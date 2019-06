Buenismo Bien: ONGs Bien (18/06/2019)

Voz 2 00:00 esto no ha grabado no se ha grabado a nadie vistiendo la gripe

Voz 1704 00:38 ya bienvenidos porque hablas Si todavía no ha empezado a presentar ya te estás haciendo con Tonna hombre porque me he venido arriba con este grito tan maravilloso dijo bueno da igual bien venido sea buenismo bien el no tener a la ultraderecha en el Ayuntamiento de la Comedia él no intentar una vez más mal hasta el dinero porque Madrid sea sede olímpica de la carcajada él no hablar de violencia intrafamiliar en vez de violencia de género de la risa el Zamora de la comedia podríamos Amor en el a el tramo del Ayuntamiento de Zamora de la comedia somos ahora que está listas que yo tenga cuenta lo cuenta lo de que estás pagando les sí bueno ha pasado una cosa muy importante es que pues resulta que cierto a revista de prestigio como se toman no te rías como se va a decidir suelen Willow said we love Saiz sabes que tiene doscientos cincuenta y seis mil seguidores en Instagram esto es el prestigio así así se pese al prestigio hoy en día endosa a mirarlo e una lista

Voz 3 01:35 de tíos bueno ahorros a los

Voz 1704 01:37 que le darían para el pelo bueno actores autores actores buenos real a los que les Bleus le particular bien no podemos podemos ver la lista el titular pues podemos ver quince actores españoles que más perra que nos ponen vale Ferran Cano

Voz 4 01:50 arrancan las perdón del coco de encanta lo verdad

Voz 1704 01:54 bueno incluso ultra esta lista la pueden podemos ver quién ilustra esta lista su

Voz 4 02:00 sí soy yo amigo soy yo no he acordado Cardin

Voz 1704 02:04 no estoy estoy que entre los clientes más sexy

Voz 5 02:11 es más si arrancan hoy han podido escoger una foto en la que sabe es un poco también no yo me veo obligado

Voz 1704 02:18 Ellos no pero yo sí estoy en el puesto quinto no está nada mal esto Félix Gómez aparecen buenos de verdad estoy yo yo me he colado en esta lista que es de hace un año y medio si para la descubierto esta semana se mira a sí sí sí lo está ahora de un año me si es de del dos mil dieciocho de enero del dos mil dieciocho posiblemente ya me echado lo que pasa que de repente claro yo estaba ilusionado hasta que vi que el por ejemplo en la lista está Luis

Voz 3 02:44 era entonces he dicho cara pero guardia tiene algo que tú no tienes que Goya movidas

Voz 1704 02:53 sabes que me hace daño eso ya lo que el Goya aunque ya lo vas a jugar toda la vida hasta que gane bueno que no pasara nunca que bueno pues claro vi que estaba Luis Zaire dije bueno pues nada y él él estará pensando lo mismo dirá pero si sale Manuel Burque esto no vale para nada así que nada es si estamos pero es una lista de estás íbamos me baño en Cibeles

Voz 4 03:15 yo qué sé yo voy a darle bombo otro año más que os lleváis toda la semana la voy a republicano me acabo verdad lo de en listas de guapos hombre a mí me da la vida preciosa esas es que la de morosos entre los más odiados por la ultraderecha

Voz 5 03:30 sí bueno no sé pues es gente con prestigio los más influyentes tal esto estoy más tallarines

Voz 3 03:36 yo a mí me viene bien eso te quieres que te diga Libia

Voz 6 03:42 lo salir salir de ahí no estáis ahí es

Voz 1704 03:45 me podría imaginar que en algún momento de mi vida podría salir en esta en la puta vida me lo imagino que otras ibas a las de los más influyentes podría pasar podría pasar en pero bueno Rock por mucho que Peres yo creo que soy la persona con más dinero que votó a Madrid en Pie en las últimas elecciones

Voz 4 04:03 creo que ese título pero es el primero de salir el más rico en votar Ahmadineyad ahora

Voz 1704 04:08 Nos vamos asumiendo que tú empiezas el programa ignoran piezas porque la gente va a decir por fin han metido a Nani no maniqueo de su programa

Voz 7 04:15 aquí la el principio es de que hay que es mío qué haces aquí

Voz 4 04:19 joder desde el principio balear

Voz 5 04:22 lo otro legal que es lo mío pero es que os quería comentar una cosa cada más me pegó al hilo de lo que acabar de cinco porque resulta que el otro día nuestro canal de Youtube en el en el último programa puso un un chico un loco que puso

Voz 8 04:35 pero dicho Hernani la odio maricón

Voz 4 04:38 perdona si creamos esto si es que claro me voy a acercar

Voz 5 04:42 empieza conversación y poner enseño un señor que no tiene ningún tipo de sentido del humor de Hernani la odio bueno entonces Le contesta a un chico Brandon malísimo malo

Voz 8 04:52 muy bien uno que me que me sale

Voz 1704 04:55 no no suena nuestra propia cuenta la que te sale de fiesta

Voz 5 04:57 Herrera luego defiende buenismo bien y le pone odiada es una palabra muy fuerte y le contesta el señor fuertes el asco que me da la vida

Voz 4 05:05 la vida la vida la vida aledañas que abrió en canal

Voz 0578 05:08 porque no está en la lista de Manuel Burque los quince tíos más

Voz 5 05:11 luego leí que una chica pues no la veas chico muy bien otro le contesta Si no te gusta no vivas

Voz 9 05:17 pues al está fatal pobre hombre

Voz 5 05:20 EFE Más vale ya ya lo último que es lo que más gracia me hizo Sara una chica le dice pero el mal él contesta

Voz 4 05:27 bueno joe o por favor hoja eh

Voz 5 05:31 en vez de estar diciendo gilipollez es podríais preocuparnos de esa persona sin fecha en la humanidad rendido ante los acontecimientos de la existencia del variando antes odio interior de ver como esa mujer dijo que la democracia no es apta para gente fea porque tiene rencor me he explicar esto

Voz 1704 05:49 te esperábais este hombre esa tirado por un puente

Voz 5 05:52 espera espera que no acaba el comentario no me lo quita has iba leyendo e sea este señor Sayid una vez una sección que dije que la gente en democracia que haya gente que merecía que su voto válido ese más gente menos yo dije pues la de la gente guapa tendría que valer más porque la gente ya tiene rencor del señor como veis de lo guardo

Voz 4 06:09 que el mío

Voz 5 06:12 sí mi voto vale más que ninguno vale este como hoy me guarda el rencor pero por favor ahora tengo que leer el final del el final de la levantan no olvidar lo voy a leer desde aquí hice porque tiene que yo no soy feo pero nadie ha salido nunca conmigo tengo rencor es cierto exijo Igualdad o consecuencia

Voz 1704 06:29 pero pero este hombre cómo se llama exponerlo ojo eh usted para esta Eustaquio Trajano te pedimos disculpas Quique yo correcto no que yo sí que un mensaje que trabajando pero es bueno o no

Voz 4 06:42 porque a mí me me han muerto bueno ahora haré

Voz 5 06:46 a gol algo nos ha roto un poco

Voz 1704 06:48 la cosa que nos amenaza

Voz 5 06:51 igualdad en consecuencia siembran de Trajano hitos los hombres en general que va diciendo por ahí que no fue ya es porque soy feos no es vuestra fe al da la razón por la que no voy no voy a ir porque soy mala persona once no no alemán

Voz 4 07:05 porque la misoginia huele más

Voz 5 07:07 canta más que yo y luego tanto de Leticia Sabater ahí la verdad no es una razón porque Savic como en adolescencia la llamo la forma del agua porque me la pasé fallando me anfibios con pena yo creía que iba a ser musa de Tarantino estaba apostando pero la musa de Guillermo del Toro es lo que hay tengo ex novios que no pueden ir a Japón porque les confunden con el envío de haya alarma social el día que dejéis de ver a las mujeres como saca leches y qué te estamos para cumplir un servicio premium con vosotros que follar la vida o los recompensará a me caso Eustaquio Trajano

Voz 1704 07:45 es más no pues a ver a ver la vida de un ser humano ahora mismo está en peligro no quiero ciego en serio en serio lo digo no sé si se está aquí o lo Eustaquio ella habla de forma general no se refiere concretamente atletas tipo de personas no no Eustaquio no hagas nada de lo que te puedes arrepentir o bueno bueno

Voz 5 08:06 que yo tengan nada venir a buenismo bien y te explico cómo es la vida

Voz 7 08:10 eso sí te invitamos a venir muy bien está Eustaquio

Voz 4 08:16 queremos a Eustaquio hijo de puta ya sabes que está esperando

Voz 1704 08:21 quién soy yo

Voz 4 08:24 nadie de aquí Moustaki bueno vale

Voz 1704 08:26 bueno Nani ya has invadido

Voz 4 08:28 yo luego vuelvo luego pero es que tengo es que luego vuelve santo en tascas cayó dos programas entonces en serio mierda yo sin ideas el último programa nada

Voz 11 08:50 los vivos

Voz 12 09:03 pero sabes que aquí vivimos el modo en categorías bueno pues bien o mal malísimo y luego otra comedia fue tampoco tenemos mucho criterio hoy vamos a hablar de machismo mal pero como hay una pequeña corriente que he querido ver en redes sociales porque sabes que yo

Voz 0578 09:19 el fondo que tenga este carácter y no sé cómo decirte este carácter negativo a veces raspa quiero ver el bien quiero ver resquicios en los que el bien se está abriendo paso en las redes sociales entonces ha ocurrido un estreno cambiando Quique no no es metida eh es una cosa que comenzó el mismo que el la vida lo ha llevado al buenismo extraordinario no lo estoy explicando no a darnos un ejemplo vamos a ver esta captura de de tuit un señor una persona dice habla dice ideología de género así quiere

Voz 7 09:52 no quieren ver a nuestros hijos y luego pone

Voz 0578 09:55 compartan compartan esto entonces ponía ese tuit ir la canción era está dale al play a tope

Voz 13 10:04 en dos mil diez papa mama Papa abuelos tíos primos y amigos esperamos lo que nada

Voz 4 10:18 bueno qué ocurrió en los comentarios a este tuit dispensar la ultraderecha diciendo vamos a hoy al quieren que nuestros hijos nada pues no

Voz 0578 10:27 se llenó de gente diciendo gracias por difunto

Voz 4 10:30 Pirlo yacían retó ha convertido en viral casi el mundo entero porque un zumbido lo sacó diciendo Dios mío de comentarios increíble gente diciéndole muchas gracias tío has hecho descubrió a favor pero Leo buenista correcto entonces es por ejemplo una ojalá esta canción portadas para

Voz 7 10:46 pues que hermosa canción no la conocía gracias por compartirla luego aquí tenemos a otro que decía que suerte tienen nuestros hijos es que esta generación no sea educada en el odio y la discriminación

Voz 1704 10:56 correcto

Voz 0578 10:58 ocurrió otra vez en Twitter ya sabes que yo lo quiero ver el el Positivismo este tuit de Uttar Javier joven

Voz 14 11:05 no se llama tampoco me importa en demasía en el que por favor si mandas tus hijos a un colegio público en Asturias

Voz 3 11:14 eso les obligaron

Voz 14 11:17 a seguir estos talleres de sexualidad y fomento de la pornografía las relaciones sexuales adolescentes variopintas

Voz 0578 11:23 masturbación coloca una sede capturas con las fotos de

Voz 7 11:27 si ayer yo tengo aquí yo tengo que algunas

Voz 1704 11:30 pues por ejemplo

Voz 7 11:32 hay un no sé si es un una asignatura o bueno una rama del curso que es afecto si sexualidad es tercero de la ESO mientras pone habilidades son terroríficas y yo nos llevaría a mis hijos nunca aquí sí quiero que sean malas personas

Voz 4 11:47 comunicación no violenta no violenta dónde vamos a llegar comportamientos emociones por favor esferas diferentes e interconectada Dios mío quiero llevar a mi hijo el nombre de la privada ya de curas

Voz 1704 11:58 hace ahora mismo Ortega Smith

Voz 4 12:00 Javier Ortega Smith

Voz 3 12:01 inteligencia emocional a que quieren que quieren hacer de nuestros hijos de este este es terrible gestión de la prisión en grupo

Voz 0578 12:12 esto señores resiliencia pero yo creo que oyen en engrudo yo creo que veían en grupo yace sexo suele oyen en grupos y bueno pues de nuevo las reacciones de la gente es gracias por compartir qué maravilla esto que nuestros hijos puedan tener acceso a estas movidas

Voz 1704 12:26 manta de palos buenistas le dan eso es

Voz 0578 12:28 es que desde aquí invitamos a la peña a partir de ahora a hacer estas cosas sí

Voz 1704 12:34 que le buenista Toledo veinte

Voz 0578 12:36 sí yo creo que esto hará más que lo que vendría a ser el el clásico e insulto de es usted

Voz 1704 12:42 en fachadas usted a las cavernas Boted Vox que lo va a votar igual igual pero bueno le hacéis esto le ponen un gatito ya está todo solucionado correcto

