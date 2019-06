Voz 1 00:00 el final del siglo XV los mexicana eso aztecas había puesto su poderío mediante una alianza con señorío vecinos desde la actual central de Merino en Sudamérica los incas ya poseían el control territorial de una vasta extensión que incluía desde Colombia hacia el norte hasta Chile y Argentina en el sur sin la dinámica de sus respectivas historias hubiera avanzado sin interrupciones es más que probable que en algún momento ambas culturas podrían haberse encontrado de ser así el escenario de este encuentro hipotético se habría producido en el área centroamericana el destino o la casualidad nos ha privado de ese memorable momento

Voz 1 00:54 o simplemente habrían intentado destruir se sin contemplaciones la conquista de América es uno de los momentos álgidos de la Historia de España de la Historia más convulsa también del siglo XVI

Voz 0772 01:18 y mucha leyenda negra lo hemos comentado infinidad de veces en nuestro programa la verdad es que es quizá el el tema más manido no pero hay otras historias que que nos ayudan a conocer un poco los personajes que protagonizaron ese momento como decía ahora álgido sobre la mesa de Ser Historia de esta máquina del tiempo tenemos la última novela de José Ángel Mañas conquistadores de lo imposible publicado por Azalia José Ángel bienvenido a Ser Historia muy buenas es un placer compartir mesa con con este novelista es muy conocido por esa tetralogía no Historias del del del Kronen pero también en otras ocasiones habías trabajado ya la novela histórica

Voz 3 02:02 sí arranqué con una novela sobre Alejandro Magno secreto oráculo

Voz 4 02:07 y bueno pues ahí fue cuando un poco me

Voz 3 02:10 mí me entró el gusanillo esa primera fue una un reto reto que me puse a mí mismo decir bueno espera que estaba muy asociado muy encasillado pues en la en la novela realista contemporánea dice pues voy a ver si soy capaz de de irme a antes de Cristo incluso no este siglo en el que Macedonia va a conquistar imperio persa bueno pues me me me atrajo el el el tema pero es verdad que también me encontré unas dificultades que FON la fuente la geografía yo no lograba no no manejo viene Diego y tal y me dije si pulpo reincidir en esto será una historia mucho más cercana

Voz 4 02:45 sí efectivamente Igor I M recreen en español pues el año treinta y seis día a día vende ochenta aniversario

Voz 3 02:54 esa fue un poco mi segunda experiencia y la tercera pues es esta en la que me he metido pues a no verá lo que ocurrió el siglo

Voz 0772 03:00 ese valle hecho un proyecto de de casi tres años lo comentábamos a micrófono

Voz 1 03:05 no cerrado que su trabajo muy muy duro no por el

Voz 0772 03:09 la búsqueda de esas fuentes esas crónicas esos documentos que te ayudan a viajar en el tiempo pues cinco siglos atrás

Voz 3 03:18 muy muy ambicioso el proyecto de metido muchas cosas es un proyecto que era incluso más ambiciosos de que esa publicado porque había una una precuela Espinosa quedar entre de este de este libro de conquistador imposible donde yo arrancaba pues con los viajes Colombino entonces quería arrancar con con Colón terminar pues con la la controversia de Valladolid

Voz 5 03:37 en el Ricardo Artola la que dijo Ángel esto no es verdad

Voz 3 03:45 amar manidas se conocía mucho bueno venir llegaba el quinto centenario de la llegada de Cortés a a Méjico bueno pues parecía por coherencia temática hipo e por conveniencia pues hemos hemos arrancado con con cortes y se quedó un libro también más razonable un setecientas páginas el otro ya se iba a las novecientas era como como mucho pero bueno en mi cabeza siempre usar el la ambición era recrear todos estas todo ocurrió en esta primera mitad del siglo XVI que hay un montón de de anécdota y un montón de personajes no juntar los todos de alguna manera una única novela de nombres que los conocemos muy por separado pues Cortés Pizarro Vasco Núñez de Balboa escasas en cabeza de vaca Lope de Aguirre bueno pues metiendo los reyes que está arrancamos corre católicos pero luego pasamos a Carlos V a Felipe II imponerlo meterlo todo junto y luego evidentemente pues hay que hablar de Moctezuma de ir Atagualpa que está muy curiosa la la introducción

