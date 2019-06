La ventana de los libros

Voz 1 00:00 ya no estás de incidentes vía para vivir ahora quiero vivir para contarlo la de los libros con Benjamín Prado

Voz 0313 00:31 Benjamín Prado buenas tardes buenas también lo bienvenida de La ventana cómo estás muy bien cómo estás después de un fin de semana triunfal que tienes que contar contarlo sea triunfal de disfrutar mira al disfrutar ya Feria del Libro en Madrid la Feria del Libro de Gijón porque más con este fin de semana

Voz 0281 00:46 pero también alguna no estoy muy agradecido a todas las hacia dentro Esther Esteban a que iban a a comprarme libros pero sobre todo estoy encantado porque en la de Madrid de verdad bueno con también ha sido el de cada diez personas seis son oyentes de este programa es oyentes de La Ventana no siguen en los libros y en los relatos en Cannes

Voz 3 01:04 que llamen a los de GM oye si es que se lo haga ver nuestro dinero costó llevártelo lección buenas

Voz 0281 01:11 si te gustan los libros de literatura los lunes

Voz 0313 01:13 esta VI los martes y los mismos hoy porque te gusten otras cosa pero los lectores desde los ocho oyes muchos tú sabes qué pasa

Voz 0281 01:20 estatal corren se me ocurren pocos

Voz 0313 01:22 hay algunos se me ocurren pocos temas de conversación más a menos y más agradables que que comentar un libro y tú sabes encomendarse lo alguien además tú sabes qué es lo que me

Voz 0281 01:31 dice además el noventa por ciento de la gente que me lo dice

Voz 0313 01:33 que no lo pasáis yo se lo digo es que es verdad pero pero es que oye el dato de hoy en la Feria del Libro de Madrid

Voz 0281 01:40 de cerrar este año con un catorce por ciento más de ventas en una extraña los dos han sido apoteósico Miraflores

Voz 3 01:46 el sábado por la mañana ahí yo recuerdo

Voz 0281 01:48 dado que estuve firmando en una caseta un está muy pequeñita y además no había no por no haber no había ni youtubers influencer nada estábamos Antonio Muñoz Molina Enrique Vila Matas Si yo fue apoteósico apoteósico saquen los escritores literarios todo todavía tenemos futuro en aquel sábado por la tarde había un amigo tuyo como se llama Joaquín Sabina

Voz 3 02:05 que cantaba Sabina sí sí sí no sé si se Javier Sagarna buenas tardes director de la Escuela de escritores

Voz 0313 02:12 es como ha ido el convoy estamos ya terminando el concurso esta temporada estoy pues si hace falta una última plaza para la final

Voz 4 02:17 exactamente esta es la última frase que vamos a dejar la última oportunidad para escribir durante durante la semana ha borrado la semana que viene tendremos la última final semanal la siguiente semana la última final mensual en tres semanas la gran final de los seis mil recuerdo la frase desde la semana pasada para empezar a construir a las historias cuando acabe es la dejas fuera cuanto relatos hemos recibido pues seiscientos sesenta y tres hasta mal no está mal no está mal verán poquito más difícil creo que hemos tenido pero así es ciento sesenta y tres relatos está muy bien

Voz 0313 02:44 bueno pues luego saludamos a los finalistas si votamos para ayudarnos a seleccionar quién es el mejor hoy queremos una invitada una quitada escritora autora de de novela negra bueno la novela que presentamos esta tarde en realidad es la última de una trilogía una trilogía con dos inspectores literarios de esos que te dejan huella a las Pons la novela o en el reino de la araña ya que decir que su autora no se andó nunca por las ramas porque ya han el comienzo en Muerte en el ministerio armaba un ministro un político de buenas a primeras el segundo en tiempos de crimen una bomba pan banquero que también la comentamos aquí en La Ventana

Voz 5 03:21 ahora bueno ahora ocurre esto

Voz 0136 03:24 el serían cerca de las dos de la madrugada cuando llegaron a casa discutían en voz baja para evitar que los oyeran los vecinos el hombre metió la llave en la cerradura ya abrió la puerta a pesar de todo le cedió el paso ella entró con gesto digno y se quitó el abrigo para colgarlo en el armario empotrado del recibidor era la enésima disputa del matrimonio variaciones sobre el mismo tema la batalla comenzaba con cualquier nimiedad pronto se sucedían las escaramuzas en un in crescendo de reproches quejas insultos la vieja retahíla de agravios que iba incrementándose con los años los dos eran personas bien formadas de buena posición reputada socialmente pero discutían entre ellos como auténticos rufianes después de guardar su abrigo la mujer se dirigió al salón con paso decidido mientras volvía la cabeza para responder agriamente a la última frase hiriente de su marido entonces sintió un dolor agudo en el esternón que le traspasó el pecho cortándole la respiración una hoja afilada le seccionó después el cuello de lado a lado limpiamente cayó al suelo muerta la sangre que manaba a borbotones de sus heridas

Voz 1904 04:33 en rápidamente la costosa alfombra oriental adquirida en el último viaje de aniversario Él tuvo más tiempo pudo ver cómo moría su mujer

Voz 0136 04:43 y contempló el rostro del asesino a la luz intensa del recibido

Voz 6 04:47 abierto

Voz 0313 04:52 pues saludamos ya a la autora de En el Reino de la araña que es M del Val es pseudónimo de Marta Fernández Cuartero Marta buenas tardes bienvenida La Ventana

Voz 7 05:00 buenas tardes ya adjudicada algo que no te tocaba que

Voz 0313 05:03 andó si no no ya ya ya me tocó las narices tener que meter en la UVI de Isaías justo en La Ventana de los libros ya llaman ya verás el viernes anduvo pero

Voz 3 05:12 no es de los que defiende golpeándose con conjugado muy no saben si esto no ha sido así

Voz 0281 05:17 no Bray un famoso chiste en que en que un alumno esta vez dice bueno sí indicó que pasó con Lázaro dice fue Dios lo dijo levántate y anda ya cerró andó dice el otro anduvo gilipollas dice bueno al principio anduvo un poco gilipollas

Voz 8 05:29 no

Voz 0313 05:33 Marta la trilogía es el es el final de algo es el principio de una saga más larga es una trilogía que que surgió sobre la marcha

Voz 7 05:41 es una trilogía que surgió sobre la marcha ahí es el final de lo que es de los tres libres no sé qué habrá después NYSE habrá algo pero sí que consideré que ya lo que tenía que decir lo había dicho que estos tres personajes y sus peripecias ya se habían terminado antes de empezar a decaer agotarse pues creo que está bien

Voz 9 05:59 despedirlos en un buen momento habiendo leído

Voz 0313 06:01 las las tres novelas las tres historias yo entiendo eso de sobre la marcha porque el el la primera efectivamente es la política un ministro en este caso luego a la segunda dices el poder financiero otro escenario otro territorio esta última ya es general ya es la sociedad haya es la la corrupción es un poco no sólo el crimen en general sino la corrupción es el hilo conductor de de toda la trilogía no claro iban saliendo van saliendo cosas

Voz 7 06:26 sí sí es tremendo tenemos un país para inspirar

Voz 0313 06:28 no es verdad no la verdad es que la situación

Voz 7 06:31 son de España en los últimos digamos diez años es bastante desolada con los estragos de la crisis el la caída del estado del bienestar sin embargo el incremento de la corrupción ideó las injusticias la desigualdad y si los abusos de los poderosos

Voz 10 06:50 hay materia hay materias gracias crimen es la patria de la novela negra a todo bondad de bajos fondos donde hay delincuencia donde robo donde

Voz 0281 07:00 abuso hay no verdaderas lo cual debería preocuparnos lo digo como vivimos en una en un florecimiento de la novela negra y policiaca tan enorme debe significar que las sociedades están más podridas que no posiblemente

Voz 7 07:11 yo creo que ha habido un cambio en eso importante no en la época dorada de la novela negra en las primeras décadas del siglo XX efectivamente era era si era estaba inspirada o sucedía ambientes sórdidos en los bajos fondos con esos detectives privados cínicos y descreídos esos tipos duros que investigaban por su cuenta y luego larga fase decadencia yo creo que actualmente es es diferente ahora es la burguesía ahora es una determinar estamento social determinadas instancias

Voz 0313 07:39 Juan los ricos sí que tienen un poder que bien

Voz 0281 07:42 que con esta novela también efectivamente Dean

Voz 7 07:44 tienen un poder creciente son capaces de de de socavar el sistema idea arruinar la vida de muchas personas es terrible

Voz 0313 07:53 yo yo quiero contar detalles a los a los oyentes que no conozcan el perfil de las Pons

Voz 0281 07:59 algunos elementos interesantes en el caso del inspector

Voz 0313 08:01 es el que es el contrapeso de la de la policía metódica ordenada y demás hay algunas frases lapidarias que tienen que ver con este cambio de paisaje el que hacía referencia Marta muy interesantes no dice en un momento en esta novela es simplemente en esta en la última parece que nos hemos quedado dormidos para todo lo que no nos atañe individualmente ese es un retrato de nuestro tiempo o muchos hablando de la corrupción muchos ciudadanos parecen no darse cuenta de que lo que esos se llevan se lo están quitando a ellos a nosotros a los demás o una ya que ésta ya es más directa vasca directamente en un interrogatorio del inspector Pons dice una esposa que dice

