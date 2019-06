Voz 1 00:00 Inma

Voz 4 00:41 Barriola buenas tardes buenas tardes Carles Francino

Voz 0313 00:44 estás tú que has visto la serie está el joven Papa no salía nada de esto

Voz 4 00:47 no de lo que contaba y contaba veces no no no no pero bueno hubiera sido una gran idea eh te lo digo ha dejado claro eh ordenar casados por algunos lugares ignotos tal me he quedado impresionada con eso pero luego lo han rebajado la historia no en lugares en en poquitos lugares lugares apartados claro vamos a veros no en el cabreo por porque lugares apartados si no en Madrid no

Voz 0313 01:17 es una teoría una teoría curiosa bueno hoy La Ventana de la tele la estamos abriendo antes lo comentaba con Mariola Cubells en Pamplona donde se está celebrando desde ayer conecta ficción que es un evento internacional que une talento industria dedicado a la producción de series para televisión entre América y Europa pero además esto luego hablamos una serie un proyecto muy interesante muy muy concreto que creo que merece mucho la pena explicar pero hay una cosa muy curiosa que yo quiero que comentemos con los oyentes de La Ventana un nuevo sistema de medición que sirve para calibrar las reacciones del espectador ante un programa de tele yo creo que no hay ningún la duda de que sentimos cosas cuando vemos la tele ya sea una serie un concierto un partido de fútbol aún o un telediario Ignacio Padrón ha hecho una cosa muy chula ha imaginado cómo hubiera sido tener un artilugio de este tipo durante la historia reciente de nuestra televisión más o menos que no sabría dicho ya verás

Voz 5 02:13 en estos sesenta y dos años de historia de la televisión en España ha quedado clara una cosa nos gusta mucho reírnos abril

Voz 6 02:21 Abril cerrar hoy no mañana a ver un poquito de por favor que somos persona humana

Voz 5 02:28 los hay veces que no sabemos si reír o llorar de la vergüenza ajena

Voz 7 02:31 estoy bien no tengo otro segunda cadena pagado mecánica

Voz 5 02:35 y que somos un poco cotillas Nos gusta conocer la vida de los demás

Voz 6 02:44 más grande que te en Cortes por mis hijos

Voz 5 02:48 también hemos llorado mucho con la tele muerto paquete aunque lo que de verdad nos parte el corazón fue la ruptura entre Chenoa Bisbal

Voz 8 02:59 muy bien pues vea pues yo no lo estoy pasando muy bien pero bueno muchísimas gracias

Voz 5 03:07 en dos mil diez el brazalete hubiese teñido de rojo y amarillo nada nos ha unido más que el gol de Iniesta en Sudáfrica para que luego digan que el fútbol es sólo un deporte es mucho más con la alegría de un gol en el último minuto

Voz 9 03:31 menos mal que no lo tomamos tan en serio como los argentinos

Voz 5 03:34 si no el brazalete explotaría

Voz 10 03:41 mira IBI viejos

Voz 6 03:46 Kuta halló todo lo contrario

Voz 5 03:49 mental de la II transmite tanta paz que tendría que venir con un despertador

Voz 11 03:52 por si nos dormimos en mil novecientos noventa y nueve las autoridades hundieron intencionadamente el barco de cincuenta y cinco metros de eslora

Voz 5 04:00 para creer un arrecife artificial la televisión nos hace vivir un carrusel de emociones nos quedamos en vilo esperando a conocer el ganador de la primera edición de Operación Triunfo que estará siempre en nuestro recuerdo Chicho Ibáñez Serrador estuvo un tiempo en carnes bien porque no nos dejaban dormir muy bien hoy empieza

Voz 12 04:18 es un nuevo programa cómo se llama esta flamante

Voz 1504 04:21 el serie de guiones

Voz 5 04:24 para no dos son muchas décadas de televisión en nuestras vidas las que hemos vivido casi de todo así que ahora nos preguntamos ahora que esperemos que este brazalete en los ayudarles

Voz 3 04:32 hombre

Voz 0313 04:37 te montón de sentimientos y de sensaciones verdad bueno este brazalete del caldo a Ignacio Padrón es el artilugio que la empresa consultora de marketing neurológicos ocio Graf se ha animado a instalar para medir las reacciones que tenemos cuando cuando vemos la tele la directora de socio gracias Elena Martín está en Pamplona con Mariola Cubells Elena buenas tardes muy buenas tardes qué tal cómo estás hoy os conocimos recuerdas en una Seminci

Voz 4 05:00 de dos presentase seis cómo se miden las

Voz 0313 05:02 Naciones al ver cine ahora la tele no sé si hay mucha son pocas diferencias

Voz 1509 05:07 hay muchas diferencias pero dependiendo del tipo de ficción de programa que estemos analizando no

Voz 4 05:13 cómo funciona exactamente esto del brazalete de qué tamaño es donde se ponen la muñeca en el yo me lo voy a poner luego Carles se para

Voz 1504 05:20 la en la serie la serie de héroes invisibles la vamos a estar aquí por estar aquí yo me lo voy a poner no sé si explotar es que yo la vi anoche veía el capítulo hoy bueno emociones despierta di Elena

Voz 1509 05:34 nada básicamente es es un brazalete muy muy sencillo que colocamos en la en la muñeca y que va unido a dos electrodos en los dedos que va registrando la actividad eléctrica de nuestra piel todos nosotros tenemos electricidad en base a esa señal nosotros sabemos el nivel de atención y emoción que está causando pues lo que estemos viviendo en ese momento

Voz 0313 05:51 hay que mantenerlo durante todo el programa lo digo porque

Voz 4 05:53 largos hay que intentarlo al cámara tenerlo enterito hay que intentarlo por lo menos por lo menos en Francino si hay que éste les pregunto a lo mejor con

Voz 0313 06:02 el minutos ya suficiente no lo sé no lo sé

Voz 1509 06:05 hombre cambia mucho dependiendo del tipo de de contenido no en una en una película en cine el nivel de atención puede permitirse ciertos lujos ciertas bajadas no en televisión tenemos un aparato que es un bando de Televisa

Voz 13 06:17 sí aunque cuando no tenemos la atención al da puede hacer

Voz 4 06:21 estragos bueno hará ellos han introducido además

Voz 1504 06:24 es una nueva técnica que es la del reconocimiento facial Elena que me contabas el otro día y Francino también analiza tus reacciones en la causa de las caras que vaya

Voz 4 06:34 los gestos la alegría la triste

Voz 1504 06:36 pese a la rabia no yo le decía Elena antes que claro suena un poquito peligroso por aquello de sacralizar demasiado las audiencias pero ya toma en el buen sentido de bueno de que es un un medidor más no claro al final es un

Voz 1509 06:52 es un dato más que los ayudar desde el punto de vista creativo no no sentencia al final todos los datos que tenemos pueden ayudar a los creativos por ejemplo a saber que un personaje funciona de una manera muy potente o en una trama o qué combinaciones entre personajes entonces esto puede abrir líneas creativas muy interesantes incluso también de cara a la promoción un buen tráiler es muy importante tenerlo claro no hay nosotros podemos identificar qué momentos son clave de una película para conformar un Barack

Voz 1504 07:21 del tráiler claro claro claro

Voz 0313 07:23 hoy en una serie en una serie que esté que esté avanzando que hay algunas son bastantes de hecho que se van no dir escribiendo sobre la marcha pero casi para dar más vida a menos aún personajes decirte en función de la aceptación

Voz 4 07:34 no solamente teníamos siente

Voz 0313 07:36 es antes eh claro teníamos que hacer estudios contigo

Voz 1509 07:39 la logia orientada realmente a la consecución de resultados no a medir eh pues efectividad pero desde el punto de vista emocional porque al final una película una serie tiene que conectar emocionalmente y si no lo hace pues va a pasar muy desapercibida no una cosa es la opinión pero otra cosa es la emoción no no podemos perderla de vista

