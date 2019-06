Elena: "He sufrido la homofobia en mi familia. Pero pese a las amenazas, fui valiente y salí del armario"

Voz 1

hola me llamo Elena tengo treinta y seis años y vivo en Madrid es una mujer que ha sufrido la homofobia en el seno de la familia más próxima es decir por parte de mis padres y mis hermanos convertidos años salir del armario en ese momento la incomprensión fue total y la situación bastante violenta así que bueno pues decidí volver al armario para mí media durante diez años aunque nuestros otros entornos como pues las amistades el entorno laboral era visible es es verdad que pesa mucho psicológicamente no poder mostrarse como es de cara a los que a priori son más cercanos Mis hermanos en ese momento pues algo más algo sabían ni me llegaron a pedir que viviera mi sexualidad de manera esta pues para lograr el el disgusto en casa dispares que bueno pues me amenazaban con con decirme que las lesbianas nunca tendrían cabida a su casa a pesar de todas estas amenazas afortunadamente no no les hice caso muy valiente y con ayuda psicológica y sobre todo con el apoyo de mi pareja pues volvía a visibilizar me ante ellos de esto pues bueno hace ya casi seis años y sigue sin aceptar mi condición y mi pareja por lo que por penas de las relaciones casi inexistente desde aquí pues bueno me gustaría animar a la gente que se puede haber en la misma situación a que sean valientes que la gente que te quiere te va a querer tal y como eres hoy puedo decir que es una mujer totalmente libre feliz estoy casada con una mujer maravillosa junto a la que formó una familia llena habíamos ir a cual vamos a ampliar en pocos meses ya que en agosto vamos a ver Mamma de una pequeña