Voz 15 12:51 tú

Voz 1704 13:17 o cantar mientras estas cambiado puede ser la que nos une a es correcto es nuestra canción es nuestra la antigua cantó a tu decía descubrió igual de la tu tu tu tu Joseba descubre es correcto y amigos hoy premia esto es de la vida del donde yo la descubrí en la increíble no vamos a hablar del tiene que bueno

Voz 7 13:39 pasamos a confesiones hoy tengo que hacer una pequeña confesión y luego agarrar algo del otro día Quique esta confesión sobre es esta no me hace muy mala persona pero me hace muy mal amigos cuando veo tus Stories de Instagram los paso moverlos tío no sé que hay algo los paso digo vaya hasta aquí que no es que pase rápidamente para que me voy que te he visto no fuera a todos

Voz 1704 14:08 el primero es estoy en el gimnasio fuera

Voz 4 14:11 pues hace que es lo que hace hace tres meses que no voy hoy mira vaya desayuno puede fueran y luego Madrid en Pie fuera eso lo entiendo pero no

Voz 1704 14:25 me parece que esto es muy siglo XXI no oye si es bueno

Voz 4 14:28 yo siglo al señor siglo veces millennials que nos está el drama gritando ahí al lado en la lengua y quedándose para no dejar de hablar Antonio Trajano bueno y estar mi confesión de hoy ya está pero arrastra una buena rostro no mierda sabéis que la semana pasada

Voz 1704 14:44 se durísimo que cuando venía gente de las ONGs a pedirme que me hiciese socio pues yo les decía que ya era en una mentira grotesca hay que pasa que la gente al hacer esta confesión en redes bueno primero ha sido nuestra productora Gemma que con que ella dijo claro genere una oleada de excusas para que la gente

Voz 7 15:06 los utilizase genere malísimo entonces Gemma por ejemplo dice que es

Voz 1704 15:09 menor de edad porque lo mal que lo parecía querer quieres hacerte de Greenpeace soy menor de edad se ponen nerviosos la dejan

Voz 4 15:17 el plan que es las ballenas no aceptan tu dinero por Queretaro otra otra otra excusa

Voz 7 15:22 eh que me deja aquí mister MI6 fetén dice tengo un conocido que trabaja en captación de una ONG cuando me paran los de esa ONG les digo que fulanito Perez ya me hizo socia porque es mi amigo y me dejan

Voz 1704 15:34 Paz impongan un signo de la victoria mal

Voz 7 15:38 malísima esta persona entonces bueno y luego hay otro tuit

Voz 1704 15:44 que nos puso Mauro Entrialgo recto persona podemos ver el tuit se que lo tenemos es más inteligente que yo no es que persona os recomendamos que lo sigáis en en directo ciento sobretodo si sois de Vox os vais a diversos

Voz 7 15:57 pues pone esto para que te sientas mejor te diré que no son voluntarios son comisionistas para que te sientas peor te enlazar esto me manda un artículo de híper textual de la dura realidad de los captadores de ONGs que sufren bastante porque cobran muy mal algunos están metidos en estafas piramidales con lo cual la es muy complejas amigos que venga un captador de una ONG no quiere decir que lo que haga está bien porque la vida es una mierda compleja entonces de todas formas yo me quiero desquitarse de esto

Voz 1704 16:29 correcto quiero pagar mi penitencia corre

Voz 7 16:32 eso ha organizado un concurso

Voz 1704 16:38 eh tenemos el grafismo Pray gallego busco ONG tata tanta tenemos un montón de candidatos que participar en este torneo

Voz 7 16:47 el torneo concurso ya no sé cómo llamarlo curso entonces yo me voy a hacer de una ONG me tienen que convencer cuál es más importante

Voz 3 16:54 cuál que un eje de todas es más relevante

Voz 4 16:59 ya que ciento yo estoy haciendo un pozo en África ya pero si no acabamos con el cambio climático y claro luego

Voz 7 17:07 eso es así entonces

Voz 1704 17:09 para empezar en esto

Voz 7 17:11 no me veo preparado yo pero no he dado en el blanco como yo quería traer a alguien que certificase la justicia de las ONGs entonces mi hermana que es muy sabia en estos temas me dijo Mejor llama alguien de sanas sabes que es sanas yo tampoco lo sabía

Voz 1704 17:29 suena entonces de nuestro pago si no digas esto que está nuestra invitada manzanas aquí entre aplausos nuestro jurado

Voz 4 17:37 eh haciendo terrorífico este concurso esto no te lo esperabas tu parte de nuestro jurado o nuestro único jurado Daniela Pablo va

Voz 1704 17:49 bueno tú eres la gerente de la Asociación sanas si yo no quiero hacer la introducción sobre la asociación tampoco tenemos a Javi al otro lado porque no obstante aquí le mandamos un abrazo gordo entonces te va a tocar explica Patti eres como la que vigila a las ONGs poco no

Voz 5 18:04 no no sé no sé es una confusión

Voz 1704 18:07 en que ha tenido mi hermana hizo a ella

Voz 16 18:10 ha confesado el hermano así que no pasa Angola

Voz 1704 18:13 estoy sana es es una asociación es

Voz 16 18:16 pero es una asociación empresarial eso qué quiere decir pues que los socios dentro de sanas no son personas sino son empresas y es una asociación de empresas por el triple balance lo que llamamos el triple balance es la intersección de social económico y ecológico

Voz 3 18:34 miles de ello

Voz 16 18:37 ponemos son no ponemos un sello porque no estamos a favor de los sellos

Voz 0578 18:41 pero si es que las empresas que están dentro de sanas tienen como de cara a fuera tienes una garantía de que dedicar parte

Voz 16 18:48 tienes mucho las garantías de cara para afuera y también para para dentro por lo que estamos haciendo es medición de impacto lo que llamamos tenemos una herramienta es una herramienta que cada o todas las empresas que están dentro se pueden evaluar es decir pueden ver el impacto de su actividad económica que están Abanto entonces por qué no queremos que esto sea un certificado queremos validar pero no queremos que sea certificado por qué pues los socios por ahora deciden que no quieren certificar porque no quieren que esto sea un certificado más

Voz 1704 19:22 para qué vale entonces no sirve relativamente como jurado pero tú es una ONG no es una empresa no

Voz 16 19:30 no es una ONG es una organización es una entidad pero no es una empresa

Voz 1704 19:34 es una entidad hecho si me permitís

Voz 16 19:36 haría aquí la distinción para ver cuál es la diferencia hablamos normalmente del tercer sector eso sí que lo había subido todos no es precioso

Voz 4 19:45 estaría mal que lo recordarás es para las

Voz 16 19:48 pues hay un primer sector que es el sector público un segundo sector que es el sector privado y un tercer sector que son los ONGs asociaciones y fundaciones cuarto sector donde estamos cuarta dimensión exactamente ahí estamos pero que está ahí sólo vosotros lo guardo todo a bueno estamos todos las empresas de triple balance esto son las empresas que con su actividad desarrollen proyectos sociales

Voz 3 20:16 la dimensión exacta entonces

Voz 7 20:19 lo ideal para que no funciona Se para que no hiciese falta el tercer y el cuarto sector sería que fuesen justos el primero y el segundo se a las ONG no deberían existir en un mundo perfecto no recoger el primero llamativa

Voz 16 20:33 mucha gente primero ya valía esta es tu opinión de sabes

Voz 4 20:35 eso eso sí que no a poner la cortinilla lo público ya valdría si quieres que diga algo malo

Voz 1704 20:42 que hay mucha gente socia queda bien

Voz 16 20:44 todo ya dicho quiero asociar me porque estoy harto de ONGs

Voz 4 20:49 que ahí sí que hay seis personas lo sé lo sé si pienso pasar después que que te limpian como bueno de animales te sacan un tigre de Bengala

Voz 1704 21:02 si te Cop y hacen no con la del impresionante Daniela vamos a ir pasando a los candidatos de uno en uno Il les vamos a dar un tiempo para que se vendan bueno esto suena fatal

Voz 4 21:14 sí la verdad es que bien

Voz 1704 21:17 que no que no se produzcan que me reduzcan porque me voy a hacer ya a nuestros oyentes que esta es la excusa buenista bla bla bla

Voz 4 21:23 sí

Voz 1704 21:24 eh tú no vas a decir no esta ONG no tiene buena pinta

Voz 4 21:29 si vas a pinchar hace a dar mal rollo que esto es un reality si ves que no te lo hago yo ahora tiene las tartas tienes las tartas no tengo nada vamos a dar paso a la al al primero no quería alegró que entre por favor Martí

Voz 1704 21:42 López ahora

Voz 2 21:48 y no se ha visto en otra

Voz 1704 21:51 Martín mira antes ahora te voy a poner el perfil que esto es como Granjero busca esposa entonces tengo mi perfil podemos ponerlo momento todas las tú con el mando y esta es mi perfil

Voz 4 22:02 pues abajo pondría comprometido pero no

Voz 1704 22:05 bueno tú dejes Globe que suena a mariguana si me lo permites que es que sería

Voz 17 22:12 que nosotros somos muy muy reciente tenemos dos años nada más por ahora

Voz 1704 22:16 dos años eh

Voz 4 22:18 el desvela eh esto

Voz 1704 22:21 es un es un punto positivo bien igual no nos gusta

Voz 17 22:23 esta ley nosotros nuestro enfoque después de algunos años trabajando sereno en otras ONGs es un poco cambiar un poco la forma de hacer las cosas y no centrarnos tanto en el que hacemos sino en cómo lo hacemos es decir que no te puedo decir que hacemos pozos o hacemos escuelas porque lo que hacemos es ir a una comunidad Ike la Comunidad decida cuál es el proyecto que ellos necesitan que es lo que ellos consideran que que les va a beneficiar más a ellos y a la idea es que yo los participan en todas las fases del proyecto desde la consulta que hacemos idas entrevistas personales que os hacemos a todos los miembros de la comunidad hasta el diseño del proyecto la ejecución el monitoreo todo todo todo lo hacen ellos existe lo dice

Voz 0578 23:06 si una comunidad decide qué es lo que quieres tienes Movistar Plus para ver el fútbol que no paga es normal

Voz 4 23:12 te lo puedo hacer en la comunidad una calidad cuando llegas a una comunidad

Voz 17 23:17 eh son bastante conscientes de cuáles son las necesidades ir realmente sí sí tornos para vamos a preguntarles ellos saben mejor que nadie qué es lo que qué es lo que les les mejora la vida de qué es lo que es

Voz 3 23:28 crece en qué lugares pues hemos hecho dos

Voz 17 23:31 proyectos en Sri Lanka el año pasado estamos centrándonos en

Voz 3 23:34 me sitios así a me gusta

Voz 17 23:36 vamos en Perú en entonces nos centramos en esas comunidades en que se han quedado un poco en en ese en esa situación en la que todavía necesitan que que realmente vaya bien y les escuchen

Voz 3 23:48 que no solo tengo una última pregunta por ahora vas bien

Voz 7 23:52 esta seduciendo

Voz 3 23:55 cuánto cuesta hacerse socio cada uno pone su voluntarios sale muy bien parado aquí

Voz 1704 24:04 ahora yo por poner desde un euro al mes lo que tú si se miserable hasta quince euros au veinte au

Voz 0578 24:12 no sería un miserable

Voz 4 24:14 con quince Pepa Bueno fíjate ganarse el cielo mes Meles no desveló nada

Voz 1704 24:17 algo

Voz 4 24:18 bueno pues vale lo valoraremos di rápido para gays

Voz 17 24:24 como la web tú lo que sea bueno Broad y R O W th como crecimiento niveles ir a jueves Claude punto com punto es

Voz 3 24:34 nuestras redes son Gross trabaja en yo en Geo si Gross punto ONG pueda está muy bien

Voz 2 24:43 puedes Casas ahora que bien tres Lara Contreras dedicado a otro esta me suena otro aunque lo cierto es que Gross sólo lleva dos años

Voz 1704 24:56 ah vale Daniela antes pero estamos aquí deliberando

Voz 16 25:02 me quedé con las ganas de preguntarles cómo sea yo no me creo que una comunidad que puede desde el principio de ser absolutamente unánime en que problema quieren solucionar

Voz 1704 25:12 hablaron la mayoría digo yo ahora una votación no está siendo muy duro yo iba yo iba más hacia la cruces una gran emoción pero deberíamos hablar mucho más con nuestro candidato usar hola hola qué tal suena mucho

Voz 18 25:31 pues no suele es una buena pregunta que nos hace mucha gente mucha gente no la tiene clara pero es porque hacemos todo sal si te esto le profe detiene

Voz 1704 25:41 dentro de todo

Voz 18 25:43 la lucha contra la desigualdad es decir quiere que los ricos compartan su riqueza para que la gente pueda salir de la pobreza

