Carmena: "Almeida no puede ocultar un pacto secreto que le obliga a dar concejalías a la extrema derecha"

Voz 1 00:00 Manuela Carmena hola qué tal muy buenos días

Voz 1410 00:02 los días Alena bienvenida hoy en Madrid

Voz 1 00:05 cada como media en estupendamente bien muchas gracias bueno en primer lugar la verdad me gustaría preguntarle por por la presentación porque fíjese ayer estaba en estos micrófonos en La Ventana de Madrid con Javier Casal pasó por aquí José Luis Martínez Almeida y esto sucedía al inicio de la entrevista

Voz 2 00:21 José Luis Martínez Almeida alcalde de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está

Voz 3 00:25 muy buenas tardes caer y dije reconozco que todavía no me

Voz 4 00:28 acabo de acostumbrar a esa coletilla final

Voz 3 00:30 el alcalde de Madrid

Voz 1 00:31 bueno decía que no se acostumbraba a eso de la coletilla final de alcalde de Madrid como tengo que que presentarla Manuela Santa Aldesa ex jueza alcaldesa vecina de Madrid

Voz 1410 00:43 pues yo creo que Manuela Carmena vecinales

Voz 1 00:45 Madrid Manuela Carmena vecina de Madrid

Voz 1410 00:48 así es bueno y cómo se sí

Voz 1 00:50 ente después de han pasado veinticuatro horas escasas

Voz 5 00:54 de de que dejará totalmente la política tres días del cambio de de

Voz 1 01:00 bastón de mando en el Ayuntamiento de Madrid muy poquito también de los resultados electorales como se encuentra

Voz 1410 01:06 bueno me encuentro muy bien muy tranquila hay Selena yo como explicado ya desde el mismo día de las elecciones sabía que se iba a formar el pacto de las tres derechas hay por tanto sabía que a pesar de que habíamos ganado las selecciones que habíamos ganado las elecciones con una distancia muy grande en relación con los otros grupos que no habían ganado pues sabía que iba a haber ese pacto y que por tanto pues que no iba a continuar como alcaldesa de Madrid yo ya había tomado la decisión de que Si bueno yo creo que lo que yo he sido útil creo soy hoy creo que que ha sido muy interesante estos cuatro años de una manera diferente de hacer política pero tenía también muy claro que después pues me apetecía seguir haciendo política pero en la vida civil la política no solamente se hace en las instituciones sino que se hace en la vida civil y eso es lo que voy a hacer seguirá haciendo pues mis actividades que y lógicamente por mí por mi perfil por mi manera de ver el mundo por mi afán de conseguir siempre una sociedad más justa y mejor pues me va a permitir el seguir trabajando pues con aquellos proyectos que yo ya diseñe cuando me jubile de la magistratura pues que tienen carácter social y están también vinculados

Voz 1 02:19 hecho por ejemplo con un Zapatero con con la tía

Voz 4 02:22 hay que permite aquí en Malasaña es el paro

Voz 1410 02:25 ante ese fue un proyecto social muy muy bonito muy interesante que ha sabido continuar luego las personas cuando yo me fui al Ayuntamiento déjeme responsabilidades pero allí hay una ONG que se llama cosiendo el paro que ha sabido dirigir muy bien todo el proyecto si yo también me reincorporaré ahora para ayudar un poco y para hacer que el proyecto siga adelante

Voz 1 02:47 pero como han sido estas últimas horas

Voz 5 02:49 de qué ha hecho desde desde ayer que que

Voz 1 02:52 tuvimos esas últimas declaraciones en las que decía algo así como yo ya no soy nadie

Voz 4 02:58 bueno más y dos has sacaría

Voz 1 03:01 destacado no te lo cuento yo me refería

Voz 1410 03:03 en ese momento no que no sea nadie sino que me esta explicaba tus compañeros que tenían tanto interés en obtener mis declaraciones y yo les comprendía lo llevaron ahí esperando que que que al no tener ninguna responsabilidad política como tal pues no tenían interés las mismas no pues mi vida pues una vida y encaminada ya los nuevos proyectos la verdad es que te no varios contratos una editorial es escribir y estuve pues precisamente ayer llevando a cabo algunos contactos con las editoriales para precisar eran contratos que tenía la verdad con anterioridad pero que no había podido cumplir porque efectivamente siendo alcaldesa pues es difícil sacar tiempo también para escribir no oí y ahora llega un buen momento para poder cumplir con mis compromisos editoriales y escribir eso

