso que has escrito tú Gabriel

Voz 5 16:38 a ver más pequeñita lo

Voz 4 16:41 Dani que los privatice cómo sería eso que has escrito en plural

Voz 11 16:45 a los hombre

Voz 4 16:50 arcoiris sería Arcoiris no pero separado en dos palabras

Voz 2 17:00 me has pillado

Voz 3 17:02 aquí Gabriel son una pregunta

Voz 5 17:04 hace cuánto te has levantado el toque

Voz 4 17:08 vale tampoco la forma más correcta describirlos como la escrito David todo junto con Till de la ahí el plural es siempre arcoíris a no ser que lo esquiva separado que entonces sería arcos iris que también aceptan que lo recomendable lo otro yo tampoco me he enterado esta mañana que gracias a la fondeo hemos llegado a la última pregunta por supuesto como siempre Weiss empate así que aquí no hay duda aquí os voy a poner un tuit que el hecho la captura de la Fundéu esta mañana tenéis que adivinar simplemente que está mal no es respuesta nada adelante con el tuit de la Fundéu recordemos que dice resulta paradójico pero se llama dominical a la del sábado porque equivale a la misa del domingo si queréis hasta ahí nos vale que ve Israel primero que vea algo raro hay que de un golpe a la mesa será automáticamente el ganador del concurso

Voz 3 18:00 atención momento se llama emoción se llama en alza para está contestando a una vida porque decía que si el sábado la amistad también el dominical nadie lo ve enserio serio

Voz 4 18:13 ven Gabriel ha hecho un grave golpe sí

Voz 11 18:15 atención yo creo que faltaría la preposición a pero sí ha dado mini Cal a la del sábado

Voz 3 18:25 no en absoluto dan a las gracias por el intento pero no es nada yo también hubiera dicho lo mismo David tiene su atención tenemos ahí

Voz 4 18:37 hombre un viejo conocido también levántate levántate si si la acerca del micro porque a ver qué está pasando ahí en ese tuit atención o la nueva radio está cerrado a ver si puedes abrir

Voz 3 19:02 aplicar lo que efectivamente ha intentado abrirlo se pueda abrir pero no Dale al botón para arriba quería

Voz 2 19:12 vale creo que tu nombre verdad

Voz 4 19:16 ya sé si dari que es lo que está fallando ahí Dani

Voz 12 19:18 yo he algo extraño en que si paradojas describe con J

Voz 4 19:21 lo paradójico sea como a mí

Voz 2 19:25 un fuerte aplauso para Dani ganador del concurso

Voz 4 19:34 no estoy una vez no si perdiste no perdiste

Voz 3 19:38 el Nàstic perdiste uranio

Voz 4 19:40 la qué hacemos ahora aquel hacemos las fotos estaban a niños tanto ya tienes una cuenta verdad venga vamos a hacerle a una

Voz 5 19:48 Deluxe y esto es imposible yo quiero hacerle ahora cada uno porque tú vas a quiero que pesa había que vas a poner a cara a cara de cuando eres guay y además supone el brazo cómo estás bueno

Voz 2 20:03 Gabriel

Voz 5 20:03 tú has venido desde Vigo te te mereces

Voz 4 20:06 la tirante se habla mérito hablando

Voz 7 20:08 el gallego para ponerlo luego está hablando gallego es que bonito

Voz 2 20:14 aplausos a los concursantes hasta aquí el concurso aclara de la lengua moderna

Voz 3 20:19 concurso cutre de la Lengua moderna qué mejor que Extremoduro a superar una situación delicada sentimentalmente hablando momento momento Valeria de Jane perdona que le diga a esta gente que hoy más que nunca le dais un fuerte aplauso a Valeria

Voz 7 21:10 ya cortando te adelante eso es muy de cuando la rotonda de Las Chapas que era

Voz 3 21:14 si no dejas ni de bueno y media roto con mi novio

Voz 5 21:18 pero para hacer agotó como medio ya os explico lo del medio seis que tengo miedo de que me pase lo de siempre y es que como lo dejo lo cuenta todo el mundo y luego al de nada me dan una caricia hay vuelvo luego no pues todo el mundo que lo he dejado claro porque claro era fatal

Voz 4 21:33 se lo estás contando a lo mejor a veinticinco mil personas que te van a ver en Youtube claro antes digo medio como

Voz 5 21:38 para decir bueno todavía lo dejó porque de repente me da un beso y me gusta vuelvo no pero es verdad que hay hay que cuando hay un problema de repente como que el Texas del problema lo más pequeñito en todas estas esperando al siguiente problema para dejarlo de verdad es como el círculo vicioso no pero bueno el caso es que bueno con el anterior estuve un año con él la gente pensaba un año de soltera habría que enredar con otros por vergüenza Tatiana basado en casa es el caso es que que que él es dentista no sabéis lo contado alguna vez que desde

Voz 3 22:11 pues no sé si lo dos pues el día el día que

Voz 5 22:14 el día que lo deje y me levante camufla

Voz 3 22:16 Mon enorme el Estado no en un tapón

Voz 5 22:19 me decía el karma el karma ciudad no mientes al final es una movida porque lo deja si quiere separar de pero yo es que tengo que ir tú a ratos su consulta que me hagan la cirugía del diente el pensar que no vas a otro mundo porque me sale gratis con el todavía es reciente esto no es una movida porque al final lo único que me une a él es un diente yo a veces estoy en casa llorando y me toca pendiente un poco para que se caiga y tener que volver a consulta osa es es lo esté pasando mal joder

Voz 3 22:47 no me lo que más me jode real

Voz 5 22:49 ente es no haber aprovechado estar con él para más blanca miento y luego que éste Piñol se está poniendo muy arriba igual hubiese salido gratis esa entrada soltería con la mejor sonrisa sabe es para la misa de Vitaldent la verdad es que la gente me pregunta por qué lo dejó y lo dejo porque no es familiar y nadie lo entiende no porque lo diga es familiar y me dice pero no tenemos familia Leo ves por esto es claro es que al final yo quiero cómo voy a saber que quiero tener cinco hijos entonces en Huesca o cómo voy a saber si es buen pan hombre sino es familiar claves que es jugártela mucho no creéis entonces le tengo todos los sábados que no puede salir hay que hacer puzles en casi todo el rato con juegos de mesa está hasta los huevos de mi locales es la única manera que puedo saber si este tío es familiar o no

Voz 4 23:36 por el momento tu manera de ocio un sábado por la tarde que es muy respetable es hacer un puzzle se paró que seguimos vale uno

Voz 5 23:44 es que también nunca ha tenido en casa entonces es lo que me apetece ahora emborracharse Italia desde los doce eh ya vale no entonces quería hablar un poco de las supura sol que está fresquito y porque todo el mundo dice que los que los héroes son los que han dejado no cuando dejan es como ay pobre Elián dejado pero que hace un llamamiento a que realmente los que merece la pena son los que dejan son los héroes son los que están viendo que aunque te quiere aunque está cosquillas antes de dormir aún así prefiere no estar con él es como dio hay que tener valentía es que al que le dejan ese que está tocando son los huevos de innovan y aspire porque no porque no tienen huevos de hacer nada con la habían y afrontar todo el mundo dice el mejor es el que le el que deja un hijoputa Bernal que deja tienen dos huevos de impuestos

Voz 4 24:29 estás defendiendo al que te ha dejado porque me ha parecido

Voz 3 24:32 una joya claves J

Voz 2 24:34 no como digo una cosa

Voz 7 24:44 consejito para todos cuando nos dicen lo hemos dejado es que Leander por porque no va a ser un dos tres lo dejamos a es eso no pasa

Voz 5 24:55 entonces para el tema de la rupturas chicos no seáis tontos hay que dejarlo en verano porque con las canciones de verano es muy difícil de llorar por ejemplo me una canción de verano

Voz 2 25:09 Alico de recuerda que es imposible no la dejéis en invierno dejarla me han hay que tener dos grados

Voz 7 25:22 de frente en su hijo que igual que me patrocina el concurso otra cosa es la ruptura si sólo quiere dar algunos consejos cuando claramente

Voz 5 25:32 acción ya está en el punto de arrastre a mí me pasa mucho que yo tomo el rol de madre policía no si os sentís identifica los chicos seguramente hablo de relaciones heterosexuales porque es mi experiencia eh no quiero discriminar a nadie pero es verdad que el un chico sabe cuando su novia es madre cuando se folla menos que a su madre por decirlo así es una exageración en Essen

Voz 7 25:55 ha sido como pues follar menos que a una madre porque posible nada es menos ochocientos entonces

Voz 5 26:03 la movida es que al final normal de las parejas cuando es rol madre tú eres el niño eres infantiles por ejemplo es cuando vuestras conversaciones de Whats Apps las fotos son en plan un fregadero lleno de platos un cubo de basura son como fotos y psicológicas como de hacer daño a ir cuando estás ahí luego por ejemplo te das cuenta como cuando tu novia es madre cuando ella Seba te haces un solo en casa no en plan de que sales hasta las nueve nunca sale a la mañana allegadas a veces cocaína desde todo llegas llegas ir problemas la foto pide que yo pido no diré no costes en la cama hazme la foto es a las vides tú y yo es que soy roll madre yo soy madre policía total

Voz 4 26:44 avisarle al llegar y estoy manda una foto en la cama

Voz 5 26:47 la cama en la cama Yago fumen los ojos ha gozado en todos los lados en la pared por seis gotelé sé que la mía tiene los oye

Voz 4 26:58 sabes que yo conozco a una persona que también que hacía una cosa que hacía sea hacia una foto neutra en un sitio photocall no no en una pared blanca

Voz 5 27:11 toma iba poniendo no

Voz 3 27:14 porque resulta que me lo cuentas

Voz 5 27:17 mi sección Honky saber esto vale entonces yo sabía que era madre porque al final los lo digo en serio era llegar a él llega a clase cuando dormía yo os habéis visto Mad Men que se va a maquillar pues arañarle los pantalones ya encontrar cosas de espía no es horrible luego compre estaban bata luego me daba cuenta que con pelo también quería follar cómo puedes decir follar en uno no designa mucho y quiero de no quiero además le parece como el chiste fácil sabéis el chiste fácil y luego me noto que si la madre el rol de madre cuando me encuentro con las novias de sus amigos impidió que éstos salieran ayer no

Voz 2 27:50 usted yo estudioso muy de madre porque eso eso

Voz 5 27:54 por día ya a una una tía que es rol de madre un toque la policía uno eh porque sabéis que cuando en iTunes Store de él utilizáis lo del GPS para saber dónde está él con su móvil eso es delito

Voz 7 28:09 beluga avisarles mira a mí lo nota mucho que soy madre Porque Le hago el desayuno aunque esté enfadada que como gilipollas no

Voz 5 28:22 hay una cosa que me gustaría hacer clientes he cogido parejas de España vale de famosos y quiero que me ayuda porque a veces es como o rol de madre o geisha no hay término medio no vale el rol de madre y el otro ex infantil y no puede vivir sin ella pero no les soporta o estás tan enamorada de él que él hace contigo lo que quiera ir es larga nos vamos a ver cómo son aquí vamos a la primera

Voz 4 28:41 primera regla hemos una David Muñoz y

Voz 5 28:44 no nos interesa Cristina Pedroche Se nota que está pilladito él porque sigue sin importarle que David lo escribía con zeta y Conesa crees Tita esconde con b y con esa acredita estos dos yo diría que sería ella más gays a Osama todavía están en el amor máximo pasamos

Voz 4 29:00 atención siguiente foto

Voz 5 29:04 las niñas Shakira Ron madre buena parte que podría ser su madre también no pero aun así es madre ya le está tocando lavar Vita ya eso se nota ahí yo diría que que pique cuando estaba la resistencia estaba feliz fuera de casa Adidas como Adriana te quieres independizar pues saldrá puta le vamos a siguiente por favor

Voz 2 29:25 atención igual tampoco ha dejado pasar era una pasada también bueno prefiero lo de los Reyes

Voz 4 29:36 mucha ocurra bueno Javier Bardem y Penélope

Voz 5 29:38 la pareja vamos a ganar con más glamour de prisión como como Ulises ya tenía como se llama esta gente Osasuna rectos son idílico soul como es como es lo más no pero a la vez si pensáis siempre seguro que son igual de miserables está yo si lo pienso estoy segura de que Bardem se agarra unos pedales y Penélope serrín de su acento en prime time no es verdad o que también ella joder Lele escribe a Carlos Bardem libro no para darle envidia un poco no puede ser todo tan guay hasta aquí terminaba pero es que me gustaría porque una cosa es y bueno pues que será visto a Malú ya Rivera en el centro comercial de Pozuelo felices porque vamos viendo la imagen

Voz 4 30:23 perdona explicó a la sala de radio que se masivamente Malú Louis Albert Rivera en en una tienda de cosmética

Voz 5 30:28 a ver en estás en una tienda de cosméticos osea

Voz 4 30:32 cuidado con lo que vas a decir por favor no no no

Voz 5 30:35 no es eso es eso es que estás en el mejor momento de tu vida o sea que mira yo me noto porque él

Voz 4 30:40 habrá que se mueve muy bien en la en la foto se lo ves

Voz 5 30:44 primera lleva las gafas aquí ya como en el pecho no cuando llevas las gafas el pechos que todavía está siendo de Wai en la relación eso está funcionando yo a estos son os voy a voy a hacer aquí son dice lo que sea yo creo que estos van a durar propios lo digo atención seis meses seis meses seis meses porque ella se va a convertir en madre tú dime qué político va a hacer grande gracia sea hasta Inés Arrimadas para mantenerle firme y además otra más que además es cantante de nieve entonces para terminar como superan a ruptura es muy importante y tampoco quiéreme mucho os voy a dar unos consejos enrolla tutorial porque me está haciendo tutorías de Youtube ahora de cómo superarlo pero estoy fatal aunque parezca que no quiero hacer una total y como ponen cosas de youtubers que youtuber comprado esta mierda

Voz 3 31:30 lo que hace como sonidos sólo al micro como Carlos sonidos de importa

Voz 4 31:37 Trial de Bali a Ros para

Voz 5 31:39 superar una ruptura todo bien vale vamos que de primera ruido

Voz 4 31:43 mitos de youtuber

Voz 11 31:46 Time consejo listas

Voz 5 31:49 cuando te deje no cuando las deja o lo que sea atractiva una lista de todas las solteras además tampoco hace falta que sean amigas de todas porque van a querer salir contigo porque ella es sólo quieren llegar al rarito con alguien entonces te da igual satén igual tú ya mató a las otras que va a haber plan fijo no te que en casa y luego hace otra lista con las que están casadas porque tras subir la autoestima como te hablen de la mierda que su vida no eso está

Voz 4 32:12 es muy importante hablar con gente peor que tú sí adelante

Voz 5 32:14 cuando salís oficios con el contacto cero seis que es el contacto cero ese estar un mes sin saber nada de tu pareja para que le había tenga ganas de de nada bueno como que dejaron buen rastro una cosa no hagáis contactó si todavía Davis con él la final de me pasó a mí era como jugar a mímica

Voz 7 32:31 Plan dos palabras sí vale venga más importante en ruidito autoestima la autoestima

Voz 5 32:43 a chicas hay hablo de chicas que diga la autoestima

Voz 3 32:46 Luis tope pero sí la autoestima suban

Voz 5 32:48 cortante os voy a dar un consejo no os quedéis en casa salir a todas las fiestas a todos los sitios poneros pivotes salir con escotado llegar ahí no bebáis no bebáis nada nos lease con ninguno en cuanto se emborrachan todos van a querer contigo porque tu cara no está desconfía curada y entonces tú te vas a Pilar y Pires un poco triste acuérdate empieza a contar todas las veces Cleba a dar Azam bomba esa noche cuando entusiasmo y eso te va subir la autoestima alguno

Voz 3 33:14 pues vamos acabando acabado

Voz 5 33:16 qué has aprendido en esta relación pensar que has aprendido por ejemplo y lo aprendido oye pues que de repente cuando la avería en el dentista digo seis artesano estés artesanos durmiente hoy es artesano si le veía cómo cómo haciéndolo de Goss con su auxiliar una envidia que has aprendido ya aprendido muchas cosas aprendido que que no me gusta dando a hacer el amor

Voz 4 33:36 Ana

Voz 5 33:37 o por ejemplo aprendido que el punto el punto C el punto CC he aprendido el punto hace seis cuál es el corredor que me quiero ir fletó caso Gürtel abajo y eso funciona

Voz 2 33:49 alerta roja

Voz 3 38:12 contar con nosotros por favor muchas gracias muchas gracias Leandro porvenir cantar oye qué bonito eh y además mira

Voz 4 38:23 sido tan bonito que hila un poco un poco con tu sección

Voz 5 38:27 es el Valencia

Voz 3 38:30 qué tal con el final final de tu sección no y la nave tras el punta con el espíritu

