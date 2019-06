Voz 1 00:00 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 2 00:06 Isaías vamos cerrando el programa de hoy que ha sido rara una ventana

Voz 0827 00:09 especial muy especial si hoy nuestro programa ha de una ventana abierta al conocimiento hemos está en Bilbao donde en estos momentos se están entregando los premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA premios con nombres muy importantes el lingüista Noam Chomsky por ejemplo que defiende que el lenguaje es la facultad que nos distingue del resto de las especies que bajo la apariencia de idiomas tan distintos en realidad esconde una Gramática Universal y que esa gramática nos ha permitido construir socia

Voz 4 00:42 claves sobre ellos no es nuevo

Voz 5 00:46 si tomas a dos seres humanos cualquiera por ejemplo usted Cillo yo observamos atentamente nuestro lenguaje encontraremos pequeñas diferencias entre los dos pero existirá una capacidad compartida suficiente para que podamos interactuar libremente y por lo tanto el lenguaje se convierte en el principal medio de interacción social

Voz 1496 01:07 tres individuos eso es una sociedad vivimos en una sociedad avanzada en donde la realidad virtual nos hemos enterado gracias a Sonia Ballesteros no es solamente

Voz 1913 01:20 en juego lo que empezó como un juego ya se usa en medicina para reducir la sensación de dolor lo hacen en la clínica erasmus de Bruselas donde interviene el doctor Lago

Voz 6 01:29 está fuera del foco de la enfermedad que está viviendo el paciente y obviamente eso ayuda a la liberación de endorfinas a Libération de oxitocina y eso a su vez mejora evidentemente alguna algunos aspectos del dolor

Voz 1913 01:42 también se utiliza la realidad virtual para que las sesiones de quimio sean más llevaderas

Voz 7 01:46 la gente tiene la percepción de tener menos durante porque una de las pruebas y también tiene la sensación de que el tiempo va más deprisa no

Voz 1913 01:56 la psicología lo utiliza para superar fobias superar el miedo a los perros las arañas resultará hechas la realidad virtual te pone en esas situaciones y te permite interactuar con tus miedos y superarlos dicen que con un éxito de hasta el noventa por ciento

Voz 0827 02:15 premios también a personas que trabajan contra el cambio climático que trabajan en la ecología y en la biología de la conservación por ejemplo el británico Jonathan Gregory que nos advierte que el aumento del nivel del mar está afectando ya a más de cien millones de personas o la investigadora de la Universidad de Stanford en hay que nos dice que queda ya muy poco tiempo para evitar la extinción la extinción de un millón de especies

Voz 8 02:38 todos saben que la urgencia es muy fuerte no tenemos tiempo de pensar si es un existe enceres exacto si otros países hacen lo mismo es tiempo de tomar decisiones propios de hacer algo

Voz 9 03:06 ahora

Voz 0827 03:07 no tenemos tiempo hay que hacer cosas con urgencia puede sonar a un mensaje apocalíptico pero en La Ventana ha estado Pedro jordano que es jurado de estos premios es profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana

Voz 10 03:20 coincide con esta científica en si la lástima de tiempo real no no nada exagerado aquí la razón es que la tasa de pérdida de especias supera a lo que conocemos del registro fósil que se llama la la pérdida de especies de fondo en varios órdenes de magnitud muchísimo más alto por lo tanto necesitamos redoblar el esfuerzo ese esfuerzo además tiene que ser concentrado y además tiene que ser de gran alcance en todo el planeta sea que es todo un desafío

Voz 0827 03:47 es un desafío contra esta degradación que además en términos históricos está produciendo muy rápidamente

Voz 10 03:52 tenemos que ver también ser consciente de cómo estaba el mundo cuando nosotros llegamos Icomos estará al mundo cuando nosotros lo dejemos oí lo que nos dicen los trabajos científicos actuales acerca de cambio climático y acerca de pérdida de especies que son eventos que están sucediendo con mucha rapidez una rapidez tan grande que se puede observar en la vida de una persona entonces ese tipo de actitudes e tirarse piedras sobre el propio tejado es más fácil llevar una vida saludable que llevar una vida enfermiza es más fácil llevar una vida amigable con el medio ambiente que una vida agresiva con el medio ambiente

