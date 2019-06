El Larguero: Segunda parte (17/06/2019)

Voz 0995 00:00 en Laser pase lo que pase ah

Voz 3 00:14 antes de hablar con nuestra compañera de tribunales

Voz 1991 00:17 es Ana Terradillos que nos cuenta qué es lo que se ha sabido y de esa parte del sumario que ya el público nos tenemos que ir al Inter Marta Casas muy buenas

Voz 1509 00:26 hola Yago qué tal buenas noches que estás compró

Voz 1991 00:28 esta de ese partido entre el Real Madrid el Barça puestos Real Madrid dos cero en la serie en la gran final lo ha hecho con una canasta con canas donde en el último segundo

Voz 1509 00:38 madre mía ochenta y uno ochenta a el Real Madrid hago poniendo el dos a cero en esta final de la Liga Endesa ACB frente al Barcelona pero hay un héroe que se ha marcado un partidazo veinticinco puntos cinco de siete en triples y sobre todo ese triple definitivo cuando quedaba nada dos según que terminar el partido pues ahí estaba Jaycee Carroll sacó su fusil entró para dentro ese triple el Real Madrid que está celebrando la victoria Jaycee Carroll que te te está escuchando

Voz 1991 01:01 hola qué tal buenas noches Noches muchísimas felicidades eh mueve contento como sabes cómo como sabe esto de ganar en el último segundo y en una final

Voz 4 01:13 entonces es creíble a penal es una alegría juro nosotros como equipo vale hemos luchado al final pues consiguió la historia

Voz 1991 01:22 ha sido espectacular el final del partido el Barça lo tenía en la mano ha sido capaces de remontar ha sido increíble

Voz 4 01:31 sí la verdad tuvimos que se mucho escoceses casi perfectas para poder acabar con el último tiro bueno con excavaciones de de Randa Agustín desde desde se llega rebotes de Rudy o pase tiro a final

Voz 1991 01:47 qué has pensado en ese momento en el que a dos segundos del final ha doblado la línea de fondo Llull te ha dado el balón estaba solo en el triple que has pensado en ese momento

Voz 4 02:00 yo estaba pensando le vamos a tirar a para meter a partido oí un pesado tenis poco o miedo que iba a acabar a tiempo pero a de tiempo necesario veintidós hoy consta de la mano tenía buenas sensaciones Si bueno

Voz 1509 02:18 el otro

Voz 4 02:20 a casa dos cero Se desató la locura ya

Voz 1509 02:23 lo que ven no veas cómo se puso el Palacio de los Deportes pero no veas cómo lo celebraron ellos mismos en la pista y todos los abrazos Jaycee es uno de los momentos para el recuerdo

Voz 4 02:31 sé cómo me fui corriendo se echaron encima a qué alegría pura como lo hemos luchado tanto por estos últimos diez meses y tener tienes oportunidad ganando con dos cero a Barcelona a teniendo que ganar más así que no es trabajo no está hecho a poquito hecho que antes

Voz 1991 02:56 quedando sólo para terminan muy rápidas una de las imágenes no sé si tu compañero a Llull que ha cogido la camiseta con el escudo y gritando a la grada empezado esto es el Madrid esto es el Madrid

Voz 4 03:07 nada nada todo lo he visto Ny neuroimagen pero a si esos de Madrid no hemos perdido la confianza nunca hemos tenido la CEE ganado con esa emoción Sergi a eso siempre se produjo a caer de historia

Voz 1991 03:25 dar la última una estadística estos son números eh no es que lo diga yo jamás nadie ha remontado un dos cero en una final que no cambie este año así

Voz 4 03:40 teniente a buen partido el miércoles

Voz 1991 03:44 desde Carroll enhorabuena por ese triple hoy por la victoria un abrazo bueno poner noches Marta sin lugar a además

Voz 1509 03:51 el gracias al gran protagonista del rol por si nada llegamos de verdad muchísima enviar porque mira las horas que son se está quedando aquí todavía para atender cómo no al micrófono del Larguero de la Cadena Ser el gran protagonista el gran héroe de verdad Yago se ha desatado la locura en el momento que ese balón ha salido de las manos de Jaycee Carroll ha entrado el Real Madrid como dices ha puesto ese dos a cero en la final de la Liga Endesa ACB un resultado que hasta el día de hoy nadie ha remontado en una final