Voz 4 38:43 bueno El mundo es tuyo canción de castillos de fuego el último el tercero no tercer disco eh

Voz 3 38:50 dos mil nueve

Voz 10 38:55 así es ahí empezó un poco todo pero en realidad el primer disco fue dos mil trece

Voz 4 39:02 pues de Murcia hay que decir que bueno quizá la capital del rock español

Voz 10 39:07 ahora mismo de decirlo hay que vivirlo porque Murcia buenas esperando el triste debería decir que a de moda hablando sí sí sí sí sí

Voz 4 39:28 te va muchas cosas mucho concierto es mucho grupo Barry Brava que estuvieron

Voz 3 39:33 con la ayuda Suecia choque porque porque

Voz 4 39:38 claro porque

Voz 10 39:38 la huerta foros temáticos de allí pues

Voz 3 39:41 ah sí

Voz 10 39:45 no sé yo creo que bueno es verdad que hay montón de actividad cultural y al final eh

Voz 4 39:50 además que hay como mucha actividad cultural para el tamaño que tiene que que no solo

Voz 10 39:55 sí sí es verdad llama la atención porque hay mucha gente que dice pero Murcia no sé no sé ni dónde está en el mapa sea yo nunca ha ido a Murcia no ha sido bien hay manga como a cositas al revés yo de caña Murcia cita obra tanto es el momento de ir ahora sesgo veinte grados

Voz 4 40:20 ahora estáis aquí porque sí que eso ya es una razón porque aprovechamos para hablar del festival más música

Voz 10 40:28 sí

Voz 4 40:28 qué va a ser en Madrid el veintiocho y veintinueve de junio en el auto fina de Madrid que esto ya Mora en un auto firme un auto en Madrid

Voz 10 40:35 no lo en Madrid es no a ahí ahí

Voz 25 40:40 sí bueno tocar en Cube que siempre hace el seis cuando dices joder nunca tocado aquí nunca toca que yo creo que nunca

Voz 4 40:47 porque no estoy pero muy poca gente puede marcar esa casilla de que se autodefine Madrid Race veintiocho veintinueve de junio la peculiaridad de este festival es que sólo hay músicas

Voz 3 41:02 quizás porque pues

Voz 10 41:04 vamos a darle visibilidad a mujeres en la música

Voz 3 41:07 qué dice música si ésta como la gente estoy Francis en el mundo se nota ya más si si no

Voz 10 41:13 aparte que es verdad que ya se va notando un poquito que la gente se va concienciando digamos como si hubiésemos poderosas y bueno el día veintiocho y veintinueve vamos a demostrarlo ahí necesitan referentes femeninos pues sí que es verdad que al final bueno que yo creo que están haciendo cositas como esta que es agradecen mucho

Voz 4 41:31 a las cosas de acuerdo cuando estábamos estoy yo en el festival de Vitoria de repente vinieron unas muchachas de diez u once años que no sabían quién era pero

Voz 3 41:41 no directo con fotos aquí pero no me da beso esos y luego le cojas

Voz 10 41:48 no lo teníais búlgaras mimos claro es cuál de tener referentes

Voz 4 41:58 mira te voy a presentar voy a presentar a otra amiga porque además el programa está quedando muy dramático muy de chicas y me está gustando mucho yo lo va a presentar Julia

Voz 26 42:06 ella es música es deporte es cultura es Radio SL es periodismo pero sobre todo es inspiradora ella es

Voz 25 42:19 María Gómez

Voz 2 42:26 cómo

Voz 10 42:27 hacía nada Larissa esta cita Julio Kebir a todas estas cosas es lo más bonito que me han dicho lo más

Voz 4 42:36 yo nunca le decimos Marianne fruto improvisa que tal muy

Voz 3 42:44 muy bien porque es que yo no conocemos

Voz 4 42:46 ya hace mucho tiempo pero también mucho tiempo que no veía

Voz 25 42:49 no nos veíamos prácticamente desde que me fui de aquí

Voz 10 42:52 sí tiene claro lo vamos a contar

Voz 3 42:54 pues ya lo cuenta María pues el tema es que es que me

Voz 25 42:57 de ver tanta gente porque tanto

Voz 10 43:00 que tengo que decir cuando la vida moderna empezó que comía piruletas no en serio para atraer yo yo hacía producción

