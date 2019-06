Voces de la historia en Granada

Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:04 eh

Voz 3 00:09 tu

Voz 1 00:13 tú

Voz 0772 00:19 a comienzos de nacer a poco de nacer este programa SER Historia hace ya casi diez años

Voz 4 00:26 teníamos una sección en la que

Voz 0772 00:29 algunos protagonistas de la historia sobre todo de del siglo XX por una razón obvia que voy a comentar ahora eh hablaban mostraban el sonido de su voz no servía de excusa para contar una pequeña reseña biográfica del mismo esa sección sembraba voces de la historia con el mismo título pero nada que ver porque el trabajo que del que vamos a hablar en los próximos minutos es increíblemente mucho más espectacular y maravilloso por el trabajo artístico y literario que hay detrás de de él como digo con ese mismo título voces de la historia nos vamos a acercar a un mundo juvenil para conocer la historia de de Granada de los protagonistas que dan deambulando por su historia en los últimos siglos Ana Morilla bienvenida a Ser Historia

Voz 5 01:18 hay muchas gracias

Voz 0772 01:20 Ana amarillas la coautora junto con Carolina Molina de este libro voces de la historia publicado por Ediciones

Voz 4 01:26 es Miguel Sánchez

Voz 0772 01:29 es un libro que está ilustrado por eh Sabina Morante ahora la vamos a escuchar en algunos cortes que hemos preparado de ella pero quería comenzar la charla contigo Ana un porque en la ciudad de de Granada que es la ciudad precisamente desde dos esta desde dónde nos estás hablando es quizá un punto de unión no que en el que coincidieron eso los grandes protagonistas que vosotras presenta es al público juvenil en en este libro

Voz 5 01:55 así es exacto Granada es una ciudad que ha sido bueno es el hilo conductor de este libro porque todos los personajes bien nacieron en Granada o vivieron en Granada pasaron parte de su vida en Granada

Voz 0772 02:10 vamos a escuchar a a Sabina en ese primer corte que tenemos preparado de ella que nos habla un poco de cómo ha sido ese proceso creativo a partir de la de las ideas que vosotras Le ABS propuesto para generar esos personajes tan carismático si tan apasionantes que aparecen en el libro

Voz 6 02:27 pues la verdad que el proceso es prácticamente el mismo que para trabajar para adulto yo en mi caso particular recibo el techo y bueno ya voy imaginando me cosa después a partir de ahí me quería un mapa de imágenes de referencias pues vestuario del escenario en este caso como son personajes muy conocidos son histórico tienes que tener muy claro un poco de los que te mueras El hay poca ya infantes también a los personajes mimo como base para crea para la del dibujo como son para un público como quiera que en este caso hemos querido hacer algo que que sea come más genérico que lo paran les desde niños a mayores no pero sí es verdad que he hecho unas personas que un poco más Jartum el ojo más grande a cuarto

Voz 7 03:20 ICO los creadores más Vigo aunque yo siempre tiene un pelín Pecos

Voz 6 03:26 poco junto a la hora de pintar pero intenta hacerlo digo más saturada

Voz 0772 03:33 y desde luego que lo ha conseguido porque las imágenes de esos protagonistas ahora hablaremos de alguno de ellos no como Juana la Loca Manuel de Falla eh Mariana Pineda o sobre todo mi preferido que aparece en la portada la recreación que hecho Sabina Morante de Federico García Lorca a mí me parece maravillosa es una figura tan tan carismática que ha sabido plasmar en un dibujo aparentemente infantil la la idea que estoy seguro que que vosotras como como autoras

Voz 4 04:05 eh Le habéis transmitido

Voz 0772 04:07 Ana Morilla coautora de este libro voces de la historia publicado por Ediciones Se Miguel Sánchez son personajes como decía ahora que tienen ese escenario común que es la ciudad de de de Granada pero que cada uno de ellos no desempeñó un papel destacado no que los han convertido en protagonistas de de la de la historia no por ejemplo antes lo mencionaba no Juana La Loca Juana la Loca que quizá está vinculada también por por esa corte itinerante a otros lugares de de de Castilla pero que en esta ocasión también tuvo su presencia y su papel en Granada

Voz 5 04:40 claro sí Juana pues ya concretamente pues pasó parte de su infancia acompañaba sus padres durante la guerra hay bueno estuvo estuvo alojada junto con su familia las damas de la corte estuvieron alojadas en la Alhambra yo creo que tanto para ella como para su hermana Granada ahí la Alhambra fue siempre un recuerdo de felicidad que bueno no se puede decir que tuvieran vida muy felices los hijos e hijas de los Reyes Católicos

Voz 0772 05:09 además hablando de de Granada de esa Alhambra como lo decías ahora mismo Ana la figura de de la presencia de la presidencia de la cultura musulmana tiene mucho empaquen hoy es uno de los aspectos que da personalidad propia identidad propia a la a la ciudad de Granada ya al al Reino que fue en su momento no idea un poco la figura de Boabdil que es otro de los grandes protagonistas de este libro sí

Voz 5 05:34 que bueno era la verdad que era muy difícil decidir podemos decidir sólo ocho personajes fue dificilísimo pero en el caso del mundo pues el nazarí era había muchísimos personajes bueno poeta etc podrían haber políticos y poetas no que podían haber figurado también además de otros reyes pero bueno lo centramos en Boabdil porque quizá lo que queríamos cuando buscábamos estos personajes era una idea de universalidad que todos tenían esa conexión con Granada pero todos todos ello hubieran universales sabían proyectado hacia el exterior en el caso de Boabdil pues bien pronto no se convierte pues en una leyenda romántica no durante el Romanticismo en un personaje ideal no bueno Juana la Loca también etcétera

Voz 0772 06:25 dentro de los que tengo que ha notado que mencionado Mariana Pineda esa mujer liberal

Voz 5 06:30 sí o sí

Voz 0772 06:31 política política que bueno pues quemando bueno fue ejecutada no me poca de de Fernando VII con una historia tan bien que que nos hace Brno algo que se está demandando no y denunciando mucho ahora ese feminismo quizás más sano no de la del papel de la mujer en en este caso en la en la historia

Voz 5 06:50 claro en el caso de las políticas pues parece que que le ha sido negado un poco hice han visto envuelta fue ya lo he comentado antes la leyenda romántica en el caso de Mariana pues bueno ella evidentemente fue una mujer política era negra no liberada digamos por por el Partido Liberal no para ejercer su función de política correo emisario de bueno de los exiliados liberales etcétera Si la verdad es que creo que sí que va siendo hora de de reconocerlo no

Voz 0772 07:21 como sucede también con con personajes luego hablaremos al final de Federico García Lorca ahondaremos un poquito más en en su figura pero Ángel Gabinet no ese para muchos en uno de los autores que que pudo haber fundado no esa ese género del del del noventa y ocho para otros no pero que es un personaje en cualquier caso muy importante en esa literatura de finales del siglo XIX

Voz 5 07:45 sí claro bueno el el canon literario es muy bueno no siempre se aclara mucho nuevo para uno es simplemente pues un y un comienzo común que hace una introducción al noventa y ocho para otros es plenamente noventa y ochenta la verdad que lo que es es bueno pues en un desdichado no un suicida también tiene una aureola romántica en general todos estos personajes del libro nos dimos cuenta a posteriori que todos tenía un signo trágico no porque su vida había sido trágica bueno no sabemos si tiene que ver con Granada que es una ciudad muy melancólica de también muy romántica quizá eso también haya sido una influencia

Voz 0772 08:27 en bueno o la ciudad de Granada no todos los personajes de los que habla en este voces de la historia en nacieron allí sino que pasaron no hay formaron parte de su vida o bien porque estuvieron trabajando bien porque vivieron en algún momento concreto por circunstancias muy variadas en la ciudad de Granada es el caso por ejemplo de de de Manuel de Falla o uno de los grandes músicos de de del siglo XX que también dejó su huella honda en la ciudad de Granada