Voz 4 25:51 de Cacho nada pero gracias a la conmigo en serio no

Voz 6 25:57 eso es

Voz 18 26:00 o trabajamos cambio climático enfoque de género que sea llama hablamos de derechos de las mujeres a respondemos en crisis humanitaria somos la ONG queda agua a los campos de refugiados por ejemplo

Voz 4 26:13 está muy bien ya parte va a los gobiernos

Voz 18 26:16 qué les dice que cambien sus políticas injustas que favorecen a los ricos para que beneficios

Voz 4 26:21 pero si se lo dices Koke abordo la qué tal buenas son no no no depende

Voz 18 26:25 no sé por es decir Si están de buen rollo no reciben tienen buena disposición a hacer cambios se lo decimos les hacemos la propuesta además nosotros buscamos verosímil se ponen un poco pesadita todos no responde entonces buscamos otras técnicas podemos innovar mucho salimos a la calle montamos campañas un poco graciosas organismos por ejemplo

Voz 4 26:50 por ejemplo por ejemplo que mañana Santiago

Voz 0578 26:53 Pascal exministro ministro de Asuntos Sociales Le podría llegar a tener al caballo

Voz 4 26:58 podría ser

Voz 18 27:00 han es mucho de estrategia digamos una estrategia cómo conseguimos que Santiago Abascal invierta en política social

Voz 4 27:09 si me dices como ya

Voz 18 27:11 se acabó el concurso Ensemble todo posible tenemos mucha capacidad para Casimiro vuestro mayorcito

Voz 4 27:18 en plan conseguimos que queden de la ONG no pero yo quiero yo quiero sacar ya tema por ejemplo

Voz 0578 27:23 o sea Deimos yo que sé que Sánchez Dragó fuera el fútbol pues hemos

Voz 18 27:28 seguidor que por ejemplo en el campo de Zaatari tengan agua en la mayoría del campo gestionamos todo el agua y el saneamiento de ese campo junto con alguna organiza el agua lo trabajar

Voz 4 27:40 es bien por lo que veo

Voz 18 27:43 tan de marketing que también es uno de los temas claves sobre cambio climático

Voz 7 27:46 correcto esto estoy pensando yo estoy pensando

Voz 1704 27:49 no no ahora me tienes que decir money

Voz 18 27:52 yo creo que nosotros somos como seis euros al mes pero estos lo tendría que confirma ya hay distintas categorías de socios ostra tenemos coma doscientos treinta y cinco mil socios en España

Voz 1704 28:04 demasiado se me voy a sentir poco querido eh

Voz 4 28:07 es que si cuidamos acá no pues no se lleva nada eso también me gusta lo que oyen y seis un poquito para cursó una pregunta solo

Voz 7 28:20 la pregunta es si yo digo que voy de parte de Lara Contreras cuando me ponen los de la ONG por la calle ellos me me me darán luz verde para seguir mi camino

Voz 1704 28:34 no digo que lo vaya a hacer in no digo que lo haga ningún joyero

Voz 4 28:37 era muy aconsejable leala nazi socios sino no

Voz 18 28:42 y más si partes para que hacerte socio lo tengo claro acceso cestas

Voz 1704 28:46 pero tengo me puedes hacer un descuento guiño

Voz 4 28:49 sí

Voz 1704 28:50 ya que me invitada estoy viendo a ver si si eres corrupta mientras se corre muy bien

Voz 4 28:55 bueno es un aplauso para la venga

Voz 2 28:59 la preguntan candidato que se va tiene que hablar el tercer candidato que es Luis Rico que Ecologistas en Acción ante el aplausos segundo tío de Ecologistas en Acción que vinos que podamos Biel más Pita de Puck y que el anterior incluso eh ojo

Voz 4 29:15 ecologistas en Acción son una panda de punkis que os pais eso es así no

Voz 3 29:19 imaginaros el tercero cuando la vida Luis que tienes que decirme puedo hacer es mire otra vez que me gusta mucho que sabe Ecologistas en Acción estáis en contra de Ecologistas vagos sedentarios

Voz 19 29:36 no paramos de moverme tú fíjate que las sillas todo esto todo el rato y tú estás en acción siempre no vale vale

Voz 7 29:40 yo desde mi prejuicio tiraría que eres bastante activista puede ser

Voz 19 29:45 bueno es una de las cosas que no nos carácter caracterizo sentencia poco más acción yo soy la parte ecologista hay gente mucho más aquí

Voz 1704 29:54 yo es que yo pienso que quiere decir bates de béisbol escaparate roto yo soy el que vengo a la radio poner cara vale convence me la ecología me convence mucho eh

Voz 19 30:07 bien yo lo que digo es que además estoy un poco nervioso porque eso es uno de los más guapos

Voz 4 30:14 yo fui a buscar una pareja normal no sólo eso

Voz 1704 30:19 ya ya lo sé las me suele pasar desde hace dos días

Voz 4 30:22 público medio

Voz 3 30:25 bien

Voz 4 30:26 bueno Luis cuál esta selección yo creo que

Voz 19 30:29 son para entrar Ecologistas en acciones quitarse un poco el miedo no ahora que el futuro dado un poco de miedo yo estoy ya no lo dicen ecologismo lo dicen los científicos y las científicas pues el una cosa que hicimos Ecologistas en acciones que el miedo no genera ahí no genera parón si uno sabe dónde correr no entonces ecologista sabemos hacia dónde correr ya sabemos que hay correr con mucha gente y que nadie se quede atrás entonces siempre Ecologistas en Acción yo te prometo una carrera bonita con mucha gente hacia un lugar mucho más bonito que estamos ahora

Voz 7 30:59 una cosa es dicho a muchos científicos y científicas lo corroboran también lo hicieron

Voz 1704 31:04 no voy tardó un poquito eh entablar aquello pero sí

Voz 19 31:10 corroborado en Chernóbil que la energía nuclear no era el futuro precisamente de la humanidad no entonces ahora lo que vemos es que el futuro tampoco pasa por seguir como estamos y que hay que cambiar las cosas Ecologistas en Acción te decimos

Voz 3 31:23 no sé si yo os regalo mi corazón que haríais con él de arte mucho como si no

Voz 4 31:29 no no me ha salido por la culata es decir con esa pregunta que ella quería ambientar un poco dinamizar

Voz 19 31:38 sí yo os entrego mi dinero que vais a hacer

Voz 1704 31:40 en en Ecologistas en Acción una cosa que todo

Voz 19 31:43 qué decir es que no somos una ONG ONG en el sentido aceptamos tu dinero eso

Voz 4 31:49 todos vosotros yo no voy a pasar luego la ochenta y seis euros al año a dar una patada escucha lo que buscamos

Voz 19 32:00 esa acción aparte de que no tiene tiempo para participar es gente que sea activistas es decir gente que desde que llegas ahí tú eres parte de las decisiones que se toman en el Ecologistas en Acción que realmente es un colectivo de muchos colectivos no hay gente desde pues es desde La Coruña a Murcia de Huesca Cádiz no has dicho

Voz 1704 32:19 a mí no me gusta La Coruña

Voz 19 32:22 estás tú más convencido entonces realmente ecologistas lo lo importante es eso el el la cantidad de gente que de manera activista voluntaria llega ahí toma de decisiones defiende pues desde los ríos locales sus ecosistemas locales

Voz 7 32:40 hay una cosa que tiene es que tiene Ecologistas en Acción que es que como haya cambio climático arrasa con todos los demás es decir todos los problemas que están e intentando evitar el resto se agravan con lo cual hay cierta prioridad en eso no tú qué opinas Daniela a mí me ha ganado

Voz 1704 33:00 yo ya tengo pero es que es verdad que ya estaba sintiendo muy vehemente continuo porque a ella le gusta la guerra de guerrillas

Voz 16 33:06 Exactamente me gusta actuar de hecho me identifico mucho con lo que ha dicho

Voz 20 33:10 eso he él que la cuestión no es pagar una cuota

Voz 1704 33:15 a mí esto me clara por un poco activista eres un poco MTV a un poquito similares yo no soy menos activista pero

Voz 4 33:21 sí pero yo te dejo pagar la cuota sitio para la escaños es no que me venido a buscar a casa implantó más quemar cajeros no que no que soy mito pero sí hemos más que sentarnos y encadenarnos que no emiten sois unas

Voz 1704 33:41 vale me lo pensaré me lo pensaré

Voz 4 33:43 hombre póngase con ellos aquí lo aprovecha el momento de gloria para mí

Voz 2 33:50 he conocido entre la siguiente que es Amaya Elorrio

Voz 1704 33:56 eh eh esto parece como el discurso final de

Voz 7 34:00 el concurso de Miss

Voz 1704 34:02 Messi

Voz 4 34:04 es un poco así si sí

Voz 1704 34:06 a ella porque es dura común

Voz 6 34:09 bueno el favorito y no nos ha escuchado todavía el resto la verdad

Voz 4 34:13 en el satélite ganar a mí me tengo que ir bien bien de momento a ver cuenta es agencia de

Voz 1704 34:21 no sé qué como es Ángel

Voz 18 34:23 Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados eso sí

Voz 1704 34:26 correcto defendéis de la Unión Europea no

Voz 18 34:28 sí es una agencia dependiente de Naciones Unidas que surge en el año cincuenta para dar respuesta a refugiados y desplazados en todo el mundo ya sabes qué

Voz 0578 34:36 no no ha pensado Isi Disi es una agencia de las Naciones Unidas porque la gente paga una cuota cursi la ONU tiene un edificio mayor muy grande

Voz 18 34:44 pues esta pregunta nos la hacen mucho y yo sí que me gustaría además responderlas porque además quiero poner a la sociedad española también en en un lugar bastante importante y es que el del todo el el presupuesto que Naciones Unidas autor perdón que ACNUR necesita Naciones Unidas haga un uno por ciento cerca de un uno por ciento el resto el noventa y nueve por ciento son contribución Nos voluntarias que tienen que dar los Estados y las empresas personas como nosotros en ese sentido y esto sí que lo quería poner en valor España es líder en en captación privada de fondos es decir somos el primer país el primer donante privado de ACNUR a nivel mundial tenemos más de medio millón de socios que está muy bien somos muchos pero te sentirás muy querido manual

Voz 4 35:26 yo soy soy yo es pelirrojo hay peligros hay de todo de todos y eso también le decían a la chica estáis tú eres socias muy bien Kike muy bien me hizo una chavala no que contó de esquí que yo claro vamos a los me hizo una charlando como pedo hacéis hacéis grupo aquí yo quiero aquí lo quiere decir pública

Voz 0578 35:46 antes soy socio mis cartas Vilà nombre de Quique Peinado la primera con k y la segunda con Cuba no

Voz 4 35:52 la chavala que me tomo nota pero me pongo yo contactos quién soy

Voz 1704 35:58 no sé si quiero que pongáis Burque como Uber

Voz 4 36:03 no ves que tomen nota oye si te hace escenario Noor

Voz 1704 36:08 suena cuando te planteas las formar parte de uno en una ONG Acnur suena seria suena de las justas Médicos Sin Fronteras ACNUR no hay un punto a ir como de prestigio en qué se basa desolación

Voz 20 36:20 Canal suena a algo que realmente es mucho más extendido es más

Voz 0578 36:26 luego tenéis una táctica muy buena que es que cada vez que hay un desastre una noticia qué tal te llamó por teléfono a señora te dice está viendo este desastre quiere usted poner más dinero del que pone todos los meses entonces

Voz 4 36:37 pero te quiero decir no que no entonces a ver esto sí que cada vez lamentablemente

Voz 18 36:47 hay más conflictos hay más personas refugiadas desplazadas y además ocurren cosas desastres naturales independientemente de esto entonces necesitamos cada vez más fondos y los fondos son limitados y al final nosotros proteger protegemos y asistimos con desde el momento que huyen durante a la vida en los campos y eso significa que a esa persona hay que darle desde un refugio hay que darle que comentaba la compañera Lara hay que darle educación

Voz 4 37:11 no hay que darle comida asistencia hay que darle todo

Voz 1704 37:14 es decir como ahora voy yo te digo que no

Voz 4 37:17 claro yo te digo la web ya la cuenta y todo lo que quieras sido así como no lo tenemos en el ADN se puede hacer socio en la web W W apuntó

Voz 18 37:29 a punto de Regent a la media de la Cueta son quince euros puede ser un poco más un poco menos muy importante desgranaba pues hasta ciento cincuenta euros el setenta y cinco por ciento de octubre nación en el área Huelva

Voz 1704 37:40 serio o sea que te sale bastante

Voz 4 37:43 el ojo yo me hago una pregunta pero de lo más rastrera que te iba a preguntar regala y salvo

Voz 2 37:51 un aplauso para Malú David del Campo Dessel the Children

Voz 1704 38:00 qué tal con este nombre claro vete tú que no estoy de Children no quiero

Voz 4 38:07 es como es como muy optimistas y claro no

Voz 3 38:09 Save The Children si además somos más viejos sí cien años que cumplimos ahora ya es obra sí pero Jaime pero no se los últimos en qué consiste sí

Voz 1704 38:24 hay hasta cuatro has que no es salvar ballenas hasta quedar Children hasta quedar lo consigue hasta los dieciocho años y dieciocho sí

Voz 0578 38:31 de hecho daño si me equivoco José Contreras fue presidente Save the Children o algo así José Miguel Contreras él la persona que más ha hecho por ti

Voz 4 38:39 curva lector yo lo dejo ahí

Voz 1704 38:43 por esto es José Miguel ya me voy a hacer de Save the Children aunque no gane hoy me voy a Albert sólo por José Antonio pero yo creo que me merezco

Voz 17 38:55 la pena más y más que ser socio Children que con vuestra capacidad con este tipo programas lo primero diríais a los gobiernos que cumplan con su palabra eso eso

Voz 0578 39:06 podéis haceros una de las cosas que haces que llamáis es hacer incidencia política que las ONGs es hacer como lobby sí que lleva básicamente viene a ser que cumpla lo que hay

Voz 4 39:17 la ley lo primero y lo segundo

Voz 0578 39:19 que se comprometen a hacer una cosa en este caso de infancia

Voz 17 39:22 el cumplen a tener una oportunidad con nuevo Gobierno con una nueva oposición con partidos políticos

Voz 3 39:27 que todos tienen unas cosas muy bonitas puesto a esos problemas

Voz 17 39:29 Toral el partido el Gobierno y los que el conforme

Voz 3 39:33 preciosas estaría viene preguntarles de vez en cuando que cómo va como el asunto de infancia no veo

Voz 0578 39:39 Justo explicarnos un poco la parte esa incidencia política que básicamente es sentarse con esta peña con los políticos decirles a ver luego de otro lado cuando algunos partidos políticos quieren proponer según qué leyes también nos consultan a vosotros primero antes de de elaborar sus propuestas no

Voz 17 39:56 lo que hacemos durante nuestro asunto es identificar problemas de la infancia proponer soluciones o bien porque las hemos hecho en otros países oponía tenemos experiencia

Voz 3 40:04 ayudarles a los partidos y a los gobiernos a que

Voz 17 40:06 entre esas políticas no es acompañarlo nosotros no vemos a un Gobierno al color que lo definen lo que vivimos la infancia que tiene detrás obtiene porque tiene esa capacidad de actor por ella porque en muchos sitios donde trabajamos las autoridad de eso a veces no son las ideales no en Siria Yemen muchos sitios donde realmente con los interlocutores que tengo delante pues no son los más Se preferidos que primos tener pero no debemos eso vemos que detrás suyo tiene autoridad para poder trabajar con muchos niños que es nuestra o mandato por ejemplo para hacer los pro

Voz 0578 40:33 más el esto electorales hay partidos que antes de

Voz 17 40:35 el proyecto dos en su nosotros hemos estamos trabajando con todos los partidos en públicamente para hacerse la foto lógicamente de que se reunían con nosotros lo cual está bien y luego a puerta cerrada para hacer lo mejor que puedas electorales intentando decirle bueno pone esto cámbialo ahora toca los siguientes pusiste esto porque han el otro ya tiene cuatro años

Voz 3 40:55 ahora ya está Gürtel es que me has dejado tocado porque me ha tocado porque es verdad que que exista Save the Children indica que el mundo es una mierda si increíble si bueno

Voz 1704 41:11 bueno es la va pero no nos de ahora

Voz 17 41:13 no es por el cambio climático también lo era hace

Voz 1704 41:16 es a los contrincantes

Voz 21 41:18 la eliminación directa eh

Voz 7 41:21 bueno pues mira me he puesto se vio eso es un indicativo sí

Voz 4 41:25 sólo pensar bueno muchas gracias

Voz 0578 41:28 David del capo de es que

Voz 4 41:31 aquí quedamos

Voz 2 41:36 va va va a entrar en otro

Voz 4 41:37 la última participante María fijó de África aplicando

Voz 2 41:41 muchos

Voz 0578 41:44 yo no sé si lo tuviese como es bueno que el que vaya el último en Eurovisión dice que le votaba países

Voz 4 41:48 pero eso me he pues será la última

Voz 3 41:52 es chanson África si es Chad en África no me suena

Voz 0545 41:57 bueno porque es que comparación de todo lo que he estado escuchando aquí somos una asociación muy pequeñita está localizada en un pueblecito de Kenia que se llama y nuestro objetivo es que todos los niños puedan tener una educación y actualmente tenemos cuatrocientos sesenta niños eh hemos abierto también gracias a a la labor de los voluntarios Ia y algunos organismos que nos han ayudado dos orfanatos entonces ahora mismo tenemos cuatrocientos sesenta niños y treinta niños en el orfanato

Voz 1704 42:32 pues no os datos esto me iré además esta está todo el rato estás te gusta no te lo desde lo pequeñito te gusta la acción no

Voz 0545 42:41 y entonces pues qué es lo que pretendemos pues que ayudarles en primaria pero no sólo pararnos ahí sino que todos los niños tengan acceso a escuela secundaria que suya es un poquito más costoso ir a la universidad has estado sí sí yo ya he ido seis veces este año es el séptimo que forma parte de la

Voz 3 43:02 junta directiva cómo se llama

Voz 4 43:06 mi salud

Voz 0545 43:09 yo soy profesora siga enganchado me enganchado muchísimo entonces hago muchísimas cosas

Voz 4 43:14 en la recámara y os voy a dar la página

Voz 0545 43:20 para todos los que está claro que si lo queréis mira cómo es y para qué es tres W chapuzón África punto o RG ahí podéis ver porque sea Hong Chang E C H A Z o en África punto

Voz 3 43:37 o sea que puedo aportar jugando al mus sólo sí

Voz 4 43:40 tú pagas la cuota nave teléfono de ese torneo mucho vamos muy vaga Tito diez euros hay hay que ir a mí bueno pues él ya te quiero a Kenia dices si no tú puedes colaborar desde aquí haciendo

Voz 1704 43:57 no así pagas tienes que ir

Voz 4 44:00 es que aquí yo espero lo primero

Voz 7 44:03 espero que se hayan hecho suelen hacer socios entre ellos

Voz 4 44:07 no me defrauda haríamos más tenéis aseguró y luego yo

Voz 1704 44:10 os pregunto si me podéis hacer PAC Hare no comen pan hacéis un para que entre todos malaria que hiciesen un intercambio si yo me lo voy a pensar y lo voy a dejar en

Voz 3 44:24 dentro para el siguiente programa me parece sí que va a estar la gente loca cosa te quedas

Voz 4 44:29 que arda que las redes con seis comentarios llega un aplauso probabilidad