Voz 1 03:48 de estos cuatro años al frente del Ayuntamiento o sobre otros asuntos

Voz 1410 03:52 pues de todo un poquito

Voz 1 03:54 Saba va a haber hay algunas cosas que no hemos conocido en estos cuál

Voz 4 03:57 no no en absoluto es

Voz 1410 04:00 SCI lo no a mí lo que me parece muy importante hablar de lo que es la nueva política reflexionar reflexionar sobre cómo debe ser la política municipal reflexionar sobre el enorme desencanto que tienen ahora mismo los madrileños de pensar que después de un gobierno que han sido un gobierno pues tan apoyado por tantos madrileños Si que no dejo de recibir felicitaciones algo que decir no ayer mismo cuando volvía del Ayuntamiento de haber presentado mi cese como concejal pues la mayor parte de gente es bueno prácticamente todo el mundo no es solamente una persona que que me parece muy representativo porque se me acercó así con cara muy enfadado me dijo que habían qué bien que te has sido porque ahora venimos no otros viva Franco España lo deje claro es lo tremendo es que ya existe da identificando este Gobierno es normal está está tomando una decisión de la extrema derecha no es muy duro no que hay que pensar que que vuelve Franco no que vuelve el ambiente de Franco que vuelve la extrema derecha no yo creo que eso lo comprendo que queda mucha tristeza muchos madrileños ya es necesario reflexionar reflexionar sobre sobre la política municipal sobre las elecciones sobre cosas que no se deben hacer en la democracia hay que pueden restar la capacidad de de tener un criterio razonable en el momento de emitir el voto en las elecciones

Voz 1 05:19 sí me gustaría que esta entrevista de hecho sirviera un poco para reflexionar sobre en qué situación nos encontramos políticamente y sobre todo demás eso eso que decía de que ahora quiere hacer política desde la vida civil porque muchas veces que lo que se relaciona

Voz 5 05:31 de manera

Voz 1 05:33 la negativa o mal hecha esa relación como que sólo se puede hacer política Si estás dentro de un partido político dentro un grupo político y al final la policía la tiene que hacer todos los ciudadanos pero me gustaría a Manuela vecina de Madrid que escuchase este audio

Voz 6 05:48 el gran reto de conseguir de verdad que Madrid sea una ciudad dejen de ser una ciudad justa equilibrada pero también sea una ciudad innovadora dinámica y acogedora vamos a hacer un Madrid y así lo vamos a hacer para demostrar

Voz 7 06:06 que tenemos la capacidad de conseguir lo que queremos es cuando todos somos capaces de unirnos

Voz 1 06:12 era el veinticuatro de mayo de dos mil quince en la Cuesta de Moyano se celebraba que iba a ser alcaldesa y me gustaría que escucháramos ahora este otro odio ya feminismo

Voz 8 06:23 no queridos concejales estimados compañeros todos en el día de hoy es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia así así

Voz 9 06:41 llegó Stone diciendo claro que el movimiento feminista jamás

Voz 8 06:47 violento desgraciadamente hay quien no cree en el feminismo quién no respeta a las mujeres quién las mata

Voz 1 06:56 bueno cuatro años separan ese momento de de este otro que este pasado sábado como cambiado Manuela Carmena personalmente pero en lo político obviamente no en no de su situación personal en lo político como le ha influido que ha cambiado que en que se ha dado cuenta estos cuatro años

