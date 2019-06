“El 25% de los cáncer de colon son atribuibles al consumo de carnes rojas y procesadas”

Voz 1 00:00 Julio Basulto muy buenos días buenísimos vinos o Jesús como usted

Voz 0927 00:03 tirado Julio Basulto oye vienes que al pelo porque hace muy poquito hablábamos de tu libro Dieta y cáncer escrito con Juanjo Cáceres y esta semana leí damos la noticia que tenemos colgada en nuestra web el aumento del consumo de carne roja especialmente a la procesada se asocia con mayor riesgo de muerte prematura a ti no te ha sorprendido

Voz 1251 00:24 no no me ha sorprendido por eso BMG es son ve MJ son British Medical Journal es un estudio riguroso que tiene en cuenta los llamados factores de confusión que lo que significa que en esta clase de estudios en muchas ocasiones lo que ocurre es que no es la carne roja Nenad Carles procesadas lo que se relaciona el aumento de mortalidad sino el hecho de que quien suele tomar carne roja progresaba son personas que suelen fumar porque tiene más posibilidades de jugar desde excedentarias de beber más alcohol o de tener alguna enfermedad puede padecer obesidad entonces que de verdad es la carne o es otra cosa no por esto puede cribar en esta clase de estudios se ha visto que sigue siendo la relación pues significa estadísticamente significativa dicen ellos y clínicamente relevante es decir lo suficientemente preocupante como para que bueno que nosotros tenemos un serio se suma pues a lo que ya decíamos cuando tú dices el libro de de cáncer no se suma a las pruebas que indican que el elevado consumo poblacional que es nuestra caso en España de carne roja y procesada pues es arriesgado

Voz 0927 01:28 datos más importantes de la muestra cincuenta y tres mil más de cincuenta mil mujeres casi veintiocho mil hombres dice concretamente mayor consumo Deco carne roja especialmente la procesada se asocia con un mayor riesgo de diabetes dos enfermedad cardiovascular ciertos tipos de cáncer incluidos incluidos los de colon recto la muerte prematura

Voz 1251 01:51 si se han que la relación fue consiste en entre los participantes en demente de la era de actividad física tal tal tal es decir ha encontrado bien los posibles factores de confusión en el riesgo cardiovascular todavía hay discusión sobre este tema de estudio más pero hay otros que no ven esta relación pero en el riesgo de cáncer de colón más pesados de las evidencias son muy fuertes de hecho gatos de Cancer Research Chillida Kay no dicen que han dado veinticinco por ciento menos de los cánceres colorrectal es son directamente atribuibles al consumo de carnes rojas procesadas a la suma de carnes rojas y procesadas claro el cáncer de colón es muy prevalente no sé si es el segundo mi sino el tercero cáncer más frecuente en hombres después del cáncer de pulmón y mujeres después del cáncer de mama también es uno de los más frecuentes entonces yo creo que está bien enviar a la población el mensaje de que disminuyan su consumo de carne roja desde luego que eviten en la medida de lo posible el consumo de carne procesada carne procesada son

Voz 1 02:53 es un hombre que es que es porque eran gentes sólo piensan en tu letón no es más cosas

Voz 1251 02:58 claro efectivamente que esta vez hay que es carne roja que la gente lo dijo muy claro que tiene muy clara como tú sabes mejor que nadie en este mundo en gran medida por la presión de la industria alimentaria que nos quieren confundir

Voz 2 03:12 que hay un libro muy bueno por cierto como

Voz 1251 03:15 si no que se llama la duda es el producto a lo conoces este libro muy bueno habla sobre cómo la industria alimentaria manipula estudios científicos titulares periodísticos para que la población tenga dudas como tienes dudas al final acabas comiendo de todo hijo viendo lo que sea en mi caso no o siguiendo con hábitos que no te corresponden porque claro como no está claro no ve entonces la duda su producto es muy bueno para total volviendo al tema que como digo pues ahí grandes intereses para que pensemos por ejemplo que la carne de cerdo no es carne seguro que escuchaba quizá lo hemos hablado en alguna ocasión no si carne de cerdo es carne roja la carne de ternera escarnio roja y la carne de cordero es carne rosa sea la orla que sea la parte del animal que te estés tomando en cuanto a los cárnicos procesados son fiambres embutidos y eso incluye por supuesto al fiambre de pavo a las jamón de york que no sean de Llor no jamón dulce

Voz 1 04:13 su incluye desde luego jamón serrano eso te iba a decir que lo he dicho muchas veces por mucho que alguno no les guste el jamón

Voz 1251 04:19 efectivamente esa hermano ya me dirán tómate el jamón serrano si te apetece Dahl pero se conscientes de que forma parte de ese grupo de alimentos que los expertos en salud pública el Fondo Mundial para Investigación del Cáncer recomienda evitar el consumo habitual no debería ser pues pocas veces al mes no pocas veces al año

Voz 0927 04:36 ya oye la solución pocas veces ese tipo de carnes evitarlo en la medida de lo posible como solución habla una disminución de todo este tipo de carnes me introducir mucho más en nuestra alimentación dice el informe este frutos secos pescado aves de corral lácteos huevos cereales bueno todo eso que no he dicho mil veces aquí en Ser Consumidor sobre todo

Voz 1251 04:58 ya cuando alguien no escuchen seguro que a mí como cada día hay que me llama talibán o ayatolá pues fíjate otra cosa que nos quitan al final no podremos comer nada de viviremos de la ira no no tocabas es decir unos cuantos grupos de alimentos que sí que puedes comer es decir te han dicho que no tomes derivados cárnicos arriba celos pesados que eso sí que lo han dicho en cuanto a la carne roja no en dicho nadie ha dicho que no la tomes lo que han dicho son dos cosas uno que uno puede vivir sin Carnero también si no es imprescindible tomar carne roja para seguir una dieta sana o para tener buena salud y dos que reduzcan su consumo que en el caso de España convendría reducir unos ciento cincuenta gramos nuestro consumo de carne roja a la semana eso supone que Tomás una o dos raciones menos a la semana de carnes rojas de lo que estás tomando de media población habitualmente no si lo volvería a repetir si me lo permites cuál es la clave de una alimentación saludable por si alguien no nos ha escuchado anteriores entregas de Ser Consumidor la clave hoy de una dieta saludable en países como España a consumir más vegetales menos animales pocos o ninguno cárnicos procesados y alimentos superfluos

Voz 3 06:08 muy bien como siempre verán sabido

Voz 0927 06:10 sí sí que nos arrojan mucha luz con todas las dudas que tenemos habitualmente con el tema alimentación y más cuando salen este tipo de estudios que asustan por lo menos algunos Julio Basulto repito autor de dieta cáncer que salió creo que en el mes de mayo