Voz 1 00:00 vale

Voz 0194 00:10 va a Sara vítores buenas noches buenas noches a tiempo para la cara B después del fin de semana de jurar y prometer

Voz 1880 00:16 están todos los ayuntamientos formado si ha habido sorpresas de última hora adioses poéticos responsabilidades compartidas pero ya están organizadas las alcaldías al menos los alcaldes y hay que repartir el trabajo sobretodo saber qué tipo de ciudad es la que quieren para sus vecinos las nuevas corporaciones es el

Voz 0194 00:33 acepto de hoy la ciudad muchas veces al propio de un tamaño

Voz 1880 00:36 se le llama ciudad si es que esa es una de las acepciones la tercera de la RAE dice Ayuntamiento Cabildo de cualquier ciudad a la que más nos referimos nosotros conjunto de edificios y calles regidos por un ayuntamiento cuya población densa y numerosa Se dedica por lo común actividades no agrícolas ahí ya está incluyendo un dato que es que la población tiene que ser densa y numerosa más acepciones por ejemplo lo urbano en oposición a los rural o también se decía de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencia esquelas villas por último una más conjunto de diputados y procuradores en Cortes que representaban una ciudad sea la parte por el todo venga no perdamos las buenas costumbres el timón

Voz 0194 01:13 cogía de ciudad bueno pues viene del latín de Civitas

Voz 1880 01:15 que es como se llamaba a la ciudadanía en Roma apareció el término civil por primera vez en más o menos en el año cuatrocientos cincuenta antes de Cristo aparece en la ley de las doce tablas allí se diferencian tres tipos de personas que viven en la ciudad los que pertenecen al pueblo romano luego los extranjeros que son los Pellegrini y los esclavos que son los Servi un día que hablamos aquella de ciudadanía explicamos que en Grecia se hablaba de ciudadanía pero que ni los niños ni las mujeres tenían esa cualidad de ciudadano más cosas de la ciudad Chita eh en italiano Siri en inglés site en francés es uno de los temas más bonitos además que no se hablan de las ciudades es el corazón de neón de la Orquesta Mondragón con frases que yo creo que todos los que vivimos en una ciudad hemos sentido alguna vez frases como la ciudad donde vivo es mi cárcel IMI libertad

Voz 2 02:03 ah

Voz 0194 02:28 Fernando Monje trabaja sobre espacio urbanos profesora de Antropología Social y Cultural en la UNED Fernando muy buenas noches que considera un antropólogo social que es una ciudad

Voz 3 02:37 pues además de todo lo que muy bien explicado es una concentración de tiempo y espacio donde vive mucha gente junta de un modo particular donde la gente hace cosas distintas donde todo está profundamente integrado de modo

Voz 0194 02:51 como en pocos otros lugares Iker define la ciudad a la cantidad de gente que vive en ellas se ha cuando cuando un espacio se convierte en ciudad

Voz 0698 02:59 eso sí que es una pregunta difícil yo creo que cuando las las divisiones laborales y las divisiones actividades de la gente son suficientemente diversas siempre hay excepciones hay todo tipo de excepciones pero sobre todo es una concentración de tiempo y espacio donde mucha gente hace cosas de un modo relativamente coordinado Inés de cuando existen

Voz 1880 03:20 concepto

Voz 0698 03:21 bueno además de ese origen de concepto de ciudad que hemos visto en Roma pues tiene que ver con el propio origen de la ciudad entonces los vamos a a unos diez mil años atrás nos vamos al creciente fértil ese que estudiamos en los colegios y esas ciudades como Jericó You're nos vamos a China a las orillas de los ríos pero también nos podemos ir algunas ciudades de África o de América un poquito después en en concepto temporales Ikeda al carácter a la ciudad los ciudadanos son los que han el carácter en la ciudad yo creo que la ciudad fundamentalmente la da al carácter los ciudadanos que es el modo de vivir urbano que es algo que luego ha extendido fuera de la ciudad no pero es esa

Voz 4 04:01 la urbanidad vamos a llamarlo de algún modo hilos que dirige

Voz 0194 04:04 en hará que estábamos en la composición de los ayuntamientos los que están al frente de los ayuntamientos dan carácter a la ciudad pueden dar tienen la tentación de dar carácter la

Voz 0698 04:13 ciudad siempre les encanta ser los importantes y los que piensan que están dando carácter a la ciudad a veces sus éxitos son más bien negativos podemos decir yo creo que el carácter de la ciudad lo marca la gente y sus ciudadanos

Voz 0194 04:26 de primera y ciudadanos de segunda

Voz 0698 04:28 que hasta donde yo sé si siempre no conozco casos donde no se produzca ojalá pero me temo que si desde el propio momento en que hay ciudadanos con todos los derechos de otros ciudadanos que no los tienen

Voz 0194 04:43 ya estamos también en el momento en que da la sensación que todas bueno no todas muchas ciudades se parecen

Voz 4 04:50 yo diría que sí que no

Voz 0698 04:51 no es ganas de jugar con las palabras se parece en muchos aspectos porque los procesos de globalización de los que estamos conectan las ciudades conectadas a las personas no hace muy fácil es muy fácil cambiar de lugar dependiendo de qué pasaporte y de qué tipo de persona somos también hay que decirlo pero también por otra parte si vamos a otras ciudades porque son distintas porque tienen distintas características distintos modos de vida distintos ritmos un café en una plaza de una ciudad no es el mismo que un café en la otra y eso todavía afortunadamente sigue importando

Voz 0194 05:23 IU que premisas deberían tener o que que deberían estar pensando los nuevos alcaldes sobre el modelo de ciudad te puedes tenían que ser las prioridades

Voz 0698 05:33 pues yo creo que la primera prioridad que tendrían que tener los alcaldes es fundamentalmente el de la ciudadanía entendiendo que la ciudad no sólo es una máquina de dinero ni un lugar donde hacer negocios en su lugar donde la gente vive entonces muchas de las actividades que tienen que hacer tienen que tienen que ver con un difícil equilibrio entre lo que son actividades que no siempre se mezclan bien por ejemplo muchos bares y muchos vecinos queriendo dormir o cosas por el estilo no ese tipo de cosas son son así en el centro de las ciudades y además porque el centro de la ciudad es la imagen que tiene mucha gente sobre el resto de la ciudad en los que viven en las afueras pues tienen un centro que les da una referencia no espacial

Voz 6 06:28 sí

Voz 7 06:36 están los sonados ni la ciudad de las estrellas de la película La La Land de dos mil dieciséis

Voz 1880 06:41 es que fue además ganadora en los Oscar y

Voz 8 06:43 bien en los Globos de Oro como mejor canción original

Voz 0194 06:47 daba antes a Fernando que deberían tener como

Voz 8 06:49 como prioridad no aquellos alcaldes que han

Voz 0194 06:52 que que que han asumido el cargo el sábado pasado brío en estas negociaciones de más la sensación que pensaban más en ellos mismos

Voz 0283 06:58 en muchos casos cuando hemos visto la batalla por los sillones el reparto por los derechos de los coches en este caso Madrid por ejemplo yo ya me oye llegado con más atasco aquí a Gran Vía porque yo creo que en cuanto se ha anunciado que va caer Madrid Central seguramente

Voz 0194 07:15 aquí no hay muchos que no a ver cómo se pero cómo se puede estar en contra de la lucha contra la contaminación es cómo cómo se puede estar en contra desde en un ayuntamiento hacer ciudad más habita lila sí sí que lo es también Guillén da sean de los fondos buitre de Airbnb esté masificado se todo es decir que me gusta mucho lo que has dicho de que de las ciudades pensadas no para los ciudadanos sino para su poder y el poder de los coches yo ahora vengo obsesionada con eso no y con qué Vox pueda presidir alguna junta

Voz 9 07:44 sí señora están en contra pero no Boris a huyendo antes la entrevista que se queda a las diez el decía que lo que se que ambas cosas son posibles no que lo que pasa es que es que a veces al círculo pero Inés

Voz 0194 07:57 das los apoyos exacto si tú necesitas los apoyos de un partido político que dice no hay que terminar con Madrid Central acabas comprando en el discurso por el túnel hay por todo lo que tiene que ver con las obras día antes decíamos con Jesús Gallego como vendremos en aviones

Voz 10 08:11 no bajar vino luego la burla celo el túnel es una locura una locura urbanística una locura

Voz 4 08:17 con una locura de todo tipo

Voz 0698 08:20 el Madrid Central ha sido uno de los aciertos

Voz 4 08:22 los yo he sido muy crítico con Manuela Carmena pero uno de sus aciertos seguidos sin duda el Madrid Central y a mí no me molesta nada obteniendo que venir muchas veces a esta casa a avanzar aquí hay yo creo que ha sido un acierto yo estoy convencido de que Madrid Central puede retocar un poquitín pero no se va a tocar

Voz 11 08:46 cristal esto sí que es de cara a Beto

Voz 1880 08:59 Steffi Liam si una canción de mil novecientos setenta y tres pero si la si la escucháis está diciendo también muchas de las cosas que estamos diciendo ya se siente

Voz 11 09:19 bueno pues habla de las mega ciudades

Voz 1880 09:21 es no de las que estamos hablando también ahora pero yo os digo que es del año mil novecientos setenta y tres luego hay otras canciones que no son tan descriptivas sino que músicos que recurren a las ciudades para hablar de lo que ven tras la ventana vale el ciudadano que está mirando la ciudad desde dentro es por ejemplo Leiva un tema de dos mil catorce que se llama afuera en la ciudad Ivor ultima la que habla de los propios ciudadanos un recorrido por el mundo y en cada una de las urbes los peces Peces de ciudad

Voz 11 09:57 se peina la viajera

Voz 1880 10:06 Dakar Tauste a las que dio Joaquín Sabina con Pancho Varona ellos siempre dicen que es de las canciones que más les emocionan no que Sabina igual pone a llorar incluso con un concierto la versión de Ana Belén también estará precios luego iremos con canciones en inglés

Voz 0194 10:18 porque la idea es hacer un recorrido por grandes ciudades

Voz 1880 10:21 si hablamos de grandes ciudades lo primero que vamos a hacer es marcharnos a Nueva York si hablamos de un cineasta que sepa describir Nueva York está clarísimo Woody Allen Manhattan Capítulo I

Voz 12 10:32 el sentía demasiado romántica mente Manhattan vibraba con la agitación de las multitudes

Voz 1880 10:39 una peli de mil novecientos setenta y nueve con los típicos personales personajes de Woody Allen no el hombre maduro que odia su trabajo la guapa jovencísima las mujeres en este caso la lesbiana Manhattan que está acogiendo a todos nos vamos de nuevo Llor a Río de Janeiro Ciudad de Dios digamos esperando encontrar el paraíso esta es una película de Fernando Meirelles basada en hechos reales sobre este suburbio de la ciudad de Río de Janeiro nos vamos a ir ahora de Río de Janeiro a Tokio una película de Sofia Coppola de dos mil catorce Lost in Translation vamos a escuchar parte de la escena del karaoke que es Bill Murray cantando el More than words de Roxy Music

Voz 13 11:20 lo que hace es verdad

Voz 8 11:24 el rais expresiones este momento no hay sarao

Voz 9 11:26 ahí es donde más

Voz 14 11:28 era di no no no que lo mejor es una ciudad aparte de lo que estamos hablando es el anonimato si es mi punto de vista yo que soy de ciudad pequeña es el anonimato y la libertad que te da el no estar controlados poder fluir ahí con un montón de gente y esa película reflejaba muy bien es esa sensación totalmente es una relación dicho medieval

Voz 9 11:48 cuando lo que la El aire de la ciudad libre no

Voz 0194 11:51 pero el que han puesto estaba sujeto a intervalos para instaron a mucha gente de la ciudad

Voz 9 11:55 pequeñas como te decía amigos de pequeña sido qué bien se vive dice sí pero sales a la calle y te conoces