Voz 9 08:36 los negocios el marido no suena de algo

Voz 0313 08:39 dudas menuda novedad

Voz 7 08:42 sí la verdad es que bueno tampoco es muy representativo eso luego se dice que que no son todos los casos ni muchos pero alguno hay y es cierto que que efectivamente hay muchas personas muchos familiares de esta gente que se dedica a estos trapicheos que a estas montajes ya estas tramas que no tiene ningún problema en gastar a manos llenas y sin preguntarse dónde proviene todo el fruto de esos delitos y luego después pues de protestan por su ignorancia ir probablemente una parte de verdad vaya porque ay bueno hay personas que no no se enteran de de lo que hace su cónyuge que verdaderamente si lo sospechara pues supongo que sí

Voz 0281 09:21 los delitos hay HB también en en tu novela están son más difíciles yo creo de muchas veces de resolver porque como los bajos fondos está en las altas esferas en las altas esferas hay muchos abogados hay muchos despachos de abogados hay muchos testaferros mucha gente que dificulta la llegada porque a uno que roban un supermercado al final lo pilla la Policía hay lo pilla él no pero aquí es muy difícil llegar no ya sea decisiva en vicepresidente del Gobierno en la cárcel cosas y es verdad pero parece que cuesta mucho llegar no de hecho que hace unos días tiene que desentrañar una en fin una tela Doña muy muy muy espesa hasta llegar a la verdad no sé si las entramados

Voz 7 09:58 muy complejos si es realmente difícil empiezan a hacer a sociedades de todo tipo participadas unas por otras y mediando paraísos fiscales con procedimientos de vuelta del dinero realmente endiablados que son muy difíciles de de captar pero yo creo que lo más preocupante de todo esto es que si existen estos grupos poderosos que son capaces de montar estos tinglados Marie sostener los enriquecerse con ellos y que cada vez sean más y que sean tan poderosos es también porque en cierto caldo de cultivo en algunos sectores por lo menos de la sociedad

Voz 11 10:31 un una permisividad o cierta

Voz 7 10:34 blandura a la hora de rechazar este tipo de

Voz 0313 10:37 cuando no incluso fascinación eh fascinación

Voz 7 10:39 con aquello de que los malos que simpático son trece que interesa

Voz 0313 10:43 Davis dos camiones buenos que todo

Voz 7 10:45 sí que aburridos no pues si hay hay de eso y también porque nos afecta más de cerca saber que nuestro vecino ha entrado en casa o que a nuestra madre la han robado el bolso por la calle sino roban camas de hospital lo kilómetros de autovía pues parece que eso nos llega como más de lejos del existe la frase

Voz 0313 11:03 con todo el puro bueno pero no tiempo de puro malo habría que empezar a meter la también una pregunta una curiosidad casi logística el espectro Lavalle cuando se mete de cabeza en un caso en no duerme no no vive osea está entregada al cien por cien todo lo demás residente en el caso de una escritora en tu caso concretamente eso ocurre también cuantos está construyendo una novela o eres capaz de separar un poquito

Voz 7 11:28 yo sé paro por eso tengo un seudónimo tengo que separa los dos mundos el de mi profesión y este mundo literario Irene yo escribo saltó de mata tengo muy alto lo malo asaltó de Mata

Voz 9 11:39 es muy destacado no cero planificación

Voz 7 11:42 o sea para mí la novela es una aventura en la que yo vivo igual que los inspectores tengo sus tropezones sus errores sus palos de ciego exactamente igual que ellos porque no sé yo con un tema hay unas vagas ideas empiezo a escribir iba saliendo

Voz 3 11:56 tiene esto es mucho para atrás pero le gusta dar palos de ciego siempre y cuando el ciegos a Borges

Voz 7 12:03 pero luego hay que revisar mucho pero pero sí sí es así

Voz 0313 12:08 pero es curioso porque las tramas de tus novelas ya lo has dicho tú son muy intrincadas tienen muchos y muchas su tramas muchas Frechilla yo me imagino Rosell Laporta la nevera o un encerado con post it con flechas qué tal

Voz 7 12:21 no un trabajo de revisión ímprobo eso sí mucho hay que releer y volver a leer y tachar y quitar y cambiar pero realmente yo en esta novela de la que hablamos iba ya por la página trescientos ya no sabía el desenlace no sabía quién iba a ser el a la los asesinos si es auténtico es que es lo que me divierte

