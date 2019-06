Carmen Linares: "El flamenco, como la cultura, necesita muchos más apoyos"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido Carmen Linares

Voz 1995 00:08 muy buenos días buenos días el otro día escuchando el informativo me acordé di así un informativo la semana pasada concretamente estaba Toni Canto Ximo Puig un rifi rafe las quedará ganas a costa de un poeta al que conoce perfectamente

Voz 2 00:25 Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana que lleva en la que lleva cultura el señor Marsá no hubiera podido publicar

Voz 3 00:33 porque no hubiera tenido ni una sola ayuda al señor Marsá

Voz 4 00:35 por publicar en castellano si yo pensaba

Voz 1995 00:40 que a Carmen de que la política también pise la fronteras de de la poesía

Voz 0380 00:45 pues mira a mi me parece a mí no me pareció acertado francamente yo yo creo que yo que creo que Miguel Hernández un poeta de Universal no necesitara a lo que necesita es que eh no aprovechemos de esa poesía maravillosa para darla a conocer la poesía no meterlo

Voz 1995 01:07 más poetas y menos señores de traje habría que ponerse detrás de quién son esas poeta para para adaptarlas sólo poetas bueno el último disco publicado hasta la fecha por Carmen Linares y vitola verso a verso en un precioso homenaje a la hora de ese poeta de Orihuela Miguel Hernández que seguramente habría publicado a pesar de unos y de otros no hace falta que nadie defienda su talento va por delante el tributo tiene todo el sentido de Hernández lleva su valentía hombre de poeta y Carmen Linares han exigido también mucha valentía para derivar todos los estereotipos el flamenco hasta convertirse con la experiencia que dan cinco décadas en una de las grandes maestras auténtica elegante versátil

Voz 5 01:49 libre han Muga

Voz 1995 02:04 los flamencos quién les define Can

Voz 0380 02:08 lo flamenco que lo defiende pue yo creo que los de los defiende el propio arte osea tenemos un arte tan grande que donde vayamos si vamos con con honestidad ir con verdad con ese arte sede el arte ese se defiende solo no nos tenemos que defender nosotros yendo por derecho en esa música que se merece tanto Ike que tenemos que pone este dejarlo a la altura de de de esa calidad que tiene

Voz 1995 02:41 pero estamos en la misma conversación en el flamenco deberíamos valorar más las españolas

Voz 0380 02:46 hombre estamos no sabremos si no pero yo estoy de acuerdo por supuesto que el flamenco necesita apoyo el flamenco y de la cultura flamenco está dentro de la cultura Inca nosotros no no ayuda a nadie osa vamos ahora estamos como como hombre como mucha gente en la música no haciendo nuestros propios sellos y muchas veces pues perdemos dinero lógicamente yo no me puedo quejar porque yo ya he hecho muchas cosas en mi carrera pero sinceramente a la gente joven lo tiene crudo comodísimo a gente joven en general Sevilla flamenco no por eso digo en general por eso he dicho que no toque que le pido yo de mi humilde postura más apoyo para la cultura no ellas pero la el flamenco está dentro de la cultura

Voz 1995 03:35 hace un mes te daba la tu Ka llevas mucho tiempo en Madrid sí sí sí se llegaste esta esta ciudad pedirá la medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid Manuela Carmena qué tiempos aquellos Vasallo miran un mes por lo que pasa

Voz 0380 03:49 qué tiempos aquellos estamos eh sí de de que me dieron la medalla hasta ahora esto ha sido un batiburrillo sí bueno yo estoy con él le agradecí muchísimo esa medalla porque significa yo es que he hecho mi carrera aquí en Madrid hay esa medalla para mi ha sido muy importante porque yo le debo mucho también a Madrid mucho en el segmento yo estuve el año setenta de la ciudad de Madrid sí bueno ante el el sesenta y ocho llegue se dicho entonces había dieciséis tablaos la lo de dieciséis tablao dieciséis todos claro enormemente además los tablado estaban los mejores artistas le flamencos trabajaban ahí que hay mucha gente que tira por tierra esa y las tablado ahí no hay flamenco bueno que dice yo ya aprendió muchísimo allí lógicamente lo han bajado en el tema ya no ya no pueden permitirse contratar a primera figura pero bueno yo cuando actuaba ido era una primera figura estaban prácticamente casi empezando pero había primera figura de los que yo he aprendido muchísimo

Voz 1995 04:57 no dejó con los tablaos de talados con estrella Michelin

Voz 0380 05:00 todos los pero que sí tenemos una vez más una idea muy equivocada

Voz 1995 05:08 el tablao es un sitio turístico porque hay mucha gente de fuera que el interesa venir aquí a conocernos hay mucho más de los que conocemos nosotros igual que en el Museo del Prado y no somos los mejores ni los primeros visitantes a mucha gente que vive en esta ciudad que viene este país qué próximas a su propio peso cuando Se van a Londres fuese van a París es verdad me me claros pues esto es igual con el flamenco Carmen es una mujer sabia y un artista con una gran gran dimensión es difícil utilizar comillas hay que tener mucho cuidado los adjetivos

Voz 8 05:36 acaban de decir cuidado

Voz 1995 05:41 qué vamos a hacer una pausa unos segundos regresemos para seguir conversando con la más grande Carmen Linares

Voz 0380 05:59 no

Voz 1995 06:08 esto que escucha tiene cuarenta y ocho meses

Voz 11 06:11 tú a Rami Corzo

Voz 4 06:23 este es el primer corte del primer disco Carmen Linares un año un

Voz 1995 06:28 setenta y uno que tenía un título que además es toda una declaración de intenciones disco se llama

Voz 4 06:35 Carmen Linares canta flamenco Carmen Linares para no confundir a nadie

Voz 1995 06:43 se como que aquí no oyes hay quien eras entonces

Voz 0380 06:46 bueno pues ese disco lo grabé con Juan Habichuela fue mi mi primer disco y y bueno pues era una una jovencita con mucha ilusión con muchísima afición y currando Melo todos los días y aprendiendo de la vida de mis compañero porque se aprende muchísimo trabajando hay que hay que

Voz 8 07:09 trabajar que es lo que hablábamos antes de la juventud donde trabaja ahora a la juventud

Voz 0380 07:14 de dónde se reúne donde se junta poema difícil tiene que aprender de otra forma yo estaba en ese momento pues haciéndome común como artista y aprendiendo igual que ahora así que sigo aprendiendo queda cosa muchísimo muchísimo muchísimo siempre sin decir que esto de no se sabe si yo puedo tener más conocimiento y una vivencia que no tenía en ese momento pero a mí me interesa mucho todo lo que sale lo que hacen y hay muy cosas que todavía no he hecho puro flamenco mucho más

Voz 1995 07:52 una mujer muy coherente lo que la conoce sabe que soy mujer de palabra en el año setenta y cinco veces escúchanos dijo del setenta y en el año setenta y cinco mil novecientos setenta y cinco tú sólo tienes veintitrés años te invitan el programa Flamenco porque ante los programas defendía el título definía muy bien aplauso habla flamenco de que va poco maldijo de Carmelitas el programa Flamenco que presentaban Televisión Española Fernando Quiñones te tenía como entrevista atención a la conversación que mantenías insisto año mil novecientos setenta y cinco

Voz 12 08:29 le ofrecieran una vida asegurar la verdaderamente cómoda sin los sacrificios sin los trasnochado M en los refuerzos del cante Carmen tú lo dejaría el arte proyecto no nulos dejaría quiero que seas muy sincera

Voz 13 08:44 no lo dejaría de luego porque me gusta muchísimo cantar canto porque me gusta si yo quisiera podría estar trabajando en otro tipo de cosa mucho más cómodo y más seguro que hace de momento como me gusta cantar pienso seguir