Voz 1880 12:02 esta película además tiene una banda sonora buenísima Éstos son los yesos a Mary Chain con esta canción ya la pone esa relación como estábamos diciendo no de gente que está sola en este caso el Tokyo inmenso el de la soledad el ruido el de los colores con Bill Murray y Scarlett Johansson Roma vas a pasar no así deberíamos empezar no nos da tiempo a todas valientes deberíamos empezar Vacaciones en Roma por ejemplo de Billy Wilder podríamos pasar por La Dolce Vita de Federico Fellini y llegaríamos a la gran belleza de Sorrentino

Voz 15 12:30 Dodge que yo

Voz 0194 12:33 a los veintiséis

Voz 15 12:36 Zipi T demasiado no

Voz 1880 12:37 esta es una película de dos mil trece con Toni Servillo artistas intelectuales viviendo en una Roma que es el escenario imprescindible todo el rato está en la película en la banda sonora temas como este bar la Moré de Rafaela Carra en España vamos a hacer dos paradas la primera será en Barcelona con en la ciudad de Cesc Gay

Voz 11 13:01 a veces tienes todo negro

Voz 8 13:07 una película que habla de la soledad en la gran ciudad es un grupo de amigos que se cuenta sus cosas cada día pero al final están súper solos Mónica López Eduard Fernández María Pujalte o Leonor Watling y el recorrido va a acabar en Madrid Iggy claro si hablamos de Madrid yo creo que no nos queda otro que no sea Pedro Almodóvar no León de Oro en Venecia este año los baldía yo creo que cualquiera de su portero exacto sí pero bueno nos hemos quedado con qué he hecho yo para merecer esto no te digo que en tres porque estoy enrollada con el fruto

Voz 0194 13:34 una chica ha venido a por favor podrías haber traído guías de viaje para hablarnos de libros de ciudad

Voz 1880 13:39 sí podría pero no lo he hecho títulos Fini dos hoy nos vamos a quedar sólo con dos y los dos muy distintos de absoluta ficción Las ciudades invisibles de Italo Calvino es un estos relatos en los que un viajero imaginario le habla a un emperador de ciudades extrañas que no que no pueden existir Nos vamos a la ficción en un escenario muy reconocible cualquiera de las novelas de Paul Auster por ejemplo de su Trilogía de Nueva York Ciudad de cristal Fantasmas sola habitación cerrada pero bueno la verdad es que Auster en cualquier caso hacer retratos siempre de la ciudad sobretodo de Brooklyn Iggy Ángels esta semana llega al verano el viernes si ésta no podía faltar

Voz 9 14:18 lo bienes de mil

Voz 1880 14:20 novecientos sesenta y seis para acabar es hemos estado hablando del tamaño de las ciudades de lo que significa también ser sentirse atrapado en una gran ciudad así es como lo sienten los irlandeses de los jueves y otros de una gran ciudad sin de Siri de Madness queda cerramos la grave pues vamos a parar la no sé si vamos a tener que cambiar la forma de cerrar la cara B porque ya sabes que a veces unos van poco ver buen hoy tenía bien alegre el corazón como dice la canción yo no sé si te acuerdas de Bettini su dimisión

Voz 0194 15:06 si recuerdas cómo empezaban no

Voz 17 15:08 Nos

Voz 1860 15:13 si me cuelgas la canciones sólo Corea paseando sola en la idea iba describiendo para la canción de cierre pensando que era un bombazo hombres un paseíto que ya daba un niño que le decía eh mayor hay un momento que es una ella digo que no me dicen ella sigue y todo el mundo cantando hay que dejar atrás el malhumor os acordáis que es una canción que fue Eurovisión si bien el año setenta y que quedó bien además sí sí cuarenta años quedó segunda recuerda Marcos

Voz 18 15:49 no es como antes ya desvelado a nuestra da Antonio Maíllo está ya no no no

Voz 0194 15:56 la mía no pena de Berna dirías si la de la señora si muchísimas gracias hasta la próxima

Voz 17 16:04 hasta mañana