Entrevista a José Luis Martínez Almeida en La Ventana de Madrid

Voz 2 00:03 el alcalde de Madrid al haber obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales José Luis Martínez Almeida Nabás pues que encabeza la candidatura del partido la

Voz 0867 00:20 José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 3 00:24 muy buenas tardes cae Very dijo reconozco que todavía no me acabo de acostumbrar a esa coletilla final el alcalde de Madrid enhorabuena muchas gracias sorpresa la primera pregunta me sobre Vox

Voz 0867 00:35 eh se pero no por egoísmo e interés personal de deuda contemplan la posibilidad de soterrar la Gran Vía

Voz 0666 00:42 no no no la posibilidades atraer la Gran Vía bosnios nos planteó en ese acuerdo programático que si podíamos estudiar alternativas de soterramiento hacer un estudio de la viabilidad técnica y además yo ya he dicho en público que les advertimos que nosotros ya no sabíamos y entre esa cuestión es cierto durante la precampaña electoral era una de las opciones que estudiamos para poder mejorar la movilidad en Madrid y que sin embargo desde nuestro punto de vista había numerosas dificultades fundamentalmente por las a punto de entrada y salida así como por la cota a la que van a Metro aún así nos pidieron que si se podía incluir que hiciera el estudio pues si el estudio no tenemos ningún problema en que se haga el estudio pero esto no prejuzga desde luego ninguna decisión sea cual sea incluso el sentido

Voz 0867 01:22 bueno uno respiró más tranquilo en la composición actual de la Gran Vía recordemos tiene un carril menos por sentido si finalmente se levanten las multas Si se modula las restricciones al centro no corremos el riesgo de colapsar esta zona de Madrid en EEUU

Voz 0666 01:36 no es un es un riesgo que hay que efectivamente se pudiera producir algún atasco mayor también tengo que decir una cosa yo creo que es razonable pensar que en estos momentos ya hay alternativas distintas a la de la Gran Vía nosotros lo que pretendemos con esta medida no es tanto que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso no queremos que se convierta excluyente lugar de paso pero sí que por lo menos la gente que pueda o quiera ir al centro de Madrid pueda acudir por los ejes estructura antes del Distrito Centro y por tanto todos aquellos que quieran venir a comprar a comer al teatro al cine lo tengan un poco más fácil para mí sin que ello signifique necesariamente que la Gran Vía se convierta en un lugar de paso porque yo creo que como bien indican Javier con la obra que se ha hecho que nosotros ya dijimos que por supuesto no vamos a tocar porque no parece inútil e innecesario en este momento pues obviamente va a ser más complicado circular por la Gran Vía pero sí queremos que al menos la gente tenga más facilidades para poder acercarse al distrito

Voz 0867 02:28 no sería disparatado pensar en Madrid Central por horas es decir que se levantaran las restricciones por ejemplo los fines de semana o determinadas horas del día

Voz 0666 02:38 mire nosotros cualquier solución cualquier solución y no estoy diciendo que estas sean concretos que luego ya vio el titular de que Almeida ya fueron levanta no no digo eso Prego cualquier solución que nos permita hacer una movilidad que sea compatible con la lucha por la contaminación por mejorar la contaminación en la calidad del aire pero también porque se pueda acudir y disfrutar de toda la ciudad nosotros estaríamos dispuestos a estudiarla en eso no se mostrados porque pesa lo que sea no ha dicho de contrario en campaña electoral es que no somos negacionistas es que somos conscientes de que hay un problema de contaminación pero creemos sinceramente también que este modelo que adoptado el anterior equipo de gobierno no es quizás el más adecuado para abordar ese problema

Voz 0867 03:14 eh usted prefiere isla restringida su harías conjuntas es decir los accesos mejor sólo a las zonas de los residentes o mejor un área única no conjunta como se estableció con Madrid Central que es mejor

