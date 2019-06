Borja Fernández: "La Policía ha unido unos puntos que ni Almodóvar"

Voz 1991 00:00 el sacar beneficio ahora falta por saber si el resto del del sumario entre ellos implicados equipos partidos jugadores uno de ellos está en Valladolid a las once y treinta y dos minutos es un con el que queremos charlar porque además es un histórico de nuestro fútbol y que se ha visto salpicado por esta historia José Ignacio Tornadijo Valladolid buenas noches

Voz 1051 00:24 hola qué tal ya o buenas noches estás con el protagonista no estamos con el protagonista estamos en el domicilio particular de de Borja de Borja Fernández el jugador del Real Valladolid en su casa en el salón de su casa la compañía también su amigo y su abogado Gustavo Mateo está la esposa de Borja está la esposa de Gustavo están sus perros que son un encanto deberá deberíais conocerles y el ambiente es muy muy tranquilo y a mi derecha tengo a Borja con la camiseta blanca y vaqueros

Voz 1991 00:53 si el Borja de siempre pese a que no creo

Voz 1051 00:56 de toda esta historia afortunadamente no ha conseguido cambiarles

Voz 1991 00:59 Borja Fernández buenas noches

Voz 1 01:01 hola buenas noches lo primero qué tal estás y bueno pues con el paso de los días me me voy contra bueno ya desde el primer día ya hizo un poquito Mi vida ha habido momentos complicados pero pero al final pues pues intentamos superarlo Si yo hubiera un poquito todo esto que está pasando

Voz 1991 01:23 ese es que definir con una palabra lo que ha pasado en estas últimas semanas cómo lo harías

Voz 1 01:29 es complicado no se ansiedad pues bueno si ansiedad ansiedad porque al final estas Torrado intranquilo quieres que se solucione todo soy llegan las cosas aunque sólo hayan sido semanas pero pero han pasado casi tres meses para mí

Voz 1991 01:44 te lo voy a preguntar directamente Borja estás implicado en el amaño algún partido nada igual que ante el juez rotundamente no me das un segundo que cuenta el resto noticias del día sigo contigo no perfecto venga pues si estamos con Borja Fernández ya en Valladolid pero antes os voy a contar el resto noticias que tiene el día de hoy como por ejemplo que en el Real Madrid es tampón pendientes de la posible llegada de Marcos Llorente con dirección Atlético de Madrid ya sabéis que está negociando el Real Madrid con el Atlético de Madrid Llorente ya le ha dicho a Real Madrid que se quiere irá al Atlético lo que pasa es que ahora mismo la oferta que tiene encima de la mesa por parte de las ético de Madrid se aleja mucho de esos ciento cincuenta de esos perdón cincuenta millones que pide el conjunto blanco mañana va a ser presentador Rodrigo a la una de la tarde en el Santiago Bernabéu en cuanto al futuro de Bale pues el galés no tiene prisa sabe que está en el mercado sabes que sabe que el Real Madrid si le llega una buena oferta lo va a vender pero no tienen prisa dice yo hasta que no llegue algo que me convenza no me voy a mover de aquí si es necesario me subo en el avión y me voy de la gira en la gira con el con el conjunto blanco es decir que no tengo ni ninguna prisa sobre posibles futuribles del Real Madrid hoy ha hablado el representante del jeque Ben al que la IFPI que ha dicho que es intransferible al doscientos por cien y le ha mandado un mensaje animar al que ha puesto directamente en el mercado tras decir que nadie le obligó a firmar y que si Neymar como cualquier otro jugador cree en el proyecto no habrá ningún problema sino cree es cuándo van a empezar a tener un problema en el Atlético además de Llorente muy cerca de cerrar la contratación de Joao Félix el jugador luso de sólo diecinueve años llegaría para sustituir a Griezmann el Atlético pagaría los ciento veinte millones de cláusula que saldrían evidentemente el francés que ya sabéis a partir del uno de junio julio perdón que es cuando va a anunciar dónde va va a jugar la próxima temporada va a poner va abonar esos ciento veinte millones de euros y el Atlético de Madrid tendría dinero para afrontar esa esa operación y en el Barcelona según ha contado los compañeros de Radio Valencia podrían estar interesados en el cambio de porteros con el conjunto che la idea del Barcelona es traspasar a civiles

