"Me parece un riesgo el pastizal por este proyecto de futbolista"

Voz 1 00:11 Kiko Narváez qué tal buenas noches

Voz 2 00:16 Kiko Narváez muy buenas buenas noches ahora sin ha dado hombre Álvaro Benito muy buenas buenas noches Yago hola Gustavo cómo estás muy buenas noches Lladó o

Voz 3 00:26 a Cañete buenas noches qué tal hoy tenemos un economista para eso de la ingeniería económica o contamos sólo con ex futbolistas vuelve a preguntar a Di no a alguien tiene que haber hecho alguna carrera de Económicas Si yo no lo explique

Voz 4 00:39 bueno a doce cuarenta y dos para preguntarme si de carrera no dejarlo

Voz 5 00:44 vamos a preguntar ahora los domingo no me quedé con él que entendido que yo entendido que ver

Voz 3 00:51 el Valencia Aneto por veinticinco antes del treinta de junio fue lo cual con lo cual ya da elimina el digamos el el déficit que tenía para esta temporada cuentas no y luego lo compra hacerles en veinticinco también pero el día uno de julio

Voz 1991 01:08 claro porque el año que viene tiene que

Voz 4 01:10 cerrar junio con

Voz 1991 01:13 unos números y a partir de julio puede invertir en otros que ya cuadra hará antes de junio del año pasado

Voz 4 01:18 lo que me pasa a mí cuando voy al mercado a comprar que comporta veintiuno y me lo pasan el día uno Stones correcto eso es esto es tú tienes a cuentas tú tienes que pagar tu tarjeta de crédito y el día uno puedes volver a utilizar la buena tarjeta más bien es una buena tarjeta platino otra actúe cuando tiene un fondo de veinticinco kilos sirve mi mujer

Voz 0749 01:41 muy inepto Vázquez

Voz 3 01:43 el Barcelona ahí que esa neto que era suplente de Buffon en la Juve que el hombre estaba amargado lógicamente hasta Morata por ahí sí sí

Voz 1991 01:52 pues aquí llegó llegó también

Voz 3 01:54 buen neto para a la Juventus para suplir a Buffon pero bueno pues resurgió un poco de las cenizas de la edad hizo un par de magníficas temporadas y Nieto dijo bueno yo me voy que aquí no hay manera Se viene al Valencia llega el Valencia están lleva dos años en el Valencia verdad cada vez mejor y ahora te vas al Barcelona a competir con Ter Stegen es que no lo entiendo muy bien lo que lo que interesa desde el punto de vista de neto no lo entiendo creo que no hay dinero que pague el salir de un equipo ahora mismo en Champions al Fútbol Club Barcelona para no jugar a la edad de veintinueve años que la edad más bonita de un portero no lo entiendo

Voz 1716 02:30 sí yo tampoco Santi yo tampoco lo único que puedo aportar aquí al respecto es que yo en primera persona del por Neto que neto no está muy contento para para neto ha sido el portero titular del del Valencia en Liga y en Champions y en Europa League pero los dos últimos partidos de Liga Marcelino se los dio a Chao Mel que es el portero de la Copa del Rey cosa que neto sabía desde principio de temporada que me iba a jugar la Copa inepto jugaría la Liga la competición europea y luego Marcelino decidió la dos últimas jornadas para que hiciera portería Jaume que Juana Chaos en la final de la Copa del Rey dos neto sea queda un poco su comentario así ha ido no entiendo muy bien cómo me he quedado afuera de todo esto en en el momento que no clasificado para la Champions en la Copa del Rey luego si neto le dijo al Valencia que sí había posibilidades que él estaba dispuesto a estudiar otras ofertas pero no entiendo que no sea entre comillas para mejorar podrá mejorar económicamente au podrá mejorar efecto de club pero allí va para ser suplente y aquí era titular luego yo eso Santi tampoco lo entiendo lo que sí que he preguntado es si deportivamente el Valencia esto es una cosa que la justifica me lo han justificado la explicación que me dan es neto portátiles en es prácticamente el mismo nivel Si al club le apaña por una cuestión económica estamos dispuestos a hacerlo ahora lo que me gustaría que responder Astún es si el Valencia pierde o gana con el cambio deportivamente hablando vacunar con un valor seguro

Voz 3 04:02 que lleva dos años rindiendo cada vez mejor como he comentado antes en el Valencia allí es una cosa que tienes segura y estable ahora bien neto si está mosqueado Marcelino ya sabes que no es de los que soporta demasiado mosqueo así es San Marcelino no me toca las narices que Marcelino y