Voz 0666 03:29 pues creo que nosotros sinceramente teníamos un sistema que funcionaba de manera bastante razonable que era el de las Apple reside en segundo lugar nosotros creo que el siguiente paso que tenemos que dar como como gobierno de la ciudad de Madrid es actuar ahí donde de verdad se genera el problema de la movilidad en su caso de la influencia sobre la contaminación obviamente que es en todos los coches que entran y salen de fuera del perímetro de la M treinta yo creo que de verdad es ahí donde tenemos que incidir porque joe cuando los que vivimos dentro de la M30 lo fuimos dentro la M treinta o tenemos la suerte vivir entró en meta nos podemos mover por muy diversas alternativas autobús metro o taxi coche compartido moto bici patinete Ilha más anti económica de todos es precisamente el coche por eso no se utiliza tanto el coche el problema es todas aquellas que tienen necesidades de movilidad que sólo pueden ser cubiertos por coche yo creo que el paso que tenemos que dar es precisamente actuar ahí en el perímetro de M30

Voz 0867 04:23 que contemplan ustedes esto sí la Gran Vía no pero sí contemplan soterrar la entrada a Madrid por la A cinco iba en el programa electoral del Partido Popular y resolver el problema en ese acceso a la capital alcalde Hermida usted se compromete a que Madrid no vuelva a ser la ciudad más endeudada de España

Voz 0666 04:40 sí por supuesto porque esto cuesta un pico esto entre otras cosas porque gracias a la Ley Montoro los ayuntamientos tienen que estar en una situación de superávit es decir mientras no se modificará la Ley de Estabilidad Presupuestaria el alcalde Almeida quisiera o no quisiera tiene que mantener al Ayuntamiento de situación de superávit y por tanto yo creo que sobre eso no corremos ningún riesgo que no tengan ninguna duda los madrileños que nosotros vamos a cumplir con la senda de amortización de deuda que tenemos acordada con el Ministerio de Hacienda eso es cierto nosotros lo que sí vamos a hacer es ejecutar la totalidad del presupuesto y eso sí puede implicar que vamos a pagar menos deuda de manera anticipada pero no que no vayamos a pagar la deuda que tenemos ya acordada en la senda prevista por el Ministerio

Voz 0867 05:19 vamos que no se va a hacer usted un Gallardón no va a ser un alcalde Gastón

Voz 3 05:24 bueno yo creo que Alberto Ruiz Gallardón fue alcalde de la ciudad de Madrid que afronta una gran crisis económica pero yo creo que es su legado está presente en muchos lugares de esta ciudad

Voz 0867 05:33 bueno hablábamos con Vox digan una cosa existe una existe un documento más seguro sí sí te lo puedo asegurar aclaremos si existe o no ese documento firmado con Vox en el que usted ese ese comprometen a ceder puestos en concejalías o juntas de distrito ese compromiso existe o no existe

Voz 0666 05:50 nosotros desde luego lo que ciudades público notorio es que hay un acuerdo con voz que nos obliga a que en el plazo de veinte días desde que se constituyó el gobierno municipal pues tengamos que negociar con ellos una serie de cuestiones que vayan acordes con el peso de la representación que tienen en el Ayuntamiento de Madrid nosotros estamos en eso nosotros no hemos negado y lo hemos dicho que puede que haya alguna juntas de distrito que efectivamente tengan concejales presidentes que sean de Vox y en segundo lugar respecto de la presencia en otros entes pues eso es algo que yo le puedo decir que negociaremos con Vox de hecho yo ya estaba hablando con Javier Ortega este fin de semana ignoro me reuniré próximamente con él para poder establecer esa negociación pero también digo que es las consecuencias de esas negociaciones serán conocidas de manera inmediata serán públicas sin lugar a dudas que además estoy convencido de que serán plenamente respetuosas no sé con el acuerdo con Vox sino también con el acuerdo con Ciudadanos porque no podemos traicionar ninguno de los dos acuerdos

Voz 0867 06:46 el le voy a pedir que escuche conmigo Rocío Monasterio y dice que ustedes están incumpliendo su palabra que existe un contrato que se hable en ese contrato en ese texto firmado de coalición de gobierno escuchen

Voz 4 06:57 yo lo único que sé es que hay un contrato entre el Partido Popular y Vox que contempla una coalición de Gobierno y que incluye concejalías de gobierno para Vox y eso es lo que sea firmado y además una proporción en presupuesto y eso es lo que se firmó el viernes por la noche

Voz 0867 07:14 concejalías de gobierno dice Rocío Monasterio esto no sería tan fácil como sacar el documento y enseñarlo públicamente

Voz 0666 07:21 no lo que dice Rocío Monasterio principalmente es que hay un incumplimiento por parte del Partido Popular y lo que yo tengo que decir es que incumplimiento puede haber sino ha transcurrido el plazo previsto es decir si en el propio documento que ellos reconocen que hay un término de veinte días para poder llegar a un acuerdo todavía prácticamente no han transcurrido ni dos días desde que se celebró el pleno de constitución del Ayuntamiento de Madrid parece difícil que pueda hablarse de un incumplimiento por parte de Vox yo creo que hay que acudir a en una negociación que es lo que nosotros vamos a hacer y que en el marco de esa negociación de acuerdo a ese documento se tendrán que tomar las decisiones pertinentes pero también tengo que decirle a Vox que no nos acuse de incumplimiento porque es que para empezar no ha transcurrido el plazo suficiente y que desde luego esto para mí no es causa justificativa tampoco de suspender las negociaciones en el marco de la como unidad de Madrid no se puede tener la Comunidad de Madrid al albur de lo que suceda en una negociación que todavía no ha comenzado hoy para la que tenemos plazo en el Ayuntamiento de Madrid porque la Comunidad de Madrid lo suficientemente importante como para que una discrepancia que pueda haber entre partidos se pueda hacer recaer finalmente sobre los ciudadanos que votaron de una determinada manera el veintiséis de mayo por tanto lo único que puedo decirle a boxes no hay incumplimiento porque no ha transcurrido el plazo todavía y por tanto difícilmente se puede hablar de tal misiles les pediría que se siguiera negociando en la Comunidad de Madrid Valencia lo lógico y lo razonable porque hay unos términos y unos platos para la investidura

Voz 0867 08:45 eh alcalde sus palabras que Vox le dio su apoyo sin tener amarrados los puestos son muy torpes o ustedes el han vuelto colar como de Andalucía

Voz 0666 08:56 yo creo que en Andalucía sinceramente no le colamos ninguna voz bueno tengo que decir al final es cierto que los acuerdos ahora son acuerdos bien ocasiones se pueden ser interpretados de distinta manera pero yo lo que tengo claro es que llegaría a un acuerdo satisfactorio como fue satisfactorio el acuerdo con Ciudadanos llegaremos a ese acuerdo siempre respetando tanto lo que teníamos previsto conciudadanos como lo que teníamos previsto con voz que yo creo que es lo verdaderamente importante de todas formas poder a partir de ahí ya centrarnos que ya lo estamos de todas formas en lo que de verdad yo creo que nos debe ocupar como Gobierno que es en solucionar los problemas de los madrileños

Voz 0867 09:31 eh no vámonos a su primer día pero le van ustedes a Vox el distrito de El Pardo

Voz 3 09:39 el distrito de Fuencarral El Pardo y la verdad es que todavía no hemos entrado en la negociación entonces no sabría decirle exactamente qué distintas y les bajo a Vox aunque entiendo el morbo de la pregunta que me está

Voz 0867 09:52 tampoco teme que desde los distritos se hagan rumiar hace desde Vox no que cometan aquello en un fortín y que les de más de un problema no no

Voz 0666 10:00 ni mucho menos por por una cuestión no porque aquí también hay un acuerdo programático entre el Partido Popular y Ciudadanos entre el Partido Popular Ibooks que permítame que lo diga menos mal que estaba el Partido Popular porque sino porque está al Partido Popular a lo mejor no hay cambio de Gobierno en la ciudad de Madrid precisamente rumia Arce sigue con bueno rumiar de no porque no hubiera sido ya concejala pero vamos siguen con sus fortines de distrito pero en todo caso lo que quiero decir es que aquí no va a haber fortines aquí lo que favorece el cumplimiento de un programa que por cierto es público y yo lo dije el otro día al margen del que a unos les gusten más o menos desde el punto de vista ideológico lo cierto es que no hay ningún punto que a mí me puedan decir que escape a nuestro ordenamiento

Voz 0867 10:36 el imagínese señor Almeida estadio Metropolitano imaginárselo lleno de gente de aficionados y de repente un esta música la llama olímpica todo el mundo mirando a Madrid bueno echando números esto sería en dos mil treinta y dos Madrid dos mil XXXII la próxima elección olímpica sería en dos mil veinticinco parece que queda mucho tiempo pero como tenemos alguna experiencia Hinault buena sabemos que no queda tanto usted está por intentarlo solo se va a intentar si hay consenso de todos los grupos

Voz 0666 11:09 sólo si hay consenso Si me dice usted de todos los grupos yo digo que la unanimidad muy difícil conseguirlas sólo si hay un amplio consenso es decir yo no puedo preveer que todos los grupos municipales estrictamente puedan llegar a ese consenso haremos todo lo posible pero si hay un amplio consenso social hay un amplio consenso político lo que sí merecería la pena intentarlo es una fase muy preliminar en la que nos encontramos porque hay que hacer esa ronda de contactos entienda además la desilusión que se generó después de que no consiguiera amor las Olimpiadas las críticas que hubo que fueron numerosas y que a lo mejor en algunos ciudadanos han podido generar la idea de que aquello fue un despilfarro que sinceramente pienso que no lo fue pero lo que sí digo es que por tanto vayamos a un consenso porque sin eso desde luego la candidato ahora nacería ya muy coja y no podemos permitirnos otro fracaso en obtener las Olimpiadas el otro día

Voz 0867 11:55 preguntaron cómo veía el nuevo gobierno municipal dice esta reflexión que usted era eh un conductor que llevaba en el asiento del copiloto a una persona Villacís que elevar recordando uno constantemente que se está pasando de velocidad que cuidado con este semáforo que está en rojo con el esto que ustedes dos llevan en el maletero escondido Vox le va a tocar hacer frente a grandes equilibrios en estos cuatro años esa de que un tripartito no es fácil de gobernar

Voz 3 12:18 no no no no no no es fácil de gobernar un gobierno en el que a hacer

Voz 0666 12:23 de ahí dos acuerdos suscritos con dos partidos distintos pero sí creo que merece la pena intentarlo yo creo que los madrileños queramos o no o lo que votaron todos sabíamos que cuando se iba a las urnas había un determinado bloque por un lado y un bloque de centro derecha por otro en los madrileños que votaron sinceramente a ciudadanos de a Partido Popular ya voz yo creo que todos eran conscientes de que la forma de poder gobernar posiblemente dadas las encuestas cabía y que nadie ponía en duda era que se llegara a un acuerdo entre los tres partidos políticos por tanto hemos cumplido con la primera de las obligaciones que a mi juicio unos encomendaron los madrileños que fueron a votar al centro derecha el veintiséis de mayo y la segunda de las obligaciones es que este Gobierno se mantenga este Gobierno sea verdaderamente eficaz y yo desde luego voy a dejarme todo para que podamos conseguir ese empeño

José Luis Martínez Almeida suerte esperamos aquí cuando usted quiera como siempre cuando ustedes me digan allí bajo fuerte enhorabuena