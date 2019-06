Voz 1150

el despide el enamoramiento entre Rivera ha sido fugaz desde que Vox dentro en escena la rotación se ha criado los planes de Rivera le impiden desentenderse de la extrema derecha izquierda aviso de valles como una agresión el fracaso electoral y el apoyo Colau han dictado ruptura una decisión personal e incontestable de un Rivera cada vez más ensimismado Rivera contrató vallas cuando pensaba seriamente en que después de la debacle de Rajoy podría ser presidente pero se ha dado de bruces con la realidad y quién podía haber sido una guinda para su Gobierno es ahora un estorbo que no siguen las directrices el partido adiós muy buenas la buena sintonía que Emmanuel Macron y Pedro Sánchez de escenifican con reiteración hay que situarlo lucha por el liderazgo europeo Angela Merkel la lideresa de los últimos años está de salida y no se ha visto de momento un sucesor o sucesora en Alemania con su autoridad para imponer su liderazgo Macron necesitan la socialdemocracia europea que da señales de renacimiento de hoy Sánchez es el principal líder de este sector Macron lo ve como aliado imprescindible y rebote más problemas para ciudadanos en España Tram lanza su candidatura a la reelección y anuncia la deportación de millones de inmigrantes ilegales esto no es política estos crueldad enseñas en la desgracia de unos seres humanos para ganar soporte electoral ex citando la apología el racismo y el resentimiento de los sectores sociales que le votaron en dos mil dieciséis conferencia dentro traverso en Barcelona vivimos en el presente mismo como nuevo régimen de temporalidad una concentración de pasado y futuro que nos deja sin horizonte es caldo de cultivo del pos fascismo en qué se distingue del fascismo clásico la violencia no está en el centro del proyecto la anticomunismo ya no es el motor ideológico la dimensión utópica desaparecido la islamofobia sustituido antisemitismo reaccionario en lo cultural autoritario en la política busca la restricción de las libertades pero mantiene cierto formalismo democrático