Voz 1991 04:18 pensamos que es la puerta así entonces

Voz 3 04:21 si estás enfadado y te quieres marchar pues sé que es la puerta que que el que manda soy yo hombre pues neto teóricamente no hay diferencia pero lo que es evidente es que Ci les en tiene que demostrar aquí que es portero inepto ya lo ha demostrado ya tiene esa camino resuelto entonces a misiles mejor ni la más dudas que neto desde el momento de que no ha hecho dos años y que esos dos años Cacho neto aquí si les ha estado viendo los toros desde la barrera en el Barça

Voz 1991 04:47 vale te Magneto cerrado ya veremos a ver qué es lo que pasa si son los veinticinco kilos y luego oloroso invierten en SER lo iremos contando gracia morada

Voz 1716 04:56 me retiro a cuarteles vale

Voz 1991 04:59 a estáis siguiendo el Mundial femenino sino bueno tú Álvaro lo estás comentando además que te ha parecido España hoy

Voz 6 05:06 pues bueno yo creo que o la España un poco que hemos visto esta primera fase un equipo que controla el juego que le concede poco al rival porque yo creo que nuestras centrales Ana un a nivel ha añadido a que las las laterales no cogen nunca mucha altura no son de la profundidad en casi ningún partido he visto mucha intención de ganar profundidad siempre están equilibrando el ataque pero un equipo que le cuesta mucho hacer gol muchísimo hacer gol y más que hoy veinte el día gran pues el día el día que ganamos fue porque nos pitaron dos penaltis sino seguramente au probablemente no hubiésemos ganado tampoco a los penaltis que eran eh Por otro lado pero bueno que tuvimos que hacerlo el penalti no tenemos un grave problema de cara a gol y a ver con qué Nos toca el cruce pero tiene pinta de que va a ser colas americanas con las estadounidenses así que va a la montaña más difícil de escalar pues

Voz 1991 05:56 las actuales campeonas del mundo que juegan el jueves a las nueve de la noche contra Suecia están empatadas a seis puntos la que gane mete como primera de grupo y será nuestro rival para el lunes en ese partido octavos de final pase lo que pase estamos haciendo historia Cañete Kiko Gus algo que decir de la selección femenina

Voz 7 06:13 su segunda participación en el Mundial creo no

Voz 3 06:16 en la primera vez pues fue una experiencia

Voz 7 06:18 y para todas Si

Voz 3 06:21 yo creo que este Mundial han ido a competir que es muy distinto que ir a disfrutar y desde ese a partir de ahí pues todo lo que venga como has comentado tú es historia de todo lo que venga es bienvenido evidentemente Estados Unidos es el rival teóricamente más grande o de los más grandes ya ahí va a estar muy complicado todo

Voz 8 06:36 no yo ya me he comido al ochenta por ciento de los tres partido a Jenni hermoso la verdad que me parece la jugador más destacable ahí jugando entre líneas con esta envergadura jugando con la zurda pero le falta un complemento en la parte de arriba también algo de desborde por fuera pero lo más importante es que el equipo está compitiendo el día de Alemania de ese supone que es la conjunto con EEUU no está en el arranque la segunda tercera candidata al primer tiempo de España ha sido de lo mejor que he podido ver en este en este Mundial lo que sí es lo que hizo Alvarito el tema de de concretar Laso las ocasione yo no sé

Voz 4 07:13 hay algo si no me un tampoco Toni

Voz 1991 07:18 a Vinicius juega muy bien pero luego a la hora de finalizar les cuesta eh

Voz 8 07:21 cuerpo si es verdad for Tote aguanta trabaja pero es que no falta rematar pero a la hora de competir el paso adelante la selección española femenina lo lo ha dado ya te digo había la alemana que parece que se va a comer el mundo mi durante muchas fases del partido el balón era la posesión y el control y jugando muy bien al fútbol

Voz 1991 07:39 que tiemble la yanquis hombre vamos a temblar nosotros tiemblen ellas que nosotros hemos venido aquí

Voz 9 07:43 ha quedado con la sueca en juego yo no no no la sueca juegan con Estados Unidos el jueves

Voz 4 07:48 por eso sabe por eso es

Voz 1991 07:51 play off de ascenso a Primera División desde luego a mí Gus este sistema me gusta es atractivo y la verdad a muchas emociones ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la en la final de este adiós se hace un poco largo si las cosas como son pero es bonito