Voz 1991 04:16 gracias Marta luego volvemos a encender

Voz 1509 04:20 hasta ahora eso ballet dejamos la nave espacial de

Voz 1991 04:22 el Juventus es ya un poquito metálico pero tienes que entender que las comunicaciones son complicadas en esa zona hay como son gajes del oficio no cosas el directo es decir habitualmente Ana Terradillos compañera de tribunales qué tal buenas no

Voz 0995 04:37 es es cómo estás buenas noches vamos a tener que meter

Voz 1991 04:40 los deportes también pues va a ser que sí

Voz 0995 04:42 que si cuéntame ya bueno hoy se ha destapado parte

Voz 1991 04:45 bueno el viernes pero hoy se ha conocido parte de ese sumario que es lo más destacado

Voz 0125 04:49 bueno lo que estamos conociendo en este sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER es el papel digamos que desempeñaban los implicados en esta trama tenemos a los cabecillas tenemos a los intermediarios tenemos a los que la policía la UDEF llama eso Deco Rumpy y dos que es un término que utiliza en esos informes que que aparecen en ese sumario esta noche vamos a hablar de Carlos Aranda

Voz 0995 05:10 sabéis que es junto con Raúl Bravo uno de los cabezón

Voz 0125 05:12 ella es de esta presunta trama de amaños y una de las cosas que más destaca la policía es que un mes antes de que la policía ejecuta es esta operación La operación Oikos seguía traficando con drogas intentando instalar su negocio en Madrid

Voz 0995 05:25 por qué es importante esto del tráfico de drogas

Voz 0125 05:27 según la policía digamos que era lo que utilizaba para blanquear todo lo que conseguía a través de los amaños a través de las apuestas los audios han desvelado que toda la familia Aranda era Leo textual abro comillas una organización criminal que respondía con la extorsión agresión y palizas a todas las personas que intentaban introducirse en ese Merca dado ilícito algo desde luego llamativo la policía insiste en que el objetivo de Aranda no eran los apaños sino que lo consideraba como una especie de inversión para blanquear eso lo que daba el tráfico de drogas es decir digamos que subjetivo a la hora de participar en esta presunta trama de amaños deportivos será blanquear capitales procedente del tráfico de estupefacientes y resalto esto porque aparece constantemente en todos los informes es como un intento de la policía en intentar digamos no desligar lo de esta trama de de de de presunto amaño de apuestas pero sí insistir en que sobre todo su

Voz 0995 06:20 en su digamos un negocio en el tráfico de estúpido

Voz 0125 06:23 nacientes donde bueno digamos blanqueaba ese dinero a través de de de esa presunta trama de amaños hoy el informe de la UDEF es taxativo ya con esto termine este informe en concreto Carlos Aranda Reina fue utilizado por su familia en su condición de futbolista para blanquear el dinero procedente del tráfico de estupefacientes

Voz 1991 06:41 E Ana por concretar podríamos decir que de la investigación Oikos que surge cuando Raúl Bravo está en Grecia de hilo de Carlos Aranda vamos a decir que podrían separarse los temas quiero decir un tema es el tema

Voz 5 06:56 de el tráfico de droga

Voz 1991 06:59 las la extorsión que hace que Carlos Aranda bajo investigación llegue a un punto en el que también se implique el tema deportivo equipos jugadores que hayan podido estar implicados es decir que podríamos decir que hay dos ramas dentro de la investigación no

Voz 0125 07:12 si así al menos lo lo lo subraya la la Policía Nacional quizás esa uno sea uno de los aspectos más llamativos yo al menos que encontrado a leerme a empaparme este sumario porque sí que sabíamos que se habían blanqueado digamos dineros de tráfico de estupefacientes con la trama de amaños pero como te he dicho hace nada la policía insiste en que el P qué tal objetivo de esta persona en concreto de Carlas Aranda era el narcotráfico no tenía nada que ver o digamos no estaba vinculado plenamente con esa presunta trama de amaño sino que utilizaba esa presunta trama para eh bueno blanquear blanquear dinero del narcotráfico una forma por otro lado muy sencilla y muy fácil de hacerlo por otro lado eso me imagino que serán otros capítulos que lo haremos en días siguientes estaba esa otra trama que sí que se dedicaba plenamente ah bueno pues ha pues eso pues a esa presunta trama de amaños ya aparecen intermediarios intermediarios importantes mañana por ejemplo damos algún dato por la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy digamos que hablaban directamente pues por ejemplo me estoy acordando ahora con la sociedad de Huesca