Voz 3 03:49 ir en contra

Voz 1991 03:52 dar a Neto que en principio digo en principio llegaría como sustituto de Ter Stegen en el Mundial de fútbol de Francia la selección ha hecho historia clasificarse por primera vez para los octavos de final el combinado de Jorge Valdano empatado contra China a cero ya nos falta saber cuál va a ser nuestro rival en octavos de final va a salir del partido el jueves entre su CIA Estados Unidos eh son dos de los rivales más difíciles en este Mundial aunque quizá algo más Estados Unidos que es la actual campeona del mundo en baloncesto ha disputado el segundo partido de la final de la Liga Endesa ACB entre Real Madrid el Barcelona ha sido un final increíble parecía que lo tenía ganado el Barça y al final a dos segundos Jaycee Carroll ha hecho un triple para terminar el partido ochenta y uno ochenta y dos ochenta y uno ochenta dejar prácticamente sentenciada la final el Real Madrid ahora mismo Estados cero jamás en la historia ningún equipo ha remontado un dos cero en en una final el próximo miércoles el Ter el partido el viernes el cuarto y si fuese necesario el domingo sería el el quinto y en la Copa América esta madrugada a la una hora española se disputa a partido de la Copa América Japón Chile donde podría jugar de inicio el fichaje del Real Madrid Take Cuba así que contado todo las once y treinta y siete volvemos a Valladolid el mundo Xunta

Voz 1991 05:23 te gusta conducir once y treinta y siete minutos estamos en El Larguero Borja Fernández sigues por ahí verdad

Voz 1 05:29 sí aquí estamos bueno tú siempre has declarado tu inocencia

Voz 1991 05:32 primero si te parece vamos al inicio ese veintiocho de mayo cuando tocan en la puerta de tu casa y aparece la policía a qué qué piensas

Voz 1 05:40 bueno pues aparece bueno la obra aporta mi hija iba al colegio y avisar a yo estaba en cama me había una despertado ya que me iba a Madrid a una reunión de trabajo

Voz 2 05:53 ha entrado bueno

Voz 1 05:55 que me ponía una camiseta y un pantalón entre la policía mi habitación bueno hasta la puerta de habitación

Voz 1991 06:00 y ahí empezó todo y que te dices que te dice o que estaban allí

Voz 5 06:05 es bueno que no que no me que no toque nada

Voz 2 06:08 que salga la habitación oí

Voz 1 06:11 vimos a un salón no estaba aquí toda la policía todos los policías que que

Voz 2 06:15 me vinieron a casa Hay Ivano primero me sienta en una silla y me dan un pues

Voz 1 06:22 Capello pueblos que no sé el nombre técnico no con con la implicación con lo que decían pues lo que me detenía título less y que les Leo un partido de de hace un año justo entre el Huesca Nàstic yo le miro digo yo tengo que ver ahí bueno se abre una investigación ya ya le diré muy mal

Voz 5 06:44 bueno no sé no sé si me dijeron a los diez minutos a la hora no recuerdo

Voz 1 06:48 porque estuvimos aquí en casa bastante tiempo hoy y luego ya pues me me registran la casa

Voz 1991 06:56 en la casa que buscaban que te decían que buscaban

Voz 1 07:00 me preguntaron si había dinero en casa que tuviera que que notificar antes au no sé que más me dijeron alguna cosa más me dijeron rara pero no pero bueno les dije que tenía ir dinero y que estaba en tal sitio hay estaban bueno el que tiene no tenía mil euros o doscientos cincuenta tomos que tenían en el bolsillo oí bueno pues nada les indique dónde estaba todo muy hubo ningún problema