Voz 0749 08:04 es muy bonito a mi me gusta suelo lo quitaría el jugar entre semana creo que tienen que están tanto tiempo pero como que entre semana

Voz 1991 08:12 en agosto Us no por eso digo que

Voz 0749 08:15 ese podría haber competido durante la temporada entre semana para que ahora juegue durante un sábado para el otro sábado y que tengan esa semana para recuperar gente pocha de alguna lesión muscular hay demasiado desgaste no sólo físico sino también psicológico emocional entonces jugar ya que tener cuarenta y tantas jornada jugar alguna jornada entre medio para que durante el playoff pueda tener más recuperación no jugar un domingo miércoles domingo tener algo más de recuperación el el lo que es el play off a mí me encantan los partidos están siendo muy atractivo y me tocó hacer el otro día el partido de eh del Mallorca frente al Albacete en dos equipos espectaculares dos equipos muy alegre que que que buscan portería contraria donde los delantera siempre superaron a la defensas una temporada espectacular del Albacete igual que el que el Mallorca intercambio de golpe constante lo mismo le pasó al Depor con el Málaga son dos equipos que que también me gustaron muchísimo a este atractivo está muy divertido está muy bueno lo que sí quitaría sería eso no que tenga descanso los equipos y puedan competir mejor y más descansado sería mucho mejor todavía

Voz 1806 09:20 habría que quitar perdona Raúl los dos equipos

Voz 4 09:23 el Raúl hito por favor muy larga la segunda aquí hablando desde Segunda División abucheen todos a Raúl por favor escuchen todos a Raúl que te metido baza con sentido estamos hablando de su madre lo escuche lo veo muchísimo a mi me encanta acusarlo comentar lo único que parece no

Voz 1 09:51 si tú si hay mucha tirantez no

Voz 4 09:55 no sé porqué no porque lo ven de diferente manera pero eso está bien tener dos complementos no tengan que ir por el mismo camino aburrido no todo pensando lo mismo

Voz 1806 10:03 sí sí claro que lleva en el fondo no se juega el tiqui taca ya hay patas arriba las dos pasadas

Voz 0749 10:09 o no

Voz 4 10:12 yo soy más de entrega etiqueta que no sabían que Germà de que después de comer

Voz 1 10:18 no

Voz 9 10:21 oye Dépor Mallorca aquí en beige como favorito Kiko quién llega mejor de EPO

Voz 8 10:26 yo era derogó el Mallorca a mí es que me gustaría destacar el tema de de Rami de Vicente Moreno que ya en su momento ascendió también al Nàstic de Tarragona no es Raúl hito es un entrenador que está currando y trabajando a las mil maravillas son equipos que eh que son sólido pero después son muy dinámico en la parte de arriba no el el Deportivo lo vi con el Málaga lo vi muy agazapado el sobre todo en el primer tiempo le costó trabajo soltarse pero bueno rehabilitó que lo sigue durante toda la temporada que yo lo veo muy muy equilibrado muy igualado al que cualquier cosa puede puede pasar

Voz 1806 11:02 claro favorito a uno que si yo veo más favorito al Depor pero porque tiene esa el el Depor tiene la presión de ascender el Real Mallorca no aunque ha llegado hasta aquí ya

Voz 1991 11:12 tras el Depor que entró a última hora es como si pero un hotel

Voz 4 11:15 al Cádiz era si es no partido claro camino a poco que creo eh trae Extremadura íntimo

Voz 1806 11:20 sí ese gol extraño del centro del campo de rebote que no le puede la

Voz 0749 11:23 no hay Raúl pero es que yo creo que ahora va de

Voz 1806 11:26 de menos a más de local el primero sí sí sí dedo local pero fíjate eh Se repite la la final de la temporada pasada quinto contra sexto siempre hablamos de quedar tercero quedar ver por la tal y luego llega el play hoy tampoco están sabes tampoco parece ser que están decisivo no

Voz 3 11:44 no no para nada no nada decisivo y la y la estadística hasta ahí para comprobar lo que interesa esto yo creo que el que llega al al playoff sufriendo luego llega con una energía con una amoral con una convicción que es fundamental para este tipo de partidos donde el aspecto psicológico es clave lo mismo que si hay alguno que ha estado peleando que no han sido el caso esa temporada pero que está peleando hasta el último día por entrar en el ascenso directo si queda tercero empieza a haber un túnel tremendo cuando tengo que enfrenta a todo un playoff por no haber conseguido dos tres puntos más en el año pues el efecto de esa la psicología influye mucho y obviamente el que llega al play off el último día y que a lo mejor no espera llegar llega con una energía como a disfrutar de un premio ya trató

Voz 1806 12:25 las ganarlo claro decía el otro día me encontré con Bordalás que ha jugado tres pero yo ya ha tenido dos ascensos eh aparte de que del del directo con el Alavés hice es que llega a este momento olvídate de tácticas de skate es la efecto lo lo que tú decías psicológico es el estado anímico dice porque llegan los los jugadores fundidos claro es convencerles de que tú puedes chaval que tú puedes que tú puedes y luego sacan fuerzas de de flaqueza luego está el acierto para de jugadores de calidad por eso decía yo lo del Depor no que que plantilla como plantilla yo creo que tiene más plantilla el Depor

Voz 1991 12:59 algo más que decir en la segunda no no pues ya está Joao Félix Kiko te gusta

Voz 3 13:03 Atlético de Madrid

Voz 8 13:06 pues no lo visto mucho escuchó al prima veinte kilos Dre pero es una inversión que lo primero que viene a la mente es de mucho riesgo gastarte pues ciento veinte kilos en un proyecto de jugador que tiene diecinueve años no vaya a esta altura de de tener un presupuesto de cuatrocientos gastarte siento veinte en un chaval de de diecinueve año con cincuenta partido jugado la verdad es que me parece casi una negligencia lo que pasa que después fue jugadores como Sergio Ramos Pepe el propio Griezmann que también oponía poníamos la mano en la cabeza de puede empatizar cuando pásalo el año pues mira sumando restando dividiendo ese hoy ha salido bien IAS ahí ha sumado al final todo maravilloso pero es que la verdad Yago no ha visto a al chaval jugar mucho me dice que tiene un talento descomunal evito los cuatro reportaje que te pone en todo al lado que es un chaval diferente pero es que claro yo es que a la hora de gestionar de lo que es el sueldo de un mes gastarte el día a día el setenta y cinco por ciento del vas a tener problemas durante los próximos veinte días ya ocurrió con Griezmann cuando le paga veintitrés era partidario de tener la mejor dos jugadores de ese millón en neto y uno de siete limpio para un club como es el del Cholo Simeone se ya te digo me parece un un riesgo el el pastizal que en un proyecto de jugador dentro

Voz 1991 14:27 pero de un jugador con mucho talento mucha clase me parece que ahora mismo le falta físico pero va a ser llegar Atlético de Madrid fuerte Gale va a poner las

Voz 1716 14:34 las pilas ciento veinte kilos

Voz 1991 14:36 sí lo que yo quiero

Voz 4 14:39 hablando es la mentalidad y está bajo el Cholo para tener que jugar en él

Voz 6 14:45 en este Atlético Madrid el Cholo tienes que tener una mentalidad muy fuerte tienes que estar preparado para todos los días sufrir para para hacer lo que te diría al entrenador muy ordenado y muchos momentos de repliegue Hay normalmente con diecinueve años un jugador de talento lo que quiere es el espíritu libre y

Voz 4 15:02 porque cielo veinte kilos mucha secular claro por eso te digo que hay que tener una mentalidad muy fuerte

Voz 6 15:11 Mann también le costó acordadas que los primeros tres cuatro meses no jugaba nunca no jugaba apenas no era titular y tuvo que adaptarse no es fácil tienes que tener una mentalidad muy fuerte para adaptarte ese sistema donde donde por supuesto tiene que ser un bloque todo tiene que ser muy homogéneo sí bueno del chico talento tiene pero lo que dice Kiko al final el mercado está de una manera que te obliga a hacer unos desembolsos por chicos

Voz 4 15:33 todavía no están contras contrastados que no se puede obligar obligarnos el obliga nadie obliga entre ellas Cañete