Voz 0995 08:12 para intentar amañar contratos no

Voz 0125 08:15 señala contamos un en concreto un intento de amaño

Voz 0995 08:18 un partido nuevo que no se conoce que bueno que te invita a escuchar mañana por la mañana hombre por supuesto Ana no me pierdo nada de lo que tú cuentas Ana Terradillos

Voz 1991 08:27 gracias enhorabuena por el curro un beso hasta luego Álvaro Benito muy buena o muy buena nos lo contaba ahora Ana Terradillos precisamente el Huesca empieza a salir muy mal para

Voz 0995 08:36 todo a hay algunas cuestiones que me he fijado hoy en el sumario que ha tenido acceso la Cadena Ser que es tremendo y lapidario con la Sociedad Deportiva Huesca habla de corrupción institucionalizada en el Huesca que afectaba a jugadores eso ya lo estamentos

Voz 1991 08:50 esa afirmación es terrible no no es terrible y aparece en eso

Voz 0995 08:53 Mario así de claro dice el sumario que la mayoría de las conversaciones de relevancia de Íñigo López que es el intermediario de Íñigo López el año pasado Sama la Sociedad Deportiva Huesca en el Deportivo de la Coruña actuaba de intermediario y ponía en contacto equipo susceptibles de ser corrompidos con Aranda y Raúl Bravo es decir actuaba Enter Aranda Raúl Bravo y esos equipos que podrían ser sus sensibles de de ser corrompidos dice el sumario que la mayoría de las conversaciones de relevancia de Íñigo López las mantenía con el presidente del Huesca con Agustín las Aussa que en casi todas ellas hablaban de la deuda pendiente que tienen con Raúl Bravo y con Carlos Aranda es un tema de preocupación real para Agustín la causa con lo cual confirma el hecho de que también tenían otro tipo de negocios subraya el hecho de que la Sociedad Deportiva Huesca mañana a partidos en la temporada pasará conocido por gran parte de la plantilla dice el sumario conocido por gran parte de la plantilla que aún contrarios a dicha corrupción no parece que se opusieran frontalmente además se describe en las distintas conversaciones como los malos entre comillas tanto a Aranda como a Raúl Bravo no se les llama por su nombre sino que se les califiquen diversas conversaciones como los malos aparecen también pues fíjate Emilio Vega el director deportivo del Huesca exdirector deportivo el Huesca aparece Josete directivo del Huesca aparece el jefe de los servicios médicos del del conjunto oscense y por último déjame que te diga que en el concreto caso de Íñigo López dicen que estaría cometiendo varios delitos de estafa y que incluso fíjate si ha podido detectar en su caso la venta fraudulenta de vehículos de lujo para eh en en este caso los compraban algunos de ellos era utilizado por Íñigo López para posteriormente recortar esos kilómetros realizados a través de un software que se instala en la cuenta de kilómetros y así revalorizar la venta posterior de los con lo cual no es algo efectivamente paseaban en el kilometraje de J

Voz 1991 10:32 a lo mejor tenía ciento cincuenta mil lo bajaban a veinte mil lo vendían como seminuevos acaban evidentemente un precio mucho más alto de lo que realmente valía ese coche no era algo que sí

Voz 0995 10:41 sólo se circunscribía al fútbol

Voz 0231 10:44 como decía ahora Ana Terradillos

Voz 1991 10:47 ojo a lo que vamos a conocer mañana en Hoy por hoy muy interesante con Pepa Bueno y Ana Terradillos más detalles de este caso Oikos poquito a poco vamos sabiendo todo lo que ha pasado ese va destapando el secreto de sumario gracias Álvaro adiós doce y cuarto