Voz 4 04:46 no es que te te te te

Voz 3 04:48 estimula la imaginación qué hubiese pasado si se encuentran el imperio azteca con Imperio inca pues yo creo que como Cartago y Roma

Voz 5 04:56 junto a todos y a cada uno de los dos habría tenido que sobrevivir

Voz 0772 05:01 lo acabas de comentar es un es una época fascinante de de nuestra historia con con muchos elementos negativos la violencia pues propia de aquello de aquellos siglos

Voz 3 05:11 pero muy agradable para para digo velar para no veranos evidentemente es una época muy convulsa donde ocurren muchas cosas muy desagradables pero claro como novelista pues es que no no puede haber mayor aventura no que que que que recreados el momento en el que llega el momento icónico para mí es el ocho de noviembre de mil quinientos diecinueve cuando llega Cortés con sus hombres con todos los los amerindios que están apoyando entran esta maravillosa ciudad que estén hostil que están mitad un lago hay tres calzadas que llegan hasta ellos tienen la sensación de en una novela de caballería no de ir andando por encima de de del agua porque eran calzar muy muy chiítas que habían ocho ocho caballos no ir al final a este recorrido pues son unas islas que hay pues al fondo hay que imaginarse pues las las la pirámide ese aztecas con los los braseros en alto si humeante bajo una fisionomía pues muy blanca la la imagino yo no y al fondo

Voz 4 06:14 el Valle de México sale Moctezuma no oí abrazan

Voz 3 06:19 ahí Cortés que es es supuesto representantes este Rey del otro lado del desmarque no les revele la autoridad ese momento y Moctezuma que sí que es es representante de ese imperio Imperio Mexicana bueno es un momento ah pues que se te pone los pelos de punta no de una clara un una cuarta parte de la de la Tierra que ha permanecido ajena a lo que ocurre en el resto del mundo Ícaro que ha habido una unas situaciones importantes que no mencionado antes y que yo creo que si llegan a seguir por su cuenta pues había llegado posiblemente el mito como estadio que los que lo que los demás bueno ese ese ese choque va a ser un choque convulso auténtico ocho

Voz 4 06:58 que de civilizaciones

Voz 3 07:01 sucede lo que sucede con muchas pero bueno es absolutamente fascinante no hay y luego da la circunstancia de que no sé si España Castillas encuentra en mitad

Voz 4 07:12 de este de este de estos eventos no oí

Voz 3 07:15 el principal protagonista entonces eso es bueno para nosotros como como hemos visto ha publicado todos los las crónicas estar en en castellano que es lo que me lo que me frenaba o la la frustración que yo tenía con Alejandro Magno pues aquí no aquí puedes ir puedes ver las cartas de Federación de Hernán Cortés la historia de Indias de Bartolomé de las Casas los comentarios reales de de Inca Garcilaso entonces todos esos documentos sobre todos los primeros cronistas la la mejor de siempre digo es la la verdadera historia de la de la conquista de Nueva España de Bernard Díaz del Castillo que es la el mejor texto la mejor crónica de lo que sucedió en aquellos años Noel era un capitán de de Cortes

Voz 0772 07:56 fíjate yo siempre que escucho el nombre lo tengo aquí anotado porque te iba a preguntar precisamente por esa documentación especialmente Bernal Díaz del Castillo yo estudié en la Universidad de Valladolid logró con mucho cariño en el primer año estábamos mis compañeros y yo en el aula que Bernal Díaz

Voz 3 08:13 así es ahora nombres de personajes

Voz 0772 08:15 de ahí estábamos en la en la Universidad de Valladolid estudiando estudiando Historia José Ángel

Voz 3 08:21 lo presente la controversia claros real parte Sepúlveda pero

Voz 0772 08:28 ahí estaba José Ángel Mañas autor de este conquistadores de lo de lo imposible publicado por Arzalluz hay un momento que quizás es por lo que Ricardo Artola te hizo retirar esa parte más Colombina en donde la llegada a América de los castellanos de los españoles deja de ser un descubrimiento Se convierte en conquista

Voz 3 08:50 la mente de hecho pasa os así os acordáis hombre los que son mayores de edad que fue el año noventa y dos noventa de ellos y conmemora el descubrimiento de América ese momento de Deraa universal Sevilla pues la sensación del tiempo que ha pasado desde entonces al momento en el que estamos pues lo que había pasado desde que los los castellanos habían llegado a las islas en ese primer contacto que ese fue el contacto más más violenta mundo de las poblaciones autóctonas no quedó nada hasta que Cortés llega a Méjico al continente que es lo que cambia todo porque estás en momento no dejaban de ese hombre islas las Antillas Mayores islas grandes estamos hablando de de Haití de Cuba pero es las a fin de cuentas y esto es un continente y es lo que hace que claro la la la la la conquista absolutamente asombrosa inesperada y sorprendente sorpresiva de Cortés que no debió de darse pues cambia cambiara la historia de la Hispanidad por supuesto pero de la de la humanidad no entonces yo siempre digo antes hemos ahora un poquito de Romay Cartago un paralelismo con la historia de de Roma que a uno le puede parecer más simpático Cicerón que Julio César a mí personalmente me parece más simpático fíjate que terminó con aquella de Madrid le cortaron la cabeza y las manos y lo pusieron en el Senado que lo que solía doce en aquella época pero claro no se puede ningunear la importancia de de Julio César Noia aquí pasa un poco lo mismo que a lo mejor nos puede ser más simpático pues bueno la casas algún nuestros pues Cabeza de Vaca que a fin de cuentas un explorador o bueno Vasco Núñez de Balboa que claro cómo murió pronto y como por la manera en que lidió con las comunidades autóctonas Icomos introdujo pues en en en América pues evidentemente es un personaje más pero claro la importancia de Cortese es absolutamente incuestionable no yo siempre yo que no sé si por delante o por detrás de Cervantes pero desde luego es el el español que más influencia ha tenido en la en la historia el uno evidentemente en la Tura y el otro pues sencillamente porque aquello le abrió las puertas a a la Corona Castellana al al al al continente americano a causa de eso soy yo y hay quinientos millones buena medida de de personas que hablan español en el mundo no entonces ya independiente otras connotaciones que le que le pongamos claro la importancia de este personaje es sin cuestionar

Voz 0772 11:11 personajes como dices tú como novelista lo lo habrás visto nuevo a primeras manejando la la documentación

Voz 3 11:19 no hay que meter un poco en la piel de tus de todos esos protagonistas que es mencionado

Voz 0772 11:24 en el sentido de dejan un país es bueno el reino de Castilla España lo que hoy entendemos como como España se adentran en una aventura que no saben lo que es lo que sepan esperar según han escuchado pues casi fábulas mitos de la factura de la selva de todos los espacios que se pueden encontrar allí buscando la riqueza pero también buscando un futuro buscando algo con lo que poder sobrevivir todo eso son mimbres perfectos para crear una historia apasionante

Voz 3 11:53 totalmente no y luego ahí momento claro cuando llegan a a Méjico obstante llama mano a España porque salen de ese geografía que dice de la jungla ya es una geografía por más parece ya son meseta les parece más y además castellano estéis es siente mucho mucho más cómodo de hecho tuvieron que adaptar su armadura a sus hubo su armamento a el tema y no era llegan a Judas pues no estaban no llevan con la la equipación adecuada ir pues se encuentra en una cantidad de dejó grafías de de de de escenarios absolutamente nuevos novedosos a la mitad el lago luego cuando van a llegar a a a Cuzco cuando llega la calzada aquella que es de las cosas que yo llamado al tiene un nombre en quechua que tampoco manejo y es que hay claro les hace pensar en las calzadas romanas no les impresiona mucho cuando llega la la piedra hay mucha más piedra en el Imperio inca que era imperio azteca no entonces claro se va aquellos haciendo cada vez más mayor serán cuenta sí que tiene una noción del espacio de que han dividido en dos grandioso es este este este continente olvidado ya más Magallanes ha llegado al extremo sur entonces entre eso ellos ya están en el en Centroamérica ya de alguna manera aunque no saben lo que entremedias ya se pueden hacer una idea de de de de espacio que eh que tienen y luego bueno pues como siempre siempre ahí es rumores hay osea cuando llega a Pizarro sabe se hace desde hace bastante más allá