Voz 0313 12:42 o sea la aventura de escribir aventura por la aventura es

Voz 7 12:44 la mente o pues yo creo yo ya conocer

Voz 0313 12:47 hay otros tres escritores de aquí en la mesa yo no soy uno de ellos tanto Roberto como Benjamín que es el decano digamos como Javier como hacéis vosotros yo justo al revés que Marta Rosique que morder una una novela tengo todos los días que escribir un poquito un poquito si no escribo un día semana cumplen

Voz 3 13:04 en cuanto al viernes viajamos juntos a Málaga para ver La Ventana tiki tiki tuvieron que caer durante el si no me porque si no es feliz

Voz 0281 13:11 yo otra cosa sin la que sería incapaz de empezar una novela es si no supiera cómo acabar tengo que saberlo tengo que saber aquel estoy apuntando lo cual demuestra que en esto no es como la cocina no bueno la cocina tampoco es que el la receta equivalga al manjar luego hay que ponerle punto y tal pero es verdad que cada uno lo hace a su manera hay gente más disciplinada gente más constante gente que actúa a golpes de inspiración

Voz 4 13:30 son justo lo contrario que me pasó vale os Sciences tal bueno pues como eso exámenes que no se lo sabe todo pero no tuvo también podría ir descubriendo lo que pasa aunque luego lo que qué es lo que nada me quita después es corregir un don para ver la estructura que no sea al principio ponerla sí sí me gusta la aventura muy y tener una pizarra magnética y como decías lo de leer el frigorífico la nevera llena de eso no te no te evita después tener que

Voz 0281 13:55 Antonio Machado dijo la fuente más maravillosa no dijo que la que el trabajo escriba la inspiración corrija así a mi me gusta saber qué es lo que va a pasar al final pero me dejo engañar

Voz 4 14:06 Tsonga por el camino es decir y después se puede cambiar no es muy bueno que es muchas veces no que de repente se acaba antes de lo que hasta llegar hasta allí no eso es muy bueno

Voz 3 14:16 incluso podría aplicarse personajes que se revela te gustaría ser más metódica sobre todo poder

Voz 7 14:21 de hacer lo que dice Benjamín de escribir todos los días x tiempo folios pero ellos que trabajo y trabajó

Voz 3 14:27 sí sí

Voz 12 14:30 es que para comer porque tras porque escribir es trabajar bien qué duda cabe pero pero es muy difícil porque es como ir al gimnasio dicho

Voz 7 14:37 pues que por qué escribo pues no lo sé me gusta escribir siempre me ha gustado desde que era pequeña pero no un caso había ocurrido escribir novela ese escrito cuentos para niños si novela es la primera son mis tres primeras novelas no sé si las tres últimas también pero no tiene Pinto

Voz 0313 14:53 bueno yo no sé si con los dos inspectores pero no no tiene no tiene pinta de la verdad ante ese antes decía Benjamín que es que cerramos una una feria del libro exitosa hoy hoy las librerías vuelven a la normalidad y una de las que vuelve la normalidad es la librería Rafael Alberti que no sé si lo sabes acaba de ser galardonada con el premio al libro del año tenemos a Pepe Rubio allí creo que no está solo Pepe buenas tardes

Voz 9 15:19 hola buenas tardes pues estoy aquí muy como siempre tengo una librería muy emocionado porque te encuentras rodeado de libros y hoy un día muy muy especial porque está entre el orden habitual que esta librería Alberti siempre está muy ordenada pero también hay cajas llenas de libros a la espera de anaquel porque como te acaba de terminar la Feria del Libro pues están esperando que llegue su su oportunidad bueno y estoy recordando justo la última vez que estuvo aquí Carlas

Voz 13 15:44 y Lola Larumbe la librera destaca de Alberti me

Voz 9 15:50 me acuerdo que me sacude un zulo una serie de libros quemados

Voz 13 15:55 que se conservan allí

Voz 9 15:58 porque hay que recordar que está librería en otra época pues fue muy machacada por el fascismo tiene cristales a prueba de bomba una puerta prueba de Gasol y gasolina es decir está preparada para lo que pueda pasar recordar esta semana precisamente este lunes es esta historia creo que es un ejercicio de memoria histórica para los que quizás la hayan perdido bueno pues me apetecía recordar el momento es decir esos libros quemado que siguen ahí en un tapados en un cajón porque cuando venían los fascistas a quemar la librería pues lo lo metían allí los más prohibido por si acaso

Voz 13 16:34 pues aquí está a mi lado Lola Larumbe en una en la reciente una libreta

Voz 9 16:39 que ya tiene más de cuarenta años que cumplió cuarenta años en dos mil quince está feliz porque veo muchos han llegado muchos clientes y todos los que llegan absolutamente