Voz 1509 12:18 este va a ser un verano

Voz 1991 12:19 mito en el que habitualmente hablamos no le el tema del mercado de fichajes hasta el treinta y uno de agosto se va a mezclar mucho con el caso Oikos de que vamos sabiendo detalles durante pues todos estos días de de verano vamos con el Real Madrid Antón Meana qué tal muy buenas qué tal cómo estás Yago Javier Herráez muy buenas hola qué tal buenas noches Meana vamos por partes Marcos Llorente cómo está el tema

Voz 0231 12:40 pues está el tengo bastante caliente Él sabe que su posible traspaso al Atlético de Madrid

Voz 5 12:44 depende de salidas de que se marche Rodri de qué es

Voz 0231 12:48 marche por ejemplo Thomas si hace una buena Copa África me decía Fullana Il aparecen ofertas pero la situación en la contábamos en Hora veinticinco Deportes gallego ir a podemos ampliar Llorente quiere jugar en el Atlético de Madrid lo tiene claro no esconde tanto que ya tiene un acuerdo con el equipo rojiblanco que acepta incluso a pagar su elevada ficha que es una ficha bastante alta para un jugador que tampoco es indiscutible en el Real Madrid Ike no está ahora mismo en su mejor momento porque con Zidane no juega qué pasa que como te digo en necesitados factores el primero que se produzca la salida de Rodrigo y que ese movimiento haga que el Atlético de Madrid vaya al mercado en los próximos días por no decir en las próximas horas mañana ya debería saber el Atlético de Madrid al cien por cien el futuro de Rodrigo podría activar definitivamente la operación Llorente cuando hablo de activar la Yago me refiero a sentarse con el Madrid para llegar a un acuerdo porque con el chico ya en encerrado necesita el Atlético de Madrid que los blancos le pongan un precio razonable de mercado voy a explicar muy rápido esto porque es importante la Cadena cuando hace dos semanas que el precio de salida para el Atlético de Madrid eran cincuenta millones de euros si el Athletic quiere a Llorente tiene que pagar cincuenta millones de euros que pasa que el Atlético de Madrid sabe que a otros clubes el Madrid les pide mucho menos veinte veinticinco millones cerca de los treinta porque no tienen más mercado Llorente ahora mismo Marcos Llorente le dice al Madrid que no puede pedir porel cincuenta millones de euros cuando es Zidane el que le enseña la puerta de salida Llorente dicen yo no me quiero marchar pero es que el entrenador me ha hecho busca te equipo vete de aquí no te voy a poner vale el equipo pero ningún equipo paga lo que pedís porque ahora mismo no valgo eso entonces si yo valgo veinticinco veinte treinta millones más cerca de los veinte que de los treinta por favor mantenerles de precio al Atlético de Madrid que es el que me quiere fichar y que es el precio real de mercado entonces bueno están arriba abajo haciendo llamadas yo sigo pensando que la operación es difícil porque el Madrid no quiere que Llorente vaya al Atlético de Madrid veremos cómo transcurren Yago las próximas horas

Voz 1991 15:00 bueno evidentemente aquí el caso Neymar rompió la baraja se pagaron doscientos veintidós millones de euros y a partir de ese momento todo el mundo se sube a la parra aquí aparece uno pega cuatro patadas tiene dieciocho años y te piden por él ciento ochenta millones ciento cincuenta millones nos estamos volviendo locos sea quiero decir en un momento determinado Cristiano Ronaldo llegó al Madrid por una cantidad inferior a los cien millones ya parece una locura en este momento y ahora cuando vas a negociar con un equipo te pide por encima de ochenta kilos esto va a reventar sea esto es insostenible yo entiendo que el Real Madrid está en su derecho de pedir por un jugador lo que le de la gana pero con todos los respetos un jugador como Llorente practicamente que no ha jugado con poquísimas experiencia todavía con mucho que demostrar con un potencial tremendo pero cincuenta millones de euros me parece una auténtica barbaridad ya veinte millones de euros me parece un traspaso muy importante hace cinco años un un fichaje de veinte millones de euros estamos hablando casi del fichaje del verano creo que se nos está yendo un poco esto la manos pero que pero ante la la demanda que hay aparecen las diferentes ofertas cada uno está dispuesto no apagarlo sin ir más lejos al Atlético de Madrid va a pagar ciento veinte millones de euros cara al hablaremos por un chaval de diecinueve años que juega en el Benfica Joao Félix quiero decir que esto ha llegado en un punto peligroso fuentes de la ópera