Voz 4 13:24 ya ya ya

Voz 3 13:27 Nuño Vázquez de Balboa ya se ha encontrado con con jefes de tribu que la han dicho que más abajo hacia el sur hay un imperio con barcos tan grandes como el suyo con con muchos edificios de piedra eso lo sabe no hay de alguna manera Pizarro cuando es decir que detiene a

Voz 4 13:42 ah

Voz 3 13:43 a a va a Vázquez Balboa le roba les roba sumó su proyecto no pero ya hay ya saben no haya manteniendo van llegando informaciones no y luego por supuesto cuando ya

Voz 4 13:59 Cortés se hace con el Imperio

Voz 3 14:02 me explica eso exalta la excita mucho a gente y todos quieren demostrarle no el único que va a ser capaz de base Pizarro era conseguir luego alguno pues se va a perder el norte sobre todo hay muchos fábulas El las

Voz 4 14:15 de ciudades de oro y alguno muere

Voz 3 14:19 veinte por ejemplo de Soto no es un personaje muy entrañar el porque es alguien que que habiendo llegado habiendo participado en la en la conquista del Perú está en el reparto Cajamarca realmente tiene dinero más que suficiente para retirarse si quiere no vuelve a a llegar a una nueva expedición al al norte y este va acabar pues va a morir en Misisipi tanto eso sí a mí sí me me me fascinaba esta gente decías o Cabeza de Vaca que esa tirado ocho años andando por el norte sí comenzó este hombre dicen que si puede estar ocho así profesora buscando y no sabes que es increíble andando dándole iba llevando tribus se convirtió una especie de chamán yo creo que eso eso es la eso es la clave superviviencia porque iban pasando unos de de de comunidad en comunidad llevan acompañando porque sino no no llega ir recorre ocho mil kilómetros o más ya no sé cuantos cuántos son porque cruza de costa consta acaban en Nuevo Méjico luego cuando vuelve dice bueno pues ya se ha quedado tranquilo dice no coge un barco os al plata es una cosa absolutamente extraordinarios hacen miles de kilómetros con una cosa a mí eso es lo que me me sorprende el a la capacidad física que debía detener para para aguantar y luego bueno o la el atractivo que tenía este nuevo mundo para estos vuelven y vuelven no él a mí no me lo comparan mucho una película que poco sobre en la verdad sin vas malas inversiones americanas de Irak o Afganistán y muy ya había era el día uno que es activa bombas es el momento parece que puede tener ya suficiente vuelve y vuelve no yo creo que lo lo compara un poquito el el la la la sensación de que vives al cien por cien y que mí cuando llegas llegaban pues aburría claro a él de ahí el poco la la justificación de este título conquistadores de lo imposible en ese aspecto imposible que es casi como una especie de de meta inalcanzable no que es absurda es que a lo que Marta una sensación de lo que de local es un logro y no puede contarlo positiva o negativamente pero que en en menos de sesenta años una gente muy desorganizada lo que estoy cualquier otra conquista ha estado empezando antes hemos mencionado Alejandro mando pues va con cincuenta mil casi todos los láseres con lo cual había tenía un camino tenía una meta sabía dónde llegaba evidentemente estoy pensando los las legiones romanas con es es eso era más previsible pero en todo caso cualquiera estos grandes conquistas hay un plan aquí es que van gente que van poquito poquito descubriendo el el el territorio que partido a partido plácido partido que van en cajas de nueces y es absolutamente extraordinario que en menos de sesenta años pues que descubre en exploran conquistan coloniza administrativa mente un territorio ingente no y de una manera muy a trancas y barrancas no es una conquista con un Estado si el que lucir la corona pues les daba un papelito ustedes dueño de tal territorios y lo conquista a partir de entonces pero va improvisando y el resultado es de una eficacia absoluta no ha es francamente es muy es mi asombrosa es una historia que que todavía yo todavía estoy cuanto uno más entre y más lo ve de cerca menos menos me la creo falló la sensación que tengo es de

Voz 4 17:45 de de mujeres vida hecho absolutamente