Voz 5 08:59 sí claro él está vinculado bueno pues junto con Lorca y otros personajes de del veintisiete a ese gran momento no que es el concurso de cante flamenco del año veintidós que bueno se considera que inaugura o que abre el movimiento de la Generación del veintisiete

Voz 0772 09:18 si te parece vamos a escuchar el segundo corte que tenemos preparado de la ilustradora de este maravilloso libros Sabina Morante quiénes hablo un poco de cómo ha sido ese trabajo no porque muchas ocasiones quizás en estamos o tendemos no a a a a no saber valorar o no entender que ha alguien pueda dibujar con algo más allá que el lápiz y el papel que ha sido lo tradicional pero los nuevos métodos de trabajo el trabajo digital permite creaciones singulares muy artísticas porque hay que saber manejarlo al igual que hay que saber manejar el bolígrafo lapicero el pincel también hay que saber manejar estas herramientas digitales

Voz 6 09:57 yo es el noventa por ciento de lo que hago lo hago en digital entonces boceto muchas veces sobre todo cuando estoy fuera avería pese a la API ideas pueda utilizar técnicas digitales que miente pues el veinte Photoshop y Procris Leite actualmente Procris que puede ser que el paz en que permite eso es moverte pero técnica sigan

Voz 0772 10:32 técnicas digitales que como escuchábamos a la voz de Sabina Morante la ilustradora de este libro voces de la historia pues nos ayudan a acercarnos a esos protagonistas yo decía al principio que era un libro juvenil pero es un libro también dedicado al al al gran público desde el infantil hasta los hasta los más mayores yo disfrutado muchísimo de de los textos y de las de las ilustraciones y sobre todo como decía al principio un personaje para mí carismático es Federico García Lorca no con esa mirada que la dado eh Sabina con esos ojos enormes que es una característica que que recorre todos los personajes de este libro pero que en el caso de Federico yo creo que clava un poco la la mentalidad y la idea que hemos heredado un poco de de este personaje en Ana Morilla autora de este libro Federico García Lorca quizá uno de los personajes más importantes no de los que habláis en el en el libro

Voz 5 11:26 sí sin duda quizá de lo que más huella ha dejado en Granada el lo granadinos y bueno pues símbolo símbolo universal de de Granada de del hombre que fallece pues en pleno éxito no por algo tan injusto como una guerra

Voz 0772 11:44 cómo ha sido el tratamiento de las biografías de los personajes

Voz 9 11:48 a la hora de porque lo lo dices ahora no algunos de ellos han tenido un final un tanto oscuro un tanto

Voz 0772 11:56 pues hay que saber tratar no ese tipo de de temas con el público más más joven como ha sido el el trato de de estos personajes

Voz 5 12:03 claro la verdad que no era fácil porque hablamos de bueno pues de ejecuciones no garrote vil fusilamiento hablamos de suicidio en fin de encierro no de por vida en el caso De Juana etcétera y la verdad es que no no era fácil pero tampoco queríamos a ganarnos como no se van más calientes no suele decirse esconder la realidad no lo jóvenes también tienen que conocer la realidad y pensamos que como era un libro también para las familias donde padres y abuelos iban a contar la historia pues ellos ya también sabría pues como como comentar y cómo seguir hablando no de de estos temas no quisimos esconder nada aunque también es cierto que bueno tampoco

Voz 0772 12:48 sí

Voz 5 12:50 tampoco hemos sido bueno digo excesivamente duras no hemos hemos referido El hecho y lo hemos contado cómo está pero tampoco nos hemos recreado o no en esos elementos morbosos

Voz 0772 13:01 desde luego como decías ahora Ana Morilla o coautora junto con Carolina Molina de este libro voces de la historia es perfecto punto de encuentro para reunirse todos alrededor del del libro y conocer un poco más la historia de estos personajes lo recomendamos desde aquí un libro publicado por Ediciones eh Miguel Sánchez con la ilustración de Sabina Morante Ana Morilla coautora muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia