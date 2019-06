El concurso en el que se pregunta si quieres más a mamá o a papá

Voz 1 00:00 la patria una marca yo no veo rojos y azules sobre españoles de blanco y entonces sí Balbino Arenillas y quejas natal que la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú

Voz 2 00:29 sí sí

Voz 0230 00:42 los señores muchísimas gracias y termino como siempre pizca Barcelona Visca Cataluña viva España

Voz 3 00:49 no hay emoción está fingiendo

Voz 4 00:56 diciendo que no lo sé pero estaba animado carajo eh oye ya ya tiene narices que esté hoy en Bilbao no está Iturriaga va

Voz 2 01:03 es verdad es verdad emocional

Voz 5 01:09 con el partido de por sí

Voz 0230 01:12 sobre la bocina rol

Voz 4 01:14 sobre la bocina sobre la bocina ponernos no Iturriaga pero está Toni Martínez Especialistas secundarios Nerea hola Marta Estévez se Pilar de Francisco

Voz 6 01:24 de Marta del Vado está hoy

Voz 4 01:28 esto y me potable estás a exactamente

Voz 1510 01:30 estoy en Orlando esperando el presidente Trump que vaya

Voz 2 01:33 o sea tal bueno venga vamos

Voz 0230 01:43 pues porque cuando todo el momento político para todo este que estamos viviendo ha creado Pepa Bueno en Hoy por hoy una palabra nueva pero que se ponga en riesgo la

Voz 7 01:51 comunidad de Madrid por parte de del PP

Voz 4 01:54 esto en esta mesa cuesta mucho creer que nadie yo le llamó PAC toreo la unión de pacto postureo

Voz 0230 02:07 bueno pero vamos a ver cómo hacemos esto porque realmente estamos ante la creación de una figura nueva es hacerlo bien porque podríamos hablar efectivamente de una palabra inventada pero a su vez de un personaje inventado mezcla de Pepa Bueno y Luis Piedrahita que podría ser Pepa Bueno hay o mejor aún Lewis Pepa Hita Luis vamos a escuchar vamos a escuchar con la atención que merece la palabra que define el momento político porque urge un vocablo para designar estos días que estamos viviendo en Madrid en los que el centro hecha pacta impactar Vives impactar en sí tan alto pacto espero que pacta porque no pacta casi pacta muera pacta ya fuera de sí todo el centroderecha amor que no hay pacto no señor dice Rivera pero sí pero es que Ortega Smith tiene el acuerdo yo lo sé porque lo vi lo puso así el un letrero que diga Rivero es que si pacto dice Pepa Bueno yo le llamo toreo la unión de pacto postureo la definición quedaría tal que así

Voz 2 03:16 a veces vaya toreo

Voz 0230 03:24 dícese de la acción de fingir que hay un desacuerdo mientras se está pactando a todo esto han detenido un señor

Voz 9 03:33 el ex futbolista y ex presidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido por presunta corrupción en la adjudicación del Mundial del año dos mil veintidós que

Voz 0230 03:41 debe disputar en Qatar vamos a considerar algunas cosas vamos Qatar Qatar es un país donde hay mucho dinero muchísimo lo han elegido para jugar el Mundial de fútbol tratándose de un país en el que cómo decirlo mira

Voz 10 04:01 pie

Voz 2 04:05 pero muy amarillo rojo muy amarillo el sol en Qatar

Voz 0230 04:11 en los mundiales de fútbol se suele jugar incluso un poquito más tarde vamos a hacer una prueba vamos a poner en Google el tiempo en Qatar tras como cuando vas de viaje con La Ventana Francino qué miro saber qué ropa va poner mucho calor aquí hoy pues era el tiempo en Qatar no sabría es cuánto hay en Qatar no hay fin cobrado cuarenta y cinco grados Google que son unos cachondos añaden mayormente el lo veo como mi abuelo cuarenta y cinco grados no la temperatura adecuada para practicar deportes ya tenemos tres datos tratar es un país donde hay mucho dinero en Qatar hay temperaturas poco adecuadas para la práctica del deporte de alta competición en Qatar se va a celebrar un Mundial de fútbol por decisión de los directivos de fútbol uno de ellos ha sido detenido o la sin ánimo de ser prejuicios eso sí aparecen noticias sobre la existencia de sobornos para la elección de Qatar no deberíamos sorprendernos de manera absoluta todo presunto por supuesto esto como presunto bueno qué tiempo hace en Orlando por ejemplo Marta

Voz 1510 05:26 aquí estamos a veintiocho grados hace sol aunque van a dar una tormenta mayormente sol pero dan tormentas tropicales para destacar de las típicas tormentas tropicales verla