Voz 3 15:42 lo que no creo es que vamos a ciento veinte millones por un chico de diecinueve años yo creo que hay muy poquitos directores deportivos que estarían dispuestos a perderlo porque estás pagando por expectativas algún día el chaval puede llegar a costar eso hoy a día de hoy es imposible que tenga que ese valor de mercado se pueda justificar yo no sé lo que tiene el Benfica no lo sé pero hace cada traspaso que que que es impresionante pero es una cosa de locos cada traspaso que hace el Benfica los números que se manejan este chico es un chico de gran talento pero es un jugador de diecinueve años está en formación está pagando ciento veinte millones de euros que solamente sea pagado por dos tres cuatro futbolistas aquí en España sea yo personalmente no lo puedo concebir al no no no no puedo entenderlo y a lo mejor hoy se quedan cortos los ciento veinte millones pero dentro de tres años no dentro de tres años igual se quedan cortos porque chicos la bomba pero a día de hoy sequedad largos de narices

Voz 0749 16:37 pues a mí me genera dudas no es lo mismo tener la camiseta del Benfica que es un equipo importante en una liga como la portuguesa que ponerte la camiseta Atlético Madrid más eso es el precio que viene sean el paquete le vas a meter demasiada presión al futbolista si tiene ese precio tiene de calidad porque lo hemos visto en Europa hemos seguido la la trayectoria del futbolista en lo que fue el Benfica alteró de tiene calidad pero ahora la va a tener que demostrar en un equipo que tiene en su ADN que sabe que tiene que trabajar muchísimo que después la calidad la puede desarrollar después con la etiqueta de Ecuador caro reemplazando a entonces yo creo coincido con lo que sea Kiko oí Álvaro el tema de la mentalidad el Cholo en eso es una especialista en sacarle el máximo rendimiento pero a mí eh por el presión Hypo el equipo donde viene Hypo la liga donde va a jugar por el momento un interrogante me genera dudas

Voz 8 17:32 no el interrogante también se suma al de Le mar de Vitolo al todo lo que pasaron anteriormente gaita claro Gaitán gente que ha gastado Vietto y aparte es un jugador Yago hay que decirlo que el chollo el Cholo no es un chollo el Cholo está la quisiera eh está enamorado de del chaval y el chaval ha hecho o está haciendo un esfuerzo por querer jugar en en el Atlético de de Madrid porque tiene la posibilidad del City pero el City hasta que no descuelgue no y suelte un poquitín a sanee y a un par de ello no puede hacer frente a a eso ciento veinte kilos no la diferencia hay que decir que es un chaval que lo quiere el Cholo Simeone lo quiere Pep Guardiola fíjate la dos filosofía pero por ahí ahí sólo en el chaval de yo para que lo quieran do con una manera de ver el fútbol

Voz 0749 18:21 diferente por ahí la diferencia que el City lo poder esperando poco a poco por la calidad y la cantidad de jugadores de esa característica de tiene Guardiola ya llegar jugar y demostrar lo que vales

Voz 8 18:31 el chaval quiere quiere venir aquí y eso de jugar claro el Cholo no se casa con nadie ya lo hemos visto con otros jugadores pero es que ya te digo a mí por un proyecto de de jugadora información pagar ciento veinte kilo ya te digo yo tengo un sueldo de de tres mil luego de tres mil pavo a gastar son dos mil euros el día ocho de cada mes

Voz 3 18:54 porque me me quedan es lo que me has dices obra Kiko ese chico tuyo éramos muy cañones la dirección de

Voz 4 19:02 ciento veinte kilos no iba a costar nada firmarlas

Voz 8 19:05 setas era como Lendoiro

Voz 4 19:07 pero me imagino

Voz 3 19:11 vete tú yo la dirección deportiva y entrando apaleado la puerta al entrenador diciendo que hay que comprar este chico que este chico muy bueno yo digo

Voz 1 19:17 domingo y Copisa mira lo que estaba pasando unos por ciento

Voz 9 19:23 veinte kilos pues te echaban niño de diecinueve años cincuenta partío yo con un bolsillo cocido de unos pocos y lo pasaríamos bueno Álvaro que lo sepas Kubot titular con eh

Voz 1991 19:35 que es otro que ha llegado fichado por el Real Madrid con una ficha

Voz 4 19:39 mí me voy a poner un ratito yo la verdad que no si te soy sincero él solo he visto los vídeos por así decirlo zona son acojonado es decir antes de antes no pues al rápido Álvaro yo increíble me pongo algunos no lo dinamitado ya me ficha algunos por eso por eso que luego luego hay que verlo en los partidos completos

Voz 1806 20:08 todo este cubo triangular bien y jugamos bien en rocas sobre las que con

Voz 4 20:14 a Villa

Voz 5 20:18 la afecta también está muy bien este año