Voz 1410 07:13 bueno no yo creo que no hay un cambio ni personal yo creo que políticamente yo creo que es una experiencia muy interesante haber conseguido pues como efectivamente yo dije en el dos mil quince la verdad es que es muy interesante ver cómo pues sabido el personas que que no nos votaron entonces y que sin embargo votaron en las elecciones estas recientes no es verdad que después pues ha podido haber digamos una cierta incomprensión por algún sector el de una izquierda más radical no que de alguna manera pues no quiso sumarse a a candidatura que yo creo que era la candidatura que podíamos de verdad a representar la continuación del Gobierno no pero yo creo que quizá Mis mayores reflexión Si aparecerán en lo que estoy escribiendo es reflexionar un poco sobre lo que es lo municipal no me parece que es muy interesante lo municipal no tiene que ver con la política general lo que muchas veces se han querido mezclar los temas yo misma están lo de alcaldesa en estos cuatro años a veces en resoluciones que se planteaban tanto en el pleno general como en los plenos de los distritos me parecía que había un cierto afán de de secundar decisiones de política general yo creo que eso es un error lo importante es trabajar en la política de la ciudad no pero claro todo esto desde los mares en ese esenciales que debe tener la buena política o no a mí me sorprende me realmente me quedé sorprendida ayer cuando y a nuestro nuevo alcalde no dar información sobre un pacto que es el que va a determinar el criterio político de su Gobierno no yo decía Se les ha olvidado que hay una ley de transparencia que obliga fundamentalmente a los representa desde el Gobierno sumó capítulo II un un un alcalde no puede no dar explicación del pacto secreto que le va a vincular a dar una serie de concejalías a la extrema derecha eso rompe digamos todo lo que nosotros hemos trabajado ahí tiene que quedar que es la necesidad de la transparencia no puede haber vuelta al gobierno municipal porque además lo municipal es tan cercano tiene que estar tan tan vinculado a los ciudadanos que esto no se puede estar haciendo esos juegos de de de política yo diría de funambulismo político no pero sobre todo es que no puede haber un pacto secreto tiene inmediatamente el señor alcalde que decir cuál es ese pacto es decir qué es lo que él está obligado a cumplir porque su partido y el partido Vox de la extrema derecha han llegado al acuerdo

Voz 1 09:44 se refería efectivamente Manuela Carmena a ese pacto que han alcanzado el Partido Popular Yves Oxford el que Vox ahora el está reclamando una concejalía a cambio de apoyar ese gobierno regional y que de momento efectivamente no hemos conocido ese papel por ningún sitio lo único que me imagino a los ciudadanos al final cuando cuando escuchan situaciones como esta aunque ese denuncien en los medios de comunicación como se está denunciando el que deberían ser transparentes todos los políticos y que esas negociaciones es sepa

Voz 5 10:10 que se tiene sobre la mesa las sensaciones que al final no sucedió

Voz 1410 10:15 nada porque no se conozca ese papel no no no claro que va a suceder yo estoy segura es decir las leyes hay que cumplirlas la ley de transparencia no es unos consejos son obligaciones las personas que detectan responsabilidades de gobierno tienen que cumplir la ley de transparencia ese organizan su Gobierno en virtud precisamente a un pacto secreto lo tienen que hacer público no pueden ser no pueden reservarse

doce y treinta y cinco minutos vamos a hacer una pequeña parada vamos a decir que este programa obviamente está siempre en redes sociales que el facebook del programa es hoy en Madrid el Twitter es arroba hoy x Hoy Madrid que nuestra página web de Radio Madrid punto es donde además pueden seguir esta entrevista con Manuela Carmena en directo y también tenemos siempre el teléfono a ver esto a los oyentes del programa el nueve cero dos catorce sesenta sesenta una pausa una pequeña pausa hay continuamos

Voz 1 12:14 doce y treinta y nueve minutos continuamos en Hoy por Hoy Madrid continuamos con Manuela Carmena en esta entrevista que que nos ha concedido ya explicamos un poco el porque bueno a quien estamos escuchando a Xoel López que forma parte del programa aunque lleva los Veranos de la Villa Ike el próximo veinte de julio estará actuando en el Parque Tierno Galván para bueno pues un concierto en el Auditorio para disfrutar de buena música y además para celebrar los cincuenta años de la llegada del hombre a la Luna entonces ese día bueno hace una semana justo había una rueda de prensa del Ayuntamiento de Madrid para explicar la programación de los Veranos de la Villa IU durante las preguntas bueno pues intente plantearle unas cuestiones a la entonces alcaldesa concejala de Cultura Manuela Carmena que me dijo estas cuestiones ya para otro día que hoy estamos aquí con los Veranos de la Villa y había que presentar el programa de los Veranos de la Villa así que ha llegado ese día yo voy a plantear ahora las tres cuestiones que tenía en ese momento una de ellas Manuela de edad a partir del sábado con qué propuestas Ibai con qué propósitos iba a Llanos dice que está escribiendo libros pero yo quería ahondar un poco lo que ha dicho que quiere seguir un poco en lo político desde la vida civil que yo digo que además eso tenemos que acostumbrarnos todo el mundo debe como vecinos como vecinas hay que hacer política no tiene que ser solamente una cosa exclusiva de los políticos pero no sé si de alguna manera un poco más concreta va a estar vinculada al proyecto de Madrid que ponga en marcha o que continúe Íñigo Errejón no sé si por ahí la tientan o no

Voz 1410 13:45 bueno a mí me parece lo importante es que cuando estás en la sociedad civil el yo creo que la mejor forma de hacer política es siempre pues a través de la paz disipación yo creo que una de las grandes enseñanzas de la democracia es que la democracia no solamente es la representativa también es la democracia participativa es decir que yo creo que todos todos los ciudadanos debemos tener algún tipo de participación en la vida pública en la vida de todo no sí yo la he tenido siempre a lo largo de mi vida la seguiré teniendo siempre buscas pues aquellas actividades en los que puede ser más útil lo que te gusta más si ya digo a mí pues me interesa muchísimo igual que para en aquel momento hace ya pues tantos años pues en fundar Zapatero a hacer esta una empresa social en la que en la que se puede dar bajo a personas que tienen dificultades y sobre todo que se hace una artesanía para los bebes bellísima que no lo hay en ningún sitio tan bonita mira voy a aprovechar recuerdo está en la calle Malasaña número treinta y nueve ahí estaré yo además de vez en cuando porque ir ha hecho una mano a las compañeras no hizo lo mismo que puse en marcha ese proyecto pues me gustaría poner en marcha otros proyectos parecía

Voz 1 14:56 pues yo le preguntaba por el mar Madrid Íñigo Errejón va a seguir vinculada de

Voz 1410 14:59 buena manera el más Madrid no es el más Madrid Íñigo Errejón yo creo que tal y como yo oigo y me parece muy interesante

Voz 1 15:06 entonces de Madrid claro pero Más Madrid

Voz 1410 15:09 tal y como en su momento cuando yo participé en la puesta en marcha es una plataforma municipal fundamentalmente que tiene como objetivo esencial la política municipal y claro que sí que sí es útil mi intervención pues en alguna o manera que se puede ir perfilando para apoyar cualquier alternativa de participación León desde la sociedad civil en esa política municipal que que genera o que vayan generando espero que genere todavía más pues la plataforma partido instrumental como lo queramos llamar Más Madrid pues por supuesto que estaré ahí

Voz 1 15:45 sigue pensando que esa unión digamos que se hizo con el más Madrid Íñigo Errejón y esa ruptura total con la parte de de Podemos y sobre todo ya además en la campaña cuando dijo aquello de que votar a la opción de de su ex concejal Carlos Sánchez Mato era algo inútil sigue pensando que todo aquello

Voz 1410 16:05 sirvió o bueno yo creo que me vas a perdonar Elena pero creo que mezclas ha hecho muchas cosas no yo siempre expliqué hay deje con todos lo detalle que en una plataforma municipal cabía todo el mundo después por las circunstancias que sea pues hubo determinados grupos políticos o partidos políticos que no lo vieron claro yo prefiero en prefirieron quedarse fuera de la plataforma son opciones todas respetables si lo que es interesante es una vez que sean pro todo pues analizarlas y ver si eso es la mejor manera de de que vayamos avanzando en sentido de continuar lo que ha sido esta maravillosa experiencia de estos cuatro años de gobierno pues distinto y Gobierno que ha con que que ha que ha conseguido tanto consenso entre los madrileños

Voz 1 16:56 con otra de las cuestiones que que ya había planteado la semana pasada ahora ya conocemos era el tema de quién iba a estar digamos sucediendo a Manuela Carmena al frente de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid sobre todo quién quién era la cara visible ahora ya sabemos que va haber dos caras visibles dos personas que creo que gozan de bastante confianza y cariño de Manuela Carmena son Marta Higueras irrita Maestre el hecho de que ahora mismo haya dos portavocías en en el Más Madrid municipal significa que es muy complicado ahora mismo ese proyecto teniendo solamente poniendo solamente a una a una persona había que buscar dos y cómo lo ve el hecho de que bueno que haya dos personas al frente ahora mismo de de una agrupación en el Ayun también

