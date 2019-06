Hora 25 Deportes: España sigue haciendo historia (17/06/2019)

Voz 1 00:00 con Ángels Barceló Ike sus Gallego buenas tardes en las que siguen las chicas en el Mundial pase a octavos no sé si es algo histórico

Voz 0919 00:13 se han clasificado para octavos de final han empatado a cero con China pasan como segundos de grupo con cuatro puntos aunque hubiéramos ganado hubiéramos sido segunda del grupo porque Alemania ha ganado Sudáfrica cuatro cero pero bueno esto es historia España está en octavos de final iba a jugar el próximo lunes a las seis de la tarde por meterse en cuartos de final del campeonato del Mundo todavía no conocemos a nuestro rival será

Voz 1022 00:36 a Estados Unidos Suecia

Voz 0919 00:39 Grupo F todavía no ha jugado su última jornada en ese partido entre Estados Unidos y Suecia el que gane será el rival de España evidentemente la gran favorita es Estados Unidos ir todo parece indicar que nos vamos a cruzar en ese partido el próximo lunes ante una de las grandes potencias del fútbol mundial las norteamericanas las estadounidenses qué más da una vez que estamos ahí en octavos dice Jenny hermoso que hay que ir a ganar el Mundial porque si ganas a Estados Unidos el próximo lunes hay que soñar

Voz 2 01:12 sabemos a lo que veníamos es un Mundial y ahí lo disfruta hacia lo hemos tenido tanta suerte nuestra lo más complicado oí no ser dotado quizás notó que el equipo más más fuerte no es el favorito para que estamos aquí consciencia de que para ganarlo o para llegarle exactamente las grandes así que tenemos una oportunidad muy bonita ante hacia Estados Unidos es así así que nosotros hacia prepararlo

Voz 0919 01:37 enseguida estamos en Le Havre en Normandía donde ha jugado la selección española la otra cita del día dentro de veintinueve minutos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid segundo partido playoff final Liga ACB de baloncesto Real Madrid Barcelona el Madrid ganó el primero Si gana hoy pues tendrá casi casi rozan todo el título y luego está el mercado de fichajes la semana tiene presentaciones en el Real Madrid mañana presentará Rodrigo es el chaval brasileño que han fichado en el día de mañana Mendi será presentado el miércoles lo de Griezmann y el Barça sigue en stand by ha dicho eso Bartomeu que por el momento nada de nada claro es que hasta el día uno de julio Crismal no cuesta ciento veinte millones a cuesta mucho más así que hasta el día uno de julio nada de nada el Barça que es noticia por una operación posible que han contado nuestros compañeros de Valencia es el cambio de guardametas civiles en suplente del Barça seguiría al Valencia inepto titulares del Valencia sería el Barça para ser suplente se supone bueno y más rumores y más cosas del mercado que enseguida contaremos pero como siempre en el inicio del programa

Voz 1022 02:46 vuestros mensajes de Whatsapp gallego tío

Voz 3 02:50 es Pau Gasol Marc Gasol ambos son hermanos pero nunca decís el mayor de los Gasol cuando habléis de Pau simplemente hispano yo creo que eso de Marc Gasol menor de los Gasol va dejando de ser ya punto piquillo sobre todo cuando ya tiene un anillo de la NBA repetirán ánimo

Voz 0919 03:08 efectivamente bueno pues Marc Gasol está ahora dándose una fiesta mayor porque los Toronto Raptors están celebrando en Canadá por todo lo alto su título de la NBA luego lo contaremos dejado vuestros mensajes

Voz 1 03:22 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto

Voz 4 03:36 el Asensio lo digo no quisieron guiada sub-veintiuno que no vayan a las ruta pero que no vayan

Voz 1 03:46 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 03:56 a ver si que perdiéramos el primer partido del Europeo sub veintiuno va a ser culpa ahora de Rodri de Asensio porno ir hombre los que fueron fueron los que jugaron no además que Asensio tenía que estar en la boda de Sergio Ramos aunque no tocaron los acceden ve tocó que madre temía que bajonazo vamos a Francia

Voz 5 04:18 Iberdrola impulsor de la igualdad a través del deporte te trae lo útil

Voz 6 04:22 como de nuestra primera selección sostenible

Voz 5 04:25 el mundial de fútbol femenino

Voz 0919 04:28 las chicas de la selección española está en octavos de final del campeonato del Mundo empate a cero con China o hemos sido mucho mejores vamos a los vestuarios del estadio de Le Havre en Normandía donde está nuestra compañera Sonia Lus hola Sonia

Voz 1914 04:43 qué tal Gallego buenas tardes pues estoy con una de las protagonistas de el partido una de las protagonistas del Mundial para España Marta Corredera que ha jugado los dos primeros en el lateral izquierdo este último en el lateral derecho que se está pegando unas palizas de muerte pero que puede decir con la cabeza bien alta que España ya está en los octavos de final y Marta tiene mucho bagaje encima Marta buenas tardes hola muy buenas tardes quién te iba a decir que ibas a estar en la historia del fútbol femenino español

Voz 7 05:08 esto es impresionante no cualquiera de las veintitrés que estamos aquí incluso lo nuestras compañeras que no están siguiendo desde casa están pujando desde casa todo el fútbol femenino queríamos hacer algo grande esto es Historia estos historia hay que estar orgulloso desde todas pase lo que pase debieron adelante este equipo tiene muchísimo mérito hemos conseguido algo yo creo que impresionante para el fútbol femenino español hemos dado un paso de gigante con este con este Mundial con lo que nos tenemos que quedar

Voz 1914 05:37 saltado y aparte del gol porque veinte tiros a puerta contra China quedaré empate a cero suena un poco cuando menos un poco raro

Voz 7 05:43 bueno al final de estos cuando lo acaecido en vivir el partido de nos ha metido unos cuantos paradones nos quedamos con que las hemos tenido y que ojalá esos goles no los que vengan en el futuro no entonces vamos a a pensar así pero lo que hay que estar orgullosa así lo que hay que quedarse es que estamos en octavos si eso es la primera vez en la historia que

Voz 1914 06:01 que es un cruce histórico será el lunes que viene veinticuatro a las seis de la tarde en Reims el noventa y nueve por ciento Marta EEUU

Voz 7 06:11 no hace si finalmente acaban siendo ellas son favoritas son las favoritas para ganar el Mundial son las favoritas para jugar nuestro partido pero si queremos seguir creciendo si queremos hacer algo grande en el fútbol eh nos tenemos que enfrentar a a las mejores no sea cual sea el resultado

Voz 1914 06:25 porque eso significará que que aprendemos que aprendemos y que crecemos todos los partidos que comenzó tras mejores potencias del mundo no sirven para aprender y sobre todo para crecer para el futuro como crees que está la gente ahora mismo en España como crees que va a estar la gente el día veinticuatro con vosotras pues

Voz 8 06:40 pero que estén orgullosos rigurosos a más no poder porque este equipo lo que dicho no tiene mucho mérito ha dejado todo en el campo los tres partidos e sólo hacía falta ver cómo queríamos meter un gol le fuera cual fuera ese es la jugadora Hay yo creo que está piña ahí esta unión que que tenemos la intentar

Voz 1914 06:58 los transmitir también a todos los que están en casa en sus sofás y ojalá que no sigan y que sea el principio de de una historia muy bonito y esperemos que sea el principio y que no sea el final ese partido el próximo veinticuatro en Reims casi seguro contra Estados Unidos muchas gracias Marta Corredera muchas gracias a vosotros pues hay tenías gallego las palabras de Marta Corredera sea batido el cobre con todas las jugadoras chinas pero España ya tiene el objetivo cumplido estará en los octavos de final de este Mundial de Francia dos mil diecinueve

Voz 0919 07:26 gracias Sonia el próximo jueves conoceremos nuestro rival en ese partido que decidirá el líder del grupo F entre Suecia Estados Unidos Miguel Martín Talavera que con contado el partido en Carrusel bona tarda buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes hay hay que ser objetivo porque hay que ser también exigente con las chicas y nos falta gol

Voz 1576 07:43 sí yo creo que es el único pero que lo hemos podido pone a esta primera fase en la Copa del Mundo porque hicimos un gran partido contra Alemania Hinault que seus supimos definir las ocasiones que tuvimos nos costó hacer un gol hasta la segunda parte con dos penaltis en el debut ante Sudáfrica que yo creo que hemos sido netamente superiores habido aunque yo estoy acuerdo con una cosa que ha hecho Belda en la sala de prensa hoy más que mérito de España hoy la portera hecho sobre todo tres manos prodigiosas pegadas al palo que nos ha privado de la victoria pero las sensaciones son buenas este equipo sigue creciendo yo creo que ha ganado un respeto que ya traía de la fase de clasificación y ahora a ver qué pasa acaba de decir Belda que el juez y el cuerpo técnico aunque todas la expedición se traslada Reims a este mismo estadio porque aquí se va a jugar el jueves ese Suecia Estados Unidos que va a decir cuál va a ser nuestro rival el próximo lunes en los octavos de final evidentemente es Suecia es una gran selección la mejor de este Mundial Estados Unidos por lo tanto la empresa no va a ser fácil

Voz 0919 08:35 gracias tala bueno España femenina ha hecho historia aprovechó para dar un apunte de la sub-veintiuno tras el frustrante debut en el Europeo con la derrota ante Italia que tenemos por delante cómo están hoy los chavales de la sub veintiuno Mario Torrejón buenas tardes

Voz 1501 08:49 muy buenas gallego desde el campo entrenamiento de la selección española está terminando la sesión a puerta abierta que me tocaba en la que estaba programada ha venido mucha gente sobretodo chavales jóvenes y niños saber esta esta sesión de entrenamiento después de la decepcionante derrota ayer ante ETA

Voz 0919 09:02 alias con el gol de Dani Ceballos y los primeros XXV

Voz 1501 09:04 dos fantásticos de la selección española pero después muchas patadas mucho juego duro de los italianos lo permitió el árbitro que sacó del partido mentalmente a la selección española y los italianos remontaron merecidamente porque la segunda parte fueron superiores a nosotros hay que decir que todos pendientes de Fabian Ruiz que ayer se retiró lesionado golpe en el muslo izquierdo que le hace ser más que sería duda para el partido del miércoles frente a Bélgica aún hay opciones de todo de clasificarnos para semifinales sobretodo como mejor segundo pero se han complicado mucho las cosas en un campeonato que veníamos como favoritos

Voz 0919 09:31 ah gracias Mario pues el miércoles estaremos pendientes de la sub-veintiuno ya sabe y el jueves se juega Suecia Estados Unidos en el Mundial de chicas Si gana Suecia serán nuestro rival Si gana Estados Unidos su empata a Estados Unidos las norteamericanas serán el próximo rival de la selección española femenina el próximo lunes seis de la tarde en un partido histórico donde las chicas del fútbol español intentará meterse en cuartos de final que grandes son seguimos

Voz 6 09:59 la selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía en Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible porque con pensamos su huella de carbono en Francia con energía Iberdrola impulsando la igualdad a través del deporte empresa colaboradora del programa Universo Mujer oye Cristo tiene Solana si la Securitas

Voz 0542 10:27 de qué tal es que estamos pensando en ponernos una en bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa ni te lo pienses sin a estar siempre preocupada porque entran a robar en tu casa por lo que a merece la pena vivir tranquilos

Voz 10 10:39 en Securitas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres sido calculan una INEM Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 11 10:50 disculpe en conmoción tan Nemo tiene una marisquería

Voz 12 10:53 están buscando Nemo Ben aquella joyería que pone La joya del Nilo

Voz 6 10:56 es y dónde está el señor Cantando bajo la lluvia no doblones escribe sólo encuentran que bien

Voz 12 11:03 en verano decir con Viajes El Corte Inglés el asistente de Google debate un Google Home Mini de regalo al reservar habló por sólo sesenta euros paga hasta diez meses se encuentras un precio mejor trae igualados consulta condiciones en Viajes el Corte Inglés financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación

Voz 0919 11:25 mundial femenino europeo sub veintiuno Copa América que vaya a mesecito de junio tenemos por delante hoy en la Copa América debuta Chile ante Japón una de las invitadas aunque hay que decir Bruno Alemany que la Copa América se habla de dos cosas de El triunfo de euros Quai de la resaca triste de Argentina de la Argentina de Messi o la Bruno buenas tardes hola Gallego muy buenas pues sí

Voz 0301 11:49 la gente en Argentina los que están siguiendo la selección argentina en Brasil que donde se disputa esta Copa América ese acogen a las palabras de líder de Leo Messi tras el partido e llamando Un poquito a la gente al al ánimo hoy a tratar de ganar en ese segundo partido contra Paraguay que tiene la selección albiceleste que va a ser una auténtica final en ese grupo B es verdad que le beneficia ese empate que hubo ayer por la noche en el otro partido entre Paraguay y Qatar al final con empate a dos ninguna selección de las dos el aleja especialmente Argentina que está con cero puntos y con uno está en Paraguay Ica dar como decías

Voz 1914 12:23 hoy debut de la actual

Voz 0301 12:25 campeona de la selección chilena que va a jugar contra Japón que es una de las invitadas aunque en ese grupo ya parte como líder eh muy claro la selección de Uruguay sin hacer un partido excelso ganó por cero cuatro a un Ecuador muy muy débil y Bono mañana volvemos a tener el partido de Brasil así que sigue la la Copa América en la que hoy se va a jugar el último partido de la primera jornada

Voz 0919 12:45 Bután Chile no

Voz 0301 12:46 sí sí decía que debuta Achille contra Japón lo decíamos a la una de la madrugada en ese partido no está Claudio Bravo que es una de las polémicas importantes en esa selección decide llegan con Alexis y con Arturo Vidal bastante peor de lo que habían estado en las últimas dos Copa América así que nos espera tampoco de de Chile que vuelva a ser candidato para el título

Voz 1415 13:05 gracias Gloria vamos todos los fichajes bueno era presentaciones que el Real Madrid sigue con su agenda de presentaciones mañana una pasado otra mañana le toca a Rodrigo el chaval brasileño ya veremos qué papel tiene en el equipo de Zidane Javier Herráez hola hola qué tal Gallego si es una incógnita lo que va a hacer Zidane con Rodrigo es que es verdad un gran futbolista pero es verdad que el pasado año lo fichó por cuatro cinco millones de euros había equipos como el Liverpool que quería este jugador o el PSD estaba cerca de él pero al final lo consiguió el Real Madrid acaba de cumplir eso dieciocho años el pasado mes de abril viene de él Santos viene con su padre que tiene treinta y cuatro años la verdad que también fue futbolista hay que le lleva a sus sus temas viene sin nadie más sin bueno ese circo a veces que acompaña a unos futbolistas de Brasil diría

Voz 0919 13:52 paré tiene treinta y cuatro veinticuatro como suena

Voz 1415 13:54 o sea que además futbolista Ile quiere me cuenta que requiere y bueno pues limitar digamos esas amistades peligrosas entonces fue padre con dieciséis claro se pueden ser no bueno pues la verdad es que chaval viene con ganas de bueno deslumbrar al fútbol mundial estuvo en sus XXI mejor dicho de sus veinte mundo sub veinte que se celebró hace un par de meses hay Rodrigo que veremos lo que pasa efectivamente sin saber dónde va a jugar os iba a jugar en Madrid el próximo año aunque la idea es que se esté ahí en el al menos en el banquillo

Voz 0919 14:25 la lectura que hago es que el padre de Rodrigo tiene la misma edad

Voz 1415 14:27 Sergio Ramos con eso

Voz 0919 14:30 Llorente centrocampista del Real Madrid ácidas no le gusta pero si le gusta a Simeone podríamos estar ante un traspaso de la primera plantilla del Real Madrid a la primera plantilla del Atlético de Madrid pero Antón Meana el Madrid va a pedir

Voz 13 14:45 mucha si se complica la cosa información de la Cadena SER Llorente sólo quiere jugar en el Atlético de Madrid tanto que el acuerdo entre el jugador y los rojiblancos está hecho el Atleti acepta el salario de Llorente pero necesita dos premisas una que salga Rodri o en su defecto Thomas irá segunda aquel Madrid acepte una oferta más cercana a los veinte que a los cuarenta millones de euros esta noche lo ampliamos en el larguero pero el tema está muy caliente en Madrid quiere que se acerca a los cuarenta no el Madrid cree que los pase incluso más que el

Voz 0919 15:17 me pasa así porque recordemos que la cláusula de Llorente son trescientos millones sillas veremos cuarenta del Madrid los aceptarías no lo Atlético de Madrid tiene otro nombre propio se ha hablado mucho durante todo el día

Voz 1415 15:27 de Joao Félix el chaval del Benfica Pedro Fullana

Voz 13 15:31 ya a llevar gran parte de la pasta porque el Athletic tiene bastante avanzada la operación acuerdo cuando total con también que en este caso con el futbolista que como ha contado la Cadena SER ha elegido el Atlético de Madrid porque cree que es el ideal para crecer y porque cree que va a tener minutos iba a ser un jugador importante lo que está cerrando el Atlético a contra reloj es el acuerdo con el Benfica para anunciar el fichaje lleva semanas negociando para no tener que desembolsar los ciento veinte millones de euros de la cláusula recesión pero asumen que en última instancia van a tener que pagar la cifra porque Belén Joao Félix la mejor opción de presente y de futuro a los diecinueve años

Voz 0919 16:03 el hermoso como está la cosa

Voz 13 16:04 con Hermoso está la cosa hecha prácticamente ya ha colgado una foto las redes sociales e Instagram viajando directamente a Madrid no sabemos si para ya cerrar el acuerdo presentado lo que sí que está claro es que el la el fichaje va a ser una realidad en los próximos días está todo bien perfilado debería hacerse oficial en los próximos días ya apunta hacia otro nombre al margen del de Llorente el de Bruno Fernandes jugador del Sporting centrocampista el Atleti también abierto ese frente para reforzar el equipo

Voz 0919 16:29 nombre propio del mercado sin duda alguna el de Griezmann hoy ha hablado el presidente Bartomeu sobre el posible interés del Barça recordemos que Gil Marín dijo la semana pasada que va el Barça aseguro Sancio Valle hola

Voz 4 16:40 hola muy buenas sí lo hizo en los toros Gil Marín la respuesta del presidente del Barça ha sido en las motos en el Gran Premio de Cataluña dice en RAC uno que no hay nada de nada con Griezmann

Voz 14 16:52 no no no lo hemos dicho siempre no hemos hablado no hay nada veremos cómo evoluciona el mercado estos días y semanas pero ahora estamos muy metidos en el trabajo que hacen internamente muy discretamente pero que creo que será un buen trabajo y que tendremos un buen equipo a partir de verano

Voz 0919 17:09 es la respuesta de Bartumeu a Gil Marín hoy ha hablado el portavoz el portavoz del Barça Josep Vives no ha querido entrar sobre Neymar sobre Griezmann ni sobre ningún nombre de la actualidad hay que ser discreto

Voz 1415 17:20 dos sobretodo hasta el uno de julio cuando ya Griezmann cueste ciento veinte millones

Voz 0919 17:24 por cierto que el va a ser noticia nuestros compañeros de Valencia han contado hoy un posible intercambio de porteros entre el Barça y el Valencia cuéntanos Pedro Morata

Voz 1716 17:31 sí están hablando los dos clubes que son muy restrictivos informativamente están hablando para la posibilidad de intercambiarse a pelo a civiles en por neto es una operación fundamentalmente de ingeniería contable después deportiva el Valencia gallego necesita ingresar antes del treinta de junio veinticinco millones de euros netos por traspaso de jugadores para no volver a dar pérdidas el Valencia vendería a Neto aproximadamente veinticinco millones y contablemente entra tralla en esta temporada compraría a civiles en por la misma cantidad pero ya contablemente le contabiliza en la próxima temporada eso sí el aficionado dice deportivamente al final el Valencia cambia su portero titular por el suplente del Barça la realidad es que neto también estaba incómodo en el Valencia después de haber sido el portero titular en Europa y en la Liga no jugar la Copa que al final ganó al Valencia

Voz 0919 18:22 gracias Pedro ya sabes que el Mallorca y el Depor van a jugar la final del playoff de ascenso a la Primera División sorteado la fase de acceso a la Segunda División José Antonio Duro cuáles son los emparejamientos gran cuatro nada más Gallego en dos fines de semana ponemos a otros dos equipos en Segunda División por un lado el Mirandés y el Atlético Baleares esta eliminatoria que ya estaba decidida de ayer la ida en Anduva el domingo a partir de las siete menos cuarto informó otro el Hércules Ponferradina Al-Aida Se juega también este domingo desde las ocho en el Rico Pérez de Alicante quedan once minutos para allá será a las nueve y esto es Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 10 18:55 si no tienes seguro de hogar porque piensas que nunca sufridas en qué piensas cuando es tu casa destrozada por un hoy no puedes llamar a nadie evita lo llamando el INE directa concreta su seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Lime directa punto com

Voz 15 19:13 oye David has pensado en cambiar el aceite del coche claro

Voz 16 19:16 pedía el aceite no es caro punto es ya hecho el cambio de aceite ella solita obtuso súper sencillo súper económico no es caro

Voz 0919 19:24 entonces en este momento gustos de

Voz 11 19:26 no gratuitos vez condiciones en la web pocos caro punto es el especialista en recambios de coche online

Voz 15 19:33 estoy convencida de que incorporamos un hotel

Voz 10 19:36 tendríamos muchos más clientes quieres darle un giro a tu negocio con las líneas ICO es posible porque te facilitamos la financiación necesaria para que tu proyectos se hagan realidad

Voz 15 19:46 el Nico punto es que el el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno pide ya financiación ICO en tu banco empezamos

Voz 9 19:56 en Hora veinticinco

Voz 1022 19:59 el deporte

Voz 17 20:02 Jesús Gallego sito bis del valor de rodar con tu moto en enero

Voz 18 20:07 tras el valor para avenida Zarza hechos

Voz 1 20:09 Morlán dos mil diecinueve la única Concentración Motera de verano el circuito profesional más info Empar datos punto com

Voz 17 20:17 par datos Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER para otros motero

Voz 0919 20:31 en diez minutos comienza el segundo partido de play off final de la Liga ACB el primero lo ganó el Real Madrid al Barcelona y además lo ganado de paliza veinte puntos de metieron los de Laso a los de Pesic hoy seguro que el Barça va a intentar defender mejor vamos al Palacio de los Deportes porque Madrid se pone dos cero tendría ya casi casi acariciar no con las manos la Copa Marta Casas cómo está el ambiente en el buenas tardes

Voz 1509 20:58 buenas noches un dos a cero sería prácticamente acariciar ya el título de Liga a favor del Real Madrid el segundo envite entre los dos mejores equipos de nuestra Liga en menos de cuarenta y ocho horas como decimos con el Real Madrid dominando la final después de esa victoria tan contundente en el primer partido el pasado sábado con veinte puntos de diferencia con el deseo de poner ese dos a cero en la serie un dos a cero que nunca nadie ha remontado en una final enfrente está el Barcelona que busca llevarse una victoria de Madrid para arrebatar el factor cancha antes de que la serie Viaje hacía el Palau los de Pesic han hecho autocrítica en las últimas horas son conscientes de que tienen que mejorar en muchas cosas pero sobre todo en defensa y en el porcentaje de tres engalanado el Palacio de los Deportes con trece mil banderas blancas poquito a poco están llegando ya a los aficionados se va tiñendo la grada del Palacio calientan los dos equipos sobre el parqué el partido con ambientazo y seguro que no exento de polémica que comienza en ocho minutos

Voz 1415 21:55 y también tenemos hoy partido del play off final de la Liga Nacional de Fútbol Sala El Pozo Murcia Barça por ahora dos uno para los murcianos que si ganan hoy se proclamaron campeones de Liga si ganara

Voz 0919 22:10 no habrá quinto partido en el Pablo seguro en el Palau seguro que hay un ambientazo en Murcia José Antonio Sánchez buenas tardes

Voz 1022 22:17 muy buenas tardes ambientazo en el Palacio de los Deportes de Murcia donde en apenas diez minutos arranca ese cuarto podría ser definitivo sido Lothar punteros dominan como bien decías dos uno en la eliminatoria ganan volverán a proclamarse campeones de Liga nueve años después el Barça sumará su cuarta final consecutiva cayendo derrotados y son los jueces los que se apuntara el tanto forzarán el quinto y último encuentro que se jugará el sábado a las nueve de la noche tú ha colgado el cartel de no hay billetes esta misma tarde muchísimos aficionados se han quedado a las puertas ha tenido que calmar los ánimos France Errejón actual director deportivo general del a Murcia como medida se ha instalado en la pantalla más grande a la que han tenido acceso en tan poco tiempo todo listo el mucha para este el pozo Barça

Voz 0919 23:08 ayer Fernando Alonso ganó las veinticuatro Horas de Le Mans pero no solamente eso sino que se proclamó campeón del mundo del Mundial de Resistencia es cierto que ayer tuvo algo de suerte pero bueno

Voz 1415 23:20 pues la suerte que le faltó en otras ocasiones él mismo

Voz 0645 23:25 ella sino extra vía suerte no lo tendría más tarde porque un pinchazo a última hora nos nos regala la victoria que quizás no merecimos en la pista no que el coche siete voy más rápido todas las de cuatro horas por estas razones y ganamos aquí bueno voy he tenido muy buena y además campeón del mundo resistencia si era el objetivo prioritario de de hoy no intentar ser campeón del mundo me comprometí para hacer dos campeonatos del mundo aunque puede ser muy exigente calendario porque quería optar a este campeonato

Voz 0919 23:57 Nos alegramos por Fernando Alonso ya veremos qué hace el año que viene Mundial de Rallys Fórmula uno ya he dicho que el Mundial de resistencia no pero allá donde vaya será candidato a ganar y también ayer tuvimos una victoria importante en el Mundial de rallys porque Dani Sordo ganó su segunda prueba del Mundial Iván Álvarez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes en el rally de Cerdeña ganó él

Voz 0509 24:20 cántabro Dani Sordo es el segundo rally que gana en su carrera el anterior fue hace seis años en Alemania acompañado además de Carlos del Barrio su copiloto buenos amigos los dos de Ponseti estuvieron por la noche en Carrusel deportivo y la victoria de ayer fue muy curiosa Gallego porque fue una victoria in extremis porque Dani Sordo se enteró que había ganado cuando ya lleva un rato parado en la zona de meta el piloto cántabro entró segundo pero el iba primero el estonio optan ac sufrió un fallo en la dirección de su Toyota cuando lideraba la prueba y perdió toda la ventaja en beneficio de un Dani Sordo al que les sonrió la fortuna pero claro si no estás ahí pues no tienes opciones de ganar fíjate cómo lo contaba anoche Dani Sordo en sintonía de Carrusel

Voz 19 24:58 a esto que la gente no compra rápido y más pues no se dice pero que está ahí va IV Ja estamos contentos pero vamos que lógicamente no que no va a poder a dieciséis pero que gana sabe eso ya no voy a parar Page grande y que no se hará parece que le quedan a esto porque de otro tipo que dejó decidió es que haga soy padre

Voz 0509 25:22 ayer la suerte estuvo claro del lado de Dani Sordo ya le tocaba porque hace un par de semanas fue su coche el que sí

Voz 0919 25:28 claro cuando iba líder en el Rally de Portugal es muy español cuando español gana porque otro ha tenido un problema siempre han ganado porque ha tenido mala suerte cuando no gana un español porque ha tenido mala suerte que qué mala suerte has tenido es que esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este artista polifacético de Los Angeles que se llama blue voy a su nuevo disco que es maravilloso

Voz 21 26:18 biológico voy de de Los Ángeles no me puedo ir a casa esta noche contigo

Voz 0838 26:29 Toni López más cosas del lunes internacional Francesco Totti salido definitivamente de la Roma se retiró hace dos años como futbolista pasó la dirección del club italiano ahora se va porque dice que no cuentan con el que apenas ha tenido diez reuniones sólo cuando el equipo estaban problemas serios ya ha dicho incluso que le han dado puñaladas por la espalda y que el presidente pelota confía en gente en la que no debería confiar de motociclismo después del Gran Premio de Cataluña en el que los marque ganaron en MotoGP Moto2 y Marco Ramírez de modo hoy ha habido jornada de tes en Montmeló con la noticia de una nueva caída Jorge Lorenzo que ya se cayó ayer en carrera y hoy ha acabado en la clínica al probar el primer prototipo de Honda parado

Voz 1022 27:03 el veinte aunque eso sí pudo volver a pista así que no es nada grave vale