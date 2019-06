Voz 0313 00:00 Pedro jordano buenas tardes Pedro jordanos profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana ha sido jurado extraño en los premios Fronteras del Conocimiento hablemos de tiempo tan poquito tiempo nos queda para revertir o para frenar esto

Voz 1 00:15 si la lástima de tiempo es real no no nada exagerado y la razón es que la tasa de pérdida de especies supera a lo que conocemos del registro fósil lo que se llama La la la pérdida de especie de fondo en varios órdenes de magnitud de muchísimo más alto por lo tanto necesitamos redoblar el esfuerzo de ese esfuerzo además tiene que ser concentrado y además tiene que ser de gran alcance en todo el planeta sea que es todo un desafío en esta política en esta estrategia del esfuerzo hay ahí hay escenarios hay nivel existía

Voz 0313 00:47 puntos está el de el de los gobiernos de las instituciones de las grandes decisiones

Voz 1 00:52 en el día a día al de picar piedra que todos nosotros no a mí esto es el cambio climático me recuerda poquito a la de la Salut gente que dice bueno para qué voy a dejar de fumar yo voy a comer sano iba a dejar de haberse murió un día igual no o para que dejó de tirar plásticos que contaminar si el planeta Un día va de eso

Voz 0313 01:08 aparecer

Voz 1 01:09 o a Siria de la respuesta este a este argumento que existe es que está que está y lo maneja mucha gente era una falta de visión porque tenemos que ver también ser conscientes de que fue como estaba el mundo cuando nosotros llegamos como estaba al mundo cuando nosotros lo dejemos oí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio de cambio climático y acerca de pérdida de especies que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rapidez tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces ese tipo de Latitude tirarse piedras sobre el propio tejado más fácil llevar una vida saludable que llevar una vida enfermiza más fácil llevar una vida amigable con el medio ambiente que una vida agresiva con el medio ambiente e sencillamente porque no estamos protegiendo nosotros un mínimo Gironde a un argumento y dónde está la clave es decir tenemos un modelo donde eh

Voz 0313 02:04 crecemos crecemos crecemos nos cargamos nos cargamos nos cargamos donde está la piedra filosofal para congeniar estos dos estos dos fenómenos

Voz 1 02:13 bueno librar los problemas yo no soy un experto en economía pero yo creo que gran parte de la clave está en que tenemos un modelo de economía lineal en que esa progresión que tú mencionas eso de que vamos avanzando vamos gastando vamos destruyendo íbamos dejando vamos dejando y entonces deberíamos ser capaces de doblar eso transformarlo en una economía circular de tal manera que podamos reciclar gran parte de lo que estamos de forma que no desaprovechó gran parte de lo que estamos usando pues simplemente lo recicla muy convertimos eso en en esa geometría circular eso no ayudaría mucho eso requiere transformaciones pero hemos visto otras formaciones espectacular en el en el mundo yo no veo por qué no vamos a poder hacer eso sí hay una determinada

Voz 0313 02:54 sí que lo menos como de Greta Toner son una anécdota o o marcan el camino o el cambio de algo el hecho una chiquita que se planta delante de los gerifaltes del Musac tener miedo porque vamos

Voz 1 03:05 a a a la destrucción bueno esa todas la voz de la conciencia ahí lo hombre lo desde el ámbito científico sexta diciendo se está reclamando desde hace mucho tiempo esta atención y el el problema yo creo que hay un problema de respuesta política de red de respuesta realmente de los Gobierno la dificultad para mí es que tiene que alcanzarse a una escala global es decir no no vale no es un Gobierno concreto no es un bloque de gobierno en concreto sino que tiene que ser algo que se plante a escala planetaria ahí el valor de las declaraciones de Greta son precisamente esos recordar no pues la singularidad que tiene el planeta y la hilo que lo que constituye la humanidad como un todo no más allá de las divisiones que todos mencionó a darle la frontera los países de más todo eso es puro artificio

Voz 0313 03:53 sí yo le preguntaba a Mato colega Gravesen Daily que con Donald Trump en Estados Unidos bolso nombrado

Voz 0882 03:59 si Putin en Rusia hay podemos seguir con esta lista estáis dando a los políticos los datos exactos objetivos de la destrucción del planeta pero las emisiones de CO2 por ejemplo han vuelto a batir un récord este año es echan a los mares más de ocho mil toneladas de plásticos a al año en las costas decir que que realmente no hay un avance al menos en la comunidad política internacional eso cómo se ve desde el punto de vista del científico que ve que vamos hacia la destrucción y que y que esto no lo paran

Voz 0313 04:32 y alguna responsabilidad apagarlo los científicos realmente el ser capaz de poner lo mejor de la ciencia al servicio esa información es sol dato esa evidencia científica esa base científica eh al servicio de la sociedad y ahí pues claro lo que tenemos que es que empezar por Acciona individual de cada cual sabemos cómo vivimos simplemente con pequeñas acciones podemos hacer podemos llevar una vida mucho más amigable con el medio ambiente análogo a lo que ya mencionado

Voz 1 05:01 ante acerca de la salud hay una conciencia cada vez mayor de cómo

Voz 0313 05:05 poco a poco podemos cambiar pocos hábitos en nuestra vida diaria

Voz 1 05:08 bicicleta subir por las escaleras etcétera etcétera que mejoran no

Voz 0313 05:12 la salud es exactamente igual trasladarlo eso al medio ambiente el punto de vista de reciclaje de basura

Voz 1 05:18 el uso del agua transporte Revilla

Voz 0313 05:20 a nuestro modo de vida pero yo una cosa muy concreta yo ya sé que ésta de que este asunto está sobretodo en manos de fin de las grandes decisiones luego está el día a día una cosa muy de estos días elecciones Madrid el Madrid Central es decir esto es esto no son no no es ideología estos son datos en en el centro de Madrid había unos niveles de contaminación antes de que se restringir el paso de vehículos determinados con el paso restringido se han reducido los niveles y ahora parece que a volver a a reimplantar el mismo o casi el mismo nivel de de tráfico ese es un debate político o el debate de en fin donde entran muchos factores joder pero como cómo hacer entender a los responsables que esto no va de ideología ni de lucha entre partidos es que es un ejemplo muy concreto de verdad es algo horizontal y hoy por hoy

Voz 1 06:07 en un político un dirigente que ignore esa evidencia pues tiene uno de los problemas puede ser un perfecto ignorante es decir una falta de información rigurosa que los hay hilos y el segundo un irresponsable y entonces pues claro He ahí hay que actuar como como sociedad pues tenemos que ver eh somos responsables a quién votamos que a él lo que no hablan Journey tampoco escuchado tantas cosas sobre medio ambiente sólo au sobre ciencia por ejemplo en estas

Voz 0313 06:35 todas las deficiencias sobre ciencia en no ha sido Prats presidencia según ha habido algún partido que ha mencionado cosa pero ha sido

Voz 1 06:42 ha sido prácticamente pues vestigio y al no

Voz 0313 06:45 y sobre medio ambiente igual siendo un problema eh

Voz 1 06:48 verdaderamente verdaderamente capital no como como estamos hablando

Voz 0313 06:52 Pedro Doñana es el paradigma de muchas cosas como ésta Doñana hoy qué cosas se han hecho bien mal regular hemos hablado muchas veces del tema eh pero en el día en el que estamos

Voz 1 07:03 sí yo yo me gusta mucho decir que que para mí Doñana es como El Museo del Prado de la naturaleza españolas sólo el uno sólo que mucho mejor porque es dinámico es como si en el museo en Doñana es como si estuviera en cambiando los cuadros la día cada ahora Borrell

Voz 0313 07:19 amanecer retornando los o retocando claro es el problema de Doñana

Voz 1 07:25 técnicamente desde desde su ex y de su propia existencia ha sido de tener con continuas agresiones entonces está ahí parece que Doñana lo aguanta todo pero realmente cuando miramos con datos y cuando miramos con eh evidencia de tendencia el algo a largo plazo ponen encontramos problemas preocupantes no eh por ejemplo solamente de libélulas por ponerte un ejemplo las libélulas son estoy

Voz 0313 07:48 esto

Voz 1 07:48 el larvas viven en el agua y luego el adulto es bonito pues ten teníamos un inventario de diversidad de libélula en Doñana de aproximadamente cuarenta y tantas cuarenta y cinco cuarenta y ocho especie a finales de los principios de los años setenta años ochenta hay ahora no llegan a la treintena sea que sobre todos los ambiente acuático que en el agua es fundamental en Doñana donde se ven verdaderamente los grandes problemas e uno de ellos pues es la falta de agua la desecación la calidad del agua ese es el problema absolutamente principal luego tenemos otras cosas como son los almacenes de gas es decir carreteras en fin mortandad del lince pues en la en las autovías por atropello en fin especie exótica eh hay muchas cosas que están impactando en ese en ese Museo del Prado de la naturaleza española lo que ocurre también hay buenos y no hay signos también para la esperanza yo creo que ahora mismo hay instrumento instrumentos legales instrumento de acción de de política de manejo del espacio natural que pueden ser muy objetivos e instrumentos científicos también instrumentos sabemos ya lo sabíamos clara claros pues la última ya eh optimista o pesimista dentro de diez años dentro de quince estaremos mejor o peor yo soy optimista porque porque muchos de estos sistemas ecológicos que están degradados sí sí la degradación sí sí es la sexto

Voz 0313 09:16 cuidado no ha llegado a un punto crítico donde llano y retorno en cuanto Thomas