Voz 0827 04:24 y echa de menos Pedro jordano que los políticos no estén hablando suficientemente de estas cosas que está luchando esté en los programas electorales bueno mientras estas cosas están pasando en el mundo real el mundo sigue profundizando en lo virtual

Voz 11 04:39 el jueves negro en el Journal defina Kertész París los peces sea contra el bueno pues no es jueves no es jueves negro pero

Voz 1496 04:54 hoy martes hemos sabido que Facebook va lanzar su propia

Voz 0827 04:57 moneda Javier Ruiz nos ha contado cómo será

Voz 1496 05:01 se llama libra detrás de la divisa están nos cercar Visa Spotify Vodafone lo que acaba de hacer Facebook es crear su propia moneda crear su propio Estado crear su propio regulador es la primera moneda que tenemos sin un banco central detrás hasta ahora había habido Crichton monedas habíamos oído hablar de bitcoins pero nada con este respaldo corporativo detrás acabamos de privatizar también el dinero así que un nuevo van con nuevo banco planetario sin banco regulador que lo vigile y un banco que además lo sabe todo de nosotros quién tiene tu dinero ahora Facebook n toda tu información también sabe qué anuncios ponerte que publicidad hacerte para que te gaste es ese dinero o para que pidas dinero prestado ISIS excede esa información antes de las partes Si tu compañía de seguros que sabe que ya no basó gimnasio que sabe que además fumas y que sabe que no tienes demasiado dinero dice bueno pues a este hay que cobrarle más si se mezclan esas informaciones financieras con la información de verdad esto es terreno no sin exploradas son aguas un poco inquietantes para qué nos vamos a engañar

Voz 0827 06:13 la verdad es que las formas de control sobre nuestras vidas se van extendiendo y perfeccionando unas veces para mal otras veces para bien hoy en la tele de Mariola Cubells hemos hablado con Elena Martín directora de socio Graf que es una empresa creadora de un dispositivo que permite medir nuestras sensaciones a través de un brazalete cuando vemos una serie de televisión por ejemplo

Voz 1509 06:33 es un brazalete muy muy sencillo que colocamos en la en la muñeca y que va unido a dos electrodos en los dedos que va registrando la actividad eléctrica de nuestra piel y en base a esa señal nosotros sabemos el nivel de atención y emoción que está causando pues lo que estemos viviendo en ese momento no sentencia al final todos los datos que tenemos pueden ayudar a los creativos por ejemplo a saber es un personaje funciona de una manera muy potente o en una trama o qué combinaciones entre personajes entonces esto pueda abrir líneas creativas muy interesantes incluso también de cara a la promoción un buen tráiler es muy importante tenerlo claro no hay nosotros podemos identificar qué momentos son clave de una película para conformar un el Trailer

Voz 0827 07:14 bueno pues estaría muy bien usar este brazalete para medir también nuestros niveles de emoción por ejemplo o de hartazgo con los pactos políticos que estamos presenciando hilo del centro hecha aquí en Madrid especialmente tiene miga tanto que había que inventar una palabra para definir el baile quiénes están ofreciendo Pepa Bueno a lo Luis Pepa Ita pues he intentado ayuno porque urge un vocablo

Voz 13 07:38 para designar estos días que estamos viviendo en Madrid en los que el centro hecha pacta impactar Vives impactar en sí tan alto pacto espero que pacta porque no pacta casi pacta muera

Voz 0522 07:49 ya ya fuera de sí todo el centroderecha More que no hay pacto no señor dice Rivera para sí pero es que Ortega Smith llene el acuerdo entero yo lo sé porque lo vi lo puso así el un letrero por más que digo Rivera es que si

Voz 14 08:02 dice Pepa Bueno yo le llamó Paco toreo la unión de pacto postureo

Voz 0827 08:11 pues no está nada mal la palabra desde luego bueno en estos días unos llegan otros se van yendo esta mañana estuvo aquí en la SER Manuela Carmena que nos ha dicho que va a seguir haciendo política porque nos ha recordado que la política no se hace sólo en las instituciones

Voz 15 08:25 la política no solamente se hace en las instituciones sino que se hace en la vida civil y eso es lo que voy a hacer seguir haciendo pues mis actividades que por mí pero