Voz 1904 16:46 todos dicen oye tanda un premio enhorabuena

Voz 9 16:49 está feliz está feliz y me imagino por el premio porque la la Feria libra una ido mal no

Voz 14 16:54 estamos muy contentos si hola buenas tardes

Voz 9 16:57 cómo estás qué tal Carla Suárez cantar

Voz 14 16:59 a y a padecer por esa ventana tan maravillosa que tenéis ahí muchísimas gracias pues si estamos estamos muy contentos

Voz 9 17:08 porque el premio no ha caído además justamente durante la

Voz 14 17:11 la feria que es un trabajo

Voz 0390 17:13 en el largo muy pesado son

Voz 14 17:16 muchos días muy intensos y muy bonitos también pero bueno de repente tener esta lluvia de de felicitaciones puedes te hace pensar que que detrás de una librería como esta con tantos años no son solamente los libros que estamos aquí sino que se ha construido gracias a a muchísimos lectores y que este premio premios para ellos no

Voz 0313 17:35 oye no no los los profesores hacer esta tarde hemos hablado con uno suelen suelen decir en todos pero eso es de que son que son los los alumnos los que los que conforman el perfil de un docente lo hacen mejor o peor en el caso de un de una librera también son los los los clientes habituales los conozco echarles y tal

Voz 14 17:53 yo creo que sí que el perfil de una librería al final es esa comunidad de lectores que que la ropa que la mantiene que la empuja que en los años difíciles buenos momentos difíciles está siempre ahí en los años de crisis cuando había poca liquidez y eso podían comprar libros pues seguían viniendo a la librería las presentaciones y nos lo decían claramente miras que

Voz 0390 18:14 mi hijo está en paro y no tengo que ayudarle o me han recortado y tal pero

Voz 14 18:20 yo voy a seguir se viniendo a esta librería mirarlos libros para cuando pueda comprar libros ya que éste es un premio pues para para ellos para los lectores y luego para tantos colegas amigos los libreros de Madrid y amigos que también tantas librerías independientes que hacen esta la misma labor que nosotros maravillosa no de acogimiento Eden ID acompañamiento en la lectura no que es lo que se pretende que es lo que pretendemos hacer y luego los autores también no tan importantes los escritores escritoras que generosamente vienen aquí a la librería

Voz 7 18:53 se sientan sus libros les llamábamos

Voz 14 18:56 para hacer una charla ahí están siempre encantadas venir Benjamín que lo tienes ahí al lado que eso no

Voz 9 19:01 no no protesta nunca Benjamín aliada no no jamás en la vida siempre contenta viene con una sonrisa con sus zapatos más bonitas sí siempre genial

Voz 3 19:10 tú sabes que yo empecé a ir a Rafael Alberti cuando tenía unos trece años catorce porque yo vivía en Las Rozas y entonces el autobús en Las Rozas paraba prácticamente en la puerta Rafa la verdad yo empecé a empecé a ir por allí y un día les llevé a Rafael Alberti presente así que les eso sí

Voz 0313 19:32 mira al autor como chiste Lord del Támesis

Voz 9 19:37 es verdad entrenar no sabía que era tan joven claro al que has pero es que te escuchaba que éramos más de la

Voz 3 19:42 las primeras veces que viviría fui con mi madre que vive a comprar allí libros y demás llevo toda la vida

Voz 0281 19:48 de ahí cosa como no ir como autor si es que te hace mucha ilusión que los círculos de la vida se vayan cerrando

Voz 0313 19:52 hola déjame que te pregunte una cosa aquí es lo más bonito que te

Voz 0281 19:55 dicho como librera

Voz 14 19:58 bueno lo más bonito yo creo que es cada vez que ha es recomendar un libro hay alguien viene a decirte después de pasado el tiempo dice oye ese libro que me que me recomendaba estés me ha hecho volver a leer por ejemplo no tanta gente que entra en crisis con la lectura o cuando empiezan a decir es que los libros pesan mucho o es que es mejor la de las descargas digitales

Voz 3 20:20 lo que te esas no leerlos Lola

Voz 14 20:24 entonces cuando alguien viene y te dicen a es que esta novela de quinientas páginas que me recomendase pues me hace pensar que la lectura es algo único porque es que es hueso no no son ahora todo esto de las ser las series y todas estas cosas que no sé

Voz 9 20:41 enganchan también no pero es que la experiencia de la lectura de es absolutamente única no iniciaría una pena que se perdiera yo creo que no se va a perder hombre

Voz 0313 20:51 un beso muy grande de verdad muchísimas gracias delito

Voz 9 20:53 días Benjamín adiós

Voz 16 21:01 en Relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 21:13 voy a saludar a los finalistas de esta semana que son Pablo Núñez Rafa Olivares y Raúl Clavero Pablo Núñez tiene cincuenta y un años es del Sevilla farmacéutico aunque no trabaja porque se dedica a cuidar de su hijo que tiene una parálisis cerebral Pablo buenas tardes cómo estás

Voz 5 21:27 hola buenas tardes y como eso finalistas por cuarta vez si no me equivoco eh

Voz 17 21:32 pues sí por cuarta vez muy bien

Voz 5 21:34 qué escribes como terapia has contado alguna vez en los ratos libres que tienes no

Voz 17 21:38 pues sí que que trabajar porque bueno por causa que ya sabéis fue me puse a escribir así que me sirve de terapia concurso pues una gran terapia para mí una un aliciente

Voz 0313 21:53 me alegro muchísimo tenemos aquí una escritora de novela negra tú eres amante eres seguidor del género

Voz 17 21:59 pues sí me encanta yo creo que gracias al cine negro que ponían en nuestra en sea no y luego poder descubrimos la la literatura negra ahí me encanta de hecho ahora estoy leyendo un libro que se llama habla de Manuel Menéndez Miranda que son Relatos Negros

Voz 5 22:16 que bueno lo estoy disfrutando muchísimo muy bien Pablo que tengas muchísima suerte amigo

Voz 0313 22:22 Rafa Olivares sesenta y siete años en San Juan Alicante es jubilado de banca veterano ya de este programa

Voz 5 22:27 Rafa buenas tardes qué tal muy buenas tardes cómo estás amigo como eso muy bien estupendamente ha llegado tú en dos ocasiones a la final anual verdad Javier corrígeme tú yo creo que hasta en dos ocasiones lo que sí bueno el año pasado es tuviste que yo me acuerdo que mi el trece y dos mil dieciocho se tienes casi un casi la la última oportunidad para otra vez vale bueno te tengas mucha suerte amigo Raúl Clavero cuarenta y un años en Salamanca aunque pidió en Madrid trabaja como guionista sobretodo de vídeos corporativos Raúl buenas tardes qué tal hola buenas tardes me encanta lo de lo de los lo de los vídeos los guiones y los relatos tienen puntos en común aparte de que todo consista en escribió son códigos distintos para hacerlo

Voz 17 23:06 la verdad es que no lo que da es mucho calle escribir sobre sobre hoteles y al día siguiente sobre curling ese soy da facilidad para excluir de cualquier cosa

Voz 3 23:17 pero muchos giros de guión lo has visto

Voz 17 23:21 en el lo que es muchos giros de la patilla está bien

Voz 5 23:25 muy bien Raúl que tengas muchísima suerte amigo bueno pues después votaremos pero antes Benjamín tiene un par de recomendaciones That's rapidito eh venga

Voz 0313 23:39 te quiero intimidar es que tenemos una una conexión pendiente comprar es muy interesante hoy con tres y caben uno Lacruz de monta Ruiz de Enrique Meneses un libro que no sabía ha vuelto a

Voz 0281 23:49 desde el año mil novecientos veintidós un libro que ahora ha recuperado Ediciones del Viento impresa

Voz 0313 23:53 ah y cuenta la historia de un eh

Voz 0281 23:56 Rico bastante diletante heredero de hecho de la famosa empresa plata Meneses de la que no quiere saber gran cosa del dinero que le dejan sí y que cuando se produce el desastre de Anual a miles de españoles asesinados allí bueno muertos en estaba en en el proceso la guerra con Marruecos las gradas del Rif decide alistarse ir allí contar una historia verdaderamente tremendas es un paseo por el por el por el infierno es una bajada al infierno de Dante cadáveres muertos torturas soldados españoles crucificados con clavos utilizados para hacer el tiro al blanco sobre ellos gorros lo divertido del caso Chequia llegó divertido es que aparte descubrir allí que gran parte de los muertos españoles lo fueron por el abandono que el propio Ejército español el en el que el previos esto Espanyol estuvo no les mandaban refuerzos los mandaban las famosos brocados que eran unas construcciones de madera sin agua tal donde morían como conejos bueno la divertidos que el tipo le dan un lado un permiso se ven un permiso a Madrid se va al Hotel Ritz se hace la manicura toma ayunos

Voz 3 24:53 Nike Iris carísimos cena ostras se vuelve a la guerra otra vez el tiras ir a España hasta que le pegan un tiro en la cabeza devuelve el libro absolutamente fascinante y que yo creo bueno un tipo se alista en los en los es de Pavía pero como le parece poco una vez ahí se mete los regulares para ir con la bayoneta la mano impresionante la cruz de monte a Ruiz Enrique Meneses