Voz 1995 09:01 ya aquí estamos en lo mismo Carmen nosotros cuarenta y cuatro años después cumpliendo ese compromiso lo mujer con una carrera tan larga como la tuya en algún momento después de entrevista ha pensado en dejarlo nunca

Voz 0380 09:14 a un ratito un día bueno es que en la vida hay muchos momentos en que no está no estoy en el Flamengo bueno te tengo tres hijos y ha habido épocas de mi vida por circunstancias personales que he actuado menos pero siempre lo llevo dentro os aunque lo deje durante un tiempo por circunstancia pero sí podría Si lo hubiera tenido robo o me pasa algo un accidente me hubiera dedicado a otra cosa no pero vamos recuerdo que mi padre me dijo Atila naturaleza tardado esa condición el aproveche ir nunca mejor dicho sea yo puedo si me tengo que ganar la vida de otra manera lo haría pero teniendo teniendo a condicione iba gustando me tanto

Voz 8 10:04 sintiéndome también cuando canto pero que más voy a pedir

Voz 0380 10:07 sí es que para mí es como una terapia no vosotros

Voz 0380 10:14 estáis vosotros no sentí viendo a mi yo yo estoy no el resto el donde tanto dudando tanta pero desde personalmente seguramente que te libera no que te vacía cantando una cosa es

Voz 1995 10:29 es ir a Davos antes de los tablaos Bermeja sur Café de Chinitas en el primero en las que está justo enfrente si trabajase con Camarón Chinitas con Enrique Morente es decir no hay nadie en el mundo del flamenco como ella trabaja contigo antes de todos los grandes han formado parte de tu paisaje si buena y eso ha sido una suerte

Voz 0380 11:00 en Torre Bermeja recuerdo que Camarón ya estaba yo cantaba para al baile en el cuadro luego ya estaba la atracciones mi entonces Camarón cantaba en la atracción yo había terminado ya

Voz 1995 11:12 son que son las atracciones Atracciones irán

Voz 0380 11:14 es un cuadro uno que donde se propone la bailaora guitarristas Tale Duggan todos para que para que alguien bailará yo mi móvil Campeador para cantar que cantar sola claro canta sola luego ya me lancé ellas yo sola no cantando para el baile pero que cantando para el baile se aprende muchísimo y la mayoría de todo los lo artista que todo ha encantado Camarón ha cantado para bailar Enrique todo hemos empezado ahí

Voz 0380 11:41 exacto exacto sí sí de novillero

Voz 1995 11:45 acciones que son las

Voz 1995 12:22 el domingo se cumplió cuarenta años de la situación de la leyenda el tiempo un disco que no se entendió hasta mucho después y que ahora fíjate Carmen parece flamenco clásico El día en su día los flamencos decían Esto no es flamenco renegaba de hecho mucha gente dijo en El Corte Inglés porque no entendía lo que estaba proponiendo Camarón y no les gustaba aquello Camarón que preguntaban si hay mucha gente que no le gusta que tiene que decirle decía Camarón pues si no le ha no que lo escucho otra vez

Voz 0380 12:51 claro es verdad es que ya verá que les va a gustar

Voz 1995 12:54 sí es verdad que tenía tenía razón pero cómo es posible que lo que hace cuarenta años era una aberración para muchos hoy sea flamenco clásico claro

Voz 0380 13:03 que él en la evolución lo que va va el disco de Enrique Morente también Omega recuerdo me daba higos con La leyenda del tiempo de Camarón pues porque los tiempos van cambiando y hay que como tú dices escucharlo otra vez igual una cosa tiene calidad se queda ahí eso se queda ahora son dos clásico de porque está además esos dos disco están tiene la esencia del flamenco o sea la esencia ahí nos ha perdido entonces siempre será el flamenco

Voz 1995 13:37 pues ese disco con voz esa canción esa belleza Diego se Lorca en bote Carmen suena así nadie

Voz 5 13:45 abrirse a mí ya en el río va

Voz 14 14:00 a flote

Voz 15 14:08 donde vivió una brecha

Voz 1995 14:10 esta Carmen porque sin saberlo sin ser muy consciente de ello este es el mejor ejemplo en el año mil novecientos noventa y seis

