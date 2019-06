Historia de internet

Voz 0772 00:00 muchos no lo recordarán pero vamos a hacer un poco de ejercicio de memoria vamos a escuchar este sonido ya ver que nos retrotrae a dónde

Voz 1 00:20 hace un año

Voz 0772 00:26 así sonaba un módem hace prácticamente veinte años podríamos decirlo así era el método cotidiano que había para engancharse a Internet yo recuerdo que los amigos porque yo no tenía internet en casa había solamente una línea de teléfono había que conectar Elmo el Mo Dem con ese con ese ruido tan tan carismático en el momento que entra una llamada la conexión se iba al garete era otro mundo no ahora lo vemos como algo muy

Voz 2 00:56 muy muy muy cotidiano pero la verdad

Voz 0772 00:59 es que hace no tanto tiempo hace unos veinte años ese mundo de internet de pues estaban haciendo no por lo menos en el ambiente más cercano a donde nos movemos en la en la actualidad David del Val bienvenido a Ser Historia muchas gracias David del Val ex CEO de Telefónica ahí esté el ex ingeniero hay uno de los creadores de muchos aspectos de Internet muy cerca de nosotros y quizá no lo sabemos valorar en ahora hablaremos un poco de esos detalles pero David como una Internet el otro día en la cena de en casa de un amigo que dónde te conocí bueno buen amigo también de este drama de Jorge Blass el el mago estuvimos hablando y recuerdo que cuando nació internet hace varias décadas ni siquiera vosotros los ingenieros entendáis muy bien o era muy difícil de de hacer explicar no que era ese concepto de Internet que está todo en el aire pero al mismo tiempo es accesible como nacía Internet con ese como éxito Estremera Internet te nació casi hace cincuenta años

Voz 1534 02:02 en octubre va a ser el año sesenta nuevas hizo la primera transmisión entre la Universidad de Stanford a la Universidad de California en Los Angeles y esto fue con una red del ejército americano no la que se llamaba Arpa Net durante veinte años prácticamente no pasó nada en Internet porque la única aplicación que había era el correo electrónico que estaba bien se inventó en el año setenta y uno de hecho un correo electrónico setenta setenta y uno si el primero que se mando en España fue en el año ochenta y cinco pero siempre aquí te que no hemos ido tan retrasados en este caso eh pero pero sí Mendoza setenta y uno pecho el el señor que decidió esto de la arroba del correo electrónico luego fue profesor mío en en allí en la Universidad de Stanford y era suní llamada la fama no yo he inventado la arroba no decía que Gracia bueno total que durante veinte años prácticamente lo único que se hacían en internet la intercambiar ficheros intercambiar correos electrónicos fundamentalmente entre centros de investigación en Estados Unidos y luego ya en Europa y en el resto del mundo no entrado en esos primeros pasos de Internet

Voz 0772 03:11 y hablando un poco desde la ignorancia esos códigos binarios daban la facilidad para acceder a a envíos muy sencillos de entre comillas no pues de textos alguna imagen pero imagen muy pizza helada no podríamos decir así Bono

Voz 1534 03:29 imágenes muy poquito y formadas con carácter es textual esa no imágenes hasta mucho después no no se transmisible perdona David yo recuerdo

Voz 0772 03:39 pues esto sería comienzos de los años ochenta o a mediados de los años ochenta en la oficina donde trabajaba mi madre en en Valladolid hacían a veces entre ellos y bromas con algunas impresoras que tenían de fotografías de algunos de ellos claro que lo ve desde lejos y montaba el Colás ese mosaico pero claro te acercaba si eran todo pues códigos de de letras de es buena listos has digital no era bastante curioso

Voz 1534 04:03 así fue durante muchos años porque fíjate en el en el año noventa y cuatro lo que hoy tarda un segundo en llegar a tu casa por la fibra óptica cualquier fichero que tengo una foto o un vídeo que tarda un segundo en llegar entonces tardaba once horas en llegar sexto que hemos salido del Mo Dem era bastante lento entonces claro el tras la transmisión de imágenes era difícil no entonces después del correo electrónico se inventó también el chat lo que hoy llamamos Whatsapp digamos no aquello era una maravilla claro porque era un correo electrónico como mucho más rápido eso ya fue en los ochenta después se inventó los en los boletines de noticias no los lugares donde la gente intercambiaba como foro coches algo de este estilo no