Voz 0313 07:57 trabajaba con alguna cadena de televisión heleno

Voz 1509 07:59 sí trabajamos con con Mediaset muy de la mano con ellos de hecho mañana tenemos un pan en la quién conecta donde van a contar toda esta trayectoria porque hemos aprendido junto sí ha sido desarrollar una metodología diferente pensando y sobre todo creando a partir de las emociones de la gente como ellos lo implementan dentro de sus estrategias

Voz 1504 08:19 ahora hay una cosa importante y es que esto no invalida es decir no es un es una manera de hablar no es definitivo es decir vosotros dais una opinión eso no significa que la cadena se tenga que cargar absolutamente el proyecto pero sí que es verdad es que os tienen que acerca

Voz 1509 08:36 la verdad es que es súper interesante porque no no hay una decisión a ABC no eh luego aquí en la parte creativa la parte de la de la promoción de la cadena de incluso los productores no tienen mucho que decir Jay en base a los datos se pueden tomar diferentes decisiones yo creo que ese es el trabajo más interesante y más

Voz 1504 08:56 a vosotros estáis trabajando también me decías para para Univisión para Telemundo Televisa Televisa embarazo habéis saludables y claro las emociones que provoca la tele son universales

Voz 1509 09:10 al final nosotros medimos la cantidad de emoción con con el dispositivo con el brazalete el el reconocimiento facial si es universal al final les en las siete emociones básicas son comunes para todo para todo el mundo lo que pasa que nosotros adaptamos los estudios en funciona al público de hecho cuando hacemos estudios con niños los niños son pura emoción es un Target diferente que hay que tener en cuenta

Voz 0313 09:31 no ves metido el final final de Juego de Tronos con un grupo de personas

Voz 13 09:35 no no no pero pero hubiera estado has sido dado muy

Voz 4 09:39 tres admira estaría bien porque si nos expusiera siembras

Voz 1504 09:41 Falete a Carles y a mí nos pusiera es el último capítulo

Voz 4 09:44 perdió las sanciones debían de este innovador te creas no fíjate no ahí ahí discrepo Mariola porque no la abolición global de perdido a mil final tampoco me gustó nada vale voy a mi me gustó más la serie de lo que te gusta

Voz 0313 09:58 la UTE desenganche a este antes y eso suena pero fíjate en el proceso de de el proceso creativo de una serie tres pilotos tres pilotos tres ideas distintas de quince minutos grupos de veinte personas con el brazalete yo productor yo directivo me fío de las sensaciones

Voz 4 10:17 claro claro eso se puede hacer no es una es afinar es afinar más el tiro eso es eso es alto y la experiencia

Voz 1504 10:25 quién es tu esto es esto científico no

Voz 1509 10:28 eso es si al final es de utilizar ciencia son bueno nosotros tenemos la la patente del dispositivo que que comentamos pero toda la metodología está avalada científicamente por eso colaboramos muy de la mano con universidades con la Universidad de Valladolid con la Complutense de Madrid porque al final esto pues tiene que tener su respaldo no

Voz 1504 10:45 oye Elena contaba antes Elena cuentan cuéntanos concejales a los espectadores esto nace como una experiencia para los jurados populares exacto

Voz 1509 10:53 todo es una patente que realmente tiene una historia curiosa porque nace una como una apuesta entre dos profesores que se apostaban que la figura típica de los jurados populares de Estados Unidos estaba influenciada por lo que pasaba en la sala porque como no sabían de derecho pues estaban un poco manipulados por cómo se contarán las historias no al final esta tecnología diferencia es ese grupo no nos quedamos como reacciona individualmente a la persona que sería puede estar triste o reconocer a alguien en el proceso sino que la tecnología sólo se queda con lo que es común a todo el mundo no entonces es mucho más objetivo oí nace de esa forma después lo implementados y lo desarrollamos para el mundo audiovisual creativo y bueno otros mundos como el Retail también las experiencias entienda no

Voz 0313 11:33 mira algo como una todo el mundo antes decía Mariola algo común general universal global la música esto por ejemplo