Voz 5 14:20 yo contesto el A4 de esquina

Voz 1995 14:27 es el ejemplo que intenso adelantó a todos y seis mucho antes de que el feminismo cobró importancia social actual mucho antes en un mundo muy difícil y termina vende machista pero eso pasa no Carmen publica un disco que se convirtió en una obra fundamental para el género y también leí la mayor quizá su mayor virtud en la mayor reivindicación del papel de la mujer en el flamenco esto todo hasta entonces nunca había grabado algo como esta antología de la mujer el encanto en seis digo yo casi se constituyó lo mismo pero este disco suponen mucho en la formación de tantas y tantas voces femeninas de flamenco sugiere entonces muchas de ellas se lo deben a este disco concretamente

Voz 0380 15:29 sí sí y como tú has dicho sin ser consciente osadas y fue una cosa que surgió porque yo cantaba hacia muchos cante de mujeres yo ya sabía la importancia que tenía la mujer en el cante muchísima importancia pero dije bueno pues vamos a reunir lo todo en un disco pero que cuando empezamos a juntar todas los cantes que habían creado las mujeres o que habían recreado salía daba para dos disco yo hubiera dado un poco más dijimos hacemos una antología Easyjet o pretenderlo porque yo ya era feminista de por sí sin saber que esa palabra era Gemini sabe que era feminismo yo estaba haciendo feminismo y entonces medición mucha ilusión recopilar todo eso hacer además un trabajo serio documentado y eso ha servido mucho para otra mujer

Voz 1995 16:21 la canción se llama toma ese sí

Voz 16 16:46 los decimos que sí discos fundamental para entender el papel es que es fundamental para entenderlo

Voz 1995 17:04 qué hace Carmen es lo que es el flamenco sí extradición

Voz 16 17:08 esta misión

Voz 1995 17:12 hemos rescatado otros frío y muy importantes para entender lo de ahora volvemos a la en Televisión Española tienes veintitrés años y hablas de la mujer en Fame

Voz 12 17:22 yo te quería preguntar si la mujer por el hecho de serlo se encuentra profesionalmente en desventaja en el mundo del sí tiene menos contrato menos posibilidades que un hombre

Voz 13 17:33 sí creo que decir no sé por qué razón bueno creo que cada una mujer como ya se ha hablado tanto de esto ha estado en poco marginada en todo y creo que en el cante ocurre igual que se nos debería de de promocionar mucho más porque ha habido cantaora muy buenas como ya he dicho pacto hay actualmente perlas en fin mucha

Voz 1995 17:54 claro entonces vuelve insistir pero eso Carmen ido siempre por delante

Voz 7 18:12 mira

Voz 4 18:17 bueno no lo más inmediato mañana me voy a Tenerife voy a hacer allí un concierto con verso a verso

Voz 0380 18:25 en Santa Cruz lo hago pasado mañana Ivo estoy muy ilusionado porque hacía muchísimo que yo no volvía a Tenerife bueno a mi hijo chico con eso te lo digo todo no fuimos toda la fui a cantar El amor brujo a una explanada maravillosa con la Orquesta Sinfónica de allí y me llevé a toda la familia no pasamos la semana allí me gasté todo el contrato el hacia una ilusión a mi hijo estaba bañándose allí IB que en la en la península estaba nevando me hace muchísima ilusión volver no con con Miguel Hernández

Voz 1995 18:58 pues caben Chaves que en esta casa así te quiere mucho en todo el mundo se te respeta así que gracias nada más por todo lo que representa todo lo que has hecho todo lo que vas a hacer todavía queda mucho por delante Carmen Linares un enorme placer si pueden acerquen se ha verso a verso o al que quiere que cualquiera de sus discos es fundamental para entendernos Carmen muchísimas gracias muchísimas gracias pasaste en

Voz 7 19:22 democracia