Voz 0827 08:34 Phil por mi manera de ver el mundo por mi afán de conseguir siempre una sociedad más justa y mejor pues me va a permitir el seguir trabajando con aquellos proyectos que tienen carácter social y están también vinculados con derecho a hacerle una entrevista muy interesante en lo político en lo personal ya tenía un momento curioso David Broncano tenía un asuntillo pendiente con la ex alcaldesa e te acuerdas de la multa que el cascarón cuando está claro que son dos días bueno pues la multa sigue pendiente de pago

Voz 1410 09:05 qué hacemos ahora con eso porque es que la multa yo quería parar Celati pero ahora que vamos a esa multa que hago la pago o no sí sí sí habrá multas hay que pagarlas porque ya no queda más remedio David se situaciones difíciles las multas hay que pagar pero si es que fue una tontería Manuela sabes qué pasa

Voz 0827 09:20 explícalo tú puedes hacer un recurso

Voz 1410 09:23 lo que pasa es que le dije que lo que quiero es que firma que firme la aceptación de la multa allí porque el señor suya claro aquí ya saludo a tu parte jurídica que haga o no sí también hay que si se tenía que haber no tenía que no haberla firmado ver echan no estoy conforme bueno pero por cientos euros bueno oye pero a veces creo que hay alguna posibilidad de que puedes hacer un trabajo alternativo

Voz 0827 09:44 que bajaban es decir que la firmó bajo coacción si se me temo que esa multa desde luego ahora no me extraña que no pagando multas tenga si la cuenta corriente como la tiene David Broncano bueno los pactos políticos también han llegado a las twiterías

Voz 16 09:57 sobre la actualidad política Xavi condensa a hacer preguntas

Voz 1262 10:01 si el suicidio asistido aún no es legal en España que lo que está haciendo Ciudadanos

Voz 16 10:07 Jito con las tendencias que a menudo son sólo los conceptos reciclados el tuit desde puntos

Voz 1262 10:11 en el entrenamiento de Crosby de hoy vamos a practicar Tello que consiste en subida rápida son escaleras bajada con peso pues a mi me parece una mudanza Llop se llama al optimismo

Voz 16 10:24 ya acabado con las tutorías con este bonito dialogó de Rafael Vives

Voz 1496 10:27 te noto circunspecto y algo taciturno y necesitas algo si un diccionario

Voz 17 10:33 voy diez canaria

Voz 0827 10:35 está muy bien has sido un día también te encuentres aquí en la radio

Voz 18 10:40 no son loca

Voz 0827 10:44 de caminos y de personas hoy se han cruzado Manuela Carmena con Carmen Linares aquí en los estudios de la SER hace un mes la cantante recibía de sus manos la medalla de oro del Ayuntamiento además dice que es la ciudad en la que creció y maduró profesionalmente en Torres Bermeja con Camarón en Chinitas con Enrique Morente ni más ni menos yo es que él

Voz 0380 11:04 yo mi carrera aquí en Madrid si esa medalla

Voz 1496 11:08 para mi ha sido muy importante porque yo

Voz 0380 11:10 le debo mucho también a Madrid mucho años setenta ciudadano si entonces había dieciséis tablaos claro normal sí sí sí además los tablado estaban los mejores artistas de flamenco trabajaban ahí ya no pueden permitirse contratar a primera figura pero bueno yo cuando actuaba ido era una primera figura estaban prácticamente casi empezando pero había primera figura de los que yo he aprendido muchísimo

Voz 0827 11:36 en esos tablas comenzó una carrera que dura ya casi medio siglo ahora acaba de publicar su disco verso a verso

Voz 19 11:42 en homenaje a Miguel Hernández en estos años nos ha confesado que nunca ha pensado en dejar de cantar nunca

Voz 0380 11:50 bueno te tengo tres hijos y ha habido épocas de mi vida por circunstancias personales que he actuado menos pero vamos recuerdo que mi padre me dijo Atila naturaleza te ha dado esa condición para que la aproveche ir nunca mejor dicho sea yo si me tengo que ganar la vida de otra manera lo haría pero teniendo condicione

Voz 14 12:12 gustando me tanto y sintiéndome también cuando canto pero que más voy a pedir

Voz 19 12:17 sus que para mí es como una terapia nunca ha dejado de componer John Adams