Voz 14 11:52 claro está música esta canción

Voz 0313 11:55 no se boca muchas cosas enough genera unos genera muchos sentimientos antes hablado Mariola de que se puso el brazalete anoche para ver el primer capítulo de héroes invisibles esta cita de Pamplona conecta ficción es una forma de juntar talento e industria decía para series producidas entre América y Europa bueno pues Italia y Chile son los dos países invitados a esta edición de Chile vamos a hablar de una coproducción chileno filas

Voz 1504 12:24 y bueno es ésta sería interesante héroes invisibles

Voz 16 12:29 que les guste desprotegidos ante la noche

Voz 17 12:48 robot de ahí misión Mix donde cabe no estar Vittorio un sueco el marido de ésta Sergio Gándara buenas tardes

Voz 0313 12:58 hola buenas tardes Sergio Gándara y responsable de la productora paró bien a producir esta serie nos está escuchando déjeme dar una pista los oye estoy en una pista sólo que es una serie de seis capítulos que ya se ha estrenado en Finlandia y que cuenta una historia real un grupo de diplomáticos finlandeses que tras el golpe militar del setenta y tres en en Chile ignoran las indicaciones de de su gobierno se dedican a acoger refugiar en definitiva salvar la vida a cien esto se chilenos que se hicieron pasar por trabajadores de la embajada fueron enviados a Europa Sergio cuéntanos un poquito cómo llega la historia vuestras manos y cómo ha sido posible llevarla hasta la tele por favor

Voz 18 13:38 hola mucho

Voz 19 13:41 bueno en una pequeña corrección y la pareja de Zapatero de Lucy Elisa brother no salvaron a cientos de chilenos salvaron a miles de chilenos de el Estado de la agresión y la violencia de la dictadura criminal de Binoche

Voz 0313 14:01 por lo tanto es una historia relé Gloria

Voz 19 14:04 de la historia llega nosotros fuera un encuentro buscado por yermo Lampe la quién es el director de ficción de el canal público de televisión de Finlandia Ilie en que él había escuchado una entrevista en la radio a Zapata estaba tiró de Airbus el año dos mil nueve ni se entera de que además se había sido un libro sobre esta historia que no conocía prácticamente nadie en Finlandia entonces en uno de estos mercados de televisión super eh popular que es Meetic com

Voz 0313 14:40 pese a través de un amigo catalán

Voz 19 14:43 me hace llegar el el el interés de conocerme nos conocimos y cuando él me cuenta la historia me doy cuenta que no está contando su historia que está contando mi historia entonces a mi pertenencia inmediatamente me golpeó dos veces el corazón y me dijo a tu acabas de hacer un gesto o bien acabada cirugía eso eh

Voz 1504 15:09 no

Voz 18 15:09 como lo hacemos nosotros lo vikingos entonces podemos confiar mutuamente

Voz 1504 15:16 es muy curiosa de la sería que parece mentira que dos universos tan dispares no Finlandia hay Chile bien de épocas tan políticamente tan distintas socialmente tan distintas audiovisual visualmente sea tan atractivo el resultado Carles es una es una coproducción muy muy muy muy interesante porque sí

Voz 0313 15:34 Senado se ha estrenado en Finlandia haya Sergio

Voz 19 15:37 sí claro se mostró en Finlandia a partir del veintiuno de abril ya pasaron los seis capítulos y fue realmente un suceso no sólo de audiencias sino también pequeño suceso Polly

Voz 20 15:46 en en que en la televisión pública es que esto no me quedó claro

Voz 1504 15:53 cosa en Chile claro eso

Voz 19 15:56 en Chile el a nosotros de esquí la que es un canal de tener en Chile ir es muy probable que el estreno sea en la próxima primavera a partir de septiembre

Voz 1504 16:07 vale y evidentemente eso llegará alguna plataforma ahí la veremos en el resto de Europa o

Voz 19 16:12 exactamente exactamente nuestro distribuyó a nivel globales eco bytes que una empresa sueca que en estos días nos temprano era llegue en qué territorios blazer y ya se ha vendido y cuál es el la promesa de América que es lo que a nosotros personalmente no me interesa desde Chile