Voz 0281 25:20 venga segundo que el tercero lo pondrá yo venga degenerado o de Ariana Hardwicke editorial Anagrama un hombre a medianoche de pronto recibe la visita de la policía la policial acusa de ser un pederasta los vecinos empiezan a a gritar a la cárcel que lo maten pena de muerte otros lo hacen fotos otros abrazan a los niños para que no se les acerca que se produce eso que hemos llamado por una parte un juicio paralelo que siempre es muy complicado de la justicia la justicia la hacen los los jueces no y además los jueces no hacen justicia sólo aplican la ley no ya a veces cuando uno está en que no en fin por otra parte luego lo que ha hecho la esta buenísima escritora argentina publica libro Anagrama no lo dicho es llevarnos monstruo dentro desde dentro del mostremos sus por una parte lo que él considera que justifica que se ha convertido en un pederasta si es que lo es por otra parte como intenta culpar siempre a los demás a la sociedad decir los demás también hemos yo estoy aquí vosotros un libro muy inquieta

Voz 0313 26:16 de de Ana Hardwicke reiteraba Grama ya tenemos dos el tercero lo pongo yo el tercero lo pongo yo porque es un libro en su libro noticia dirían

Voz 18 26:29 sí

Voz 0313 26:39 Ken Follett acaba de publicar en Francia un libro en el que rinde homenaje a Notre Dame el dinero que recaude irá destinado íntegramente a la reconstrucción de la catedral corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 26:51 hola muy buenas tardes son la primera duda

Voz 0313 26:53 sea que en Follett son como son de largos de de voluminosos dos grandes que otros ochos

Voz 8 27:00 también no o aquí ha roto entrar llega

Voz 0390 27:03 es diminuto tiene exactamente setenta y tres páginas una de agradecimientos yo diría que es casi un folleto con información histórica se lee muy bien también como sus libros lo más importante la recaudación siete euros que puesto que es un precio muy módico irán a la Fundación del Patrimonio pero también ha dicho los cien mil de adelanto que ha recibido de la editorial Robert Laffón

Voz 0313 27:28 lo bien que cuenta el libro no es novela entonces por lo que acabas de decir no

Voz 0390 27:31 no no es verdaderamente un libro histórico de la primera parte describe cómo se enteró de día Notre Dame el quince de abril que acababa de cenar dice que fue una noche muy larga que hizo varias entrevistas de radio televisión muy emocionado que se acostó pensando que había visto llamas en una de las torres y que si estas caían los muros se derrumbara y que su sorpresa a la mañana siguiente muy temprano cuando hacía otra entrevista para la televisión fue que seguía en pie Idi idea ahí pues parte a explicar minuciosamente cómo empezó a construirse en torno a mil doscientos por el por iniciativa del obispo Morais de sushi que tenía la seguramente celos de que se había hecho en la catedral un poco más al norte la de ni dónde están

Voz 9 28:20 bueno enterrados los reyes de Francia

Voz 0390 28:22 etc etc descubre algunas algunas por lo menos para mí curiosidades que que se inspiró no sólo para su libro Los Pilares de la Tierra en Notre Dame sino que que vio a algunas por supuesto que se leyó de cava rabo no Damme de París de Víctor Hugo eh emocionante todo lo que cuenta del no pero sobre todo que convirtió en su asesor del que eso era francés un francés que había escrito un libro sobre catedrales ir que le pidió que fuera su asesor y resulta que vivía en Londres y en su propia casa

Voz 8 28:59 y que esto no le pidió a cambio una una caja de botellas una botella de champán Diana se vieron sabe que se de seguro habrán compañera muchísimas gracias adiós adiós vamos a al final semanal del concurso de Relatos en cadena al primer relato el de Pablo Núñez se titula Memorias

Voz 19 29:29 pero

Voz 0564 29:32 cuando acabe es la dejas fuera de cohabitación así rezaba una nota pegada la portada sin adornos de la única novela del geriátrico hacíamos cola en la puerta del que la estuviera leyendo para agarrarla en cuanto la soltara todos teníamos la virtud de la paciencia incordiar vamos a nadie aunque la tuviera más horas de las deseables pues sabíamos que era fácil perder la noción del tiempo entre sus historias la última noche que Agustín se la llevó a su cuarto o vimos cómo refunfuñando porque las páginas estaban en blanco Nos a pleno que no le quedara ni un recuerdo para rellenar las

Voz 20 30:05 y es que a lo mejor una novela la verdadera novelas esto no es la que somos capaces de construir cada unos de los otros ocurre con las novelas de verdad yo creo novela de verdad cada lector tiene su novela no

Voz 21 30:16 pero esta novela en blanco no esta novela de nuestra vida esta novela

Voz 4 30:19 estamos con nuestros recuerdos me parece una imagen hermosísima

Voz 21 30:21 en este este microrrelato el segundo

Voz 0313 30:24 el de Rafa Olivares se titula estés híper breve se titula dependientes

Voz 16 30:35 cuando acabe es la dejas fuera para que se que se vaya el olor a formol luego la ponemos en la silla de ruedas y la llevamos al banco a sacar la pensó

Voz 2 30:46 evitar contundente

Voz 23 30:48 igualmente infecciones puñetazo en el estómago obedece a la estirpe de regalos terribles que es que por acción de cuantos no la verdad es que a mí me parece me parece que como no se puede decir más con menos

Voz 4 30:58 no es el momento de ese olor a formol que a ver si pasa de una forma te llevar al banco me parece de una perspicacia al tiempo tiempo de una maldad muy interesante que hace que todo el relato pues realmente sea como tú dices un puñetazo en el Estado

Voz 0313 31:10 vamos con el tercero el de Raúl Clavero lleva por título artista

Voz 9 31:17 ah sí

Voz 1904 31:21 cuando acabe es la dejas fuera ordena entregándole la paleta de colores la mujer five con un suspiro ansiosa por terminar el retrato está convencida de que es su mejor obra ID que nadie antes que ella ha conseguido plasmar al óleo todos los matices de una sonrisa aún no me ha dicho que firma de poner esta vez Leonardo Leonardo Da Vinci responde el hombre antes de cerrar de nuevo la puerta de la celda

Voz 23 31:50 sin si éste es atrevido e atrevido y que cambios que Camps ya de cosas ha esto este las pacificación es Estonia que es una mujer la que escribe en esa prisión

Voz 4 32:01 no que entren en en la que entendemos que está que está la protagonista a mí la verdad es que como microrrelato funciona estupendamente pero casi me da ganas de de que alguien escriba la novela porque clima actriz

Voz 5 32:10 pues comprando pero bueno pues muy bien vamos a votar y los que tienen que hacerlo en primer lugar son como siempre los finalistas del concurso a ver si es que no resopla es no haber Raúl con cuál de las otras dos

Voz 17 32:23 hace me ha gustado mucho la verdad pero así me voy a quedar con él de Pablo

Voz 5 32:27 te vas a quedar con él de Pablo Rafa por quién votas tú toda para bueno también para Pablo Pablo porque en vota pues yo voto a Rafa Rafa Rafa y al puñetazo dependiente esta tarde tenemos de invitada especial para nuestro jurado a Marta Fernández portero Jaime del Val autora de En el Reino de la araña

Voz 0313 32:46 de los tres relatos cuál te convence más sí porque has visto que hay buen nivel entre los oyentes

Voz 24 32:52 es muy difícil la verdad es que son dos relé tres relatos magníficos cada una en su estilo el cosa terrible esta el humor y luego pues pues lo lo emotivo de del primero de ellos Si me cuesta mucho y ha dudado la verdad cambio diría varias veces sí pero al final me me decido por el de Pablo

Voz 0313 33:10 por el de Pablo Benjamín Raúl Clavero Javier pues Raúl Claver también pues es más órgano Pablo Pablo Núñez felicidades

Voz 5 33:21 muchísimas gracias pasa sala última final mensual de la temporada ya veremos luego te colas en la definitiva de acuerdo arrastra Willy Raúl

Voz 0313 33:32 gracias a los dos se sigue enviando cosas de verdad que merece mucho la pena eh Javier deberes para la próxima semana venga bueno vamos a ver

Voz 4 33:38 a esta frase que extrae yo creo va a ser la última del año que va a ser la última del año va a ser complicado cita nos a pleno que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las a ver cómo salimos de aquí Nos apena para que que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com es la última del año no hay que descuidarse

Voz 0281 34:02 Benjamín Prado poema despedir hay cierre de la venta

Voz 0313 34:04 era de los libre como se abandona un iceberg

Voz 0281 34:07 cómo responde Libia Carrasco una jovencísima poeta acabó obligado Sully este libro en ediciones pues como un poema que se llama imposible pero mira cómo es posible hacerlo bonito

Voz 25 34:16 sí caso está darle más eh

Voz 11 34:25 yo entonces pone un grito de paz en mitad de la que era un pesquero antes de un accidente en moto

Voz 9 34:32 una llamada a diez metros de la pista de despegue