Voz 1410 17:40 verás Elena y yo no estoy ya en la política activa municipal explicado que estoy desde la sociedad civil y en esa medida pues no me corresponde a mí hacer valoraciones sobre las decisiones que tome el grupo municipal como tan no sé no me corresponde pero como persona con experiencia como persona que conoce bien el mundo de los organizaciones pues que creo que sí que muchísimas veces los dos equipos directivos en las organizaciones son indicativos de un éxito en su desarrollo

Voz 1 18:13 con lo cual ahora mismo tener esa las dos portavocías con la distancia obviamente decía Manuel allí ya no estoy ahí metida obviamente pero bueno con la distancia temporal que es breve porque ahora mismo ha salido hace muy poquito de la política

Voz 5 18:24 y viéndolo desde esa reflexión eh no era un proyecto que eran

Voz 1 18:29 esto para para ganar y que ahora estando en la oposición es algo más complicado del ponerlo en marcha como buscar a la persona que pueda suceder en el futuro a Manuela Carmena que al final era alguien muy importante y muy simbólico y que Ike ha arrastrado a a mucha gente

Voz 5 18:44 implicado llenar ese ese espacio

Voz 1410 18:47 bueno yo creo que te vean también matizar yo de una opinión sobre el comportamiento de las organizaciones no yo creo que el planteamiento de dirección en equipo suele ser positivo en las organizaciones en general cuando salgan me estaciones están bien diseñadas no tenemos que acostumbrarnos a que la política tiene que tener un sustrato de buenas organizaciones donde tienen que valer muchísimo los perfiles de las personas sus compromisos en su manera de aglutinar en los equipos no así así deben funcionar es verdad que cuando se concibe un equipo para gobernar pues no se concibe un equipo para estar en la oposición y son dos tareas muy distintas no entonces pues evidentemente se tendrá que producir creo yo oí eso es un tema interesante para reflexionar pues una adecuación de un equipo que estaba prensado para gobernar para para llevar a cabo una actividad de oposición la prueba eso yo misma que ya dije desde un primer momento que no me parecía que tuviera yo ni el perfil y las características que creo que podrían resultar interesantes para hacer una una nueva manera de hacer la oposición no porque desde luego yo creo que lo que no se puede caer es repetir una oposición que ha se ha basado en la mentira en los insultos y las descalificaciones en las era una manipulación de los datos no eso eso ha sido muy negativo porque eso impide a los ciudadanos conocer bien de lo que se está hablando no yo no quisiera que sólo nunca más se volvió a repetir

Voz 5 20:19 proyectos Le han quedado por por seguir haciendo o ampliando no lo sé eh

Voz 1 20:25 del que no que no podía continuar estos cuatro años cuando cuando se ha dado cuenta

Voz 5 20:29 de de esa realidad de de cómo han salido las selecciones de decir pues esto

Voz 1 20:34 yo lo quería haber continuado y me faltaba en estos cuatro años más

Voz 1410 20:37 yo creo que es evidente es decir están todos los proyectos del Ayuntamiento ahora mismo como yo explica el otro día en en el la intervención que yo hice en el momento de la investidura del alcalde este Ayuntamiento se queda con cantidad de proyectos nuestros que que los vana no digo no sé yo nunca he dicho me parece que inaugurar es una pérdida de tiempo pero me parece que a ellos se les gusta inaugurar es muy posible que ellos van a inaugurar muchísimas cosas que hemos puesto nosotros en marcha no nosotros hemos sido un equipo muy dinámico tuvimos la dificultad de los enfrentamientos que tuvimos con la anterior señor ministro de Hacienda que paralizó durante unos meses la puesta en marcha de muchas de las obras que ahora mismo se están haciendo desde el ese número importantísimo de viviendas no de que ya hablamos durante la campaña electoral nos negaba si ellos Sara pues es evidente y lo tendrán que reconocer yo espero que que la verdad en su momento en cierta medida compensar el haber tenido que sufrir tantas mentiras y tantas descalificaciones cuando ahora sepan porque ya lo sabían no pero ahora tengan que reconocer que esas viviendas que nuestros decíamos que se está acabando pues que efectivamente hay esas mil trescientas viviendas que se están acabando en estos meses lo mismo pues es los los equipos deportivos pues lo que significa ahora mismo no solamente Vallehermoso sino no todo un conjunto no desde algunos pues tan emblemáticos como son en La Latina es decir el centro deportivo Pristina en fin tantas cosas

Voz 1 22:08 cree que Madrid Central finalmente va a echarlo abajo el nuevo alcalde José Luis Martínez Almeida que durante la campaña en sus programas electorales tanto PP como ciudadanos llevaban darle marcha atrás de eso sí que lo que han anunciado que a partir del día uno de julio ya no van a a multar bueno Elena

Voz 1410 22:24 la verdad es que esta entrevista como bien sabes tú ya has explicado muy bien fue motivo de que yo te prometí que iba a contestar esas preguntas que es en aquel momento no yo no quiero ahora el que esta entrevista convierta en los dos días de tener en hacer una un cuestionamiento de sus programas no yo comprendo que él tiene su política tiene que desarrollar sus programas pero si también digo

Voz 1 22:48 te pregunto por por su proyecto si cree que que que podría sin dejase Si me dejas

Voz 1410 22:53 eso es lo que te quiero decir es que yo ya lo dije en su momento cuando hice la intervención en el acto de la investidura no las instituciones no son volantes quiero decir las instituciones se pueden dar volantes caprichosos no entonces cuando en una institución hace un proyecto sea hace un programa se hace una ordenanza son obligatorios cumplir los las instituciones tienen que cumplir lo que han hecho los anteriores regidores de las mismas por supuesto que pueden a través de nuevos proyectos Si de nuevos acuerdos y de nuevas disposiciones jurídicas modificarlas pero mientras estén estructuras jurídicas que fomentan o mejor dicho apoyan los proyectos políticos pues naturalmente tiene que deberse a la ley tiene que deberse a los compromisos contraídos por los anteriores porque sino sería terrible que si no lo política parecería verdaderamente pues pues una tómbola no claro que sí sucede que en las campañas electorales se dicen muchas cosas que en son inexactas muchas mentiras pero sobre todo se hacen promesas que no son posibles y eso es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo para para saber bien cuándo se vota lo que se vota porque se vota el último a

Voz 1 24:09 defender el Madrid Central de Manuela Carmena ha sido el director de la Dirección general de Tráfico Pere Navarro que también ha pedido que se mantenga ese ese Madrid Central bueno no sé si habrán escuchado un poco así de fondo los oyentes que ya sea escuchada así como dos besos que sonaban a quién el estudio porque se ha sentado a alguien también aquí a nuestro lado al que vamos a saludar en primer lugar poniéndole un poco de música claro

Voz 12 24:53 David Broncano hola qué tal muy buenos días tener que saludar a Manuela con con con besote como ya ya lo he notado que has velatorio un poquito flojito para no haciendo ruido y que se escuchase porque no lo parece

Voz 0470 25:06 aunque no lo parezca poner mi trayectoria los últimos años respeto mucho la radio sé que puede parecer que es un medio que odio para lo que el hecho

Voz 4 25:12 la casa pero respeto entonces sienten total con mucho

Voz 0470 25:15 el PSOE Manuela muy tranquilos como si

Voz 4 25:17 bueno pues eso de cumpleaños antiguo han estado muy bien fueran de cumpleaños sí sí muy bien David Fernández

Voz 0470 25:25 estaba por aquí venido pero yo es que estoy muy paso muchas veces por aquí luego ya arreglando posible

Voz 4 25:28 pues ya ya ya lo sé ya lo sé yo cuando he dicho de bueno ya se porque aquí hay hay que decir que que David hoy no tenías que grabar la vida moderna

Voz 1 25:36 hoy no tenía que estar aquí no a que te hemos traído de casa te hemos

Voz 4 25:39 sacado de casa eso es normalmente en esto esto

Voz 0470 25:41 ya está ahí Ignatius practicamente desnudo hasta que los centros de la calle

Voz 1 25:45 aquí estoy vestida pero pero

Voz 0470 25:48 no sé con qué propósito siempre saludar a Manuela con mucho gusto

Voz 4 25:51 el Real Madrid también eh hombre Joris que además bueno es que además habéis compartido mucho en en en bueno yo creo que más que mucho selecto electos es muy agradable ver cosas selectas como esto a ver estábamos justas