Voz 11 43:13 para traerá tres cinco tres he pagado

Voz 25 43:19 entonces cuando hay días que me encuentro gente haciendo cola esto Reale no venía no venía mucha gente

Voz 5 43:24 tiene María que es lo más que va al revés no me

Voz 25 43:27 cuenta que me fui esto empezó a subir

Voz 27 43:30 tenéis

Voz 10 43:33 pues yo creo que fue como hace tres años el póquer giras fíjate franquicia apoya claramente el problema es que yo no quería pero bueno yo me alegro de que esto siga funcionando tengo una queja puedo quejarme

Voz 4 43:50 por supuesto María no me no me

Voz 25 43:53 consta este tema porque no puede decir la gente que sólo escucha la radio por favor que en algún momento busque me habéis puesto a mí haciendo el Air Guitar ya dispuesto a Mario

Voz 10 44:03 al falo Patti Smith claro es que a mí me parece gracioso soy yo no sé yo variado tú no eres tú no

Voz 3 44:15 sí sí claro

Voz 10 44:21 era para que hubiera mejor escribí simula un trabajo programa oye pero igual de programas no de verdad

Voz 5 44:38 que yo no conocía

Voz 10 44:40 como mal menos de una semana

Voz 5 44:43 en bucle con vosotros fascina y voy a ir al Autocid nadie si ya está

Voz 10 44:49 nada y luego María

Voz 5 44:51 María es como que tenemos amigos en común vamos como una carta unas carreras en paralelo

Voz 7 44:56 había pues obstáculo que pasa a veces entre famosos cosas pero bueno famosos de segunda

Voz 4 45:02 pero qué os quiero

Voz 5 45:04 seis cuando te crea supervivientes no le conoce ese rarísimo

Voz 10 45:07 mira tanto Like a su madre

Voz 5 45:12 entonces me hacía ilusión que venga entonces me parece el mejor

Voz 10 45:16 Nos estuvimos ayer de hoy conocemos

Voz 25 45:19 Nos estamos dando la ayer mi madre me dijo Le dado al corazón mi madre tiene un Instagram de corazón que creo que eso es como que me gusta

Voz 10 45:29 eso sí

Voz 25 45:32 esto es verdad lo voy a permitir pero creo que hay una espiar no Piers muy bonito y me encanta uno Vicenza Riche ha dicho que es espiar exactamente porque sería como con con algún objetivos poco Juan vio tu Dios

Voz 4 45:45 a ver si está soltero

Voz 7 45:48 el hombre yo miraba estamos hablando de la vida o sea Arnau que mira blanco y como admirando a mirando tu trabajo

Voz 25 45:58 es aquella que estas ojo medio soltera

Voz 10 46:01 por qué no sé si os habéis dado cuenta de matiz Elbicho me dio deja la puerta abierta toda regla totalmente

Voz 3 46:08 creo todavía pero bueno que viene

Voz 10 46:11 a salir esta historia muy de cerca para todo

Voz 4 46:13 que no lo es verdad empezó con la vida moderna de productora incluso buscada algún vídeo porque claro contando es verdad a veces una sección en en Youtube que está con con tres personas de público muy entrañable por todo lo que se ha transformado ahora algo que empezó muy poco a poco pero luego has hecho mogollón de cosas yo hoy que es lunes como todo el mundo sabe

Voz 3 46:34 sí lunes día diecisiete de junio diecisiete a que aquí nada es que es una máquina fíjate que curioso eh

Voz 10 46:45 no no lo estoy notando en el atardecer quilla está casi no es momento de la verdad

Voz 4 46:50 querría comentar algo sobre algo que acaecido este

Voz 10 46:53 bueno sí voy a las nueve y media si queréis ver

Voz 25 46:58 el último programa el programa especial fin de temporada fin de temporada y oye esto le la tele nunca

Voz 5 47:06 ahora hay cuarenta y cinco ya igual finde

Voz 10 47:08 mi madre está este programa

Voz 7 47:11 a ese problema de que usted me habla un programa que hemos hecho durante una temporada la dos programable porque ha pasado porque habla siempre

Voz 10 47:16 bueno no lo sé mírala mírala que no que se lo decía antes

Voz 25 47:22 esto es como ahora que estamos todos pensando en Chicho el Un dos tres cuántas veces volvió es verdad unas cuantas la última un poco regular quieren no te dice que Miriam Díaz Aroca no estén septiembre haciendo ese programa de que usted