Voz 20 12:23 el premio también de la Fundación BBVA en la categoría de música Llovera por componer una música que

Voz 0827 12:33 es que no hay una mente de nuestro tiempo y que siempre lo ha sido desde finales del siglo XX hasta el siglo XXI ha dicho el jurado un hombre rompedor con el que hemos hablado en La Ventana

Voz 1496 12:42 que decidió ser músico siendo un pequeñín durante los años sesenta yo ahora IPI la música

Voz 21 12:50 de música te la han hecho Bangkok en todo eso tenía gran influencia o para mí eran la época actor ante la que de nada es de ahí los pisos yo he sido tocando un claro estudiando en la música clásica pero siempre había llegadas a casa con mi padre es late sin de ser un compositor me ocurrió de cuatro años

Voz 0827 13:27 a la edad de cuatro años y su música es mestizaje entre lo clásico y lo moderno algo que también ha hecho y seis la blanco buena cantado digamos a la apropiación cultural desde el siglo XXI a siglos pasados

Voz 22 13:38 la propia no ha propias

Voz 24 13:44 a propias adscritas Sao son

Voz 0827 13:48 sabe

Voz 23 13:50 apropie eso a propia

Voz 25 13:52 yo Esau el guiado

Voz 26 13:58 que era haber Indira optó tetera optar shock no Lluvero de ella evitando

Voz 0827 14:05 bueno de cuantas cosas hemos hablado hoy en La Ventana ahora la noticia del día es la noticia el día en realidad la noticia del día

Voz 0230 14:11 es que se ha encontrado un sistema solar con dos planetas

Voz 1496 14:13 en parecidos a la Tierra sólo están

Voz 0230 14:16 a doce o trece años luz no esto no es mucho trece años y saliéramos ahora un poquito más despacio que la luz

Voz 4 14:22 llegaríamos el dos mil treinta hallados

Voz 0230 14:25 Donald Trump ya sería ex presidente paria se especula con que estos planetas pueden tener agua líquida albergar vida y que todos sus habitantes sean Javier Ortega Smith no serían sujetos superhombre esto sería nulo un planeta habitado por Javier Ortega Schmitz que se reprodujeran por esporas no habría mujeres homosexuales un paraíso una única especie animal el toro de lidia esto sería un hallazgo está lejos todavía pero se ha dado el primer paso

Voz 0827 14:49 bueno por fortuna está lejos desde luego es más inquietante que lo de la moneda de Facebook de la distopía la realidad allí un profesor nos dijo que estamos salvados con las nuevas generaciones que está educando y hoy nos lo ha confirmado un filósofo Agustín Ramos profesor de la Universidad del País Vasco

Voz 1496 15:06 los sociales es como un imán para ellos es algo extraño inquietante al principio luego les va atrayendo les va gustando es un proceso que tú vas viviendo con ellos iban entrando y entonces les empiezan a gustar las preguntas las cuestiones lo que no se ve que es lo más importante siempre es lo que no se ve eso que no se ve la parte velada es lo que a los chavales más jóvenes les gusta y algunas jóvenes valoran espeta

Voz 0827 15:30 el mente el trabajo de sus buenos maestros una de ellas pidió a su madre que es periodista que le dedicase una columna a su profesor de Filosofía a Juanjo ya ella Susana Cuadrado periodista de La Vanguardia lo hice y la verdad es que no les costó mucho

Voz 27 15:45 no la verdad es que no me extrañó porque realmente lo que cuento sucedió tal como lo cuento que la las penas con con mi hija que tiene justo diecisiete años empezó a aparecer desaparecer el puro entonces de verdad os digo esté dando vueltas a todo digo por Dios pero si esa criatura está todo el día con los cascos y con la música y ahora me está hablando del mito de la cueva haciendo de comparaciones con los políticos aquí en Cataluña de verdad con muy alucinante entonces ese proceso vital que ella ha vivido yo realmente creo que es es es obra de este profesor

Voz 28 16:18 los Juanjo los campos de la vida que son importan que importante sí porque además lo siempre se tuvo tan buena estima eh hacia al profesorado al que es el veía incluso en tiempos como una extensión del Estado opresor y esas cosas bueno afortunadamente las circunstancias ya cambiaron hasta mañana Isaías hasta mañana adiós

Voz 30 16:54 su