El Larguero: Tercera parte (17/06/2019)

Voz 0744 00:30 los aspectos como por ejemplo la celebración de los cuarenta años de la Masia pero aspectos menores la comparecencia posterior de Josep Vives del portavoz de la Junta ido centrada en los nombres del del mercado de fichajes del Barça le hemos preguntado pour primero por Neymar por Neymar es difícil que venga al Barça porque el coste de su salario por ejemplo es inasumible es verdad que el Barça tiene perdón que tiene un acuerdo con el jeque para salir este verano por doscientos veinte millones de euros practicamente lo mismo que le costó al PSG hace dos veranos iremos preguntado Josep Vives por la vuelta de Neymar y esta es la respuesta del portavoz del Barça

Voz 4 01:11 no no se trata de dejar ninguna puerta abierta ninguna puerta cerrada sencillamente es algo en lo que nosotros no vamos a entrar no es evidente que hay una historia con Aimar no lo vamos a repetir de todos es conocida de todos son conocidos a los hechos que se produjeron a los hemos explicado aquí muchas veces nos hemos posicionado a los hemos comentado pero a partir de ahí eso forma parte de un momento determinado de una relación con un jugador que ya no es jugador del Barça

Voz 5 01:37 no les cierra la puerta a Neymar también ha hablado hablemos

Voz 0744 01:41 preguntado sobre las palabras de Gil Marín y el fichaje de Griezmann por el Barça ya contamos en su momento que la estrategia que iba a seguir el Barça es no a Gil Marín porque consideran que hacerlo sería entrar en el juego hasta de tres maneras diferentes le hemos preguntado por esas declaraciones y la respuesta siempre ha sido esto

Voz 4 02:00 ante las palabras del señor Gil Marín respetamos y esas declaraciones pero nosotros entraremos a polemizar con él en absoluto respecto a lo que él cree que ha sucedido en ningún caso

Voz 1991 02:10 vamos es que Gil Marín dice yo lanzar globos sonda Si hay un Guillermo Amor de la vida que dice pues si estamos negociando desde marzo y tal Agatha denuncia ante la UEFA y a ver qué pasa evidentemente en el Barça han aprendido creo de esto Ovalle ya estar uno dos

Voz 6 02:26 Leo Denny animó

Voz 0744 02:29 Bartumeu dijo en RAC uno el domingo en el gran premio de motos de Cataluña que no había nada con Griezmann hoy es la misma táctica que has seguido Josep y Josep Vives si la de no contestar a Gil Marín salvo como decías tú no sé si Guillermo Amor pero salvo un error antes del uno de julio no se va a pronunciar nadie del Barça sobre

Voz 1991 02:51 gracias a esta mañana un abrazo y la última conexión la tenemos en Valencia Pedro Morata qué tal muy buenas

Voz 1716 02:58 buenas noches Yago podría haber cambio de cromos en la puerta

Voz 1991 03:00 quería Barça Valencia

Voz 1716 03:02 eso están hablando el Valencia y el Fútbol Club Barcelona además de que el el presidente y director general del Valencia director deportivo también lleva unos días preguntando por Denis Suárez al Fútbol Club Barcelona para que el Valencia tome una decisión de fichar para la banda izquierda a Cheryshev ah o a Denis Suárez pero sobre lo que me preguntas el Valencia y el Fútbol Club Barcelona están conversando ante la posibilidad de hacer un intercambio pelo a pelo de el guardameta del Valencia guardameta titular neto por el guardameta suplente de Fútbol Club Barcelona civiles en es una operación más contable de ingeniería contable qué deportiva y me explico el Valencia tiene antes del treinta de junio que obtener un beneficio neto por traspaso de jugadores de aproximadamente veinticinco millones de euros para no volver a dar por cuarta temporada consecutiva pérdidas déficit por lo tanto tener menos fair play menos límite de gasto de plantilla para la próxima temporada queda por lo tanto el Valencia haría esta operación antes del treinta de junio tiene que hacerla antes del treinta de junio y en ese caso el Valencia obtendría un beneficio neto antes del cierre de esta temporada que les serviría para cuadrar sus números de esta campaña a la misma vez compraría hayas perfiles en por la misma cantidad de dinero los clubes que están muy restrictivos informativamente no han querido dar ninguna señal en ningún detalle al respecto pero sí en principio serían por las mismas cantidades el Valencia compraría hayas percibes en pero esa compra que serían por la misma cantidad que vendería a Neto Nole contabilizará al Valencia hablo siempre contablemente no hablo de cuando pagan no cobran Le contabilizará al Valencia a nivel de gasto para la próxima temporada la diecinueve veinte eso le va a significar al Valencia que no resuelve un problema a corto plazo antes del treinta de junio con un déficit estructural económico que tenía lo resolvería con este movimiento de ingeniería contable pero para las próximas cuatro temporadas el Valencia se cargue haría con una amortización de un futbolista de un portero que le costaría alrededor veinticinco millones de euros cuando por Neto el portero que actualmente tiene sólo le quedarían por amortizar tres millones y medio es decir resolver un problema a corto plazo ir repartirlos red distribuirlo en las próximas temporadas al final al aficionado Yago lo que le queda es que aquí hay muchas muchos aficionados que no no no hay acaban de entender como el Valencia cambia pelo a pelo deportivamente hablando al portero titular de Valencia por el portero suplente del Barça consultado también la parte técnica del Valencia Nos dicen que a efectos técnicos neto hiciesen tan prácticamente al mismo nivel vamos Marcelino acepta Files en por Neto Easy resuelve un problema contable económico al Valencia bienvenido sea

Voz 1991 05:50 pues veremos veremos qué es lo que pase si finalmente hay cambio como digo de cromos en la portería del Valencia del Barcelona y en al conjunto ché inepto al Barça gracias Morata lo contaremos un abrazo

Voz 1716 06:01 adiós

Voz 7 06:11 Kiko con qué tal buenas noches

Voz 2 06:16 Kiko Narváez muy buenas las buenas noches ahora sites hombre Álvaro Benito muy buenas gran noches Yago hola Gustavo cómo estás muy buenas noches o la Cañete buenas noches qué tal hoy tenemos un economista para eso de la ingeniería económica o contamos sólo es hubo listas de te voy a preguntar a Di no a alguien tiene que haber hecho alguna carrera de Económicas Si yo no lo explique las doce y cuarenta y dos para preguntarme si de carrera claro derrochan Mora para preguntar ahora los domingos no me entendido nada yo entendido que ven del Valencia

Voz 8 06:52 Aneto por veinticinco antes del treinta de junio con lo cual con lo cual ya

Voz 6 06:56 eh elimina el digamos el

Voz 8 06:59 el déficit que tenía para esta temporada a las cuentas no y luego lo compra a les veinticinco también pero el día uno de julio

Voz 2 07:08 el año que viene tiene que cerrar

Voz 1991 07:11 sí en junio con unos números y a partir de julio puede invertir en otros que ya cuadrar a antes de junio del año que

Voz 2 07:18 lo que me pasa a mí cuando voy al mercado a comprar que comporta veintiuno y me lo pasan querría uno correcto eso eh

Voz 1991 07:23 esto es tú tienes tú tienes que pagar tu tarjeta de

Voz 2 07:25 Credit y el día uno puedes volver a utilizar la buena tarjeta más bien todo es una buena tarjeta platino actúe cuando atiende un fondo

Voz 1991 07:34 veinticinco kilos si la de mi mujer

Voz 9 07:38 sí

Voz 8 07:40 Lee ir inepto va a aceptar el Barcelona ahí que esa neto que era suplente del de Buffon en la Juve que el hombre estaba amargado lógicamente hasta Morata para eh sí sí

Voz 1991 07:51 pues aquí llego llegó Diego en ocasiones

Voz 8 07:54 con Etoo para la Juventus para suplir a Buffon pero Buffon bueno pues resurgió un poco de las cenizas de la edad hizo un par de magníficas temporadas y Nieto dijo bueno yo me voy que aquí no hay manera

Voz 2 08:05 si bien el Valencia llega el Valencia está en lleva dos años en el Valencia verdad cada vez mejor y ahora te vas al Barcelona a competir con Ter Stegen

Voz 8 08:14 es que no lo entiendo muy bien lo que lo que sea desde el punto de vista de neto no lo entiendo creo que no hay dinero que pague el salir de un equipo ahora mismo en Champions al Fútbol Club Barcelona para no jugar a la edad de veintinueve años que la edad más bonita de un portero no lo entiendo

Voz 1716 08:30 sí yo tampoco Santi yo tampoco lo único que puedo aportar aquí al respecto es que sé en primera persona de por Neto que neto no está muy contento para para neto ha sido el portero titular del del Valencia en Liga y en Champions y en Europa League pero los dos últimos partidos de Liga Marcelino se los dio a Chao Mel que es el portero de la Copa del Rey cosa que no lo sabía desde principio de temporada que iba a jugar la Copa inepto jugaría la Liga la competición europea y luego Marcelino decidió la dos últimas jornadas para que hiciera portería Jaume que a la final de la Copa del Rey dos neto sea queda un poco su comentario ha ido no entiendo muy bien cómo me he quedado afuera de todo esto N en el momento que no clasificado para la Champions en la Copa del Rey luego si neto le dijo al Valencia que sí había posibilidades quiere estaba dispuesto a estudiar otras ofertas pero no entiendo que no sea entre comillas para mejorar podrá mejorar económicamente au podrá mejorar efecto de club pero allí va para ser suplente y aquí era titular luego yo eso Santi tampoco lo entiendo lo que sí que he preguntado es si deportivamente el Valencia esto es una cosa que la justifica Melo han justificado la explicación que me dan es neto porcina Essen es prácticamente el mismo nivel sí al club le apaña por una cuestión económica estamos dispuestos a hacerlo ahora lo que me gustaría que responder Astún es si el Valencia pierde o gana con el cambio deportivamente hablando vacunar con es un valor seguro porque

Voz 8 10:01 que lleva dos años rindiendo cada vez mejor como he comentado antes en el Valencia allí es una cosa que tienes segura y estable ahora bien neto si está mosqueado Marcelino ya sabes que no es de los que soporta demasiado mosqueo así es San Marcelino no me toca las narices es Marcelino y si te da

Voz 1991 10:18 a es la puerta así es entonces

Voz 8 10:20 si estás enfadado y te quieren marchar pues hay que es la puerta que que el que manda soy yo hombre pues neto teóricamente no hay diferencia pero lo que es evidente es que Ci les en tiene que demostrar aquí que el portero inepto ya lo ha demostrado ya tiene esa camino resuelto entonces a misiles envejecida más dudas que neto desde el momento de que no lo ha hecho dos años y que esos dos años Cacho neto aquí Filesa ha estado viendo los toros desde la barrera en el Barça

Voz 1991 10:47 vale te Magneto cerrado ya veremos a ver qué es lo que pasa si son los veinticinco kilos y luego oloroso invierten en Cibeles ser lo iremos contando gracias morada

Voz 1716 10:56 me retiro a mis cuarteles vale adiós

Voz 1991 10:58 a y siguiendo el Mundial femenino sin bueno tú Álvaro lo estás comentando además que te ha parecido España hoy

Voz 10 11:05 pues bueno yo creo que la ola España un poco que hemos visto esta primera fase

Voz 1621 11:10 equipo que controla el juego que le concede

Voz 10 11:12 de poco al rival porque yo creo nuestras centrales están aún a nivel ha añadido a que las las laterales no cogen nunca mucha altura no son de la profundidad en casi ningún partido visto mucha intención de ganar profundidad siempre están equilibrando el ataque pero un equipo que le cuesta mucho hacer gol muchísimo hacer gol y más que hoy veinte

Voz 1991 11:33 pido el día gran a puerta día

Voz 10 11:34 el día que ganamos fue porque nos pitaron dos penaltis sino seguramente au probablemente no hubiésemos ganado tampoco eh dos penaltis que eran eh Por otro lado pero bueno que tuvimos que hacerlo de penalti no tenemos un grave problema de cara a gol y a ver con qué Nos toca el cruce pero tiene pinta que va a ser colas americanas con las estadounidenses así que va a la montaña más difícil de escalar pues sí

Voz 1991 11:56 las actuales campeonas del mundo que juegan el jueves a las nueve de la noche contra Suecia están empatadas a seis puntos la que gane se mete como primera de grupo y será nuestro rival para el lunes en ese partido octavos de final pase lo que pase estamos haciendo historia Cañete Kiko Gus algo que decir de la selección femenina

Voz 11 12:13 su segunda participación en el Mundial creo no

Voz 8 12:15 si en la primera vez pues fue una experiencia

Voz 11 12:19 para todas Si

Voz 8 12:20 yo creo que este Mundial han ido a competir que es muy distinto que ir a disfrutar y desde ese a partir de ahí pues todo lo que venga como has comentado tu es historia de todo lo que venga es bienvenido evidentemente Estados Unidos desde el rival teóricamente más grande o de los más grandes y ahí va a estar muy complicado todo

Voz 12 12:36 no yo ya he comido al ochenta por ciento de los tres partido a Jenni hermoso la verdad que me parece la jugador más destacable ahí jugando entre líneas con esta envergadura jugando con la zurda pero le falta un complemento en la parte de arriba también algo de desborde por fuera pero lo más importante es que el equipo está compitiendo el día de Alemania de ese supone que es la conjunto con Estados Unidos no está en el arranque y la segunda tercera candidata al primer tiempo de España ha sido de lo mejor que he podido ver en este en este Mundial lo que sí es lo que hizo Alvarito el tema de de concretar Laso las ocasione yo no sé hay Cary algo así la caja hoy arrimado uno Aycart hay que es la aguja ahí me pone

Voz 1991 13:18 a Vinicius juega muy bien pero luego a la hora de finalizar la cuesta

Voz 12 13:21 el cuerpo ha sido verdad SFOR Tote aguanta trabaja pero es que no falta rematar pero a la hora de competir y el paso adelante la selección española femenina lo lo ha dado ya te digo había la alemana que parece que se va a comer el mundo mi durante muchas fases del partido el balón era la posesión y el control y jugando muy bien al fútbol

Voz 1991 13:38 que tiemble la yanquis hombre vamos a temblar nosotros tiemblen ellas que nosotros hemos venido aquí para quedar con la sueca el juego yo no no no la sueca juegan con Estados Unidos el jueves

Voz 2 13:48 sí eso es

Voz 1991 13:51 play off de ascenso a Primera División desde luego a mí Gus este sistema me gusta es atractivo y la verdad a muchas emociones ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la en la final de este periodo se hace un poco largo si las cosas como son pero bonito

Voz 0749 14:04 es muy bonito a mi me gusta mucho lo quitaría el jugar entre semana creo que tienen que están tanto tiempo pero como entre semana acaban

Voz 1991 14:12 esto Bush no por eso digo que

Voz 0749 14:15 podría haber competido durante la temporada entre semana

Voz 12 14:18 para que ahora juegue durante un sabe

Voz 0749 14:20 lado para el otro sábado y que tengan esa semana para recuperar gente pocha de alguna lesión muscular hay demasiado desgaste no sólo físico sino también psicológico emocional entonces jugar ya que tener cuarenta y tantas jornada jugar alguna jornada entre medio para que durante el playoff pueda tener más recuperación no jugar un domingo miércoles domingo tener algo más de recuperación el el lo que es el play off a mí me encantan los partidos están siendo muy atractivo a me tocó hacia el otro día el partido de del Mallorca frente al Albacete me dos equipos espectaculares dos equipos muy alegre que que que buscan portería contraria donde los delantera siempre superaron a la defensas una temporada espectacular del Albacete igual que el que el Mallorca

Voz 1621 15:04 a cambio de golpe constante lo mismo le pasó

Voz 0749 15:07 Depor con el Málaga son dos equipos que que también me gustaron muchísimo a este atractivo está muy divertido está muy bueno lo que sí quitaría sería eso no que tenga descanso los equipos y puedan competir mejor y más descansado sería mucho mejor todavía abra decretar perdona Raúl dos equipos hombre Raúl

Voz 2 15:23 Vito por favor que carga la segunda aquí hablando desde Segunda División abucheen todos a Raúl por favor escuchen todos a Raúl que ha metido baza con sentido estamos hablando de su madre los últimos escuche lo veo muchísimo a mi me encanta acusarlo comentar lo que parece claro no sé no sé porqué no porque lo ven de diferente manera para eso está bien tener dos complementos por el mismo camino que ha ocurrido no todos pensándolo bien a ver quién se lleva el fondo no se juega el tiqui taca ya hay patas arriba la suma de pata no yo soy más de entrega atacan no sabían que más de lo que les puede comer

Voz 9 16:16 eres Iker ha dicho

Voz 1991 16:20 oye Dépor Mallorca que como favorito Kiko quién llega mejor de EPO

Voz 12 16:25 cualquiera de los dos el Mallorca a mí es que me gustaría destacar el tema de Rami de Vicente Moreno que ya en su momento ascendió también al Nàstic de Tarragona no es Raúl hito es un entrenador que está currando y trabajando a las mil maravillas son equipos que eh que son sólido pero después son muy dinámico en la parte de arriba no el el Deportivo lo vi con el Málaga lo vi muy agazapado el sobre todo en el primer tiempo le costó trabajo soltarse pero bueno rehabilitó que lo sigue durante toda la temporada que yo lo veo muy muy equilibrado muy igualado que cualquier cosa puede puede pasar claros así el favorito a uno

Voz 1806 17:03 sí yo veo más favorito al Depor pero porque tiene esa el el Depor tiene la presión de ascender el Real Mallorca no aunque ha llegado hasta aquí ya

Voz 1991 17:12 tras el Depor que entró a última hora es como si no

Voz 2 17:14 al vi la si es eso no partido claro el camino a poco que Tulio eh trae Extremadura ahí mismo

Voz 1806 17:20 sí ese gol extraño del centro del campo de rebote que no le puede la presión porque hay reúne pero es que yo creo que ahora va de menos a más débil desde local primero sí sí sí dedo local pero fíjate eh Se repite la la final de la temporada pasada quinto contra sexto siempre hablamos de quedar tercero quedar por la tal y luego llega el plebeyo y tampoco están sabes tampoco parece ser que están decisivo no

Voz 8 17:43 no no para nada no nada decisivo y la y la estadística hasta ahí para comprobar lo que creo que el que llega al al playoff sufriendo luego llega con una energía con una moral con una convicción que es fundamental para este tipo de partidos donde el aspecto psicológico es clave lo mismo que si hay alguno que ha estado peleando que no han sido el caso esa temporada pero que está peleando hasta el último día por entrar en el ascenso directo si queda tercero empieza a haber un túnel tremendo cuando tengo que enfrentar a todo un playoff por no haber conseguido dos tres puntos más en el año pues el efecto esa la psicología influye mucho y obviamente el que llega al play off el último día y que a lo mejor no espera llegar llega con una energía como a disfrutar de un premio ya a tratar

Voz 1806 18:24 ganarlo claro decía el otro día me encontré con Bordalás que ha jugado tres Pereyo ya ha tenido dos ascensos

Voz 13 18:32 aparte hoy que del del directo con el Alavés hice es que llega este momento olvídate de tácticas de Ted es que hay es el afecto lo lo que tú decías psicológico es el es

Voz 1806 18:41 estado anímico dice porque llegan los los jugadores fundidos claro es convencerles de que tú puedes chaval que tú puedes que tú puedes y luego sacan fuerzas de de flaqueza luego está la acierto para jugadores de calidad

Voz 13 18:51 ya yo lo del Depor no que que plantilla como plantilla yo creo que tiene más plantilla el Depor

Voz 1991 18:58 nada más que decir en la segunda no pues ya está Joao Félix Kiko te gusta para Atlético de Madrid

Voz 5 19:05 pues no lo visto mucho

Voz 12 19:07 al prima veinte kilos se pero es una inversión que lo primero que me viene a la mente es de mucho riesgo gastarte pues ciento veinte kilos en un proyecto de jugador que tiene diecinueve años no vaya a esta altura de de tener un presupuesto de cuatrocientos gastarte siento veinte en un chaval de de diecinueve años con cincuenta partido jugado la verdad es que me parece casi una negligencia lo que pasa que después fue jugadores como Sergio Ramos Pepe el propio Griezmann que también poníamos la mano en la cabeza de puede el pastizal y cuando pásalo los año pues mira sumando restando dividiendo ese hoy ha salido bien IAS ahí ha sumado al final todo maravilloso pero es que la verdad Yago no he visto a al chaval jugar mucho de dice que tiene un talento descomunal he visto los cuatro reportaje que te pone en todo al lado que es un chaval diferente pero es que claro yo es que a la hora de gestionar de lo que es el sueldo de un mes gastarte el día a día el setenta y cinco por ciento del vas a tener problemas durante los próximos veinte días ya ocurrió con Griezmann cuando le paga veintitrés y era partidario de tener la mejor dos jugadores de ese millones netos y uno de siete limpio para un club como es el del Cholo Simeone entonces ya te digo me parece

Voz 6 20:21 hace un un riesgo el

Voz 12 20:24 el pastizal que en un proyecto de jugador de

Voz 1991 20:26 dentro de un jugador con mucho talento mucha clase me parece que ahora mismo le falta físico pero va a ser llegar Atlético de Madrid fuerte Gale va a poner las

Voz 1806 20:34 la pinchando ciento veinte kilos S

Voz 2 20:36 lo que yo que haya hablando en este la mentalidad y está bajo el Cholo para tener que jugar

Voz 10 20:44 en este Atlético de Madrid del Cholo tienes que tener una mentalidad muy fuerte tienes que estar preparado para todos los días sufrir para para hacer lo que te diga el entrenador muy ordenado y muchos momentos de repliegue Hay normalmente con diecinueve años un jugador de talento lo que quiere es tener espíritu libre

Voz 2 21:01 volar por el cielo veinte kilos es mucho más secular claro por eso te digo que hay que tener una mentalidad muy fuerte

Voz 10 21:10 también le costó acordadas que los primeros tres cuatro meses no jugaba nunca no jugaba apenas no era titular y tuvo que adaptarse no no es fácil tienes que tener una mentalidad muy fuerte para adaptar ese sistema donde donde por supuesto tiene que ser un bloque todo tiene que ser muy homogéneo y bueno del chico talento tiene pero lo que dice Kiko al final el mercado está de una manera que te obliga a hacer unos desembolsos por chicos

Voz 2 21:33 todavía no están contras contrastados que no puedes obligar obligarnos el obliga nadie te obliga entre ellas Cañete no digo que no quiero es que vamos a

Voz 8 21:43 ciento veinte millones por un siglo diecinueve años yo creo que hay muy poquitos directores deportivos que estarían dispuestos a perderlo porque estás pagando por expectativas algún día el chaval puede llegar a costar eso hoy a día de hoy es imposible que tenga que ese valor de mercado se pueda justificar yo no sé lo que tiene el Benfica no lo sé pero hace cada traspaso que que que es impresionante es una cosa de locos cada traspaso hace el Benfica los números que se manejan es de chicos un chico de gran talento pero es un jugador de diecinueve años está en formación está pagando ciento veinte millones de euros que solamente sea pagado por dos tres cuatro futbolistas aquí en España sea yo personalmente no lo puedo concebir al no no no no puedo entenderlo y a lo mejor hoy se quedan cortos lo ciento veinte millones pero dentro de tres años no hoy dentro de tres años igual se quedan cortos porque el chicos la bomba pero a día de hoy sequedad largos de narices

Voz 0749 22:38 a mí me genera dudas no lo mismo en la camiseta del Benfica que es un equipo importante en una liga como la portuguesa que ponerte la camiseta Atlético Madrid más eso es el precio que viene ya en el paquete elevase a meter demasiada presión al futbolista si tiene ese precio tiene de calidad porque lo hemos visto en Europa hemos seguido la la trayectoria del futbolista en lo que fue el Benfica que tiene calidad pero ahora la va a tener que demostrar en un equipo que tiene en su ADN que sabe que tiene que trabajar muchísimo que después la calidad la puede desarrollar después con la etiqueta de Ecuador caro reemplazando a entonces eh yo creo coincido con lo que sea Kiko oí Álvaro el tema de la mentalidad el Cholo en eso es una especialista en sacarle el máximo rendimiento pero a mí eh por el presión Hypo el equipo donde viene Hypo la liga donde va a jugar por el momento eh un interrogante me genera dudas todavía

Voz 12 23:31 no el arrogante también se suma al de Le mar de Vitolo al ver todo lo que pasaba anteriormente gaita claro Gaitán gente que ha gastado Vietto y aparte es un jugador Yago hay que decirlo que el chollo el Cholo no es un chollo el Cholo está la quisiera eh está enamorado de del chaval y el chaval ha hecho o está haciendo un esfuerzo por querer jugar en en el Atlético de de Madrid porque tiene la posibilidad del City pero el City hasta que no descuelgue no hay suelte un poquitín a y a un par de ello no puede

Voz 14 24:05 hacer frente a a eso ciento veinte kilos no la diferencia hay que decir que es un chaval que lo quiere el Cholo se

Voz 12 24:11 me one y lo quiere Pep Guardiola fíjate la dos filosofías pero por ahí pero peleáis sólo en el chaval de yo para que lo quieran do con una manera de ver el fútbol

Voz 0749 24:20 diferente por ahí la diferencia que el City lo puede ir esperando poco a poco por la calidad y la cantidad de jugadores de esa característica de tiene Guardiola acá llegar jugar y demostrar lo que vales

Voz 12 24:31 el chaval quiere quiere venir aquí y eso de jugar claro el Cholo no se casa con nadie ya lo hemos visto con otros jugadores pero es que ya te digo a mí por un proyecto de de jugadora en formación pagar ciento veinte kilo ya te digo yo tengo un sueldo de de tres mil luego de tres mil pavo voy gastar son dos mil euros el día ocho de cada mes

Voz 2 24:54 porque me me quedan veintidós días aquí te sobra aquí Kiko tuyo éramos muy te cañones y la dirección de ciento veinte kilos no iba a firmar la grada como Lendoiro churro imagina

Voz 8 25:10 vete tú yo la dirección deportiva hay entrando apaleado la puerta al emperador diciendo que hay que comprar este chico que este chico muy bueno yo digo que

Voz 2 25:17 domingo cinco pisar mira lo que estaba dos por ciento

Voz 1991 25:22 veinte kilos puedes te echamos pues un niño de diecinueve años cincuenta partío yo con un bolsillo o de unos pocos y que bueno Álvaro que lo sepas cubo titular con japonés que es otro que ha llegado fichado por el Real Madrid con una ficha

Voz 2 25:38 a de me voy a poner un ratito yo la verdad que no si te soy sincero no solo he visto los vídeos por así decirlo llenos la zona bueno pero son acojo ahí es decir yo acojo en antes de pasa que bueno que no pues rápido Álvaro Dwayne cree lo dinamitado ya me ficha algunos por eso por eso

Voz 1621 26:04 luego luego hay que verlo en los partidos completos

Voz 1806 26:08 todo este cubo triangular bien igual muy bien en Roma ves sobre la que contar

Voz 2 26:13 a Villa que creía que era afecta también a está muy bien este año

Voz 1991 26:23 pues que es lo que pasa Kiko Álvaro Hugo Cañete gracias a los cuatro un abrazo

Voz 2 26:28 bueno adiós adiós a una todo seguimos

Voz 2 29:46 hablamos del Mundial de Francia hoy hemos empatado contra China y estamos en octavos de final Miguel Martín Talavera hola qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches y hemos merecido ganar a las chinas

Voz 1576 29:58 pues sí porque han sido más de veinte tiros sabido patrocinio cinco paradas Etoo tres cuatro humanos impresionantes abajo de la portera china de Penn y bueno pues la verdad es que no hemos tenido una cierto veremos heredado todo un equipo muy ofensivo los cambios también han ayudado sobre todo a ser Falcon en esa banda izquierda bueno pues se nos ha resistido no valía el empate y la victoria para estar matemáticamente dependiendo de nosotros os los octavos de final lo hemos conseguido somos segundas de grupo por detrás de Alemania a la que le pegamos un buen baile pero o perdimos con aquel error puntual al final de la primera parte y ahora pues salvo que haya sorpresón el próximo jueves también en estadio de Le Havre donde ha jugado y España que juega Suecia contra Estados Unidos las americanas quedarán primeras del grupo F serán nuestro rival el próximo lunes octavos de final que son las número uno del mundo es un auténtico hueso pero las buenas sensaciones que nos ha dejado nuestro equipo pues hace que que no seamos del todo pesimistas

Voz 1991 30:58 nos vamos al hotel de concentración de la selección española porque está Sonia Lus con protagonista hola Sonia qué tal buenas noches

Voz 1914 31:04 qué tal Yago buenas noches desde el hotel de concentración en un hotel céntrico aquí en Le Havre después de un día histórico para el fútbol español para el fútbol femenino con esa clasificación por primera vez en la historia para los octavos de final de un Mundial probablemente Nos conocemos con Estados Unidos pero que se prepara Estados Unidos no estoy aquí con una de las jugadoras más en forma de esta selección lo ha jugado todo le han dado hasta en el carné identidad pero está fuerte como un roble es Virginia Torrecilla Virginia muy buenas

Voz 28 31:30 qué tal

Voz 1914 31:31 bueno histórico no enhorabuena lo primero mucha

Voz 28 31:33 gracias sí ha sido un partido muy muy muy intensa no yo creo que hemos salido de competir bien entrado el balón pero bueno lo importante

Voz 1991 31:39 es que es que hemos conseguido el objetivo escucha Yago Virginia Torrecilla la Virginia qué tal buenas noches tal muchísimas felicidades porque seguís haciendo historia eh

Voz 28 31:48 muchas gracias y eso lo más importante era o no seguir hacia delante y dar pasos que antes

Voz 1991 31:52 no y además con una sensación fantástica Si hoy tenía que ganar en este partido había sido vosotras

Voz 28 31:57 sí por supuesto es verdad que que hemos tenido varias ocasiones pero bueno China sabido ha sabido defender muy bien ha estado muy muy atenta a todo pero bueno lo importante como he dicho antes ese el objetivo que era Vasari sí lo hemos conseguir

Voz 1991 32:08 mira que decía Jorge Belda que que la china arrancaban rascan eh

Voz 28 32:12 sí sí que rascar ya hemos citado de vez en cuando oí ya lo hemos visto pero bueno al final es fútbol es yo creo que no tengo ningún mal al fin al cabo tienen que tienen que saca sus armas y son ellas pues pues a por todas no

Voz 1991 32:22 sirve este partido para quitarse un poco la espina del sabor agridulce que dejó en la derrota contra Alemania

Voz 28 32:27 todo suma no yo creo que cada partido que pasa tenemos queda por más tenemos que aprender de todo lo que dejamos atrás y eso pues obviamente parte de Alemania fue en un partido de aprendizaje en y este partido pues igual

Voz 1991 32:37 decíamos no España si pierde el partido pasa como tercera evita Estados Unidos creo que no había especulado había salido a ganar y la hubiese mostrado

Voz 28 32:46 obviamente notando pensamos más allá de de ganar día a por todas y sobre todo ir a por adaptar el cien por cien de cada una para para para afrontar la mejor manera posible sobre todo para para dan olvida a España no

Voz 1991 32:56 eh lo malos cara tienes que esperar hasta el jueves no para saber que con quienes sufren enfrentamos el lunes en octavos sí

Voz 28 33:01 sí siquiera tenemos como somos las unas del grupo que jugamos no final pero un poquito pero bueno con ansia que llegue esos partidos ya sabe lo ya para para para afrontarlo lo más rápido posible

Voz 1991 33:10 se enfrentan Estados Unidos y Suecia a quién quiere

Voz 28 33:14 no queremos ninguna al fin y al cabo tenemos que que que que bueno que jueguen ella ya verá lo que lo que sí lo que pasa no y al final pues tenemos que trabajar para para competir con las las mejores porque sabemos de sobra que Suecia y Estados Unidos donde las mejores selecciones del mundo así que pase lo que pase iba a ser un partido muy complicado y tenemos que trabajar para ello

Voz 1991 33:31 en haciendo balance con qué nos quedamos de positivo de estos tres partidos y que tenemos que mejorar en lo que viene por delante

Voz 28 33:38 hombre yo creo que hay muchas cosas que Mejorada no al final cada partido como he dicho antes una perdiz aprendizaje y tenemos que seguir trabajando para ello está claro que que hemos sabido defender muy bien que hemos dejado aporte de hacer hoy así que vamos a seguir para aportó de eso lo más importante no dejar la portería a cero

Voz 1991 33:51 en Virginia notáis este apoyo desde desde España que la gente está pendiente de de vosotros

Voz 28 33:55 sí sí que la notamos así que cómo sonríe en esta pregunta si si es verdad que que lo notamos mucho estamos muy muy agradecidas a todo el mundo que está detrás no se han detrás nuestra sobre todo a vosotros no al a todo lo que nos dais para para que la gente vaya pueda pueda vernos así que muchísimas gracias y esperamos que siga así

Voz 1991 34:12 a cabo lo bueno es que vamos a llegar nosotros con más días de descanso eso es así nosotros vamos a llegar nosotros hemos jugado hoy lunes ellas van a jugar el jueves vamos a llegar más descansado y eso es así

Voz 28 34:24 sí eso es verdad llamamos a llega más descansado pero bueno todo el equipo que tengo que sabemos que es un potencial a increíble así que bueno vamos a llevarlo de la mejor manera posible a trabajar muy duro para para llegar en la mejor condición

Voz 1991 34:34 es Virginia Torrecilla estamos muy orgullosos de vosotras a seguir peleando en un abrazo muchas Sonia el la verdad es que hoy la imagen de España ha sido fantástica lo estábamos comentando ahora con con tala se ha merecido ganar tantos tiros a puerta falta afinar un pelín la puntería

Voz 1914 34:50 sí la verdad es que lo estamos rondando veinte tiros a puerta pues tú me dirás encontrado ninguno pero han tenido ocasiones Lucía tenido ocasiones patrio jarro ha tenido ocasiones Jenny bueno es que Jenni casi mete un gol olímpico en fin yo creo que lo bueno es que se están generando ocasiones que se está cercando la portería contraria que en algún momento tienen que entrar sino han entrado hasta ahora Yago pues en el día de octavos de final y quién se lleva un saco es Estados Unidos

Voz 1991 35:14 lunes a las seis de la tarde el partido octavos de final que pase lo que pase juguemos contra quién juguemos va a ser un partido histórico gracias Sonia un beso

Voz 1914 35:23 un beso Yago

Voz 1806 35:44 programa Universia mujer y el miércoles

Voz 1991 35:46 la selección española sub veintiuno juega el segundo partido del Europeo de la categoría contra Bélgica Mario Torrejón qué tal muy buenas y tenemos que ganar después de la derrota contra Italia sí o sí

Voz 1501 35:58 sí sí señor a llegar al río si hay que ganar bien además Sí Se Puede no lo primero que hay que ganar que es lo más importante es sumar los tres puntos después intentar que sea la diferencia de goles mayor posible porque hay que intentar asegurarse es ser el mejor uno de los mejores se ha sido un día duro Yago sobre todo por la mañana después de estar rumiando la derrota ayer ayer veíamos caras muy largas en la zona mixta esta mañana ha sido más día de tratamiento más mañana de tratamiento que de otra cosa para soltar un poco las piernas después del duro partido de ayer piernas castigadas Yago vimos todos la dureza de los italianos si lo que permitió al árbitro comentaban mucho eso fuera de micrófono te decían los los protagonistas que más que la dureza es lo que le permitió el árbitro sobre todo después de una charla la de la UEFA la los hábitos de la UEFA veinticuatro horas antes en las que les advertían sobre todo a los defensas que cuidado con las patadas por encima de la rodilla que todas iban a ser roja que cuidado con protegerse con los codos y brazos porque esos amarilla automática y luego algo que no se cumplió en el partido el listón estuvo demasiado bajo y al final lo pagamos no sacaron de nuestras casillas remontaron justamente hay que decirlo que que perdimos el partido justamente así que estoy hago es decíamos al principio que es un pierde paga pues no te imaginas a partir de ahora ahora sí que es pierde paga absolutamente es verdad que nos enfrentamos a Bélgica dentro de cuarenta y ocho horas que que viene ya con una derrota esperemos y no darle alas para que para que piense que puede remontar a ver qué ocurre a partir de ahora también mirar un poco lo que están haciendo los demás hoy hemos visto como Austria le ganaba a Serbia la serbia Djokovic cero dos como Alemania imponía su su fuerza y su manera de jugar contra Dinamarca tres uno es decir van sumando los equipos y sobretodo van marcando goles no y ese es nuestro leitmotiv coordinadora porque hay que hay que ganar y marcar eso es así

Voz 1991 37:40 pues sí hay que ganar los dos partidos y O'Shea sí puede ser golear mañana a ver si tenemos la suerte y podemos hablar con alguno de los protagonistas de la selección gracias Mario un abrazo hasta mañana

Voz 1501 37:49 bajo esta mañana a la una y trece

Voz 29 37:52 no

Voz 7 38:02 ahora Raúl Ruiz Buenas noches buenas noches

Voz 2 38:06 con estas ya la presentación estás oficial

Voz 7 38:08 ya me meto de Bellón

Voz 1991 38:10 cuéntanos la historiadora doy porque desde luego emotivas un rato

Voz 1806 38:13 sí nos vamos a ir hasta la Venecia española eh Empuriabrava Girona en la provincia de Girona para hablar de un equipo con una historia llena de emoción y mucha fuerza es el Club Esportiu Empuriabrava Castelló fundado en dos mil quince la fusión de de dos equipos y sobretodo con el empeño en la fuerza de voluntad de Iñaki Fernández más conocido por el búfalo porque tenía era un jugador muy potente muy fuerte con un amor al fútbol tres vendo gran seguidor del Master del Manchester United

Voz 1991 38:42 bueno fíjate que decidió irse a estudiar allí para estar

Voz 1806 38:45 cerca del club serio y acabó entrenando en las categorías inferiores del del del Manchester después cuando vino a España creo este equipo une en el dos mil quince llamó amigos los leyó etc etc por el bien del fútbol hayan en su pueblo pero con con tal desgracia que que un cáncer los meses se lo llevó por delante y entonces el equipo se quedó pues hundido hecho polvo en el equipo además jugaba juega su hermano Gabi el capitán su hermano mayor y se quedaron pues pues imagínate se quedaron hundidos porque están muy unidos a él pero esta temporada han logrado ascender esta temporada han ascendido de Tercera a Segunda Catalana nosotros en aquella época hacíamos un programa Michael Robinson era caos fútbol sí sí sí fuimos allí hijo me me hace mucha ilusión que un año y medio casi dos después pues hayan salido adelante ya ya ha ahora han ascendido no David tiene que estar contentísimo el hermano de Buffalo hola Gabi qué tal buenas noches

Voz 1991 39:44 hola muy buenas noches gustó como Raúl de en el mérito de ellos pasaron por allí fue gracias a ello no

Voz 30 39:51 pues bueno encantado estar con vosotros en primer lugar oí la verdad es que sí que que la situación está como explica Raúl que teníamos una pieza clave de los vestuarios ya no sólo estaré sino que el grupo de amistades sí no yo como hermano perdimos y bueno de alguna forma a la situación es muy complicada cuesta mucho antes pero sí es verdad que a partir de de la presencia de pueda Macao soy votante producción como de Raúl Michael pues empezamos a entender que tenemos que seguir adelante pero ya no sólo por nosotros mismos sino para mantenerse alejado de las había dejado él como decía Raúl era una persona con mucha capacidad de empatía muy fuerte que desprendía alegría contagiaba alegría todo el mundo así a partir de eso estancia aquí pues nos dimos cuenta que teníamos que seguir adelante pues sí pues este año hemos conseguido el ascenso que que que hacía muchos años que perseguimos en el pueblo muy contentos

Voz 1991 40:55 eh Gabi tenemos lo primero que explicar yo creo que que tu hermano murió

Voz 1806 41:00 el síndrome de Lynch que es esto síndrome de Lynch

Voz 30 41:03 el síndrome de Lynch es la predisposición genética del cáncer en este caso de colon diplomaturas ir bien nosotros no no no no sabíamos no sabíamos que teníamos este a esta mutación una familia iría y aquí cuando el encontrar no me atraparon pero bueno sea enfermedad volvió oí lo llevo de forma muy agresiva Hay

Voz 1806 41:29 oye David ese síndrome también lo tienes tú

Voz 30 41:32 correcto es te damos de de parte de la familia de madres no tengo yo bueno esperemos que no tengan una familia por ahora hereditario no

Voz 1806 41:42 o sea quiero decir pero qué tratamiento tiene quiero decir

Voz 30 41:47 no no tiene tratamiento entonces era altamente simplemente se trata de una mutación genética que que lo que hacen es de prevención lo que sería una copia anual

Voz 1991 41:59 sale de este leer más o menos controlado pero no puedas curarlo

Voz 30 42:03 claro tú puedes tener controlados por el etarra las etapas iniciales si sabes que eres portador problema ponen ya que fue que era muy joven lo siento más no cuadraban iniciales no cuadraban con ninguna enfermedad Hay bien sí que tuvo que situarse el médico porque tuvo alguna alguna complicación pero no no concretado nada Hay después cuando se lo encuentran bueno pues ya era más complicado y se sigue complicando oí desgraciadamente pues se luchó mucho todo lo que se pudo el particularmente con una actitud brutal porque en ningún momento reprocho nada en ningún momento se derrumbó ni tuvo debilidad a pesar de que lo pasó muy mal Inés dejó pues lado brutal de fuerza también

Voz 1806 42:47 de hecho fíjate Yago que ahora ya llevan tres años haciendo un torneo de fútbol siete que se llama Buffalo Lins por el síndrome que es para recaudar dinero para la investigación de ese de ese síndrome sea que que fíjate que ellos están tras

Voz 1991 43:04 bajando alrededor de todo esto no implicados además estáis Gabi con todo esto claro

Voz 30 43:08 chicos recto decidimos ya el primer año Efrén aquí decidimos que teníamos que hacer algún tipo de Memorial en intentar ayudar a nivel local aportar pudiéramos indicaron que es muy frío Hinault en cajas buena persona aquí hacer una simple siempre recaudación queríamos hacer un torneo creamos que fuera fútbol porque a su deporte y queríamos pues que participará todo tipo de gente que es lo que hay ahí hubiera gustaba porque el era una persona que sea obliga a todo el mundo idea hecho eso eso que es un torneo que que más allá de de la recaudación que bueno a nivel local pues para nosotros consideramos que es el chico pero claro son por lo pequeño es un puede haber doce mil habitantes tampoco es una gran gran aportación como pues éramos a todos pero bueno a nivel local para nosotros sí que es un éxito con arbustos que tenemos Il sobre todo sobre todo sobre todo eso vivía de memoria es un día de reunión sí creo recordamos si en particular escaños ha venido gente han venido los padres de me primo que que hacía veintitrés años que no venía en la Cataluña

Voz 1806 44:25 es que es gallego

Voz 30 44:28 los claro pues ha venido un amigo Lenglen venga que a Inglaterra hizo un particular un amigo que tenemos en Madrid que estaban la producción de caos que que lo ahora tengo muchísimo que ha estado con nosotros

Voz 1991 44:39 oye David porque le llama llamáis Buffalo

Voz 30 44:42 llegamos Buffalo pues porque el físicamente y mentalmente pues era era realmente eso es que era parecía indestructible de hecho Raúl lo sabe él estuvo haciendo quimioterapia durante durante meses lo operaron Le quitaron una parte del intestino Le llevaba una bolsa de Estonia que es una digamos enano contra natura que que a pesar de estar como estaba el siguen de entrenos ir jugando partidos incluso antes de la cirugía porque porque realmente a él podía la ilusión tenía mucha más ilusión que el resto de los Inés la contagiaba ahí me ganaba la agresividad siempre siempre ha habido a lo mejor no ya a todos los se sobrepone a todo y de hecho era el que nos animaba siempre nosotros que es un tópico pero realmente esta gente que están a estas situaciones pues suele suele sacar lo mejor de él mismo

Voz 1991 45:37 creo que él es un homenaje constante a él lo digo porque el centro es centro deportivo Iñaki Fernández Buffalo el el escudo es la forma del escudo el Manchester hace tiempo que le gustaba con un búfalo también es decir todos en recuerdo a Iñaki no

Voz 30 45:50 correcto es que tiene una estima muy grande es un club que se creo hace cuatro años cuando desapareció el club del pueblo pues bueno pareció y decidimos pues verlo de otra manera con otro concepto ir muy social muy amigos caro tenemos ese concepto tan social tan tan amistad de disfrutar del fútbol y además el pieza más claro pues cogen estimo muy muy muy fuerte irá verbal que que como te hermano Louis cuando estamos super agradecidos de de de todo el cómo se vuelcan sus amigos porque es que todos Un chin chin sin cuando sin duda son son espectaculares y ayudando muchísimo a la familia

Voz 6 46:34 sí yo yo lo vivido Yago y la verdad que son como una familia fíjate yo no sé si tenemos por hay un un mensaje que

Voz 1806 46:43 porque ahí aparecido Ureta apareció Machín y también mensajes sobre todo de de Mata que llegó a conocer a a Buffalo y que manda un mensaje al equipo después de saber la la noticia no

Voz 7 46:56 equipo soy Juan se que Iñaki El Búfalo era muy aficionada el United vinos muchas tardes habernos con su novia Alba también se que estaría muy orgulloso de verlos jugar con esa pasión con esa ilusión y como esa gran familia que es un abrazo muy fuerte y mucha suerte

Voz 30 47:14 qué bonito no Javi Chica total total total sí sí sí siempre eran muy bien aquí esto de siempre nos decías que el equipo la segunda familia que era un apasionado IRC reconoce en este caso que pueda sacar la gente que participo es que pues uno no voy a ver dentro de de la pérdida y encontramos también esa sensación de orgullo tenerlos dejarnos deja vivir aunque no siempre es fácil pero pero sí que sí que ves que la gente la gente en estas situaciones es muy buena muy comprensiva Hay tiene mucha capacidad de empatía