Voz 0772 04:47 así llegamos prácticamente hasta el año noventa que Durán

Voz 1534 04:49 de veinte años era una cosa muy universitaria

Voz 0772 04:52 con estas tres aplicaciones básicamente no y además en en un principio lo decías un poco antes era casi más una herramienta militar que otra cosa podríamos decirlo así

Voz 1534 05:01 bueno eso fue sobre todo al principio la red Arpa Net que fue la primera era era del ejercito financiada digamos por el Centro de Estudios Avanzados del ejército americano pero ya muy pronto a las digamos los los centros de fomento de la investigación como la National Science Foundation en en Estados Unidos o aquí en España pues el equivalente fueron los que empezaron a a tener más protagonismo en Internet

Voz 0772 05:32 el otro día la cena comparte este con nosotros una anécdota que quiero que la la compartes con nuestros oyentes de que tú conociste a los fundadores de de Yahoo eran compañeros

Voz 1534 05:42 si la universidad cuéntanos si yo yo yo estuve estudiando en la Universidad Stanford que en el año noventa y cuatro allí hacer un máster en en informática no en compañero Science cuando yo llegué estaban allí los fundadores de Yahoo que eran estudiantes igual que ellos no eran diferentes de nadie y uno de ellos David Filo sede de para sacarse unas parrillas digamos pues se acaba rehenes la máquina la escoba colas era lo que él hacía no se saca un dinerito porque cada encargado de detraer las colas y rellenar las no un año después de eso de que yo lo vi físicamente haciendo eso había donado un millón de dólares a Stamford para la cátedra Yahoo todos los años desde entonces donan un millón de dólares no era un poco el ambiente que había en esa época no

Voz 0772 06:28 que un ambiente absolutamente innovador porque en un terreno corríjame si me equivoco en el que nadie había hecho nada o no se había hecho grandes avances en el momento que alguien aportaba algo curioso algo singular en Lejos de la frivolidad de hacerse de oro pues aportaba mucho a la a la evolución del sistema no

Voz 1534 06:47 claro tú fíjate que estábamos con esta internet donde no había más que correo electrónico de poco más en el año noventa y dos apareció el el pretexto el primer navegador web esto de que ves un enlace en Internet les ricas otra página eso que ahora parece lo más normal del mundo pues no existía hasta que el año noventa y dos Tim Berners Lee de aquí de Suiza lo lo puso lo hizo público el Software no entonces claro al primero que lo vio se le ocurrió decir bueno pero esto no tiene fotografía por cierto esto no funciona en Windows que es el sistema operativo que tiene prácticamente todo el mundo no entonces ese que lo vio que fue Marc Andrés en en el año noventa y tres hizo el primer navegador ya de verdad con fotografías y que funcionaba en Windows entonces fue aquella una explosión en prácticamente año y medio se multiplicó por mil veces el número de servidores de Internet que había hecho hasta entonces Internet había sido algo como muy académico Italia que de repente se popularizó de una manera salvaje no así en ese momento todavía miraba al navegador decías bueno esto tiene fotos pero no tiene vídeo por ejemplo no tiene ninguna seguridad si quiere hacer comercio electrónico se quiero comprarme unos pantalones como lo hago porque todo iba sin concretar ni nada y tampoco tenía publicidad con lo cual los el negocio no funcionaba sea o bien no entonces pues los siguientes que llegamos no en ese caso pues decimos vamos a inventar el streaming no porque nadie lo ha hecho no es tanto aquí pues alguien lo tendrá que hacer pues lo hacemos nosotros no Igualmente se inventó todo lo que es la la encriptación que luego permitió el nacimiento de Amazon

Voz 0772 08:29 sí luego ya más adelante el sistema de publicidad que ahora ostenta mucho de Internet porque además esos primeros buscadores me lo decías el otro día eran prácticamente un un documento de Word con un listado de de de contenidos o no era como ahora que entras en Google puede sacar era pinchando aplicando en los contenidos que aparecen no era era un listado como una guía de teléfonos tú puedes mirar ahí donde

Voz 1534 08:55 exacto de las cosas el primer buscador que se llama Archie eximente en el año noventa y era puramente textual solos a la sólo se veía en texto llega buscabas por categorías sean no podías escribir lo que fuere luego te apetecía sin me decía saber me interesan los animales pues iba a animales me interesan los animales perros así en ese plan entonces era bastante lenta la cosa ahí por eso luego llegó a alguien inventó el buscador porque no existía el buscador sólo ocurrió primero a una serie de compañías polar determinante sin duda fue Google en el año noventa y ocho es también eran alumnos de Stanford estaban dos despachos por debajo del mío eran más jóvenes que yo entonces pues serán bueno pues los jóvenes estos que

Voz 3 09:36 pero bueno tú

Voz 0772 09:37 mismo te quedaste corto porque lo que me sorprendió a mí que es algo que lo tenemos absolutamente asimilado normalizado podríamos decirlo así David del Val un ingeniero español inventó el streaming

Voz 1534 09:49 bueno por supuesto no fui ya solos sino que fue con con más gente no estábamos en la universidad está precisamente pensando esto es que no hay vídeo en internet pues vamos a hacerlo nos apoyamos en algunas herramientas que había de vídeo en tiempo real casi medio videoconferencia funcionaba medieval pero bueno algo era el en aquel entonces en la biblioteca universal Stanford te podía escoger una cinta VHS para verte las clases de los profesores y no había podido ir sino que había apetecido y no entonces Se nos ocurrió de una manera muy normal decir porque no lo hacemos desde la web no entonces el el uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco transmitimos por primera vez en la historia una clase por Internet para todos los alumnos estaban para todo internet realmente no iba a partir de ahí pues en agosto vino un inversor a decirnos quiero ser el director general de la empresa decimos que empresas y no tenemos ninguna empresa nos dijo la que vamos a fundar conjuntamente no dijimos bueno pues espérate un momento el sistema no está todavía muy bien tal vuelve en septiembre estuvimos todo el verano trabajando como negros y en septiembre volvió le dijimos vamos a montar la empresa pero tú no vas

Voz 3 10:59 la será el director general es les ha salido demasiado bien no exactamente

Voz 1534 11:04 sí eso hicimos no ir a la montamos en el año noventa y seis y despedimos a la primera directora general que contratamos la contratamos entonces yo tenía veinticinco veintiséis años ha es que yo no sabía lo que era un director general si me voy has preguntado vio no sabía lo que tenía que hacer no pero desde luego de streaming se que sabe un poco y en ese momento pues bueno la contratamos la despedimos luego esta mujer ha acabado en el consejo de administración de Google por cierto sea que tengo el honor de haber despedido a la persona que ha estado en el cosas administración de Google y nada al al cabo de año y medio en los compró Microsoft la empresa entonces pasamos a formar parte de Windows Media

Voz 0772 11:48 porque también la primera vez que que se hacía un trasvase de imagen en movimiento imagino que era desde Estados Unidos Europa era vuestra era tu sobrina no cuénteme esa historia

Voz 1534 12:01 claro como yo estaba haciendo el estreno en ese momento pues mi sobrina ajustaron nació en Estados Unidos porque mi hermano estaba viviendo allí también fuimos a verla al hospital y claro la grave en vídeo y esa noche lo codifica hay para que mis padres lo vieran a su nieta pues hizo la primera transmisión de vídeo de grabado de una sobrina claro escuchamos de fondo del verano del año mil novecientos noventa y tres el grupo age

Voz 0772 12:42 en hizo una retransmisión en directo a través de internet utilizando el método M von que yo lo tengo aquí anotado y no no sé cuál es

Voz 1534 12:51 eso que es el el me ponen una red que ponía sólo una copia en la red se se propagaba y se duplicaba a millones de sitios es lo que se llama multicascos es un término técnico de demandar una copia cada persona se mandaba una copia muchas algo que luego no ha triunfado parece muy obvio pero lo lo una triunfa no hay que olvidar que que en los años noventa pues bueno se mentalmente a estas tecnologías básicas de Internet pero lo que no sabía era todavía cómo hacer negocio eso es lo que se ha conseguido hacer la primera década del año dos mil donde se inventaron los modelos de negocio que luego han funcionado no por ejemplo el el de Amazon no que es el comercio electrónico me compré unas botas y pago el de Netflix que es una suscripción de pago todos los meses for night que es al principio no te pago pero luego te voy comprando cosas el último modelo es el de Facebook o Google que es puro anunció a todo no que esto gratis para el usuario puesto pura anunció es son los noventa no lo sabíamos no estaba inventado entonces cuando llegaron al preso un cataclismo en el año dos mil casi todas las empresas de Internet desaparecieron en España bueno unos follones también de cuidado no ya en la siguiente década pues ese montón oye la siguiente ya aparecieron los móviles en esta década que estamos ahora que es que es quizá donde Internet jazz totalmente ubicua no

Voz 0772 14:09 sí además porque el el otro día lo pensaba no preparando un poco la la charla contigo en la televisión no llega a casa por Internet el teléfono recibe Internet el ordenador por supuesto infinidad de de de aplicaciones incluso se está metiendo ahora en sistemas para manejar electrodomésticos etcétera es quizá el mono es el futuro no es el presente no Internet sí sí sí

Voz 1534 14:33 si el es totalmente el presente lo del manejo de los objetos pues es Internet de las cosas donde hay muchísimo desarrollo no de ponerle una tarjeta SIM a cualquier dispositivo para poderlo controlar de manera remota no ahora estamos incluso entrando en una era donde Internet es casi casi un vicio no tenemos que empezar a tener cuidado de cómo lo utilizamos como lo utiliza a nuestros hijos porque es tan absolutamente absorben absorbente que la usamos muchísimo no IBI por cierto en España hemos sido bastante pioneros en general en la utilización como país hemos sido rápidos no de hecho la primera red de paquetes que se hizo en el mundo comercial fue fue la española porque no se genios de Telefónica se fueron a ver esta del ejército americano en el año setenta y dos el banco Banesto que necesitaba una red para comprobarse cuando vas a cobrar un cheque a la sucursal había Fonda sonó en la cuenta Telefónica dijo bueno yo te hago una receta hacérsela a medida Banesto la hizo para para muchos más clientes no hay fue la primera en el mundo no llega a mitad de los años ochenta también teníamos una red diferente Internet pero totalmente propietaria española hecha en España en Telefónica I más D de hecho ya al final de ahí ya surgió digamos la unión con la gran red de redes a partido de los noventa o así no bueno hay tuvimos pioneros como ser Become que fue el primer proveedor de internet del año noventa y tres osea que estamos cuando estaba inventando la web de aquí teníamos proveedores de Internet ya en el noventa y cinco ya hubo una popular hacia popularización masiva pues cuando Telefónica sacó sabía que algunos acordareis de ellos pues también eso ayudó a que todo el mundo desde su casa con el modo en este tan tan simpático que hemos salido al principio se pudiera conectar osea que hemos estado bastante bastante a la par excepto por el primer correo electrónico todo lo demás ha estado bastante a la par en España respecto al resto al mundo

Voz 0772 16:27 porque además cada vez es una herramienta más segura hay sistemas para poder hackear lo para poder entrar pero como sucede con cualquier cualquier circunstancia es bastante seguro y a mí me llamaba la atención por ejemplo que se pueden hacer todo tipo de transacciones bancarias que son muy seguras pero luego lo de votar por Internet los Estados no lo ven

Voz 1534 16:48 sí eso claro da da mucho miedo que alguien diga que ha que ha habido tongo no hay aunque matemáticamente Cristo gráficamente se pueda asegurar que que no hay tongo pues siempre puede haber niños siempre se puede poner en duda y entonces yo creo que de momento de momento el papel que parece que es es más fiable aunque a mí me parecen mucho menos fiable claro

Voz 0772 17:10 tú estuviste en trabajando y estudiando también ahí en en Stamford hablar de Silicon Valley es como esa referencia no de de de de todas las investigaciones vinculadas al mundo de de de Internet de ingeniería es muy futuristas como es estar allí en Silicon Valley bueno pues estás donde está la sede de de ya

Voz 1534 17:32 Jude y de de de de Google de Facebook pues mira a veces el lado magnífica vamos un poquito allí lo que hay es gente pues que hace su trabajo muy bien que trabaja muy duro y una capacidad de arriesgarse muy elevada no pero también lo hay en otros lugares del mundo no quizá no lo hace en el año dos mil ocho cuando yo me monté mi empresa antes no pero desde entonces el modelo de innovación Silicon Valley adoptado exitosamente en muchos lugares del mundo y en todos los lugares surgen nuevas compañías y en todos los lugares hay un nivel de innovación grande en Silicon Valley lo que tienes que atrae a mucha gente de todo el mundo no entonces ahí hay un caldo de cultivo de ideas muy grande digamos que tiene masa crítica no pero ahora a nivel de el tipo es gente te encuentras pues tampoco es tan diferente a la que te encuentras en otros ambientes similares en el resto del mundo

