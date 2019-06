Divorcio Valls-Rivera, más que un eco de sociedad

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos el suelo político no deja de moverse ayer ciudadanos rompió con Valls por su apoyo a Ada Colau se consumaba así un desacuerdo que empezó en Andalucía y que desde la foto de Colón venía erosionando una relación que nunca pareció sólida Valls fue siempre un verso suelto con vocación determinar soltando ser el todo desde su sorprendente irrupción con ese extraño salto de la política francesa española y con el peso de su aparatoso currículum era muy difícil imaginárselo como parte de un coro político era un solista un solista demasiado destacado su acuerdo con Rivera tenía sentido pero coyuntural Paradise Ciudadanos será un excelente trampolín para Rivera el trampolín era Valles un fichaje de relumbrón que le podía impulsar un poco más alto pero no era fácil que pudieran convivir mucho tiempo supongo que balsa aspira a crear su propio partido con la esperanza de hacerse un hueco aprovechando el desdibuja miento de Ciudadanos en Cataluña porque es cierto que desde su gran victoria en las autonómicas de dos mil diecisiete la formación naranja ha ido perdiendo gas el cambio de Arrimadas de Barcelona a Madrid no ha sido un acierto en la política nacional los naranjas no han ganado gran cosa ahí en la política catalana han perdido bastante puede que la cosa quede en nada que el globo se vaya desinflando pero yo lo dudo además hay que considerar otro factor relevante avales no les van a pactar apoyos de mucho peso está muy bien visto por los grandes poderes económicos que ya no están tan a robados con Rivera el divorcio de Val Si Rivera que por el momento parece un simple eco de sociedad pasará a mayores si terminan disputando su mismo electorado las próximas autonómicas catalanas por ejemplo podría ser importante en ese equilibrio en el alambre que mantienen el independiente