Voz 0470 26:05 bienvenido en bici porque llegaba tarde me ha parado la policía y me ha puesto cuatro multas muy bien cuánto me han parado yo iba con la habite tan tranquilo como siempre rápido bastante rápido y de pronto una novedad es lamentable me han empezado a pitar yo como voy a anestesia hoy derogada por la alergia he pensado que era un amable operario del Ayuntamiento de me quieren saludar pero no entiendo lo de las cuatro buen otro tú has dicho que eres amigo de Carmena que tenéis un lo con solo he dicho entonces haber dicho claro le he dicho pero le he dicho pero señor agente de usted que voy Emvisesa

Voz 1 26:37 aquí hay amistad entonces no estaba pero es verdad que esto

Voz 0470 26:40 te Manuela que hacemos ahora con eso porque es que la multa yo quería pagar latir pero ahora que os a esa multa que hago la o no sí sí sí

Voz 4 26:45 no hay que pagarlas no queda más remedio David no me pongas situaciones difíciles las multas hay que paga pero si que fue por una tontería Manuela no sabes qué pasa explica no si tú puedes hacer un recurso los explicas bien qué pasa

Voz 0470 26:59 que dijera lo que hice que es que firmé la aceptación de la multa allí porque el Señor en su llame

Voz 4 27:04 claro aquí ya saludo a tu parte jurídica

Voz 0470 27:08 sí la verdad es que se tenía que haber no tener que no haberla

Voz 4 27:10 a ver hecho no se conforme bueno pero por cientos euros bueno oye pero a veces creo que hay alguna posibilidad de que puedas hacer un trabajo alternativo o si se mira lo Amparo

Voz 12 27:21 puedes ya debería haber podría hacer eso nadie lo para la Comunidad

Voz 4 27:24 a mí eso me encanta pero yo siempre crearon que yo creo que es posible que todavía en este tipo de multas no lo sé pero hay que ver la multa que sea pero hay que abrir camino nosotros ya lo abrimos con esas posibilidades de que cuando había alguien que no respetaba la enorme de la limpieza Le damos la posibilidad poníamos una multa seria porque ya sabemos que es muy importante nos ha costado mucho mantener

Voz 1410 27:45 limpiar la ciudad ahí la verdad es que pone

Voz 4 27:47 damos dábamos la posibilidad de hacer trabajos y queríamos que es uno de los proyectos que teníamos que realizara

Voz 1410 27:54 en todo tipo de multas no lo es decir que

Voz 4 27:57 pero que espero que también sepa el el Ayuntamiento actual continuar ese camino tan positivo que abrimos nosotros

Voz 0470 28:03 lo voy a decir a Almeida eh que yo tengo mucha fuerza física Manuela yo puedo pueda faltar no lo sé puedo construir país

Voz 4 28:10 es para niños por la moqueta se bueno bueno vamos a ver todo ofrece TI después vamos a ver qué es lo que podemos hacer me da mucha pena bueno coincidir

Voz 1 28:19 a vosotros de hecho fue estas navidades no en la en el encuentro con el proceso lo primero

Voz 4 28:24 cuestión dúo cómico sí sí estuvo bien estudias

Voz 0470 28:28 es que claro ahora a Manuela ahora ya no tenemos un impedimento legal digamos ahora ya no ahora ya actuar

Voz 4 28:34 bueno oye pues lo vamos a estudiar no teníamos esto no se consideraba ahora te metes que conmigo no se considera puerta giratoria no no no la verdad es que eso no se considera a puerta giratoria seguro que no se puerta cómica quizá puerta cómicas

Voz 0470 28:48 pero bueno a hacerlo por polideportivo preside la Comunidad no podemos ver lo podemos ver

Voz 4 28:51 vamos a estudiarlo vale por si no hubiese escuchando late

Voz 0470 28:54 de mucho flow cómico que estuvimos allí en Navidades yo me quedé fascinado

Voz 4 28:58 sí yo yo pensé que si de verdad porque teníamos que hacerlo si se está bien o ya más es que el humor es muy bueno para conversar eh porque hay veces que no puedes pensar porque oyes tantas tonterías de pronto a zonas el humor te abre la puerta no es que un chico