Voz 0772 18:26 hombre tanto con con gente que repone

Voz 3 18:29 máquinas de refrescos Coca Cola que te están dando para la cátedra un millón de dólares desde luego que es gente normal tiene que ser gente no estaría poniendo las la las coca colas

Voz 0772 18:41 pero bueno tenemos ahí como dos o tres minutos en David del Val CEO de Telefónica I más D cuál es el futuro que nos queda en en para los próximos años estamos hablando de un programa de de historia hemos visto un poco el desarrollo de cómo nace Internet hace practicamente cinco décadas ese primer Río de electrónico del año mil novecientos setenta y uno queda todavía algo más que que que innovar que hacer porque practicamente tenemos las Barça acciones no no no solamente telefónicas no de videoconferencias con una calidad extraordinaria eh muchas de las conexiones que hacemos en la en la radio las hacemos precisamente a través de IP por Internet quedan una calidad alucinante queda todavía mucho por hacer no

Voz 1534 19:27 que hable no seré yo el que diga en dos mil diecinueve que no queda nada

Voz 3 19:30 bueno luego me echen del trabajo

Voz 1534 19:34 ver en el lado social queda algo muy importante que es el el controlar los usos sociales no controlar sino gestionar mejor el uso social que se hace de Internet ahora mismo yo creo que estamos un poco despedido Laos totalmente no como digo lo usamos casi a veces se parece a las hamburguesas no que sabes que son malas pero te comes a otra no aquí es lo mismo yo creo que ese control social va a ser muy importante y hay mucha innovación que hacer no es sólo innovación de ingenieros no en el lado tecnológico pues bueno me podía tirar toda la tarde pero tenemos el el hecho computing como algo muy importante que consiste en llevar toda la computación que ahora ocurren en los servidores que hay en Silicon Valley o que hay en Frankfur traérmela tu barrio de manera que Internet va ir muchísimo más rápido se va a poder por ejemplo pues jugar a un videojuego sin tener consola porque el videojuego en ejecutarse en tu propia consola en tu casa se ejecutará en en tu barrio en la central telefónica no eso va a hacer que Internet vaya todavía más rápido de lo que vemos ahora ya me parece que exacto

Voz 0772 20:38 agradó de rápido que digo para aquí si tengo cien megas en casa iba como una moto porque lo va por el cable parque quiero seiscientos bueno

Voz 1534 20:46 decía rápido a mí el modelo me parecía

Voz 3 20:48 ha sido el den amigos porque yo no lo yo no lo tenía no pero también es eso no un objetivo no la la velocidad

Voz 1534 20:56 sí prácticamente la inmediatez la inmediatez es lo que llaman la Internet táctil no el el hecho de que cuando tú tocas algo inmediatamente lo notas en Internet ahora a veces tarda un poquito no por eso no se puede jugar a videojuego sin consola porque esta tarde un poquito te matan antes de que antes de que te vayas disparado no entonces por ahí ahí ahí bastante línea desarrollo a lo has mencionado antes Internet de las cosas el dotar de conectividad a cualquier objeto eso ya está ocurriendo iba a seguir ocurriendo cada vez más y bueno lo demás pues no me atrevo a pronosticar porque el futuro siempre es complicado es mejor construir lo que pronosticar me voy a quedar con esa frase es mejor construirlo que pronosticar

Voz 0772 21:37 los muy buena David del Val ingeniero ICIO de Telefónica I más D uno de esos genios locos que tenemos muy cerca de nosotros y creador de de de muchos elementos de Internet que lo como el streaming que lo lo lo lo utilizamos casi a diario y en ocasiones no sabemos que detrás hay un trabajo es sobre todo una historia no que es lo que justifica su presencia entre nosotros en Ser Historia aquí en la Cadena Ser David del Val muchísimas gracias por habernos ayudado

Voz 1534 22:05 era un poquito más de Historia Digital y tecnológicas prehistoria eso también es historia muchísimas gracias por invitarme

Voz 5 22:12 no