El Larguero: Entrevistas con Borja Fernández y Jaycee Carroll y la última hora del mercado de fichajes (17/06/2019)

Voz 0069 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo todos hospital muy buenas noches bienvenidos al larguero

Voz 1704 00:40 este trece de junio día en el que se ha conocido parte de el sumario levantado de forma parcial el viernes del caso Oikos

Voz 1991 00:49 en concreto la parte que tiene que ver con las escuchas realizadas a los implicados al considerar que ya se han realizado las actuaciones mínimas indispensables para que la investigación judicial no ve ea perjudicada la información aportada realmente se centra fundamentalmente en Carlos Aranda del que asegura que su principal negocio estaba centrado en el tráfico de drogas y que las apuestas eran utilizadas para blanquear el dinero que se conseguía con este narcotráfico de hecho

Voz 1 01:17 a la policía

Voz 1991 01:20 fue a través de esta investigación cuando empezó a ver que había conversaciones con diferentes personas relacionadas con el mundo del deporte con el mundo del fútbol en el que se hablaba del posible amaño de partidos para poder ganar estas apuestas de esa forma blanquear el el dinero hay parte de este sumario que todavía está en secreto con lo cual todavía no tenemos toda la información que tiene que ver directamente más con la parte José entre comillas deportiva con esos supuestos amaños de partidos y con esos pactos esa puestas a los que supuestamente se llegaba para realizar estas apuestas sin sacar beneficio ahora falta a ver el resto de el del sumario entre ellos implicados equipos partidos jugadores uno de ellos está en Valladolid a las once y treinta y dos minutos en con el que queremos charlar porque además es un histórico de nuestro fútbol y que se ha visto salpicado por esta historia José Ignacio Tornadijo Valladolid buenas noches hola qué tal ya o buenas noches estás con el protagonista no

Voz 1051 02:24 estamos con el protagonista estamos en el domicilio particular de de Borja de Borja Fernández el jugador del Real Valladolid en su casa en el salón de su casa Le acompaña también su amigo y su abogado Gustavo Mateo está la esposa de Borja está la esposa de Gustavo están sus perros que son un encanto deberá deberíais conocerles y el ambiente es muy muy tranquilo y a mi derecha tengo a Borja con la camiseta blanca y vaqueros

Voz 1991 02:50 si el Borja de siempre sea que no

Voz 1051 02:53 creo que toda esta historia afortunadamente no ha conseguido cambia

Voz 1991 02:55 le Borja Fernández buenas noches hola hola buenas noches lo primero qué tal estás

Voz 2 03:02 y bueno pues con el paso de los días me

Voz 1991 03:05 me voy encontrando

Voz 2 03:07 pues bueno ya desde el primer día ya hice un poquito Mi vida ha habido momentos complicados pero pero al final pues pues intentamos superarlos Si yo hubiera un poquito todo esto que está pasando si tuviese

Voz 1991 03:20 que definir con una palabra lo que ha pasado en estas últimas semanas cómo lo harías

Voz 2 03:26 es complicado no se ansiedad pues se de bueno si ansiedad porque al final estas Torrado intranquilo quieres que se solucione todo soy llegan las cosas aunque sólo hayan sido semanas pero pero han pasado casi tres meses para mí

Voz 1991 03:41 te lo voy a preguntar directamente Borja estás implicado en el amaño algún partido nada igual que ante el juez rotundamente no me das un segundo que cuenta el resto de noticias del día sigo contigo lo perfecto venga pues si estamos con Borja lo que está en Valladolid pero antes os voy a contar el resto noticias que tiene el día de hoy como por ejemplo que en el Real Madrid es tampón pendientes de la posible llegada de Marcos Llorente con dirección Atlético de Madrid ya sabéis que está negociando el Real Madrid con el Atlético de Madrid Llorente ya le ha dicho a Real Madrid que se quiere al Atlético lo que pasa es que ahora mismo la oferta que tiene encima de la mesa por parte del Atlético de Madrid se aleja mucho de esos ciento cincuenta de esos perdón cincuenta millones que pide el conjunto blanco mañana va a ser presentado Rodrigo a la una de la tarde en el Santiago Bernabéu en cuanto al futuro de Bale pues el galés no tiene prisa sabe que está en el mercado sabes que sabe que el Real Madrid si le llega una buena oferta lo va va a vender pero no tiene prisa dice yo hasta que no llegue algo que me convenza no me voy a mover de aquí si es necesario me subo en el avión y me voy de la gira en la gira con el con el conjunto blanco es decir que no tengo ni ninguna prisa sobre posibles futuribles del Real Madrid hoy ha hablado el representante del jeque y al que la IFPI que ha dicho que es intransferible al doscientos por cien y le ha mandado un mensaje animar al que ha puesto directamente en el mercado tras decir que nadie le obligó a firmar y que Neymar como cualquier otro jugador cree en el proyecto no habrá ningún problema sino cree es cuándo van a empezar a tener un problema en el Atlético además de Llorente muy cerca de cerrar la contratación de Joao Félix el jugador luso de sólo diecinueve años llegaría para sustituir a Griezmann el Atlético pagaría los ciento veinte millones de cláusula que saldrían evidentemente del francés que ya sabéis a partir del uno de junio julio perdón que es cuando va a anunciar dónde va va a jugar la próxima temporada va a poner va abonar esos ciento veinte millones de euros y el Atlético de Madrid tendría dinero para afrontar esa esa operación y en el Barcelona según ha contado los compañeros de Radio Valencia podrían estar interesados en el cambio de porteros con el conjunto che la idea del Barcelona es traspasar a civiles en Irak contratar a Neto que en principio digo en principio llegaría como sustituto de Ter Stegen en el Mundial de fútbol de Francia la selección ha hecho historia al clasificarse por primera vez para los octavos de final el combinado de Jorge empatado contra China acero ya nos falta saber cuál va a ser nuestro rival en octavos de final va a salir del partido el jueves entre su decía Estados Unidos y son dos de los rivales más difíciles que hay en este Mundial aunque quizá algo más Estados Unidos que es la actual campeona del mundo en baloncesto ha disputado el segundo partido de la final de la Liga Endesa ACB entre Real Madrid el Barcelona ha sido un final increíble parecía que lo tenía ganado el Barça y al final ha dos segundos Jaycee Carroll ha hecho un triple para terminar el partido ochenta y uno ochenta y dos ochenta y uno ochenta y dejar prácticamente sentenciada la final el Real Madrid ahora mismo Estados cero jamás en la historia ningún equipo ha remontado un dos cero en en una final el próximo miércoles el tercer partido el viernes el cuarto y si fuese necesario el domingo sería el el quinto y en la Copa América esta madrugada a la una hora española se disputa a partido de la Copa América Japón Chile donde podría jugar de inicio el fichaje del Real Madrid Take así que contado todo las once y treinta y siete volvemos a Valladolid el mundo Xunta

Voz 1991 07:19 ahora con esto te gusta conducir once y treinta y siete minutos estamos en El Larguero Borja Fernández sigues por ahí verdad

Voz 2 07:26 sí aquí estamos bueno tú siempre has declarado tu inocencia

Voz 1991 07:28 primero si te parece vamos al inicio ese veintiocho de mayo cuando tocan en la puerta de tu casa ya aparece la policía qué qué piensas

Voz 2 07:37 bueno pues aparece bueno la obra aporta mi hija al colegio que me hayan avisar a yo estaba en cama y ha despertado ya que me iba a Madrid a una reunión de trabajo hay intrauterino bueno mientras que me ponía una camiseta y un pantalón entre la policía mi habitación bueno hasta la puerta de habitación

Voz 1991 07:57 y ahí empezó todo y que te dicen que te dicen la policía porque estaban allí

Voz 4 08:02 es bueno que no que no me

Voz 2 08:05 claro que nada que salga la habitación oí bueno venimos a un salón no estaba aquí toda la policía todos los policías que que vinieron a casa Hay Ivano primero me sienta en una silla Hay me dan pues un papel lo que no es el nombre técnico no con con la implicación con lo que decidan por lo que me detenían

Voz 1991 08:25 título LES que les

Voz 5 08:28 pues Leo un partido de de

Voz 2 08:32 hace un año justo entre el Huesca Nàstic yo le miro digo yo que tengo ver ahí bueno se abre una investigación ya ya le diremos más y bueno pues no sé no sé si nigerianos diez minutos a la hora no recuerdo porque estuvimos aquí en casa bastante tiempo muy y luego ya pues me me registran la casa

Voz 1991 08:53 en la casa que buscaban que te decían que buscaban

Voz 1 08:56 me preguntaron si había dinero en casa

Voz 2 08:59 esa que tuviera que que notificar antes au no sé que más me dijeron alguna cosa me dijeron rara pero no pero bueno le dije que tenía que ir dinero y que estaba en tal sitio ahí están bueno el que primero tenía mil euros o doscientos cincuenta aromas que tenían en el bolsillo oí bueno pues nada les indique dónde estaba todo muy hubo ningún problema

Voz 1991 09:22 en ese momento me imagino que será muy duro no cuando uno sale de casa esposado más con tu hija no en tu casa

Voz 4 09:32 sí yo cuando ya no vamos a ir

Voz 2 09:36 que empiece es que un agente esa con las esposas son usará para mí digo alguien va a Sergio le pregunté y me dijo que sigue tenía que pasarme muy bueno la gente aquí los agentes que estaban de Valladolid intentaron que no me fuera esposa oí pero bueno al final no se consiguió y hoy salir de casa pues esposado me pusieron encima una chaqueta que me daba igual les dije que me da igual que me pues o no porque al final yo no he hecho nada malo oí iba muy tranquilo

Voz 1991 10:06 por qué asegura la policía que es una pieza indispensable en el supuesto amaño del Valladolid Valencia

Voz 2 10:12 pues porque aún hay unos puntos que yo creo que no no los unen en ni Almodóvar no ve lo que me tomo un café con una persona que está investigada que perdemos el partido Mi

Voz 1991 10:28 dan por hecho que el partido está mañana esa casa cuartel para el partido no saltan en casa y la Liga lo lo lo denuncie ni nada ese café que te Tomás con Raúl Bravo que te lo tomas sí sí quiero recordar viene el día justo después de anunciar Tutu retirada no

Voz 2 10:45 y eso es la barbacoa tiene

Voz 1665 10:48 la barbacoa el el día sigue ahora iremos con la barbacoa Maragall

Voz 1991 10:51 el el el café eso es el café con Raúl Bravo por qué te reúne con el quiero decir él se pone en contacto contigo y te reúne con el para qué

Voz 2 10:59 sí me escribe unos días antes no recuerdo cuando fue me dice que tengo que hacer un tengo que ir a ver a un amigo y pasar por Valladolid vale perfecto el día ese me llama por la mañana oí igual no quedamos en la portería

Voz 1991 11:15 casa de mi casa no en un restaurante mi casa

Voz 2 11:23 la bajamos a mi mujer Mijayo que estaban justo llegaban ya de llevan a casa para comer jamón ha pues bajamos Si ya como hemos ahí nosotros no hay nada pues tuvimos en la mesa que me retiraba había decidido el día anterior por la noche sería por la mañana que me iba a retirar hablamos de eso de que tenía el partido el fin de semana que no iba a jugar porque llevaba un tiempo tocado pero al final como decir retirarme pues que sigue iba jugar el último partido de de mi carrera hay nada que llevamos unos cuántos días puede celebrando la permanencia ya empezamos a hablar de los estoy de mi hija de bueno cosas estamos los cuatro hay hablando oí yo me tomo un café ahí ella y él comían

Voz 1991 12:07 los en todo momento tenías la Familia presente con lo cual no sé si de algo de tema de apuestas

Voz 4 12:15 su trabajo no no es que te hubiese pensado a su trabajo sí bueno el ya estuvo aquí en enero que vino a hablar conmigo

Voz 2 12:25 Ángel Gómez el director deportivo recomendado por por un agente de Madrid sí bueno no estuvo en instalaciones él estuvo enseñando como trabajábamos ahora en el bueno cómo trabajaban en el club sí entonces el viene y me dice que eso que que cada vez se puede echar una mano porque está nervioso que está con el mono oí quiere quiere entrenar

Voz 1991 12:46 el segundo hecho importante es la famosa barbacoa es así que es después de anunciar tú que te retiras tu casa con no en la casa que creo que es no

Voz 2 12:57 sí sí con varios compañeros de

Voz 1991 12:59 de la plantilla ahí dice la policía que tú le Únicas Aparte de los compañeros el supuesto amaño o el digamos supuesto tema de las apuestas yo digo según el informe

Voz 5 13:11 sí sí sí pues el

Voz 4 13:14 esa barbacoa pues la prepararon

Voz 2 13:17 a las mujeres nuestra mujeres aparte están en el grupo suyo que la prepararon Hay yo salgo de la que yo había escuchado algo durante la semana yo es algo del día a día de la rueda de prensa aparte parte de la prensa yo estoy en una mesa electoral con con la gente de hace estas son después de la rueda de prensa de esa que bueno que que emocioné que estaba todo el mundo allí y luego sabemos un poquito tarde me tomo un café con unos amigos una buena nota ajeno una una cerveza con unos amigos del estadio Louis ya no vamos a mi hija para para ir a buscar al colegio y que venga a Baco sí bueno en fin Arellano viene no porque tenía otros planes innovado para ahí estuvimos un rato ahí pronto porque me da me tuve que ir a buscar a mi sobrino al colegio

Voz 1991 14:06 de lo que sea conocido bueno es se destapó el viernes parte del secreto de sumario se ha hecho público hoy no sale directamente nada relacionando de Haití temes que pueda salir algo en lo que queda por descubrir del secreto de sumario

Voz 2 14:21 no nada de hecho por eso estoy estoy hablando quería que esa idea es secreto de sumario Mi parte hay entonces por eso estoy hablando ya porque quería guarda silencio hasta que saliera eso no por miedo sino porque bueno pues pues es que sino es visto todo lo que ha salido ha sabido mil historias cada día una diferente

Voz 1991 14:43 estar cada dos por tres y sabiendo desmentir cosas Aires cierto que ha servido más tarde que que era así quiero decir que estaba siendo vigilado teléfono pinchado en algún momento tuviste la sensación que estaba pasando algo de eso antes de la detención si no no para nada para nada en ningún momento sospechó que podía estar pasando algo porque llevaban meses es

Voz 2 15:10 bueno pero yo me imagino que conmigo no conmigo ya me imagino que me pilla el día que viene Bravo aquí

Voz 1991 15:18 saca dijo que no que están vigilando ni nada a día de hoy

Voz 2 15:23 bueno me sale que tenía el teléfono pinchado hasta ahí

Voz 1991 15:25 pero hasta ayer todavía queda después de después

Voz 6 15:31 de la visita Raúl Bravo a partir de ese día te pinchan el teléfono hasta ayer

Voz 2 15:36 sabían el sumario en el sumario perdón muy bueno ahora

Voz 4 15:40 lo es

Voz 2 15:41 estaban los de un compañero estaba estaban amigos de una pareja otro amigo de otra pareja de que estaba allí sí bueno nuestra mujeres claro qué relación

Voz 1991 15:52 les con Raúl Bravo

Voz 2 15:55 bueno pues llegamos juntos con el mal al Madrid de la cantera tuvimos relación hasta los veintidós años porque estuvimos jugando en el mismo equipo llevamos jugando siempre buena cantera pero pues tenemos una relación de normal amistad de de compañero de equipo buena no no no no fue mala en ningún momento hay ahora pues cuando lo bien enero que que vino aquí a Valladolid no sé si llevaría seis siete años sin sin sin verlo si intercambiaron Whatsapp no sé si cuando jugó

Voz 4 16:29 en el Rayo

Voz 2 16:32 en el Numancia fue víctima que que lo he visto en dos mil diez y dos mil dos es que no no sé

Voz 1991 16:37 siempre que uno llevabas tiempo sin tener relación con él no

Voz 2 16:39 sí sí sí sí supongo que no vemos y hablamos si genial pero pero no no tenemos relación de amistad íntima ni estrés

Voz 1991 16:46 si coincides con Raúl no en los calabozos

Voz 2 16:50 sí con Rolling de que

Voz 1991 16:53 lies

Voz 2 16:55 pues es lo primero bajas nada nada más verme lo que me dice es que yo qué hago hay que le preguntó

Voz 1991 17:02 a López

Voz 2 17:04 es que ellos tuvieron antes en quedado juntos cada lado

Voz 1991 17:08 no digo es decir eso se esos habían visto sí se sorprendió de que estuviese Stuff pero se sorprendido que estuviesen ño

Voz 2 17:15 es que no lo sé porque ellos saben antes de el calabozo yo cuando cuando ya veo a Raúl e lo meten uno común ya para trasladarnos a Zaragoza se me meten año en el que estoy yo están otro y ellos ya habían estado junto los en un calabozo anterior entonces yo eso no lo sabía yo no sé si cuando se ven ese sorprende mano

Voz 1991 17:36 a ti te sorprende ver a Raúl bueno tú ya sabías no que tenía algo que ver con él

Voz 2 17:41 sí porque ya me había dicho a la policía que que habían detenido ahora obligarlos y que yo estoy ahí por por el por el encuentro secreto

Voz 1991 17:51 pues si tú a preguntas oye Raúl qué es esto que está pasando aquí

Voz 2 17:58 bueno él me dice a mí que quedó ahí pues pues porque contigo y es imposible que eso no puede ser muy bueno pues sí pues pues es por esto bueno yo también tenía no por él no

Voz 1991 18:12 a que estaba porque tampoco tenía muchas ganas de estar hablando y comentando la jugada que hacen tienes con Carlos Aranda

Voz 2 18:20 ninguna también lo conocí el llega al Madrid un año después que que nosotros llegan el jueves nosotros llevamos ya dos años ante un año antes pero somos un año más pequeños que él y bueno pues vivimos en un hotel con treinta personas con treinta y cinco personas durante dos tres años luego estuvimos en el Madrid B seis meses nada más luego visto visto siempre nos vemos saludamos muy buen rollo para nos hemos visto jugando en contra posiblemente el último partido que recuerdo ya lo he dicho bueno hoy en otros medios que es el en un Levante deporte de dos mil once

Voz 1991 19:02 vamos a decir que tenías algo menos de relación con Aranda que con Raúl Bravo sí conociendo lo poco que conoce esa Carlos Aranda te sorprende que está implicado en temas de drogas

Voz 2 19:16 es que yo pues que no sé es que cada uno tiene sus vidas tiene sus eh de sus amistades su entorno oí

Voz 1991 19:28 bueno pues siempre se escucha muchas cosas no pero hombre yo lo digo cosas que luchan desde hace tantos años me imagino que habrá sido muchas cosas por eso le digo si te sorprende

Voz 2 19:39 bueno me sorprende después de haber estado tantos años en en la élite que pueda estar meter en esas cosas porque bueno al final pues pues lo mejor no no no necesitas estar metido en ciertas cosas no pero puede que me sorprenda pues no ya te digo esa escucha muchas cosas si se ha escuchado de mí hasta que si el cerebro una de una

Voz 1991 20:03 de una trama no así muy bueno eh tú has vuelto a hablar con alguno de ellos quiero decir después de de pagar las fianzas y salir con cargos no has hablado con ninguno de ellos

Voz 2 20:13 no no no yo los veo cuando declaró ante el juez que bajo a cada Bozzo media hora antes de que me dejen en libertad si el lóbulo

Voz 1991 20:21 ahí tienes la sensación que Raúl Bravo y Carlos Aranda te han metido en un lío y no no

Voz 2 20:31 porque yo no yo no he hecho nada malo entonces sí conmigo no intentar no hacer nada malo y yo no hago nada malo a lo mejor otra gente no

Voz 1991 20:41 no porque claro cada uno cada uno a lo suyo

Voz 2 20:44 yo no sé exactamente el porque ya te digo no tengo una relación próxima a ellos hay yo sé lo que hago yo ya pero Borja a mí me sorprende que si no tienes una

Voz 1991 20:54 relación tan próxima ninguno de los dos porque hablan de ti entre ellos con esa confianza y esa naturalidad porque tu nombre salen conversaciones entre ellos

Voz 4 21:05 y bueno ha salido

Voz 2 21:08 Borja no le resulta que no sale ningún lado eso eso salido publicado en ningún momento sale en bueno

Voz 1991 21:14 a falta por conocer parte del sumario por eso lo digo pero esa es una información que ha sabido digo dos personal no es una información que se ha dicho

Voz 2 21:22 que ha sido publicado que no está en el sumario en uno está dentro de sino está también sumario me imagino que la parte que falta de sumario a mí no me toca por ningún lado

Voz 1991 21:33 bueno todos a ti te sorprendería no digo porque claro si tienes esta relación de vamos de encontraron buen rollo sea cordial no que hablen de ti

Voz 2 21:41 cordial cuando lo vemos pero vamos que me demuestra la sin vernos seis siete años y con Granda ocho nueve sin hablar no ya no es llano es que mantenemos con tanto pasado como mantengo con alguna persona no no nada

Voz 1991 21:55 pero por lo poco que los conoces o por lo mucho que los conozcas pondría la mano en el fuego por ellos dos

Voz 2 22:05 el no la pongo por mí por mi porque yo sé lo que hago cuando me temo

Voz 4 22:11 en relación con no no no tengo día a día o real

Voz 2 22:15 acción con otra gente pues yo no sé lo que lo que hace no lo conozco

Voz 1991 22:18 bueno de Raúl Bravo es conocido que tiene mucha relación con el tema de las apuestas no no eso tampoco te pilla de nuevas

Voz 5 22:25 si se escucha esos ese dice dices se escucha

Voz 2 22:29 de ahí a los hechos muy bueno

Voz 1991 22:32 no no claro sea quiero decir esto es todo una investigación y luego hay que demostrar las cosas eso es así

Voz 2 22:35 sí no no pero bueno al final es escuchan muchas cosas de mucha gente no claro que que me ha llegado esa esa información es uno

Voz 4 22:45 es ese rumor au

Voz 2 22:48 eso bueno esa es algo teorías no sé luego si son verdad es si si es verdad o no pero

Voz 1991 22:54 pero claro que se que esa escucha lo Borjas alguna vez

Voz 5 22:59 el otro día dije

Voz 2 23:01 que la UNED ha apostado ha sido en la India a Carrera de caballos a lo mejor fueron fueron de céntimos de euro estamos con los compañeros y dio las gracias

Voz 1991 23:11 te consta que en los vestuarios en los que hayas podido estarse se apueste habitualmente cada vez menos cada vez menos porque

Voz 2 23:18 eh

Voz 1991 23:19 porque están más encima porque todos los años tenemos una charla de la Liga que no existen cómo funciona

Voz 2 23:25 sí yo sí que recuerdo hace años que que era muy habitual pero cada vez se hace es hace menos yo pues no sé es que yo soy anti apuesta John no sé ni cómo ni ni cómo funcionan escuchado cosas de cuota muchas veces porque se escuchaban en otros estudios en los que he estado

Voz 4 23:40 pero pero aún no sé ni cómo va Hay ya lo que era

Voz 2 23:44 muchas veces no que que solamente apuesta yo no no juega a la quiniela sólo jugó once porque tengo debajo de casa que siempre me anima siempre que me ve me dice cosas del fútbol pues voy voy a jugar a a la ONCE siempre me lo encuentro le compra un poco un cupo en lo único que hago

Voz 1991 24:01 te sorprende la entrevista el otro día con los compañeros del mundo Íñigo López no no te suena no te suena nada te te suena a chino todo lo que cuento

Voz 5 24:14 no yo siempre he

Voz 2 24:16 estado margen de todo eso a mí nunca me ha llevado una dentro de los equipos en los que he estado y son muchos y son muchos años ahí no creo que eso que eso sea tan así como como dice Íñigo que haya existido no pues más he repito lo mismo de antes yo puedo responde por lo mío oí por mí la experiencia ya detenido si otra gente ha tenido esa experiencia pues pues bueno pues pues ellos sabrán el habla

Voz 1991 24:42 de digamos un pacto de caballeros un pacto no escrito después de la partido la primera vuelta ante el Huesca y el Nàstic es algo así como el que lo necesite a final de temporada no necesitamos ni hablar no te digo bueno has estado implicado alguna vez osea hablados ha comentado en algún vestuario en los que has estado alguna circunstancia de este tipo no no decirlo ya has oído hablar algún compañero y no es poco

Voz 2 25:08 poco mi trayecto no no aparece esa experiencia

Voz 1991 25:11 tienes toda la del mundo y más ya has oído que algún compañero haya contado algo de esto alguna vez

Voz 2 25:17 no porque seguro que delante mía si alguno ha intentado hacer algo algo alguien piensa así no sabe que ya no pasa por ahí y entonces vamos a final yo siempre he tenido mucha voz en todos los equipos en los que he estado por lo menos siempre me he pronunciado y entonces seguramente que con las cuatro ideas que que dicho eso que ha dejado que la gente ha percibido como soy pues pues seguramente que sea un sitio alguna vez alguien ha planteado algo la les agradezco de antemano no no no lo es

Voz 1991 25:45 yo existen las primas a terceros

Voz 2 25:49 pues es que te lo mejoraba pensar que estoy mintiendo en todas pero yo no yo te preguntan

Voz 1991 25:54 el año pasado pero yo no juzgo sólo pregunto

Voz 2 25:57 hombre y yo me imagino que si tanto se habla de eso seguramente que exista

Voz 1991 26:04 a mí me sorprende porque el otro día Íñigo López en una situación que desde luego no es favorable que se sincera de esa forma probablemente también la estrategias desmarcarse del otro que es mucho más grave tema de drogas tema de blanqueo tema de apuestas es decir oye a lo mejor en el final de mi carrera tengo treinta y seis años me sancionan con dos años de suspensión ya me retiro me da igual cuento esto que a lo mejor es más habitual de lo más de lo que nosotros pensando eso no no lo digo no perdona perdona lo digo por lo tanto pues niego el pero las primas a terceros yo creo los famosos maletines se ha hablado toda la vida no te digo que tú estés implicado pero lo has visto lo es comentando no ha dicho alguna vez algo no lo he visto entre otras cosas porque

Voz 4 26:44 salvado nueve o diez veces en la en la última jornada Aude nueve ocho o bueno durante el año pasado fue no me salvé pero pero en la última jornada mejora todo contra Osasuna con lo cual

Voz 2 26:55 no he tenido la posibilidad de que de que eso se voy a plantear

Voz 1991 27:00 sea puedes afirmar rotundamente categóricamente que más obras ha estado implicado en nada que tenga que ver con un amaño de un partido no en cuanto crees que ha manchado tu imagen todo esto

Voz 2 27:16 pues yo no sé consciente Se estaba completamente seguro cuando estaba en lo diverso Zaragoza en los que estado esos esos dos días y medio tres que tenía una dimensión tremenda todo

Voz 4 27:28 pero pero a mí me preocupaba mi bisabuelo donde van mi madre mi mujer mi familia

Voz 2 27:34 de mis amigos y a día de hoy se que se han dicho muchas cosas porque al final me llegan cosas yo intento de olvidar un poquito de todo pero pero sí que llevan cosas afectan no si yo entiendo estar muy en mi lado y olvidarme un poco de todo eso porque sé que que muchas veces el la condición humana se arrastra mucho pero pero que me importa lo que diga mi los que me quiere a mí me quieren jugar gratuitamente pues bueno pues contra eso no puedo luchar ni ni ni voy

Voz 1991 28:11 la lucha no no me interesa cómo crees que va a acabar esto contigo bueno yo no tengo una inocente cada vez pues pues yo creo que se va que se va viendo pero yo mis compañeros y mi club no sólo yo en torno a poner el punto y final

Voz 6 28:31 bueno pues yo iría Un poco por ahí no que a ver quién le va a restituir

Voz 1051 28:36 a Borja todo lo que le han dado muchos yo creo que sin sin darle algo que hay que dar a todo el mundo que es la presunción de inocencia no porque los que conozcamos a Borja confiemos en él el porque conocemos su trayectoria sabemos cómo es como persona idea creemos y esperemos lo mejor sino a cualquier persona aunque no lo conozcas hay que darle esa presunción de inocencia por supuesto ya tiene a ti mucha gente Borja que no ante la dado hay medios a nivel nacional que te han juzgado IT han condenado sin que haya habido todavía ni un juicio Issing que sepamos siquiera si vas a llegar a juicio porque a lo mejor no tienes ni siquiera a juicio pero hay gente que ya ha condenado

Voz 2 29:10 sí sí sí quién te va a restituir todo eso mis amigos mi mi familia mi madre por ejemplo cuando cuando vamos por ahí por Valladolid recibe a la gente que separa a gente mayor se señora mayores taxistas que ahora en el coche iban a hacer un abrazo el otro día uno casi me arranca el brazo pues a mi madre a mi mujer a da toda la gente que me quiere eso es lo que más mal ayudado aparte de que claro yo saliera del calabozo de ahí me vieran a mí más o menos bien lo que más nos ha ayudado a todos ha sido eso pues este es Borja Yago todo todo

Voz 1051 29:49 Valladolid está con el eh aunque haya gente fuera de Bélgica ya le había condenado aquí creo que ha servido para unir más a la afición en torno a un hombre ya un ya un equipo

Voz 1991 30:01 ir deseando evidentemente con toda la cautela

Voz 1051 30:03 hay que tener porque el tema sigue judicializado in con todo el respeto pues a la policía ya al fiscal y al juez y a todo el mundo esperando que se aclare cuanto antes si Iber a Borja en su nueva etapa que va a ser la de la de trabajar con con la plantilla desde la junta directiva y bueno pues esperando que todo se solucione cuanto antes porque es lo que lo que queremos en Valladolid

Voz 1991 30:23 pues Borja Fernández te agradezco que haya estado esta noche en El Larguero que has hablado además sin ningún tipo de problema hay que decir que Borja nos ha dicho preguntando por lo que os de la gana no tengo ningún problema para contestar a todo yo cosa que

Voz 1 30:35 qué te agradezco que que sea lo que sea la realidad

Voz 1991 30:39 tanto contigo como el resto de implicados en esta operación y Oikos en el que el haya hecho que la pague así de sencillo con lo cual te deseo lo mejor Borja

Voz 2 30:48 totalmente muchas gracias un abrazo

Voz 1991 30:50 a las doce en punto dejamos a Borja Fernández en Valladolid implicado en este caso Oikos hoy se ha conocido parte del sumario vamos a ver lo que lo que resta a ver el resto de informaciones que que tenemos lo iremos contando todo

Voz 1991 34:48 es Ana Terradillos que nos cuenta qué es lo que ha sabido y de esa parte del sumario que ya el público nos tenemos que ir al Inter Marta Casas muy buenas sí

Voz 22 34:57 hola qué tal buenas noches porque estás con protagoniza

Voz 1991 35:00 esta de ese partido entre el Real Madrid el Barça puesto el Real Madrid dos cero en la serie en la gran final lo ha hecho con una canasta con canas donde en el último segundo

Voz 22 35:10 madre mía ochenta y uno ochenta Arana el Real Madrid hago poniendo el dos a cero en esta final de la Liga Endesa ACB frente al Barcelona pero hay un héroe que se ha marcado un partidazo veinticinco puntos cinco de siete en triples y sobre todo ese triple definitivo

Voz 0231 35:23 vivo cuando quedaban nada dos segundos para terminar el partido

Voz 22 35:26 pues ahí estaba Jaycee Carroll sacó su fusil entró para dentro ese triple el Real Madrid que está celebrando la victoria Jaycee Carroll que te te está escuchando

Voz 1991 35:33 hola qué tal buenas noches y noches muchísimas felicidades eh de muy contento como sabes todas las como sabe esto de ganar en el último segundo y en una final

Voz 6 35:45 creíble a penal de una alegría a nosotros como equipo vale hemos escuchado hace final torea

Voz 1991 35:54 ha sido espectacular el final del partido el Barça lo tenía en la mano habéis sido capaces de remontar ha sido increíble

Voz 6 36:02 sí la verdad tuvimos que se mucha escoceses casi perfecta es para poder acabar con el último tiro bueno algunas canastas de de Arranz ha vestido desde desde se llega rebotes de Rudy o pase tiro a final

Voz 1991 36:18 has pensado en ese momento en el que a dos segundos del final ha doblado la línea de fondo Llull te ha dado el balón estaba solo en el triple que has pensado en ese momento

Voz 6 36:31 yo estaba pensando a le vamos a tirar a para meter a partido Iceta un pesado tenía poco o miedo que iba a acabar a tiempo pero a de tiempo necesario sentido hoy con de la mano tenía buenas sensaciones Si bueno

Voz 22 36:50 el fuego

Voz 6 36:52 las dos Se desató la locura Yago

Voz 22 36:55 que ven no veas cómo se puso el Palacio de los Deportes pero no veas cómo lo celebraron ellos mismos en la pista ahí todos los abrazos Jaycee es uno de los momentos para el recuerdo

Voz 6 37:03 sé cómo me fui corriendo el ahí todos hecharon encima a qué alegría pura como lo hemos luchado tanto por estos últimos diez meses y tienes oportunidad ganando dos cero Barcelona ha con la teniendo que ganara lo más así que no es trabajo no está hecho a sí

Voz 1991 37:26 Thomas hecho que antes me quedando sólo para terminar muy rápidas una de las imágenes las islas visto tu compañero a Llull que ha acogido la camiseta con el escudo y gritando a la grada empezar

Voz 23 37:35 todo esto es el Madrid esto es el Madrid ha

Voz 6 37:40 nada todo lo he visto ni ninguna imagen pero a si esos de madre e hija no hemos perdido la confianza nunca hemos tenido la CEE ganado con esa emoción seis Sergi a eso siempre es chinos se produjo a la historia

Voz 1991 37:57 dar la última una estadística estos son números eh no es que lo diga yo jamás nadie ha remontado un dos cero en una final que no cambie entonces estrenarse este año

Voz 6 38:09 así que con esto pendiente

Voz 24 38:12 la idea esa de buen partido

Voz 6 38:15 el miércoles

Voz 1991 38:16 desde Carroll enhorabuena por ese triple hoy por la victoria un abrazo eso

Voz 6 38:20 bueno pueden estar Marta sin lugar a además

Voz 1991 38:23 el gran protagonista infantil a Raúl por

Voz 1051 38:26 sí Nails deberá muchísima

Voz 22 38:28 has porque mira las horas que son se está quedando aquí todavía para atender cómo no al micrófono del Larguero de la Cadena Ser el gran protagonista el gran héroe de verdad Yago se ha desatado la locura en el momento que ese balón ha salido de las manos de Jaycee Carroll ha entrado el Real Madrid como dices ha puesto ese dos a cero en la final de la Liga Endesa ACB Un resultado que hasta el día de hoy nadie ha remontado en una final

Voz 1991 38:48 gracias Marta luego volvemos encender

Voz 22 38:52 hasta ahora eso ballet dejamos la nave espacial

Voz 1991 38:54 el un poquito metálico pero tienes que entender que las comunicaciones son complicadas en esa zona hay como son gajes del oficio no cosas el directo no que es el suele decir habitualmente Ana Terradillos compañera de tribunales qué tal buenas noches

Voz 10 39:10 cómo estás buenos no sé pero vamos a tener que meter en nómina en deportes también pues va a ser que sí va a ser que sí cuenta ya

Voz 1991 39:15 pero hoy se ha destapado parte bueno el viernes pero ha conocido parte de ese sumario que es lo más destacado

Voz 0125 39:21 bueno lo que estamos conociendo en este sumario al que ha tenido acceso la Cadena SER es el papel digamos que desempeñaban los implicados en esta trama tenemos a los cabecillas tenemos a los intermediarios y tenemos a los que la Policía la UDEF llama eso de corrupto habidos que es un término que utiliza en esos informes que que aparecen en ese sumario esta noche vamos a hablar de Carlos Aranda sabéis que es junto con Raúl Bravo uno de los cabecillas de esta presunta trama de

Voz 10 39:46 de de amaños y una de las cosas que más

Voz 0125 39:48 As destaca la policía es que un mes antes de que la policía ejecutase esta operación La operación Oikos seguía traficando con drogas intentando instalar su negocio en Madrid

Voz 10 39:57 por qué es importante esto del tráfico de drogas

Voz 0125 39:59 según la policía digamos que era lo que utilizaba para blanquear todo lo que conseguía a través de los amaños a través de las apuestas los audios han desvelado que toda la familia Aranda era Leo textual abro comillas una organización criminal que respondía con la extorsión agresión y palizas a todas las personas que intentaban introducirse en ese mercado ilícito algo desde luego llamativo la policía insiste en aunque el objetivo de Aranda no eran los apaños sino que lo consideraba como una especie de inversión para blanquear eso lo que daba el tráfico de drogas

Voz 23 40:31 es decir digamos que subjetivo a la hora de participar

Voz 0125 40:33 en esta presunta trama de amaños deportivos será blanquear capitales procedente del tráfico de estupefacientes y resalto esto porque aparece constantemente en todos los informes es como un intento de la policía en intentar digamos no desligar lo de esta trama de de de de presunto amaño de apuestas pero sí insistir en que sobre todo Suu su digamos un negocio en el tráfico de estupefacientes es donde bueno digamos blanqueaba ese dinero a través de de de esa presunta trama de amaños no el informe de la UDEF es taxativo ya con esto termino este informe en concreto Carlos Aranda Reina fue utilizado por su familia en su condición de futbolista para blanquear el dinero procedente del tráfico de estupefacientes

Voz 1991 41:13 E Ana por concretar podríamos decir que de la investigación Oikos que surge cuando Raúl Bravo está en Grecia de hilo de Carlos Aranda vamos a decir que podrían separarse los temas quiero decir un tema es el tema

Voz 1 41:28 de el tráfico de droga

Voz 1991 41:30 las la extorsión que hace que Carlos Aranda bajo investigación llegue a un punto en el que también se implique el tema deportivo equipos jugadores que hayan podido estar implicados es decir que podríamos decir que hay dos ramas dentro de la investigación no

Voz 0125 41:44 si así al menos lo lo lo subraya la la Policía Nacional quizás esa uno sea uno de los aspectos más llamativos yo al menos que encontrado a leerme a empaparme este sumario porque sí que sabíamos que se habían blanqueado digamos dineros de tráfico de estupefacientes con la trama de amaños pero como te he dicho hace nada la policía insiste en que el principal objetivo de esta persona en concreto de Carlas Aranda era el narcotráfico no tenía nada que ver o digamos no estaba vinculado plenamente con esa presunta trama de amaño sino que utilizaba esa presunta trama para blanquear blanquear dinero del narcotráfico una forma por otro lado muy sencilla y muy fácil de hacerlo por otro lado yo eso me imagino que serán otros capítulos que lo haremos en días siguientes estaba esa otra trama que sí que se dedicaba plenamente la bueno pues ha pues eso pues a esa presunta trama de amaños ya aparecen intermediarios

Voz 15 42:35 intermediarios importantes mañana por ejemplo damos algún dato que por la mañana con Pepa Bueno en Hoy por hoy digamos que hablaban directamente pues por ejemplo esté acordando ahora con la sociedad de Huesca para intentar amañar contratos no mañana contamos un en concreto un intento de amaño con un partido nuevo que no se conoce que bueno que te invita a escuchas mañana por la mañana

Voz 1991 42:54 por supuesto a nadie que no me pierdo nada de lo que tú cuentas

Voz 15 42:57 Ana Terradillos mil gracias

Voz 1991 42:59 enhorabuena por el curro un beso hasta luego Álvaro Benito muy buena o muy buena nos lo contaba ahora Ana Terradillos precisamente el Huesca empieza a salir muy mal parado

Voz 10 43:08 que hay algunas cuestiones que me he fijado hoy en el sumario que ha tenido acceso la Cadena Ser que es tremendo y lapidario con la Sociedad Deportiva Huesca habla de corrupción Institut

Voz 1991 43:17 lució analizada en el Huesca que afectaba

Voz 10 43:20 jugadores eso los estamentos del club esa afirma

Voz 1991 43:22 acción es terrible no no es terrible y aparece en el sumario

Voz 10 43:25 así de claro dice el sumario que la mayoría de las conversaciones de relevancia de Íñigo López que es el intermediario de Íñigo López el año pasado Osama la Sociedad Deportiva Huesca está en el Deportivo de la Coruña actuaba de intermediario ponía en contacto equipo susceptibles de ser corrompidos con Aranda y Raúl Bravo es decir actuaba entre Aranda Raúl Bravo y esos equipos que podrían ser susceptibles de de ser corrompidos dice el sumario que la mayoría de las conversaciones de relevancia de Íñigo López las mantenía con el presidente del Huesca con Agustín las Aussa y en casi todas ellas hablaban de la deuda pendiente que tienen con Raúl Bravo y con Carlos Aranda es un tema de preocupación real para Agustín las Aussa con lo cual confirma el hecho de que también tenían otro tipo de negocios subraya el hecho de que la Sociedad Deportiva Huesca mañana partidos en la temporada pasada era conocido por gran parte de la plantilla dice el sumario conocido por gran parte de la plantilla que aún contrarios a dicha corrupción no parece que se opusieran frontalmente además se escribe en las distintas conversaciones como los malos entre comillas tanto a Aranda como a Raúl Bravo no se les llama por su nombre sino que se les califican de diversas conversaciones como los malos aparecen también pues fíjate Emilio Vega el director deportivo del Huesca exdirector deportivo el Huesca aparece Josete directivo del Huesca aparece el jefe de los servicios médicos del del conjunto oscense y por último déjame que te diga que en el concreto caso de Íñigo López dicen que estaría cometiendo varios delitos de estafa y que incluso fíjate si ha podido detectar en su caso la venta fraudulenta de vehículos de lujo para en este caso los compraban algunos de ellos era utilizado por Íñigo López para posteriormente recortar esos kilómetros realizados a través de un Software que se instale en la cuenta de kilómetros y así revalorizar la venta posterior de los los con lo cual no es algo efectivamente en el kilometraje de Gonzalo

Voz 1991 45:04 es decir a lo mejor tenía ciento cincuenta mil lo bajaban a veinte mil lo vendían como seminuevos sacaban evidentemente un precio mucho más alto de lo que realmente valía ese coche no era algo

Voz 10 45:13 que sólo se circunscribía al fútbol

Voz 1051 45:15 como decía ahora Ana Terradillos