Voz 1504 16:33 fíjate Carles que hoy va a estar en la en la en la presentación de los resultados del brazalete es decir porque hoy se estrena para el público y entonces Sergio yo no sé si tú estás preparado estamos aquí con Elena ahora no sé si estás preparado para para que te digamos lo que hemos hecho

Voz 4 16:49 ha sido por ejemplo Mariola que hubiese el primer capítulo que que que se luego no no mucho

Voz 1504 16:57 eh porque me pareció que la historia eso era muy universal ya estaba muy bien contada a estas historias de héroes de verdad invisible es yo creo que está muy bien que se pongan otra vez que se pongan en valor no a mi a mi personalmente la serie me emocionó me emocionó para bien es muy importante no

Voz 19 17:17 dime si te comento que es muy importante para nosotros como chilenos viví del proceso de de conocer nuestra propia historia de aceptar nuestras propias herida en un proceso

Voz 1504 17:28 eso eso no suena sí en España

Voz 19 17:31 ha sido todo lo rápido pero para nosotros enfrentar nuestro pasado significa tener una mirada hacia el futuro que sea realmente reveladora llena de esperanza para nuestros hijos

Voz 0313 17:44 joder hemos que nos quedamos con esa revelación con esa reflexión porque me parece de verdad un mensaje absolutamente irreprochable Sergio hasta un abrazo muy grande

Voz 0313 17:54 Sergio hasta un abrazo muy grande

Voz 19 17:56 gracias

Voz 0313 18:28 déjame que te pregunto una cosa Mariola en ese catálogo de emociones que ayer sentiste al ver el primer capítulo de héroes invisibles Sete cayó alguna lágrima no

Voz 4 18:38 pues no duda que yo soy de lágrima fácil porque es una historia

Voz 1504 18:42 a contenida sabes eso está no no no te despierta la emoción fácil y entonces eh

Voz 4 18:49 te deja como un regusto un poco amargo

Voz 1504 18:51 porque esa historias muy potente gallos el visto dos capítulos no he visto los seis pero tela ves venir ya no Hinault

Voz 4 18:59 eso sí que es una así que te encoge un poco el corazón durante durante algún

Voz 1504 19:04 los momentos las lágrimas Elena las mire el brazalete también

Voz 13 19:07 pero eso no es sabes no pero eso es evidente pero una cosa facial que Dios no os oye y bueno la la el reconocimiento facial a partir de los micro gesto si del brazalete con con la electricidad de la piel sí que podemos saber que te está emocionando mucho oí algo mejor eso sí

Voz 22 19:22 el vocal del no lo mismo que se interesante que es que luego hay que rellenar un cuestionario escrito no con las mismas emociones influencias que que a veces es muy contradictorio claro no confesada vamos me entristecido tan ahora final

Voz 1509 19:36 dimos incluso porque no somos conscientes muchas veces de lo que estamos sintiendo o no

Voz 1504 19:39 serio claro es así es así

Voz 13 19:42 bueno es interesante ver también temas tabú es que a lo mejor la gente dice una cosa y luego está sintiendo otra no Elena Llopis puesto que viendo un telediario claro lo no me incluso incluso en radio o que que os tomo a todo el guante también por si queréis en un día aprobarlo hoy a ver qué momentos de

Voz 4 20:00 programa pueden ser más emocionantes ya está hecho ha hecho lo ha hecho otras personas necesitas saber para para bueno es aún poco claro no pero nosotros hacemos la radio no la bueno si también nosotros pueden yo me pongo el brazalete y te escucho a todo importa saber entonces claro sí la verdad es que no

Voz 1509 20:17 nosotros hacemos con grupos de treinta personas

Voz 1504 20:20 me dependiendo del segmento B

Voz 1509 20:22 tenemos representatividad estadística no queremos hombres y mujeres serían sesenta bueno así progresivamente no pero pero con un grupo de treinta podemos hacer algo chulo

Voz 0313 20:31 según el resultado nos adaptamos al titular la radio que emociona o no se haya ya veríamos una cosa u otra Elena Martín directora de socio gracias por te

Voz 4 20:40 un beso adiós