Voz 4 47:32 no creo no creo pero bueno

Voz 25 47:34 que que os esperamos esta noche ya veremos qué pasa

Voz 4 47:37 Dios proveerá la has estado también en has cubierto mundiales hasta en un Mundial

Voz 10 47:46 bueno en realidad de todo no pero lo de

Voz 25 47:47 mundial es algo que que fíjate que sí que que es algo que me ha hecho mucha ilusión porque tú lo piensas no es cómo cubrir el Mundial unas olimpiadas algo así como que es todo lo que era en Rusia

Voz 10 48:00 lo que tengo que decir que rusa mola

Voz 5 48:03 jugó John Rusia es lo mejor sí me encantó Moscú parece que tiene un rodillazo pues porque al final ves tanta historia que de repente vas andando y es como se ve el comunismo y el capitalismo y el típico edificio de la URSS y al lado un un mal en plan Natividad pancarta de Mc Donalds enorme me parece

Voz 25 48:21 es verdad que en nuestro caso a él está el Mundial lo típico que además imaginábamos la seguridad cabía por el peligro de los ultras que no aparecieron había otro tipo de ultras agradecería que la gente fuese al fútbol con menos alcohol y más ganas de ver deporte lo dejó tal vez un poquito más de respeto a la gente lo dejo pero yo qué sé

Voz 10 48:40 sí así trabajar

Voz 4 48:46 no te da un beso mitad el reportaje ya te

Voz 10 48:48 pues mira me encantó porque hubo uno que dijo

Voz 4 48:51 no

Voz 28 48:51 es que a ver te has sido mundial pero esto es como su mecánicos acoja de la mano de gran uno no esto es como si saltando por el culo

Voz 2 49:09 fue

Voz 25 49:10 que se lo dijo así como Bruno pero Rusia es recomendable como típico viaje de mochilero a tope y ciudad ciudad ciudad

Voz 4 49:18 sí me los rusos no preguntas de los ruso un poquito Cuco

Voz 25 49:21 yo creo que los rusos viven bien entre los rusos no le gusta mucho la gente fuera no no hablan inglés apenas la mayoría no

Voz 5 49:28 ya sea es cómo son ellos y ellos verdad

Voz 25 49:31 entonces tienes que hacer tu pum viaja tu bola

Voz 10 49:33 ya no es como cuando te vas a lo mejor a Cuba

Voz 25 49:36 esto en cada rincón hay alguien que tiene ganas de hablar y te cuenta

Voz 10 49:39 en Rusia hablamos son mapa dentro

Voz 5 49:43 le hiciste lo del baile chupito

Voz 10 49:45 que estaba trabajando pero sí que me sorprendió a mí me cueste lo que me dijo

Voz 25 49:51 es que come muchísimo sushi es uno de los creo que es el tercer país del mundo en el que se come más datos locos que aprendí para irme al PP ya había esto es verdad sitios de comer sushi veinticuatro horas

Voz 10 50:03 entonces tenía unos cámaras también me María cuatro horas a las puertas de la mañana

Voz 25 50:09 vi a comer sushi las cuatro mañana y tarde adiós

Voz 10 50:11 lo encuentras lo lo esas amistades pero si seguimos fue como experiencia me quedo con la

Voz 5 50:20 te gusta hacer María

Voz 11 50:22 pues la verdad entrevistar a gente

Voz 25 50:25 creo que es lo que me gusta mucho la parte del dificilísimo como bien sabes lo que es dificilísimo a preguntar cosas que sorprendan al entrevistado la gente por ejemplo ahora que vosotros que estáis con disco nuevo os han hecho veinte millones de su teníamos una coña aquí con míos

Voz 4 50:44 es la caja de las preguntas

Voz 10 50:49 eso es ahí que tenemos que volver a él

Voz 3 50:53 eso debía divertido

Voz 25 50:55 pero desagradable pero no porque tiene un robot sabe ya cuando te pregunta todo el rato

Voz 5 51:00 mejor es verdad que cosa porque nace más pregunta pesa un hobby aparte ya por saberlo a que dejamos ir a Rusia Teresa hacéis algo que no tenga nada que ver con la música

