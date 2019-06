Amistades peligrosas

Voz 2

00:05

los pactos municipales consagra en el tripartito de derechas normalizan a Vox el PP sale ganando con muchos menos votos conserva gran parte de su poder municipal Vox consiguiese reconocido como socio en la derecha y Ciudadanos es el que paga la fiesta de Casado apoyando sus alcaldes a cambio de casi nada y con considerables costos de imagen tanto en España como en Europa en tiempo récord Vox ha conseguido lo que en otros países la extrema derecha lleva años buscando la integración en la derecha en realidad es un regreso al pasado las tres partes del Bloque tienen un mismo origen el PP de Aznar donde la derecha vivía unida que Ciudadanos blanquilla la extrema derecha o que se deje contagiar por ella que es lo mismo es como mínimo inquietante pero es peor todavía que intente negar lo evidente que participa en gobiernos de mayorías con Vox que el PP haga de bisagra no quita que los socios son los que son las bisagras junta no separan ridículo el mismo habla de operación de Estado en los votos de Ada Colau las teorías conspirativas nos encantan los humanos porque señala un culpable nos permiten eludir responsabilidad extraño operación de Estado la que enfrenta a varios con Ciudadanos y permite que los socialistas pierden en beneficio de Esquerra alcaldías como Lady Day Tarragona gracias al voto de los Comunes Valls sufrió una estrepitosa derrota en Barcelona el político con más vanidad que orgullo pero con oficio ha visto una vía para recuperar protagonismo es probable que valles haya dado este paso pensando en presentarse a las elecciones autonómicas catalanas pero el espacio que representa es reducido hice además a disputar los ciudadanos da para poco confundir una maniobra personal con una operación de Estados son ganas auto engañarse algo muy común en política en general y en el independentismo en particular Manuela Carmena deja el Ayuntamiento corren rumores sobre su futuro como ministra de Justicia seguiría una pena que dejara la política una mujer que la dignificado y que sabe de empatía y respeto en tiempos de arrogancia postureo y oscurantismo