Facebook ya tiene moneda propia

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 2 00:07 con Carles Francino

Voz 3 00:19 eh

Voz 0313 00:45 con otro de treinta y seis minutos de la tarde las tres y treinta y seis en Canarias esta tarde recuerdo hemos abierto la ventana en Bilbao donde hoy se entregan los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación o sea personas y proyectos que intentan transformar el mundo para mejor se entiende con algún caso conservarlo simplemente conservar lo que ya que no es poco lo que resulta evidente es que todo está cambiando a una velocidad absolutamente vertiginosa y lo que hoy al menos a mí anunciado Facebook me deja yo no sé si asombrado o inquieto o acongojado Javier Ruiz jefe de Economía de la SER buenas tardes qué tal muy buenas tardes Francino moneda propia de Facebook lo cual no me lo puedo contar

Voz 5 01:24 es el futuro hoy es absolutamente y en fin a Lucía

Voz 2 01:31 no esto tú sabes que yo no suelo emocionarme mucho con estas cosas pero lo de hoy es bordo Se llama libra libra es la nueva divisa la nueva moneda que Facebook va a tener detrás de libra detrás de la divisa están Master Card Visa Spotify Vodafone en fin nombres potentes que cada uno de ellos pone en torno a unos diez millones de dólares para empezar no es Book es crear su propia moneda crear su propio Estado crear su propio regulador es la primera moneda que tenemos sin un banco central detrás hasta ahora había habido Cristo monedas habíamos oído hablar de bitcoins habíamos oído hablar de en fin otra serie de cosas pero nada con este respaldo corporativo

Voz 5 02:17 más tú sabes que antes en

Voz 2 02:21 en la tapa antigua llevar la corona era ser un Rey ahora ser un Reyes que tu cara esté en La Moneda bueno pues la moneda va a tener la cara de Mark Zuckerberg Soccer se ha convertido en quién imprime la moneda quién regula es el banquero central quién reparte esa divisa en fin acabamos de privatizar también el dinero

Voz 0313 02:42 eso podrá cambiarse con otras monedas es

Voz 2 02:44 la idea la idea es que Facebook tenga una reserva de libras tú puedas comprar libras esas libra se cambien con euros con dólares y te sirvan a ti para pagar todos los servicios que se faciliten con Facebook desde coger un taxi hasta comprar música hasta hacer transferencias entre tuyo es dinero virtual que se cambia después por Banega real ya insisto es tremendo tremendo bizcocho

Voz 0313 03:11 la cosa Javier antes has dicho no hay banco

Voz 6 03:14 es un banco de taparle los bancos tienen reguladores quién manda aquí claro hay ahí Info

Voz 2 03:19 unidad de problemas por eso te digo que me parece alucinante a infinidad de problemas y de conflictos que se pueden abrir aquí el primero que tu dices es el capital quién regula una moneda hasta ahora en las monedas estaban reguladas por un banco central sabíamos que teníamos la Reserva Federal lo el Banco Central Europeo aquí es Facebook quién regula su propia moneda es Facebook quién regula a calibra Facebook quién regula a Facebook así que tenemos ese como primer problema pero a mí hay dos que me asustan todavía más insisto que pueden resolverse pero hay dos que me asustan mucho más el primero quién tiene tu dinero ahora Facebook sabe tiene toda tu información también sabe qué anuncios poner de qué publicidad hacerte qué tipo de en fin enfoque darte para que te gaste ese dinero o para que pidas dinero prestado

Voz 0313 04:08 la trayectoria de Facebook con los datos de los usuarios nos precisan

Voz 2 04:10 este ejemplar que digamos no ese es el problema que él está poniendo el Financial Times están diciendo no han tenido los señores de Facebook murallas lo suficientemente altas digo que hay dos problemas llevamos el primero el de quién regula el segundo este el de la publicidad El tercero es todavía más grave si se cede esa información Itu información financiera antes de las partes Si tu compañía de seguros que sabe que ya no vas al gimnasio que sabe que además fumas y que sabe que no tienes demasiado dinero dice bueno pues a este que cobrarle más si se mezclan esas informaciones financieras con la información de verdad insisto es terreno inexplorado para quienes hacemos normalmente economía hay bancos que esto es una cosa en fin que estallado en la autopista hecha y todas las líneas marcadas y todos los desvíos fijaos esto es terreno nuevos esto son aguas sin Esplá

Voz 0313 04:57 además cerebro Javier que formen parte igual que yo de la tribu de los acongojados eh sí a hasta error ya seguiremos hablando de esta un abrazo compañero de un abrazo