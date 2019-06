No hay resultados

Voz 1 00:00 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 0313 00:16 voy a saludar a los finalistas de esta semana que son Pablo Núñez Rafa Olivares y Raúl Clavero Pablo Núñez tiene cincuenta y un años es de Sevilla farmacéutico aunque no trabaja porque se dedica a cuidar de su hijo que tiene una parálisis cerebral Pablo buenas tardes cómo estás hola buenas tardes cómo va eso finalista por cuarta vez si no me equivoco eh

Voz 2 00:35 pues sí por cuarta vez oye

Voz 0313 00:37 te escribes como terapia no has contado alguna vez en los ratos libres que tienes no

Voz 2 00:41 pues sí que trabajamos porque bueno por causa que ya fue me puse a escribir así que me sirve de terapia concurso pues una gran terapia para mí una un aliciente

Voz 0313 00:56 me alegro muchísimo hoy tenemos aquí una escritora de novela negra tú eres seguidor del género

Voz 2 01:02 pues sí me encanta yo creo que gracias al cine negro que ponían en nuestra en el CEA no luego poder descubrimos la la literatura negra Hay me encanta de hecho ahora estoy leyendo un libro que se llama habla de Manuel Menéndez Miranda que son Relatos Negros

Voz 0313 01:19 que bueno lo estoy disfrutando muchísimo muy bien Pablo que tengas muchísima suerte amigo Rafa Olivares sesenta y siete años en San Juan Alicante es jubilado de banca veterano ya de este programa

Voz 3 01:30 Rafa buenas tardes qué tal muy buenas tardes cómo estás amigo como eso muy bien estupendamente tal ollas llegada

Voz 0313 01:36 tú en dos ocasiones a la final anual verdad Javier corrígeme tuvo dos ocasiones que sí bueno el año pasado es tuviste que yo me acuerdo que de dos mil trece y dos mil dieciocho tienes casi un casi la la última oportunidad para arte otra vez vale bueno tenga mucha suerte amigo Raúl Clavero cuarenta y un años de Salamanca aunque vive en Madrid trabaja como guionista sobretodo de vídeos corporativos Raúl buenas tardes qué tal hola buenas tardes me lo de lo de los lo de los vídeos los guiones y los relatos tienen puntos en común aparte de que todo consista en escribió son códigos distintos para hacerlo

Voz 4 02:09 la verdad es que no lo que da es mucho calle escribir sobre sobre hoteles y al día siguiente sobre curling te da facilidad para excluir de cualquier cosa

Voz 0313 02:20 pero hay muchos giros de guión lo has been the personal

Voz 4 02:24 en el lo que muchos giros de la pastilla está bien

Voz 0313 02:26 está muy bien Raúl que tengas muchísima suerte amigo bueno pues después votaremos pero antes Benjamín tiene un par de recomendaciones

Voz 0281 02:33 te rapidito eh venga

Voz 5 02:43 quiero intimidar es que tenemos una una conexión pendiente completo muy interesante voy con tres y caben uno Lacruz de monte a Ruiz de Enrique Meneses un libro que no se había vuelto a publicar

Voz 0281 02:52 desde el año mil novecientos veintidós un libro que ha recuperado Ediciones del Viento impresionante cuenta la historia sea de une rico bastante diletante heredero de hecho de la famosa empresa plata Meneses de la que no quiere saber gran cosa del dinero que lo dejan sí que cuando se produce el desastre de Anual a miles de españoles asesinados allí bueno muertos en estaba en en el proceso la guerra con Marruecos las gambas del Rif decide alistarse ir allí contar una historia verdaderamente tremendas es un paseo por el por el por el infierno es una bajada al infierno de Dante cadáveres muertos tortura soldados españoles crucificados con clavos utilizados para hacer el tiro al blanco sobre ellos gorros lo divertido del caso Chequia divertido es que aparte descubrir allí que gran parte de los muertos españoles lo fueron por el abandono que el propio Ejército español el en el que el propio ministro español estuvo no les mandaban refuerzo los mandaban los famosos brocados que eran unas construcciones de madera sin agua tal donde morían como conejos bueno la divertidos que el tipo le dan un lado un permiso se ven un permiso ven a Madrid se va al Hotel Ritz se hace la manicura se toma ya Nos Dyke Iris carísimos cena ostras se vuelve a la guerra otra vez el tiras a España hasta que le pegan un tiro en la cabeza devuelve el libro absolutamente fascinante y que yo creo buenos últimos se alista en los en los es de Pavía pero como le parece poco una vez ahí se mete los regulares para ir con la bayoneta la mano impresionante la cruz de monte a Ruiz Enrique Meneses

Voz 0313 04:24 venga segundo al tercero lo pondré yo venga

Voz 0281 04:26 generado o de Ariana Hardwicke editorial Anagrama un hombre a medianoche de pronto recibe la visita de la policía la policía acusa de ser un pederasta los vecinos empiezan a a gritar a la cárcel que lo maten pena de muerte otros lo hacen fotos otros agradan a los niños para que no se les acerque se produce eso que hemos llamado por una parte un juicio paralelo que siempre es muy complicado de la justicia la justicia la hacen los los jueces no además los jueces no hacen justicia sólo aplican la ley no y a veces cuando uno está

Voz 0313 04:55 está muy bien no en fin

Voz 0281 04:57 por otra parte luego lo que ha hecho la está buenísima escritora argentina publica libro Anagrama no lo dicho es llevarnos monstruo dentro desde dentro del mostremos sus por una parte lo que él considera que justifica que se ha convertido en un pederasta si es que lo es por otra parte como intenta culpar siempre a los demás a la sociedad decir los enfermos yo estoy aquí vosotros un libro muy inquietante de generaban a Hardwicke agravar ya tenemos dos

Voz 0313 05:22 el tercero lo pongo yo el tercero lo pongo yo porque es un libro en su libro noticia diríamos

Voz 6 05:28 sexto

Voz 7 05:34 no

Voz 6 05:40 sí

Voz 0313 05:42 Ken Follett acaba de publicar en Francia un libro en el que rinde homenaje a Notre Dame y el dinero que recaude irá destinado íntegramente a la reconstrucción de la catedral corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 05:54 hola muy buenas tardes son la primera duda lo

Voz 0313 05:56 pero sé que en Follett son como son de largos de de voluminosos dos grandes que otros ochos

Voz 8 06:03 también no o aquí contraria

Voz 0390 06:06 es es diminuto tiene exactamente setenta y tres páginas más una de agradecimientos yo diría que es casi un folleto con información histórica se lee muy bien también como sus libros y lo más importante la recaudación los siete euros que puesta que es un precio muy módico irán a la Fundación del Patrimonio pero también ha dicho los cien mil de adelanto que ha recibido de la editorial Rober Laffón

Voz 0313 06:31 bien que cuenta el libro no es novela entonces por lo que acabas de decir no

Voz 9 06:34 no no es verdaderamente un libro histórico de la primera parte describe

Voz 0390 06:41 cómo se enteró de que ardía Notre Dame el quince de abril que acababa de cenar dice que fue una noche muy larga que hizo varias entrevistas de radio televisión muy emocionado que se acostó pensando que había visto ya más en una de las torres y que si estás caían los muros se derrumbaron y que su sorpresa a la mañana siguiente muy temprano cuando hacía otra entrevista para la televisión fue que seguía en pie y de ahí pues parte a explicar minuciosamente cómo empezó a construirse en torno a mil doscientos por el por iniciativa del obispo movéis sí que tenía ya seguramente celos de que se había hecho en la catedral un poco más al norte la de Saint-Denis donde están enterrados los reyes de Francia etcétera etcétera descubre algunas algunas por lo menos para mí curiosidades que que yo no sólo para su libro Los Pilares de la Tierra en Notre Dame sino que que vio algunas por supuesto que se leyó de caoba rabo Notre Dame de París de Víctor Hugo y emocionante todo lo que cuenta del no pero sobre todo que convirtió en su asesor del que eso era francés un francés que había escrito un libro sobre catedrales ir que le pidió que fuera su asesor y resulta que vivía en Londres y en su propia casa

Voz 8 08:02 y que eso no le pidió a cambio una una caja de botellas una botella de champán Diana se vieron sabe que un abrazo compañera muchísimas gracias adiós adiós

Voz 1 08:24 vamos

Voz 0313 08:25 anal del concurso de Relatos en cadena al primer relato el de Pablo Núñez se titula Memorias

Voz 10 08:32 no

Voz 11 08:33 o cuando acabe es la de

Voz 0564 08:36 has fuera de cohabitación así rezaba una nota pegada la portada sin adornos de la única novela del geriátrico hacíamos cola en la puerta del que la estuviera leyendo para agarrarla en cuanto a la soltara todos teníamos la virtud de la paciencia incordiar vamos a nadie aunque la tuviera más horas de las deseables pues sabíamos que era fácil perder la noción del tiempo entre sus historias la última noche que Agustín se la llevó a su cuarto o cómo refunfuñando porque las páginas estaban en blanco Nos apena que no le quedara ni un recuerdo para rellenar las

Voz 11 09:08 y es que a lo mejor una novela la verdadera novelas esto no es la que somos capaces de construir nosotros ocurre con las novelas de verdad de verdad cada lector tiene su novela no

Voz 12 09:19 pero esta novela en blanco no esta novela de nuestra vida esta novela que retiramos con nuestros recuerdos me parece una imagen hermosísima sobre la que este este microrrelato

Voz 0313 09:27 el segundo el de Rafa Olivares se titula estés híper breve se titula dependientes

Voz 1 09:38 cuando acabe es la dejas fuera para que se que se vaya el olor a formol luego la ponemos en la silla de ruedas y la llevamos al banco a sacar la pensión he híper contundente

Voz 12 09:51 efectivamente te pones le hacen al estómago de a la estirpe de dos terribles que por acción de cuando no la verdad es que a mí me parece me parece que no se puede decir más con menos

Voz 14 10:01 no es el momento de ser olor a formol que a ver si se pasa sólo han pedido al Banco me parece una perspicacia el tiempo tiempo de una maldad muy interesante que hace que todo el relato pues realmente sea como tú dices Un puñetazo en el Estado

Voz 0313 10:14 vamos con el tercero el de Raúl Clavero lleva por título artista

Voz 15 10:20 sí

Voz 1904 10:24 cuando acabe es la dejas fuera ordena entregándole la paleta de colores la mujer la recibe con un suspiro ansiosa por terminar el retrato está convencida de que es su mejor obra que nadie antes que ella ha conseguido plasmar al óleo todos los matices de una sonrisa aún no me ha dicho que firma he de poner esta vez Leonardo Leonardo Da Vinci responde el hombre antes de cerrar de nuevo la puerta de la celda

Voz 1 10:54 de este atrevido

Voz 12 10:56 veinte atrevido el que está bien que Camps ya de cosas salido esto de explicaciones Estonia que es una mujer la que escribe en esa prisión no aquí

Voz 16 11:05 tendremos que está que está la protagonista a mí la verdad es que el microrelato funciona estupendamente pero casi me da ganas de de que alguien escriba la novela porque clima

Voz 0313 11:15 bueno pues muy bien vamos a votar los que tienen que hacerlo en primer lugar son como siempre los finalistas del concurso a ver menos resopla es no haber Raúl con cuál de las otras dos

Voz 4 11:26 sí me han gustado mucho los dos la verdad pero que así me voy a quedar con el me Pablo

Voz 0313 11:30 te vas a quedar con él de Pablo Rafa por quién votas tú toda para bueno también para Pablo Pablo porque en vota yo voto a Rafa Rafa Rafa y al puñetazo dependiente esta tarde tenemos de invitada especial para nuestro jurado a Marta Fernández Cuartero Jaime del Val autora de En el Reino de araña de los tres relatos cuál te convence más y porque ya has visto que hay buen nivel entre los oyentes

Voz 17 11:55 muy difícil la verdad es que son dos regla tres relatos magníficos cada una en su estilo el cosa terrible esta el humor y luego pues pues lo lo emotivo de del primero de ellos Si me cuesta mucho y ha dudado la verdad cambio de varias veces sí pero al final me me decido por el de Pablo

Voz 0313 12:13 por el de Pablo Benjamín Raúl Javier pues Raúl Claver también además hagan háganos Pablo Pablo Núñez felicidades pues muchísimas gracias pasa a la última final mensual de la temporada ya veremos si luego te acuerdas en Adeje

Voz 3 12:29 Sitti va de acuerdo enhorabuena Rafa Nadal y Raúl

Voz 0313 12:35 brazos a los doce seguir enviando cosas de verdad que merece mucho la pena eh Javier deberes para la próxima semana venga bueno vamos a ver

Voz 12 12:41 lo hacemos con esta frase que nuestra yo creo va a ser la última del año que va a ser la última del año va a ser complicado nos a pleno que no le quedará ni un recuerdo para rellenar las a ver cómo salimos de aquí Nos a pleno para que que no le queda ni un recuerdo para rellenar las tienen hasta el próximo jueves a las doce de la mañana premiar a sus microrrelatos a través de la página web de la Escuela de escritores escuela de escritores punto com es la última del año no hay que descuidarse

Voz 0281 13:05 Benjamín Prado poema eres pero hay cierre de La Ventana de los lente como sea abandona un iceberg como responde Lidia Carrasco una jovencísima poeta acabó picado Sully este libro en Ediciones pues como un poema que se llama imposible pero mira cómo es posible hacerlo bonito

Voz 18 13:21 el secretario esos eh

Voz 19 13:28 esto entonces un grito de Pepa en mitad de la que un Pekín pero antes de unos que moto una llamada a diez metros de la pista de despegue seis en África