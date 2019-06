Manuela Carmena y David Broncano conversan en el Hoy por Hoy Madrid

Voz 1 00:00 bueno no sé si habrán escuchado un poco así de fondo los oyentes que sea escuchada así como dos besos que sonaban aquí en el estudio porque se ha sentado a alguien también aquí a nuestro lado al que vamos a saludar en primer lugar poniéndole un poco de música aquí

Voz 3 00:33 David Broncano hola qué tal muy buenos días

Voz 2 00:36 que cada uno puede tener que saludar a Manuela con con con besote como ya ya lo he notado que así como un poquito flojito para no haciendo ruido y que se escuchase aunque no lo parezca

Voz 0470 00:46 no lo parezca poner mi trayectoria los últimos años respeto mucho la radio sé que puede parecer que es un medio que odio para lo que el hecho a esta casa pero lo respeto entonces intentando tal como silencio y eso Manuela muy tranquilos como si bueno pues eso de de de de cumpleaños antiguo

Voz 2 01:00 bueno también han estado muy bien eh Anca fuera de cumpleaños me dice muy bien David pienso que que

Voz 0470 01:05 estaba por aquí he venido pero yo es que estoy muy paso muchas fotos por aquí luego ya arreglando posible

Voz 2 01:09 pues ya ya ya lo sé ya lo sé yo cuando he dicho de bueno ya sé yo porque están pero aquí claro hay hay que decir que que David hoy no tenías que grabar la vida moderna hoy no tenía que estar aquí no vamos a que te hemos traído de casa te hemos sacado de casa eso es

Voz 0470 01:20 normalmente en este estudio es ahora hasta ahora Ignatius prácticamente desnudo hasta que no se toman

Voz 1 01:25 aquí es divertida pero pero

Voz 0470 01:28 no sé con qué propósito siempre saludar a Manuela con mucho gusto

Voz 2 01:31 ya me habéis también eh hombre Joris que además bueno es que además habéis compartido mucho en en bueno yo creo que más que mucho selecto electos agradable ver cosas selectas como esto a ver estábamos

Voz 0470 01:46 porque llegaba tarde me ha parado la policía me ha puesto cuatro multas me han parado

Voz 4 01:53 yo iba con la bici tan tranquilo como siempre rápido bastante rápido y de pronto una moto se queda pequeña lamentable me han pegado a pitar yo como bien este sea hoy la alergia he pensado que era un amable operarios del Ayuntamiento de me quieren saludar pero no entiendo lo de las cuatro bueno

Voz 0470 02:09 pero tú has dicho que eres amigo de Carmena que tenéis un con con solo he dicho es haber dicho claro me he dicho pero le he dicho pero señor agente de usted que voy en vista de que aquí hay amistad entonces no es verdad que este es un tema Manuela que hacemos ahora con eso porque es que la multa yo quería pagar te latir pero ahora que os a esa multa queda con la paga o no sí sí sí

Voz 2 02:26 las multas hay que pagarlas no queda más remedio David pongas situaciones difíciles las multas hay que paga pero es que fue una tontería Manuela no sabes qué pasa explica no te puedes hacer un recurso ha explicado

Voz 0470 02:39 lo que pasa es que dijera lo que hizo que es que firme la aceptación de la multa allí porque el Señor en su ya me he claro aquí ya saludo a tu parte jurídica que haga o no si la verdad es que se tenía que haber no tener que no haberla afirmó haber hecho

Voz 2 02:51 no se conforme bueno pero bueno cientos euros bueno pues oye pero a veces creo que hay algo

Voz 1410 02:56 la posibilidad de que pueda es hacer un trabajo alterna

Voz 2 02:59 en serio si se mira lo que nos puede ya vendría bien podría hacer

Voz 0470 03:04 mira a mí eso me encanta eh yo siempre te escasearon bueno

Voz 2 03:07 pero que yo creo que es posible que todavía en ese tipo de

Voz 1410 03:09 pues no lo sé pero hay que ver la multa que sea pero hay que abrir camino nosotros ya lo abrimos esas posibilidades de que cuando había alguien que no respetaba la enorme de la limpieza le dábamos la posibilidad poníamos una multa seria porque ya sabemos que es muy importante nos ha costado mucho mantener el limpiar la ciudad ahí la verdad es que poníamos dábamos la posibilidad de hacer trabajos y queríamos que ese es uno de los proyectos que teníamos que realizara en todo tipo de multas no es decir que espero que espero que también sepa el el Ayuntamiento actual continuar ese camino tan positivo que abrimos nosotros

Voz 0470 03:43 no voy a decir a Almeida eh que yo tengo mucha fuerza física Manuela yo pueda pueda faltar que no lo sé puedo

Voz 2 03:49 construir parques para niños poner la moqueta es apagarlo se queden bueno bueno vamos a ver todo ofrece TI después vamos a ver qué es lo que podemos hacer me da mucha pena bueno coincidir vosotros de hecho fue

Voz 1 04:01 las navidades no en la en el encuentro con rapidez

Voz 2 04:04 la cuestión como dúo cómico sí sí estuvo bien esto

Voz 0470 04:08 sabían es que claro ahora a Manuela ahora ya no tenemos un impedimento legal digamos ahora ya no lo está haciendo

Voz 2 04:14 bueno oye pues lo vamos a estudiar no tendríamos esto no se considera así ahora te metes a sacó Mike conmigo no se considera puerta giratoria no no no la verdad es que eso no se considera a puerta giratoria seguro no se puerta cómica quizá puerta cómicas

Voz 0470 04:28 pero bueno a hacerlo por polideportivo de la Comunidad no podemos ver lo podemos ver

Voz 2 04:31 vamos a estudiarlo vale voy por si no hubiese escuchamos relata

Voz 0470 04:34 mucho flow cómico que estuvimos ahí en Navidades yo me quedé fascinado por

Voz 1410 04:38 sí yo yo pensé que si de verdad si se está bien o ya más es que el humor es muy bueno para poder eh porque hay veces que no puedes pensar porque oyes tantas tonterías de pronto zas el humor te abre la puerta no es que un chiste que un chiste

Voz 2 04:53 lo envía si va la diosa de la comedia para para solucionar situaciones complicadas además tú sabes que la comedia siempre valió cuando no se podían decir las cosas de otra manera pero no comedia permitía es decir porque la comedia siempre por la tangente estás muy poco ya lo Zorro me voy siempre se abre camino ya no sé si es que tiene una vía rápida pésima no sigues

Voz 1410 05:13 no sé si me parece

Voz 2 05:15 el domingo que la tira cómica de de de Peridis es decir hace tampoco muy bonita verla verla nada muy bonita estaba adiós El Oso de Madrid sí me abrazaba ese mucho es decía no vamos a hacer que desaparezca todo este maravilloso Madrid extrajo Manuela era muy bueno entonces no si es buscar la está muy bien yo digo a la otra parte de la de la tira porque no quiero ser hiriente muchísimo a una segunda parte que ya bueno así te has llevado por el AIS vosotros no vale vale vale pues nada ahí lo buscamos

Voz 1 05:50 David no sé si te queda alguna pregunta por por hacerle a a Manuela si te ha quedado algo así que que no directamente ya

Voz 0470 05:57 es una prima para evitarlo sobre todo primero que la multa se la llevó directamente en manos Almeida claro cómo ve pasado el tiempo de pago tengo que llevarle los trescientos euros enteros pero bueno bueno no te creas eh

Voz 1410 06:07 mira ver que hay hay muchas posibilidades de ser habilidades

Voz 0470 06:10 vale lo eso está lo de dúo cómico está pero nadie palabra para verano

Voz 2 06:15 yo creo que lo dejamos para otoño soñando porque yo ahora tú pero no te relajación delito de estar tranquila bueno yo estoy bien estoy tranquila en verano en todas las cuatro estaciones pero te digo para coger más tiempo saber vamos a dejarlo pero paso yo millones de pasos yo estoy sí tenga cuál te gusta cuando venga estupendo ir yo te paso pues no se las hojas de otoño me parece vale vale perfecto maravillosos porque no saberlo sufría ayer en otoño cuando se callan las hojas que estaba todo el mundo esperando a decir hay cuatro hojas delante de mi casa ya está siendo hay Dios mio las hojas de otoño por Dios os decía te pedía a la población que fuese es contra digamos el ciclo natural de la vida hombre muchísimo no sé si eso ha sido una una campaña que escuchó mucho basada

Voz 1410 06:55 las descalificaciones y mentiras pero yo cada vez que veía las hojas de otoño que se tenían que caer todas digo Dios mío que no estén mucho tiempo en la calle

Voz 2 07:02 damos recogerlas claras nivel gobernanta municipal luchar contra el propio trascurso del año me está diciendo no te puedes imaginar a mí me encantó un día que recibo en de una amiga que dice feliz otoño y me manda todo gran cosa llenos de hojas cayéndose Dios mío os digo no me mande no sabía si interpretarlo entonces como algo que le mandaba la amiga o como ya lo hizo como algo bonito pero pero

Voz 1410 07:26 yo se la enorme responsabilidad porque la verdad es que en esos dichosos contratos no había unos servicios verdad efectivos para recoger las hojas ya ya que hacer unos esfuerzos extraordinarios que se hicieron

Voz 0470 07:37 es como si al alcalde de San Francisco se quejan de los terremotos de jóvenes que es algo así algo así

Voz 1 07:44 se nos está yendo el tiempo y yo no quería terminar sin preguntarle si alguna llamada que he recibido mensaje que haya recibido en los últimos días le ha sorprendido de alguien que bueno pues que escribiera con cariño no digo tanto casinos quiere decir quién pero si ha habido alguna llamada o mensaje no sé si ya

Voz 0470 08:00 el propio Broncano no sé yo no no no no no quiero es que es que no tenía el teléfono pero ahora ya está loca

Voz 1410 08:07 Posadas no de muchísima gente muchísima gente de todos los sectores de todas las sensibilidades muy emocionante porque de todas partes de todos los digamos grupos políticos Si yo creo que eso es

Voz 5 08:19 lanzador en el sentido de pensar lo que me habéis oído decir tantas veces que la política no

Voz 1410 08:24 puede ser un teatro desgraciadamente lo ves