Voz 13 51:13 pues yo jugaba al bádminton

Voz 10 51:21 dejé El tenis tenis pero me divertía vamos el bádminton te das estaba Carolina Carolina llegó y jueves mira a lo mejor podía eso yo Carolina

Voz 5 51:34 te al bádminton es que cuando hago lo que sabe

Voz 4 51:37 aunque ya la Alianza una vez con eso en el programa

Voz 5 51:41 la verdad es todo

Voz 10 51:45 es verdad pero yo

Voz 5 51:46 muchas bádminton también bueno me gusta más el Voley pero porque más rápido que el bádminton tiene ese punto de que le das mató como a cámara lenta tantos estas ocho horas esperando llega en realidad súper sensual porque te da tiempo enamoró

Voz 10 51:59 la persona sesuda

Voz 25 52:03 la sesuda poco con lo cual todo el mundo está bueno

Voz 2 52:05 vais dudas del cabreo de que ya ya

Voz 3 52:11 me encanta este pijo existía pero atómicas que más que el pádel es algo poco si antes del padre

Voz 4 52:20 digamos estables cual las comunidades de vecinos común

Voz 3 52:22 sí sí cambió la pista de squash pero luego ya cayó desgracia ya no es verdad

Voz 5 52:28 de pequeña ya que me llaman pija pues a machacarlo no no pero es verdad mi madre está obsesionada con que sea profesional de golf con diez años entonces claro yo soy zurda seis la pasta que cuesta los palos para zurdos

Voz 7 52:42 claro y mimar tienen que se unen para me compró una bolsa entera jugué una vez y ahí está muerta de las afueras

Voz 2 52:52 es decir

Voz 3 52:55 mil euritos al dos mil uno

Voz 5 52:58 no Héctor como negro rico

Voz 3 53:01 voy jugando al golf

Voz 10 53:03 estás en la edad eh porque es lo típico que en realidad se queda para ir con los colegas vamos la barriga adaptada tomarte algo en realidad no

Voz 25 53:13 los deporte en deportes que no son deporte Weiss paseo claro Tiger Woods de mando

Voz 3 53:17 mismo aquí

Voz 7 53:20 no no ya con el gol

Voz 10 53:23 bien es verdad que tras profesional perdona mira si me iba pues toda España sí que está federada de todo sentido igual con baloncesto chiquitita pero tú das sola o va por era equipos que cuanto sois en bádminton pues depende en cada quién te mola venga no hay una regla

Voz 25 53:50 sí cómo no bueno al final sí que se aquí

Voz 10 53:52 así picar un número determinado que la verdad es que el número me

Voz 2 53:57 también

Voz 10 54:02 pero pero sí me pero no sólo esta pregunta

Voz 5 54:04 ya en super intereses por el bádminton es crear super loca con los deportes saber a ver qué decir como cuando has abordado que sea aquí está la cómo se llama Red gracias

Voz 2 54:16 aquí está

Voz 7 54:18 dos cuatro cinco cinco por ejemplo jugando dice no no hoy dos y todo porque ahí

Voz 2 54:31 yo dijo

Voz 10 54:33 como en el tenis nos obliga al doble doble femenino dobles

Voz 3 54:37 pues eso es lo que hemos aprendido no se puede jugar cinco contra fin por eso Valeria nunca cubrirá unas olimpiadas manda es verdad ya puede hacer lo que quiera

Voz 4 54:53 oye que me quedaré aquí mucho rato más Francino tenemos que cerrar así que María no te deje nada dentro eh creo que vender

Voz 25 55:01 eh bueno quiero decir una cosa me alegra haber venido porque me ha salido un business en este rato

Voz 3 55:07 en serio sí

Voz 25 55:10 que organiza el Tour además me me ha dicho te vienes a presentarlo ambiental apunta yo he dicho

Voz 5 55:15 María que hoy es el final de tempo

Voz 10 55:18 Prada Villar

Voz 2 55:32 que vuelvan vale Biarritz no está aquí el programa

Voz 15 56:00 bien Do You yo me

Voz 29 56:34 claro

Voz 30 56:44 ver que lo que haya que dar eh tú tremebunda de vivir de no de la ira la boda de

Voz 32 57:34 eh

Voz 30 57:40 la la la eh que ya eh

Voz 33 58:20 ah

Voz 29 58:36 tranquilo