Voz 0470 29:12 te un chiste

Voz 4 29:13 lo envió así iba la comedia para para complicar más tú sabes que la comedia siempre valió cuando no se podían decir las cosas de otra manera la comedia permite a decirlas porque es la comedia siempre por la tangente entonces voy poco ya lo forro la comedia siempre se abre camino y además hoy es que tiene un

Voz 1410 29:30 había a pidiese iba no no sé si me parece que fue el domingo que la tira cómica de de de Peridis

Voz 4 29:40 no es decir está siendo muy bonita verla verla nada muy bonita estaba celoso de Madrid sí me abrazaba ese mucho decía no vamos a hacer que desaparezca todo este maravilloso Madrid nos trajo Manuela era muy bueno entonces no si es buscar la está muy bien yo digo la otra parte de la de la tira porque no quiero ser hiriente muchísimo en una segunda parte que ya bueno así te das cuenta que va por vosotros vale vale vale pues nada ahí lo buscamos

Voz 1 30:10 David no sé si te queda alguna pregunta por por hacerle a a Manuela si te ha quedado algo así que que habla directamente ya

Voz 4 30:17 el primero que la multa se la llevó directamente como me he pasado el tiempo de pago tengo que llevarle los trescientos euros enteros pero bueno bueno no te creas eh todo mira de que hay hay muchas posibilidades se ha hecho fuese habilidades vale lo eso está lo de dúo cómico está

Voz 0470 30:32 pero la palabra para verano pero ya para otoño

Voz 4 30:35 lo lo dejamos para otoño otoño porque ahora tú que puedes estar tranquilas bueno yo estoy de Annie estoy tranquila en verano entonces las cuatro estaciones pero te digo para acoger más tiempo sabes vamos a dejarlo pero paso yo guiones de paso yo chistes y pongas cuál te guste cuando venga estupendo ir yo te paso pues no se las hojas de otoño ah parece vale vale perfecto maravillosos porque no saben lo que sufría ayer en otoño cuando se callan las hojas que estaba todo el mundo esperando a decir hay cuatro hojas delante de mi casa ya no hay Dios mio las hojas de otoño por Dios os decía te pedía él

Voz 0470 31:07 la población que fuese contra digamos el ciclo natural

Voz 4 31:10 hombre muchísimo no sé si eso ha sido una una campaña que escuchó mucho mucho basada

Voz 1410 31:14 más descalificaciones y mentiras pero yo cada vez que veía las hojas de otoño que se tenían que caer todas digo Dios mío que no estén mucho

Voz 4 31:21 el tiempo en la calle que podamos recogerlas cuanto antes claro tanta municipal luchar contra el propio transcurso del año me está mirando cuando te puedes imaginar a mí me encanta un día que recibo un tuit de una amiga que dice feliz otoño y me manda todo al cosa llenas de hojas cayéndose a Dios mío os digo no me mande

Voz 12 31:39 no sabía si interpretarlo entonces como algo que le mandaba la nalga o como niña lo hizo como algo bonito pero

Voz 1410 31:45 yo se la enorme responsabilidad porque la verdad es que en esos dichosos contratos no había unos servicios verdad efectivos para recoger las hojas ya ya que hacer unos esfuerzos extraordinarios

Voz 0470 31:57 el alcalde de San Francisco se quejan de los terremotos de jóvenes que Agassi algo así

Voz 1 32:04 Nos está yendo el tiempo yo no quería terminar sin preguntarle si alguna llamada que he recibido mensaje recibido en los últimos días le ha sorprendido de alguien que bueno pues que escribiera con cariño no digo tanto casinos quiere decir quién pero si ha habido alguna llamada o mensaje no sé si

Voz 0470 32:20 propio Broncano no sé yo no no no no no quiero es que es que no tenía en fin teléfono pero ahora ya está

Voz 1410 32:26 vamos a dar no de muchísima gente muchísima gente de todos los sectores de todas las sensibilidades muy emocionante porque de todas partes de todos los digamos grupos políticos Si yo creo que eso es esperanzador en el sentido de pensar en el sentido de decir tantas veces que la política no puede ser un teatro desgraciadamente lo ves

Voz 1 32:47 Manuela Carmena muchísimas gracias por haber venido