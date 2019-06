Jaycee Carroll: "Cuando el tiro salió de mi mano tenía buenas sensaciones"

qué has pensado en ese momento en el que a dos segundos del final ha doblado la línea de fondo Llull te ha dado el balón estaba solo en el triple que has pensado en ese momento

por qué ven no veas cómo se puso el Palacio de los Deportes pero no veas cómo lo celebraron ellos mismos en la pista y todos los abrazos Jaycee es uno de los momentos para el recuerdo

Voz 3

02:22

sí como me fui corriendo y me caí todos echaron es decir a qué alegría pura como lo hemos luchado tanto por estos últimos diez meses y tienes oportunidad ganando con dos cero Barcelona a teniendo que ganara lo más así que no es trabajo no está hecho a a Thomas hecho que antes