Voz 1991 07:25 en ese momento me imagino que será muy duro no he cuando uno sale de casa esposado y más con tu hija no en en tu casa

Voz 5 07:35 sí yo cuando ya no vamos a ir

Voz 1 07:39 que empiece es que un agente esa con las esposas son usará para mí para quien va a ser yo le pregunté y me dijo que sigue tenía que que es pasarme ahí bueno la gente aquí los agentes que estaban de Valladolid intentaron que no me fuera esposa oí pero bueno al final no se consiguió hoy salir de casa pues esposado me pusieron encima una chaqueta que me daba igual les dije que me da igual que me pues ya o no porque al final

Voz 2 08:05 yo no he hecho nada malo oí iba muy tranquilo

Voz 1991 08:09 porqué asegura la policía quiere es una pieza indispensable en el supuesto amaño del Valladolid Valencia

Voz 1 08:16 pues porque era un niño unos puntos

Voz 2 08:18 yo creo que no no los unen en Almodóvar no

Voz 1 08:22 de ahí que me tomo un café con una persona que está investigada

Voz 2 08:27 que perdemos el partido

Voz 1991 08:31 dan por hecho que el partido está amañado esa casa para el partido no saltan en casa de apuestas ni la Liga lo lo lo denuncie ni nada ese café que te tomas con Raúl Bravo que te lo tomas sí sí creo recordar viene el día justo después de anunciar Tutu retirada no

Voz 6 08:49 y eso es la barbacoa tienes la barbacoa el el día siguiente ahora iremos con la barbacoa

Voz 1991 08:55 es el el café eso es el café con Raúl Bravo que te reúne con el quiero decir él se pone en contacto contigo y te reúne con el para qué

Voz 5 09:03 si él me escribe unos días antes no recuerdo cuando fue me dice que tengo que hacer un tengo que ir a ver a un amigo y pasar por Valladolid

Voz 2 09:11 vale perfecto el día ese me llama por la mañana hay igual

Voz 1991 09:17 que no porque a mi casa de mi casa no en la un restaurante que están enfrente mi casa

Voz 1 09:27 la bajamos a mi mujer Mijayo que estaban justo llegaban de

Voz 5 09:31 eh

Voz 1 09:32 llevan a casa para comer jamón pues bajamos Si ya como hemos ahí nosotros

Voz 2 09:35 no hay nada pues tuvimos en la mesa

Voz 1 09:39 que me retiraba había decidido el día anterior por la noche sería por la mañana que me iba a retirar hablamos de eso de que tenía el partido el fin de semana que no iba a jugar porque llevaba un tiempo tocado pero al final como decir retirarme pues que sigue iba jugar el último partido de

Voz 2 09:54 de mi carrera hay nada que llevamos

Voz 5 09:58 cuántos días celebrando la permanencia ya empezamos a hablar

Voz 1 10:02 de los estoy de mi hija de bueno de cosas estamos los cuatro hay hablando oí mientras yo me tengo un café Hay ella así él comían pasar

Voz 1991 10:10 de momento tenías la Familia presente con lo cual no sé si algo de tema de apuestas que sí

Voz 6 10:18 trabajo no no de algo que te hubiese pensado

Voz 5 10:22 a su trabajo sí bueno el ya estuvo aquí en enero eh que vino habrá con Ángel Gómez

Voz 1 10:29 el directo deportivo recomendado por por un agente de Madrid así bueno lo estuvo las instalaciones

Voz 5 10:35 él estuvo enseñando como trabajábamos ahora en el bueno cómo trabajaban en el club

Voz 2 10:40 si entonces el viene y me dice que eso

Voz 1 10:42 que que a ver si puede echar una mano porque está nervioso que con el mono oí quiere quieren entrenar

Voz 1991 10:49 el segundo hecho importante es la famosa barbacoa esa sí que es después de anunciar tú que te retiras te haces no ahora con tu casa con no en la casa que creo que es no sé si con varios compañeros de de la planta Villa hay dice la policía que tú le comunican a parte de los compañeros el supuesto amaño o el digamos supuesto tema de las apuestas yo digo según el informe

Voz 1 11:14 sí sí sí pues el

Voz 5 11:17 esa barbacoa pues la prepararon

Voz 1 11:20 a las mujeres nuestra mujeres aparte están en el grupo suyo que lo prepararon muy yo salgo de la que yo había escuchado durante la semana yo algo del día el día de la rueda de prensa parte de rueda de prensa yo estoy en una mesa electoral con con la gente de hace son después de la rueda de prensa de esa que bueno que que emocioné que estaba todo el mundo allí

Voz 5 11:44 y luego sabemos un poquito tarde me tomo un café con unos amigos una buena unos ajeno una una cerveza con unos amigos

Voz 1 11:50 el estadio

Voz 2 11:51 ahí ya no vamos para allá para

Voz 5 11:53 la pared a buscar al colegio y que venga a

Voz 2 11:57 muy bueno

Voz 1 11:59 en fin Arellano viene no porque tenía otros planes

Voz 2 12:01 es innovar para ahí estuvimos un rato

Voz 1 12:04 muy pronto porque me va a cinco metros me tuve que ir a buscar a mi sobrino al al colegio de lo que sea

Voz 1991 12:10 ha conocido se destapó el viernes parte del secreto de sumario se ha hecho público hoy no sale directamente nada relacionando de Haití temes que pueda salir algo en lo que queda por descubrir del secreto de sumario

Voz 1 12:25 no nada de hecho por eso estoy estoy hablando quería que esa de secreto de sumario Mi parte

Voz 2 12:32 entonces eso es

Voz 1 12:33 estoy hablando ya porque quería guarda silencio hasta que saliera eso no por miedo sino porque bueno pues pues es que sino es visto todo lo que ha salido ha sabido mil historias cada día una diferente

Voz 1991 12:46 que estar cada dos por tres cosas buenas ha descubierto más tarde que que era así quiero decir que estaba siendo vigilado teléfono pinchado en algún momento tuviste la sensación que estaba pasando algo de eso antes de la detención si no

Voz 1 13:05 no para nada para nada ya en ningún momento

Voz 1991 13:08 la sospecha de que podía estar pasando algo porque llevaban meses eh

Voz 5 13:14 bueno pero yo me imagino que conmigo no conmigo ya me imagino que me pillas el día que viene Raúl Bravo aquí

Voz 1991 13:21 o sea que a día de hoy que no están vigilando ni nada a día de hoy

Voz 1 13:26 bueno me sale que tenía el teléfono pinchado hasta ayer

Voz 1991 13:29 hasta ayer todavía cosmos qué relación tiene después de después

Voz 1051 13:35 la visita Raúl Bravo a partir de ese día te pinchan el teléfono hasta ayer

Voz 5 13:39 lo que sabían el sumario en el sumario perdón muy bueno decir alguna cosa estaban los ojos de un compañero estaba estaban amigos de una pareja otro amigo de otra pareja de que estaba

Voz 1 13:52 ahí bueno nuestra mujeres claro qué relación

Voz 1991 13:56 es con Raúl Bravo

Voz 1 13:58 bueno pues llegamos juntos con Isabel al Madrid de la cantera tuvimos relación hasta los veintidós años porque estuvimos jugando en el mismo equipo llevamos jugando siempre era pero pues tenemos una relación de normal amistad de compañero de equipo

Voz 5 14:14 buena no no no no fue mala en ningún momento

Voz 2 14:19 hay ahora pues

Voz 1 14:21 cuando lo vi en enero que que vino aquí a Valladolid no sé si llevaría seis siete años sin sin sin verlo si intercambiaron Whatsapp no sé si cuando jugó

Voz 5 14:32 en el Rayo

Voz 1 14:35 en el Numancia fue el que lo lo he visto en dos mil diez con dos mil dos es que no no sé

Voz 1991 14:40 siempre queremos lo llevabas tiempo sin tener relación con él no

Voz 1 14:42 sí sí sí sí supongo que no vemos ir hablamos si genial pero pero no no tenemos relación de amistad íntima ni estrés

Voz 1991 14:49 si coincides con Raúl no en los calabozos con amigos de que habláis

Voz 5 14:58 pues es lo primero baja nada más verme lo que me dice es que yo qué hago ahí

Voz 1 15:03 que que le preguntó lo mismo año López es que ellos tuvieron antes en el calabozo juntos cuando al lado de un no digo

Voz 7 15:12 es decir eso ya sesos habían visto y se sorprendió de que estuviese Stubb pero se sorprendió que estuviese Íñigo

Voz 5 15:18 es que no lo sé porque ellos saben antes de en el calabozo yo cuando cuando ya veo a Raúl y lo meten uno común ya para trasladarnos a Zaragoza

Voz 1 15:28 a mí me me tenga Íñigo él

Voz 5 15:31 sé que estoy yo en otro y ellos ya habían estado juntos

Voz 1 15:34 en un calabozo anterior entonces yo eso no lo sabía yo no sé si cuando se sorprende mano

Voz 1991 15:40 a ti te sorprende ver a Raúl bueno tú ya sabías no que tenía algo que ver con él

Voz 1 15:44 sí porque me había dicho a la policía que que habían detenido ahora obligarlos y que yo estoy ahí por por el por el encuentro secreto

Voz 1991 15:54 a ese café si tú le preguntas oye Raúl qué es esto que está pasando aquí

Voz 1 16:01 bueno él me dice a mí que pegó ahí pues pues porque contigo y el me dice que es imposible que eso no puede ser muy bueno pues sí pues esto bueno yo también no por él no veo de las estaciones que estaba pues tampoco tenía muchas ganas de Stars hablando y comentando la jugada que relación

Voz 1991 16:21 tienes con Carlos Aranda

Voz 1 16:24 ninguna también lo conocí el llega al Madrid un año después que que nosotros el llegado el Juvenil B nosotros llevamos ya dos años ante un año antes pero somos un año más pequeños que él y bueno pues vivimos en un hotel con treinta personas con treinta y cinco personas durante dos tres años

Voz 5 16:44 luego estuvimos en el Madrid B seis meses

Voz 1991 16:47 sí

Voz 5 16:47 nada más visto siempre vemos saludamos muy buen rollo para nos hemos visto jugando en contra

Voz 1 16:53 es posiblemente el último

Voz 5 16:56 partido que recuerdo ya lo he dicho bueno

Voz 1 16:59 hoy en otros medios que es el en un Levante Deportivo dos mil once

Voz 1991 17:04 como el Rey vamos podríamos decir que tenías algo menos de relación con Aranda que con Raúl Bravo sí conociendo lo poco que conoce esa Carlos Aranda te sorprende que está implicado en temas de drogas

Voz 1 17:19 es que yo pues que no sé es que cada uno tiene sus vidas tiene sus eh de sus amistades su entorno oí

Voz 2 17:30 eh

Voz 5 17:31 bueno pues siempre se escucha muchas cosas no pero

Voz 7 17:33 me yo lo digo mucho escuchando estos días desde hace tantos años me imagino que pues habrás oído muchas cosas pues eso te digo si te sorprende

Voz 1 17:42 bueno me sorprende después de haber estado tantos años en en la élite que pueda esta meter me tienen esas cosas porque bueno al final pues pues a lo mejor no no no necesitas estar metido en ciertas cosas no pero puede que me sorprenda pues no sé ya te digo se escucha muchas cosas si ha escuchado de mí hasta que si el cerebro una de una

Voz 1991 18:06 de una trama no así bueno eh tú has vuelto a hablar con alguno de ellos quiero decir después de de pagar las fianzas y salir con cargos no has hablado con ninguno de ellos

Voz 5 18:16 no no no yo los veo cuando declaró ante el juez

Voz 1 18:20 que bajo de calabozo media hora antes de que me dejen en libertad si el lobo

Voz 1991 18:24 pero ahí tienes la sensación que Raúl Bravo y Carlos Aranda te han metido en un lío no no

Voz 5 18:35 porque yo no yo no he hecho nada malo entonces sí conmigo no no hacer nada malo y yo no hago nada malo a lo mejor esa que juega otra gente no lo digo porque cada cada uno cada uno a lo suyo yo yo no sé

Voz 2 18:48 del porque ya te digo no tenemos una relación próxima a ellos

Voz 5 18:54 pero lo que hago yo ya pero Borja a mí me sorprende que si no tienes una

Voz 1991 18:57 la relación tan próxima ninguno de los dos porque hablan de ti entre ellos con esa confianza y esa naturalidad porque tu nombre salen conversaciones entre ellos

Voz 5 19:08 y bueno ha salido

Voz 1 19:12 Borja no le resulta que no sale ningún lado eso eso salido publicado en ningún momento sale en bueno

Voz 1991 19:17 cuánta conocer parte del sumario por eso lo digo pero esa es una información que ha sabido digo si dos personas no hagas eso es una información que se ha dicho que ha seguido publicado

Voz 1 19:27 que no está en el sumario en mi sumario no está dentro de sino está también sumario me imagino que la parte que falta de sumario a mí no me toca por ningún lado

Voz 1991 19:36 bueno todas a ti te sorprendería no lo digo porque claro si tienes esta relación de vamos de encontrar a los buen rollo sea cordial no que hablen de ti coordinar cuando lo vemos

Voz 1 19:45 pero vamos que muestra sin vernos seis siete años y con Granda ocho nueve sin hablar no ya no es ese

Voz 5 19:54 mantenemos contacto con con pasado como mantengo con alguna persona no no nada

Voz 1991 19:59 cero por lo poco que los conoces o por lo mucho que los conozcas pondría la mano en el fuego ellos dos

Voz 1 20:08 el no la pongo por mí como por mí porque yo sé lo que hago cuando me temo

Voz 5 20:15 relación con no no no tengo día a día

Voz 1 20:18 relación con otra gente pues yo no sé lo que lo que hace que no lo conoce

Voz 1991 20:22 bueno de Raúl Bravo es conocido que tiene mucha relación con el tema de las apuestas no eso tampoco te pilla de nuevas

Voz 1 20:28 Sí Se escucha esos se dice ese se escucha de ahí a los hechos muy bueno

Voz 1991 20:35 no no claro sea quiero decir esto es todo una investigación y luego hay que demostrar las cosas eso es así

Voz 1 20:39 sí no no pero bueno al final he escuchado muchas cosas de mucha gente no claro que que me ha llegado esa esa información es uno

Voz 8 20:48 desde ese rumor au

Voz 1 20:52 eso bueno esa es algo teorías no sé luego si son verdad es si si es verdad o no pero

Voz 1991 20:57 pero claro que se que esa escuchado Borjas acostado alguna vez

Voz 1 21:03 el otro día dije que ha apostado ha sido en la India carrera de caballos

Voz 1991 21:08 a lo mejor fueron fueron

Voz 1 21:11 de céntimos de euro estamos con los compañeros y dio las gracias

Voz 1991 21:15 te consta que en los vestuarios en los que hayas podido estarse se apueste habitualmente

Voz 1 21:19 que cada vez menos cada vez menos porque porque están más encima hay porque todos los años tenemos una charla de la Liga que no están cómo funciona

Voz 2 21:28 sí yo sí que recuerdo hace años que

Voz 1 21:30 es que era muy habitual pero cada vez se hace menos yo pues no sé es que yo soy anti apuesta yo no sé ni cómo ni ni cómo funcionan escuchado cosas de cuotas muchas veces porque se escuchaban en otro que estuviesen lo que he estado

Voz 5 21:43 pero pero aún no sé ni cómo va Hay ya lo que era

Voz 1 21:47 muchas veces no que que su apuesta yo no no Juanín a la quiniela sólo jugó la once porque tengo debajo de casa que que siempre me anima siempre que me ve me dice cosas del fútbol dijera pues voy a voy a jugar a a la ONCE no siempre me lo encuentro con un grupo lo único que hago

Voz 1991 22:05 te sorprende la entrevista el otro día con los compañeros del mundo Íñigo López sí bastante no no te suena no te suena nada SATE te suena a chino todo lo que contó sí

Voz 1 22:17 no yo siempre he estado al margen de todo eso a mí nunca me ha llegado nada dentro de los equipos en los que estado y son muchos y son muchos años

Voz 2 22:26 y yo no creo que eso

Voz 1 22:28 que eso sea tan así como como dice Íñigo que haya existido o no pues

Voz 2 22:34 no he repito lo mismo de antes yo puedo responde por lo mio oí por mí

Voz 1 22:39 la experiencia ya detenido si otra gente ha tenido esa experiencia pues pues bueno pues pues ellos habrán el hablaré

Voz 1991 22:45 digamos un pacto de caballeros un pacto no escrito después de la partido la primera vuelta ante el Huesca y el Nàstic es algo así como el que lo necesite a final de temporada no necesitamos ni hablar lo leí no te digo bueno has estado implicado alguna vez osea hablados ha comentado en algún vestuario en los que has estado alguna circunstancia de este tipo no no decirlo ya has oído hablar algún compañero y no es poco

Voz 1 23:12 poco mi trayecto no no aparece esto lo digo esa experiencia

Voz 1991 23:14 es toda la del mundo y más Soria ya has oído que algún compañero haya contado algo de esto alguna vez eh

Voz 1 23:20 no porque seguro que delante mía si alguno ha intentado hacer algo algo alguien piensa sigan no

Voz 5 23:27 sabe que yo no pasa por ahí entonces al final yo siempre he tenido mucha voz en todos los equipos en los que he estado por lo menos siempre me he pronunciado

Voz 1 23:36 y entonces seguramente que con las cuatro ideas que queda

Voz 5 23:39 hecho que ha dejado que la gente sea percibido como soy

Voz 1 23:42 es

Voz 5 23:43 pues seguramente que sea muy sitio alguna vez alguien ha planteado algo de la pasó con la agradezco de antemano no no no lo he hecho

Voz 1991 23:48 existen las primas a terceros

Voz 1 23:52 pues es que te mejoraba pensar que estoy

Voz 6 23:55 mienten en todas pero no no no no yo te pregunto pasado pero yo no juzgo sólo pregunto

Voz 1 24:01 hombre y me imagino que si tanto se habla de eso seguramente que exista

Voz 1991 24:07 a mí me sorprende porque el otro día Íñigo López en una situación aunque desde luego no es favorable que se sincera de esa forma probablemente también estrategias desmarcarse del otro que es mucho más grave tema de drogas tema de blanqueo tema de apuestas es decir oye a lo mejor en el final de mi carrera tengo treinta y seis años me sancionan con dos años de suspensión ya me retiro me da igual cuento esto que a lo mejor es más habita de lo más de lo que nosotros pensando eso no no lo digo porque no perdona perdona lo digo por lo de no pueden llegó el pero las primas a terceros yo creo los famosos maletines se ha hablado toda la vida no te digo que tú estés implicado pero lo has visto lo habéis comentado lo ha dicho alguna vez algo no lo he visto

Voz 1 24:45 entre otras cosas porque he salvado

Voz 5 24:48 nueve o diez veces en la en la última jornada ocho nueve ocho o bueno durante el año pasado fue no me salvé pero pero no jugaba todo contra Osasuna con lo cual

Voz 1 24:58 no he tenido la posibilidad de que de que eso se voy a plantear

Voz 1991 25:02 sí o sea puedes afirmar rotundamente categóricamente que más obras ha estado implicado en nada que tenga que ver con un amaño de un partido no en cuanto crees que ha manchado tu imagen todo esto

Voz 1 25:19 pues yo no sé consciente Se estaba completamente seguro cuando estaba en lo diversos calabozos en los que he estado esos esos dos días y medio tres que tenía una dimensión tremenda todo

Voz 5 25:31 pero pero a mí me preocupaba mi bisabuelo me preocupaba mi madre mi mujer

Voz 1 25:37 mi familia mis amigos allí

Voz 2 25:40 si a día de hoy

Voz 1 25:41 sé que se han dicho muchas cosas porque al final me llegan cosas yo intento de olvidar un poquito de todo pero pero sí que llevan cosas

Voz 2 25:51 y afecta no

Voz 1 25:54 he intentado estar muy a mi lado y olvidarme un poco de todo eso porque sé que que muchas veces el la condición humana se arrastra mucho

Voz 1991 26:03 sí

Voz 1 26:03 pero pero me importa lo que diga mi los que me quiere a mí ha sido dos me quieren jugar

Voz 5 26:10 gratuitamente pues bueno pues contra eso no puedo luchar

Voz 1 26:13 ni ni voy a luchar a no me no me interesa cómo crees que va a acabar esto

Voz 1991 26:19 contigo Si bueno yo no tengo una inocente pues pues yo creo que se va que se va viendo pero yo mis compañeros y mi club no sólo yo en torno a poner el punto final

Voz 9 26:35 bueno pues yo iría Un poco por ahí no que a ver quién le va a restituir a Borja todo lo que le

Voz 1051 26:40 han dado muchos yo creo que sin sin darle algo que hay que dar a todo el mundo

Voz 1991 26:46 que es la presunción de inocencia no

Voz 1051 26:48 porque los que conozcamos a Borja confiemos en él porque conocemos su trayectoria sabemos cómo es como persona Iggy deseemos y esperemos lo mejor sino a cualquier persona aunque no lo conozcas hay que darle esa presunción de inocencia por supuesto ya tiene a ti mucha gente Borja que no ante la dado hay medios a nivel nacional que te han juzgado IT han condenado sin que haya habido todavía ni un juicio sin que sepamos siquiera si vas a llegar a juicio porque a lo mejor no tienen que ir a juicio pero hay gente que ya ha condenado

Voz 1 27:13 sí sí sí sí

Voz 1051 27:16 a todo eso

Voz 1 27:18 mis amigos mi mi familia mi madre por ejemplo cuando cuando vamos por ahí por Valladolid recibe a la gente que separa la gente mayor señora mayores taxistas que paran el coche iban a hacer un abrazo el otro día uno casi me arranca el brazo pues a mi madre a mi mujer a toda la gente que me quiere eso es lo que más ha ayudado a parte de que claro yo saliera del calabozo de ahí me hubieran a mi madre menos bien lo que más nos ha ayudado a todos ha sido eso

Voz 10 27:50 pues esto es Borja Yago si todo todo

Voz 1051 27:52 sí adolece está con el eh aunque haya gente fuera de que ya le había condenado aquí

Voz 1991 27:58 creo que ha servido para unir más a la afición

Voz 11 28:01 en torno a un hombre ya un ya un equipo

Voz 1051 28:04 ya deseando evidentemente con toda la cautela que hay que tener porque el tema sigue judicializado in con todo el respeto a pues a la policía y al fiscal y al juez y a todo el mundo esperando que se aclare cuanto antes si Iber a Borja en su nueva etapa que va a ser la de la de trabajar con con la plantilla desde la junta directiva y bueno pues esperando que todo se solucione cuanto antes porque es lo que lo que queremos en Valladolid

Voz 1991 28:26 pues Borja Fernández te agradezco que haya estado esta noche en El Larguero que has hablado además sin ningún tipo de problema hay que decir que Borja nos ha dicho preguntar me por lo que os de la gana no tengo ningún problema para contestar a todo yo cosa que que te agradezco que que sea lo que sea la realidad tanto contigo como el resto de implicados en esta operación y Oikos el que él haya hecho que la paguen así de sencillo con lo cual te deseo lo mejor Borja