Voz 22 44:46 es

Voz 4 45:01 esto ha quedado grabado pues déjalo pues nada ya se han ido esto es verdad corto además letras así como agitan

Voz 1704 45:12 han ido a nuestros representantes de las ONG se están pegando en el pasillo

Voz 4 45:18 el día ha venido Nani le el de Ecología que les ha dado por Rubén Daniel la que traía una barra de metal

Voz 23 45:28 en el programa de pie diréis por qué porque no tiene silla no es porque quiero mostrar abre plano que soy madre pero mira qué gravedad

Voz 2 45:43 esto lo podéis ver en Youtube

Voz 6 45:47 sí creo que el club no nos vamos de dirá si queréis ver las creo así porque ya queda mal mira exime Özil Bill el delantero dilo tú no pues ya lo he dicho que tenga que escrito pero no pero claro esto es un Climate tú quieres que nos vean en Youtube es que para ser quítate la también tiene que tener una cosa y lo digo como ibas alardes

Voz 5 46:13 esto

Voz 6 46:13 porque me que íbamos a la maternidad paternidad es tu programa nosotros no tengo porque es que bueno que también es verdad que ya me puse la verdad bueno

Voz 5 46:25 pues para hablar de este tema que me he traído pues me he traído dos personas estupendas quieren un canal de Youtube increíble pero ojo que no es sólo padres también son los directores de la Agencia está pasando con Genesis

Voz 1704 46:39 el periodista e un avión

Voz 5 46:41 sí sí

Voz 2 46:45 cómo te trabajen

Voz 4 46:48 pero muchísimo es increíble bueno

Voz 5 46:51 Ellos han sacado un libro maravilloso hecho joe enseñarnos lo vosotros

Voz 4 46:55 bueno enseñar que esto es la modernidad la nueva radio somos una radio que es la que ella está iluminada de tú no porque estamos bromea vais a los ojos bueno aquí estoy súper primero la promesa la promesa el libro que se llama No somos padres es divertidísimo a ver yo me echaba una tarde riéndome salgo yo

Voz 5 47:24 bueno ellos no van a hablar de tener hijos porque

Voz 4 47:27 ya tiene suficientes porque es que tienen cuatro eh

Voz 9 47:30 sí ya cuatro mejor me secciones

Voz 4 47:32 tiene ya no puede tener más pero ahora no hago piscina que si los colecciona ahí lo espere no hay cosas hasta ya está seguro que se lo prometo que madre mía ya

Voz 0578 47:49 no mires chaval aquí

Voz 4 47:52 hay que tener una fácil otra me estoy aquí

Voz 9 47:55 yo creía que no me podía reproducir pero mi madre tampoco pero de repente sin

Voz 4 47:59 que no sé por qué

Voz 7 48:02 ella no puedo así en plan Pin ya

Voz 4 48:06 lo he libro hijo

Voz 9 48:09 no lo de Live lo de los hijos de los hijos sí fue pues cuál es no te lo esperas para hacer primero y segundo de repente eso y luego no tiene otro más son cuatro ya cecina basta

Voz 6 48:21 yo de hecho hablando de tener hijos toca hacer una pregunta dijera togas de Podemos me muero de la de la

Voz 5 48:26 curiosidad niños fue hayáis tranquilos

Voz 3 48:29 sí

Voz 9 48:30 cuando estamos de viaje poco con el cómo

Voz 4 48:32 bueno como conejos de delito diría yo pero no

Voz 9 48:35 los sino con mucho cuidado siempre mucha precaución

Voz 6 48:37 yo voy que yo sólo tengo uno que a mí por lo que sea me gusta sentirme Lady cabalgar no Borg

Voz 9 48:47 estilos precisamente por los niños en la casa entonces tenemos que hacer cómo articular como mecanismos para que no entren en casa y además es un poco complicado

Voz 6 48:55 no te voy a mentir y se va Khyber más propias tú tienes dos recoge tengo tú podías tranquilo como Lady digo a lo largo yo todo tranquilo

Voz 1704 49:06 muy bien también

Voz 4 49:08 estas pero tú esto entre los actores llamarle ponen a la revista de irme pero no estoy entre los clientes que más pueden eso sí bueno no sé si me muero una lento aquí como no se del hijo

Voz 5 49:28 no quiero que si a ti también te pasado pero ya dos necesito

Voz 4 49:31 a ver

Voz 5 49:32 yo por lo que sea como que no me llevo bien con los padres del colegio yo necesito un consejo exacto te lo juro o sea cuando voy has como que es una cosa que Nacho que muchísimo mejor que yo hecho una vez que fui me sentí super violenta porque se me acerca una madre así me dice

Voz 3 49:48 he visto turistas

Voz 5 49:52 el de esto eso también

Voz 4 49:54 te lo puedo decir el panadero eh

Voz 21 49:57 son los compañeros de mi hijo entonces tiene al principio cuando el colegiado Megía

Voz 18 50:03 pero además este verdad porque confiesa

Voz 4 50:06 claro

Voz 21 50:08 ni hubiera eres Rubén Mesia Nat no hay contactos cosa que te conozco no te hagas amiga a Messi

Voz 6 50:15 no hay colegio dejamos de los niños

Voz 21 50:19 hemos es verdad que cuando dos años al final hemos hecho amigos porque es bueno te pasas tantas cosas juntos tantos grupos de whatsapp tanta Jandro Mieres el AMPA tantas fiestas de fin de curso final llega un momento que estas empleando mira os ha

Voz 4 50:36 es como es como la isla de perdido porque que probablemente

Voz 21 50:41 nunca hubiese eligió a esa persona habrá que llame a tus luego al final tus hijos han terminado la misma clase es totalmente claro

Voz 0578 50:49 yo tengo un sueño con eso porque

Voz 1704 50:52 el mejor amigo de mi hijo

Voz 0578 50:54 amigos y fue una cosa muy bonita y los padres son productora es decir los dos hicieron una persona extraordinaria con el padre me hizo socio de baloncesto vamos juntos somos colegas me me invita preestreno eso usar yo tengo mucho ya hizo con eso de puta madre con Enrique con María yo recomiendo que si veis que un niño tira diciendo mis papás productores de cine es decir la Junta te con

Voz 4 51:13 teniendo que es el buen yo tengo un consejo Henar comporta te en los grupos de whatsapp por favor no no es que mi chico como ya sabía lo que había me dijo tú no te preocupes que de los grupos de whatsapp me encantaría bien Julio Fantastic bendito claro claro que sí sobre cómo es la vida de los tú te sientes superior a él un joven diciendo