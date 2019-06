Voz 0772 00:00 Candela bienvenida una semana más a ser Historia hola Nacho la sección los libros de Candela recordamos a nuestros oyentes aunque ya es perfectamente conocido no extrae casi semana semana pues libros muchas veces enfocados para para gran para grandes citas para niños no de cómo conocer la historia la nada

Voz 2 00:34 fía hay infinidad de de perfiles

Voz 0772 00:37 no solamente historia arqueología Arte que es un poco los la música la literatura son muchos perfiles no muchos frentes los que se pueden abrir a través de estos libros maravillosos que nos recomienda Candela ya no esta ocasión Candela nuestra es un par de ellos no era más es tan bueno pues ha identificado es un poco con el con el mundo de la de la aventura de la explotación de los viajes el libros

Voz 0419 01:02 despidiera que se llama el libro es exploradores ir el segundo intrépidas los tienes viajes de veinticinco exploradora

Voz 0772 01:11 el primero está dedicado a solamente a hombre eso también

Voz 0419 01:15 eh a hombres y mujeres no

Voz 0772 01:17 está publicado por Parramón El Gran Libro de los exploradores aparece en la portada un hombre con un catalejo no con ese sacó del sombrero típico de los exploradores de África y Asia en el siglo XIX y qué nos puedes contar de salida Carles

Voz 0419 01:32 ves la es de César Samaniego en cada capítulo cuenta la historia de un explorador un capítulo por ejemplo está dedicado a Amelia Hart otro proferidas no si gusto ya el año pasado de Alexander Alexander Humboldt también habrá estéis de él no

Voz 0772 01:58 estuvimos en en nuestro viaje en La Laguna en Tenerife mi Ajax Cousteau Éste es uno de los exploradores quizá más modernos que murió hace relativamente pocos años

Voz 0419 02:11 sale Marco Polo

Voz 0772 02:13 sí que son grandes exploradores a lo largo de la de la Historia no que bueno que las circunstancias que han rodeado siempre a a nuestros antepasados pues como era lo normal en aquella época habrá más hombres que mujeres James Cook grandes personajes no a ti te gustaría ser una exploradora

Voz 0419 02:34 es que no sé qué quiere ser científica

Voz 0772 02:40 ese Polly mata no políglota es una persona que abarca muchos temas y que conoce muchos temas Leonardo Da Vinci por ejemplo era un poli malo Aristóteles hoy apenas hay poli mantas pero tú te puedes convertir es en uno de ellos estoy viendo aquí a Humboldt como decías no even batuta estés y esto es muy desconocido pero even batuta era un viajero de origen marroquí estuvo recorriendo todo el norte de África estuvo de Egipto yo lo conozco de las descripciones que hacen Egipto en el siglo XIII XIV llegó hasta hasta la India

Voz 0419 03:17 este libro también tiene una aumenta

Voz 0772 03:20 también se realidad aumentada descubre mucho más pues para ver todos esos bichos no que te puedes encontrar en los en los viajes de de los protagonistas de esta de esta historia pero no solamente hay exploradores sino también hay mujeres intrépidas cuál era el título de

Voz 0419 03:37 intrépidas no excepcionales viajes de veinticinco yo los puedes votar este liberen vez está dedicado a chicos y chicas sólo este que el otro en cada capítulo y lo de Qana una mujer pero lo que más me gusta es que tienen un mapa del recorrido que hizo una frase que más me ha gustado que David mil de ellas

Voz 0772 04:11 si hace unas semanas

Voz 0419 04:13 es los que viajan sin conocer al nosotros no viajan se mueven

Voz 0772 04:18 claro pues tiene toda la razón yo tenía un profesor en la carrera fíjate que no le gustaba viajar bueno nunca había salido de Valladolid solamente alguna vez a Madrid

Voz 3 04:28 si decía que que todo estaba

Voz 0772 04:30 los libros las fotografías de los monumentos y desde hace un par de años ha descubierto el viajar no hay quiénes saque ahora de labios no estuvo conmigo en Egipto hasta ver Grecia está por Europa hasta en un montón de de sitios cada vez cosas pues lo lo que tiene viajar verdad que aprendes tú has estado en Estados Unidos pues está en muchos sitios va a estar en sitios maravillosos también dentro de poco me consta se aprende mucho viajando no imaginó que estas mujeres intrépidas aprenderán muchas cosas viajando no en esos viajes

Voz 0419 05:04 sí que fue la primera mujer astronauta

Voz 0772 05:08 eso ya es un viaje solo eso ya es Haile Belén muy bien qué es lo que más nos puedes contar de este de este año

Voz 0419 05:16 pues no sé muy bonito tiene unas muy buenos y estaciones como es que es que siempre te lo digo por es que todos tienen es muy bonitas

Voz 0772 05:26 muy bien pues estos son los dos libros que Candela nos ha traído esta semana para esos oyentes más intrépidos más viajeros no el gran libro de las exploradores perdón del libro de los exploradores

Voz 0419 05:39 intrépida sus X este es viajes veinticinco explorados

Voz 0772 05:43 el primero el de los exploradores está publicado por Ramón el segundo por el pastel de luz los recomendamos desde aquí muy bien Candela como siempre muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia