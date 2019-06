"En la filosofía de vida vasca no están reñidas la tradición con la modernidad"

Voz 1 00:00 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:33 y así estamos en Bilbao ya lo saben porque lo vengo repitiendo durante toda la tarde estamos en Euskadi que es una tierra como todo se que tiene un estilo de vida los particular singular marcado por algunos conceptos aquí diríamos que es un modo de vivir a ver si lo contó bien y sino me invitado me corregirá un modo de que necesita por un lado la soledad en la introspección la vida interior pero por otro imprescindible lo de estar con los demás el grupo La tribu la Comunidad a la complicidad compartir en definitiva eso tiene un nombre tiene un concepto que es filosofía de vida y para ampliar detallar la explicación pues nadie mejor que Pepe Rubio

Voz 2 01:10 la filosofía de vida a conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de un grupo de personas

Voz 3 01:21 hoy dosis de sino sí

Voz 2 01:25 forma en la que una persona decides vivir y luego preparar para encantada varias temporadas haciendo una sección de filosofía y hemos tenido que venir a Euskadi para hablar de lo que es una filosofía de vida

Voz 3 01:46 en la tienes

Voz 1 01:49 del mar hay años empiezas con los hielos luego otro de los ciclones que te

Voz 1704 01:56 mira ahí está la montaña pero la montaña es una metáfora de la vida o nuestra parte lo que intentamos es mantener esa filosofía romántica de la montaña no a pesar de que son otros tiempos

Voz 2 02:06 el mar y la montaña siempre es cuestión de retos en esta tierra hasta para el humor

Voz 4 02:11 el hermano esto es el cielo es lo que ha sido sube hasta aquí pues que cumbre de estime dicho mariconadas no

Voz 5 02:20 acabo de tira para arriba para pitado puedas hasta aquí hemos dicho la verdadera filosofía de vida vasca compartir dirán y pincho favorito es la Gilda de la bollería de la de villanos donostiarra ir de pinchos la cuadrilla de amigos Choco

Voz 6 02:35 día

Voz 7 02:39 la la comida no sabemos si es razón o excusa para estar juntos

Voz 8 02:45 bueno igual día es un plato exquisito Euskal de los mejores que hay en cualquier momento sin

Voz 1704 02:53 donde en esta tierra pedazo de tostada de plátano y jengibre que trabaja a currar en un abrir y cerrar de ojos

Voz 2 02:59 ni un bocadillo es lo mismo yo te voy a recomendar un bocadillo que es el que a mi me gusta que es de bonito con guindillas cero aquí filosóficamente o no se sube la tripa pero también tienen alternativa para bajar el frontón para músculo la piel cuando prefieren mezclar naturaleza y deporte muy truncó que se resiste todo va combinado en un modelo de vida ahí en Bilbao hasta para el fútbol tienen filosofía propia son tradiciones que unen y que permiten la diferencia que no están reñidas con la modernidad

Voz 9 03:51 eh sí tanto Podemos en Boa que la naturaleza que el entorno son importantes

Voz 3 03:57 hay que empezar por por cuidar

Voz 2 04:01 sí lo más importante que permiten remar juntos

Voz 3 04:04 a ellos se tira

Voz 10 04:11 así Agustín Ramos arratsalde on buenas tardes muy buenas tardes qué tal está Agustín es profesor de Filosofía en la Universidad del País Vasco colaborador de esta Casa de de Radio Bilbao lo de la filosofía debiera vasca existe haberlo haylo verdad hoy lo subido a que sí muy bien no sé si queda haciendo caras con la gastronomía esa legalmente lo del bocadillo de bonito tiene razón en esos buenísimo con la guindilla

Voz 11 04:36 tenía la sal salud ni creen que esto lo demás lo de andar por el monte Hero de ir al choco estar con los amigos la familia el entorno que efectivamente como muy bien explicaba es no está reñida en absoluto con la modernidad ni con las tecnologías ni con la revolución industrial como se demostró en su momento con todo lo que hemos tenido en el País Vasco que ha sido muy fuerte

Voz 2 05:01 revolución

Voz 11 05:02 que hay muy mal digerida a veces porque vino todo de golpe casi siempre pero todo ello hace que la tradición y la modernidad se puedan conjugar no sea que pueda estar degustando un excelente chuletón con un plato de alubias previo para que sea sin condiciones y a la vez al monte evidentemente va a poder comerte el chuletón

Voz 10 05:22 el piloto alubias el hilo el hilo de vida interior versus compartir o no es versus

Voz 12 05:29 yo creo que va muy muy juntos

Voz 0313 05:31 el pero es patrimonio de aquí del País Vasco o o también sucede en otros lugares no apoye es más acusado segura

Voz 11 05:36 hay cantidad de sitios yo creo un poco también tenemos que romper un cierto mito que hay de que los vascos somos especialmente especiales no si somos un poco especiales en bastantes cosas no como ha quedado muy evidente en el reportaje pero luego encuentras tu vas a Georgia hay ahí en Jorge son muy parecidos así hay cantidad de gente en familia en entornos en ambientes se juntan es otra mentalidad países distintos con el nuestro están en el mundo occidental estamos en la frontera con con Francia y en cambio en Georgia pues estás en la frontera con Grecia y con todos los problemas que hay en Abjazia tal no pero puede decir lo mismo de cualquier país al que vas yo en todos los lugares a los que voy como buen vasco por cierto estoy encantado me adapto enseguida a los ambientes a los entornos a las comidas me gusta mucho las comidas de muchísimos países yo creo que suena manera también de ser que la parte íntima va también con la parte social que somos más intimistas estamos más metidos en en un mundo interior que nos gusta hay unas interesa mantener una cierta intimidad individual personal pero las eso es muy colectivo nos gustan todos los juegos colectivo nos gusta estar con los amigos les gusta estar con la familia con el entorno

Voz 0313 06:54 pero los escalones por escalafones en la filosofía de vida a la vasca por decirlo así amistad y familia amigos y familia están al mismo nivel o qué es lo que estaba más arriba no hay un parecido verdad hay una

Voz 11 07:06 tradición muy potente pero eso yo creo que es en todo el mundo que es la tradición familiar eso es muy normal no igual los países nórdicos en esa han tenido un poco más de desapego o los Estados Unidos un poco más desapego hacia la parte familiar digamos nosotros yo creo que en toda España también el arraigo de los familiares muy potente Tarazona ibérica

Voz 0313 07:28 porque aquí está la cuadrilla eh que esos esos esos

Voz 11 07:31 muy particular es que no es incompatible el vasco tiene una gran ventaja y es que puede hacer como las mujeres varias cosas a la vez

Voz 0313 07:37 eh

Voz 11 07:38 sea puede estar comiendo puede estar discutiendo puede estar jugando puede estar participando en un debate puede hacer varias cosas a la vez no una entonces puede estar con la familia tranquilamente y luego está con los amigos yo recuerdo en mi casa mi hay está estaba con nosotros allí comía tranquilamente y después iba con unos amigos a tomar el café la copa y el puro en la época aquella famosa que se tomaba ahora ya no existe prácticamente eso no se iba a decir había momentos Él tenía sus momentos los domingo llegaba a las tres de la tarde exacto a casa es decir no a las tres menos diez no ya daba igual quien viniera Si había amigos si había familiares el a las tres tenía que estar con los amigos de doce más o menos hasta las tres es decir no es incompatible Agustín que buscan

Voz 0313 08:26 tus alumnos hoy en la Universidad buscan respuestas

Voz 11 08:30 el hombre que buscan los jóvenes lo que buscan es cariño es que se les escuche un poco que se les atienda que que puedan expresarse porque tienen muchos problemas como todo joven evidentemente nuestros también los teníamos cuando cuando lo hemos sido no hay que escucharle si hay que darles mucho aprecio y cariño porque lo necesita no y luego darles formación la formación que es la que la universidad o cualquier centro educativo tiene que dar la formación en Historia Matemáticas Ciencias en economía política en lo que sea no pero sobre yo escucharles un poco no partir desde el principio de que son gente que no lo hace bien que no entiende que no comprende aislado no los chavales cuando se les explican las cosas correctamente bien las entienden perfectamente saben de qué estás hablando saben de qué van los temas hay que meterlos en la filosofía por ejemplo no suele dar problemas es porque Julio sociales no sé es como un imán es como un imán para ellos es algo extraño inquietante al principio luego les va atrayendo les va gustando es un proceso es que tú vas viviendo con ellos iban entrando y entonces les empiezan a gustar las preguntas las cuestiones lo que no se ve que es lo más importante siempre es lo que no se ve aprender a dudar como bien sabéis los periodistas aquello que no te dicen aquello que ocultan aquello que no se sabe dónde está el documento tal porque no aparece en fin eso que no se ve la parte velada es lo que a los chavales más jóvenes

Voz 0313 10:08 les gusta fíjate generando me ilusiona mucho esto que acabas de decir porque conecta con algo que nos dijo ayer en La Ventana autor profesor un profesor de instituto de de de Málaga que ha inventado un método vamos que ha escrito un libro Out auto editado un libro donde enseña geometría a través de un partido de fútbol es la historia de un chaval a la que el que no se le dan bien las matemáticas sometería pero el fútbol como son triángulos son diagonales y al final nos dijo una cosa de la conversación nos dijo bueno pero vamos a ganar hay esperanza porque hay un montón de chavales hablamos Instituto desea paso todavía lejano de la universidad que son curiosos que tienen inquietudes que tienen ganas de aprender no es verdad esa leyenda esa cosa de que los jóvenes ya horas tanto el día en Internet de aislados y tal título con firmas en una escala superior cuando me alegro mucho

Voz 11 10:57 hay además además te añado Carles la idea de que en en en toda la Península Ibérica hay también en en Euskadi hay un deseo yo hacía lo intelectual no sé muy bien porqué de dónde viene exactamente hay que investigarlo mucho más no igual viene de la la revolución contra Napoleón contra la Ilustración francesa yo creo más bien por ahí no pero hay un desprecio hacia lo intelectual cuando en toda la Península Ibérica tenemos intelectuales fabulosos aquí por ejemplo cantidad de turistas cuando viene la parte por el chuletón que es evidente que es normal preguntar

Voz 0313 11:30 lo que es incompatible no pero claro ellos quieren saber quién era

Voz 11 11:32 no no van a la plaza Unamuno donde nació bien allí la casa en la que nació no sé hay cantidad de de artistas literatos científicos pensadores y no veo por qué razón hay que despreciar esto sea hay una especie de consideración de que lo intelectual el pensar es negativo te duele la cabeza yo creo que la cabeza duele sobre todo cuando no se piensa y no se sabe qué pasa

Voz 0313 11:57 pero cuando tú fíjate otro elemento para la esperanza es la historia pequeñita eh pero muy hermosa un profesor de Filosofía del que sólo sabemos que se llama Juanjo Juanjo a secas ya leído hace unos días la vanguardia precioso una compañera periodista Susana Cuadrado escribió un artículo titulado El profesor de Filosofía escuchemos un fragmento ya verás

Voz 0564 12:18 extraña la sensación de que tu hija te pida que dediques es la columna del sábado a su profesor de Filosofía hoy únicamente escribes con la esperanza de que el teléfono Juanjo se llama poco más sabes que su nombre fue aparecer este individuo y todo empezó a ser muy raro a ellas el anotaba cambiada como si alguien lo hubiese metido dentro cenando hablaba de Platón que si el mito de la caverna que si el engaño de lo que vemos no hacemos porque recordamos te tiras te varios años diciéndole que tenía que madurar pero ahora parecía haberlo hecho de golpe hasta que por fin acabó el curso desde que Juanjo ya no flota en el ambiente las cenas ya no son lo que eran hay una cierta sensación de orfandad tú que a la edad de tu hija no tuviste la suerte de tener esa devoción por un maestro sientes una profunda envidia el profesor filósofo le había enseñado a mirar a saber qué cosas merecen la pena ser miradas iguales no sacándole algo dentro que en ella sabía que tenía en definitiva le había dado los planos para escapar de alguno de los laberintos en los que te metes a los diecisiete años mientras él esperaba pacientemente a la salida y al final se descubrió ella porque ese tipo Flavià revuelto todo ella era otra somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros Sartre gracias Juanjo

Voz 11 13:39 Susana cuadrada buenas tardes

Voz 7 13:40 hola buenas tardes

Voz 13 13:43 contenta estoy contenta a oír me no leer me lo irme es bueno gracias a

Voz 0313 13:48 es que Agustín había leído el artículo treinta abatiendo así con el pulgar arriba diciendo jode vaya historia

Voz 11 13:53 yo soy un artículo muy muy sensible muy delicados muy bonito

Voz 0313 13:57 tú sabes y Juanjo la leído

Voz 14 13:59 la leído o no sólo lo he ido sino que me dio respuesta hay además una es una respuesta muy al estilo deja la vía a la vieja usanza porque a través de ninja ajustadamente que se examinaba de selectividad y fue uno de los profesores que acompañó al que acompañó al grupo de de mi hija le pasó una carta manuscrita por ambas caras eh bueno dándome las gracias y con con algunos detalles muy íntimos no incluye en fin va a tradición no me en el hecho de de que hubiera hecho extensivo ese homenaje que él no sólo sintió suyo sino que compartió con todos el resto de profesores de Filosofía la verdad es que si la la verdad estoy muy contenta estoy muy contenta porque fue algo que me pidió mi hija

Voz 0313 14:39 Icomos como secretario al cuerpo Susana cuando tu hija te pide oye podría pedirte que de cara a la Coruña el sábado apoyó que sea al fin a un artista Rosalía yo que se dice no no el profe de filosofía

Voz 14 14:49 no la verdad es que no me extraña porque realmente lo que cuento sucedió tal como lo cuento de verdad que sí que las que la las penas con con mi hija que tiene justo diecisiete años empezó a aparecer esa Sartre intenso aparecer Epi curo entonces de verdad os digo esté dando vueltas a todo digo pérdidas pero si esa criatura está todo el día con los cascos y con la música y ahora me está hablando del mito de la cueva haciendo comparaciones con los políticos de aquí en Cataluña de verdad de verdad verdad fui alucinante idea entonces ese proceso vital que ella ha vivido yo realmente creo que sé que es obra de este profesor

Voz 0313 15:23 lo de Cataluña me parece un acierto eh te es decir

Voz 14 15:27 el tema de los espejos en los que no sabemos exactamente lo que vemos no estás apariencias que que aparecen y que parece que creemos ciertas pero no lo son no sé creo que que ha aprendido a pensar enseñó eso a pensar y entonces es algo que yo intentaba mucho tiempo irme me me he topado con la barrera de la adolescencia

Voz 0313 15:47 sí ese es por algo

Voz 14 15:50 que lo que muchos queremos no dice eso

Voz 0313 15:52 el resumen la síntesis de lo que tiene que buscar un profesor de filosofía en este caso enseñan a pensar

Voz 11 15:57 sí pero Susana tú no lo has conseguido crea su madre

Voz 13 16:00 claro claro

Voz 11 16:06 si te duele explicaras no siendo su madre seguro que también te entender

Voz 0313 16:10 pues muchas cosas ha hecho mucha gracia hace mucha gracia Agustín tú no has visto Susana pero cuando dicho Epi curo ha hecho un gesto como ha hecho este valle celebración de de victoria como diciendo por ahí vamos bien el camino el camino es el correcto tu visto algún profe como Juanjo Susana recuerdas

Voz 14 16:25 no no yo no yo tengo una profesora a la que mantengo un buen recuerdo pero creo que va a más porque la veía muy joven y como muy próxima a nosotros fuente primaria después ya al último profesor que tuve que me marcó ya fue en la universidad que fue una persona un periodista también de bueno de casas digamos que

Voz 0313 16:44 el buen aparte no

Voz 14 16:47 pero pero como ella no osea un profesor de filosofía esta manera hasta el punto de llegar a casa sacar los apuntes

Voz 0313 16:54 eso no jugarme cosas de llegar esposa

Voz 14 16:57 al a la casa de su a gustar gustar filosofía no sé de verdad de verdad que bueno

Voz 15 17:03 Alberto Roberto Sánchez tú que hubiese algún profe como este yo tuve un profesor entrañable

Voz 1826 17:09 lo que pasa que la lástima fue que coincidió en COU en COU ya sabemos que es un curso que lamentablemente va demasiado orientado hacia lo que va no que esa estudiar según qué autores para aprobar icono con solvencia la selectividad

Voz 14 17:22 no sé si es pues muy alucinante también porque bueno estímulo sábados pero muchas veces escribo sobre temas personales en este caso el retorno al que tuve en redes sociales fue muy importante porque todo el mundo está buscando a su Juanjo me me bueno doblemente doblemente emocionado doblemente barra decida digamos porque a veces ves que escribes sobre algo que crees que puede ser algo como como íntimo no algo que sólo ocurra tío que le puede estar pasando a tu hijo y no realmente hay muchos campos los Juanjo el de ese mundo salieron dieron la cara diciendo de Porfirio y demás

Voz 0313 18:00 tú te sientes identificado Agustín con los Juan José el mundo se forma Renueles Juanjo

Voz 11 18:04 por supuesto yo tenido muy buenos profesores tuve suerte también es verdad porque también hay profesores que no tienen vocación e interés no pero en el instituto tuve buenos profesores tuve un buen profesor de Filosofía precisamente una universidad ha tenido muy bueno gente muy interesante animado siempre mucho a mí siempre me ha gustado el tema ese no pero sí me parece importante lo que ha dicho Susana de enfatizar mucho en los que son buenos buenos profesores

Voz 2 18:32 buenos

Voz 11 18:32 que que no van a ser gente que va a estar en ningún rollo especial no iban a ser nada importantes ni cosas por el estilo es gente que se dedica a lo que se dedican a la formación al pensamiento y a enseñar a los demás

Voz 0313 18:44 los círculos Agustín las baldosas que con baldosas buenas hace una buena casa

Voz 11 18:48 la mente pero hay que cada uno en su este lugar no la docencia

Voz 0313 18:51 eso es dar dar sin recibir nada a cambio además Agustín Ramos muchísimas gracias por este ratito en La Ventana placer ha sido un placer Susana un beso