Voz 0231 16:22 son Yago le dicen al larguero de la Cadena Ser que el Madrid sabe que el precio de mercado del futbolistas son veinte millones de euros que eso en Madrid lo sabe

Voz 1991 16:30 no me cuadra más y que el jugador tasado

Voz 0231 16:33 la ley como está el mercado son veinte millones de euros y ahora están en ese juego en el que primero el Atlético de Madrid siempre lo he dicho a Marcos Llorente eres una opción si salen jugadores míos sino salen números no opción que yo entiendo que el Madrid tampoco quiere reforzar al eterno rival yo entiendo que el Madrid no es una ONG ni tampoco quiere que es un equipo que ha quedado por encima del en la Liga vaya a quedarse con un futbolista que realmente me parece muy interesante

Voz 0995 17:00 muy bueno con mucho futuro correcto estoy completamente

Voz 1991 17:02 has dicho futuro de Bale qué pasa con el galés

Voz 0231 17:05 bueno dos apuntes de hoy el entorno del futbolista califica de mentira las supuestas ofertas que aparecen del Bayern de Munich dicen que eso no es cierto leía antes

Voz 0995 17:15 la página web de las que incluso el agente

Voz 0231 17:17 el jugador más directo Barnett ha dicho es piden que no existe ninguna oferta del Bayern la gente próxima Bell con la que nosotros hablamos no lo califican directamente de mentira y también dicen que son mentira las informaciones que hablan de regalar prácticamente a Bale de sacarle al mercado por un precio inferior a los noventa millones de euros insiste en que Bale no tiene ninguna prisa que ya asume que es transferible porque Zidane se lo ha dicho pero que él ni se quiere marchar ni tiene prisa por irse y que si el Madrid quiere que salga antes de la gira por Estados Unidos depende directamente que que tengan mucha suerte que tenga suerte que que trabajen bien porque ahora mismo no está avanzada la negociación como para que Bale salga del Madrid en el próximo mes lo pueden hacer recuerdo que hace dos años Yago James Rodríguez el mismo día que se marchaban a la gira le dijeron queda trabajo no te subes al avión pero veo hábil muy tranquilo y sin ninguna prisa por moverse ni porque el Madrid Destino en los próximos días

Voz 1991 18:17 muy nervioso no se le desde luego algo más mañana nada más a escucharos esta mañana un abrazo hasta luego chao Herráez mañana presentan a Rodrigo lo primero

Voz 9 18:26 sí señor a la una del mediodía en el palco del Bernabéu se va a presentar a este futbolista Rodrigo Gómez dieciocho años recién cumplidos los hizo en el mes de abril el Madrid no firmo hace justamente un año cuarenta y cinco millones de euros internacional con la selección de Brasil ha jugado el Mundial sub veinte hace unos meses bueno pues es un gran futbolista evidentemente es un encantador de vibrador vibrador y además que tiene gol es un futbolista que tiene eso Lin que tiene capacidad de desmarque regate y además con personalidad ha viajado con su padre que tiene treinta y cuatro años la verdad es que es curioso podría hasta jugar al fútbol el padre que también fue futbolista y que es el que maneja al al jugador en todos los aspectos no le gusta que haya un circo en torno al futbolista que no haya ese a veces iba a decir cercó viciado que a veces rodea al fútbol brasileño cuando fútbol general pero al brasileño de gente joven es el padre que se encarga de de llevar bien al hijo de que bueno pues triunfe en el Madrid que es la idea que tiene Rodrigo dado hoy a las dos de la tarde estaban esperando compañeros de de diferentes medios entre ellos Toño García pero no les han dejado evidentemente hace ningún tipo de pregunta porque mañana a la presentación el chaval pues eso es un niño que apunta mucho y que veremos lo que Zidane saca del porque arriba hay overbooking no ahora mismo hay muchísimos jugadores y a ver qué pasa este verano porque acabamos de comenzar estamos a dieciocho de de junio y hasta el treinta de agosto fíjate Yago se pueden pasar cosas

Voz 1991 19:54 la imagen es dantesca en quiero decir cuando uno llega al aeropuerto de la edición del Klum no puedes hablar con nadie no puedes hombre chico no pasa nada decir hola qué tal muy buenas estoy muy contento mañana la presentación hablaremos más tranquilamente muchas gracias por estar aquí donde de verdad o sea no no se puede hacer ni eso no no hables no hables con los medios y los medios con la obligación de qué tal está Rodrigo contento de venir a España dan los sigue el chaval sin decir nada la imagen es ética sea quiero decir uno puede entender que no lo hagas un una entrevista o no le tengas cinco minutos pero que te diga bueno y muy buenas a todos estoy aquí mañana hablamos tranquilamente Estoy feliz tengo ganas de vestir la camiseta no pasa nada un poquito naturalidad matizan tanto todo que que que lo hacen tan artificial que que madre mía a ver si buscamos un poco más de naturalidad con las cosas hombre

Voz 9 20:42 yo lo que es más sencillo pues eso que el futbolista o el o el famoso de turno no solamente en el tema deportivo Se pare salude sonría claro de al personal gracias por estar ahí diga mira hoy no puedo hablar mañana es el día hoy no gracias por estar aquí mañana vemos mucho más sencillo natural y mejor que las carreras que bueno a veces parece un poco todo esto de corazón no solamente en Madrid Barcelona o con equipo pasa con con los deportes y con muchísimas cosas que a mí ver al entrevistado corriendo el periodista detrás la verdad es que me da me da yu yu

Voz 1991 21:16 hacemos lo que tenemos que estar detrás preguntando los que están delante y José Vicente

Voz 9 21:21 eso antes no emitida ya lo que hace es emitir precisamente eso para que quede constancia de eso no yo es todo un poco raro la verdad

Voz 1991 21:27 en fin tema al que la I tema Paris Saint Germaine ha hablado el representante del jeque del Paris Saint Germaine mandando un mensaje a Neymar y hablando sobre el futuro

Voz 9 21:35 P sí señor dice que en papel se va a quedar al doscientos por cien siempre es esta frase son muy muy peligrosas aunque el contrato evidentemente dice eso ya es jugador del Paris Saint Germain porque el padre en papel que ahora lo quiere sacar lo contamos aquí en la Cadena Ser en papel quiere jugar en el Madrid su padre lo quiere sacar del PSD pero evidentemente firmó un contrato que cobra trece no dieciséis millones de euros a perdió millón y medio este año porque no tiene los penaltis no es Bota de Oro su hijo está enfrentado al clan brasileño bueno como ha renovado Tusell que es el técnico alemán como el que Lacy ha dicho y ha entrado en la culpa ha cambiado Director Deportivo agotó con Leonardo ha dicho que esto va a cambiar que es acabaron ya las bueno pues la espanto mimas pasando por sus fallos como presidente del club ha dicho que Neymar sí firmó firmó porque él quiso que nadie le puso a él una pistola animar para que firmara por el por el PSC cuando venía del Barcelona bueno esto no hace falta ser muy listo hasta que se quiere quitar de encima de quitar de encima Neymar se quiere quedar con papel como bandera de del equipo pero claro es que Neymar cobra treinta y seis millones de euros Ensenada veintiséis perdón veintiséis millones de euros limpios que eso son cincuenta y dos seis cincuenta y dos brutos Figueiredo brutos si hago porel doscientos veintidós millones de euros y cobra al año veintiséis millones de euros limpios que son cincuenta y dos brutos pues ya me perspicaz pero una operación con este futbolista el equipo que lo quiera enrolarse en sus filas salvo que sea una cesión que me interesa el que fuera una cesión pues beneficiaría al equipo al que va pero no hay una pasta porel si se va lo firma por esa misma cantidad la operación rondaría los cuatrocientos cincuenta millones de euros por cinco años hombre es muy bueno animar seguro que es un jugador reconducir le y un jugador recuperable pero lleva sin jugar partidos mucho tiempo por lesiones ahora hasta envuelto en un tema mucho más feo que es una presunta violación veremos lo que dicen los tribunales pero dado sponsor está ahora mismo asediado Eden imágenes Sala de lo deportivo tampoco esta Copa América por esa lesión de tobillo pero sala poco de lo deportivo Isaura evidentemente de cosa extra deportivas es su futbolista como digo que sí que será recuperable pero ahora mismo a sus veintisiete años lo tiene en chino capuchino porque si el PSE ya lo tiene y lo que largar iba a ver quién se hace cargo del porque con esa cantidad que cobra el traspaso pues muy pocos equipos el mundo un par de ellos pueden hacer frente a esa cantidad de mar lo tiene muy difícil su padre más que es el que lo ha bueno pues iba a decir si lo ha rizado no lo ha puesto en la venta para sacarle más dinero ha hecho un flaco favor el padre que lo ha rizado constantemente en los últimos años la última al al PSOE en la puesta

Voz 1991 24:12 las uvas tomábamos lo ha puesto en el mercado gracias a Herráez hasta mañana hasta luego del Real Madrid al Atlético de Madrid Pedro Fullana muy buenas hola qué tal

Voz 0995 24:20 horas nombres propios lo de Joao Félix parece claro

Voz 1991 24:22 donde horas si el delantero joven

Voz 10 24:25 entero eh uno de los grandes jugadores jóvenes que hay en Europa diecinueve años el Atlético de Madrid ya lo tiene prácticamente cerrado a esta hora de la noche el acuerdo es total con el futbolista va a tener un salario a la altura de los Koke Saúl en torno más seis siete millones de euros netos es decir en la tercera línea salarial de la plantilla de cara a la próxima temporada huyó Félix que como hemos contado la Cadena SER ha elegido el Atlético de Madrid porque entiende que es el proyecto en el que más puede crecer porque además cree que va a tener más minutos a buen nivel competitivo que a lo mejor en otros equipos como por ejemplo el Manchester City que también lo pretende y que además con sus jugadores jóvenes que han crecido y que han madurado Madrid está cerca de de su casa así que todo eso juega a su favor y de ahí que ya ha dicho a su entorno que va a jugar en el Atlético de Madrid que es el que ha elegí

Voz 1991 25:14 todo el

Voz 10 25:14 la de Lady Madrid viene negociando desde hace semanas con el Benfica para tratar de bajar la cláusula de recesión de ciento veinte millones de euros ya fuera comprando un alto porcentaje del jugador dejando al club portugués todavía con una pequeña representación de cara a una futura venta pero en el en el club que va ser muy complicado con el City de por medio así que estaban dispuestos a desembolsar esos ciento veinte millones de la cláusula la operación se ha acelerado en las últimas horas de hecho el presidente del Benfica ha estado en Madrid en las últimas horas no sólo para hablar con Atlético sino también algunas operaciones más el Benfica pueda anunciar ya mañana mismo su venta al mercado de valores portugués como tiene que hacer todo club portugués que traspasa a un futbolista sé que lo puede hacer este mismo martes horas contadas todo apunta que Joao Félix la joven promesa el portugués jugará en el Atlético de Madrid las próximas temporal del

Voz 1991 26:05 el resto de jugadores que pueden llegar al conjunto rojiblanco Mario Hermoso Bruno Fernández Héctor Herrera que

Voz 10 26:11 Héctor Herrera está cerrada desde hace mucho tiempo sólo falta que se haga oficial es el trámite que falta prácticamente en las últimas semanas porque está hecho a prácticamente

Voz 5 26:20 desde antes de el fichaje de Félix

Voz 10 26:23 Montero que sí fue anunciado ya en su día Mario Hermoso está también todo completamente cerrado en el momento que el Real Madrid ha confirmado que no va a ejecutar la cláusula de siete millones y medio de euros y luego otro nombre que hay sobre la mesa también portugués este caso el Sporting de Lisboa el centrocampista Bruno Fernandes el Atlético de Madrid lo ha tanteado entre otros casos por si no llega por ejemplo Marcos Llorente de cara a la próxima temporada o sin lugar de irse unos dos centrocampistas pues como una buena opción de futuro pero es un tanteo están habrá

Voz 0995 26:53 con el Sporting de Portugal en con el jugador

Voz 10 26:56 el Atlético de Madrid tiene muchos frentes abiertos porque

Voz 0995 26:58 son muchos los fichajes llega a hacer este verano gracias

Voz 1991 27:01 Ana esta mañana hasta mañana doce y treinta