Voz 0230 05:37 no bueno pero bueno se podría jugar con veinte grados el tiempo volviendo estarán para jugar hoy tú Francino que esta semana

Voz 4 05:44 nos tenemos mucho calor no pero tenemos veintinueve grados ha bajado un poquito

Voz 0230 05:48 no se ha nombrado más que en Barcelona en Barcelona veintiséis de Madrid qué temperatura tenemos XXIX ahora mismo y soleado mayor teniendo Orlando Madrid Bilbao Barcelona vete acatar que además es el último que puede ganarme sí sí

Voz 2 06:10 hombre Rosa que Stoiber

Voz 0230 06:13 hacer un Mundial de fue

Voz 2 06:15 Marta

Voz 11 06:17 bueno

Voz 0230 06:22 twiterías sobre la actualidad política Xavi con desea hacer preguntas si el suicidio asistido aún no es legal en España que es lo que está haciendo Ciudadanos

Voz 12 06:36 Prieto con las tendencias que a menudo son sólo diez conceptos reciclados el tuit desde Puno

Voz 1606 06:40 en el entrenamiento de cross site hoy vamos a practicar techo que consiste en subida rápida son escaleras bajada con peso pues a mi me parece una mudanza Llop se llama al optimismo

Voz 12 06:52 ay amigos amigas empieza la temporada de bodas ingenuos ná reflexiona sobre

Voz 1606 06:56 ello la única diferencia entre una multa y una invitación a una boda es que contra la primera cabe recurso venga vamos ahora con Marina que se prepara para el granito metas para este verano uno conseguir tener un cuerpo como el que tenía antes del accidente dos dejar de llamar al hecho de haber nacido el accidente

Voz 12 07:16 ya acabamos las tutorías con este bonito dialogó de Rafael Vives

Voz 0230 07:20 te noto circunspecto y algo taciturno necesitas algo si un diccionario

Voz 13 07:29 Lille

Voz 14 07:31 no va a la Lon Moran

Voz 7 07:37 a sí

Voz 15 07:42 yo

Voz 0230 07:44 eh

Voz 14 07:46 Arona optó de Arango ante premios le la A se va yendo al mar de la obra

Voz 0230 08:23 ahora con un concurso bastante difícil bueno soy la nos podrá decir el grado de dificultad porque se trata de un concurso de repetición de melodías reconocimiento de melodías y repetición vamos a poner una melodía y hay que tratar de repetirlo repetir la melodía se aclara jurado concursan Francino contrato hola Marta del Vado en Bilbao

Voz 2 08:49 tampoco necesitan Bilbao

Voz 0230 08:52 el concurso Francino contra Marta del Vado vamos a escuchar una melodía trata de repetirla con el mayor grado de precisión posible la melodía o no tiene tiene alguna dificultad porque está hecha sólo con la atención Ésta es la melodía atención

Voz 16 09:11 eh eh eh eh eh eh eh eh

Voz 0230 09:18 no es fácil en primer lugar compite Marta del Vado desde Orlando Florida vamos a poner de nuevo la las oído bien eh

Voz 4 09:27 de Tir no tienes que representar la se entonarla

Voz 0230 09:33 Francino tú cuando juegues

Voz 2 09:35 sí

Voz 0230 09:38 sí pero por digamos esto no es el concurso de dos un concurso se ve entonces vamos a poner de nuevo la melodía primero Marta la tendrás que repetir

Voz 16 09:47 el Ayuntamiento de que eh eh eh eh

Voz 0230 09:53 Marta atenta adelante vamos

Voz 17 09:56 eh eh

Voz 2 10:00 más Katharina no

Voz 0230 10:02 bueno bueno oye bien bien oye oye oye como poneros vosotros digo yo a continuas compite desde Bilbao para puntuar para valorar seguirla debe tener en cuenta que Francino ha podido escuchar la melodía una corona este Marta porque la vamos a huir de nuevo

Voz 16 10:22 la gente imprime veinte eh eh

Voz 0230 10:26 entonces ahora tienes que repetir Frantino pero para compensar esta para compensar esta ventaja que tienes la melodía una vez más vamos a distraerse con un poco de ruido aleatorio vamos a hacer ruido cuando digas repite Francino

Voz 4 10:48 no te te Trinity

Voz 0230 10:54 muy interesante seguirla valorará esta esta capacidad de más creativa además de la eh añadido Tito textura

Voz 6 11:03 das añadió texturas dio textura

Voz 0230 11:05 Nacho bueno se tira la semana que viene quién ha ganado como digo Orreaga importante como es natural

Voz 18 11:12 la todos estos

Voz 0230 11:14 es pertenecen al secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones José Luis los tiene esta costumbre sceptique de cruzando sus frases de es en forma de interrogante a veces de advertencia o de desafío o simplemente como punto de apoyo para pasar a la siguiente frase como Arquímides con un punto de apoyo movería el mundo pues hágalo si apoyan para investir a Pedro Sánchez aquí hay un poco de paz toreo también como diría Luis Pepa ITA entre PSOE hemos entre Pedro Sánchez Pablo Iglesias hoy se ha sabido que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez estaban hablando ayer por la tarde Moncloa mientras iba soltando es alejando el pacto acercando el pacto alejando el pacto Fernando pacto en general todo esto supongo tostón que ese gobierno de coalición de cooperación iremos a la investidura de momento parece que Pedro Sánchez está dejando que Albert Rivera se cueza como las langostas en el agua hirviendo de Boss pistas que tenemos pistas con la investidura será pronto eh básicos

Voz 19 12:36 sí

Voz 0230 12:36 habrá investidura porque es necesario un Gobierno e España necesita un gobierno

Voz 19 12:41 nosotros vamos a responder a esas necesidad eh esto está muy bien en breve en breve el Gobierno tratará temas de carácter nacional le temas de carácter nacional y en otras cuestiones no vamos a entrar en los propios ayuntamientos constituidos van a notar mucho

Voz 0230 13:06 de todos los ayuntamientos otras cuestiones no otras cuestiones no vamos a entrar

Voz 19 13:12 área no sabemos en esa cuestión

Voz 0230 13:16 eh eh porque no sabemos si PP Ciudadanos y Vox tienen pacto o tiene

Voz 19 13:20 sí ha habido pacto si no lo ha habido eh

Voz 0230 13:23 claro pero oye una cosa una cosa una cosa una cosa el PSOE está abierto eh

Voz 19 13:29 vamos estar abiertos que como sea

Voz 0230 13:33 sea como sea el Gobierno lo decidirá el presidente

Voz 20 13:37 eso es lo que tiene que decidir el presidente y eso es lo que Jara

Voz 19 13:42 pero hay cosas

Voz 0230 13:44 que no se pueden aceptar como la obstrucción y el bloqueo a que no podía

Voz 19 13:48 Nos aceptar es una visión de obstrucción de lo que una cosa es hacer oposición y otra bloquearla una cosa es plantear políticas de posición y otra cosa es bloquear la gobernabilidad del país

Voz 0230 14:06 en una eh paradigma ya que parece que no va a llegar parece que no va a llegar nunca pero si tenéis paciencia

Voz 19 14:14 la tapa la es siempre llega uno tiene que hacer caso del mandato de las urnas a la que no puedes Reus que rehuir no puedes decepcionar

Voz 0230 14:28 bueno ya está en resume el candidato se presentará

Voz 20 14:32 en breve sine el presidente y candidato se presentará a la investidura en breve

Voz 0230 14:39 parece que como que te falta algo en realidad la noticia del día es que se ha encontrado un sistema solar con dos planetas parecidos a la Tierra cierto y sólo están a doce o trece años luz no no no no es mucho goce ofrece años y saliéramos ahora un poquito más despacio que la luz llegaríamos a los mil treinta ya

Voz 21 14:59 sí

Voz 22 15:00 por Donald Trump ya sería ex presidente

Voz 0230 15:03 se especula con que estos planetas pueden tener agua líquida albergar vida y que todos sus habitantes sean Javier Ortega Smith no sería su cuarto superhombre esto sería un planeta habitado por Javier Ortega Smith que se reprodujeran por esporas no habría mujeres homosexuales Un paraíso una única especie animal el toro de lidia sería sería un plato único Pajín ante noche vasco trece años Luz Casal Planeta de Javier Ortega Smith esto sería un hallazgo está lejos todavía pero se ha dado el primer paso a todo esto va el primer día de alcalde y les multan cosa Sde energía rostro que tenemos en la web

Voz 23 15:35 de Cadena SER Gonzalo Pérez Jakome es el nuevo alcalde de Ourense líder del partido local democracia ourensana ya estrenado mandato recibiendo una multa de tráfico en su primer día en el cargo la Policía Local lo ha sancionado por tener estacionado indebidamente ante el concejo uno de sus vehículos acudió con el coche privado que pertenece a la televisión en la que trabaja lo aparcó en el acceso al edificio municipal que está reservado para el coche oficial de la Alcaldía y desde el partido dicen que bueno que estos son desajustes del primer

Voz 7 16:04 el día que por cierto no sé si habéis visto Nouri un vídeo que está burlando por por Twitter

Voz 24 16:11 suena sin aquí el bloque está gastando mucho dinero de bloque el PSOE y el PP en promocionar Orense hizo promocionar sí hizo unos inútiles que están arruinando la él

Voz 25 16:20 dijo que hace dos años L es el alcalde de de un rural para tener identificado el Carnaval

Voz 2 16:32 es verdad es verdad bueno vamos a concurso venga el otro concurso sí porque Iturriaga pero no está entre nosotros

Voz 12 16:45 no lo vamos a intentar Reina con concurso que se diferencia en varias cosas con el de Iturriaga por ejemplo este concurso cien por cien Free de Wikipedia vale de acuerdo y segundo y lo más importante este concurso sabemos cómo va a acabar cuando va a acabar como el de Ito es muy sencillo muy sencillo otros se trata de que lo está concursantes contesten a una pregunta la gran pregunta que se echó la humanidad desde que el mundo es mundo a quién quieres más a mamá o a papá esto es el concurso es facilísimo ya tenemos al teléfono

Voz 26 17:15 hola buenas tardes buenas tardes

Voz 12 17:19 tu nombre Rafa Rafa

Voz 26 17:21 a hacer desde dónde llamas Zamora llegar a hacerlo

Voz 12 17:29 porque claro sino también bueno ya se escucha de qué va el concurso no pregunta es atención las repito a quién quieres más a tu papá o a tu mamá tiempo

Voz 26 17:44 para cantar a mi papá

Voz 12 17:48 estas tuvo respuesta definitiva bueno vale tu respuesta esa tu papá valen vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a tu madre que es la señora Carmina señora que vino buenas tardes qué tal buenas tardes bien usted puede confirma que Rafel quieren más a su papá que a su que a usted dos mamá completamente

Voz 26 18:15 sí la verdad es que a mi hija lo considera un gilipollas contar Adler y pudiera cambiará lo cambiaba ahora mismo por una piedra en cambio una comida con su padre tiene muy buena ración van a pescar junta bueno vertical bélica o sea que yo creo que sí que su padre felicidad hija idiota Pere con cosas tan bien felicidad el odio

Voz 12 18:47 que es ganar pues ha ganado atención un viaje para dos personas y con quién vas a Chernóbil

Voz 26 18:55 el turco

Voz 12 18:59 bueno pues muchas gracias tiempo otro concursante

Voz 2 19:02 sí claro queremos un concursante

Voz 12 19:04 cierto pues mal ya tenemos a otro al teléfono hola buenas tardes

Voz 4 19:07 es tu nombre del nazi Nafti Burgos

Voz 0230 19:11 de Burgos nazi de la pregunta que claro

Voz 12 19:16 esperaba yo Naji a quién quieres más a tu papá o a tu mamá

Voz 26 19:23 volver a ver con el hombre que que tengo pueda imaginar queda mucha estima no meter en ninguno de los dos pero si tuviera que quedarme con mi madre estaba que al menos me dio la vida al menos desde la vida

Voz 12 19:36 tú mamás las respuestas vamos a comprobarlo tenemos al teléfono a Sor Santiago saques de la residencia de niños abandonados del convento de las Carmelitas de fresa más de Santillana qué tal buenas tardes bien usted sabe bueno me me he comentado usted que nazi fue abandonó de pequeño uno está a las puertas de de su momento en la puerta no pero podría ustedes decirme a quién de los dos padres que nunca conoció podría querer más

Voz 26 19:57 nace para Casona a partes nazi además es pequeño a desarrollar lo que fue hacía visceral a todos los seres humanos a una persona que sólo tiene odioso

Voz 27 20:08 a favor alberga odio no tiene maldad o bien tiene buena porque psicópata sino pues entonces eso sí fallo no

Voz 12 20:17 no es correcta respuesta Santiago lo que ha dicho verdad nace

Voz 26 20:21 la verdad es que sí me me me pecie no he tratado de cómo vaya la madre y el padre y la bicicleta que nunca tuve un día para que esté dentro de mí para siempre

Voz 2 20:35 es que bonito gracias si bien alto como hacen como el saludo adiós

Voz 4 20:51 a ver yo tenemos seis las cinco en Canarias La Ventana de la tele con María lo Cubells están Pamplona por cierto yo estamos torear digamos pero antes un aperitivo de Telekom Marta

Voz 6 21:00 tras la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio que en creéis que copó ayer

Voz 28 21:04 sí todas casi todas las televisiones os voy a dar pistas bueno ver estuvo en El hormiguero presentando el documental historias de nuestro cine pero

Voz 1510 21:14 estuvo hablando de todo tiene una vez que tuvieron que pintar el qué

Voz 0230 21:17 solo delante de veinte personas vieron el sábado vuelo

Voz 29 21:21 me fui a tenemos un fin de semana libre y me fui a la playa me di cuenta entonces bueno pues eh me me cogió un poquito el sol y luego tenía una escena de desnudo con Cayetana Guillén Cuervo por cierto izaron como había puesto el bañador pues tenía la espalda más o menos morena el culo blanco muchísimo pierde pero qué has hecho desgraciado y que de hecho dice baje los pantalones y nada fan traigo coño

Voz 28 21:48 a la misma hora en Movi Star asistimos a su funeral en el cielo puede esperar congregó a muchos amigos para recordar un actor que que murió que moría trabajando

Voz 0460 21:57 eh una cosita Raúl perdona yo es que sea que yo yo voy a hacer porque no uno que lo saque no tengo ningún problema con la cena cena Lago penal Rosita contó que no tengo carnet de conducir el teórico si el lo propio el carné ya lo que viene siendo el carné de conducir uno no me parece prudente no sé qué te parece latir llevar el coche sin carné de conducir

Voz 30 22:15 no te preocupes si lo único que tienes que hacer es agarrar el volante

Voz 0230 22:18 te vale y fingir que que conduces son tres según

Voz 30 22:21 Nos vale vale vale

Voz 28 22:24 el Movistar y a las once de la noche Resines aparecía en ese programa de usted me habla en La dos de Televisión Española cuna del que es colaborador

Voz 31 22:36 todos los políticos tiende sino registros en distintos momentos una cosa es lo que uno dice en un mitin otra cosa es lo que una dice en una charla con amigos y otra cosa es lo que dicen el Parlamento yo tenía profesor del colegio de lengua que decía que que el inteligente era saber habla en distintos registros en distintos momentos para cada momento pues hay registro distrito hoy no estamos eres hoy estamos a intentar componer gobiernos

Voz 0230 22:55 ya está

Voz 28 23:01 oye que la voces Espinosa pero que él estuvo usado

Voz 25 23:04 a la comunidad el Padre Hijo y Espíritu Santo día resinas Monterroso Montero

Voz 0230 23:15 la Ventana con claro las Francina

Voz 4 23:26 a falta apellidos minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias estábamos en La Ventana en Todo por la radio y pide paso el gran José Antonio Páramo

Voz 32 23:35 aquí estoy para hablar mole no mi libro eh a tener dos no quiere no voy a hablar de demandas vale ya me gustaría a mí pero no llegó a tanto Isabel Allende la autora en español viva más leída del mundo acaba de publicar su última novela su nueva novela largo PETA lo de mar un fascinante viaje a través del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que a veces lo difícil no es sino volver largo pétalos de mar la nueva novela de Isabel Allende está publicada por Plaza Janés

Voz 0230 24:02 ya lo sabes con un largo pétalos bonito nombre

Voz 28 24:07 sí sí corresponde responsable

Voz 6 24:16 buenas tardes Gran Vía Gran día a día internacional de Fele hola buenas tardes está en Marta del Vado

Voz 1510 24:22 EEUU yo desde allí tuvo el gran día

Voz 6 24:24 internacional del falaz el primo hermano el que va que es la comida oficial de Youtube como todos sabéis que más se ha unido el fenómeno de la semanal la prueba lo protagonizan dos youtubers especializado uno música hay otro en física Jaime Altozano y Jose Jose Luis Crespo millón y medio de seguidores cada uno en sus respectivos canales que han hecho estos chicos se han ido al laboratorio de la Universidad Politécnica de Madrid hacer división de de experimentos han intentado afinar un tambor fabricado un altavoz con un vaso probar una cámara revés ante les faltó echar pastillas en la lavadora han del colisionador de hadrones a ver qué pasaba parecían dos niños en Equipark muy freak

Voz 4 25:00 al igual que es útil construir una cámara que no tenga rebotes está

Voz 5 25:04 tenga muchísimos una cámara en el que sonido

Voz 33 25:07 hice recuerda este mismo

Voz 0230 25:10 de sonido que no sabes por dónde te viene

Voz 33 25:13 esta es una cámaras Rivera

Voz 5 25:15 durante

Voz 34 25:18 si en esta Cámara lo que la utilizamos sobre todo es para médico seiscientas

Voz 32 25:23 son de diferentes materiales cualquier cosa que es

Voz 35 25:25 Curra una ventana una ver cómo

Voz 34 25:29 venga el sonido

Voz 36 25:30 ese elemento bueno buena elección concierto Leticia Sabater no gracias vuestro yo tú ves ahora se ve muy cool el ser

Voz 6 25:43 aplicado no el estudiar los chavales ya no quieren moto dije Mamá quiero unas gafas de cristal gordo papá no quiero ir al botellón quiero ser empollón compromete las gafas de Errejón en el lado opuesto en el reverso tenebroso esta Angela Elche youtuber de cincuenta mil seguidores una influencer que cuenta sus trucos para copiar en los exámenes para ver pero recordemos que en Youtube todo es falso salvo alguna cosa

Voz 0419 26:10 por ocho y tú tenías que apunta lo cinco siete tenía que hacerlo yo estaba en un sitio al lado de la pared en la pared estaba siempre puesto una lámina contra las tablas de multiplicar entonces hasta que un día fue el profesor y lo quitó hierro con Tommy para poder seis años delante pero es que yo no tengo la lámina y me dijo es que es un examen y yo pero cómo voy a contestar si no tengo la lámina y el profesor seguido así como a esta niña nadie ha explicado lo que es un examen yo estaba ahí en el mundo porque me había puesto la Ayuntamiento pero no mentir

Voz 2 26:48 en el mundo porque me había que cambiarlo ha precisado

Voz 6 26:54 como Froilán en la Familia Real está ahí va un besamanos y reparte Flyer se miro me entero de nada no en fin más novedades en materia de educación fuerzas el reportero dicharachero Youtube millón de seguidores ha entrevistado al profesor de instituto a a su profesor de Historia que también el pobre tiene anécdota los cuidando exámenes estamos terminando

Voz 37 27:15 un examen una prueba escrita a quedan diez minuto y bueno pues el revuelo normal no es coger los papeles está en ese momento una chica y levanta la mano para pedir la palabra le con la palma abierta y la veo completamente inscritas no digo nada dejó que pregunte le contesta a la pregunta cuando hemos acabado le digo perdona

Voz 4 27:35 el a Manu exactamente qué es lo que tiene escrito entonces se pone totalmente colorada son pregunta del examen pero no te preocupes porque ninguna de las que me apunté en la mano las preguntado

Voz 2 27:45 es fácil comprobar a ver

Voz 6 27:51 es pensar mal lo mejor iba la boda de Pilar Rubio Sergio Ramos se lleva alta tú todavía que no se tarda

Voz 2 27:57 calidad buena

Voz 6 27:58 bueno una pequeña Nicolas ir después de los estudios vamos a las vacaciones el línea Jam de este mes de junio el canal mola viajar nos da consejos muy prácticos a la hora de de reservar un viaje es el lo llevo matrimonio que ha dado varias veces la vuelta al mundo con sus chiquillos pequeños no

Voz 1510 28:14 no nos han divorciado pues eso Jaume este canal

Voz 6 28:17 sabe el hotel ha salido bien ha habido convivencia sana me hay que fiarse vamos a escuchar un audio en el que van en en un avión a Dubai de venderles Kamen el billete y les dicen pues vais en business así es volar en el paraíso

Voz 2 28:30 estamos de camino

Voz 5 28:33 dónde poner Benito Cordero Sadín Rato lo que he hecho unas copas y monta Alba hay como asientos Bar norma vamos pues claro no te pierdas el próximo

Voz 2 28:53 qué ha pasado

Voz 0230 28:56 no hay que pensar yo creo yo creo Pilar que yo si fuera en business también encontraría un hallazgo indescriptible que el cordero vaya

Voz 2 29:06 el cordero arriba maniobra

Voz 6 29:14 yo con estirar los pies claro es como un poco volar con Ryanair si te quedas dormida y sueñas convino Cordero todo igual bueno y esto me recuerda a experiencia el videoclip con altura de Rosalía que escenificó un poco cómo sería un jet privado ella va cantando bailando este la canción tienen muchísima metáforas gracias al canal guiños de Youtube las ha explicado es un canal donde los artistas cuenta un poco como compusieron sus letras muy interesante análisis de esta canción con altura

Voz 38 29:47 con tu con dura hondura es como solera es como tener peso haciendo algún tema travesura con altura la racha de travesura yo creo que depende de cada uno pero en mi caso pues tiene que ver con pasarte lo muy bien con desenfreno con libertad que no haya ninguna regla yo

Voz 6 30:04 por qué

Voz 39 30:06 te tira que maten

Voz 38 30:09 los quilates tienen hacen referencia a las joyas de las flores azules a los billetes

Voz 6 30:16 me parece comunicación y muchísimas arde Ésta es que recomiendo para cuando para cuando el making off de los especialistas explicando cómo nació el personaje en Burgos

Voz 2 30:25 sobre el albero ahí queda eso llamamienta es que me queda absorta escuchando la mejor sintonía de la radio está a punto de llegada que a Orlando donde van

Voz 1510 31:12 encierro oficialmente su candidatura para la reelección hace cuatro años el día que confirmó que se presentaba la carrera electoral dijo esto sobre los mexicanos que traen drogas que traen crimen a Estados Unidos y que son unos violadores esto nos pareció entonces una barbaridad y un millonario excéntrico que sabían capricho dado Concert presidente no lo supimos ver como un presagio de lo que después ha sido su presidencia bueno pues hoy con la batalla contra la migración ilegal en el centro de sus discursos de sus políticas presenta su candidatura a la reelección en Florida aquí va a haber tomates en dos mil veinte Toni te lo avisó ha estado bisagra más importante de todo el país en dos mil dieciséis lo ganó Trump pero por menos de ciento veinte mil votos en noviembre del año pasado que hubo elecciones a gobernador ganó el candidato republicano por menos de treinta mil así que los votantes aquí están muy divididos los latinos ya sabéis son un colectivo muy importante en Florida hay una parte que apoya al presidente pues son en su mayoría cubanos americanos también venezolanos en el exilio pero hay otra que está en contra es la comunidad puertorriqueña por primera vez son tantos como los cubanos aquí en Florida miles han llegado a este estado en los últimos años tras el huracán María que devastó la isla en dos mil diecisiete ya la que Trump no sólo ha bloqueado recursos para la rabia evitación sino que ha maquillado las cifras de damnificados el sigue hablando de sesenta y cuatro fallecidos mientras que las autoridades en la isla elevaron esa cifra a casi tres mil como consecuencia del paso del huracán el caso es que hoy se van a movilizar en contra de Donald Trump han organizado una protesta en la que piden respeto para los hispanos ayer estuve hablando con Marcos Vila que es el director de una organización que se llama Alianza for progress uno de los convocantes

Voz 1591 33:08 los nosotros lo hispano lo latino no les no no les damos la bienvenida a trompa ha sido un presidente que ha maltratado a Puerto Rico que ha maltratado a nuestra Comunidad y que ha hablado muy mal de nosotros como hispano en la frontera él ha separado la familia ha encarcelado niños en jaulas de alambre Kay meter niños en una jaula de alambre como si fuera una gallina o y Brown pollo

Voz 1510 33:32 bueno los hay que estar en contra pero también los hay que están a favor incluso quiénes hacen cola desde ayer para coger sitio para poder entrar en el evento hay veinticinco mil asientos Trump está diciendo en Twitter que se han registrado más de cien mil personas ojo que el presidente llega Orlando enfadado muy enfadado después de que las encuestas in Angry después de que las encuestas internas de su equipo de campaña pongan por delante al demócrata Joe Biden en varios estados por supuesto para

Voz 40 34:08 siguiendo Alba

Voz 0230 34:10 no bueno

Voz 1510 34:13 pero la te lo cuento por supuesto para Trump estas encuestas que elevan por detrás de viven son encuestas falsas

Voz 41 34:21 bueno crudo

Voz 42 34:29 dice que él no se cree esos sondeos asegura que él gana que va por delante en todos los estados la consecuencia ha despedido a tres de los cinco encuestadores de su equipo de campaña después de que se conocieran públicamente estos datos internos y efectivamente como que por ejemplo aquí en Florida

Voz 1510 34:48 según esas encuestas Biden saca siete puntos a Donald Trump esto pues obviamente no le ha gustado nada la verdad es que entendemos mucho mejor esto de los despidos después de ver cómo reacciona el presidente cuando su jefe de campaña ni torció durante una entrevista la grabada que lo estaba haciendo un periodista de Ibi y le dijo que no puede toser y que ese fuera del despacho atentos al momento tos ya la reacción de trampa

Voz 0230 35:22 Francia desconcentra

Voz 43 35:27 que no que no le gusta Eto'o de repite le pide que repita la entrevista porque eso jefe de gabinete ha empezado toser en medio de la respuesta el edicte que se vaya de su despacho que se vaya a toser

Voz 2 35:39 para la entrevista Francino pero Trump

Voz 4 35:46 aquí en Radio Bilbao hay un botoncito para cuando toses mira mira la diferencia a ver esto se oye no mira sí

Voz 2 35:53 día adiós a la Casa Blanca

Voz 0230 36:03 eh

Voz 2 36:10 milenios cubren nada que se lo vendan aquí en la Casa Blanca para tratar así de claro

Voz 1510 36:22 hasta la semana pasada fue el cumpleaños del presidente

Voz 0230 36:25 lo lo comentamos aquí

Voz 1510 36:27 cumplió setenta y tres lo celebraban así en la Casa Blanca

Voz 3 36:40 le cantaban el cumpleaños feliz Navidad

Voz 1510 36:42 pero en Twitter pasó otra de las cosas maravillosas que pasan en el universo paralelo de Internet es que la gente empezó a felicitar a Trump usando el hashtag día de John Mccain justo os acordáis el senador republicano candidato presidencial que se convirtió en uno de los principales críticos de Tram Tram

Voz 4 36:58 le odio por ese todavía hoy después de su muerte trampa les sigue te critican

Voz 1510 37:04 bueno pues la gente decidió que el catorce de junio fuera el día de John Mccain y no el cumpleaños de Donald Trump convirtiéndolo en Trending Topic al menos durante durante todo ese día lo que no sabemos es a quién de pido

Voz 4 37:15 yo Trump después de esta seguro

Voz 44 37:21 Barrio

Voz 45 37:30 por

Voz 4 37:33 me gusta lo que nos gusta cómo estáis bailarlo

Voz 46 37:36 no

Voz 47 37:39 es Conseil hola en todo este imitando al ganarse Ibarretxe bueno voy a dedicar este voces cruzadas hoy al concepto de apropiación cultural así vamos el otro día sí sí sí porque ha vuelto a vuelto a salir a la palestra John no quiero abrir un debate ya has hablado mucho yo sólo quiero romper una lanza a favor de la herencia artística

Voz 48 37:57 de la mezcla de la influencia de los Steele

Voz 6 38:00 los de la riqueza cultural que tenemos oye que es mucha y que creo que todos podemos y debemos usar libremente dicho esto os voy a poner una cosita muy bonita que pasa gracias a esta apropiación cultural entre comillas escuchar

Voz 49 38:14 si no tan muy rápido Power y se intenta todo para nada

Voz 6 38:49 yo no es bueno ella es la cantante Noa la cantante israelí Noa que le ha puesto letra a es con estilo swing a este Vadim Eric de Johann Sebastian Bach

Voz 36 39:00 a e Bay vino precioso no está muy bien bueno pues vamos a hacer

Voz 6 39:07 una versión nuestra propia apropiación cultural de por ejemplo la Quinta Sinfonía de Beethoven El Paso vamos a ponerle un poquito de bossa de acento un poco bossa o poco Jairo vamos a ver porque como todas las letras pero como todas las músicas entrar a capón me puede concertar Hamza ya ya ha propia

Voz 50 39:29 propias

Voz 48 39:31 a propios y mitos son

Voz 6 39:34 apropió Zhao

Voz 51 39:37 no propia fijando a japonés

Voz 36 39:40 yo Esau guiado

Voz 52 39:46 por ejemplo no

Voz 2 39:47 a propia cultura

Voz 6 39:52 hay más hay más vais a ver cómo se apropia haría

Voz 4 39:56 Shakira como de Mozart

Voz 6 40:01 cómo se propia haría adquiera concretamente con ese rondó a la turca como podría sonar meses cuenta todo muy a

Voz 2 40:12 no no venga gracias

Voz 40 40:17 Juan

Voz 36 40:19 otra Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka

Voz 6 40:32 casi todo

Voz 36 40:35 da igual si no supo muy disparo que si sido Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka Waka hueco

Voz 6 40:50 qué pro

Voz 36 40:53 un

Voz 2 40:58 te queda bien verdad

Voz 6 41:00 bueno y para terminar con más apropiaciones culturales todo esto entre comillas los vamos a expropiar vamos a tirar la casa por la ventana nos vamos a copiar de los vamos a propia Hervelle a Fitzgerald del ska qué es esto de la impronta que yo sí

Voz 1510 41:14 les gusta mucho de él

Voz 6 41:17 es verdad

Voz 40 41:19 mira esto ir también

Voz 6 41:22 vamos a seguir por Mozart que nos gusta mucho cola Pequeña serenata nocturna ya está Nos vamos apropiar del famoseo ritmo chiste canta con esta canción ya mira mira veréis

Voz 40 41:34 yo el compás

Voz 53 41:43 P de da yo te Tere septeto claro ya Ted Avery veré ya del

Voz 54 41:55 Tip Titi abrió director terapeuta eh shock te

Voz 40 42:03 te quiero ta ta ta ta

Voz 54 42:07 a teniente

Voz 2 42:11 a ver

Voz 55 42:17 yo no me voy yo