Lo que queda del día

Voz 0827 00:09 España va a dirigir digiriendo en este comienzo de semanal lo votado este fin de semana se han constituido los ayuntamientos y se han producido extraños matrimonios sonados divorcios novias inesperadas

Voz 1157 00:21 no es fácil encontrar una banda sonora para esta acumulación de disparates y un marciano marcianos está viendo no es fácil adivinar qué pensará de nuestro sentido del espectáculo

Voz 0827 00:33 ser esa la música de fondo en Hora Veinticinco escucharán los análisis oportunos los más hacinados mientras tanto el equipo de investigación de todo por la radio sigue investigando sobre crecido razonables y el cruce entre el vocalista Iván Espinosa de los Monteros el actor Antonio Resines apunta a ser insuperable Éstas son las pruebas

Voz 1157 00:53 estuvo Espinosa de los Monteros en La Ser en Hoy por hoy ya hace sólo unas semanas que Antonio Resines estuvo en lamentar tenemos una ocasión única de comparar voces que han pasado por las mismas condiciones técnicas no es fácil distinguir sus voces hay que su partido está llena de gente muy sensata muy prudente es es una grabación de cuarenta y tantas horas prácticamente todos los grupos europeos tienen como algo de esto a gente que ha participado que ha hecho cine español bueno pero es que todavía hay fragmentos los que se confunden más yo he pasado mucho tiempo en Polonia con otros motivos en etapa profesional tuvo una gran repercusión de público que es un país modélico en muchísimos aspectos y que ha sido muy importante para la historia de este país pero también tiene algunas debilidades entre las debilidades ibamos toma única porque estas cosas no funciona no funciona es que yo no quiero

Voz 0827 01:44 es brutal no se sabe quién es cada cual bueno también se ha hablado mucho cómo no de la boda de Sergio Ramos

Voz 2 01:52 la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio pues hubo un Arantxa de tweets durante todo el fin de semana en osado pereza leerlos todos y nos vamos a quedar con uno con este de veinticinco años sin cotizar

Voz 3 02:00 quién le iba a decir a David Beckham que algún día iba a cenar en Bollullos de la Mitación

Voz 2 02:05 a a este estoy te ves hoy a hacer todo lo que sois puristas de la lengua desde error desconocido

Voz 3 02:11 aunque me tienen harto con tanto anglicismo de toda la vida esos él ha llamado Luz

Voz 2 02:18 y acabamos las tutorías como un ejemplo de que hay parejas con un enorme problema de comunicación el Twitter

Voz 0827 02:25 cariño esto no funciona yo Dati sobre extrañas parejas la primera de las noticias de El Mundo Today

Voz 4 02:32 Ada Colau pactara con Vox para ver qué hace Ciudadanos

Voz 0573 02:36 no pensábamos que fuera capaz de pactar con los radicales admite Arrimadas con desconcierto

Voz 5 02:42 la OTAN pide al alcalde de Vigo

Voz 4 02:44 los que respete el Tratado de No Proliferación Nuclear

Voz 0573 02:47 a ver qué Sanjuán algo hay que hacer ha replicado Abel Caballero frente al petardo de uranio Ricardinho que está preparando a los alumnos que no sepan escribir podrán examinarse oralmente en la selectividad por fin los alumnos analfabetos podrán estudiar Medicina filología sin ser discriminados

Voz 0827 03:04 de momento los alumnos sean sí que saben escribir diseño examinado por escrito y están digiriendo también las notas obtenidas en la selectividad que por cierto dice han presentado ante el Ministerio de Educación más de veinte mil firmas para pedir una selectividad única y común en sus contenidos en todo el país

Voz 6 03:20 es el caso de de mi comunidad Castilla y León que entraba no veintisiete estándares de historia cuando en otras como Cantabria entraban sólo veintiocho ya parte de de la dificultad también ahora de corregir diferentes criterios de corrección

Voz 7 03:32 puede ser que a mí no me llega la nota para entrar en Medicina teniendo

Voz 8 03:35 en cuenta que mi media es eh

Voz 0827 03:38 los estudiantes proponen cambios no sabemos si será como los cambios que han anunciado esta mañana los titulares del futuro

Voz 1022 03:45 Díaz Ayuso compaginará la presidencia de la Comunidad de Madrid con no haber trabajado en la vida la política popular anuncia así que no renunciará a su principal hobby el examen de selectividad se repetirá hasta que a todo el mundo le parezca bien te en joven soy Trauma dice hice que de tonto para toda la vida

Voz 0827 04:06 pues nada a lo mejor así es la selectividad del futuro

Voz 9 04:08 con lealtad

Voz 0827 04:16 es que lo hagan están todavía en la escuela bueno este fin de semana se ha celebrado en Málaga un partido en el que jugaba contra el Sporting de Portugal en Punta Umbría el Málaga alevines es el torneo de la Costa de la Luz que es un campeonato de fútbol entre equipos base de España Portugal Canal Sur retransmitía el partido esa semifinal entre alevines niños de diez y once años la estaba caliente los padres protestando discutiendo cuando paso esto

Voz 10 04:46 qué pena que deberá Lomé e insistimos los nervios pueden aparecer pero es que no hay razón ninguna para que Sanz se transformen en seis voy a hacer una reflexión eh

Voz 5 04:57 ahora los aplausos a estos chavales que le dan la espalda la violencia señor Bravo por esa imagen que nos están regalando a sus propios seguidores y sus familiares

Voz 0827 05:07 era la imagen los chavales dirigiéndose a la grada de sus familiares dándole la espalda diciendo por favor para hemos hablado con su entrenador con Fernando Moreno nos ha dicho que lo decidieron los entrenadores con los chavales todos estaban de aquí

Voz 11 05:20 todo es cierto que al cero azerí Finaldi que puede ser que que ir el partido fuese de goma alguno pensó si es cierto que que podría hacer que que algún lance del juego pueden hubiese alguna jugada más peligroso pero al fin al cabo nada fuera de lo normal

Voz 0827 05:38 nada fuera de lo normal es lo que nos contaba por eso decidieron decirle a los padres por favor para

Voz 11 05:45 puede ser de consenso todo el cuerpo técnico que lo formamos junto a los jugadores como estuvimos hablando con con ellos se lo comentamos en cuanto el árbitro causó juegos fueron nosotros hacia la grada donde se encontraba a todos los familiares Hay nada hicimos ese acto de protesta que ya te digo he de poner un puntito más de de arena a la violencia en el informativo las cosas más ocho a que ya hemos visto nada a sentir para que para que ocurran estas cosas el que no lo menos posible

Voz 0827 06:17 ya salvo que se entrena eh porque no solamente entenderán fútbol también procuran transmitirle a los chavales los valores

Voz 11 06:23 nosotros intentamos hacer transmitir para nuestro granito de arena en el cual pues estamos totalmente en contra de de cualquier violencia verbal que ocurre con los activos

Voz 12 06:40 pues sí al

Voz 0827 06:40 Bolt puede enseñarte valores y otras muchas cosas aparte de jugar con una pelota solo depende de tener un buen entrenador como también depende en la escuela de tener un buen maestro que no solamente se aprendan matemáticas de una determinada manera este buen maestro es Sergio Guirado que ha escrito un libro un librito el futbolista que sólo sabe toda una fórmula para enseñar matemáticas a sus pequeños alumnos a partir de lo que más les gusta que es el fútbol la idea nació así

Voz 0757 07:09 vi un día puede alguna dieron una de niño que no hacía nada habitualmente pregunta pero bueno tú haces cuando llegué atrás que no hacen nada hizo sin hombre yo me con haber problema de Los Manolos

Voz 13 07:18 no tuvo

Voz 0757 07:21 mañana aprenden matemáticas entonces bueno qué bien cuenta yo que quería irse atando la fórmula del cálculo de área de la figura plana de metía a través de un pequeño partido de su de una gran final

Voz 0827 07:37 pues escribió el cuente Cillo como herramienta y el cuente Cillo va genial

Voz 0757 07:41 anegada general la huelga general otomano tomando trama que tener cuenta que si lo cuenta las cosas de otra manera ello lo toman con muchísimo mayor interés mucho mucho más

Voz 0827 07:53 el lleva muchos años enseñando a los más pequeños y le hemos preguntado cómo les ve porque muchas veces les notamos preocupados de otras cosas no solamente del estudio

Voz 0757 08:02 en el punto de vista o que nada atalaya de poder deciros que estamos al lo mismo que hay un montón de niños que tienen es que no que en el mucho esfuerzo hay otro montón que son una maravilla hay que son una botella no currante y un auténtico o trabajadores de diferente con muchísima ilusión y bueno mi punto de vista cuando la gente me vi que los niños ya no sabe como una como antes etcétera yo creo que estamos totalmente en los niños maravilloso

Voz 0827 08:35 estamos salvados que hay unos niños y niñas maravilloso

Voz 14 08:41 venga

Voz 1157 08:45 niños que quieren ser deportistas futbolistas

Voz 0827 08:47 algo más del treinta por ciento casi la mitad de los jóvenes pues querrían ser actores músicos pero resulta que hay una nueva profesión que entra en el ranking de las aspiraciones profesionales según un estudio uno de cada cuatro quieren ser influencer es decir ser famosos pero en las redes sociales y hoy Julio guerra nos ha presentado algunos no

Voz 15 09:06 Eli Ramírez ochenta y siete mil seguidores en Instagram dueña de una empresa de transportes

Voz 16 09:12 a mí en mi caso simplemente es te dan mogollón de cosas gratis me gusta detonó en ningún momento monte e Instagram pensando en ojalá que me den cosas rueden Regal

Voz 15 09:22 los viajes Víctor Cano veintiocho años cinco mil seguidores en Instagram actor Villa

Voz 3 09:28 te lo montas bien y realmente te locuras puedes vivirlo perfectamente porque trabajas con marcas y las marcas te miman te cuidan

Voz 0827 09:35 puedes vivir perfectamente de ello decía este influencer o aspirante a serlo y nos hemos planteado en la polémica si esto realmente es una profesión de futuro en este siglo XXI o es sencillamente una milonga una burbuja que explotará ya hemos hablado con José Pablo García que es bloguero es periodista y ex director del primer Master para influencer en España y nos ha dicho que sí que se puede ganar dinero

Voz 13 09:55 al al ciento por cien osea que además tú te lo recuerdo sin duda sin duda por qué porque las marcas necesitan vender las marcas la gente está ahora mismo en Internet y hay que llegar a donde está la gente y en estas conexiones estos conectores esto pseudo comerciales que también se le puede llamar así se conectan la conexión perfecta que acreditan la marca marca cliente ah cómo ganan dinero lo influencer bueno pues a través de muchas maneras pero evidentemente principalmente gracias a vender productos de marcas o bueno incluso haciendo publicidad etcétera etcétera sea sí por supuesto se puede ganar dinero esto

Voz 0827 10:29 para vivir de ello no solamente hay que tener millones de seguidores también lo pueden hacer los más pequeños porque ahora las marcas están buscando otras categorías de influencias

Voz 13 10:38 influencer no tiene porqué ser lo de miles miles millones de personas de hecho la tendencia son importante va justo lo contrario no a los macro influencia o los que conocemos que son gigantes para luego lo contrario vamos allí creo influencer incluso ojo al dato que en Europa está empezando y en España va a llegar en breve al Nano influencer al influencia del barrio de tu calle de tu comunidad etcétera etcétera

Voz 0827 11:01 si antes hablábamos de un maestro metido a escritor hoy hemos hablado con una abogada que trabaja en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado que en su tiempo libre escribe Dunn escribiré muchos sucedió ánimo es medieval es autora de una trilogía protagonizada por los inspectores Sada Valle Ibrahim Pons que investigan en un mundo que tantas veces aparece en las portadas de los periódicos el de la corrupción pero yo creo que sí

Voz 17 11:28 más preocupante de todo esto es que si existen estos grupos poderosos que son capaces de montar estos tinglados esos tenerlos enriquecerse con ellos y que cada vez sean más y que sean tan poderosos es también porque en cierto caldo de cultivo una permisividad cierta blandura fascinación con aquello de que los malos que simpático son listos y en cambio los buenos que tontos y que aburridos no también porque nos afecta más de cerca saber que nuestro vecino ha entrado en casa y a nuestra madre la han robado el bolso por la calle sino roban camas de hospital lo kilómetros de autovía pues parece que eso

Voz 0827 12:02 Nos llega como más de lejos la inspectora a Vallès metódica y pierde el sueño cuando está intentando resolver sus casos ella sin embargo escribiendo nos ha dicho que no lo es o eres capaz de separar un poquito yo sepa no por eso tengo un seudónimo tengo que separarlos los dos mundos el de mi profesión y este mundo literario Ivi ya es que va a salto de mata tengo muy alto mando asaltó de Mata cero planificación sea para mí la novela es una aventura en la que yo vivo igual que los inspectores tengo sus tropezones

Voz 8 12:31 sus errores sus

Voz 0827 12:34 Palos de ciego exactamente igual que ella sí trabaja esta mujer

Voz 0313 12:37 déjeme añadir Kenneth del Val presenta la trilogía de estas novelas negras el próximo viernes el día veintiuno en Madrid

Voz 0827 12:42 ajá bueno a veces la ficción imita a la realidad y otras gracias parece inspirar la anunciarla os acordáis de cómo comenzaba el gran apagón

Voz 18 12:49 que el once de abril de dos mil dieciocho se produjo

Voz 1157 12:52 la tormenta solar de clase X nueve

Voz 0827 12:55 bueno pues no por estas razones pero se ha producido un gran apagón en Argentina y en otros países sudamericanos ya hemos hablado esta mañana con Jorge Morales que es un experto en seguridad con los datos disponibles decía esto

Voz 13 13:07 todos los grandes posibilidades no por un lado que ha sido un ataque terrorista es decir que haya sido un ataque informático a los sistemas de control de las compañías eléctricas o no que haya habido un fallo múltiple Un fallo en cadena los fallos simples en todos los sistemas eléctricos están protegidos no todos los sistemas eléctricos trabajan en lo que llamamos la situación en y menos uno quiere decir que ante el fallo de cualquier elemento simple el sistema siempre es capaz de recomponerse no claro hay veces que donde serán fallos en cascada de varios elementos a veces donde puede ocurrir esta situación de un apagón

Voz 19 13:41 yo ya vendida toda por la radio el tenista David Ferrer pero antes antes hemos hablado con un especialista en tenis de la Cadena SER

Voz 0827 13:49 porque resulta que el juez Marchena parece que está creando tendencia entre los jueces arbitro del tenis hemos hablado con Raquel Tito Jiménez ya sabes que el juez Marchena está como muy está muy de moda y algunos jueces de silla lo están imitando

Voz 2 14:05 habrá que Tito Jiménez lo conocéis todos es un colaborador de La Ser experto Jiménez qué tal buenas tardes estamos pasa si es explica en Alicante este fin de semana los jugadores discuten sobre la entrada o no

Voz 0827 14:18 el juez de silla interviene vamos a ver vamos a escuchar

Voz 12 14:28 uno

Voz 20 14:30 señores señores yo no voy a permitir que este partido no se convierta en una disertación sobre geometría lo vamos a ver si la pelota ha entrado o no corresponde a ese tribunal a decidirlo que sí que trabaja desde días

Voz 0827 14:47 se parecía mucho efectivamente al juez Marchena bueno nos ha contado de David Ferrer que le han pasado cosas muy bonitas desde que hace unas semanas se retiró dice que ahora le toca ser dueño de su tiempo compensar a su gente por el tiempo perdido

Voz 0093 15:01 Ikea disfrutar de ese tiempo si algo me dado el tenis es el ser poder ser dueño de mi tiempo y ahora mismo puedo serlo entonces necesito eso necesito compartir con la familia y eso también es mi mi pareja que he viajado mucho y no es fácil ser pareja hay alguien que está treinta y dos veinticinco semanas viajando fuera no y ahora sí que es verdad que necesita bueno quiero pero también es verdad que que tengo que confesarle más que a mí me vea mi pareja no

Voz 0827 15:26 la selección española ha empatado con China

Voz 0313 15:29 te mete por primera vez en la historia en los octavos de final de un Mundial de fútbol

Voz 0827 15:33 se han ido todas contentas la verdad no estaríamos si nos teníamos que acordar de la chinas por algo pero en todo caso hoy la recordamos porque ellas también están felices seguramente se clasificaron

Voz 1157 15:42 como tercero mejores certeras en la portería

Voz 8 15:45 apenas si Men lateral derecho Jan Pen Izquierdo Louis pareja de centrales Link su Pin tuvo Fabián en el centro del campo cuya tasa Zhang Rui Wang Yan Wang Swank y en punta de ataque Wang San Sant Hilari hecho así

