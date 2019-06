Voz 1274

dos el final de dos vidas y una historia quedarían remate de paso a la suya a la que estaba escribiendo la crónica del asesinato de una familia a sangre fría por esa novela que comenzó como algo que no era una novela sino una crónica empeña haría el alma no valoraba en particular el alma pero cultivaba una peculiar forma de religión era supersticioso no en vano comienza su libro plegarias atendidas con una frase de Teresa de Jesús se derrama más lágrimas por las plegarias atendidas que por aquellas que no han sido escuchadas Capote conocía el tedio del deseo cumplido pero no soportaba la espera de un ansia por cumplir la muerte llegó siempre llegas es espera lo suficiente pero no como él esperaba en ese verano del sesenta y dos Mehr el Monroe apareció sin vida en circunstancias poco esclarecidas e insistente rumor ese nuestros dicen que capotes emborrachó para llorar por ella ya ve días entre agua quizás la muerte Lim fue la excusa de ese día para beber como otro día buscaba a otras el final de la novela se había convertido en una interminable borrachera en una huida de algo que no llegaba en realidad estimaba Merlín en la medida en la que este hombre escurridizo y encantador que jugaba tanto a la maldad de la maledicencia que olvidaba cuando dejaba de ser un juego podía estimar a alguien al mismo tiempo Se trataba con Will la cuñado del presidente Kennedy era una de sus cisnes de las damas de la alta sociedad a las que adoraba despejaba capricho Merlín por supuesto no se encontraba entre ellas años más tarde en mil novecientos ochenta y cuatro antes de morir le dedicaría un artículo en Música para camaleones un adorable criatura la refleja cómo quizás fuera insoportable insegura y que eso no importa porque era una estrella Capote ansiaba en el fondo destrozar aquello que amaba destruya con una minuciosa constancia todo lo que ha querido Harper Lee a la que conocía desde niña aguantó a su lado con un enorme lealtad traicionada una y otra vez hasta que se harto Harper luchó por la publicación de A sangre fría como si fuera propia en cambio el éxito te Matar a un ruiseñor sumió Capote en un oscuridad sórdida el nunca ganó el Pulitzer que obtuvo su amiga además permitió que se extendiera el rumor de que era él no ella el auténtico autor de la novela era un psicópata dijo ella tras su muerte pero para eso faltarían aún varios años en Palamós cuando le llegó la muerte que no era esperaba que ajusticiaron a dos asesinos se había hecho amigo de ellos se había ganado su confianza eso se le daba bien había sido una manera de sobrevivir desde la infancia cuando su madre se casó por segunda vez con el canario cubano José García Capote comenzó a escribir para ahuyentar Soledad tenía inteligente y homosexual en el profundo sur y por supuesto como siempre que se espera lo suficiente llegó por fin la muerte que anhelaba la que le permitía escribir sin tapujos sin remordimientos sobre el crimen de los clara y finalizó su novela ya came